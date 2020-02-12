Sixth grade

Principal’s honors

Adekolawole E. Akinwale

Jameel M. Ashorobi

Gabriel John L. Borrero

Adrienne Rae R. Briones

Jourdyn J. Carter

Jenyah D. Davis

Josie M. Davis

Lillian K. Davis

Morgan S. Davis

Ryan A. Drakeford

Londyn A. Gibson

Manuella Glover

Isabell K. Greene

Naomi L. Hudson

Kimberly B. Huynh

Aniyah L. Johnson

J’Nasia A. Johnson

Victoria E. Johnson

Justin D. Kennedy

Bianca E. Lepe

Camryn A. Lewis

Madison S. Lewis

Avelina S. Londres

Alaya O. Lozano

Marcuse A. Marshall Jr.

Kevin A. Neale Jr.

Duy D. Nguyen

Nosazewen T. Otokiti

Keerat K. Pannu

DaSiyah I. Parker

Lilibeth A. Pineda-Mendez

Dylan Aaron P. Quenano

Mia R. Randolph

Jeimmy G. Rivas

Victoria S. Rosado Reyes

Cora I. Stokes

Johanna C. Tolson

Corrin K. Turpin

Christian A. Williams

Kayla J. Wint

Haleema Zafar

High honors

Allsbrook, Kennedi A.

Artis, Taliyah O.

Denazia L. Austin-Minor

Joseph M. Barnes Jr.

Sariah L. Barreau

Gabriel Barrera-Ruiz

Anthony T. Barron

Zara M. Bautista

Jodi O. Berrios

Trinity A. Berry

Brooke T. Boggs

Londen B. Braswell

Kyhri J. Brooks

Ryan E. Cantillano

Devin M. Coble

Ava M. Cooper

Ti’Laisha J. Cooper

Gavin D. Cosio

Jayla J. Cox

Jahzara N. Davis

Giusepee G. De Lama

Safiyah O. Dela Cruz

Samantha Z. Diaz

Brenda M. Diaz-Fuentes

Kristian A. Donald

Gabrielle DuBuclet

Waylin M. Duhon Jr.

Elissa M. Ganaway

Deyanna N. Gonzalez

Brooklynn J. Harris

Jayla D. Harris

Teion A. Harris

Jada M. Harry

Demitri D. Hicks

Amber S. Holly

Brielle M. Hooker

Sung M. Huh

Dilan C. Jackson

Alexander M. James

Darrin L. Jones

Kamrin J. Kea

Darius E. Kemper

Addison B. King

Amelia A. King

Kori M. King

Katherine E. Kinglock

Ayden L. Kullman

Joshua A. Lee

Madeline S. Londres

Natalee A. Luna

Logan E. McKenzie

Ashlin M. Morales Menjivar

Madalynn G. Niehaus

Favour E. Odejobi

Katherine G. Osorio

Kayla R. Owens

Mikayla O. Palmer

Abria P. Parrish

Serena A. Peters

Mary E. Policarpio

Jerome T. Polite Jr.

David S. Pope

Jessica L. Ramsey

Rocmunn Richardson Jr.

Luis A. Ruiz

Amaiya M. Scarbrough

Jalen M. Sorsby

Noel K. Sterling

Michaela A. Stewart

Jhania D. Swann

Jordan E. Taylor

Zoey C. Taylor

Blake E. Testerman

Arleena B. Thompson

Akyla M. Tongue

Arlyn D. Velasquez

Chloe E. Warren

Willow E. Washington

Jaida A. Wiggins

Isaiah T. Williams

Janae D. Wingate

Honors

Khyri A. Akbar

Dayona G. Allen

Christian A. Amaya Saravia

Jazelle I. Baker

Amani S. Barnes

Tatyana A. Barreau

Joshua L. Bennett

Jocelyn G. Brewer

Serena S. Brewer

Serenity F. Burnside

Kaitlyn M. Calhoun

Aniyah D. Clark

Nazariay N. Cole

Angel E. Cook

Makenzie M. Dames

Ryan J. Davis

Tre’vyon S. Draughn

Sindy M. Esquivel Perez

Jocelyn J. Estrada-Hernandez

Kamoni A. Fair

Jadzia N. Fischer

Rahim M. Fornah

William N. Franklin III

Keyaira A. Gaines

Anthony T. Green

Jermaine L. Griffin

Giovanni M. Gumbs

Steven M. Harley

Jaliyah M. Harrison

Madden L. Harty

Gabriella B. Herrera

Khamari A. Hicks

Mikayla R. Howard

Keon M. Hutchins

Kwenji S. Jackson II

Amari R. Jones-Compton

Kamyra R. Lewis

Leilah K. Liggins

Angelis M. Light

Aubrey R. Ligons

Wesley W. Lott II

Jaden D. Lyon

Deon C. Malloy Jr.

Savion A. Manning

Kennedi N. Marks

Jay’lyn A. Mason

Trinity R. McCamey

Zachary D. Millen

Kimanni C. Morris

Amara A. Nabie

Kellen J. Nash

Obinna C. Okoro

Vanashree Patel

Darryl A. Paulen

Sarah A. Peters

Denzel X. Peter-Thomas

Iman T. Philpot

Maya A. Pope

Brayan O. Pu-Lopez

Tyler S. Reed

Tyler J. Reese

Lakia Robinson

Raven O. Robinson

Adina H. Rogers

Maximus U. Ruiz

Jonathan A. Ruiz-Roca

Noah E. Sarki

Deo-Gratias M. Sekpe

Laila I. Sorrell

Alexsandra A. Spence

Rilee K. Sterling

Savannah I. Stevens

Deonte L. Study

Brianna K. Tabor

Brody A. Terrell

Andrew M. Vance

Jada M. Warren

Chad A. Washington

Jayson T. Williams

Robert S. Wilson III

Malachi S. Wright

Isaiah L. Wynne

Seventh grade

Principal’s honors

Isys A. Crew

Makala M. Dames

William Drakeford Jr.

Tahj G. Franco

Hudson M. Garrett

Helen B. Huynh

Joshua D. Johnson

Morgan S. Jones

Tatiyona K. King

Noah R. Lunceford

Aidan J. Metzgar

Aliyah R. Nichols

Chris A. Perez

Taylor R. Richardson

Tahirah C. Ross

Emilee R. Selph

Madison J. Senior

Elijan D. Tablizo

Joya G. Thompson

Mackenzi M. Williams

Aminah M. Wright

Jahari T. Wright

Darren Zhang

Tiffany Zhang

High honors

Samuel O. Adeyanju

Londyn O. Akintunde

Jared D. Allsbrook

Cadiel Alvarez-Sierra

Jairus F. Anderson

Owen D. Ansari

Kelechi J. Anyanwu

Sonya Arib

Miriam L. Bartholomew

Jose D. Bernal

Riley G. Blount

Kaelyn B. Booker

Mya M. Bowman

Kerry N. Boyce

Karrington B. Boyd

Haley A. Brownson

Kyla M. Bulls

Jada S. Cannon

Julien A. Carmona

Daisia A. Carter

Ryan M. Codling

Olivia V. Coles

Zhen C. Craft

Alfred Johann S. Cruz

Maddox L. Cypress

Keriann M. Degen

Darien J. Dorsey

Kaelyn A. Dorsey

Yvonna L. Edwards

Eberechukwu M. Elebeke

Ryan A. Elias

Jordyn N. Elliott

Stan Angelo M. Fernandez

Chase M. Francis

James T. Francis

Taniya N. Golson

Michael L. Grier

Celina S. Handon

Noah D. Harrison

Gerald W. Holden Jr.

Mia M. Howard

Kamryn T. Hussain

Rashaad C. Jackson

Destinee H. Jackson-Daniels

Andrew W. Johnson

Joewell L. Johnson

Jaelyn C. Jones

Tamara C. Jones

Alyssa N. Jongo

Merica Joshi

Asia N. Keys

Kayla G. Landis

Gabrielle A. Lee

Merick Khester Lucas Tamayo

Brandon M. Mattingly

Jamir N. May

Austin M. Mayville

Aaron X. McKinney

Kwinton E. Meek

Giada I. Mikuletic-Hicks

Kaitlyn A. Moorer

Jaden L. Nelson

Donovin B. Newsome

Oluwaleke B. Ogunbor

Ajayveer S. Pannu

Dezmond A. Paulen

Jude P. Pender

Julia E. Pender

Caleb M. Phillips

Jayden C. Pope

Joshua N. Price

Edeose Q. Richard

Amanda G. Ridenhour

Dillan A. Rivera

Mahkayla N. Romero

Mariele M. Salinas

Heaven L. Saxton

Sarah R. Shrestha

Shan R. Shrestha

Sydnee M. Smalls

Jaden A. Solomon

Camryn M. Spears

Leah A. Sturdivant

Justin E. Taylor

Alexis C. Terry

Mia A. Terry

Corey A. Thomas Jr.

Jagan D. Thomas

Amirah Z. Tillman

Taylor N. Todd

Janae N. Turner

Hailey E. Van Brunt

Josie Z. Van-Eck

Todd L. Waller Jr.

Isaiah K. Walters

Lanier R. Washington

Malcolm F. Washington

Anaiah O. White

Christian K. Wilbon

Honors

Niya A. Jones

Hephzibah I. Ake

Londynn E. Anderson

Michaela M. Anderson

Sierra A. Barnes

Choyce K. Black

Jayder J. Caballero-Lemus

Rosa J. Carino-Vasquez

Mekhi D. Carter

Lydia C. Chandler

Daron Z. Clark

Sanaa D. Clark

Dylann N. Corley

Sophia M. Crews

Marcus M. Crooks Jr.

Cydney A. Davis

Clifton R. Franklin Jr.

Chelsea A. Frisby

Jackson A. Garcia Sanchez

Zion D. Gardner

Ahmari R. Garrett

Meb J. Glover

Jasmine F. Gordon

Deasia A. Grant

Nicholas P. Hamilton

Zaviah N. Hargrove

Darius J. Harrell

Jameer C. Hill

Brayden J. Hooker

Jade R. Horton

Brooke L. Hunter

Mehari M. Ivory

Dalila C. Jackson

Timothy M. Jefferies

Steve I. Jefferson

Conner M. Jones

Unison Joshi

Scott L. Kendrick

Kennedi A. King

Makayla A. LaFleur

Lanivea M. Lauderdale

Donovan M. Lloyd

Quincy D. Manier

Shamya I. Manuel

Amyah L. Matthews

Messiah N. McKinley

Chasity G. McLeod

Larry J. McLeod

Raul E. Molina Pineda

Keiourra B. Moore

Xjeda C. Newton

Vandan H. Patel

Treasure R. Perkins

Bryan Ponce-Velazquez

Kevin Reyes

Rylie J. Richard

Reginald A. Richardson Jr.

Kendall S. Richmond

Zoie H. Robinson

Demetrius E. Rodney

Rodriguez, Valdemar

Landen G. Rosado

Nasir Saensirisouk

Liceth K. Santamaria

Sindy S. Santamaria-Urias

Iyana T. Shanklin

Amir M. Sims-Washington

Dianne Eliza E. Smith

Jadyn M. Smith-Gaskins

Dominic E. Strickland

Larry R. Swann III

Dallas E. Terry

Kenneth C. Tomasello

Alenah M. Tyer

Markeisha Warren

Amiyah J. Waters

Jaliyah A. Whalen

Katelyn J. Wilson

Eighth grade

Principal’s honors

Gael E. Aguilar

Adam A. Alattas

Amarachi R. Anyanwu

Zachary C. Berke

Myicah N. Bijou

Ashley S. Cho

Christian D. Curry

Dani E. Davis

Evelin Z. Diaz-Fuentes

Valerie Esparza

Amiyah D. Gardner

Jalen J. Gordon

Kyla M. Istvan

Julia M. Knapp

Kayla D. Lee

Tsinat Maeregu

Waldine Mathieu

Kylie A. McKenzie

Kaleb T. Mehari

Simone F. Melson

Taylor N. Mickens

Leena H. Mistry

Madison N. Nabinett

Abigail C. Nwanwa

Amalachukwu C. Okoye

Oluwakemisola S. Olufade

Neel Patel

Catherine O. Smith

Nayan G. Soni

Caila E. Strickland

Leyna T. Tran

Kendall D. Tucker

Danielle J. Washington

Adiaha S. Witherspoon

High honors

Kennedy S. Alleyne

Aiden P. Bean

Samira A. Bouie

Gabrielle I. Caldwell

Robert B. Calhoun III

Justice I. Carter

Amanda J. Cartwright

Zacary W. Clark

Araya D. Cole

Isaiah L. Coleman

Enrico Vicente L. Coloma

Xavier L. Council

Victoria L. Coward

Niya K. Cox

Jordan L. Cozart

Billie D. Cunningham

Isabelle V. Daproza

Lauren R. Davis

Charne’ E. Dixson

Chelsea E. Edwards

Angel R. Eubanks

Laniya K. Faulk

Taylor Y. Feagins

Nicholas T. Foreman

Christopher H. Fortes

Ariyah T. Gay

Jada A. Griffin

Xavier L. Harper

Joyce A. Hebou

Madison L. Heller

Tyla R. Hemby

Kensington F. Henderson

Angelo N. Herron

Michael A. Hines Jr.

Richard R. Johnson

Naomi C. Kilpatrick

Alejandra E. Luna

Esther M. Martinez-Rivera

Nyke T. Mealey

Soula Meundan

Emanuel N. Miller

Hayden D. Miller

Jacqueline L. Minor

Makalah K. Mitchell

Kamilah N. Nelson

William J. Nichols III

Greysun J. Niehaus

Emmanuel J. Odejobi

Joshua S. Pelzer

Kenneth L. Porter II

Kaylah T. Pratt

Brian L. Pritchett Jr.

Amanda Ramirez

Jhordyn A. Robinson

Kameryn Robinson

Jayla D. Rochester

Kyndal T. Savoy

Arslan Siddique

Kayleen A. Smith

Andre’ M. Thomas III

Janasia R. Thomas

McKenzie S. Thomas

Sincere K. Thornton

Joshua T. Trinidad

Ugonna F. Udoji

Joanna S. Vincent

Camden A. Wansel

Sarah N. Whitley

Tre O. Wilkerson

Tianna N. Williams

Mehki E. Young

Honors

Elias M. Anthony

Benjamin T. Austin Jr.

Janiya A. Avant

Trinity L. Beale

Elias J. Bend

Jonathan A. Bennett

Ania U. Blake

Nowella J. Bolden

Nia R. Bowman

Damontae’ L. Brawner

Jamela M. Butler

Sasha A. Butler

Avery J. Caldwell

Alyssia M. Cano

Darian K. Canty

Somiah T. Chambers

Jordyn D. Champion

Brian A. Dowdell

Adrian D. Evans-Jones

Kaliyah N. Eville-Nelson

Emily N. Flores-Hernandez

Kennedi L. Francis

Brandon T. Gordon

Joshua E. Gray

Aarielle L. Gumbs

Christian E. Hardy

Ashleigh S. Harley

Malik J. Harper

Lailah C. Hawkins

Clifford D. Hearst

Kennedy P. Henderson

Aaliyah M. Horton

Aamir M. Hughes-Razzak

Mingi Huh

Rochelle C. Jackson

Skylar C. Jackson

Alaysia L. Jones

Tajah I. Jones

Uroog A. Khan

Xavier A. Lalanne

Matthew T. Lewis

Sydney G. Lewis

Jada S. Manley

Tiara M. Marshall

Alannah J. Mayers

Maurico A. McKie

Taylor J. McLain

Delaney C. Miles

Mario Montero-Gonzalez

Bradley A. Murdock

Casey E. Murphy

A’Marah E. Parrish

Madison T. Penkert

Samirah L. Ravenel

Brandon J. Riley

Keira A. Rivers

Sanaia M. Robinson

Jordan W. Russell

Victor E. Savoy IV

Jeremiah J. Severe

Jackson M. Small

Kevin V. Smith Jr.

Antonette R. Taylor

Caleb A. Terrell

Aaraya M. Thompson

Paige M. Todd

Robbin L. Tyler

Ruth G. Villeda-Chacon

Jahshuah E. Wade

Briniya D. Washington

Mickala O. Washington

Mondra D. Washington

Syriana S. Washington

Daysia E. Wilson

Danielle S. Wright

Dresden A. Wright

Matthew C. Wright

David M. Yum