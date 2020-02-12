Sixth grade
Principal’s honors
Adekolawole E. Akinwale
Jameel M. Ashorobi
Gabriel John L. Borrero
Adrienne Rae R. Briones
Jourdyn J. Carter
Jenyah D. Davis
Josie M. Davis
Lillian K. Davis
Morgan S. Davis
Ryan A. Drakeford
Londyn A. Gibson
Manuella Glover
Isabell K. Greene
Naomi L. Hudson
Kimberly B. Huynh
Aniyah L. Johnson
J’Nasia A. Johnson
Victoria E. Johnson
Justin D. Kennedy
Bianca E. Lepe
Camryn A. Lewis
Madison S. Lewis
Avelina S. Londres
Alaya O. Lozano
Marcuse A. Marshall Jr.
Kevin A. Neale Jr.
Duy D. Nguyen
Nosazewen T. Otokiti
Keerat K. Pannu
DaSiyah I. Parker
Lilibeth A. Pineda-Mendez
Dylan Aaron P. Quenano
Mia R. Randolph
Jeimmy G. Rivas
Victoria S. Rosado Reyes
Cora I. Stokes
Johanna C. Tolson
Corrin K. Turpin
Christian A. Williams
Kayla J. Wint
Haleema Zafar
High honors
Allsbrook, Kennedi A.
Artis, Taliyah O.
Denazia L. Austin-Minor
Joseph M. Barnes Jr.
Sariah L. Barreau
Gabriel Barrera-Ruiz
Anthony T. Barron
Zara M. Bautista
Jodi O. Berrios
Trinity A. Berry
Brooke T. Boggs
Londen B. Braswell
Kyhri J. Brooks
Ryan E. Cantillano
Devin M. Coble
Ava M. Cooper
Ti’Laisha J. Cooper
Gavin D. Cosio
Jayla J. Cox
Jahzara N. Davis
Giusepee G. De Lama
Safiyah O. Dela Cruz
Samantha Z. Diaz
Brenda M. Diaz-Fuentes
Kristian A. Donald
Gabrielle DuBuclet
Waylin M. Duhon Jr.
Elissa M. Ganaway
Deyanna N. Gonzalez
Brooklynn J. Harris
Jayla D. Harris
Teion A. Harris
Jada M. Harry
Demitri D. Hicks
Amber S. Holly
Brielle M. Hooker
Sung M. Huh
Dilan C. Jackson
Alexander M. James
Darrin L. Jones
Kamrin J. Kea
Darius E. Kemper
Addison B. King
Amelia A. King
Kori M. King
Katherine E. Kinglock
Ayden L. Kullman
Joshua A. Lee
Madeline S. Londres
Natalee A. Luna
Logan E. McKenzie
Ashlin M. Morales Menjivar
Madalynn G. Niehaus
Favour E. Odejobi
Katherine G. Osorio
Kayla R. Owens
Mikayla O. Palmer
Abria P. Parrish
Serena A. Peters
Mary E. Policarpio
Jerome T. Polite Jr.
David S. Pope
Jessica L. Ramsey
Rocmunn Richardson Jr.
Luis A. Ruiz
Amaiya M. Scarbrough
Jalen M. Sorsby
Noel K. Sterling
Michaela A. Stewart
Jhania D. Swann
Jordan E. Taylor
Zoey C. Taylor
Blake E. Testerman
Arleena B. Thompson
Akyla M. Tongue
Arlyn D. Velasquez
Chloe E. Warren
Willow E. Washington
Jaida A. Wiggins
Isaiah T. Williams
Janae D. Wingate
Honors
Khyri A. Akbar
Dayona G. Allen
Christian A. Amaya Saravia
Jazelle I. Baker
Amani S. Barnes
Tatyana A. Barreau
Joshua L. Bennett
Jocelyn G. Brewer
Serena S. Brewer
Serenity F. Burnside
Kaitlyn M. Calhoun
Aniyah D. Clark
Nazariay N. Cole
Angel E. Cook
Makenzie M. Dames
Ryan J. Davis
Tre’vyon S. Draughn
Sindy M. Esquivel Perez
Jocelyn J. Estrada-Hernandez
Kamoni A. Fair
Jadzia N. Fischer
Rahim M. Fornah
William N. Franklin III
Keyaira A. Gaines
Anthony T. Green
Jermaine L. Griffin
Giovanni M. Gumbs
Steven M. Harley
Jaliyah M. Harrison
Madden L. Harty
Gabriella B. Herrera
Khamari A. Hicks
Mikayla R. Howard
Keon M. Hutchins
Kwenji S. Jackson II
Amari R. Jones-Compton
Kamyra R. Lewis
Leilah K. Liggins
Angelis M. Light
Aubrey R. Ligons
Wesley W. Lott II
Jaden D. Lyon
Deon C. Malloy Jr.
Savion A. Manning
Kennedi N. Marks
Jay’lyn A. Mason
Trinity R. McCamey
Zachary D. Millen
Kimanni C. Morris
Amara A. Nabie
Kellen J. Nash
Obinna C. Okoro
Vanashree Patel
Darryl A. Paulen
Sarah A. Peters
Denzel X. Peter-Thomas
Iman T. Philpot
Maya A. Pope
Brayan O. Pu-Lopez
Tyler S. Reed
Tyler J. Reese
Lakia Robinson
Raven O. Robinson
Adina H. Rogers
Maximus U. Ruiz
Jonathan A. Ruiz-Roca
Noah E. Sarki
Deo-Gratias M. Sekpe
Laila I. Sorrell
Alexsandra A. Spence
Rilee K. Sterling
Savannah I. Stevens
Deonte L. Study
Brianna K. Tabor
Brody A. Terrell
Andrew M. Vance
Jada M. Warren
Chad A. Washington
Jayson T. Williams
Robert S. Wilson III
Malachi S. Wright
Isaiah L. Wynne
Seventh grade
Principal’s honors
Isys A. Crew
Makala M. Dames
William Drakeford Jr.
Tahj G. Franco
Hudson M. Garrett
Helen B. Huynh
Joshua D. Johnson
Morgan S. Jones
Tatiyona K. King
Noah R. Lunceford
Aidan J. Metzgar
Aliyah R. Nichols
Chris A. Perez
Taylor R. Richardson
Tahirah C. Ross
Emilee R. Selph
Madison J. Senior
Elijan D. Tablizo
Joya G. Thompson
Mackenzi M. Williams
Aminah M. Wright
Jahari T. Wright
Darren Zhang
Tiffany Zhang
High honors
Samuel O. Adeyanju
Londyn O. Akintunde
Jared D. Allsbrook
Cadiel Alvarez-Sierra
Jairus F. Anderson
Owen D. Ansari
Kelechi J. Anyanwu
Sonya Arib
Miriam L. Bartholomew
Jose D. Bernal
Riley G. Blount
Kaelyn B. Booker
Mya M. Bowman
Kerry N. Boyce
Karrington B. Boyd
Haley A. Brownson
Kyla M. Bulls
Jada S. Cannon
Julien A. Carmona
Daisia A. Carter
Ryan M. Codling
Olivia V. Coles
Zhen C. Craft
Alfred Johann S. Cruz
Maddox L. Cypress
Keriann M. Degen
Darien J. Dorsey
Kaelyn A. Dorsey
Yvonna L. Edwards
Eberechukwu M. Elebeke
Ryan A. Elias
Jordyn N. Elliott
Stan Angelo M. Fernandez
Chase M. Francis
James T. Francis
Taniya N. Golson
Michael L. Grier
Celina S. Handon
Noah D. Harrison
Gerald W. Holden Jr.
Mia M. Howard
Kamryn T. Hussain
Rashaad C. Jackson
Destinee H. Jackson-Daniels
Andrew W. Johnson
Joewell L. Johnson
Jaelyn C. Jones
Tamara C. Jones
Alyssa N. Jongo
Merica Joshi
Asia N. Keys
Kayla G. Landis
Gabrielle A. Lee
Merick Khester Lucas Tamayo
Brandon M. Mattingly
Jamir N. May
Austin M. Mayville
Aaron X. McKinney
Kwinton E. Meek
Giada I. Mikuletic-Hicks
Kaitlyn A. Moorer
Jaden L. Nelson
Donovin B. Newsome
Oluwaleke B. Ogunbor
Ajayveer S. Pannu
Dezmond A. Paulen
Jude P. Pender
Julia E. Pender
Caleb M. Phillips
Jayden C. Pope
Joshua N. Price
Edeose Q. Richard
Amanda G. Ridenhour
Dillan A. Rivera
Mahkayla N. Romero
Mariele M. Salinas
Heaven L. Saxton
Sarah R. Shrestha
Shan R. Shrestha
Sydnee M. Smalls
Jaden A. Solomon
Camryn M. Spears
Leah A. Sturdivant
Justin E. Taylor
Alexis C. Terry
Mia A. Terry
Corey A. Thomas Jr.
Jagan D. Thomas
Amirah Z. Tillman
Taylor N. Todd
Janae N. Turner
Hailey E. Van Brunt
Josie Z. Van-Eck
Todd L. Waller Jr.
Isaiah K. Walters
Lanier R. Washington
Malcolm F. Washington
Anaiah O. White
Christian K. Wilbon
Honors
Niya A. Jones
Hephzibah I. Ake
Londynn E. Anderson
Michaela M. Anderson
Sierra A. Barnes
Choyce K. Black
Jayder J. Caballero-Lemus
Rosa J. Carino-Vasquez
Mekhi D. Carter
Lydia C. Chandler
Daron Z. Clark
Sanaa D. Clark
Dylann N. Corley
Sophia M. Crews
Marcus M. Crooks Jr.
Cydney A. Davis
Clifton R. Franklin Jr.
Chelsea A. Frisby
Jackson A. Garcia Sanchez
Zion D. Gardner
Ahmari R. Garrett
Meb J. Glover
Jasmine F. Gordon
Deasia A. Grant
Nicholas P. Hamilton
Zaviah N. Hargrove
Darius J. Harrell
Jameer C. Hill
Brayden J. Hooker
Jade R. Horton
Brooke L. Hunter
Mehari M. Ivory
Dalila C. Jackson
Timothy M. Jefferies
Steve I. Jefferson
Conner M. Jones
Unison Joshi
Scott L. Kendrick
Kennedi A. King
Makayla A. LaFleur
Lanivea M. Lauderdale
Donovan M. Lloyd
Quincy D. Manier
Shamya I. Manuel
Amyah L. Matthews
Messiah N. McKinley
Chasity G. McLeod
Larry J. McLeod
Raul E. Molina Pineda
Keiourra B. Moore
Xjeda C. Newton
Vandan H. Patel
Treasure R. Perkins
Bryan Ponce-Velazquez
Kevin Reyes
Rylie J. Richard
Reginald A. Richardson Jr.
Kendall S. Richmond
Zoie H. Robinson
Demetrius E. Rodney
Rodriguez, Valdemar
Landen G. Rosado
Nasir Saensirisouk
Liceth K. Santamaria
Sindy S. Santamaria-Urias
Iyana T. Shanklin
Amir M. Sims-Washington
Dianne Eliza E. Smith
Jadyn M. Smith-Gaskins
Dominic E. Strickland
Larry R. Swann III
Dallas E. Terry
Kenneth C. Tomasello
Alenah M. Tyer
Markeisha Warren
Amiyah J. Waters
Jaliyah A. Whalen
Katelyn J. Wilson
Eighth grade
Principal’s honors
Gael E. Aguilar
Adam A. Alattas
Amarachi R. Anyanwu
Zachary C. Berke
Myicah N. Bijou
Ashley S. Cho
Christian D. Curry
Dani E. Davis
Evelin Z. Diaz-Fuentes
Valerie Esparza
Amiyah D. Gardner
Jalen J. Gordon
Kyla M. Istvan
Julia M. Knapp
Kayla D. Lee
Tsinat Maeregu
Waldine Mathieu
Kylie A. McKenzie
Kaleb T. Mehari
Simone F. Melson
Taylor N. Mickens
Leena H. Mistry
Madison N. Nabinett
Abigail C. Nwanwa
Amalachukwu C. Okoye
Oluwakemisola S. Olufade
Neel Patel
Catherine O. Smith
Nayan G. Soni
Caila E. Strickland
Leyna T. Tran
Kendall D. Tucker
Danielle J. Washington
Adiaha S. Witherspoon
High honors
Kennedy S. Alleyne
Aiden P. Bean
Samira A. Bouie
Gabrielle I. Caldwell
Robert B. Calhoun III
Justice I. Carter
Amanda J. Cartwright
Zacary W. Clark
Araya D. Cole
Isaiah L. Coleman
Enrico Vicente L. Coloma
Xavier L. Council
Victoria L. Coward
Niya K. Cox
Jordan L. Cozart
Billie D. Cunningham
Isabelle V. Daproza
Lauren R. Davis
Charne’ E. Dixson
Chelsea E. Edwards
Angel R. Eubanks
Laniya K. Faulk
Taylor Y. Feagins
Nicholas T. Foreman
Christopher H. Fortes
Ariyah T. Gay
Jada A. Griffin
Xavier L. Harper
Joyce A. Hebou
Madison L. Heller
Tyla R. Hemby
Kensington F. Henderson
Angelo N. Herron
Michael A. Hines Jr.
Richard R. Johnson
Naomi C. Kilpatrick
Alejandra E. Luna
Esther M. Martinez-Rivera
Nyke T. Mealey
Soula Meundan
Emanuel N. Miller
Hayden D. Miller
Jacqueline L. Minor
Makalah K. Mitchell
Kamilah N. Nelson
William J. Nichols III
Greysun J. Niehaus
Emmanuel J. Odejobi
Joshua S. Pelzer
Kenneth L. Porter II
Kaylah T. Pratt
Brian L. Pritchett Jr.
Amanda Ramirez
Jhordyn A. Robinson
Kameryn Robinson
Jayla D. Rochester
Kyndal T. Savoy
Arslan Siddique
Kayleen A. Smith
Andre’ M. Thomas III
Janasia R. Thomas
McKenzie S. Thomas
Sincere K. Thornton
Joshua T. Trinidad
Ugonna F. Udoji
Joanna S. Vincent
Camden A. Wansel
Sarah N. Whitley
Tre O. Wilkerson
Tianna N. Williams
Mehki E. Young
Honors
Elias M. Anthony
Benjamin T. Austin Jr.
Janiya A. Avant
Trinity L. Beale
Elias J. Bend
Jonathan A. Bennett
Ania U. Blake
Nowella J. Bolden
Nia R. Bowman
Damontae’ L. Brawner
Jamela M. Butler
Sasha A. Butler
Avery J. Caldwell
Alyssia M. Cano
Darian K. Canty
Somiah T. Chambers
Jordyn D. Champion
Brian A. Dowdell
Adrian D. Evans-Jones
Kaliyah N. Eville-Nelson
Emily N. Flores-Hernandez
Kennedi L. Francis
Brandon T. Gordon
Joshua E. Gray
Aarielle L. Gumbs
Christian E. Hardy
Ashleigh S. Harley
Malik J. Harper
Lailah C. Hawkins
Clifford D. Hearst
Kennedy P. Henderson
Aaliyah M. Horton
Aamir M. Hughes-Razzak
Mingi Huh
Rochelle C. Jackson
Skylar C. Jackson
Alaysia L. Jones
Tajah I. Jones
Uroog A. Khan
Xavier A. Lalanne
Matthew T. Lewis
Sydney G. Lewis
Jada S. Manley
Tiara M. Marshall
Alannah J. Mayers
Maurico A. McKie
Taylor J. McLain
Delaney C. Miles
Mario Montero-Gonzalez
Bradley A. Murdock
Casey E. Murphy
A’Marah E. Parrish
Madison T. Penkert
Samirah L. Ravenel
Brandon J. Riley
Keira A. Rivers
Sanaia M. Robinson
Jordan W. Russell
Victor E. Savoy IV
Jeremiah J. Severe
Jackson M. Small
Kevin V. Smith Jr.
Antonette R. Taylor
Caleb A. Terrell
Aaraya M. Thompson
Paige M. Todd
Robbin L. Tyler
Ruth G. Villeda-Chacon
Jahshuah E. Wade
Briniya D. Washington
Mickala O. Washington
Mondra D. Washington
Syriana S. Washington
Daysia E. Wilson
Danielle S. Wright
Dresden A. Wright
Matthew C. Wright
David M. Yum