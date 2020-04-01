Matthew Henson Middle School 2nd quarter honor roll

Sixth grade
Principal’s honors
Alondra Alvarez
Cori D. Avent
Jaiden O. Benitez
Maribel Bonilla
Nathan G. Gehrmann
Gabriel L. Jones
Devin M. Kelley
Leland M. Kirk
Jonathan A. Lancaster
Shyla D. Lancaster
Peyton B. Lewis
Nathan A. Lim
Isabelle G. Locco
Reagan O. Machemer
Devin W. Moses
Kaitlyn R. Moyer
Joseph O. Ojukwu
Giselle M. Oredugba
Elizabeth G. Sylvain
Jonah A. Tarpley
Reign Ysabelle Q. Veloza
High honors
Kyle N. Aftimos
Eleyeou M. Agbokou
Ayomide I. Ajibuwa
Renata G. Ashton
Zachary C. Baird
Madison F. Baker
Amber M. Boswell
Leah I. Bruce
Elizabeth T. Burch
Serina M. Chancio
William D. Chism IV
Danielle A. Concepcion
Joseph A. Copeland
Melina Dominguez-Amaya
Amari J. Edwards
Marla A. Fox
Makayla C. Harris
Omar S. Harrison Jr.
Jaden A. Hawkins
Jalen A. Hawkins
Elijah M. Henry
Ciaro J. Ingram
Sydney M. Ivory
Skylar R. Jenkins
Tiber N. Kaywork
Ronald M. Lee III
Dylan R. Leonard
Alexis M. Limerick
Aaliyah J. Lynn
Shayla K. Mason
Mark R. McClain
Isabelle O. McCormick
Noelle A. Miles
Azori C. Milstead
Ethan A. Mirabile
Natalie G. Moore
James J. Morgan
Ryan Tsemo Nana Kamsu
Al-Yuzhirah O. Niniola
Julie G. Ogline
Kaitlyn E. Palmer
Michael P. Porter
Morgan R. Porter
Kayla J. Praylow
Keishaun D. Proctor
Daniel A. Rosario
Kirsten N. Ross
Jordyn S. Scott
Siniya D. Shreeves
Jaylah C. Stephenson
Leah L. Thomas
Aiden A. Wagenbrenner
Nadya S. Walker
Miyah J. Young
Kimberly G. Zelaya-Morales
Honors
Diego E. Andrade
Alexander Arreaga
Marcus D. Ashton Jr.
Faith P. Bremond
Dakari M. Brooks
Rayn B. Brown
Darryn M. Burch
Raphael W. Burch IV
Maria F. Cabello
Renee L. Carr
Oscar A. Castro-Carrillo
Alyssa R. Cheeks
Kyla K. Coumarbatch
Jacob E. Davis
Maximus R. Davis
Kharylle A. Deramos
Aisatou M. Diallo
Nkechi D. Dickson
Sydney C. Diggs
Naomi M. Dixon
Christopher S. Dow
Ava D. Fizer
Cohen L. Foote
Kianna H. Garcia
Christian I. Gomez Flores
Zariah N. Griffin
Shaniya A. Harris
Giancarlo F. Hernandez
Saidah N. Isaac
Zaria A. Isreal
William D. Johnson Jr.
Jewel S. Jones
Hunter E. Keeler
Zoey L. King
Isaac A. Marsh
Tristian T. Mason
Angel B. Milhouse
Mechai C. Miller
Aiden P. Mills
Maliyah S. Moore
Madison G. Morton
Jordyn M. Murphy
Annabelle F. Nault
Kimora S. Neal
La’Niya R. Offutt
Gabrielle I. Peete
Madison I. Pinkney
Cooper S. Pollard
Caleb D. Price
Kezia M. Reaves
Samantha S. Reyes-Flores
Alayah T. Richardson
Carter L. Rodriguez
Jeidan M. Roy
Wilmer J. Sierra-Castellon
Jadyn K. Simmons
Ki’moni V. Smith
Kamiya J. Terry
Avery L. Walker
Antonio S. Washington
Kellese L. Waymer
Michael K. White
Seventh grade
Principal’s honors
Zamaiah D. Denis
Adriena A. Fotopoulos
Miah M. Frank
Kelsey E. Garrity
Kristina M. Hammond
Johnathan E. Irvin
Monica Y. Jones
Carsyn B. Martin
Spencer S. McCarter-Dadzie
Kalia L. McClain
Nathaniel D. McLeod
Aydyn B. Meaders
Cristian B. Moore
Speedjay R. Navarro
Conley C. Onyeador
Eliot R. Puma
Karmani M. Sesay
Nevaeh T. Thomas
Cadence M. Tolbert
Gabrielle S. Turner
High honors
Joseph-Benjamin E. Afful
Paola D. Aguilar-Gonzalez
Trinity S. Allen
Janiella Rhianne M. Batin
Isaiah C. Belfield
Alise K. Billups
Elaina M. Brown
Nicolas B. Brown
Rohan R. Bucknor Jr.
Julio F. Caballero
Brandon I. Catherine
Marc A. Copeland
Myles J. Crawford
Kimorah S. Cupid
William J. DeAtley
Johann Vonmyzel L. Diaz
Christian T. Dinkins
Mariah J. Echard
Lilly A. Fennell
Amalia C. Gillis
Daniela B. Gomez-Barrios
Nylia K. Gray
Riyanna J. Green
Keena M. Hardie
Allyn M. Harris
Reece J. Hart
Dinari M. Hawkins
Isaiah M. Henson
Troy D. Henson
Ahman D. Johnson
Nia N. Johnson
Amiya A. Jones
Zakiya L. Leak
Julian M. Leftwich
Niya A. Lewis
Timothy R. Locks
Daimoni L. McNeill
Angel J. Mencia Sanchez
Ariana J. Meriedy
Gabrielle O. Miranda
Adriana E. Moore
Savannah H. Moultrie
Zipporah L. Musa
Jaslyn Nguyen
Chinemerem U. Nwigwe
Jordyn M. Oliver
Makiya A. Parker
Asha E. Patterson
Gable K. Pauole
Amya M. Prince
Kristen T. Reed
Jacob A. Reginald
Logan T. Robertson
Aniya M. Rustin-Getscher
Andrew J. Scott
Victoria S. Shepherd
Xavier A. Smith
Kimberly A. Sorto
Barrington E. Streat
Jaylynne E. Taylor
Alyssa L. Thomas
Katie S. Thomas
Tokuma W. Tolcha
Drew J. Turner
Kai A. Walcott
Briana C. Watson
Shaina J. Whitt
Khairi X. Wiggins
Kayla A. Williams
Honors
Raela D. Allison
Xavier B. Ames
Sandy E. Argueta-Garcia
Christopher J. Brown
Ethyn R. Brown
Cybil A. Bryant
Joseph A. Buckmon
Ivan Cao
Alyssa M. Carter
Noelle S. Carvana
Dornethelia E. Cocroft
Aniya M. Copeland
Gabrielle C. Copeland
Janiyah M. Darden
Jadon E. Davis
Delvin J. Dukes
Jadan A. Ebb
Amberleigh M. Eye
Elizabeth R. Fennell
Laney M. Fielder,
Marcus A. Fleming Jr.
Amarienna N. Forney
Taylor O. Garrison
Chase C. Graham
Corey W. Grant Jr.
Isaiah L. Gray
Nolani D. Green
Willchelle S. Greene
Braylon L. Jackson
Marcus G. Jackson
Xolani I. James
Damari C. Jenifer
Alana M. Johnson
Jahkye A. Kirby
Brendon L. Laster II
Madison G. Lawrence
Taylor M. Lawrence
Devin C. Leigh
Danaori A. Lopez Chavez
Reagan A. Mason
Jalyn M. Matthews
Morgan C. Matthews
Quincy K. McFadden
Devin K. McNair
Kamal C. Miller
Olivia E. Moore
Elana M. Noble
Rodney P. Norman
Caleb J. Pickeral
Kristian A. Powell
Jhaika D. Rabaya
Chloe J. Rodgers
Rico X. Ross
Elesia K. Savoy
Dalton J. Smith
Mason I. Staton
Carlos M. Stepney
Kylar N. Strother
Peyton M. Taylor III
Koran M. Thomas
Tashawn D. Thomas
Trent L. Wagenbrenner
Zoey A. Washington
Nicholas C. Webb
Aniya E. White
Eighth grade
Principal’s honors
Mackenzie C. Baird
Nickolas A. Bonilla
Charlene U. Carlos
Anthony A. El’rasheed
Danielle E. Emretane
Madison E. Gaynor
Griffin J. Hayes
Laila C. Holloway
Isabel M. Jefferson
Kourtney S. Johnson
Devin T. Knott
Diamond L. Koon
Farah B. Leblanc
Nevaeh K. Leftwich
Daniel A. Leon
Jaleen C. Loving
Charlize B. Martin
Emily Francine R. Matundan
Mahnoor L. Mirza
Wesley C. Moore
Lauren R. Pearl
Denitsa O. Peneva
Zahra I. Ramakdawala
Molly K. Reitzel
Skyla P. Rene’
Aniyah K. Rodwell
Aidan T. Schultz
Amelia K. Tarpley
Aleya M. Tyson
Charles R. Wagenbrenner Jr.
Ciara M. Washington
Matthew T. Winn
High honors
Jordan A. Beyrle
Kyle D. Danan
Dominique J. Dixon
Jordan C. Freeland
Amaya G. Gardner
Olivia M. Grier
Makenzie C. Harris
Joshua Hong
Daniel W. Hunte
Makenna G. James
Zoie S. Johnson
Rachel N. Jones
Giselle D. Leblanc
Mark-Alexander T. Mareko
Sanaa’ K. Milstead
Robin Asher C. Ordonez
Kaydence A. Pannone
Morgan K. Penn
Tristynn A. Phillips
Bryce A. Porter
Jordan E. Porter
Laila R. Queen
Nadeya B. Regala
Jaeda D. Reynolds
Haley R. Rickett
Ja’nai M. Robinson
Ethan A. Scott
Renard L. Smith
Taniya N. Stewart
Dexter R. Street Jr.
Chaya J. Walker
David A. Watson
Brianna E. Whitt
Honors
Alaiya K. Abdullah
Trinity J. Arrington-Williams
Adesuyi I. Ayokanmi
Ania M. Batoon
Micayla D. Baylor
Zion M. Belfield
Maleysia J. Campbell
Cecilya S. Coney
Casey R. Cortner
Cailin S. Dean
Maria G. Dixon
Danielia R. Doyle
Zae A. Ellis
Autumn D. Eye
Kenneth Frazier Jr.
Dakari J. Garces
Evelyn J. Gomez Flores
Tayshaun M. Grant
Jordan A. Gray
Alicia M. Hamn
Elijah C. Hawkins
Addison N. Hoiler
Daniel A. Howard
Aayla N. Huntley
Aminah L. Jones
Haja M. Kabba
NyJai A. King
Morgan L. Kirk
Chelsey M. Lockhart
Conner S. Maggi
Jackson K. McLemore
Malya L. Milstead
Mila N. Milstead
Aurielle E. Mitchell
Kira N. Morgan
Elise N. Paxton
Tyrik R. Petway
Donise A. Plank
Jamari N. Queen
Jasmin B. Quinn
Kimberly E. Rodas
Lezlie A. Romero
Cailyn A. Samuel
Nakayla S. Sparrow-Young
Marionna J. Strothers
Reniyah C. Taylor
Shajee’ah N. Taylor
Kamyah S. Thomas
Syniah A. Thompson
Kennedy D. Washington
Lay’onie L. Washington
Brenden C. Williams
Maize A. Wimbush