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Matthew Henson Middle School 2nd quarter honor roll

Sixth grade

Principal’s honors

Alondra Alvarez

Cori D. Avent

Jaiden O. Benitez

Maribel Bonilla

Nathan G. Gehrmann

Gabriel L. Jones

Devin M. Kelley

Leland M. Kirk

Jonathan A. Lancaster

Shyla D. Lancaster

Peyton B. Lewis

Nathan A. Lim

Isabelle G. Locco

Reagan O. Machemer

Devin W. Moses

Kaitlyn R. Moyer

Joseph O. Ojukwu

Giselle M. Oredugba

Elizabeth G. Sylvain

Jonah A. Tarpley

Reign Ysabelle Q. Veloza

High honors

Kyle N. Aftimos

Eleyeou M. Agbokou

Ayomide I. Ajibuwa

Renata G. Ashton

Zachary C. Baird

Madison F. Baker

Amber M. Boswell

Leah I. Bruce

Elizabeth T. Burch

Serina M. Chancio

William D. Chism IV

Danielle A. Concepcion

Joseph A. Copeland

Melina Dominguez-Amaya

Amari J. Edwards

Marla A. Fox

Makayla C. Harris

Omar S. Harrison Jr.

Jaden A. Hawkins

Jalen A. Hawkins

Elijah M. Henry

Ciaro J. Ingram

Sydney M. Ivory

Skylar R. Jenkins

Tiber N. Kaywork

Ronald M. Lee III

Dylan R. Leonard

Alexis M. Limerick

Aaliyah J. Lynn

Shayla K. Mason

Mark R. McClain

Isabelle O. McCormick

Noelle A. Miles

Azori C. Milstead

Ethan A. Mirabile

Natalie G. Moore

James J. Morgan

Ryan Tsemo Nana Kamsu

Al-Yuzhirah O. Niniola

Julie G. Ogline

Kaitlyn E. Palmer

Michael P. Porter

Morgan R. Porter

Kayla J. Praylow

Keishaun D. Proctor

Daniel A. Rosario

Kirsten N. Ross

Jordyn S. Scott

Siniya D. Shreeves

Jaylah C. Stephenson

Leah L. Thomas

Aiden A. Wagenbrenner

Nadya S. Walker

Miyah J. Young

Kimberly G. Zelaya-Morales

Honors

Diego E. Andrade

Alexander Arreaga

Marcus D. Ashton Jr.

Faith P. Bremond

Dakari M. Brooks

Rayn B. Brown

Darryn M. Burch

Raphael W. Burch IV

Maria F. Cabello

Renee L. Carr

Oscar A. Castro-Carrillo

Alyssa R. Cheeks

Kyla K. Coumarbatch

Jacob E. Davis

Maximus R. Davis

Kharylle A. Deramos

Aisatou M. Diallo

Nkechi D. Dickson

Sydney C. Diggs

Naomi M. Dixon

Christopher S. Dow

Ava D. Fizer

Cohen L. Foote

Kianna H. Garcia

Christian I. Gomez Flores

Zariah N. Griffin

Shaniya A. Harris

Giancarlo F. Hernandez

Saidah N. Isaac

Zaria A. Isreal

William D. Johnson Jr.

Jewel S. Jones

Hunter E. Keeler

Zoey L. King

Isaac A. Marsh

Tristian T. Mason

Angel B. Milhouse

Mechai C. Miller

Aiden P. Mills

Maliyah S. Moore

Madison G. Morton

Jordyn M. Murphy

Annabelle F. Nault

Kimora S. Neal

La’Niya R. Offutt

Gabrielle I. Peete

Madison I. Pinkney

Cooper S. Pollard

Caleb D. Price

Kezia M. Reaves

Samantha S. Reyes-Flores

Alayah T. Richardson

Carter L. Rodriguez

Jeidan M. Roy

Wilmer J. Sierra-Castellon

Jadyn K. Simmons

Ki’moni V. Smith

Kamiya J. Terry

Avery L. Walker

Antonio S. Washington

Kellese L. Waymer

Michael K. White

Seventh grade

Principal’s honors

Zamaiah D. Denis

Adriena A. Fotopoulos

Miah M. Frank

Kelsey E. Garrity

Kristina M. Hammond

Johnathan E. Irvin

Monica Y. Jones

Carsyn B. Martin

Spencer S. McCarter-Dadzie

Kalia L. McClain

Nathaniel D. McLeod

Aydyn B. Meaders

Cristian B. Moore

Speedjay R. Navarro

Conley C. Onyeador

Eliot R. Puma

Karmani M. Sesay

Nevaeh T. Thomas

Cadence M. Tolbert

Gabrielle S. Turner

High honors

Joseph-Benjamin E. Afful

Paola D. Aguilar-Gonzalez

Trinity S. Allen

Janiella Rhianne M. Batin

Isaiah C. Belfield

Alise K. Billups

Elaina M. Brown

Nicolas B. Brown

Rohan R. Bucknor Jr.

Julio F. Caballero

Brandon I. Catherine

Marc A. Copeland

Myles J. Crawford

Kimorah S. Cupid

William J. DeAtley

Johann Vonmyzel L. Diaz

Christian T. Dinkins

Mariah J. Echard

Lilly A. Fennell

Amalia C. Gillis

Daniela B. Gomez-Barrios

Nylia K. Gray

Riyanna J. Green

Keena M. Hardie

Allyn M. Harris

Reece J. Hart

Dinari M. Hawkins

Isaiah M. Henson

Troy D. Henson

Ahman D. Johnson

Nia N. Johnson

Amiya A. Jones

Zakiya L. Leak

Julian M. Leftwich

Niya A. Lewis

Timothy R. Locks

Daimoni L. McNeill

Angel J. Mencia Sanchez

Ariana J. Meriedy

Gabrielle O. Miranda

Adriana E. Moore

Savannah H. Moultrie

Zipporah L. Musa

Jaslyn Nguyen

Chinemerem U. Nwigwe

Jordyn M. Oliver

Makiya A. Parker

Asha E. Patterson

Gable K. Pauole

Amya M. Prince

Kristen T. Reed

Jacob A. Reginald

Logan T. Robertson

Aniya M. Rustin-Getscher

Andrew J. Scott

Victoria S. Shepherd

Xavier A. Smith

Kimberly A. Sorto

Barrington E. Streat

Jaylynne E. Taylor

Alyssa L. Thomas

Katie S. Thomas

Tokuma W. Tolcha

Drew J. Turner

Kai A. Walcott

Briana C. Watson

Shaina J. Whitt

Khairi X. Wiggins

Kayla A. Williams

Honors

Raela D. Allison

Xavier B. Ames

Sandy E. Argueta-Garcia

Christopher J. Brown

Ethyn R. Brown

Cybil A. Bryant

Joseph A. Buckmon

Ivan Cao

Alyssa M. Carter

Noelle S. Carvana

Dornethelia E. Cocroft

Aniya M. Copeland

Gabrielle C. Copeland

Janiyah M. Darden

Jadon E. Davis

Delvin J. Dukes

Jadan A. Ebb

Amberleigh M. Eye

Elizabeth R. Fennell

Laney M. Fielder,

Marcus A. Fleming Jr.

Amarienna N. Forney

Taylor O. Garrison

Chase C. Graham

Corey W. Grant Jr.

Isaiah L. Gray

Nolani D. Green

Willchelle S. Greene

Braylon L. Jackson

Marcus G. Jackson

Xolani I. James

Damari C. Jenifer

Alana M. Johnson

Jahkye A. Kirby

Brendon L. Laster II

Madison G. Lawrence

Taylor M. Lawrence

Devin C. Leigh

Danaori A. Lopez Chavez

Reagan A. Mason

Jalyn M. Matthews

Morgan C. Matthews

Quincy K. McFadden

Devin K. McNair

Kamal C. Miller

Olivia E. Moore

Elana M. Noble

Rodney P. Norman

Caleb J. Pickeral

Kristian A. Powell

Jhaika D. Rabaya

Chloe J. Rodgers

Rico X. Ross

Elesia K. Savoy

Dalton J. Smith

Mason I. Staton

Carlos M. Stepney

Kylar N. Strother

Peyton M. Taylor III

Koran M. Thomas

Tashawn D. Thomas

Trent L. Wagenbrenner

Zoey A. Washington

Nicholas C. Webb

Aniya E. White

Eighth grade

Principal’s honors

Mackenzie C. Baird

Nickolas A. Bonilla

Charlene U. Carlos

Anthony A. El’rasheed

Danielle E. Emretane

Madison E. Gaynor

Griffin J. Hayes

Laila C. Holloway

Isabel M. Jefferson

Kourtney S. Johnson

Devin T. Knott

Diamond L. Koon

Farah B. Leblanc

Nevaeh K. Leftwich

Daniel A. Leon

Jaleen C. Loving

Charlize B. Martin

Emily Francine R. Matundan

Mahnoor L. Mirza

Wesley C. Moore

Lauren R. Pearl

Denitsa O. Peneva

Zahra I. Ramakdawala

Molly K. Reitzel

Skyla P. Rene’

Aniyah K. Rodwell

Aidan T. Schultz

Amelia K. Tarpley

Aleya M. Tyson

Charles R. Wagenbrenner Jr.

Ciara M. Washington

Matthew T. Winn

High honors

Jordan A. Beyrle

Kyle D. Danan

Dominique J. Dixon

Jordan C. Freeland

Amaya G. Gardner

Olivia M. Grier

Makenzie C. Harris

Joshua Hong

Daniel W. Hunte

Makenna G. James

Zoie S. Johnson

Rachel N. Jones

Giselle D. Leblanc

Mark-Alexander T. Mareko

Sanaa’ K. Milstead

Robin Asher C. Ordonez

Kaydence A. Pannone

Morgan K. Penn

Tristynn A. Phillips

Bryce A. Porter

Jordan E. Porter

Laila R. Queen

Nadeya B. Regala

Jaeda D. Reynolds

Haley R. Rickett

Ja’nai M. Robinson

Ethan A. Scott

Renard L. Smith

Taniya N. Stewart

Dexter R. Street Jr.

Chaya J. Walker

David A. Watson

Brianna E. Whitt

Honors

Alaiya K. Abdullah

Trinity J. Arrington-Williams

Adesuyi I. Ayokanmi

Ania M. Batoon

Micayla D. Baylor

Zion M. Belfield

Maleysia J. Campbell

Cecilya S. Coney

Casey R. Cortner

Cailin S. Dean

Maria G. Dixon

Danielia R. Doyle

Zae A. Ellis

Autumn D. Eye

Kenneth Frazier Jr.

Dakari J. Garces

Evelyn J. Gomez Flores

Tayshaun M. Grant

Jordan A. Gray

Alicia M. Hamn

Elijah C. Hawkins

Addison N. Hoiler

Daniel A. Howard

Aayla N. Huntley

Aminah L. Jones

Haja M. Kabba

NyJai A. King

Morgan L. Kirk

Chelsey M. Lockhart

Conner S. Maggi

Jackson K. McLemore

Malya L. Milstead

Mila N. Milstead

Aurielle E. Mitchell

Kira N. Morgan

Elise N. Paxton

Tyrik R. Petway

Donise A. Plank

Jamari N. Queen

Jasmin B. Quinn

Kimberly E. Rodas

Lezlie A. Romero

Cailyn A. Samuel

Nakayla S. Sparrow-Young

Marionna J. Strothers

Reniyah C. Taylor

Shajee’ah N. Taylor

Kamyah S. Thomas

Syniah A. Thompson

Kennedy D. Washington

Lay’onie L. Washington

Brenden C. Williams

Maize A. Wimbush

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