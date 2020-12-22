Matthew Henson Middle School first quarter honor roll
Principal honors
Omar Balala
Kaylin Battle
Olivia Bellamy
Jaeda Mischka Diaz
Ryana Dill
Eli Harris
Nicholas Jett
Tynaisha Johnson
Mia Kelley
Jayla Kirk
Myralyne Mareko
Samiya Moss
Ikechi Nwigwe
Alexandra Powell
Shantelle Puma
Xavier Revelle
Liuzbeth Rico-Morales
Colton Scott
Trey Tompkins
Akira Tyler
Caden Tyson
Nalani Wilson
Alindra Alvarez
Cori Avent
Jaiden Benitez
Alyssa Cheeks
William Chism IV
Zariah Griffin
Amari Harvey
Hailee Hogan
Sydney Ivory
Devin Kelley
Josiah Lambert
Shyla Lancaster
Peyton Lewis
Heaven Linton
Reagan Machemer
Shayla Mason
Isabelle McCormick
Azori Milstead
Natalie Moore
Devin Moses
Kaitlyn Moyer
Giselle Oredugba
Kirsten Ross
Daisha Salley
Matthew Smith
Elizabeth Sylvain
Reign Ysabelle Veloza
Jacob Waldrop
Nadya Walker
Miyah Young
Janiella Rhianne Batin
Joseph Buckmon
Keirra Butler
Ivan Cao
Brandon Catherine
Aniya Copeland
Marc Copeland
Johann Vonmyzel Diaz
Kelsey Garrity
Daniela Gomez-Barrios
Nylia Gray
Ky’Ron Hall
Kristina Hammond
Johnathan Irvin
Alana Johnson
Nia Johnson
Amiya Jones
Monica Jones
Carsyn Martin
Spencer McCarter-Dadzie
Kalia McClain
Nathaniel McLeod
Cristian Moore
Savannah Moultrie
Speedjay Navarro
Cindy Nguyen
Jaslyn Nguyen
Chinemerem Nwigwe
Gable Pauole
Eliot Puma
Kristen Reed
Jacob Reginald
Andrew Scott
Matthew Sesay
Xavier Smith
Barrington Streat
Jaylynne Taylor
Alyssa Thomas
Nevaeh Thomas
Korey Tindal
Cadence Tolbert
Tokma Tolcha
Gabrielle Turner
Shaina Whitt
High honors
Lesly Armah
Kalyn Ashton
Artavion Bailey
Letroy Baker
Montrez Baker
MadisonBostic
Taylor Boykin
Amir Brutley
Tamahri Cannaday
Kennedy Chase
Lauryn Dennis
Adaline Destefano
Jasmine Dudley
Amilya Dyson
Devin Flax
Justin Garner Jr.
Caylee Gehrmann
Jaden Goode
Nyla Grant
Kennedi Green
Ryann Harris
Zamaree Hart
Jai'varn Hatton
Claire Hong
Jamari Jenkins
Kristopher Johnson
Airen Jones
Jayna Jones
Khloe Jones
Julia Juarez
Priscilla Lastarria
William Lofty IV
Christopher Martin
Dashaun Moore
Madison Neal
Tyson Ong
Summer Pagala
Dylan Phillip
Jazmyn Postell
Ava Queen
Christopher Quick
Myles Richardson
Anthony Roper Jr.
Richard Rosas Reyes
Jameese Rosier
Antonio Salas
Addisyn Scott
Alanna Scott
Ishmael Simms
Taylor Smith
Liam Smolka
David Sona
Cai’lyn Speed
Joshua Spells
Ashley Stambaugh
Walter Stancell
Jeanelle Stewart
Maurice Travers
Carla West
Juan Wilder Jr.
Alayah Williams
Alanah Wright
Elliot Zydell
Camryn Abernathy
Kyle Aftimos
Eleyeou Agbokou
Ayomide Ajibuwa
Renata Ashton
Zachary Baird
Madison Baker
Wasiq Bashir
Adil Bhatti
Faith Bremond
Leah Bruce
Elizabeth Burch
Raphael Burch IV
Tahlia Cail
Renee Carr
Oscar Castro-Carrillo
David Cocroft IV
Danielle Concepcion
Kyla Coumarbatch
Sydney Diggs
Amari Edwards
Kianna Garcia
Nathan Gehrmann
Christian Gomez Flores
Lindsay Goodwine
Haremony Hamilton
Makayla Harris
Giancarlo Hernandez
Charles Houston-Anderson
Ciaro Ingram
Saidah Isaac
Skylar Jenkins
Gabriel Jones
Jewel Jones
Isata Kabba
Hunter Keeler
Leland Kirk
Jonathan Lancaster
Ronald Lee III
Dylan Leigh
Dylan Leonard
Timarie Linton
Isabelle Locco
Isaac Marsh
Mark McClain
Elijah McCormick
Madison McCormick
Mechai Miller
Maliyah Moore
James Morgan
Rytan Tsemo Nana Kamsu
Annabelle Nault
Tucker Newkirk
Al-Yuzhirah Niniola
La'Niya Offutt
Julie Ogline
Joseph Ojukwu
Kaitlyn Palmer
Devon Payne
Cooper Pollard
Michael Porter
Morgan Porter
Caleb Price
Keishaun Proctor
Alijah Queen
Carter Rodriguez
Jeidan Roy
Jadyn Simmons
Jaylah Stephenson
Angela Stringer
Aiden Wagenbrenner
Zoe Washington
Kellese Waymer
Caelynn Whitfield
Honors
Yafet Adebabay
Raigan Allen
Gabrielle Ames
Alysha Arrington
Halle Banks
Jasmine Banks
Erin Barbour
Makenzie Birchett
Aniyah Brown
Josiah Butler
Isaac Camlin Jr.
Kenya Chang
Kenneth Clark II
Semaj Clark
Tavis Clinton Jr.
Janiyah Davis
Mya Davis
Braiden Drewery
Kaya Evans
Mikhalis Ferrier
Jayden Frost
Sahan Gunawardana
Dominique Hancock Jr.
Braylon Harrison
Ebony Henry
Alexandra Hoiler
Brianna Jacks
Carter Jaimes
Ericka James
Malachi Lawrence
Sean Liverpool Jr.
Madison Manning
Leon Marquez Leon
Demetric Marrero Jr.
Sharon McDade
Jadalyse Moore
Samuel Musa
Kevin Nesbitt
Jannie Parker
Brianna Pearson
Jayden Pitmon
Lester Presson III
Elaia Reddick Garrett
Fabian Romero
William Thompson Jr.
Jadin Turner
Jalen Tyson
Sikander Virk
Madison Vollin
Matthew Webb
Sydney West
Jayshawn Weston
Camille Whitfield
Christian Young
Alana Allen
Savannah Allen
Michael Anderson
Jordan Armstrong-Padilla
Gabriel Booker
Amber Boswell
Androwdo Bradley Jr.
Dakari Brooks
Rayn Brown
Serina Chancio
Joseph Copeland
Jacob Davis
Aisatou Diallo
Naomi Dixon
Christopher Dow
Salecia Duma
Xavier Fenwick
Cohen Foote
Maria Fox
Timothy Freelon III
Shaniya Harris
Omar Harrison Jr.
Toussaint Harvest Jr.
Jaden Hawkins
Jalen Hawkins
Justin Hogan
Brooke Hubbard
Zaria Isreal
Jaelah Joynes
Nathan Lim
Alexis Limerick
Aaliyah Lynn
Erykah Manley
Noelle Miles
Angel Milhouse
Ethan Mirabile
Colby Murphy
Kimora Neal
Kayla Praylow
Aryana Proctor
Diamond Proctor
Colin Ratty
Kezia Reave
Alayah Richardson
Daniel Rosario
Siniya Shreeves
Jaylen Sims-Morgan
Ki’moni Smith
Adrian Swift
Leah Thomas
Ja’zyere Thompson
Cavaan Toney
Avery Walker
Antonio Washington
Michael White
TrayonWhite
Camren Wills
Joel Wright
Xavier Ames
Alise Billups
Octavia Brewster
Nicolas Brown
Ronald Butler Jr.
Alyssa Carter
Dornethelia Cocroft
Janiyah Darden
Kyle Diaz
Thomas Emerson IV
Laney Fielde
Isaiah Gray
Nolani Green
Riyanna Green
Willchelle Greene
Keena Hardie
Dinari Hawkins
Troy Henson
Braylon Jackson
Damari Jenifer
Isaiah Jenkins
Amari Jones
Sean Joyner
Amari Kelley
Jahkye Kirby
Taylor Lawrence
Niya Lewis
Quincy McFadden
Daimoni McNeill
Kamal Miller
Gabrielle Miranda
Adams Odessey
Aniya Rustin-Getscher
Victoria Shepherd
Kimberly Sorto
Janiya Summers
Katie Thomas
Koran Thomas
Tristian Townes
Somtochukwu Ukiwe
Zoey Washington
Briana Watson
Jaylen Wilkerson
Mia Williams
Taleya Williams
Makayla Woods
Kimberly Zelaya-Morales
Joseph-Benjamin Afful
Trinity Allen
Alani Andrews
Desmond Bexley
Ayden Bikowski
Donovan Brown
Rohan Bucknor Jr.
Julio Caballero
Austin Cao, Austin
Gabrielle Copeland
Cydney Davis
Jadon Davis
Zamaiah Denis
Christian Dinkins
Delvin Dukes
Jadan Ebb
Amberleigh Eye
Elizabeth Fennell
Lilly Fennell
Marcus Fleming Jr.
Taylor Garrison
Amalia Gillis
Corey Grant Jr.
Brandon Green
Reece Hart
Isaiah Henson
Kendra Horton
Marcus Jackson
Sukoi Jackson
Ahman Johnson
Alyssa Jongo
Brandon Laster III
Madison Lawrence
Fallon Lawson
Zakiya Leak
Devin Leigh
Timothy Locks
Isaiah Mansaray
Jalyn Matthews
Auydyn Meaders
Ariana Meriedy
Cache Murphy
Zipporah Musa
Rodney Norman
Jordyn Oliver
Conley Onyeador
Hidayah Parker
Makiya Parker
Asha Patterson
Amya Prince
Jhaika Rabaya
Khalil Rice
Logan Robertson
Chloe Rodgers
Rico Ross
Mason Staton
Peyton Taylor III
Domonique Thomas
Drew Turner
Trent Wagenbrenner
Kai Walcott
Jada Washington
Aniya White
Jada Whitmore
Khairi Wiggins