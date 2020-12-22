Matthew Henson Middle School first quarter honor roll

Principal honors

Omar Balala

Kaylin Battle

Olivia Bellamy

Jaeda Mischka Diaz

Ryana Dill

Eli Harris

Nicholas Jett

Tynaisha Johnson

Mia Kelley

Jayla Kirk

Myralyne Mareko

Samiya Moss

Ikechi Nwigwe

Alexandra Powell

Shantelle Puma

Xavier Revelle

Liuzbeth Rico-Morales

Colton Scott

Trey Tompkins

Akira Tyler

Caden Tyson

Nalani Wilson

Alindra Alvarez

Cori Avent

Jaiden Benitez

Alyssa Cheeks

William Chism IV

Zariah Griffin

Amari Harvey

Hailee Hogan

Sydney Ivory

Devin Kelley

Josiah Lambert

Shyla Lancaster

Peyton Lewis

Heaven Linton

Reagan Machemer

Shayla Mason

Isabelle McCormick

Azori Milstead

Natalie Moore

Devin Moses

Kaitlyn Moyer

Giselle Oredugba

Kirsten Ross

Daisha Salley

Matthew Smith

Elizabeth Sylvain

Reign Ysabelle Veloza

Jacob Waldrop

Nadya Walker

Miyah Young

Janiella Rhianne Batin

Joseph Buckmon

Keirra Butler

Ivan Cao

Brandon Catherine

Aniya Copeland

Marc Copeland

Johann Vonmyzel Diaz

Kelsey Garrity

Daniela Gomez-Barrios

Nylia Gray

Ky’Ron Hall

Kristina Hammond

Johnathan Irvin

Alana Johnson

Nia Johnson

Amiya Jones

Monica Jones

Carsyn Martin

Spencer McCarter-Dadzie

Kalia McClain

Nathaniel McLeod

Cristian Moore

Savannah Moultrie

Speedjay Navarro

Cindy Nguyen

Jaslyn Nguyen

Chinemerem Nwigwe

Gable Pauole

Eliot Puma

Kristen Reed

Jacob Reginald

Andrew Scott

Matthew Sesay

Xavier Smith

Barrington Streat

Jaylynne Taylor

Alyssa Thomas

Nevaeh Thomas

Korey Tindal

Cadence Tolbert

Tokma Tolcha

Gabrielle Turner

Shaina Whitt

High honors

Lesly Armah

Kalyn Ashton

Artavion Bailey

Letroy Baker

Montrez Baker

MadisonBostic

Taylor Boykin

Amir Brutley

Tamahri Cannaday

Kennedy Chase

Lauryn Dennis

Adaline Destefano

Jasmine Dudley

Amilya Dyson

Devin Flax

Justin Garner Jr.

Caylee Gehrmann

Jaden Goode

Nyla Grant

Kennedi Green

Ryann Harris

Zamaree Hart

Jai'varn Hatton

Claire Hong

Jamari Jenkins

Kristopher Johnson

Airen Jones

Jayna Jones

Khloe Jones

Julia Juarez

Priscilla Lastarria

William Lofty IV

Christopher Martin

Dashaun Moore

Madison Neal

Tyson Ong

Summer Pagala

Dylan Phillip

Jazmyn Postell

Ava Queen

Christopher Quick

Myles Richardson

Anthony Roper Jr.

Richard Rosas Reyes

Jameese Rosier

Antonio Salas

Addisyn Scott

Alanna Scott

Ishmael Simms

Taylor Smith

Liam Smolka

David Sona

Cai’lyn Speed

Joshua Spells

Ashley Stambaugh

Walter Stancell

Jeanelle Stewart

Maurice Travers

Carla West

Juan Wilder Jr.

Alayah Williams

Alanah Wright

Elliot Zydell

Camryn Abernathy

Kyle Aftimos

Eleyeou Agbokou

Ayomide Ajibuwa

Renata Ashton

Zachary Baird

Madison Baker

Wasiq Bashir

Adil Bhatti

Faith Bremond

Leah Bruce

Elizabeth Burch

Raphael Burch IV

Tahlia Cail

Renee Carr

Oscar Castro-Carrillo

David Cocroft IV

Danielle Concepcion

Kyla Coumarbatch

Sydney Diggs

Amari Edwards

Kianna Garcia

Nathan Gehrmann

Christian Gomez Flores

Lindsay Goodwine

Haremony Hamilton

Makayla Harris

Giancarlo Hernandez

Charles Houston-Anderson

Ciaro Ingram

Saidah Isaac

Skylar Jenkins

Gabriel Jones

Jewel Jones

Isata Kabba

Hunter Keeler

Leland Kirk

Jonathan Lancaster

Ronald Lee III

Dylan Leigh

Dylan Leonard

Timarie Linton

Isabelle Locco

Isaac Marsh

Mark McClain

Elijah McCormick

Madison McCormick

Mechai Miller

Maliyah Moore

James Morgan

Rytan Tsemo Nana Kamsu

Annabelle Nault

Tucker Newkirk

Al-Yuzhirah Niniola

La'Niya Offutt

Julie Ogline

Joseph Ojukwu

Kaitlyn Palmer

Devon Payne

Cooper Pollard

Michael Porter

Morgan Porter

Caleb Price

Keishaun Proctor

Alijah Queen

Carter Rodriguez

Jeidan Roy

Jadyn Simmons

Jaylah Stephenson

Angela Stringer

Aiden Wagenbrenner

Zoe Washington

Kellese Waymer

Caelynn Whitfield

Honors

Yafet Adebabay

Raigan Allen

Gabrielle Ames

Alysha Arrington

Halle Banks

Jasmine Banks

Erin Barbour

Makenzie Birchett

Aniyah Brown

Josiah Butler

Isaac Camlin Jr.

Kenya Chang

Kenneth Clark II

Semaj Clark

Tavis Clinton Jr.

Janiyah Davis

Mya Davis

Braiden Drewery

Kaya Evans

Mikhalis Ferrier

Jayden Frost

Sahan Gunawardana

Dominique Hancock Jr.

Braylon Harrison

Ebony Henry

Alexandra Hoiler

Brianna Jacks

Carter Jaimes

Ericka James

Malachi Lawrence

Sean Liverpool Jr.

Madison Manning

Leon Marquez Leon

Demetric Marrero Jr.

Sharon McDade

Jadalyse Moore

Samuel Musa

Kevin Nesbitt

Jannie Parker

Brianna Pearson

Jayden Pitmon

Lester Presson III

Elaia Reddick Garrett

Fabian Romero

William Thompson Jr.

Jadin Turner

Jalen Tyson

Sikander Virk

Madison Vollin

Matthew Webb

Sydney West

Jayshawn Weston

Camille Whitfield

Christian Young

Alana Allen

Savannah Allen

Michael Anderson

Jordan Armstrong-Padilla

Gabriel Booker

Amber Boswell

Androwdo Bradley Jr.

Dakari Brooks

Rayn Brown

Serina Chancio

Joseph Copeland

Jacob Davis

Aisatou Diallo

Naomi Dixon

Christopher Dow

Salecia Duma

Xavier Fenwick

Cohen Foote

Maria Fox

Timothy Freelon III

Shaniya Harris

Omar Harrison Jr.

Toussaint Harvest Jr.

Jaden Hawkins

Jalen Hawkins

Justin Hogan

Brooke Hubbard

Zaria Isreal

Jaelah Joynes

Nathan Lim

Alexis Limerick

Aaliyah Lynn

Erykah Manley

Noelle Miles

Angel Milhouse

Ethan Mirabile

Colby Murphy

Kimora Neal

Kayla Praylow

Aryana Proctor

Diamond Proctor

Colin Ratty

Kezia Reave

Alayah Richardson

Daniel Rosario

Siniya Shreeves

Jaylen Sims-Morgan

Ki’moni Smith

Adrian Swift

Leah Thomas

Ja’zyere Thompson

Cavaan Toney

Avery Walker

Antonio Washington

Michael White

TrayonWhite

Camren Wills

Joel Wright

Xavier Ames

Alise Billups

Octavia Brewster

Nicolas Brown

Ronald Butler Jr.

Alyssa Carter

Dornethelia Cocroft

Janiyah Darden

Kyle Diaz

Thomas Emerson IV

Laney Fielde

Isaiah Gray

Nolani Green

Riyanna Green

Willchelle Greene

Keena Hardie

Dinari Hawkins

Troy Henson

Braylon Jackson

Damari Jenifer

Isaiah Jenkins

Amari Jones

Sean Joyner

Amari Kelley

Jahkye Kirby

Taylor Lawrence

Niya Lewis

Quincy McFadden

Daimoni McNeill

Kamal Miller

Gabrielle Miranda

Adams Odessey

Aniya Rustin-Getscher

Victoria Shepherd

Kimberly Sorto

Janiya Summers

Katie Thomas

Koran Thomas

Tristian Townes

Somtochukwu Ukiwe

Zoey Washington

Briana Watson

Jaylen Wilkerson

Mia Williams

Taleya Williams

Makayla Woods

Kimberly Zelaya-Morales

Joseph-Benjamin Afful

Trinity Allen

Alani Andrews

Desmond Bexley

Ayden Bikowski

Donovan Brown

Rohan Bucknor Jr.

Julio Caballero

Austin Cao, Austin

Gabrielle Copeland

Cydney Davis

Jadon Davis

Zamaiah Denis

Christian Dinkins

Delvin Dukes

Jadan Ebb

Amberleigh Eye

Elizabeth Fennell

Lilly Fennell

Marcus Fleming Jr.

Taylor Garrison

Amalia Gillis

Corey Grant Jr.

Brandon Green

Reece Hart

Isaiah Henson

Kendra Horton

Marcus Jackson

Sukoi Jackson

Ahman Johnson

Alyssa Jongo

Brandon Laster III

Madison Lawrence

Fallon Lawson

Zakiya Leak

Devin Leigh

Timothy Locks

Isaiah Mansaray

Jalyn Matthews

Auydyn Meaders

Ariana Meriedy

Cache Murphy

Zipporah Musa

Rodney Norman

Jordyn Oliver

Conley Onyeador

Hidayah Parker

Makiya Parker

Asha Patterson

Amya Prince

Jhaika Rabaya

Khalil Rice

Logan Robertson

Chloe Rodgers

Rico Ross

Mason Staton

Peyton Taylor III

Domonique Thomas

Drew Turner

Trent Wagenbrenner

Kai Walcott

Jada Washington

Aniya White

Jada Whitmore

Khairi Wiggins