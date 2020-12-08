Matula Elementary School first quarter honor rolls

Grade 3

High honors

Carley Atkinson

Madelyn Biehl

Anika Bijukchhe

Kaylee Boyce

Kristen Boyce

Oliver Brown

Cayden Burns

Brayden Carignan

Ryan Edelen

Colby Fairman

Ewing Foulks

Drew Gardner

Emily Hall

Juliet Hankinson

Adella Hawkins

Cameron Hawkins

Sophia Hendrix

Eesha Kadiyala

Leland Kremer

Artin Malkasian

Sofia Morris

Penelope Reckeweg

Adilzhan Robles

Evan Santiago

Brayden Stine

Allison Zimmerman

Honors

Tiersten Heaney

Colman Hine

Zander House

Adrinna Irungu

Isabelle Jackowski

Emma Mackey

Zoe Mayo

Natalie McCune

Dominique Myles

Lohgan Robinson

Reagan Sawyer

Liani Shimizu

Brody Torres

Mason Toye

Charl Tribue

Alexander Walsh

Grade 4

High honors

Evan An

Aubrey Ashley

Isabella Barrows

Brynn Barry

Mallory Chewning

Elijah Clark

Kayla Cross

Pheby Davis

Harper Dolan

Karina Elliott

Jason Farnham

Stella Flaim

Amirah Forshee

Nathaniel Halloran

Madelyn Hedman

Ian Kelly

Alexis Klunk

Jaliyah Lucceus

Carl Dominic Miciano

Sydney Miller

Levi Pearson

Keely Pham

Cole Phillips

Cooper Shreckengost

Kourtney Smith

Hrishi Soni

Andrew Todd

Tully Vigil

Honors

Unique Adams

Bryson Biagi

Kylie Burns

Isla Carbone

Morgan Carignan

Rhys Carlin

Liam Carsia

Irina Cooper

Carter Dorsey

Liam Duque

Heidi Guttenberg

Daniel Hawkins

Alex Hill

Alexander Kibler

Jared Kolker

Dylan Lee

Steffon Lyon

Allan McDaniel

Chloe Montgomery

Alexander Moore

Andrew Rhoads

Kaliyah Suggs

Grade 5

High honors

Arya Bijukchhe

Isabella Boling

Katie Boyette

Henry Brown

Kalil Cannon

Kennedi Chappell

Marselo Curtis

Aiden Dellapietro

Layla Everly

Zayda House

Rebecca Johnson

Mason McCormick

Madison Owens

Eli Pitts

Layla Quick

Grace Scopp

Kaelin Simmons

Khloe Stewart

Quinn Taylor

London Thompson

William Traudt

Leilani Wasson

Langston Woolen

Honors

Carson Blackburn

Jasmine Branch

Isla Brown

Nicole Candela

Caleeanna Cianciolo-Burroughs

London Daniels

Aleah Dudley

Alexis Dudley

Charnay Fenwick-Johnson

John Fisher

Christopher Flade

Gregory Fletcher

Grace Hankinson

Gabriella Hawley

Moeenuddeen Husain

Abigail Kirby

Prabhjeet Mand

Jada Mattingly

Konnor Miesowitz

Aidyn Mullins

Emmanuel Roach

Akezhan Robles

Matthew Sayers

Oluwaferanmi Sonuyi

Mikayla Sproesser

Alec Takeuchi

Kylie Tate

Colton Tatham

Brooke Walker

Xavier Zygmunt