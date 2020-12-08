Matula Elementary School first quarter honor rolls
Grade 3
High honors
Carley Atkinson
Madelyn Biehl
Anika Bijukchhe
Kaylee Boyce
Kristen Boyce
Oliver Brown
Cayden Burns
Brayden Carignan
Ryan Edelen
Colby Fairman
Ewing Foulks
Drew Gardner
Emily Hall
Juliet Hankinson
Adella Hawkins
Cameron Hawkins
Sophia Hendrix
Eesha Kadiyala
Leland Kremer
Artin Malkasian
Sofia Morris
Penelope Reckeweg
Adilzhan Robles
Evan Santiago
Brayden Stine
Allison Zimmerman
Honors
Tiersten Heaney
Colman Hine
Zander House
Adrinna Irungu
Isabelle Jackowski
Emma Mackey
Zoe Mayo
Natalie McCune
Dominique Myles
Lohgan Robinson
Reagan Sawyer
Liani Shimizu
Brody Torres
Mason Toye
Charl Tribue
Alexander Walsh
Grade 4
High honors
Evan An
Aubrey Ashley
Isabella Barrows
Brynn Barry
Mallory Chewning
Elijah Clark
Kayla Cross
Pheby Davis
Harper Dolan
Karina Elliott
Jason Farnham
Stella Flaim
Amirah Forshee
Nathaniel Halloran
Madelyn Hedman
Ian Kelly
Alexis Klunk
Jaliyah Lucceus
Carl Dominic Miciano
Sydney Miller
Levi Pearson
Keely Pham
Cole Phillips
Cooper Shreckengost
Kourtney Smith
Hrishi Soni
Andrew Todd
Tully Vigil
Honors
Unique Adams
Bryson Biagi
Kylie Burns
Isla Carbone
Morgan Carignan
Rhys Carlin
Liam Carsia
Irina Cooper
Carter Dorsey
Liam Duque
Heidi Guttenberg
Daniel Hawkins
Alex Hill
Alexander Kibler
Jared Kolker
Dylan Lee
Steffon Lyon
Allan McDaniel
Chloe Montgomery
Alexander Moore
Andrew Rhoads
Kaliyah Suggs
Grade 5
High honors
Arya Bijukchhe
Isabella Boling
Katie Boyette
Henry Brown
Kalil Cannon
Kennedi Chappell
Marselo Curtis
Aiden Dellapietro
Layla Everly
Zayda House
Rebecca Johnson
Mason McCormick
Madison Owens
Eli Pitts
Layla Quick
Grace Scopp
Kaelin Simmons
Khloe Stewart
Quinn Taylor
London Thompson
William Traudt
Leilani Wasson
Langston Woolen
Honors
Carson Blackburn
Jasmine Branch
Isla Brown
Nicole Candela
Caleeanna Cianciolo-Burroughs
London Daniels
Aleah Dudley
Alexis Dudley
Charnay Fenwick-Johnson
John Fisher
Christopher Flade
Gregory Fletcher
Grace Hankinson
Gabriella Hawley
Moeenuddeen Husain
Abigail Kirby
Prabhjeet Mand
Jada Mattingly
Konnor Miesowitz
Aidyn Mullins
Emmanuel Roach
Akezhan Robles
Matthew Sayers
Oluwaferanmi Sonuyi
Mikayla Sproesser
Alec Takeuchi
Kylie Tate
Colton Tatham
Brooke Walker
Xavier Zygmunt