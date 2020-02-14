Ninth grade
Principal’s honors
Tiffany Abell
Kaylee Altimus
Nathan Baird
Ethan Baxter
Skylar Belisle
Carl Benjamin
Isabela Bonilla
Kylie Bradshaw
Jayme Byrd Taft
Mia Clark
Ethan Cline
Anna Compton
Isabel Diaz
William Edwards
Markus Elitsa
Ellaun Evans
Emilie Farren
Matthew Fialkowski
Kameron Hall
Alexis Heath
Jean Hughes
Erica Jenkins
Mikayla Knodle
Ashley Lawrence
Andrew Locco
Lauren Lovejoy
Hollis Lyon
Steven McPhee
Cayleigh Miskell
Ariana Moore
Makenzie Morton
Skylah Phillip
Liam Pierce
Kyle Rollins
Kendall Ross
Cate Rutter
Alayna Steinmetz
Anna Sullivan
Madeline Sullivan
Alexis Thomas
Carmen Tolbert
Joseph Whitten
Jadyn Wilbert
Yasmine Yates
High honors
Ryan Arnold
Nicholas Ausberry Brooks
Daxzaneous Banks
Corbin Barajas
David Barrow
Paige Bennett
Makiah Brown
Alyssa Brucculeiri
Whitney Butler
Kayla Clybourn
Camari Dandridge
Aaliyah Davis
Assata Fenwick
Hannah Freitag
McKenna Gardiner
Keira Greenhorn
Symone Hargrove
Rebecca Harrigan
Alexis Ivory
Masarrah McDade
James McRae
James Moultrie
Chase Nalley
Katerina Nutter
Halle Onyeador
Ashlynn Pagano
Lorenz Parmis
Misha Patel
Olivia Perkins
Kalen Pinder
Red Rama
Vincent Ratty
Madeline Rogerson
Ndeye Sane
Yeimy Santamaria Flores
Balvir Singh
Caleb Smith
Kevin Spell
Erik Thompson
Amaree Turner
Shamariah Walker
Sebastian Whitt
Zachary Whitt
Zoe Willett
Keyonna Winters
Viktoria Wonders
Hayelom Zeru
Honors
Gracilyn Adair
Gerson Alvarenga Alas
Logan Buckmon
Kendal Cooper
Darlyn Cornelio Jacobo
Marcus Cuff
Samantha Deabay
Jasmine Eldridge
Alexandra Ellington
Carter Falkenstein
Rizpah Forris
Matthew Garrett
Keren Godinez Rivas
Zion Goulbourne
Mitchell Gurney
Elizabeth Heglar
Karrington James
Caleb Jenkins
Sean Johnston
Alona Jones
Meredith Legagneux
Faith Leggett
Lu Lei
Myles Leonard
Duane Jimerick
Trinity Long
Marc McCoy
Joshua McRae
Alana Middleton
David Morse
Ciara Queen
Axel Ramos Rodriguez
Marissa Rodriguez
Oscar Romero Hernandez
Dimyah Smith
Lilliana Smith
Jonathan Stephenson
Shelbi Stine
Awjanai Tawiah
Isaiah Teasley
Michael Thornton
Angel Tun Ba
Sakaria Watkins
Quilik Wooten
10th grade
Principal’s honors
Joseph Arnold
Adedeji Ayokanmi
Esperanza Beaucicaut
Gabrielle Benton
Xiomore Bethea
Chaniya Billups
Daivon Brown
Eileen Browning
Amari Casey
Mackenzie Catena
Sarai Celestine
Samuel Chernoff
Braelyn Cox
Emma Davie
Carmia Edwards
Trinity Fox
Ericka Green
Donovan Griffin
Aniya Gross
Jason Haley
Melanie Hall
Reagan Hulvey
Kaitlyn Jennings
Kaire Johnson
Lexa Kelley
Khamronn Keys
Hiba Khan
Hannah Krauel
Evan Mairs
Kiley Marco
Asharia Matthews
Madison McClure
Aiden McCormick
Daniel Mears
Gabriella Meshesha
Tyler Moniz
Cierra Nestor Gray
Max Petricoin
Cole Rapczynski
Jabari Robertson
Jerenick Rosario
Isabella Santoro
Emileigh Saunders
Luca Silverans
Jorel Carlin Sime
Rayleigh Skinner
Madison Smoot
Kassidy Steele
Joshua Swanson
Krystyna Taylor
Da’naysha Thomas
Michael Thomas
Jack Thompson
Keri Walker
Isaiah Washington
Evan Whitten
Cydney Wilson
High honors
Kisanet Abraha
Kaidence Anderson
Malique Anderson
Alexis Ausberry Brooks
Martha Bustillo Bonilla
Treasure Carson
Levon Chambers
Devin Cunningham
Caiden Davis
Josiah Franklin
Jakob Hafez
Izetta Haynes
Jennifer Hernandez Cruz
Kharonn House
Kelandra Howard
Rodell Hubbard
Nolyn Hudler
Candace Jackson
Abigail Jett
Calvin Johnson
Justin Jones
Lauryn Jones
Nicholle Kariuki
Nicholas Long
Kohshi Meneses
Maryum Mirza
Kahla Morgan
Victoria Palmer
Olivia Paton
Ashley Proctor
Liyah Rowlands
Sydney Sherman
Christian Somerville
Tameya Spinner
Ashaunna Stewart
Sydney Thomas
Abigail Trevathan
Darres Tucker
Eamonn Tucker
Alexis Walker
Hunter Williams
Honors
Jermeirah Abu Bakr
Angelica Aguilar
Joshua Briscoe
Angel Carvana
Samuel Coleman
Connor Collins Cavanaugh
Justin Comer
Julio Jesus
Darian Dunnington
Diego Farmer
John Flores
Kelita Godinez Rivas
Randall Haner
Jaelin Jackson
Jalen Jones
Kyla Jones
Destiny Langford
Tyler Lopez
Timothy Moore
Jaime Mullin
Kalina Noble
Franklin Parker
Mariah Parks
Ved Patel
Ava Kelly Pedri
Destiny Puleio
John Rawlinson
Byron Rodriguez
Darryl Strother
Susanna Thompson
Brian Vance
Seth Whorl
T Keya Williams
Quaniya Wooten
Luis Zamora Gonzalez
Jeremy Zimmerman
11th grade
Principal’s honors
Joshua Bagley
Jaydon Barnes
Rebecca Benton
Sophia Bourassa
Rachel Brasch
Jocelyn Bruce
Alexandria Camp
Mason Carney
Damarrie Coleman
Bruce Cornwell
Emily Farnham
Francis Franch
David Glorioso
Iris Golden
Emmanuel Grant
Jada Gray
Darius Harris
Reina Harris
Sean Heath
Lindsay Heyl
Collin Hicks
Thomas Hines
Aidan Hoffman
Logan Hoffman
Natalie Jones
Jordan Kabala
Ainsley Kidwell
Kaitlin Maljak
Jordan McCoy
Kavina McDonald
Semira McFarlane
Reagan McWilliams
Maxwell Mitchell
Cassandra Murphy
Skylar Murray
Kiara Nagy
Ashley Park
Pavan Patel
Nicholas Pettigrew
Jordan Pinckney
Angelina Porter
Symone Proctor
Walter Raley
Sydni Robertson
Fredy Rodas Lopez
Naomi Rodriguez
Jayla Rosier
Gregory Sellers
Kori Sheckells
Catherine Sylvain
Darian Taylor
D’Shaun Tyler
Morgan Tyler
Haley Wade
Autumn Ward
Cheyenne Washington
Aubrey Yowell
High honors
Nia Allen
Megan Anderson
Ayanna Ashton
Timothy Barrett
Anthony Bartolomeo
Cydnee Bell
Emily Belson
Alyssa Blackwell
Gregory Brooks
Marissa Burgess
Syvarren Burgess
Zionah Butler
Sierra Campbell
Ja niya Carter Plank
Madalyn Castillo
Haley Clark
Tiana Clinton
Marae Coleman
Tia Dixon
Makayla Farmer
Cortana Forney
De’Mari Freeman
Riley Frost
Aiyana Garces
Donovan Gordon
Daisha Green
Eric Helm
Bry’An Henry
Indyia Henry
Ana Hernandez Hernandez
Kirsten Hines
Frank Jenkins
Ashley Johnson
De’quan Johnson
Mahad Khan
Thomas Lesko
James Loving
Nicholas Marco
Kailee Marshall
John Matthews
Aaron Miller
Ryan Moreland
Raven Mozee
Jaden Murphy
Allaina Myers
Mariah Nelson
Nathan Oglesby
Trenton Parker
Niya Paxton
Katia Perdomo Garcia
Jacquelyn Person
Edmund Rhynes
Shania Ryckman
Mikayla Scott
Adnan Shabani
Jakeria Spriggs
Maya Streat
Breanna Sviland
Zachary Swann
Nahdia Tibbs
Alexandra Tompkins
Jordan Watson
Jacob Williams
Aleksander Wonders
Maleah Young
Honors
Michael Anderson
Jawan Blount
Kiara Brent
Jomari Brown
Alesia Coleman
Kolbey Cooper
Chanel Davis
Laila Dent
Kayla Destry
Christopher Evans
Emma Foraci
Juan Gomez Martinez
Malachi Green
Chase Hill
Lorraine Hughes
Joy Jalarue
Collin Jenkins
Jayana Jones
Dominic Kiley
Myla Ladjevich
Akayla Mayo
Emma Miller
Aidan Mitchell
Maria Molina
Amari Montgomery
Cortez Mozee
Yannick Nickson
Daniel Oglesby
Erin Possehl
Alijah Prescod
Luis Revolorio Samayoa
Chinarose Riley
Jamil Sabir
Kiara Satchwell
Jessica Schuster
Jalyn Smoot
Nehemiah Solomon
Meybelin Sorto Mendez
Bryce Sviland
Delia Urbina Tezen
Eliyah Watson
Caleb Wiggins
Raina Williams
Jairus Young
Naysa Young
Thomas Zabriskie
12th grade
Principal’s honors
Haley Arnold
Sherko Blot
Lee Bostic
Jake Burgess
Natalie Butler
Gillian Cayabyab
Heather Daniels
Mykhaela Dyer
Brady Ferriter
Christian Fewell
Josie Garcia Castro
Marisa Gibbs
Aaryn Greene
Sarah Grzyb
Peyton Gurney
Giahna Hatton
Sydney Hopkins
Michael Horace
Olivia Johnson
Emily Kerns
Morgan Krauel
Catherine Mahr
Miles Manley Bennett
Rachel Marino
Bridget Martin
Hannah McQueen
Cameron Miskell
Jailyn Montgomery
Raell Moreland
Kasey Murphy
Derrick Musser
Candace Neeb
Collins Onyeador
Mayci Pagano
Patrick Parnell
Aalyah Perry
Liam Reif
Ingrid Reyes Flores
Carmen Mai Riley
Kaylyn Rivera
Nicholas Saoud
Alyssa Simmons
Justin Thomas
Derrick Thompson Yates
Jalan Walker
Aaliyah Wells
Amaya Wheeler
Kayden Wilson
Alana Zimmerman
High honors
Benjamin Ader
Elaja Atchison
Jakim Barnett
Trinity Barrett
Timothy Breen
Taliyah Bridges
Christopher Channing
Jordyn Cooks
Austin Coombs
Miko Dacar
Ryan Dennis
Brandon Dyson
Jonathan Eldridge
Aennis Gomes
Deja Henderson
Jekasia Hill
Bria Huguley
Gabriel Lamar
Duwan Lewis
Aaliyah Martin
Derock Osei
James Otey
Frank Porovne
Benjamin Rosario
Demetrius Salley
Khadijat Shodeinde
Taylor Stokes
Jeremy Washington
Dequan Wesley
Kira White
Honors
Carlie Adams
Hunter Batts
Matthew Bayliss
Jonah Blassingame
Demetrius Butler
Thomas Cahill
LaMeya Cobey
Mack Coleman
Dajia Coley
Jillian Dore
Darrell Fleming
Jackson Flowers
Christian Garcia
Andrew Garrett
Esteban Gomez
Ramona Hawkins
Liam Heyl
Darrin Huff
Zekiyah Jacobs
Dante Jegels
Timothy Key
Braelyn King
Angel McCall
Jai McCoy
Christian McNeill
Amber Minor
Phillip Mitchell
Taylor Proctor
Joshua Ray
Julio Rivas Marcia
Ja’von Rosier
Madison Scanlin
Justin Schuster
D’Nikko Scott
Andre Slade
Anthony Springmann
Lucas Taylor
Alvin Thomas
Denzel Thomas
Xavier Thompson
Yeferson Varela Hernandez
Jaydon West
Shelby Wilken
Isabella Williams
Wesley Wright
Bethany Young