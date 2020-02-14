Ninth grade

Principal’s honors

Tiffany Abell

Kaylee Altimus

Nathan Baird

Ethan Baxter

Skylar Belisle

Carl Benjamin

Isabela Bonilla

Kylie Bradshaw

Jayme Byrd Taft

Mia Clark

Ethan Cline

Anna Compton

Isabel Diaz

William Edwards

Markus Elitsa

Ellaun Evans

Emilie Farren

Matthew Fialkowski

Kameron Hall

Alexis Heath

Jean Hughes

Erica Jenkins

Mikayla Knodle

Ashley Lawrence

Andrew Locco

Lauren Lovejoy

Hollis Lyon

Steven McPhee

Cayleigh Miskell

Ariana Moore

Makenzie Morton

Skylah Phillip

Liam Pierce

Kyle Rollins

Kendall Ross

Cate Rutter

Alayna Steinmetz

Anna Sullivan

Madeline Sullivan

Alexis Thomas

Carmen Tolbert

Joseph Whitten

Jadyn Wilbert

Yasmine Yates

High honors

Ryan Arnold

Nicholas Ausberry Brooks

Daxzaneous Banks

Corbin Barajas

David Barrow

Paige Bennett

Makiah Brown

Alyssa Brucculeiri

Whitney Butler

Kayla Clybourn

Camari Dandridge

Aaliyah Davis

Assata Fenwick

Hannah Freitag

McKenna Gardiner

Keira Greenhorn

Symone Hargrove

Rebecca Harrigan

Alexis Ivory

Masarrah McDade

James McRae

James Moultrie

Chase Nalley

Katerina Nutter

Halle Onyeador

Ashlynn Pagano

Lorenz Parmis

Misha Patel

Olivia Perkins

Kalen Pinder

Red Rama

Vincent Ratty

Madeline Rogerson

Ndeye Sane

Yeimy Santamaria Flores

Balvir Singh

Caleb Smith

Kevin Spell

Erik Thompson

Amaree Turner

Shamariah Walker

Sebastian Whitt

Zachary Whitt

Zoe Willett

Keyonna Winters

Viktoria Wonders

Hayelom Zeru

Honors

Gracilyn Adair

Gerson Alvarenga Alas

Logan Buckmon

Kendal Cooper

Darlyn Cornelio Jacobo

Marcus Cuff

Samantha Deabay

Jasmine Eldridge

Alexandra Ellington

Carter Falkenstein

Rizpah Forris

Matthew Garrett

Keren Godinez Rivas

Zion Goulbourne

Mitchell Gurney

Elizabeth Heglar

Karrington James

Caleb Jenkins

Sean Johnston

Alona Jones

Meredith Legagneux

Faith Leggett

Lu Lei

Myles Leonard

Duane Jimerick

Trinity Long

Marc McCoy

Joshua McRae

Alana Middleton

David Morse

Ciara Queen

Axel Ramos Rodriguez

Marissa Rodriguez

Oscar Romero Hernandez

Dimyah Smith

Lilliana Smith

Jonathan Stephenson

Shelbi Stine

Awjanai Tawiah

Isaiah Teasley

Michael Thornton

Angel Tun Ba

Sakaria Watkins

Quilik Wooten

10th grade

Principal’s honors

Joseph Arnold

Adedeji Ayokanmi

Esperanza Beaucicaut

Gabrielle Benton

Xiomore Bethea

Chaniya Billups

Daivon Brown

Eileen Browning

Amari Casey

Mackenzie Catena

Sarai Celestine

Samuel Chernoff

Braelyn Cox

Emma Davie

Carmia Edwards

Trinity Fox

Ericka Green

Donovan Griffin

Aniya Gross

Jason Haley

Melanie Hall

Reagan Hulvey

Kaitlyn Jennings

Kaire Johnson

Lexa Kelley

Khamronn Keys

Hiba Khan

Hannah Krauel

Evan Mairs

Kiley Marco

Asharia Matthews

Madison McClure

Aiden McCormick

Daniel Mears

Gabriella Meshesha

Tyler Moniz

Cierra Nestor Gray

Max Petricoin

Cole Rapczynski

Jabari Robertson

Jerenick Rosario

Isabella Santoro

Emileigh Saunders

Luca Silverans

Jorel Carlin Sime

Rayleigh Skinner

Madison Smoot

Kassidy Steele

Joshua Swanson

Krystyna Taylor

Da’naysha Thomas

Michael Thomas

Jack Thompson

Keri Walker

Isaiah Washington

Evan Whitten

Cydney Wilson

High honors

Kisanet Abraha

Kaidence Anderson

Malique Anderson

Alexis Ausberry Brooks

Martha Bustillo Bonilla

Treasure Carson

Levon Chambers

Devin Cunningham

Caiden Davis

Josiah Franklin

Jakob Hafez

Izetta Haynes

Jennifer Hernandez Cruz

Kharonn House

Kelandra Howard

Rodell Hubbard

Nolyn Hudler

Candace Jackson

Abigail Jett

Calvin Johnson

Justin Jones

Lauryn Jones

Nicholle Kariuki

Nicholas Long

Kohshi Meneses

Maryum Mirza

Kahla Morgan

Victoria Palmer

Olivia Paton

Ashley Proctor

Liyah Rowlands

Sydney Sherman

Christian Somerville

Tameya Spinner

Ashaunna Stewart

Sydney Thomas

Abigail Trevathan

Darres Tucker

Eamonn Tucker

Alexis Walker

Hunter Williams

Honors

Jermeirah Abu Bakr

Angelica Aguilar

Joshua Briscoe

Angel Carvana

Samuel Coleman

Connor Collins Cavanaugh

Justin Comer

Julio Jesus

Darian Dunnington

Diego Farmer

John Flores

Kelita Godinez Rivas

Randall Haner

Jaelin Jackson

Jalen Jones

Kyla Jones

Destiny Langford

Tyler Lopez

Timothy Moore

Jaime Mullin

Kalina Noble

Franklin Parker

Mariah Parks

Ved Patel

Ava Kelly Pedri

Destiny Puleio

John Rawlinson

Byron Rodriguez

Darryl Strother

Susanna Thompson

Brian Vance

Seth Whorl

T Keya Williams

Quaniya Wooten

Luis Zamora Gonzalez

Jeremy Zimmerman

11th grade

Principal’s honors

Joshua Bagley

Jaydon Barnes

Rebecca Benton

Sophia Bourassa

Rachel Brasch

Jocelyn Bruce

Alexandria Camp

Mason Carney

Damarrie Coleman

Bruce Cornwell

Emily Farnham

Francis Franch

David Glorioso

Iris Golden

Emmanuel Grant

Jada Gray

Darius Harris

Reina Harris

Sean Heath

Lindsay Heyl

Collin Hicks

Thomas Hines

Aidan Hoffman

Logan Hoffman

Natalie Jones

Jordan Kabala

Ainsley Kidwell

Kaitlin Maljak

Jordan McCoy

Kavina McDonald

Semira McFarlane

Reagan McWilliams

Maxwell Mitchell

Cassandra Murphy

Skylar Murray

Kiara Nagy

Ashley Park

Pavan Patel

Nicholas Pettigrew

Jordan Pinckney

Angelina Porter

Symone Proctor

Walter Raley

Sydni Robertson

Fredy Rodas Lopez

Naomi Rodriguez

Jayla Rosier

Gregory Sellers

Kori Sheckells

Catherine Sylvain

Darian Taylor

D’Shaun Tyler

Morgan Tyler

Haley Wade

Autumn Ward

Cheyenne Washington

Aubrey Yowell

High honors

Nia Allen

Megan Anderson

Ayanna Ashton

Timothy Barrett

Anthony Bartolomeo

Cydnee Bell

Emily Belson

Alyssa Blackwell

Gregory Brooks

Marissa Burgess

Syvarren Burgess

Zionah Butler

Sierra Campbell

Ja niya Carter Plank

Madalyn Castillo

Haley Clark

Tiana Clinton

Marae Coleman

Tia Dixon

Makayla Farmer

Cortana Forney

De’Mari Freeman

Riley Frost

Aiyana Garces

Donovan Gordon

Daisha Green

Eric Helm

Bry’An Henry

Indyia Henry

Ana Hernandez Hernandez

Kirsten Hines

Frank Jenkins

Ashley Johnson

De’quan Johnson

Mahad Khan

Thomas Lesko

James Loving

Nicholas Marco

Kailee Marshall

John Matthews

Aaron Miller

Ryan Moreland

Raven Mozee

Jaden Murphy

Allaina Myers

Mariah Nelson

Nathan Oglesby

Trenton Parker

Niya Paxton

Katia Perdomo Garcia

Jacquelyn Person

Edmund Rhynes

Shania Ryckman

Mikayla Scott

Adnan Shabani

Jakeria Spriggs

Maya Streat

Breanna Sviland

Zachary Swann

Nahdia Tibbs

Alexandra Tompkins

Jordan Watson

Jacob Williams

Aleksander Wonders

Maleah Young

Honors

Michael Anderson

Jawan Blount

Kiara Brent

Jomari Brown

Alesia Coleman

Kolbey Cooper

Chanel Davis

Laila Dent

Kayla Destry

Christopher Evans

Emma Foraci

Juan Gomez Martinez

Malachi Green

Chase Hill

Lorraine Hughes

Joy Jalarue

Collin Jenkins

Jayana Jones

Dominic Kiley

Myla Ladjevich

Akayla Mayo

Emma Miller

Aidan Mitchell

Maria Molina

Amari Montgomery

Cortez Mozee

Yannick Nickson

Daniel Oglesby

Erin Possehl

Alijah Prescod

Luis Revolorio Samayoa

Chinarose Riley

Jamil Sabir

Kiara Satchwell

Jessica Schuster

Jalyn Smoot

Nehemiah Solomon

Meybelin Sorto Mendez

Bryce Sviland

Delia Urbina Tezen

Eliyah Watson

Caleb Wiggins

Raina Williams

Jairus Young

Naysa Young

Thomas Zabriskie

12th grade

Principal’s honors

Haley Arnold

Sherko Blot

Lee Bostic

Jake Burgess

Natalie Butler

Gillian Cayabyab

Heather Daniels

Mykhaela Dyer

Brady Ferriter

Christian Fewell

Josie Garcia Castro

Marisa Gibbs

Aaryn Greene

Sarah Grzyb

Peyton Gurney

Giahna Hatton

Sydney Hopkins

Michael Horace

Olivia Johnson

Emily Kerns

Morgan Krauel

Catherine Mahr

Miles Manley Bennett

Rachel Marino

Bridget Martin

Hannah McQueen

Cameron Miskell

Jailyn Montgomery

Raell Moreland

Kasey Murphy

Derrick Musser

Candace Neeb

Collins Onyeador

Mayci Pagano

Patrick Parnell

Aalyah Perry

Liam Reif

Ingrid Reyes Flores

Carmen Mai Riley

Kaylyn Rivera

Nicholas Saoud

Alyssa Simmons

Justin Thomas

Derrick Thompson Yates

Jalan Walker

Aaliyah Wells

Amaya Wheeler

Kayden Wilson

Alana Zimmerman

High honors

Benjamin Ader

Elaja Atchison

Jakim Barnett

Trinity Barrett

Timothy Breen

Taliyah Bridges

Christopher Channing

Jordyn Cooks

Austin Coombs

Miko Dacar

Ryan Dennis

Brandon Dyson

Jonathan Eldridge

Aennis Gomes

Deja Henderson

Jekasia Hill

Bria Huguley

Gabriel Lamar

Duwan Lewis

Aaliyah Martin

Derock Osei

James Otey

Frank Porovne

Benjamin Rosario

Demetrius Salley

Khadijat Shodeinde

Taylor Stokes

Jeremy Washington

Dequan Wesley

Kira White

Honors

Carlie Adams

Hunter Batts

Matthew Bayliss

Jonah Blassingame

Demetrius Butler

Thomas Cahill

LaMeya Cobey

Mack Coleman

Dajia Coley

Jillian Dore

Darrell Fleming

Jackson Flowers

Christian Garcia

Andrew Garrett

Esteban Gomez

Ramona Hawkins

Liam Heyl

Darrin Huff

Zekiyah Jacobs

Dante Jegels

Timothy Key

Braelyn King

Angel McCall

Jai McCoy

Christian McNeill

Amber Minor

Phillip Mitchell

Taylor Proctor

Joshua Ray

Julio Rivas Marcia

Ja’von Rosier

Madison Scanlin

Justin Schuster

D’Nikko Scott

Andre Slade

Anthony Springmann

Lucas Taylor

Alvin Thomas

Denzel Thomas

Xavier Thompson

Yeferson Varela Hernandez

Jaydon West

Shelby Wilken

Isabella Williams

Wesley Wright

Bethany Young