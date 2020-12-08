McDonough High School first quarter honor rolls

Grade 9

Principal’s honors

Allison Alvarez

Gabriel Andrade

Mackenzie Baird

Carleigh Bartolomeo

Zion Belfield

Miranda Benjamin

Ethan Brion

Aniya Brown

Darrian Brown

Amie Browning

William Burgess

Rylee Cavalier

Rachel Chernoff

Emma Curry

Noah Cusack

Ryan Davie

Ryan Deinzer

Makenzie Earle

Angela Farnham

Cassandra Farren

Kemi Fennell

Drew Furmanski

Dylan Garner

Aiden Gibney

Jade Hammond

Makenzie Harris

Laila Holloway

Jayden Holmes

Ryan Hulvey

Isabel Jefferson

Kourtney Johnson

Rachel Jones

Christopher Jozwik

Marley Kimmel

Jeremy King

Brennan Krex

Erin Mairs

Sherman McClain

Elliot McKay

Kylie McKenzie

Molly McTaggart

Mahnoor Mirza

Jenna Moniz

Wesley Moore

Lauren Mudd

Robin Ordonez

Mahee Patel

Shreja Patel

Bryce Porter

Mya Reynolds

Ja'nai Robinson

Joshua Robinson

Brooke Speidel

AnnMarie Truesdell

Aleya Tyson

Trinity Valentine

Charles Wagenbrenner

Ciara Washington

Brianna Whitt

Derron Yeager

Carson Yowell

High honors

Gaddiel Amper

Charnay Baker

Hazim Balala

Corey Bexley

Jordan Beyrle

Shanelle Bradley

Marcus Brantley

Mehki Cousar

Bailey Culver

Sarah Culver

Jessica Dyson

Keziah Edwar

Autumn Eye

Catrina Foster

Evelyn Gomez Flores

Olivia Grier

Gordon Hawkins

Joshua Hong

Daniel Howard

Katelyn Jackson

Raven Jones

Megan LeDoux

Michael Lyddane

Katherine Lyon

Marcellus Manago

Ethan McClure

Jessica Nam

Jada Neal

Samuel Newbill

Elise Paxton

Jordan Porter

Cailyn Samuel

Ilaria Santoro

Kennedy Scales

Ethan Scott

Kayleen Smith

Aaraya Thompson

Meghan Thompson

Justin Wells

Ashlyn Will

Leyna Williams

Honors

Alanna Belfield

Holly Burke

Macaya Chisholm

Kyle Danan

Amare Day

Aalaysiah Edmos

Amor Foreman

Z'Niyah Gomez

Devin Green

Charles Harper

Gregory Herbert

Aa'niyah Hines Brutley

Addison Hoiler

Damari Hughes

Zachary Huseman

Joseph Jenkins

Taylor Kidwell

Devin Knott

Reed Lynham

Jackson McLemore

Kaley Morris

Alonso Murray

Alphonso Murray

Ryon Price

Skyla Rene

Dario Silverans

Aliyah Thompson

Montello Washington

David Watson

Bradynn Wooten

Grade 10

Principal’s honors

Kaylee Altimus

Nathan Baird

Corbin Barajas

Skylar Belisle

Carl Benjamin

Kylie Bradshaw

Alyssa Brucculeiri

Logan Buckmon

Mia Clark

Ethan Cline

Camari Dandridge

Isabel Diaz

William Edwards

Markus Elitsa

Ellaun Evans

Emilie Farren

Matthew Fialkowski

McKenna Gardiner

Kameron Hall

Antonio Hidalgo

Jean Hughes

Alexis Ivory

Karrington James

Erica Jenkins

Mikayla Knodle

Andrew Locco

Hollis Lyon

Steven McPhee

Cayleigh Miskell

Ariana Moore

James Moultrie

Halle Onyeador

Rouge Parmis

Skylah Phillip

Liam Pierce

William Powell

Yoselin Reyes Flores

Kyle Rollins

Kendall Ross

Damonte' Salley

Kevin Spell

Alayna Steinmetz

Anna Sullivan

Madeleine Sullivan

Awjanai Tawiah

Alexis Thomas

Carmen Tolbert

Shamariah Walker

Zachary Whitt

Joseph Whitten

Jadyn Wilbert

Keyonna Winters

Yasmine Yates

High honors

Cesia Alvarado Sorto

David Barrow

Paige Bennett

Makiah Brown

Whitney Butler

Kayla Clybourn

Anna Compton

Kendal Cooper

Kiara Cruz Rodriguez

Aaliyah Davis

Ajani Day

Alexandra Ellington

Hannah Freitag

Matthew Garrett

Keira Greenhorn

Symone Hargrove

Rebecca Harrigan

Bryce Harvey Brawner

Alexis Heath

Jaden Jackson

Jordan Jackson

Caleb Jenkins

Alona Jones

Faith Leggett

Duane Limerick

Liliana Londono

Emmanuel McClain

Marc McCoy

Masarrah McDade

Makenzie Morton

Dallas Myers

Gavin Myers

Frey Anne Nesesario

Tristan Nickson

Katerina Nutter

Olivia Perkins

Kelly Prenger

Vincent Ratty

Madeline Rogerson

Cate Rutter

Aaron Sanders

Dimyah Smith

Jonathan Stephenson

Michael Thornton

Amaree Turner

Sebastian Whitt

Tyrus Wilcox

Imani Williams

Viktoria Wonders

Honors

Ryan Arnold

Daxzaneous Banks

Ethan Baxter

Karla Contreras

Samantha Deabay

Dylan Dennis

Cornelius Dukes

Case Eisele

Assata Fenwick

Rizpah Forris

Zion Goulbourne

Mitchell Gurney

August Hunter

Sierra Jenifer

Michael Johnson

Ashley Lawrence

Shayla Mattox

Nia Moore

Misha Patel

Kalen Pinder

Darious Plater

Ciara Queen

Jarren Quichocho

Balvir Singh

Amber Sitko

Caleb Smith

Makaylee Soriano

Sakaria Watkins

Grade 11

Principal’s honors

Kaidence Anderson

Joseph Arnold

Gabrielle Benton

Xiomore Bethea

Chaniya Billups

Justin Brentwood

Joshua Briscoe

Daivon Brown

Eileen Browning

Martha Bustillo Bonilla

Angel Carvana

Amari Casey

Mackenzie Catena

Sarai Celestine

Levon Chambers

Samuel Chernoff

Braelyn Cox

Kindle Cummiskey

Christopher Delapaz

Darian Dunnington

Carmia Edwards

Diego Farmer

Ericka Green

Donovan Griffin

Aniya Gross

Jason Haley

Melanie Hall

Izetta Haynes

Rodell Hubbard

Reagan Hulvey

Candace Jackson

Kaitlyn Jennings

Abigail Jett

Madison Johnson

Lauryn Jones

Nicholle Kariuki

Khamronn Keys

Hiba Khan

Senait Kirubel

Hannah Krauel

Nicholas Long

Ava Lyddane

Evan Mairs

Kiley Marco

Madison McClure

Aiden McCormick

Daniel Mears

Gabriella Meshesha

Maryum Mirza

Tyler Moniz

Brendan Moore

Cierra Nestor Gray

Victoria Palmer

Franklin Parker

Mariah Parks

Max Petricoin

Cole Rapczynski

Charles Reid

Jabari Robertson

Isabella Santoro

Emileigh Saunders

Luca Silverans

Rayleigh Skinner

Madison Smoot

Christian Somerville

Tameya Spinner

Joshua Swanson

Krystyna Taylor

Abigail Trevathan

Alimike Trotman

Brian Vance

Alexis Walker

Keri Walker

Isaiah Washington

Rebecca White

Evan Whitten

Hunter Williams

Cydney Wilson

High honors

Kisanet Abraha

Jerm Abu Bakr

Angelica Aguilar

Fernando Aguinada Montano

Brooks Ausberry Brooks

Tanner Broadwater

Zarah Bryant

Joi Campbell

Treasure Carson

Connor Collins Cavanaugh

Devin Cunningham

Julio De Jesus

Mariah Dewel Foster

Jaelin Jackson

Jakob Hafez

Randall Haner

Calvin Johnson

Kaire Johnson

Jalen Jones

Kyla Jones

Lexa Kelley

Braylen Lawson

Kalina Noble

Olivia Paton

Darnell Payne

John Rawlinson

Jerenick Rosario

Liyah Rowlands

Sierra Simpson

Darryl Strother

Da'naysha Thomas

Jack Thompson

Darres Tucker

Eamonn Tucker

Chyna Waugh

Seth Whorl

T’Keya Williams

Meah Wingfield

Neko Wright

Honors

Kiera Brooks

Samuel Coleman

Blake Duncan

Anthony Dunn

Nathan Farquharson

Daniel Galdamez

Kelita Godinez Rivas

Jaylon Hall

Jazmin Huarancca Figueroa

Jaelin Jackson

Tyler Lopez

Kohshi Meneses

Timothy Moore

Vincent Morris

Ashley Proctor

Alexander Reynolds

Sydney Sherman

Charles Shuff

Jorel Carlin Sime

Michael Thomas

Ryan Vancleaf

T'Keya Williams

Valerie Williams Wright

Mattie Wright

Grade 12

Principal’s honors

Nia Allen

Ayanna Ashton

Anthony Bartolomeo

Cydnee' Bell

Emily Belson

Rebecca Benton

Alyssa Blackwell

Sophia Bourassa

Rachel Brasch

Gregory Brooks

Jocelyn Bruce

Syvarren Burgess

Alexandria Camp

Mason Carney

Ja'Niya Carter Plank

Madalyn Castillo

Tiana Clinton

Tia Dixon

Patrick Dolan

Emily Farnham

Cortana Forney

Francis Franch

De'Mari Freeman

Aiyana Garces

David Glorioso

Iris Golden

Jada Gray

Si'monte Gray

Daisha Green

Eric Helm

Collin Hicks

Thomas Hines

Aidan Hoffman

Logan Hoffman

Joy Jalarue

Ashley Johnson

Natalie Jones

Mahad Khan

Ainsley Kidwell

Myla Ladjevich

Thomas Lesko

Kaitlin Maljak

Kailee Marshall

John Matthews

Jordan McCoy

Kavina McDonald

Semira McFarlane

Reagan McWilliams

Emma Miller

Haroon Mirza

Amari Montgomery

Cassandra Murphy

Skylar Murray

Kiara Nagy

Yannick Nickson

Pierce Nolan

Ashley Park

Trenton Parker

Pavan Patel

Niya Paxton

Jordan Pinckney

Walter Raley

Edmund Rhynes

Sydni Robertson

Naomi Rodriguez

Shania Ryckman

Mikayla Scott

Adnan Shabani

Kori Sheckells

Maya Streat

Breanna Sviland

Zachary Swann

Catherine Sylvain

Susanna Thompson

Alexandra Tompkins

D’Shaun Tyler

Cheyenne Washington

Jordan Watson

Caleb Wiggins

Naysa Young

Aubrey Yowell

High honors

Megan Anderson

Andrew Bowen

Kiara Brent

Marissa Burgess

Jaylynn Callaway

Sierra Campbell

Haley Clark

Damarrie Coleman

Christopher Evans

Emma Foraci

Emmanuel Grant

Malachi Green

Madison Guiffre

Darius Harris

Indyia Henry

Ana Hernandez

Kirsten Hines

Frank Jenkins

Jayana Jones

James Loving

Kiana Martin

Akayla Mayo

Maxwell Mitchell

Christopher Moore

Ryan Moreland

Allaina Myers

Mariah Nelson

Morgan Nicely

Jacquelyn Person

Nicholas Pettigrew

Dakota Phifer

Angelina Porter

Alijah Prescod

Hezekiah Revell

Fredy Rodas Lopez

Gregory Sellers

Dalijah Skinner

Jalyn Smoot

Darian Taylor

Morgan Tyler

Haley Wade

Autumn Ward

Eliyah Watson

Aaliyah Wells

Jacob Williams

Maleah Young

Thomas Zabriskie

Honors

Michael Anderson

Joshua Bagley

Brian L Beverly

Jomari Brown

DeAndre Carr

Marae Coleman

Laila Dent

Kayla Destry

Isabella Escalona

Carlo Freda

Riley Frost

Donovan Gordon

Darius Harris

Darrius Hawkins

Sean Heath

Lindsay Heyl

Amaya Jenifer

Collin Jenkins

Ethan Kerth

Jordan McDaniel

Aaron Miller

Maria Molina

Raven Mozee

Daniel Oglesby

Chinarose Riley

Kiara Satchwell

Jessica Schuster

Nehemiah Solomon

Jakeria Spriggs

Ashaunna Stewart

Teirney Warren

Raina Williams

Aleksander Wonders

Jairus Young