McDonough High School first quarter honor rolls
Grade 9
Principal’s honors
Allison Alvarez
Gabriel Andrade
Mackenzie Baird
Carleigh Bartolomeo
Zion Belfield
Miranda Benjamin
Ethan Brion
Aniya Brown
Darrian Brown
Amie Browning
William Burgess
Rylee Cavalier
Rachel Chernoff
Emma Curry
Noah Cusack
Ryan Davie
Ryan Deinzer
Makenzie Earle
Angela Farnham
Cassandra Farren
Kemi Fennell
Drew Furmanski
Dylan Garner
Aiden Gibney
Jade Hammond
Makenzie Harris
Laila Holloway
Jayden Holmes
Ryan Hulvey
Isabel Jefferson
Kourtney Johnson
Rachel Jones
Christopher Jozwik
Marley Kimmel
Jeremy King
Brennan Krex
Erin Mairs
Sherman McClain
Elliot McKay
Kylie McKenzie
Molly McTaggart
Mahnoor Mirza
Jenna Moniz
Wesley Moore
Lauren Mudd
Robin Ordonez
Mahee Patel
Shreja Patel
Bryce Porter
Mya Reynolds
Ja'nai Robinson
Joshua Robinson
Brooke Speidel
AnnMarie Truesdell
Aleya Tyson
Trinity Valentine
Charles Wagenbrenner
Ciara Washington
Brianna Whitt
Derron Yeager
Carson Yowell
High honors
Gaddiel Amper
Charnay Baker
Hazim Balala
Corey Bexley
Jordan Beyrle
Shanelle Bradley
Marcus Brantley
Mehki Cousar
Bailey Culver
Sarah Culver
Jessica Dyson
Keziah Edwar
Autumn Eye
Catrina Foster
Evelyn Gomez Flores
Olivia Grier
Gordon Hawkins
Joshua Hong
Daniel Howard
Katelyn Jackson
Raven Jones
Megan LeDoux
Michael Lyddane
Katherine Lyon
Marcellus Manago
Ethan McClure
Jessica Nam
Jada Neal
Samuel Newbill
Elise Paxton
Jordan Porter
Cailyn Samuel
Ilaria Santoro
Kennedy Scales
Ethan Scott
Kayleen Smith
Aaraya Thompson
Meghan Thompson
Justin Wells
Ashlyn Will
Leyna Williams
Honors
Alanna Belfield
Holly Burke
Macaya Chisholm
Kyle Danan
Amare Day
Aalaysiah Edmos
Amor Foreman
Z'Niyah Gomez
Devin Green
Charles Harper
Gregory Herbert
Aa'niyah Hines Brutley
Addison Hoiler
Damari Hughes
Zachary Huseman
Joseph Jenkins
Taylor Kidwell
Devin Knott
Reed Lynham
Jackson McLemore
Kaley Morris
Alonso Murray
Alphonso Murray
Ryon Price
Skyla Rene
Dario Silverans
Aliyah Thompson
Montello Washington
David Watson
Bradynn Wooten
Grade 10
Principal’s honors
Kaylee Altimus
Nathan Baird
Corbin Barajas
Skylar Belisle
Carl Benjamin
Kylie Bradshaw
Alyssa Brucculeiri
Logan Buckmon
Mia Clark
Ethan Cline
Camari Dandridge
Isabel Diaz
William Edwards
Markus Elitsa
Ellaun Evans
Emilie Farren
Matthew Fialkowski
McKenna Gardiner
Kameron Hall
Antonio Hidalgo
Jean Hughes
Alexis Ivory
Karrington James
Erica Jenkins
Mikayla Knodle
Andrew Locco
Hollis Lyon
Steven McPhee
Cayleigh Miskell
Ariana Moore
James Moultrie
Halle Onyeador
Rouge Parmis
Skylah Phillip
Liam Pierce
William Powell
Yoselin Reyes Flores
Kyle Rollins
Kendall Ross
Damonte' Salley
Kevin Spell
Alayna Steinmetz
Anna Sullivan
Madeleine Sullivan
Awjanai Tawiah
Alexis Thomas
Carmen Tolbert
Shamariah Walker
Zachary Whitt
Joseph Whitten
Jadyn Wilbert
Keyonna Winters
Yasmine Yates
High honors
Cesia Alvarado Sorto
David Barrow
Paige Bennett
Makiah Brown
Whitney Butler
Kayla Clybourn
Anna Compton
Kendal Cooper
Kiara Cruz Rodriguez
Aaliyah Davis
Ajani Day
Alexandra Ellington
Hannah Freitag
Matthew Garrett
Keira Greenhorn
Symone Hargrove
Rebecca Harrigan
Bryce Harvey Brawner
Alexis Heath
Jaden Jackson
Jordan Jackson
Caleb Jenkins
Alona Jones
Faith Leggett
Duane Limerick
Liliana Londono
Emmanuel McClain
Marc McCoy
Masarrah McDade
Makenzie Morton
Dallas Myers
Gavin Myers
Frey Anne Nesesario
Tristan Nickson
Katerina Nutter
Olivia Perkins
Kelly Prenger
Vincent Ratty
Madeline Rogerson
Cate Rutter
Aaron Sanders
Dimyah Smith
Jonathan Stephenson
Michael Thornton
Amaree Turner
Sebastian Whitt
Tyrus Wilcox
Imani Williams
Viktoria Wonders
Honors
Ryan Arnold
Daxzaneous Banks
Ethan Baxter
Karla Contreras
Samantha Deabay
Dylan Dennis
Cornelius Dukes
Case Eisele
Assata Fenwick
Rizpah Forris
Zion Goulbourne
Mitchell Gurney
August Hunter
Sierra Jenifer
Michael Johnson
Ashley Lawrence
Shayla Mattox
Nia Moore
Misha Patel
Kalen Pinder
Darious Plater
Ciara Queen
Jarren Quichocho
Balvir Singh
Amber Sitko
Caleb Smith
Makaylee Soriano
Sakaria Watkins
Grade 11
Principal’s honors
Kaidence Anderson
Joseph Arnold
Gabrielle Benton
Xiomore Bethea
Chaniya Billups
Justin Brentwood
Joshua Briscoe
Daivon Brown
Eileen Browning
Martha Bustillo Bonilla
Angel Carvana
Amari Casey
Mackenzie Catena
Sarai Celestine
Levon Chambers
Samuel Chernoff
Braelyn Cox
Kindle Cummiskey
Christopher Delapaz
Darian Dunnington
Carmia Edwards
Diego Farmer
Ericka Green
Donovan Griffin
Aniya Gross
Jason Haley
Melanie Hall
Izetta Haynes
Rodell Hubbard
Reagan Hulvey
Candace Jackson
Kaitlyn Jennings
Abigail Jett
Madison Johnson
Lauryn Jones
Nicholle Kariuki
Khamronn Keys
Hiba Khan
Senait Kirubel
Hannah Krauel
Nicholas Long
Ava Lyddane
Evan Mairs
Kiley Marco
Madison McClure
Aiden McCormick
Daniel Mears
Gabriella Meshesha
Maryum Mirza
Tyler Moniz
Brendan Moore
Cierra Nestor Gray
Victoria Palmer
Franklin Parker
Mariah Parks
Max Petricoin
Cole Rapczynski
Charles Reid
Jabari Robertson
Isabella Santoro
Emileigh Saunders
Luca Silverans
Rayleigh Skinner
Madison Smoot
Christian Somerville
Tameya Spinner
Joshua Swanson
Krystyna Taylor
Abigail Trevathan
Alimike Trotman
Brian Vance
Alexis Walker
Keri Walker
Isaiah Washington
Rebecca White
Evan Whitten
Hunter Williams
Cydney Wilson
High honors
Kisanet Abraha
Jerm Abu Bakr
Angelica Aguilar
Fernando Aguinada Montano
Brooks Ausberry Brooks
Tanner Broadwater
Zarah Bryant
Joi Campbell
Treasure Carson
Connor Collins Cavanaugh
Devin Cunningham
Julio De Jesus
Mariah Dewel Foster
Jaelin Jackson
Jakob Hafez
Randall Haner
Calvin Johnson
Kaire Johnson
Jalen Jones
Kyla Jones
Lexa Kelley
Braylen Lawson
Kalina Noble
Olivia Paton
Darnell Payne
John Rawlinson
Jerenick Rosario
Liyah Rowlands
Sierra Simpson
Darryl Strother
Da'naysha Thomas
Jack Thompson
Darres Tucker
Eamonn Tucker
Chyna Waugh
Seth Whorl
T’Keya Williams
Meah Wingfield
Neko Wright
Honors
Kiera Brooks
Samuel Coleman
Blake Duncan
Anthony Dunn
Nathan Farquharson
Daniel Galdamez
Kelita Godinez Rivas
Jaylon Hall
Jazmin Huarancca Figueroa
Jaelin Jackson
Tyler Lopez
Kohshi Meneses
Timothy Moore
Vincent Morris
Ashley Proctor
Alexander Reynolds
Sydney Sherman
Charles Shuff
Jorel Carlin Sime
Michael Thomas
Ryan Vancleaf
T'Keya Williams
Valerie Williams Wright
Mattie Wright
Grade 12
Principal’s honors
Nia Allen
Ayanna Ashton
Anthony Bartolomeo
Cydnee' Bell
Emily Belson
Rebecca Benton
Alyssa Blackwell
Sophia Bourassa
Rachel Brasch
Gregory Brooks
Jocelyn Bruce
Syvarren Burgess
Alexandria Camp
Mason Carney
Ja'Niya Carter Plank
Madalyn Castillo
Tiana Clinton
Tia Dixon
Patrick Dolan
Emily Farnham
Cortana Forney
Francis Franch
De'Mari Freeman
Aiyana Garces
David Glorioso
Iris Golden
Jada Gray
Si'monte Gray
Daisha Green
Eric Helm
Collin Hicks
Thomas Hines
Aidan Hoffman
Logan Hoffman
Joy Jalarue
Ashley Johnson
Natalie Jones
Mahad Khan
Ainsley Kidwell
Myla Ladjevich
Thomas Lesko
Kaitlin Maljak
Kailee Marshall
John Matthews
Jordan McCoy
Kavina McDonald
Semira McFarlane
Reagan McWilliams
Emma Miller
Haroon Mirza
Amari Montgomery
Cassandra Murphy
Skylar Murray
Kiara Nagy
Yannick Nickson
Pierce Nolan
Ashley Park
Trenton Parker
Pavan Patel
Niya Paxton
Jordan Pinckney
Walter Raley
Edmund Rhynes
Sydni Robertson
Naomi Rodriguez
Shania Ryckman
Mikayla Scott
Adnan Shabani
Kori Sheckells
Maya Streat
Breanna Sviland
Zachary Swann
Catherine Sylvain
Susanna Thompson
Alexandra Tompkins
D’Shaun Tyler
Cheyenne Washington
Jordan Watson
Caleb Wiggins
Naysa Young
Aubrey Yowell
High honors
Megan Anderson
Andrew Bowen
Kiara Brent
Marissa Burgess
Jaylynn Callaway
Sierra Campbell
Haley Clark
Damarrie Coleman
Christopher Evans
Emma Foraci
Emmanuel Grant
Malachi Green
Madison Guiffre
Darius Harris
Indyia Henry
Ana Hernandez
Kirsten Hines
Frank Jenkins
Jayana Jones
James Loving
Kiana Martin
Akayla Mayo
Maxwell Mitchell
Christopher Moore
Ryan Moreland
Allaina Myers
Mariah Nelson
Morgan Nicely
Jacquelyn Person
Nicholas Pettigrew
Dakota Phifer
Angelina Porter
Alijah Prescod
Hezekiah Revell
Fredy Rodas Lopez
Gregory Sellers
Dalijah Skinner
Jalyn Smoot
Darian Taylor
Morgan Tyler
Haley Wade
Autumn Ward
Eliyah Watson
Aaliyah Wells
Jacob Williams
Maleah Young
Thomas Zabriskie
Honors
Michael Anderson
Joshua Bagley
Brian L Beverly
Jomari Brown
DeAndre Carr
Marae Coleman
Laila Dent
Kayla Destry
Isabella Escalona
Carlo Freda
Riley Frost
Donovan Gordon
Darius Harris
Darrius Hawkins
Sean Heath
Lindsay Heyl
Amaya Jenifer
Collin Jenkins
Ethan Kerth
Jordan McDaniel
Aaron Miller
Maria Molina
Raven Mozee
Daniel Oglesby
Chinarose Riley
Kiara Satchwell
Jessica Schuster
Nehemiah Solomon
Jakeria Spriggs
Ashaunna Stewart
Teirney Warren
Raina Williams
Aleksander Wonders
Jairus Young