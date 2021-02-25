McDonough High School second quarter honor rolls

Grade 9

Principal’s honors

Allison Alvarez

Gaddiel Amper

Mackenzie Baird

Carleigh Bartolomeo

Miranda Benjamin

Ethan Brion

Aniya Brown

Darrian Brown

Amie Browning

William Burgess

Rylee Cavalier

Emma Curry

Noah Cusack

Ryan Davie

Ryan Deinzer

Makenzie Earle

Angela Farnham

Cassandra Farren

Drew Furmanski

Dylan Garner

Aiden Gibney

Jade Hammond

Laila Holloway

Daniel Howard

Ryan Hulvey

Isabel Jefferson

Kourtney Johnson

Rachel Jones

Christopher Jozwik

Marley Kimmel

Jeremy King

Brennan Krex

Megan LeDoux

Erin Mairs

Elliot McKay

Kylie McKenzie

Molly McTaggart

Mahnoor Mirza

Jenna Moniz

Wesley Moore

Lauren Mudd

Jessica Nam

Mahee Patel

Shreja Patel

Mya Reynolds

Ja nai Robinson

Joshua Robinson

Melanie Salazar Reyes

Brooke Speidel

AnnMarie Truesdell

Aleya Tyson

Trinity Valentine

Charles Wagenbrenner

Ciara Washington

Derron Yeager

Carson Yowell

High honors

Gabriel Andrade

Hazim Balala

Micayla Baylor

Corey Bexley

Jordan Beyrle

Marcus Brantley

Rachel Chernoff

Macaya Chisholm

Amare Day

Maria Dixon

Keziah Edwards

Jayden Estime

Catrina Foster

Evelyn Gomez Flores

Olivia Grier

Makenzie Harris

Joshua Hong

Damari Hughes

Katelyn Jackson

Aaliyah Jegels

Joseph Jenkins

Katherine Lyon

Sherman McClain

Jada Neal

Samuel Newbill

Robin Asher Ordonez

Elise Paxton

Bryce Porter

Jordan Porter

Ryon Price

Kennedy Scales

Emily Shuff

Dario Silverans

Aaraya Thompson

Aliyah Thompson

Ashlyn Will

Honors

Amirah Ayyad

Charnay Baker

Zion Belfield

Shanelle Bradley

Holly Burke

Janneth Chagolla

Mehki Cousar

Kyle Danan

Jessica Dyson

Aalaysiah Edmonds

Autumn Eye

Kemi Fennell

Tyler Fletcher

Amor Foreman

Devin Green

Ahmad Greene

Gordon Hawkins

Addison Hoiler

Jayden Holmes

Zachary Huseman

Makenna James

Raven Jones

Devin Knott

Logan LaForge

Michael Lyddane

Ethan McClure

Jackson McLemore

Alonso Murray

Alphonso Murray

Daniel Person

Madelyn Posey

Skyla Rene'

Cailyn Samuel

Ilaria Santoro

Ethan Scott

Braylon Smith

Angel Stewart

Meghan Thompson

Kennedy Washington

Montello Washington

David Watson

Justin Wells

Leyna Williams

Javon Woods

Bra dynn Wooten

Grade 10

Principal’s honors

Kaylee Altimus

Nathan Baird

Skylar Belisle

Carl Benjamin

Kylie Bradshaw

Alyssa Brucculeiri

Logan Buckmon

Mia Clark

Kayla Clybourn

Aaliyah Davis

Isabel Diaz

William Edwards

Markus Elitsa

Ellaun Evans

Emilie Farren

Matthew Fialkowski

Hannah Freitag

McKenna Gardiner

Kameron Hall

Rebecca Harrigan

Antonio Hidalgo

Jean Hughes

Alexis Ivory

Caleb Jenkins

Erica Jenkins

Alona Jones

Mikayla Knodle

Andrew Locco

Hollis Lyon

Emmanuel McClain

Steven McPhee

Cayleigh Miskell

Ariana Moore

Makenzie Morton

James Moultrie

Frey Anne Grace Nesesario

Halle Onyeador

Misha Patel

Olivia Perkins

Skylah Phillip

Liam Pierce

Kelly Prenger

Ciara Queen

Kyle Rollins

Kendall Ross

Damonte' Salley

Kevin Spell

Alayna Steinmetz

Anna Sullivan

Madeleine Sullivan

Awjanai Tawiah

Alexis Thomas

Michael Thornton

Carmen Tolbert

Amaree Turner

Sebastian Whitt

Zachary Whitt

Joseph Whitten

Jadyn Wilbert

Tyrus Wilcox

Yasmine Yates

High honors

Tiffany Abell

Cesia Alvarado Sorto

Corbin Barajas

David Barrow

Paige Bennett

Makiah Brown

Whitney Butler

Ethan Cline

Anna Compton

Karla Contreras

Kiara Cruz Rodriguez

Camari Dandridge

Alexandra Ellington

Zion Goulbourne

Mitchell Gurney

Jaden Jackson

Sierra Jenifer

Faith Leggett

Liliana Londono

Masarrah McDade

James McRae

Dallas Myers

Gavin Myers

Katerina Nutter

Rouge Lorenz Parmis

Darious Plater

William Powell

De anna Prescod

Vincent Ratty

Madeline Rogerson

Aaron Sanders

Dimyah Smith

Shamariah Walker

Imani Williams

Keyonna Winters

Viktoria Wonders

Honors

Jordan Abernathy

Nicholas Ausberry-Brooks

Daxzaneous Banks

Nia Mya Bishop

Danyelle Coleman

Kendal Cooper

Ajani Day

Cornelius Dukes

Rizpah Forris

Amari Gable

Timothy Harley

Bryce Harvey Brawner

August Hunter

Karrington James

Michael Johnson

Ashley Lawrence

Duane Limerick

David Morse

Tristan Nickson

Kalen Pinder

Jason Roberts

Cate Rutter

Balvir Singh

Jonathan Stephenson

Jordan Surfield

Ayanna Thompson

Maciah Turner

Sakaria Watkins

Grade 11

Principal’s Honors

Fernando Aguinada Montano

Kaidence Anderson

Joseph Arnold

Gabrielle Benton

Xiomore Bethea

Chaniya Billups

Justin Brentwood

Daivon Brown

Eileen Browning

Martha Bustillo Bonilla

Amari Casey

Mackenzie Catena

Sarai Celestine

Samuel Chernoff

Connor Collins Cavanaugh

Braelyn Cox

Kindle Cummiskey

Christopher Delapaz

Carmia Edwards

Diego Farmer

Donovan Griffin

Jason Haley

Melanie Hall

Izetta Haynes

Rodell Hubbard

Reagan Hulvey

Candace Jackson

Kaitlyn Jennings

Abigail Jett

Kaire Johnson

Madison Johnson

Lauryn Jones

Nicholle Kariuki

Khamronn Keys

Hiba Khan

Senait Kirubel

Hannah Krauel

Nicholas Long

Evan Mairs

Kiley Marco

Madison McClure

Aiden McCormick

Daniel Mears

Gabriella Meshesha

Tyler Moniz

Brendan Moore

Vincent Morris

Cierra Nestor Gray

Kalina Noble

Victoria Palmer

Franklin Parker

Mariah Parks

Max Petricoin

Cole Rapczynski

John Rawlinson

Charles A. Reid

Jabari Robertson

Jerenick Rosario

Emileigh Saunders

Sydney Sherman

Luca Silverans

Madison Smoot

Joshua Swanson

Krystyna Taylor

Da naysha Thomas

Michael Thomas

Abigail Trevathan

Darres Tucker

Brian Vance

Keri Walker

Isaiah Washington

Rebecca White

Evan Whitten

T Keya Williams

Cydney Wilson

High Honors

Kisanet Abraha

Angelica Aguilar

Alexis Ausberry Brooks

Aidan Bible

Joshua Briscoe

Joi Campbell

Angel Carvana

Samuel Coleman

Devin Cunningham

Julio De Jesus

Mariah Dewel Foster

Nyla Ennis

Nathan Farquharson

Trinity Fox

Kelita Godinez Rivas

Ericka Green

Jakob Hafez

Randall Haner

Jaelin Jackson

Jalen Jones

Justin Jones

Kyla Jones

Ava Lyddane

Davion McAdams

Kohshi Meneses

Rember Molina

Olivia Paton

Darnell Payne

Jorel Carlin Sime

Sierra Simpson

Rayleigh Skinner

Christian Somerville

Tameya Spinner

Kassidy Steele

Darryl Strother

Jack Thompson

Alimike Trotman

Eamonn Tucker

Chyna Waugh

Seth Whorl

Hunter Williams

Meah Wingfield

Mattie Wright

Honors

Jermeirah Abu Bakr

Tanner Broadwater

Zarah Bryant

Treasure Carson

Anthony Dunn

Darian Dunnington

Nolyn Hudler

Calvin Johnson

Jaden Johnson

Malik McDaniel

Maryum Mirza

Timothy Moore

Ashley Proctor

Oshae Thompson

Alexis Walker

Neko Wright

Mariah Young

Grade 12

Principal’s honors

Nia Allen

Megan Anderson

Ayanna Ashton

Anthony Bartolomeo

Cydnee Bell

Emily Belson

Rebecca Benton

Sophia Bourassa

Rachel Brasch

Kiara Brent

Gregory Brooks

Jocelyn Bruce

Marissa Burgess

Syvarren Burgess,

Mason Carney

Madalyn Castillo

Tia Dixon

Emily Farnham

Emma Foraci

Cortana Forney

Francis Franch

De'Mari Freeman

Iris Golden

Emmanuel Grant

Jada Gray

Madison Guiffre

Ana Hernandez

Collin Hicks

Kirsten Hines

Thomas Hines

Aidan Hoffman

Logan Hoffman

Frank Jenkins

Ashley Johnson

Natalie Jones

Mahad Khan

Ainsley Kidwell

Myla Ladjevich

James Loving

Kaitlin Maljak

John Matthews

Jordan McCoy

Semira McFarlane

Reagan McWilliams

Emma Miller

Cassandra Murphy

Skylar Murray

Kiara Nagy

Ashley Park

Pavan Patel

Jacquelyn Person

Nicholas Pettigrew

Jordan Pinckney

Walter Raley

Edmund Rhynes

Sydni Robertson

Fredy Rodas Lopez

Naomi Rodriguez

Shania Ryckman

Mikayla Scott

Gregory Sellers

Kori Sheckells

Jalyn Smoot

Maya Streat

Breanna Sviland

Catherine Sylvain

D Shaun Tyler

Morgan Tyler

Cheyenne Washington

Eliyah Watson

Jordan Watson

Aaliyah Wells

Caleb Wiggins

Aubrey Yowell

High honors

Timothy Barrett

Alyssa Blackwell

Alexandria Camp

Ja Niya Carter Plank

Haley Clark

Tiana Clinton

Damarrie Coleman

Chanel Davis

Patrick Dolan

Christopher Evans II

Aiyana Garces

David Glorioso

Daisha Green

Eric Helm

Amarri Jenkins

De quan Johnson

Ethan Kerth

Thomas Lesko

Kailee Marshall

Kiana Martin

Maxwell Mitchell

Amari Montgomery

Christopher Moore

Ryan Moreland

Allaina Myers

Morgan Nicely

Pierce Nolan

Trenton Parker

Niya Paxton

Dakota Phifer

Angelina Porter

Erin Possehl

Hezekiah Revell

Jessica Schuster

Adnan Shabani

Dalijah Skinner

Nehemiah Solomon

Jakeria Spriggs

Ashaunna Stewart

Zachary Swann

Darian Taylor

Susanna Thompson

Haley Wade

Autumn Ward

Jacob Williams

Raina Williams

Maleah Young

Naysa Young

Honors

Joshua Bagley

Brian Beverly

Andrew Bowen

Sierra Campbell

DeAndre Carr

Isaiah Chaplin

Bryanna Davis

Carlo Freda

Si'monte Gray

Darius Harris

Indyia Henry

Chase Hill

Amaya Jenifer

Collin Jenkins

Akayla Mayo

Jordan McDaniel

Kavina McDonald

Aaron Miller

Mariah Nelson

Yannick Nickson

Chinarose Riley

Alexandra Tompkins

Teirney Warren

Jairus Young

Thomas Zabriskie