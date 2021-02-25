McDonough High School second quarter honor rolls
Grade 9
Principal’s honors
Allison Alvarez
Gaddiel Amper
Mackenzie Baird
Carleigh Bartolomeo
Miranda Benjamin
Ethan Brion
Aniya Brown
Darrian Brown
Amie Browning
William Burgess
Rylee Cavalier
Emma Curry
Noah Cusack
Ryan Davie
Ryan Deinzer
Makenzie Earle
Angela Farnham
Cassandra Farren
Drew Furmanski
Dylan Garner
Aiden Gibney
Jade Hammond
Laila Holloway
Daniel Howard
Ryan Hulvey
Isabel Jefferson
Kourtney Johnson
Rachel Jones
Christopher Jozwik
Marley Kimmel
Jeremy King
Brennan Krex
Megan LeDoux
Erin Mairs
Elliot McKay
Kylie McKenzie
Molly McTaggart
Mahnoor Mirza
Jenna Moniz
Wesley Moore
Lauren Mudd
Jessica Nam
Mahee Patel
Shreja Patel
Mya Reynolds
Ja nai Robinson
Joshua Robinson
Melanie Salazar Reyes
Brooke Speidel
AnnMarie Truesdell
Aleya Tyson
Trinity Valentine
Charles Wagenbrenner
Ciara Washington
Derron Yeager
Carson Yowell
High honors
Gabriel Andrade
Hazim Balala
Micayla Baylor
Corey Bexley
Jordan Beyrle
Marcus Brantley
Rachel Chernoff
Macaya Chisholm
Amare Day
Maria Dixon
Keziah Edwards
Jayden Estime
Catrina Foster
Evelyn Gomez Flores
Olivia Grier
Makenzie Harris
Joshua Hong
Damari Hughes
Katelyn Jackson
Aaliyah Jegels
Joseph Jenkins
Katherine Lyon
Sherman McClain
Jada Neal
Samuel Newbill
Robin Asher Ordonez
Elise Paxton
Bryce Porter
Jordan Porter
Ryon Price
Kennedy Scales
Emily Shuff
Dario Silverans
Aaraya Thompson
Aliyah Thompson
Ashlyn Will
Honors
Amirah Ayyad
Charnay Baker
Zion Belfield
Shanelle Bradley
Holly Burke
Janneth Chagolla
Mehki Cousar
Kyle Danan
Jessica Dyson
Aalaysiah Edmonds
Autumn Eye
Kemi Fennell
Tyler Fletcher
Amor Foreman
Devin Green
Ahmad Greene
Gordon Hawkins
Addison Hoiler
Jayden Holmes
Zachary Huseman
Makenna James
Raven Jones
Devin Knott
Logan LaForge
Michael Lyddane
Ethan McClure
Jackson McLemore
Alonso Murray
Alphonso Murray
Daniel Person
Madelyn Posey
Skyla Rene'
Cailyn Samuel
Ilaria Santoro
Ethan Scott
Braylon Smith
Angel Stewart
Meghan Thompson
Kennedy Washington
Montello Washington
David Watson
Justin Wells
Leyna Williams
Javon Woods
Bra dynn Wooten
Grade 10
Principal’s honors
Kaylee Altimus
Nathan Baird
Skylar Belisle
Carl Benjamin
Kylie Bradshaw
Alyssa Brucculeiri
Logan Buckmon
Mia Clark
Kayla Clybourn
Aaliyah Davis
Isabel Diaz
William Edwards
Markus Elitsa
Ellaun Evans
Emilie Farren
Matthew Fialkowski
Hannah Freitag
McKenna Gardiner
Kameron Hall
Rebecca Harrigan
Antonio Hidalgo
Jean Hughes
Alexis Ivory
Caleb Jenkins
Erica Jenkins
Alona Jones
Mikayla Knodle
Andrew Locco
Hollis Lyon
Emmanuel McClain
Steven McPhee
Cayleigh Miskell
Ariana Moore
Makenzie Morton
James Moultrie
Frey Anne Grace Nesesario
Halle Onyeador
Misha Patel
Olivia Perkins
Skylah Phillip
Liam Pierce
Kelly Prenger
Ciara Queen
Kyle Rollins
Kendall Ross
Damonte' Salley
Kevin Spell
Alayna Steinmetz
Anna Sullivan
Madeleine Sullivan
Awjanai Tawiah
Alexis Thomas
Michael Thornton
Carmen Tolbert
Amaree Turner
Sebastian Whitt
Zachary Whitt
Joseph Whitten
Jadyn Wilbert
Tyrus Wilcox
Yasmine Yates
High honors
Tiffany Abell
Cesia Alvarado Sorto
Corbin Barajas
David Barrow
Paige Bennett
Makiah Brown
Whitney Butler
Ethan Cline
Anna Compton
Karla Contreras
Kiara Cruz Rodriguez
Camari Dandridge
Alexandra Ellington
Zion Goulbourne
Mitchell Gurney
Jaden Jackson
Sierra Jenifer
Faith Leggett
Liliana Londono
Masarrah McDade
James McRae
Dallas Myers
Gavin Myers
Katerina Nutter
Rouge Lorenz Parmis
Darious Plater
William Powell
De anna Prescod
Vincent Ratty
Madeline Rogerson
Aaron Sanders
Dimyah Smith
Shamariah Walker
Imani Williams
Keyonna Winters
Viktoria Wonders
Honors
Jordan Abernathy
Nicholas Ausberry-Brooks
Daxzaneous Banks
Nia Mya Bishop
Danyelle Coleman
Kendal Cooper
Ajani Day
Cornelius Dukes
Rizpah Forris
Amari Gable
Timothy Harley
Bryce Harvey Brawner
August Hunter
Karrington James
Michael Johnson
Ashley Lawrence
Duane Limerick
David Morse
Tristan Nickson
Kalen Pinder
Jason Roberts
Cate Rutter
Balvir Singh
Jonathan Stephenson
Jordan Surfield
Ayanna Thompson
Maciah Turner
Sakaria Watkins
Grade 11
Principal’s Honors
Fernando Aguinada Montano
Kaidence Anderson
Joseph Arnold
Gabrielle Benton
Xiomore Bethea
Chaniya Billups
Justin Brentwood
Daivon Brown
Eileen Browning
Martha Bustillo Bonilla
Amari Casey
Mackenzie Catena
Sarai Celestine
Samuel Chernoff
Connor Collins Cavanaugh
Braelyn Cox
Kindle Cummiskey
Christopher Delapaz
Carmia Edwards
Diego Farmer
Donovan Griffin
Jason Haley
Melanie Hall
Izetta Haynes
Rodell Hubbard
Reagan Hulvey
Candace Jackson
Kaitlyn Jennings
Abigail Jett
Kaire Johnson
Madison Johnson
Lauryn Jones
Nicholle Kariuki
Khamronn Keys
Hiba Khan
Senait Kirubel
Hannah Krauel
Nicholas Long
Evan Mairs
Kiley Marco
Madison McClure
Aiden McCormick
Daniel Mears
Gabriella Meshesha
Tyler Moniz
Brendan Moore
Vincent Morris
Cierra Nestor Gray
Kalina Noble
Victoria Palmer
Franklin Parker
Mariah Parks
Max Petricoin
Cole Rapczynski
John Rawlinson
Charles A. Reid
Jabari Robertson
Jerenick Rosario
Emileigh Saunders
Sydney Sherman
Luca Silverans
Madison Smoot
Joshua Swanson
Krystyna Taylor
Da naysha Thomas
Michael Thomas
Abigail Trevathan
Darres Tucker
Brian Vance
Keri Walker
Isaiah Washington
Rebecca White
Evan Whitten
T Keya Williams
Cydney Wilson
High Honors
Kisanet Abraha
Angelica Aguilar
Alexis Ausberry Brooks
Aidan Bible
Joshua Briscoe
Joi Campbell
Angel Carvana
Samuel Coleman
Devin Cunningham
Julio De Jesus
Mariah Dewel Foster
Nyla Ennis
Nathan Farquharson
Trinity Fox
Kelita Godinez Rivas
Ericka Green
Jakob Hafez
Randall Haner
Jaelin Jackson
Jalen Jones
Justin Jones
Kyla Jones
Ava Lyddane
Davion McAdams
Kohshi Meneses
Rember Molina
Olivia Paton
Darnell Payne
Jorel Carlin Sime
Sierra Simpson
Rayleigh Skinner
Christian Somerville
Tameya Spinner
Kassidy Steele
Darryl Strother
Jack Thompson
Alimike Trotman
Eamonn Tucker
Chyna Waugh
Seth Whorl
Hunter Williams
Meah Wingfield
Mattie Wright
Honors
Jermeirah Abu Bakr
Tanner Broadwater
Zarah Bryant
Treasure Carson
Anthony Dunn
Darian Dunnington
Nolyn Hudler
Calvin Johnson
Jaden Johnson
Malik McDaniel
Maryum Mirza
Timothy Moore
Ashley Proctor
Oshae Thompson
Alexis Walker
Neko Wright
Mariah Young
Grade 12
Principal’s honors
Nia Allen
Megan Anderson
Ayanna Ashton
Anthony Bartolomeo
Cydnee Bell
Emily Belson
Rebecca Benton
Sophia Bourassa
Rachel Brasch
Kiara Brent
Gregory Brooks
Jocelyn Bruce
Marissa Burgess
Syvarren Burgess,
Mason Carney
Madalyn Castillo
Tia Dixon
Emily Farnham
Emma Foraci
Cortana Forney
Francis Franch
De'Mari Freeman
Iris Golden
Emmanuel Grant
Jada Gray
Madison Guiffre
Ana Hernandez
Collin Hicks
Kirsten Hines
Thomas Hines
Aidan Hoffman
Logan Hoffman
Frank Jenkins
Ashley Johnson
Natalie Jones
Mahad Khan
Ainsley Kidwell
Myla Ladjevich
James Loving
Kaitlin Maljak
John Matthews
Jordan McCoy
Semira McFarlane
Reagan McWilliams
Emma Miller
Cassandra Murphy
Skylar Murray
Kiara Nagy
Ashley Park
Pavan Patel
Jacquelyn Person
Nicholas Pettigrew
Jordan Pinckney
Walter Raley
Edmund Rhynes
Sydni Robertson
Fredy Rodas Lopez
Naomi Rodriguez
Shania Ryckman
Mikayla Scott
Gregory Sellers
Kori Sheckells
Jalyn Smoot
Maya Streat
Breanna Sviland
Catherine Sylvain
D Shaun Tyler
Morgan Tyler
Cheyenne Washington
Eliyah Watson
Jordan Watson
Aaliyah Wells
Caleb Wiggins
Aubrey Yowell
High honors
Timothy Barrett
Alyssa Blackwell
Alexandria Camp
Ja Niya Carter Plank
Haley Clark
Tiana Clinton
Damarrie Coleman
Chanel Davis
Patrick Dolan
Christopher Evans II
Aiyana Garces
David Glorioso
Daisha Green
Eric Helm
Amarri Jenkins
De quan Johnson
Ethan Kerth
Thomas Lesko
Kailee Marshall
Kiana Martin
Maxwell Mitchell
Amari Montgomery
Christopher Moore
Ryan Moreland
Allaina Myers
Morgan Nicely
Pierce Nolan
Trenton Parker
Niya Paxton
Dakota Phifer
Angelina Porter
Erin Possehl
Hezekiah Revell
Jessica Schuster
Adnan Shabani
Dalijah Skinner
Nehemiah Solomon
Jakeria Spriggs
Ashaunna Stewart
Zachary Swann
Darian Taylor
Susanna Thompson
Haley Wade
Autumn Ward
Jacob Williams
Raina Williams
Maleah Young
Naysa Young
Honors
Joshua Bagley
Brian Beverly
Andrew Bowen
Sierra Campbell
DeAndre Carr
Isaiah Chaplin
Bryanna Davis
Carlo Freda
Si'monte Gray
Darius Harris
Indyia Henry
Chase Hill
Amaya Jenifer
Collin Jenkins
Akayla Mayo
Jordan McDaniel
Kavina McDonald
Aaron Miller
Mariah Nelson
Yannick Nickson
Chinarose Riley
Alexandra Tompkins
Teirney Warren
Jairus Young
Thomas Zabriskie