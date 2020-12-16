Grade 4
High honors
Ayonitemi Abudu
London Anderson
Kaden Austin
Makayla Barnes
Lewis Benton
Ava Berkeley
Christina Britt
Skylah Brown
Kennedy Bullock
Chloe Casey
Kenley Culbert
Ivie Ebeigbe
Elizabeth Frierson
Andrew Gamboa
Andrew Gaskins
Ryan Generette
Alaya Hunt
Amara Jones
Luke Kuc
Aaroon Magruder
Gavin Manalad
Aiden Martin
Kayla Meus
Zahra Mohammed
Youssef Moujami
Nejeri Pitts
Xavier Somerville
Trinity Ukaoma
Natalie Viveros-Baez
Azeem Williams
Honors
Fatmata Bangura
Victor Bangwa
Aria Baylor
Jeremiah Brown
London Campbell
Myles Cherry
Makhi Crosby
Crystal Crutchfield
Layana Edmonds
Kellie Edwards
Chloe Edwards
Cameron Ford
Victoria Frierson
Alia Gilbert
Autumn Graham
Je-Vaughn Grant
Jayla Griffin
Ashlynn Hansell
Lauren Harrelson
Ayden Hickman
Preston Hugh
Camille Hunt
Kaiden Joseph
Janee' Joyner-Eldridge
Armon Lasker
Jaliyah Mason
Asijah Mason
Cienna Matthews
Salvatore Meriano
Darion Page
KaeLynn Pierce
Yael Rickards
Sanai Sescoe
Feven Smith
Lamar Thomas
Jessica Tu
Taliya Walton
Jayven Williams
Selah Williams
Francisco Xavier-Melendez
Patrick Yount
Grade 5
High honors
Alessandra Abaquita
Alayna Amosu
Alaina Bryant
Angelina Busch
Treve Norbert Cruz
Tremon Foster
Lilly Fox
Kylie Gervais
London Graham
Khailey Green-Terry
Phoenyz Guy
Carter Harrigan
Margiegrace Heald
Taylor Kenerson
Layla Kierce
Jayden Leigh-Bell
Mendeleev Jerard Magauay
Madisyn Melvin
Saniyah Odom
Raahi Patel
Justin Scott
Nadia Stancil
London Thomas-Jones
Jaylen Thornton
Elijah Tucker
Adrian Uzoukwu
Grace Washington
Jade Weekes
Phedora White
Ryan Williams
Honors
Ayomiposi Abudu
Caiden Adams
Kaylen Ameh
Braylon Bailey
Dylan Bugett
Brooklyn Butler
Abdul Butt
Byron Davis
Demarion Evans
Eric Ford
Dyson Gilliam
Ryan Gist
Shane Givens
Kaiden Giwa-Agbomeirele
Brennan Guinyard
Blae Irvin
Nadia Jackson
Cayden James
Ashton Jeffcoat-Johnson
Eliyan Johnson
Kendal Johnson
Tristyn Johnson
Brianna Julian
Daylen Lee
Khloe Mason
Jayden McGarrell
Tierrie Moncrieffe
Emma Namale
Kalen Ndamukong
Adrian Oquendo
Aidan Orozco De Leon
Kaiden Pierce
Jeriah Proctor
Nicholas Proctor
Jason Sciarillo
Kassidy Slater
Stanley Smith
Sky Storey
Khloe Taylor
Sofia Varela
Jayla Washington
Lyla Wilburn
Isaiah Young