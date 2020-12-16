Grade 4

High honors

Ayonitemi Abudu

London Anderson

Kaden Austin

Makayla Barnes

Lewis Benton

Ava Berkeley

Christina Britt

Skylah Brown

Kennedy Bullock

Chloe Casey

Kenley Culbert

Ivie Ebeigbe

Elizabeth Frierson

Andrew Gamboa

Andrew Gaskins

Ryan Generette

Alaya Hunt

Amara Jones

Luke Kuc

Aaroon Magruder

Gavin Manalad

Aiden Martin

Kayla Meus

Zahra Mohammed

Youssef Moujami

Nejeri Pitts

Xavier Somerville

Trinity Ukaoma

Natalie Viveros-Baez

Azeem Williams

Honors

Fatmata Bangura

Victor Bangwa

Aria Baylor

Jeremiah Brown

London Campbell

Myles Cherry

Makhi Crosby

Crystal Crutchfield

Layana Edmonds

Kellie Edwards

Chloe Edwards

Cameron Ford

Victoria Frierson

Alia Gilbert

Autumn Graham

Je-Vaughn Grant

Jayla Griffin

Ashlynn Hansell

Lauren Harrelson

Ayden Hickman

Preston Hugh

Camille Hunt

Kaiden Joseph

Janee' Joyner-Eldridge

Armon Lasker

Jaliyah Mason

Asijah Mason

Cienna Matthews

Salvatore Meriano

Darion Page

KaeLynn Pierce

Yael Rickards

Sanai Sescoe

Feven Smith

Lamar Thomas

Jessica Tu

Taliya Walton

Jayven Williams

Selah Williams

Francisco Xavier-Melendez

Patrick Yount

Grade 5

High honors

Alessandra Abaquita

Alayna Amosu

Alaina Bryant

Angelina Busch

Treve Norbert Cruz

Tremon Foster

Lilly Fox

Kylie Gervais

London Graham

Khailey Green-Terry

Phoenyz Guy

Carter Harrigan

Margiegrace Heald

Taylor Kenerson

Layla Kierce

Jayden Leigh-Bell

Mendeleev Jerard Magauay

Madisyn Melvin

Saniyah Odom

Raahi Patel

Justin Scott

Nadia Stancil

London Thomas-Jones

Jaylen Thornton

Elijah Tucker

Adrian Uzoukwu

Grace Washington

Jade Weekes

Phedora White

Ryan Williams

Honors

Ayomiposi Abudu

Caiden Adams

Kaylen Ameh

Braylon Bailey

Dylan Bugett

Brooklyn Butler

Abdul Butt

Byron Davis

Demarion Evans

Eric Ford

Dyson Gilliam

Ryan Gist

Shane Givens

Kaiden Giwa-Agbomeirele

Brennan Guinyard

Blae Irvin

Nadia Jackson

Cayden James

Ashton Jeffcoat-Johnson

Eliyan Johnson

Kendal Johnson

Tristyn Johnson

Brianna Julian

Daylen Lee

Khloe Mason

Jayden McGarrell

Tierrie Moncrieffe

Emma Namale

Kalen Ndamukong

Adrian Oquendo

Aidan Orozco De Leon

Kaiden Pierce

Jeriah Proctor

Nicholas Proctor

Jason Sciarillo

Kassidy Slater

Stanley Smith

Sky Storey

Khloe Taylor

Sofia Varela

Jayla Washington

Lyla Wilburn

Isaiah Young