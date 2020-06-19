North Point High School 3rd quarter honor roll

Ninth grade
Principal’s honors
Amira Abujuma
Amulya Akula
Cayla Alexander
Jasmin Ali
Shyla Allgood
Tyler Andries
Ibrahim Aslam
Christine Baker
Reina Barbour
Angela Alexis Bautista
Peter Beil
Nova Belcher
Kyrie Belfield
Renee Michelle Bernard
Benita Besa
John Bishop
Andru Blaney
Kathryn Brill
Ronia Brown
Alizah Carter
Rashaad Carter
Maggie Chen
Jonathan Cheng
Jaysiana Cobb
Jase Crawford
Alyssa Cummings
Danarii Cupid
William Dautrich
Jordyn Davis
Rolando De Castro
Ivan Dixon
Paige Dugan
Camille Emerson
Sophia Estreba-Delmo
Bianca Etheridge
Nicholas Ford
Dailyn Gaines
Jenesys Gassop
Kalynn Gates
Maxwell Gaynor
Daniella Ghonda
Roxana Gomez
Angelina Greaves
Dauuccio Grier
Ethan Grzyb
Jordan Hawes
Benjamin Hedrick
Nathan Hill
Richard Hoffman
Danae Hudson
Harrison Hudson
Connor Huff
Joseph Hyman
Vassay Iqbal
Jalen Jones
James Joynes
Caitlyn Kelly
Alexis Larregui
Mykle Lee
Karis Lehosky
Evan Leszczynski
Luke Machnicki
Daniel Madigan
Samantha Mason
April McGrath
Olivia McNeil
Brent Melendres
Melanie Mendez
Sonya Mistry
Gabrielle Moore
Jesslyn Mulbah
Olivia Murray
Aniyah Norman
James Olmsted
Adebola Oluyede
Lara Camille Oribello
Sabinna Osang
Ramon Padilla
Christine Paez
Khushi Pannu
Madison Parker
Kaelan Parkin
Karra Paulson
Toni Paylor
Keirstin Perez
Vincent Phillips
Leah Pierce
Hayley Pinggoy
Theresa Policarpio
Michaela Raqueno
Tineya Ray
Delaney Reid
Matthew Reyes
Cannon Reynolds
Kayla Rhodes
Jaiden Richardson
Jazmine Richardson
Jordyn Riley
Donzel Roach
Ashley Roberts
Olivia Robinson
Shakira Rodriguez
Talia Ross
Taylor Rozell
Alexa Ruiz
Maame Sarpong
Pranjal Savani
Jayla Scott
Kaylee Secrist
Orande’ Sherman
Jiya Singh
Alyssa Soriano
Noah Strawberry
Gabriel Tellez
Brianna Terry
Kiya Thomas
Cameron Thompson
Julianne Tinana
Caleb Tuttle
Hooria Umer
Erika Urrego
Joshua Vann
Charlize Krysten Villanueva
Jeremy Viveros-Baez
Emmalynn White
Savion Williams
Benjamin Williamson
Bryson Wingate
Chloe Wooden
Brooke Wright
Keren Wright
Ta’ziyah Wright
Trenton Wright
Donovan Young
Roman Zakutney
High honors
Juel Adams
Ojuolape Agbaje
Taylor Allen
Annmarie Anderson
Jaeden Anderson
Mya Anderson
Parris Anderson
Wisdom Ann Anderson
Kaiser Iram Berdin
Madison Bozeman
Andre’ Brooks
Christian Brown
Zora Brown
Leilah Browne
Milana Browner
Shaelyn Bryant
Alex Busby
Justin Byers
Natalia Cannon
Jordan Cauthen-Gyimah
Jaylen Chisley
Mya Clark-Bonilla
A’Icsis Cole
Jacobi Conward
Ian Cox
Mya Crawford
Samara Cross
Terrence Cunningham
Victoria De Jesus
Caden Diggs
Myles-Xavier Dorroh
Royce Rodnuel Edejer
Ezekiel Faumuina
Anna Fields
James Garcia-Herrera
Sophia Gerstman
Michael Gibbs
Talia Green
David Hardy
Elijah Harrison
Lorraine Hay
Arthur Heald
Lawrence Henriques
Xavier Herbert
Madisyn Hercules
Jason Herrera
Olivia Herring
Erica Hill
Devon Hopson
Kevin Hudson
Tyrone Hudson
Bettie Hunt
Ibrahim Idris
Jahlil Isaac
Zakiya Jackson
Bryah Jarmon
Yanai Jordan
Kaylyn Kirby
Anastacyia Klarmann
Ava Leonard
Bryanna Little
William Locco
Miriam Lujan
Kelsie Luna
Danielle Mallette
Brooklyn Malone
Christian Martin
Kamron Mason
Haven Mays
Lena McBride
Nevaeh Mckinney
Logan Meadows
Helen Mehari
Alayna Metzgar
Micah Monegain
Neelah Mtui
Alex Nagy
Alexander Nicholson
Sydney Nicholson
Sierra Noland
Ikenna Nwosu
Sonya Osang
Morayo Owopetu
Avaniya Pal
Victor Pena
Matthew Placek
Cohen Porter
Caleb Price
Sydney Price
Shamiah Proctor
Lee-Ann Quashie
Kareem Redding
Kendall Reed
Yoselin Reyes-Flores
Aidan Rivenburg
Angelina Robertson
Anthony Robinson
Naeema Roye
Aaron Samuel
Aaron Sellow
Carissa Shamberger
Christopher Shamberger
Lauryn Simpson
Alexandra Smith
Lajae Smith
Connor Sowers
Freeman Taylor
Antonio Vaccaro
Nico Vaccaro
Nadiyah Vaughan
Anthony Vazquez
Kasey Vitko Castillo
Ashton Washington
Braxton Washington
Braxton Wheeler
Sayanni White
Lydia Wiles
Rickey Williamson
Kyree Wimberly
Gabrielle Wimbush
Mara Wright
Honors
Jahin Adams-Kamara
Neil Agravante
Noah Alexander
Damanni Anderson
Alanna Austin
Kamryn Bailey
Robert Bennett
Hannah Bolton
London Bowie-Bey
Jamir Brooks
Isabella Brown
Courtney Cephas
Amani Chapman
Diovionne Chittams
Kassidy Coleman
Michael Dahn
Chance Davin
Laron Davis
Nyla Dickerson
Heavyn Dinkins
Matthew Duron
Branford Edmonds
Anthony Edwards
Adaeze Eluwa
Anthony English
Malcolm Foxx
Isaac Garity
Douglas Garmon
Nyla Garrison
Khya Gillum
Ian Goelling
William Gray
Desaray Green-Quartey
James Hans-Moevi Akue
Zahria Hawkins-Lee
Amir Hennigan
Elyssa Hernandez
Anthony Hicks
Harmony Holmes
Matthew Hunt
Christina Hunter
Danaya Jackson
Jaeden Jackson
Antonio Johnson
Marcus Johnson
Kylie Jones
Samira Jones
Selina Jorge
Brendan Keyes
Adreyona King
Xavier King
Shamarr Lancaster
Amaya Lightfoot
Jason Lima
Mario Lloyd
Michael Long
Joshua Manley
Jordan Massey
Keirstin Mauzey
Victoria Middleton
Diego Miles
Logan Modlin
Jayden Mosley
Keila Mureya
Sherise Newson
Nathan Osborn
Nijiyah Pace
Alexander Paul
Shakiya Pelham
Kevin Presley
Kenya Queen
Jada Ratiff
Shabrya Robbins
Diamond Robinson
Shenyah Robinson
Mekhi Slye
Alia Smalls-Ojuolape
Heaven Sutton
Kiyah Tate
Kevin Taylor
Tao Taylor
Kanae Thomas
Elijah Ward
Nedaviyah Whited
David Whitley
Jelani Wiggins
Deacan Wilson
Mylah Wilson
Vincent Winter
10th grade
Principal’s honors
Lawrence Uriel Acas
Gabriel Alleyne
Allissa Barnes
Kameryn Benn
Devynne Best
Jordyn Best
Justin Beverly
Amina Blackson
Timothy Bodamer
Anthony Bonaccorsy
D’Kairi Boone
Aija Branson
Paige Brazelton
Hope-Elizabeth Brizzi
Chrislyn Brown
Arielle Therese Bruce
Isis Burgess
Matthew Butler
Selah Calacan
Torry Carpenter
Sophia Carpentier
Ishaan Chada
Angela Cho
Kevin Cole
Camille Collins
Gyselle Collins
Alessandra Contreras
Joshua Copeland
Zinnia Daniel
Toluwanimi Dapo-Adeyemo
Jayla Davis
Kendra Defilippo
Nicholas Delpesche
Isaiah Diggs
Grace Daril Ekalle
Destiny Erugo
Amarachinasom Eze
Madyson Ferrer
Ange Ravidelle Fikoue Tchamani
Jiselle Floyd
Anthony Forrest
Landon Garrity
Corey Goddard
Liliana Gordon
Alena Gray
Eryn Griffin
Ali Hajjeh
Nyjae’ Harley
Jasmine Harris
Taylor Hawes
Analecia Hawkins
Arnel Heathington
Madison Hill
Jonathan Hubbard
Cara Hunter
Abigail Hydock
Christina Jensen
Param Jhala
Selena Kooy-Bernal
Roman Lakner
Marissa Lassiter
Nevin Lawrence
Ava Leblanc
Kaylyn Lewis
Joseph Martin
Melissa Mason
Julissia Mayers
Blythe McCammon
Daniele McCluney
Michael McDonald
Nolan McDougal
Rose McKentry
Nathan Mickens
Kelsea Misko
Amir Moore
Kelsey Njembu
Anujin Nyamgaltaa
Olivia Ogne
Manita Opoku
Larry Osborne
Queen Osei
Emily Padilla
Shayla Pankey
Joscelynne Pannone
Schumy Pascal
Camden Perella
Jessica Proctor
Erika Nicole Quenano
Jeremiah Adrien Quenano
Julie Ray, Ethan Reno
Bruce Michael Reyes
Reyna Reyes-Spellers
Jasmin Riley
Kaden Robinson
Leah Ross
Rayyan Saghir
Mia Simms
Zaria Smith
Ajinkya Soumas
Erica Spicer
Martin Spinner
Dena Stallings
Tin’ajah Stanley
Thaddaeus Stine
Ellie Stokes
Reginald Straughn
Nehemiah Strawberry
Danielle Strong
Dillon Talactac
Laila Terry
Asia Thomas
Jada Thomas
Tarryn Thomas
Kira Thompson
D’Annccie Thurston
Jaymison Tillery
Jada Tinsley
Lilymar Torres Santana
Steven Tran
Micah Turner
Sebastian Ulmschneider
Yusra Umer
Kaylin Urrego-Gallo
Danae Ward
Raniya Washington
Alyson Whitaker
Niyah Woodard
Telissa Wrolson
Karla Wyatt
Kritchanin Yampai
High honors
Abigail Abujuma
Grace Adams
Asya Anderson
Madison Baker
Makayla Beasley
Aniya Bell
Nevaeh Blackman
Jayden Bonny
James Brent
Renee Bunn
Raymond Butler
Madison Campbell
Brooke Carman
Jaylah Carson
Louis Chen
James Coleman
Katlyn Cox
Charity Cunningham
Julianna Day
Ameen Dibba
Alfred Dixon
Jessica Dore
Ashleigh Dyson
Taya Eastman
Sumaiya El-Amin
Kevin Enslin
Mya Erwin
Emma Everett
Grace Ferrell
Jasmine Fisher
Cameron Frazier
Stephanie Galdamez
Valerie Nevaeh Gale
Darien Gamble
Lance Gardner
Sanaa Garris
Lance Gimmel
Kallyn Gold
Jack Goodwin
Zalyiah Grant
Antonio Green
Xavier Green
Dalana Gunther
Vincent Hangarter
Khari Harriday
Chloe Harris
Olukemi Harris
Nevaeh Hicks
Maurisa Hocker
Paul Hudson
Jose Mari Jaluag
Nia Jenkins-DePeiza
Kayla Johnson
Natalie Johnson
Camryn Jones
Ahmad Khan
Hannah King
Taylor King-Walker
Micah Kosh
Jared Lambeth
Jorrell Lawton
William Ledford
Wynter Lee
Caitlyn Lewis
Morgan Lewis
Sydney Lewis
Dakarai Lewis-Wilhite
Michaella Leyson
Andrea Lizano
Parth Madaan
Lisa Madison
Santos Kevin Majano
Bryson Marshall
Charles Martin
Christian Middleton
Kaylin Misko
Laylah Moore
Darius Motley
Carolyne Myers
Gerica Narain
Kali Norman
Kritika Oli
Ariyanna Padgett
Khalon Parker
McKayla Parker
Naijah Passee
Kaycee Patterson
Marin Patterson
Jarred Paul-Quashie
Mauriel Proctor
Keith Ragin
Jadon Reeves
Lauryn Rice
Tayloni Ricks
Christian Rigoroso
Aja Robinson
Jeffery Robinson
Nathan Robinson
Jadyn Roots
James Russell
Kaitlyn Faith Sanchez
Brandon Sandidge
Abdiel Santos Molina
Jasmine Sciarillo
Talia Smith
Peyton Starks
Dwight Stephens
Makai Tarjamo
Azjah Tate
Christina Taylor
Ajaiya Thomas
Iyan Tookes
Brianna Triplett
Mariana Trivino Lareu
Chasity Tucker
Emily Tyrrell
Ian Valle
Jalen Vincent
Nicolas Wallace
Johnny Watkins
Shawne Whittington
Joshua Wright
Renee Young
Honors
Sean Adams
Fernando Alegria
Sydni Alexander
Ayzha Andrews
Liberty Barner
Lamari Beasley
Aaliyah Blackmon
Austin Boswell
Ericka Brown
Jackson Brown
Nevaeh Burgess
Jay’len Butler
Vondel Butler
Marshe Canada
Cameron Coffey
Kevin Collins
Marissa Coltrane
Lance Contee
Mia Corbin
Michael Craig
Jessica Dawson
Deonte Debrew
Khalil Dixon
Sabrina Dong
Isaiah Frink
Jaelyn Gale
Dawvi’ay Gardner
Noelani Gibson
Solomon Griggs
Brian Harris
Michael Harris
Regis Hearn
Alaysia Hendricks
Dylan Hills
Christian Homer
Michael Horan
Jada Irving
Noah Ivey
Robert Jackson
Zairen Jackson
Brianna Johansen
Michael Lawyer
Tiaisia Mackall
Dakota Mason
Steven Matthews
Alexandra Maynor
Jeremiah McKnight
Sean McLeod
Joshua Miles
Amaya Mitchell
Daija Moore
Kameron Nichols
Isaiah Nwokeuku
Pearl Nyambi
Lotanna Okoye
Leslie Oligie
Michael Onianwah
Deshaun Parker
Nicolas Pascarella
Demetrius Perkins
Landen Pessagno
Matthew Phillips
Niani Randall
Monae Richards
Kenneth Richmond
Kadin Riley
Gabriela Rodriguez
Trinity Roscoe
Sidney Samuel
Kayleen Say
Isaiah Simmons
Christopher Smith
Ki’asia Smith
Janiyah Smith-Cleere
Jasmin Sorrell
Christian Taylor
Kendall Taylor
Niko Thaxton
Ahmari White
Jazmine Whitsett
Jordan Williams
Karissa Winegar
Corey Wooden
11th grade
Principal’s honors
Jana Abelende
Yasmeen Adeleke
Samantha Allison
Kayla Ashford
Areeba Asim
Eugene Atiase
Elaina Ayers
Jordan Ball
Kayla Barrow
Zander Barrow
Lara Julianne Bassig
Amiya Bell
Kylie Bell
Nicole Marie Beltran
Kennedy Bennett
Abigail Benton
Sloane Berg
Lexi Blanco
Kaitlyn Bowman
Knaheim Bragg
Janiyah Brand
Shilah Bremond
Amina Brown
Damon Burnette
Justin Butler
Morey Campbell
Nia Carey-Proctor
Jeremi Carlos-Figueroa
Kobe Cheng
Lamont Coates
Xamara Coleman
Jehiyah Coles
Hunter Connolly
Kaia Contes
Caiya Cortner
Connor Cox
Andrew Cullen
Aja Curry
Keith Davenport
Bailey Davis
Carly Davis
Johna Davis
Taylor Davis
Lena Defilippo
Cydney Delaney
William Delmo
Cai Diggs
Joshua Doughty
Chase Drewery
Madison Edmonds
Taylor Evans
Jordan Felton
Andrew Fick
Kennedy Ford
Trisha Joy Francisco
Jaden Gant
Sarina Garity
Alyssa Gerhart
James Goodwin
Emily Grace
Kaylon Guthrie
Amari Hale
Kaitlyn Handwork
Nina Harris
Muhammad Hashim
Arianna Hawkins
Gavin Hayes
Kyle Heindel
Jada Herring
Ajay Hill
Sabreeya Holly
Leilani Holt
Laila Howard
Christine Hudson
John Inaldo
Karly Iriarte
Jenae Jackson
Kimari Jackson
Tristan Jacobs
Vincent Jameson
Sara Jarboe
Kayla Jenkins
Dorianna Johnson
Emma Johnson
Jordan Johnson
Sydney Johnson
Sydney Johnson
Morgan Jones
Munreet Kaur
Madison Kavlick
Nathaniel Kober
Christian Lafontant
Trinity Leigh
Katarina Lile
Cailyn Loftus
John Mabry
Madeline Malone
Lauren Mathis
Tamara McGhee
Monae McMillan
Madison Meade
Jade Miles
Grace Millis
Kyla Mitchell
Griselda Monge
Josiah Murray
Cara Myers
Stepfany Newkirk-Johnson
Justin Nguyen
Alyssa Norris
Laura O’Bier
Olujimi Ojo-Ade
Joseph Papagno
Andrew Parent
Sahil Patel
Maya Phelps
Aaliyah Pickeral
Anna Marie Policarpio
Robert Polk
Sydney Prince
Sky Reed
Estid Reedy
Jada Reid
Alyssa Rios
Takiyah Roberts
Cameron Robey
Zinnia Robinson
Cayla Rodgers
Erica Rodriguez
Sydney Rumsey
Alexandra Sagun
Kadin Satchwell
Sarah Sbordone
Aria Scott
Austin Scott
Melvyn Sears
Erin Seepersad
Gregory Shamenek
Shannon Short
Autumn Smith
Carissa Smith
Jamia Smith-Cleere
Karla Smith-Johnson
Jacob Stern
Stephanie Stewart
Ethan Riane Tacastacas
Abigail Talcott
Yazmin Taylor
Trinidee Thomas
Jada Thompson
Hassan Turay
Nadia Turner
Cassandra Vaccaro
Alejandro Villanueva
Aileen Villarroel Inturias
Rhaigan Whatley
Arianna Williams
Jaeda Wilson
Aaliyah Winford
Ajani Witherspoon
Mackenzie Wright
Michelle Zhang
High honors
Anna Able
Michael Aldridge
Reginald Alexander
Tyler Alo
D’Yara Alston
Jacin Anderson
Vaughn Barnes
Jamae Berrien
Ali Beshir
Cohen Bible
Brandon Blizzard
Amaiya Branch
Thomas Brill
Jai Burnett
Corrinne Casto
Zane Casto
Jennifer Chen
DeMarco Cuffey
Gabriel Damasco
James Davis
Sofia Dehoyos
Randell Dofat
Ania Donald
Dylan Dulany
Trinity Durham
Tinsaee Eshetu
Victor Estrella
Cameron Evans
Sofia Flores
Ta’miya Franks
Kennedy Frazier
Miyan Gainey
Elizabeth Gerstman
Jaden Golding
Kennedy Gooden
Diamond Gordon
Aaron Hampton
Victor Harley
Dadani Harris
Omar Hill
Derrick Hollie
Zsonae Holmes
Kayla Jackson
Taylor Jackson
Sydney James
Mekhya Jones
Skylar Jones
Dominic Jordan
Deja Joseph
Nevaeh Keith
J’Miyah Keys
Drake Kham
Steven Kline
Siyana Lalanne
Tyrique Lassiter
Hadiyah Lewis
John Lusk
Jordan Marriott
Jackson McDowell
Ryan McLaughlin
William McRae
Alijah Mingo
Chaize Moore
Layla Morgan
Aamari Morris
Kroy Myers
Thanh Ngo
Caleb Null
Kedesh Pace
JaKhari Palmer
Sydni Parker
Areini Partis
Shakithia Pelham
Emil Perro
Alicia Pickeral
Rawlinson Pointer
Madison Poole
Brandon Porter
Tristan Praytor
Taniyah Proctor
Sahrya Ra
Madison Roche
Sohail Samar
Myles Scott
Darlene Segui
Mesha Shupe
Rashaun Sibley
Monique Skeete
Alexandra Sturge
Brittany Thomas
Kennedy Thomas
Jennifer Vasquez-Victoria
Tamera Washington
Mia Wathen
Kasey Wharton
Azaria Whited
Aaliyah Wilkerson
Emily Willey
Christopher Wright
Qi Yong Wu
Ohaji Yarborough
Honors
Christiana Akumah
Jaleel Anderson
Brendon Barksdale
Daniel Beasley
Anyai Belle
Benjamin Bleam
Jada Blount
Emil Brisbane
Heath Brocato
Joshua Brown
Jalynn Brunson
Kailynne Bullock
Jade Mark Cabatbat
Giovanni Carias-Torres
Ian Carpenter
Jalen Carter
Walter Carter
Jaylen Coates
Janay Cobb
Jayla Cobb
Matthew Coccaro
Michaeyla Coffman
Aseanna Coleman
Michael Cunningham
Briana Deas
Camille Dickerson
Kemari Dixon
Tedros Gleaton
Mark Goffe
Alexander Graham
Matthew Gray
Bria Hill
Aiyanna Holmes
Kayla Hudson
Ifeanyi Ijezie
Nicholas Jackson
Tariq Johnson
Antionette Knott
Jared Lamanna
Jordan Liddell
Dekari Lovett
Christian Lyles
Xander Madyun
Amna Mansur
Matthew Markley
Lillian Mitchell
Amira Moore
Dione Moore
Madison Norton
Savannah Opiekun
Jasmin Paraoan
Mitchell Park
Israel Parker
Christina Parris
Jordan Perkins
J’Niya Portis
Jazmin Pratt
Madison Rivera
Steven Roy
Anthony Simmons
Ross Spangler
Joy Sterling
Stellan Strom
Cameron Swain
Chloe Tolson
Chase Tyler
Heather Van Brunt
Tabitha Varner
Ethan Wansel
Sophia Warner
Erik Wells
Erika Williams
Kelan Williams
Raveen Wilson
Carlee Winters
Abigail Wooddell
Jasmin Wright
Elijah Young
12th grade
Principal’s honors
Naseem Abujuma
Shannon Austria
Fernando Avila
Elizabeth Ayers
Carmela Balacuit
Tremaine Barrow
Chandler Bell
Kayla Berry
Kristen Blais
Aliah Brown
Jalen Brown
Randal Burks
Angelo Capati
Ariana Capati
Kyle Carter
Lauren Chandler
Antonio Chase
Dorian Cheney
Natalie Chirinos De Leon
Christopher Clark
Kourtlan Copeland
Madeleine Craven
Madison Crossley
Cierra Culp-Mason
Janelle Curtis
Marcus Cusaac
Kristina Dawkins
Nihya Dejene
Courtney DeLoatch-Hill
Gabrielle Digiovannantonio
Victoria Duncan
Deborah Dwomoh
Taylor Edwards
Chris Esmele
Joselyn Forbes
Alaysia Ford
Zymon Jairus Fortaleza
Eric Fotang
Jasmine Glover
Caila Gonnella
Joana Gonzales
Taylor Goodwill
Jaryn Griggs
Kayla Harrington
Donovan Harris
Nina Hicks
Shelby Hiens
Niya Hill
Kristal Hines-Pressley
Amanda Ihama
Yentell James
Jamarr Joshua Johnson
Marcus Johnson
Rachel Johnson
Joey Kam
Koby Kegler
Addison Kindrick
Kai Ko
Jasmine Kooy-Bernal
Joshua Kuhn
Jalyn Lee
Logan Lepiscopo
Kristof Lile
Campbell Locco
Jalisa Logan
Jonathan Luna
Aliyah Malazarte
Bryce Mason
Shannell Matthews
Trinity Mays
Heather McBeth
Simone McCarter-Dadzie
Jesu’Jeush Mendoza
Maurice Leonard Mendoza
Richard Miller
Aaron Mitchell
Kayla Moore
Christopher Moreno
Amira Mubarak
Jalen Murray
Jacob Nagel
Autumn Nelson
Valencia Nwanwa
Colin Oakes
Michael Ogunsemowo
Mary Anne Onianwah
Sasha Pankey
Aryan Patel
Liam Perella
Tyler Perrie
Gavin Phillips
Alexis Plater
Taylor Poole
Autumn Potts
Madison Powell
Madison Prasad
Allegra Proctor
Sania Pullen
Shane Purnell
Kyrene Ramirez
Christian Reid
Madison Reid
Mikel Reyes
Lilibeth Rios
Marcus Robinson
Mark Rodgers
Axel Rodriguez
Nevaeh Ross
Mehr Singh
Kyra Smith
Tyrus Smith
Joelle Starling
Maxwell Stine
Jasmine Stuart
Danielle Sullivan
Malakai-Shaun Tabion
Ave Kay Tavares
Kameron Taylor
Brenden Thompson
Monique Thompson
Jafari Townsell
Valerie Tsitsiwu
Caitlyn Ulmer
Valerie Velasco
Masia Vicente
Amber Wachowski
Allegria Wahle
Benjamin Waite
Elizabeth Wash
William Wegand
Lelany Wells
Howard White
Jordan Williams
Sade Williams
Kritchanan Yampai
Natalie Yeager
Jackie Zhang
High honors
Myasha Allen
Kylah Barnes
Jordan Baugh
Rhamiel Beltran
Angelica Bermudes
Ryan Berry
Maryam Bint-Shafeeq
Thaddeus Boyd
Bradley Brown
Kayla Brown
Devion Bryant
Christian Calacan
Katelyn Carman
Tamara Chase
Samuel Covert
Shantia Creek-Barrett
Aubrie Crehan
Gabriella Cross
Reginald Crump
Alana Davis
Denazia Day
Alana Dixon
Jade Dofat
Victoria Doughty
Matheu Douglas
Makayla Dove
Samari Ellison
Anthony Engle
Alyssa Estell
Kyla Farmer
Miya Felder
Isaiah Fisher
Cody Flerlage
Reece Fletcher
Michael Foxx
Tia Gray
Hertchel Griffin
India Griffin
Jacob Harty
Yasmin Hauwert
Dezyre Hawkins
Tristan Haywood
Jada Henderson
Anthony Hernandez
Christopher Hernandez
Kaci Hernandez
Chelsea Hill
Jamie Hodges
Jessyka Holland
Jae Huh
Jessica Hunter
Breyah Jackson
Elliot Jackson
Nyla Jeanpiere
Davia Jenifer
Taylor Kennedy
Mark Kirkland
Jared Kutsushi
Jasmine Lassiter
Matthew Milstead
Micaela Morrison
Amelda Nicholson
Casey Nottingham
Oreoluwa Ogunbona
Taylor Page
Marquise Pearson
Nadia Phillips
Brandon Pineda
Arely Rico-Morales
Patrick Robinson
Jason Rowland
Jayla Simmons
Alysha Smith
Kaya Smith
Kennedy Spriggs
Jordan Stewart
Tre’ Stewart
Craig Storm
Robert Taylor
Faith Tayman
Brent Thigpen
Faith Thomas
Tanaja Thomas
Ryland Tibbs
Rebecca Tillman
Bobbi Timberlake
Travis Tran
Savanna Ulmschneider
Jarred Wade
Alexandra Waltemyer
Jaden Webster
Ashley Wells
Asa Williams
Susanna Wynne
Honors
Jawad Adams-Kamara
Jaylin Alleyne
Emily Bikowski
Tatyana Myra Bowdoin
Jayvin Brown
Kolton Brown
Nadaudley Brown
Temari Brown
Ka’von Burks
Jacob Burnett
Shanell Bush
Samarra Bynum
Keiara Carey
Caelen Carson
Isabella Castellanos
Zachary Castillo
Kaylei Collins
Joshua Cooke
Ethan Cox
Clifton Crosby
Angela Dance
William Davidson
Kaila Davis
Melanie Denis
Destiny Devonish
Trevon Dyson
Brianna Francisco
Khalil Franklin
Tania Frederick-Allen
Makayla Glover
Dominique Griggs
Rheanna Hawthorne
Jalin Hill
Michael Hoffman
Christopher Hoggs
Zymire Hunter
Alannah Hutchinson
Noelle Ivey
Destiny Johnson
Jabari Johnson
Michael Johnson
Cierra Jones
Sammantha Krikstan
Melina Lane
Micaiah Lloyd
Jalen Logan
Luke Malone
Omar Mansur
Isaiah Mason
Isaiah Massey
Andreas Mattocks
Eric McCoy
Helena Meza
Ivie Noel
Valente Ortiz
Zakiya Parker-Vance
Christopher Piazza
Mark Posey
Mekayle Powell
Devin Proctor
Micah Pr’out
Kalila Queen
Dasha Refour
Dominic Reid
Hailey Rodriguez
Aniya Roy
Myles Rucker
Jada Ruiz
Dane Evan Salazar
Jessica Saxon
Percell Scott
Kamonte Shelton
Rahsaan Simpson
Michelle Skinner
Andre James Soriano
Maya Stephens
Christopher Stevens
Krystal Stewart
Gregory Stokes
Kennya Street
Xavier Suber
Korrin Swinton
Serenity Thompson
Tennyson Thompson
Havalynn Thorn
Tahir Vanterpool
Richard Wallace
Rheyna Washington
Lawrence Weeden
Nicholas Whittington
Ian Wiley
Tehmina Willett
Akilah Williams
Amir Williams
Miles Williams
Josiah Wolfe