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North Point High School 3rd quarter honor roll

Ninth grade

Principal’s honors

Amira Abujuma

Amulya Akula

Cayla Alexander

Jasmin Ali

Shyla Allgood

Tyler Andries

Ibrahim Aslam

Christine Baker

Reina Barbour

Angela Alexis Bautista

Peter Beil

Nova Belcher

Kyrie Belfield

Renee Michelle Bernard

Benita Besa

John Bishop

Andru Blaney

Kathryn Brill

Ronia Brown

Alizah Carter

Rashaad Carter

Maggie Chen

Jonathan Cheng

Jaysiana Cobb

Jase Crawford

Alyssa Cummings

Danarii Cupid

William Dautrich

Jordyn Davis

Rolando De Castro

Ivan Dixon

Paige Dugan

Camille Emerson

Sophia Estreba-Delmo

Bianca Etheridge

Nicholas Ford

Dailyn Gaines

Jenesys Gassop

Kalynn Gates

Maxwell Gaynor

Daniella Ghonda

Roxana Gomez

Angelina Greaves

Dauuccio Grier

Ethan Grzyb

Jordan Hawes

Benjamin Hedrick

Nathan Hill

Richard Hoffman

Danae Hudson

Harrison Hudson

Connor Huff

Joseph Hyman

Vassay Iqbal

Jalen Jones

James Joynes

Caitlyn Kelly

Alexis Larregui

Mykle Lee

Karis Lehosky

Evan Leszczynski

Luke Machnicki

Daniel Madigan

Samantha Mason

April McGrath

Olivia McNeil

Brent Melendres

Melanie Mendez

Sonya Mistry

Gabrielle Moore

Jesslyn Mulbah

Olivia Murray

Aniyah Norman

James Olmsted

Adebola Oluyede

Lara Camille Oribello

Sabinna Osang

Ramon Padilla

Christine Paez

Khushi Pannu

Madison Parker

Kaelan Parkin

Karra Paulson

Toni Paylor

Keirstin Perez

Vincent Phillips

Leah Pierce

Hayley Pinggoy

Theresa Policarpio

Michaela Raqueno

Tineya Ray

Delaney Reid

Matthew Reyes

Cannon Reynolds

Kayla Rhodes

Jaiden Richardson

Jazmine Richardson

Jordyn Riley

Donzel Roach

Ashley Roberts

Olivia Robinson

Shakira Rodriguez

Talia Ross

Taylor Rozell

Alexa Ruiz

Maame Sarpong

Pranjal Savani

Jayla Scott

Kaylee Secrist

Orande’ Sherman

Jiya Singh

Alyssa Soriano

Noah Strawberry

Gabriel Tellez

Brianna Terry

Kiya Thomas

Cameron Thompson

Julianne Tinana

Caleb Tuttle

Hooria Umer

Erika Urrego

Joshua Vann

Charlize Krysten Villanueva

Jeremy Viveros-Baez

Emmalynn White

Savion Williams

Benjamin Williamson

Bryson Wingate

Chloe Wooden

Brooke Wright

Keren Wright

Ta’ziyah Wright

Trenton Wright

Donovan Young

Roman Zakutney

High honors

Juel Adams

Ojuolape Agbaje

Taylor Allen

Annmarie Anderson

Jaeden Anderson

Mya Anderson

Parris Anderson

Wisdom Ann Anderson

Kaiser Iram Berdin

Madison Bozeman

Andre’ Brooks

Christian Brown

Zora Brown

Leilah Browne

Milana Browner

Shaelyn Bryant

Alex Busby

Justin Byers

Natalia Cannon

Jordan Cauthen-Gyimah

Jaylen Chisley

Mya Clark-Bonilla

A’Icsis Cole

Jacobi Conward

Ian Cox

Mya Crawford

Samara Cross

Terrence Cunningham

Victoria De Jesus

Caden Diggs

Myles-Xavier Dorroh

Royce Rodnuel Edejer

Ezekiel Faumuina

Anna Fields

James Garcia-Herrera

Sophia Gerstman

Michael Gibbs

Talia Green

David Hardy

Elijah Harrison

Lorraine Hay

Arthur Heald

Lawrence Henriques

Xavier Herbert

Madisyn Hercules

Jason Herrera

Olivia Herring

Erica Hill

Devon Hopson

Kevin Hudson

Tyrone Hudson

Bettie Hunt

Ibrahim Idris

Jahlil Isaac

Zakiya Jackson

Bryah Jarmon

Yanai Jordan

Kaylyn Kirby

Anastacyia Klarmann

Ava Leonard

Bryanna Little

William Locco

Miriam Lujan

Kelsie Luna

Danielle Mallette

Brooklyn Malone

Christian Martin

Kamron Mason

Haven Mays

Lena McBride

Nevaeh Mckinney

Logan Meadows

Helen Mehari

Alayna Metzgar

Micah Monegain

Neelah Mtui

Alex Nagy

Alexander Nicholson

Sydney Nicholson

Sierra Noland

Ikenna Nwosu

Sonya Osang

Morayo Owopetu

Avaniya Pal

Victor Pena

Matthew Placek

Cohen Porter

Caleb Price

Sydney Price

Shamiah Proctor

Lee-Ann Quashie

Kareem Redding

Kendall Reed

Yoselin Reyes-Flores

Aidan Rivenburg

Angelina Robertson

Anthony Robinson

Naeema Roye

Aaron Samuel

Aaron Sellow

Carissa Shamberger

Christopher Shamberger

Lauryn Simpson

Alexandra Smith

Lajae Smith

Connor Sowers

Freeman Taylor

Antonio Vaccaro

Nico Vaccaro

Nadiyah Vaughan

Anthony Vazquez

Kasey Vitko Castillo

Ashton Washington

Braxton Washington

Braxton Wheeler

Sayanni White

Lydia Wiles

Rickey Williamson

Kyree Wimberly

Gabrielle Wimbush

Mara Wright

Honors

Jahin Adams-Kamara

Neil Agravante

Noah Alexander

Damanni Anderson

Alanna Austin

Kamryn Bailey

Robert Bennett

Hannah Bolton

London Bowie-Bey

Jamir Brooks

Isabella Brown

Courtney Cephas

Amani Chapman

Diovionne Chittams

Kassidy Coleman

Michael Dahn

Chance Davin

Laron Davis

Nyla Dickerson

Heavyn Dinkins

Matthew Duron

Branford Edmonds

Anthony Edwards

Adaeze Eluwa

Anthony English

Malcolm Foxx

Isaac Garity

Douglas Garmon

Nyla Garrison

Khya Gillum

Ian Goelling

William Gray

Desaray Green-Quartey

James Hans-Moevi Akue

Zahria Hawkins-Lee

Amir Hennigan

Elyssa Hernandez

Anthony Hicks

Harmony Holmes

Matthew Hunt

Christina Hunter

Danaya Jackson

Jaeden Jackson

Antonio Johnson

Marcus Johnson

Kylie Jones

Samira Jones

Selina Jorge

Brendan Keyes

Adreyona King

Xavier King

Shamarr Lancaster

Amaya Lightfoot

Jason Lima

Mario Lloyd

Michael Long

Joshua Manley

Jordan Massey

Keirstin Mauzey

Victoria Middleton

Diego Miles

Logan Modlin

Jayden Mosley

Keila Mureya

Sherise Newson

Nathan Osborn

Nijiyah Pace

Alexander Paul

Shakiya Pelham

Kevin Presley

Kenya Queen

Jada Ratiff

Shabrya Robbins

Diamond Robinson

Shenyah Robinson

Mekhi Slye

Alia Smalls-Ojuolape

Heaven Sutton

Kiyah Tate

Kevin Taylor

Tao Taylor

Kanae Thomas

Elijah Ward

Nedaviyah Whited

David Whitley

Jelani Wiggins

Deacan Wilson

Mylah Wilson

Vincent Winter

10th grade

Principal’s honors

Lawrence Uriel Acas

Gabriel Alleyne

Allissa Barnes

Kameryn Benn

Devynne Best

Jordyn Best

Justin Beverly

Amina Blackson

Timothy Bodamer

Anthony Bonaccorsy

D’Kairi Boone

Aija Branson

Paige Brazelton

Hope-Elizabeth Brizzi

Chrislyn Brown

Arielle Therese Bruce

Isis Burgess

Matthew Butler

Selah Calacan

Torry Carpenter

Sophia Carpentier

Ishaan Chada

Angela Cho

Kevin Cole

Camille Collins

Gyselle Collins

Alessandra Contreras

Joshua Copeland

Zinnia Daniel

Toluwanimi Dapo-Adeyemo

Jayla Davis

Kendra Defilippo

Nicholas Delpesche

Isaiah Diggs

Grace Daril Ekalle

Destiny Erugo

Amarachinasom Eze

Madyson Ferrer

Ange Ravidelle Fikoue Tchamani

Jiselle Floyd

Anthony Forrest

Landon Garrity

Corey Goddard

Liliana Gordon

Alena Gray

Eryn Griffin

Ali Hajjeh

Nyjae’ Harley

Jasmine Harris

Taylor Hawes

Analecia Hawkins

Arnel Heathington

Madison Hill

Jonathan Hubbard

Cara Hunter

Abigail Hydock

Christina Jensen

Param Jhala

Selena Kooy-Bernal

Roman Lakner

Marissa Lassiter

Nevin Lawrence

Ava Leblanc

Kaylyn Lewis

Joseph Martin

Melissa Mason

Julissia Mayers

Blythe McCammon

Daniele McCluney

Michael McDonald

Nolan McDougal

Rose McKentry

Nathan Mickens

Kelsea Misko

Amir Moore

Kelsey Njembu

Anujin Nyamgaltaa

Olivia Ogne

Manita Opoku

Larry Osborne

Queen Osei

Emily Padilla

Shayla Pankey

Joscelynne Pannone

Schumy Pascal

Camden Perella

Jessica Proctor

Erika Nicole Quenano

Jeremiah Adrien Quenano

Julie Ray, Ethan Reno

Bruce Michael Reyes

Reyna Reyes-Spellers

Jasmin Riley

Kaden Robinson

Leah Ross

Rayyan Saghir

Mia Simms

Zaria Smith

Ajinkya Soumas

Erica Spicer

Martin Spinner

Dena Stallings

Tin’ajah Stanley

Thaddaeus Stine

Ellie Stokes

Reginald Straughn

Nehemiah Strawberry

Danielle Strong

Dillon Talactac

Laila Terry

Asia Thomas

Jada Thomas

Tarryn Thomas

Kira Thompson

D’Annccie Thurston

Jaymison Tillery

Jada Tinsley

Lilymar Torres Santana

Steven Tran

Micah Turner

Sebastian Ulmschneider

Yusra Umer

Kaylin Urrego-Gallo

Danae Ward

Raniya Washington

Alyson Whitaker

Niyah Woodard

Telissa Wrolson

Karla Wyatt

Kritchanin Yampai

High honors

Abigail Abujuma

Grace Adams

Asya Anderson

Madison Baker

Makayla Beasley

Aniya Bell

Nevaeh Blackman

Jayden Bonny

James Brent

Renee Bunn

Raymond Butler

Madison Campbell

Brooke Carman

Jaylah Carson

Louis Chen

James Coleman

Katlyn Cox

Charity Cunningham

Julianna Day

Ameen Dibba

Alfred Dixon

Jessica Dore

Ashleigh Dyson

Taya Eastman

Sumaiya El-Amin

Kevin Enslin

Mya Erwin

Emma Everett

Grace Ferrell

Jasmine Fisher

Cameron Frazier

Stephanie Galdamez

Valerie Nevaeh Gale

Darien Gamble

Lance Gardner

Sanaa Garris

Lance Gimmel

Kallyn Gold

Jack Goodwin

Zalyiah Grant

Antonio Green

Xavier Green

Dalana Gunther

Vincent Hangarter

Khari Harriday

Chloe Harris

Olukemi Harris

Nevaeh Hicks

Maurisa Hocker

Paul Hudson

Jose Mari Jaluag

Nia Jenkins-DePeiza

Kayla Johnson

Natalie Johnson

Camryn Jones

Ahmad Khan

Hannah King

Taylor King-Walker

Micah Kosh

Jared Lambeth

Jorrell Lawton

William Ledford

Wynter Lee

Caitlyn Lewis

Morgan Lewis

Sydney Lewis

Dakarai Lewis-Wilhite

Michaella Leyson

Andrea Lizano

Parth Madaan

Lisa Madison

Santos Kevin Majano

Bryson Marshall

Charles Martin

Christian Middleton

Kaylin Misko

Laylah Moore

Darius Motley

Carolyne Myers

Gerica Narain

Kali Norman

Kritika Oli

Ariyanna Padgett

Khalon Parker

McKayla Parker

Naijah Passee

Kaycee Patterson

Marin Patterson

Jarred Paul-Quashie

Mauriel Proctor

Keith Ragin

Jadon Reeves

Lauryn Rice

Tayloni Ricks

Christian Rigoroso

Aja Robinson

Jeffery Robinson

Nathan Robinson

Jadyn Roots

James Russell

Kaitlyn Faith Sanchez

Brandon Sandidge

Abdiel Santos Molina

Jasmine Sciarillo

Talia Smith

Peyton Starks

Dwight Stephens

Makai Tarjamo

Azjah Tate

Christina Taylor

Ajaiya Thomas

Iyan Tookes

Brianna Triplett

Mariana Trivino Lareu

Chasity Tucker

Emily Tyrrell

Ian Valle

Jalen Vincent

Nicolas Wallace

Johnny Watkins

Shawne Whittington

Joshua Wright

Renee Young

Honors

Sean Adams

Fernando Alegria

Sydni Alexander

Ayzha Andrews

Liberty Barner

Lamari Beasley

Aaliyah Blackmon

Austin Boswell

Ericka Brown

Jackson Brown

Nevaeh Burgess

Jay’len Butler

Vondel Butler

Marshe Canada

Cameron Coffey

Kevin Collins

Marissa Coltrane

Lance Contee

Mia Corbin

Michael Craig

Jessica Dawson

Deonte Debrew

Khalil Dixon

Sabrina Dong

Isaiah Frink

Jaelyn Gale

Dawvi’ay Gardner

Noelani Gibson

Solomon Griggs

Brian Harris

Michael Harris

Regis Hearn

Alaysia Hendricks

Dylan Hills

Christian Homer

Michael Horan

Jada Irving

Noah Ivey

Robert Jackson

Zairen Jackson

Brianna Johansen

Michael Lawyer

Tiaisia Mackall

Dakota Mason

Steven Matthews

Alexandra Maynor

Jeremiah McKnight

Sean McLeod

Joshua Miles

Amaya Mitchell

Daija Moore

Kameron Nichols

Isaiah Nwokeuku

Pearl Nyambi

Lotanna Okoye

Leslie Oligie

Michael Onianwah

Deshaun Parker

Nicolas Pascarella

Demetrius Perkins

Landen Pessagno

Matthew Phillips

Niani Randall

Monae Richards

Kenneth Richmond

Kadin Riley

Gabriela Rodriguez

Trinity Roscoe

Sidney Samuel

Kayleen Say

Isaiah Simmons

Christopher Smith

Ki’asia Smith

Janiyah Smith-Cleere

Jasmin Sorrell

Christian Taylor

Kendall Taylor

Niko Thaxton

Ahmari White

Jazmine Whitsett

Jordan Williams

Karissa Winegar

Corey Wooden

11th grade

Principal’s honors

Jana Abelende

Yasmeen Adeleke

Samantha Allison

Kayla Ashford

Areeba Asim

Eugene Atiase

Elaina Ayers

Jordan Ball

Kayla Barrow

Zander Barrow

Lara Julianne Bassig

Amiya Bell

Kylie Bell

Nicole Marie Beltran

Kennedy Bennett

Abigail Benton

Sloane Berg

Lexi Blanco

Kaitlyn Bowman

Knaheim Bragg

Janiyah Brand

Shilah Bremond

Amina Brown

Damon Burnette

Justin Butler

Morey Campbell

Nia Carey-Proctor

Jeremi Carlos-Figueroa

Kobe Cheng

Lamont Coates

Xamara Coleman

Jehiyah Coles

Hunter Connolly

Kaia Contes

Caiya Cortner

Connor Cox

Andrew Cullen

Aja Curry

Keith Davenport

Bailey Davis

Carly Davis

Johna Davis

Taylor Davis

Lena Defilippo

Cydney Delaney

William Delmo

Cai Diggs

Joshua Doughty

Chase Drewery

Madison Edmonds

Taylor Evans

Jordan Felton

Andrew Fick

Kennedy Ford

Trisha Joy Francisco

Jaden Gant

Sarina Garity

Alyssa Gerhart

James Goodwin

Emily Grace

Kaylon Guthrie

Amari Hale

Kaitlyn Handwork

Nina Harris

Muhammad Hashim

Arianna Hawkins

Gavin Hayes

Kyle Heindel

Jada Herring

Ajay Hill

Sabreeya Holly

Leilani Holt

Laila Howard

Christine Hudson

John Inaldo

Karly Iriarte

Jenae Jackson

Kimari Jackson

Tristan Jacobs

Vincent Jameson

Sara Jarboe

Kayla Jenkins

Dorianna Johnson

Emma Johnson

Jordan Johnson

Sydney Johnson

Sydney Johnson

Morgan Jones

Munreet Kaur

Madison Kavlick

Nathaniel Kober

Christian Lafontant

Trinity Leigh

Katarina Lile

Cailyn Loftus

John Mabry

Madeline Malone

Lauren Mathis

Tamara McGhee

Monae McMillan

Madison Meade

Jade Miles

Grace Millis

Kyla Mitchell

Griselda Monge

Josiah Murray

Cara Myers

Stepfany Newkirk-Johnson

Justin Nguyen

Alyssa Norris

Laura O’Bier

Olujimi Ojo-Ade

Joseph Papagno

Andrew Parent

Sahil Patel

Maya Phelps

Aaliyah Pickeral

Anna Marie Policarpio

Robert Polk

Sydney Prince

Sky Reed

Estid Reedy

Jada Reid

Alyssa Rios

Takiyah Roberts

Cameron Robey

Zinnia Robinson

Cayla Rodgers

Erica Rodriguez

Sydney Rumsey

Alexandra Sagun

Kadin Satchwell

Sarah Sbordone

Aria Scott

Austin Scott

Melvyn Sears

Erin Seepersad

Gregory Shamenek

Shannon Short

Autumn Smith

Carissa Smith

Jamia Smith-Cleere

Karla Smith-Johnson

Jacob Stern

Stephanie Stewart

Ethan Riane Tacastacas

Abigail Talcott

Yazmin Taylor

Trinidee Thomas

Jada Thompson

Hassan Turay

Nadia Turner

Cassandra Vaccaro

Alejandro Villanueva

Aileen Villarroel Inturias

Rhaigan Whatley

Arianna Williams

Jaeda Wilson

Aaliyah Winford

Ajani Witherspoon

Mackenzie Wright

Michelle Zhang

High honors

Anna Able

Michael Aldridge

Reginald Alexander

Tyler Alo

D’Yara Alston

Jacin Anderson

Vaughn Barnes

Jamae Berrien

Ali Beshir

Cohen Bible

Brandon Blizzard

Amaiya Branch

Thomas Brill

Jai Burnett

Corrinne Casto

Zane Casto

Jennifer Chen

DeMarco Cuffey

Gabriel Damasco

James Davis

Sofia Dehoyos

Randell Dofat

Ania Donald

Dylan Dulany

Trinity Durham

Tinsaee Eshetu

Victor Estrella

Cameron Evans

Sofia Flores

Ta’miya Franks

Kennedy Frazier

Miyan Gainey

Elizabeth Gerstman

Jaden Golding

Kennedy Gooden

Diamond Gordon

Aaron Hampton

Victor Harley

Dadani Harris

Omar Hill

Derrick Hollie

Zsonae Holmes

Kayla Jackson

Taylor Jackson

Sydney James

Mekhya Jones

Skylar Jones

Dominic Jordan

Deja Joseph

Nevaeh Keith

J’Miyah Keys

Drake Kham

Steven Kline

Siyana Lalanne

Tyrique Lassiter

Hadiyah Lewis

John Lusk

Jordan Marriott

Jackson McDowell

Ryan McLaughlin

William McRae

Alijah Mingo

Chaize Moore

Layla Morgan

Aamari Morris

Kroy Myers

Thanh Ngo

Caleb Null

Kedesh Pace

JaKhari Palmer

Sydni Parker

Areini Partis

Shakithia Pelham

Emil Perro

Alicia Pickeral

Rawlinson Pointer

Madison Poole

Brandon Porter

Tristan Praytor

Taniyah Proctor

Sahrya Ra

Madison Roche

Sohail Samar

Myles Scott

Darlene Segui

Mesha Shupe

Rashaun Sibley

Monique Skeete

Alexandra Sturge

Brittany Thomas

Kennedy Thomas

Jennifer Vasquez-Victoria

Tamera Washington

Mia Wathen

Kasey Wharton

Azaria Whited

Aaliyah Wilkerson

Emily Willey

Christopher Wright

Qi Yong Wu

Ohaji Yarborough

Honors

Christiana Akumah

Jaleel Anderson

Brendon Barksdale

Daniel Beasley

Anyai Belle

Benjamin Bleam

Jada Blount

Emil Brisbane

Heath Brocato

Joshua Brown

Jalynn Brunson

Kailynne Bullock

Jade Mark Cabatbat

Giovanni Carias-Torres

Ian Carpenter

Jalen Carter

Walter Carter

Jaylen Coates

Janay Cobb

Jayla Cobb

Matthew Coccaro

Michaeyla Coffman

Aseanna Coleman

Michael Cunningham

Briana Deas

Camille Dickerson

Kemari Dixon

Tedros Gleaton

Mark Goffe

Alexander Graham

Matthew Gray

Bria Hill

Aiyanna Holmes

Kayla Hudson

Ifeanyi Ijezie

Nicholas Jackson

Tariq Johnson

Antionette Knott

Jared Lamanna

Jordan Liddell

Dekari Lovett

Christian Lyles

Xander Madyun

Amna Mansur

Matthew Markley

Lillian Mitchell

Amira Moore

Dione Moore

Madison Norton

Savannah Opiekun

Jasmin Paraoan

Mitchell Park

Israel Parker

Christina Parris

Jordan Perkins

J’Niya Portis

Jazmin Pratt

Madison Rivera

Steven Roy

Anthony Simmons

Ross Spangler

Joy Sterling

Stellan Strom

Cameron Swain

Chloe Tolson

Chase Tyler

Heather Van Brunt

Tabitha Varner

Ethan Wansel

Sophia Warner

Erik Wells

Erika Williams

Kelan Williams

Raveen Wilson

Carlee Winters

Abigail Wooddell

Jasmin Wright

Elijah Young

12th grade

Principal’s honors

Naseem Abujuma

Shannon Austria

Fernando Avila

Elizabeth Ayers

Carmela Balacuit

Tremaine Barrow

Chandler Bell

Kayla Berry

Kristen Blais

Aliah Brown

Jalen Brown

Randal Burks

Angelo Capati

Ariana Capati

Kyle Carter

Lauren Chandler

Antonio Chase

Dorian Cheney

Natalie Chirinos De Leon

Christopher Clark

Kourtlan Copeland

Madeleine Craven

Madison Crossley

Cierra Culp-Mason

Janelle Curtis

Marcus Cusaac

Kristina Dawkins

Nihya Dejene

Courtney DeLoatch-Hill

Gabrielle Digiovannantonio

Victoria Duncan

Deborah Dwomoh

Taylor Edwards

Chris Esmele

Joselyn Forbes

Alaysia Ford

Zymon Jairus Fortaleza

Eric Fotang

Jasmine Glover

Caila Gonnella

Joana Gonzales

Taylor Goodwill

Jaryn Griggs

Kayla Harrington

Donovan Harris

Nina Hicks

Shelby Hiens

Niya Hill

Kristal Hines-Pressley

Amanda Ihama

Yentell James

Jamarr Joshua Johnson

Marcus Johnson

Rachel Johnson

Joey Kam

Koby Kegler

Addison Kindrick

Kai Ko

Jasmine Kooy-Bernal

Joshua Kuhn

Jalyn Lee

Logan Lepiscopo

Kristof Lile

Campbell Locco

Jalisa Logan

Jonathan Luna

Aliyah Malazarte

Bryce Mason

Shannell Matthews

Trinity Mays

Heather McBeth

Simone McCarter-Dadzie

Jesu’Jeush Mendoza

Maurice Leonard Mendoza

Richard Miller

Aaron Mitchell

Kayla Moore

Christopher Moreno

Amira Mubarak

Jalen Murray

Jacob Nagel

Autumn Nelson

Valencia Nwanwa

Colin Oakes

Michael Ogunsemowo

Mary Anne Onianwah

Sasha Pankey

Aryan Patel

Liam Perella

Tyler Perrie

Gavin Phillips

Alexis Plater

Taylor Poole

Autumn Potts

Madison Powell

Madison Prasad

Allegra Proctor

Sania Pullen

Shane Purnell

Kyrene Ramirez

Christian Reid

Madison Reid

Mikel Reyes

Lilibeth Rios

Marcus Robinson

Mark Rodgers

Axel Rodriguez

Nevaeh Ross

Mehr Singh

Kyra Smith

Tyrus Smith

Joelle Starling

Maxwell Stine

Jasmine Stuart

Danielle Sullivan

Malakai-Shaun Tabion

Ave Kay Tavares

Kameron Taylor

Brenden Thompson

Monique Thompson

Jafari Townsell

Valerie Tsitsiwu

Caitlyn Ulmer

Valerie Velasco

Masia Vicente

Amber Wachowski

Allegria Wahle

Benjamin Waite

Elizabeth Wash

William Wegand

Lelany Wells

Howard White

Jordan Williams

Sade Williams

Kritchanan Yampai

Natalie Yeager

Jackie Zhang

High honors

Myasha Allen

Kylah Barnes

Jordan Baugh

Rhamiel Beltran

Angelica Bermudes

Ryan Berry

Maryam Bint-Shafeeq

Thaddeus Boyd

Bradley Brown

Kayla Brown

Devion Bryant

Christian Calacan

Katelyn Carman

Tamara Chase

Samuel Covert

Shantia Creek-Barrett

Aubrie Crehan

Gabriella Cross

Reginald Crump

Alana Davis

Denazia Day

Alana Dixon

Jade Dofat

Victoria Doughty

Matheu Douglas

Makayla Dove

Samari Ellison

Anthony Engle

Alyssa Estell

Kyla Farmer

Miya Felder

Isaiah Fisher

Cody Flerlage

Reece Fletcher

Michael Foxx

Tia Gray

Hertchel Griffin

India Griffin

Jacob Harty

Yasmin Hauwert

Dezyre Hawkins

Tristan Haywood

Jada Henderson

Anthony Hernandez

Christopher Hernandez

Kaci Hernandez

Chelsea Hill

Jamie Hodges

Jessyka Holland

Jae Huh

Jessica Hunter

Breyah Jackson

Elliot Jackson

Nyla Jeanpiere

Davia Jenifer

Taylor Kennedy

Mark Kirkland

Jared Kutsushi

Jasmine Lassiter

Matthew Milstead

Micaela Morrison

Amelda Nicholson

Casey Nottingham

Oreoluwa Ogunbona

Taylor Page

Marquise Pearson

Nadia Phillips

Brandon Pineda

Arely Rico-Morales

Patrick Robinson

Jason Rowland

Jayla Simmons

Alysha Smith

Kaya Smith

Kennedy Spriggs

Jordan Stewart

Tre’ Stewart

Craig Storm

Robert Taylor

Faith Tayman

Brent Thigpen

Faith Thomas

Tanaja Thomas

Ryland Tibbs

Rebecca Tillman

Bobbi Timberlake

Travis Tran

Savanna Ulmschneider

Jarred Wade

Alexandra Waltemyer

Jaden Webster

Ashley Wells

Asa Williams

Susanna Wynne

Honors

Jawad Adams-Kamara

Jaylin Alleyne

Emily Bikowski

Tatyana Myra Bowdoin

Jayvin Brown

Kolton Brown

Nadaudley Brown

Temari Brown

Ka’von Burks

Jacob Burnett

Shanell Bush

Samarra Bynum

Keiara Carey

Caelen Carson

Isabella Castellanos

Zachary Castillo

Kaylei Collins

Joshua Cooke

Ethan Cox

Clifton Crosby

Angela Dance

William Davidson

Kaila Davis

Melanie Denis

Destiny Devonish

Trevon Dyson

Brianna Francisco

Khalil Franklin

Tania Frederick-Allen

Makayla Glover

Dominique Griggs

Rheanna Hawthorne

Jalin Hill

Michael Hoffman

Christopher Hoggs

Zymire Hunter

Alannah Hutchinson

Noelle Ivey

Destiny Johnson

Jabari Johnson

Michael Johnson

Cierra Jones

Sammantha Krikstan

Melina Lane

Micaiah Lloyd

Jalen Logan

Luke Malone

Omar Mansur

Isaiah Mason

Isaiah Massey

Andreas Mattocks

Eric McCoy

Helena Meza

Ivie Noel

Valente Ortiz

Zakiya Parker-Vance

Christopher Piazza

Mark Posey

Mekayle Powell

Devin Proctor

Micah Pr’out

Kalila Queen

Dasha Refour

Dominic Reid

Hailey Rodriguez

Aniya Roy

Myles Rucker

Jada Ruiz

Dane Evan Salazar

Jessica Saxon

Percell Scott

Kamonte Shelton

Rahsaan Simpson

Michelle Skinner

Andre James Soriano

Maya Stephens

Christopher Stevens

Krystal Stewart

Gregory Stokes

Kennya Street

Xavier Suber

Korrin Swinton

Serenity Thompson

Tennyson Thompson

Havalynn Thorn

Tahir Vanterpool

Richard Wallace

Rheyna Washington

Lawrence Weeden

Nicholas Whittington

Ian Wiley

Tehmina Willett

Akilah Williams

Amir Williams

Miles Williams

Josiah Wolfe

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