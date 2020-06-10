North Point High School graduation list

Naseem Abujuma
Jawad Adams Kamara
Maurice Allen
Myasha Allen
Jaylin Alleyne
Shannon Austria
Fernando Avila
Elizabeth Ayers
Carmela Grace Balacuit
Efren Balancio Jr.
Kylah Barnes
Tremaine Barrow
Jordan Baugh
Cayla Beach
Chandler Bell
Rhamiel Beltran
Angelica Bermudes
Kayla Berry
Ryan Berry
Emily Bikowski
Maryam Bint-Shafeeq
Kristen Blais
Shupray Blanchard
Tatyana Myra Bowdoin
Darrien Boyd
Thaddeus Boyd Jr.
Knemiyah Bragg
Andre Brantley
James Briscoe III
Aliah Brown
Bradley Brown II
Jalen Brown
Jayvin Brown
Kayla Brown
Kobe Brown
Kolton Brown
Nadaudley Brown
Temari Brown
De’vion Bryant
Ka’von Burks
Randal Burks
Jacob Burnett
Stephan Burney
Shanell Bush
Victoria Butler
Samarra Bynum
Erick Cabrera
Christian Calacan
Mekhi Campbell
Angelo Capati
Ariana Capati
Keiara Carey
Katelyn Carman
Caelen Carson
Kyle Carter
Isabella Castellanos
Zachary Castillo
Lauren Chandler
Antonio Chase
Tamara Chase
Dorian Cheney
Natalie Chirinos De Leon
Christopher Clark
Casby Coffey
Tyrique Cole
Kaylei Collins
Joshua Cooke
Kourtlan Copeland
Samuel Covert III
Ethan Cox
Cierra Craig
Madeleine Craven
Shantia Creek Barrett
Aubrie Crehan
Clifton Crosby Jr.
Gabriella Cross
Madison Crossley
Reginald Crump II
Cierra Culp-Mason
Isaiah Curry
Janelle Curtis
Marcus Cusaac
Angela Dance
William Davidson
Alana Davis
Kaila Davis
Kristina Dawkins
Denazia Day
Nihya Dejene
Courtney DeLoatch-Hill
Melanie Denis
Destiny Devonish
Gabrielle DiGiovannantonio
Alana Dixon
Jade Dofat
DaVaun Dorsey
De Andre’ Dorsey
Victoria Doughty
Matheu Douglas
Jalyn Douglas-Holston
Miles Downing
Makayla Dove
Victoria Duncan
Adrian Duvall Jr.
Deborah Dwomoh
Tre’von Dyson
Jillian Edwards
Taylor Edwards
Samari Ellison
Anthony Engle
Chris Esmele
Alyssa Estell
Kyla Farmer
Miya Felder
Isaiah Fisher
Cody Flerlage
Reece Fletcher
Joselyn Forbes
A’laysia Ford
Anthony Ford
Zymon Jairus Fortaleza
Geminya Forte’
Eric Fotang Jr.
Michael Foxx Jr.
Brianna Francisco
Khalil Franklin
Tania Frederick-Allen
Sidney Fugar
Huedell George III
Alex Gilbert
Aidan Gilman
Jasmine Glover
Makayla Glover
Jewel Goldsberry
Caila Gonnella
Joana Elisa Beatriz Gonzales
Taylor Goodwill
Jenae Grant
Tia Gray
Hertchel Griffin
India Griffin
Dominique Griggs
Jaryn Griggs
Autumn Harley
Kelis Harley
Kayla Harrington
Donovan Harris
Wahdia Harris
Jacob Harty
MaKenzie Harvey
Yidde Hauwert
Dezyre Hawkins
Rheanna Hawthorne
Tristan Haywood
Jada Henderson
Anthony Hernandez
Christopher Hernandez
Kaci Hernandez
Nina Hicks
Shelby Hiens
Chelsea Hill
Jalin Hill
Niya Hill
Alijah Hill-Thompson
Kristal Hines-Pressley
Jamie Hodges
Michael Hoffman
Carlos Hoggs
Christopher Hoggs
Jessyka Holland
Robert Hollins
Jae Huh
Ian Humphries
Jessica Hunter
Zymire Hunter
Alannah Hutchinson
Katherine Huttig
Amanda Ihama
Noelle Ivey
Breyah Jackson
Elliot Jackson
Jade Jacquez
Yentell James
Nyla Jeanpiere
Davia Jenifer
Cameron Johnson
Corey Johnson
Destiny Johnson
Dorian Johnson
Jabari Johnson
Jamarr Joshua Johnson
LaShay Johnson
Marcus Johnson
Michael Johnson
Rachel Johnson
Reign Johnson
Shelton Johnson Jr.
Cierra Jones
Keyon Jordan
Tahj Joseph
Joey Kam
Isaac Katz
Koby Kegler
Taylor Kennedy
Jaylen Kenner
Arbaaz Khan
Addison Kindrick
Mark Kirkland II
Kai Ko
Jasmine Kooy-Bernal
Sammantha Krikstan
Joshua Kuhn
Jared Kutsushi
Ajanee Lane
Melina Lane
Jasmine Lassiter
Virginia Lawyer
Jalyn Lee
Logan Lepiscopo
Kristof Lile
Micaiah Lloyd
Campbell Locco
Camari Logan
Jalisa Logan
Elena Lucio
Jonathan Luna
Aliyah Dawn Malazarte
Aniyah Mallette
Luke Malone
Omar Mansur
Bryce Mason
Isaiah Mason
Tiffany Mason
Isaiah Massey
Almazi Matthews
Shannell Matthews
Andreas Mattocks
Shane Mauzey
Trinity Mays
Heather McBeth
Sean McBride Jr.
Simone McCarter-Dadzie
Kira McClary-Dupree
Eric McCoy Jr.
Khiry McNair
Jesu’ Jeush Zachary Mikkhail Mendoza
Maurice Leonard Mendoza
Helena Meza
Sarah Miles
Kendall Miller
Richard Miller II
Matthew Milstead
Phiroze Mistry
Aaron Mitchell
Kayla Moore
Christopher Moreno II
Micaela Morrison
Matthew Moses
Amira Mubarak
Samantha Murillo
Jalen Murray
Jacob Nagel
Autumn Nelson
Nakyiah Nichols
Amelda Nicholson
Ivie Noel
Casey Nottingham
Valencia Nwanwa
Pryde Nyambi
Colin Oakes
Shayne Obannon Jr.
Oreoluwa Ogunbona
Janik Ogunlade
Michael Ogunsemowo
Mary Anne Onianwah
Felipe Orona
Valente Ortiz III
Taylor Page
Sasha Pankey
Zakiya Parker-Vance
Aryan Patel
Marquise Pearson
Liam Perella
Tyler Perrie
Gavin Phillips
Nadia Phillips
Christopher Piazza
Brandon Pineda
Alexis Plater
Taylor Poole
Mark Posey
Christine Potter
Autumn Potts
Madison Powell
Mekayle Powell
Madison Prasad
Allegra Proctor
Amadi Proctor
Devin Proctor
Savian Proctor
Matthew Prosper
Micah Pr’out
Sania Pullen
Shane Purnell
Kalila Queen
Kyrene Kreidel Ramirez
Dasha Refour
Christian Reid
Dominic Reid
Madison Reid
Mikel Reyes
Derrick Rhone Jr.
Rukiya Richards
Arely Rico-Morales
Lilibeth Rios
Marcus Robinson
Patrick Robinson Jr.
Mark Rodgers Jr.
Axel Rodriguez
Hailey Rodriguez
Nevaeh Ross
Jason Rowland
Aniya Roy
Myles Rucker
Jada Ruiz
Lynnard Rushing-Scott
Dane Evan Salazar
Jessica Saxon
Percell Scott III
Tommy Scott III
Kamonte’ Shelton
Aniya Simmons
Jayla Simmons
Rashaan Simpson
Mehr Singh
Michelle Skinner
Jailynn Smikle-Johnson
Alysha Smith
Kaya Smith
Khalid Smith
Kyra Smith
Tyrus Smith
Jhiya Smith-Mason
Braydon Sokolowski
Andre James Soriano
Kennedy Spriggs
Jordan Stancell
Joelle Starling
Maya Stephens
Shelby Stephens
Christopher Stevens
Jordan Stewart
Krystal Stewart
Tre Stewart
Maxwell Stine
Gregory Stokes II
Craig Storm
Kennya Street
Jasmine Stuart
Xavier Suber
Danielle Sullivan
Nayeli Suyo Torrico
Korrin Swinton
Malakai-Shaun Tabion
Ave Kay Tavares
Kameron Taylor
Robert Taylor
Faith Tayman
Brent Thigpen
Bryce Thomas
Elijah Thomas
Faith Thomas
Tanaja Thomas
Terrence Thomas
Brenden Thompson
Monique Thompson
Serenity Thompson
Tennyson Thompson III
Havalynn Thorn
Matthew Thornton
Ryland Tibbs
Kayla Tiller
Rebecca Tillman
Bobbi Timberlake
Kateri Tipton
Jafari Townsell
Travis Tran
Valerie Tsitsiwu
Elissa Tuten
Caitlyn Ulmer
Savanna Ulmschneider
Tahir Vanterpool
Valerie Velasco
Noah Vermillion
Masia Vicente
Amber Wachowski
Jarred Wade
Allegria Wahle
Benjamin Waite
Cerise Walker
Richard Wallace
Alexandra Waltemyer
Elizabeth Wash
Rheyna Washington
Jaden Webster
Lawrence Weeden III
William Wegand
Ashley Wells
Lelany Wells
Blessyn White
Howard White II
Nicholas Whittington
Noyaris Wiggins
Ian Wiley
Dion Wilkins
Tehmina Willett
Akilah Williams
Amir Williams
Asa Williams
Jordan Williams
Sade’ Williams
Caleb Wilson
Leroy Wilson
Darius Winder
Josiah Wolfe
Jamil Wong
Amyah Woodland
Keara Woodland
Isaiah Woody
Susanna Wynne
Kritchanan Yampai
Natalie Yeager
Jackie Zhang