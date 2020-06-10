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North Point High School graduation list

Naseem Abujuma

Jawad Adams Kamara

Maurice Allen

Myasha Allen

Jaylin Alleyne

Shannon Austria

Fernando Avila

Elizabeth Ayers

Carmela Grace Balacuit

Efren Balancio Jr.

Kylah Barnes

Tremaine Barrow

Jordan Baugh

Cayla Beach

Chandler Bell

Rhamiel Beltran

Angelica Bermudes

Kayla Berry

Ryan Berry

Emily Bikowski

Maryam Bint-Shafeeq

Kristen Blais

Shupray Blanchard

Tatyana Myra Bowdoin

Darrien Boyd

Thaddeus Boyd Jr.

Knemiyah Bragg

Andre Brantley

James Briscoe III

Aliah Brown

Bradley Brown II

Jalen Brown

Jayvin Brown

Kayla Brown

Kobe Brown

Kolton Brown

Nadaudley Brown

Temari Brown

De’vion Bryant

Ka’von Burks

Randal Burks

Jacob Burnett

Stephan Burney

Shanell Bush

Victoria Butler

Samarra Bynum

Erick Cabrera

Christian Calacan

Mekhi Campbell

Angelo Capati

Ariana Capati

Keiara Carey

Katelyn Carman

Caelen Carson

Kyle Carter

Isabella Castellanos

Zachary Castillo

Lauren Chandler

Antonio Chase

Tamara Chase

Dorian Cheney

Natalie Chirinos De Leon

Christopher Clark

Casby Coffey

Tyrique Cole

Kaylei Collins

Joshua Cooke

Kourtlan Copeland

Samuel Covert III

Ethan Cox

Cierra Craig

Madeleine Craven

Shantia Creek Barrett

Aubrie Crehan

Clifton Crosby Jr.

Gabriella Cross

Madison Crossley

Reginald Crump II

Cierra Culp-Mason

Isaiah Curry

Janelle Curtis

Marcus Cusaac

Angela Dance

William Davidson

Alana Davis

Kaila Davis

Kristina Dawkins

Denazia Day

Nihya Dejene

Courtney DeLoatch-Hill

Melanie Denis

Destiny Devonish

Gabrielle DiGiovannantonio

Alana Dixon

Jade Dofat

DaVaun Dorsey

De Andre’ Dorsey

Victoria Doughty

Matheu Douglas

Jalyn Douglas-Holston

Miles Downing

Makayla Dove

Victoria Duncan

Adrian Duvall Jr.

Deborah Dwomoh

Tre’von Dyson

Jillian Edwards

Taylor Edwards

Samari Ellison

Anthony Engle

Chris Esmele

Alyssa Estell

Kyla Farmer

Miya Felder

Isaiah Fisher

Cody Flerlage

Reece Fletcher

Joselyn Forbes

A’laysia Ford

Anthony Ford

Zymon Jairus Fortaleza

Geminya Forte’

Eric Fotang Jr.

Michael Foxx Jr.

Brianna Francisco

Khalil Franklin

Tania Frederick-Allen

Sidney Fugar

Huedell George III

Alex Gilbert

Aidan Gilman

Jasmine Glover

Makayla Glover

Jewel Goldsberry

Caila Gonnella

Joana Elisa Beatriz Gonzales

Taylor Goodwill

Jenae Grant

Tia Gray

Hertchel Griffin

India Griffin

Dominique Griggs

Jaryn Griggs

Autumn Harley

Kelis Harley

Kayla Harrington

Donovan Harris

Wahdia Harris

Jacob Harty

MaKenzie Harvey

Yidde Hauwert

Dezyre Hawkins

Rheanna Hawthorne

Tristan Haywood

Jada Henderson

Anthony Hernandez

Christopher Hernandez

Kaci Hernandez

Nina Hicks

Shelby Hiens

Chelsea Hill

Jalin Hill

Niya Hill

Alijah Hill-Thompson

Kristal Hines-Pressley

Jamie Hodges

Michael Hoffman

Carlos Hoggs

Christopher Hoggs

Jessyka Holland

Robert Hollins

Jae Huh

Ian Humphries

Jessica Hunter

Zymire Hunter

Alannah Hutchinson

Katherine Huttig

Amanda Ihama

Noelle Ivey

Breyah Jackson

Elliot Jackson

Jade Jacquez

Yentell James

Nyla Jeanpiere

Davia Jenifer

Cameron Johnson

Corey Johnson

Destiny Johnson

Dorian Johnson

Jabari Johnson

Jamarr Joshua Johnson

LaShay Johnson

Marcus Johnson

Michael Johnson

Rachel Johnson

Reign Johnson

Shelton Johnson Jr.

Cierra Jones

Keyon Jordan

Tahj Joseph

Joey Kam

Isaac Katz

Koby Kegler

Taylor Kennedy

Jaylen Kenner

Arbaaz Khan

Addison Kindrick

Mark Kirkland II

Kai Ko

Jasmine Kooy-Bernal

Sammantha Krikstan

Joshua Kuhn

Jared Kutsushi

Ajanee Lane

Melina Lane

Jasmine Lassiter

Virginia Lawyer

Jalyn Lee

Logan Lepiscopo

Kristof Lile

Micaiah Lloyd

Campbell Locco

Camari Logan

Jalisa Logan

Elena Lucio

Jonathan Luna

Aliyah Dawn Malazarte

Aniyah Mallette

Luke Malone

Omar Mansur

Bryce Mason

Isaiah Mason

Tiffany Mason

Isaiah Massey

Almazi Matthews

Shannell Matthews

Andreas Mattocks

Shane Mauzey

Trinity Mays

Heather McBeth

Sean McBride Jr.

Simone McCarter-Dadzie

Kira McClary-Dupree

Eric McCoy Jr.

Khiry McNair

Jesu’ Jeush Zachary Mikkhail Mendoza

Maurice Leonard Mendoza

Helena Meza

Sarah Miles

Kendall Miller

Richard Miller II

Matthew Milstead

Phiroze Mistry

Aaron Mitchell

Kayla Moore

Christopher Moreno II

Micaela Morrison

Matthew Moses

Amira Mubarak

Samantha Murillo

Jalen Murray

Jacob Nagel

Autumn Nelson

Nakyiah Nichols

Amelda Nicholson

Ivie Noel

Casey Nottingham

Valencia Nwanwa

Pryde Nyambi

Colin Oakes

Shayne Obannon Jr.

Oreoluwa Ogunbona

Janik Ogunlade

Michael Ogunsemowo

Mary Anne Onianwah

Felipe Orona

Valente Ortiz III

Taylor Page

Sasha Pankey

Zakiya Parker-Vance

Aryan Patel

Marquise Pearson

Liam Perella

Tyler Perrie

Gavin Phillips

Nadia Phillips

Christopher Piazza

Brandon Pineda

Alexis Plater

Taylor Poole

Mark Posey

Christine Potter

Autumn Potts

Madison Powell

Mekayle Powell

Madison Prasad

Allegra Proctor

Amadi Proctor

Devin Proctor

Savian Proctor

Matthew Prosper

Micah Pr’out

Sania Pullen

Shane Purnell

Kalila Queen

Kyrene Kreidel Ramirez

Dasha Refour

Christian Reid

Dominic Reid

Madison Reid

Mikel Reyes

Derrick Rhone Jr.

Rukiya Richards

Arely Rico-Morales

Lilibeth Rios

Marcus Robinson

Patrick Robinson Jr.

Mark Rodgers Jr.

Axel Rodriguez

Hailey Rodriguez

Nevaeh Ross

Jason Rowland

Aniya Roy

Myles Rucker

Jada Ruiz

Lynnard Rushing-Scott

Dane Evan Salazar

Jessica Saxon

Percell Scott III

Tommy Scott III

Kamonte’ Shelton

Aniya Simmons

Jayla Simmons

Rashaan Simpson

Mehr Singh

Michelle Skinner

Jailynn Smikle-Johnson

Alysha Smith

Kaya Smith

Khalid Smith

Kyra Smith

Tyrus Smith

Jhiya Smith-Mason

Braydon Sokolowski

Andre James Soriano

Kennedy Spriggs

Jordan Stancell

Joelle Starling

Maya Stephens

Shelby Stephens

Christopher Stevens

Jordan Stewart

Krystal Stewart

Tre Stewart

Maxwell Stine

Gregory Stokes II

Craig Storm

Kennya Street

Jasmine Stuart

Xavier Suber

Danielle Sullivan

Nayeli Suyo Torrico

Korrin Swinton

Malakai-Shaun Tabion

Ave Kay Tavares

Kameron Taylor

Robert Taylor

Faith Tayman

Brent Thigpen

Bryce Thomas

Elijah Thomas

Faith Thomas

Tanaja Thomas

Terrence Thomas

Brenden Thompson

Monique Thompson

Serenity Thompson

Tennyson Thompson III

Havalynn Thorn

Matthew Thornton

Ryland Tibbs

Kayla Tiller

Rebecca Tillman

Bobbi Timberlake

Kateri Tipton

Jafari Townsell

Travis Tran

Valerie Tsitsiwu

Elissa Tuten

Caitlyn Ulmer

Savanna Ulmschneider

Tahir Vanterpool

Valerie Velasco

Noah Vermillion

Masia Vicente

Amber Wachowski

Jarred Wade

Allegria Wahle

Benjamin Waite

Cerise Walker

Richard Wallace

Alexandra Waltemyer

Elizabeth Wash

Rheyna Washington

Jaden Webster

Lawrence Weeden III

William Wegand

Ashley Wells

Lelany Wells

Blessyn White

Howard White II

Nicholas Whittington

Noyaris Wiggins

Ian Wiley

Dion Wilkins

Tehmina Willett

Akilah Williams

Amir Williams

Asa Williams

Jordan Williams

Sade’ Williams

Caleb Wilson

Leroy Wilson

Darius Winder

Josiah Wolfe

Jamil Wong

Amyah Woodland

Keara Woodland

Isaiah Woody

Susanna Wynne

Kritchanan Yampai

Natalie Yeager

Jackie Zhang

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