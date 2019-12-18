Ninth grade

Principal’s honors

Amira Abujuma

Amulya Akula

Cayla Alexander

Jasmin Ali

Taylor Allen

Shyla Allgood

Annmarie Anderson

Tyler Andries

Christine Baker

Reina Barbour

Peter Beil

Nova Belcher

Kyrie Belfield

Renee Michelle Bernard

Benita Besa

John Bishop

Andru Blaney

Kathryn Brill

Ronia Brown

Leilah Browne

Shaelyn Bryant

Alizah Carter

Rashaad Carter

Maggie Chen

Mya Clark-Bonilla

Jaysiana Cobb

Jacobi Conward

Jase Crawford

Samara Cross

Alyssa Cummings

William Dautrich

Jordyn Davis

Heavyn Dinkins

Paige Dugan

Antoine DuQuesnay

Matthew Duron

Camille Emerson

Sophia Estreba-Delmo

Bianca Etheridge

Ezekiel Faumuina

Anna Fields

Nicholas Ford

Dailyn Gaines

James Garcia-Herrera

Jenesys Gassop

Kalynn Gates

Maxwell Gaynor

Sophia Gerstman

Daniella Ghonda

Michael Gibbs

Roxana Gomez

Dauuccio Grier

Ethan Grzyb

David Hardy

Jordan Hawes

Lorraine Hay

Benjamin Hedrick

Nathan Hill

Richard Hoffman

Devon Hopson

Danae Hudson

Harrison Hudson

Connor Huff

Joseph Hyman

Vassay Iqbal

Jalen Jones

Yanai Jordan

James Joynes

Caitlyn Kelly

Alexis Larregui

Mykle Lee

Karis Lehosky

Evan Leszczynski

Luke Machnicki

Daniel Madigan

Kamron Mason

Samantha Mason

Keirstin Mauzey

April McGrath

Olivia McNeil

Melanie Mendez

Alayna Metzgar

Gabrielle Moore

Jesslyn Mulbah

Olivia Murray

Aniyah Norman

James Olmsted

Adebola Oluyede

Lara Camille Oribello

Sabinna Osang

Ramon Padilla

Christine Paez

Khushi Pannu

Madison Parker

Kaelan Parkin

Karra Paulson

Toni Paylor

Keirstin Perez

Leah Pierce

Hayley Pinggoy

Matthew Placek

Theresa Policarpio

Kevin Presley

Sydney Price

Michaela Raqueno

Tineya Ray

Delaney Reid

Matthew Reyes

Cannon Reynolds

Kayla Rhodes

Jaiden Richardson

Jazmine Richardson

Jordyn Riley

Donzel Roach

Ashley Roberts

Olivia Robinson

Shakira Rodriguez

Talia Ross

Taylor Rozell

Alexa Ruiz

Maame Sarpong

Pranjal Savani

Jayla Scott

Kaylee Secrist

Aaron Sellow

Carissa Shamberger

Briana Shaw

Orande’ Sherman

Lauryn Simpson

Jiya Singh

Alyssa Soriano

Noah Strawberry

Brianna Terry

Kiya Thomas

Cameron Thompson

Julianne Tinana

Caleb Tuttle

Hooria Umer

Erika Urrego

Nico Vaccaro

Joshua Vann

Charlize Krysten Villanueva

Kasey Vitko Castillo

Lydia Wiles

Savion Williams

Benjamin Williamson

Gabrielle Wimbush

Chloe Wooden

Brooke Wright

Ta’ziyah Wright

Donovan Young

Roman Zakutney

High honors

Juel Adams

Ojuolape Agbaje

Neil Agravante

Damanni Anderson

Jaeden Anderson

Mya Anderson

Parris Anderson

Ibrahim Aslam

Angela Alexis Bautista

Kaiser Ira Berdin

Andrew Bethea

Hannah Bolton

London Bowie-Bey

Madison Bozeman

Andre’ Brooks

Christian Brown

Isabella Brown

Zora Brown

Milana Browner

Justin Byers

Natalia Cannon

Jordan Cauthen-Gyimah

Courtney Cephas

Amani Chapman

Jonathan Cheng

A’Icsis Cole

Kassidy Coleman

Ian Cox

Mya Crawford

Terrence Cunningham

Danarii Cupid

Rolando De Castro

Victoria De Jesus

Nyla Dickerson

Ivan Dixon

Myles-Xavier Dorroh

Royce Rodnuel Edejer

Anthony English

Malcolm Foxx

Khya Gillum

Angelina Greaves

Talia Green

Desaray Green-Quartey

Amir Hennigan

Madisyn Hercules

Elyssa Hernandez

Jason Herrera

Olivia Herring

Erica Hill

Harmony Holmes

Tyrone Hudson

Bettie Hunt

Ibrahim Idris

Jahlil Isaac

Jaeden Jackson

Lawrence Jackson

Zakiya Jackson

Paulina Jibodu

Antonio Johnson

Jaylah Jones

Kylie Jones

Selina Jorge

Brendan Keyes

Xavier King

Kaylyn Kirby

Anastacyia Klarmann

Ava Leonard

Amaya Lightfoot

Bryanna Little

Mario Lloyd

William Locco

Miriam Lujan

Kelsie Luna

Danielle Mallette

Brooklyn Malone

Joshua Manley

Christian Martin

Haven Mays

Lena McBride

Nevaeh Mckinney

Logan Meadows

Helen Mehari

Brent Melendres

Victoria Middleton

Sonya Mistry

Micah Monegain

Nevaeh Mordecai

Neelah Mtui

Alex Nagy

Sherise Newson

Alexander Nicholson

Sydney Nicholson

Sierra Noland

Ikenna Nwosu

Sonya Osang

Morayo Owopetu

Nijiyah Pace

Alexander Paul

Victor Pena

Andrew Pham

Vincent Phillips

Cohen Porter

Caleb Price

Aaron Proctor

Lee-Ann Quashie

Delaney Reed

Kendall Reed

Yoselin Reyes-Flores

Angelina Robertson

Naeema Roye

Geneva Russell

Christopher Shamberger

Alia Smalls-Ojuolape

Alexandra Smith

Lajae Smith

Connor Sowers

Isabelle Spencer

Kiyah Tate

Freeman Taylor

Kevin Taylor

Gabriel Tellez

Kanae Thomas

Antonio Vaccaro

Nadiyah Vaughan

Anthony Vazquez

Jeremy Viveros-Baez

Elijah Ward

Ashton Washington

Braxton Washington

Journei West

Braxton Wheeler

Emmalynn White

Sayanni White

Rickey Williamson

Deacan Wilson

Bryson Wingate

Vincent Winter

Keren Wright

Mara Wright

Trenton Wright

Honors

KeAndre Adams

Jabaree Alfred

Wisdom Ann Anderson

Alanna Austin

Robert Bennett

Alex Busby

Peters Carter

Jaylen Chisley

Diovionne Chittams

Onyea Coumarbatch

Zyon Cutchember

Chance Davin

Caden Diggs

Branford Edmonds

Anthony Edwards

Julia Elebeke

Adaeze Eluwa

Robert Foard

Douglas Garmon

Nyla Garrison

Ian Goelling

Miles Goffe

William Gormas

William Gray

Jalynn Gregory

James Hans-Moevi Akue

Zahria Hawkins-Lee

Xavier Herbert

Kevin Hudson

Troy Humes

Matthew Hunt

Christina Hunter

Bryah Jarmon

Alyssandra Johnson

Marcus Johnson

Samira Jones

Adreyona King

Shamarr Lancaster

Corell Lee

Connor Leonard

Olivia Loboda

Ashley Massey

Jordan Massey

Josiah Mayo

Hannah McKeithan

Diego Miles

Logan Modlin

Jayden Mosley

Keila Mureya

Sa-Vonne Murphy

Sholom Murphy

Paris Norman

Oyeyemi Ogunbona

Nathan Osborn

Avaniya Pal

Shakiya Pelham

Jamiya Price

Shamiah Proctor

Kenya Queen

Kareem Redding

Omar Rios

Aidan Rivenburg

Shabrya Robbins

Anthony Robinson

Diamond Robinson

Shenyah Robinson

Aaron Samuel

Mekhi Slye

Heaven Sutton

Tyler Taylor

Topaz Templeman

Jaida Thompson

David Whitley

Jelani Wiggins

Mylah Wilson

Kyree Wimberly

10th grade

Principal’s honors

Lawrence Uriel Acas

Gabriel Alleyne

Allissa Barnes

Kameryn Benn

Devynne Best

Jordyn Best

Justin Beverly

Timothy Bodamer

Anthony Bonaccorsy

D’Kairi Boone

Aija Branson

James Brent

Hope-Elizabeth Brizzi

Chrislyn Brown

Arielle Therese Bruce

Isis Burgess

Matthew Butler

Selah Calacan

Madison Campbell

Brooke Carman

Torry Carpenter

Sophia Carpentier

Ishaan Chada

Angela Cho

Camille Collins

Joshua Copeland

Katlyn Cox

Toluwanimi Dapo-Adeyemo

Kendra Defilippo

Nicholas Delpesche

Isaiah Diggs

Daril Ekalle Grace

Destiny Erugo

Amarachinasom Eze

Madyson Ferrer

Ange Ravidelle Fikoue Tchamani

Jiselle Floyd

Anthony Forrest

Cameron Frazier

Landon Garrity

Kallyn Gold

Jack Goodwin

Liliana Gordon

Alena Gray

Ali Hajjeh

Nyjae’ Harley

Olukemi Harris

Taylor Hawes

Analecia Hawkins

Arnel Heathington

Madison Hill

Jonathan Hubbard

Abigail Hydock

Christina Jensen

Param Jhala

Camryn Jones

Selena Kooy-Bernal

Roman Lakner

Jared Lambeth

Marissa Lassiter

Nevin Lawrence

Ava Leblanc

Caitlyn Lewis

Kaylyn Lewis

Morgan Lewis

Parth Madaan

Joseph Martin

Melissa Mason

Julissia Mayers

Blythe McCammon

Daniele McCluney

Michael McDonald

Nolan McDougal

Rose McKentry

Nathan Mickens

Kaylin Misko

Kelsea Misko

Carolyne Myers

Gerica Narain

Kelsey Njembu

Anujin Nyamgaltaa

Olivia Ogne

Manita Opoku

Larry Osborne

Queen Osei

Ariyanna Padgett

Emily Padilla

Shayla Pankey

Joscelynne Pannone

Naijah Passee

Camden Perella

Jessica Proctor

Erika Quenano

Jeremiah Adrien Quenano

Julie Ray

Ethan Reno

Bruce Michael Reyes

Reyna Reyes-Spellers

Jasmin Riley

Aja Robinson

Kaden Robinson

Leah Ross

Rayyan Saghir

Kaitlyn Faith Sanchez

Abdiel Santos Molina

Jasmine Sciarillo

Mia Simms

Zaria Smith

Ajinkya Soumas

Erica Spicer

Dena Stallings

Tin’ajah Stanley

Dwight Stephens

Thaddaeus Stine

Ellie Stokes

Reginald Straughn

Nehemiah Strawberry

Danielle Strong

Dillon Talactac

Laila Terry

Jada Thomas

Tarryn Thomas

Kira Thompson

D’Annccie Thurston

Jaymison Tillery

Jada Tinsley

Lilymar Torres Santana

Steven Tran

Brianna Triplett

Chasity Tucker

Micah Turner

Sebastian Ulmschneider

Yusra Umer

Kaylin Urrego-Gallo

Jalen Vincent

Nicolas Wallace

Danae Ward

Raniya Washington

Alyson Whitaker

Niyah Woodard

Iyanna Woody

Telissa Wrolson

Karla Wyatt

Kritchanin Yampai

Renee Young

High honors

Abigail Abujuma

Grace Adams

Sean Adams

Emily Agans

Adrian Allen

Madison Baker

Makayla Beasley

Nevaeh Blackman

Aaliyah Blackmon

Amina Blackson

Paige Brazelton

Kenon Brooks

Jackson Brown

Renee Bunn

Vondel Butler

Geno Cantor

Jaylah Carson

Louis Chen

James Coleman

Gyselle Collins

Kevin Collins

Alessandra Contreras

McKenzee Cooper

Mia Corbin

Michael Craig

Zinnia Daniel

Jayla Davis

Julianna Day

Deonte Debrew

Alfred Dixon

Ashleigh Dyson

Taya Eastman

Sumaiya El-Amin

Mya Erwin

Emma Everett

Grace Ferrell

Jasmine Fisher

Tyler Francisco

Stephanie Galdamez

Darien Gamble

Dawvi’ay Gardner

Lance Gardner

Lance Gimmel

Corey Goddard

Zalyiah Grant

Antonio Green

Xavier Green

Eryn Griffin

Vincent Hangarter

Khari Harriday

Chloe Harris

Jasmine Harris

Michael Harris

Nevaeh Hicks

Dylan Hills

Maurisa Hocker

Christian Homer

Isaiah Hopkins

Michael Horan

Cara Hunter

Jada Irving

Zairen Jackson

Jose Mari Jaluag

Nia Jenkins-DePeiza

Brianna Johansen

Kayla Johnson

Natalie Johnson

Ahmad Khan

Hannah King

Taylor King-Walker

Amaya Landis

Jorrell Lawton

William Ledford

Sydney Lewis

Dakarai Lewis-Wilhite

Michaella Leyson

Alyssa Linkins

Rodney Loper

Bryson Marshall

Dave Marteja

Charles Martin

Dakota Mason

Alexandra Maynor

Joshua Miles

Amir Moore

Daija Moore

Laylah Moore

Darius Motley

Kali Norman

Isaiah Nwokeuku

Kritika Oli

Leslie Oligie

Michael Onianwah

Khalon Parker

McKayla Parker

Schumy Pascal

Marin Patterson

Jarred Paul-Quashie

Landen Pessagno

Matthew Phillips

Keith Ragin

Niani Randall

Jadon Reeves

Lauryn Rice

Tayloni Ricks

Jeffery Robinson

Nathan Robinson

Trinity Roscoe

Enya Rouss Quiles

Brandon Sandidge

Kayleen Say

Talia Smith

Martin Spinner

Peyton Starks

Makai Tarjamo

Azjah Tate

Kendall Taylor

Ajaiya Thomas

Asia Thomas

Iyan Tookes

Mariana Trivino Lareau

Emily Tyrrell

Johnny Watkins

Jazmine Whitsett

Shawne Whittington

Corey Wooden

Joshua Wright

Honors

Alan Acquah-Cornelius

Fernando Alegria

Vincent Alexander

Asya Anderson

Xavier Arboleda

Liberty Barner

Aniya Bell

Regan Berg

Layla Blake

Byron Booker

Austin Boswell

Cornesha Broadus

Kennedy Brooks

Jay’len Butler

Mason Campbell

Marshe Canada

Semaj Capers

Isabella Capitani

Diamonte’ Carey

Kamari Cherry

Cameron Coffey

Kevin Cole

Marissa Coltrane

Christopher Crosby

Yosselin Cuadra Torres

Charity Cunningham

Calalia Dade

Jessica Dawson

Richard Defreitas

Ameen Dibba

Khalil Dixon

Jasmine Dobbs

Sabrina Dong

Jessica Dore

Richard Eaglin

Kevin Enslin

Isaiah Frink

Jaelyn Gale

Valerie Neaveh Gale

Sanaa Garris

Solomon Griggs

Kyjuan Guffey

Brian Harris

Lee Harris

Alaysia Hendricks

Cheyenne Hicks

De’Janae Hicks

Paul Hudson

Sabriena Huynh

Noah Ivey

Micah Kosh

Michael Lawyer

Wynter Lee

Devin Little

Andrea Lizano

Jordan Mack

Lisa Madison

Kevin Majano Santos

Steven Matthews

Jeremiah McKnight

Sean McLeod

Christian Middleton

Michael Milstead

Amaya Mitchell

Tyler Mitchell

Tavon Moorer

Amir Mubarak

Kameron Nichols

Darlington Nwanwa

Pearl Nyambi

Lotanna Okoye

Kyra Parker

Kaycee Patterson

Demetrius Perkins

Jacob Pickerall

Jase Pierce

Mauriel Proctor

Chance Pryor

Monae Richards

Kenneth Richmond

Christian Rigoroso

Kadin Riley

Gabriela Rodriguez

Jadyn Roots

James Russell

Sidney Samuel

Isaiah Simmons

Jayla Smiley

Christopher Smith

Ki’asia Smith

Janiyah Smith-Cleere

Jasmin Sorrell

Maddox Stewart

Christian Taylor

Christina Taylor

Niko Thaxton

Michael Toppin

Ian Valle

Amari West

Sincere Whitaker

Ahmari White

Cameron Wilson

Chase Wilson

11th grade

Principal’s honors

Jana Abelende

Anna Able

Yasmeen Adeleke

Reginald Alexander

Samantha Allison

Tyler Alo

Kayla Ashford

Eugene Atiase

Elaina Ayers

Jordan Ball

Kayla Barrow

Lara Julianne Bassig

Amiya Bell

Kylie Bell

Nicole Marie Beltran

Kennedy Bennett

Abigail Benton

Sloane Berg

Ali Beshir

Lexi Blanco

Jada Blount

Kaitlyn Bowman

Knaheim Bragg

Janiyah Brand

Shilah Bremond

Amina Brown

Kailynne Bullock

Jai Burnett

Damon Burnette

Justin Butler

Morey Campbell

Nia Carey-Proctor

Jeremi Carlos-Figueroa

Kobe Cheng

Lamont Coates

Xamara Coleman

Jehiyah Coles

Hunter Connolly

Kaia Contes

Caiya Cortner

Connor Cox

Andrew Cullen

Aja Curry

Gabriel Damasco

Keith Davenport

Bailey Davis

Carly Davis

James Davis

Johna Davis

Taylor Davis

Lena Defilippo

Sofia Dehoyos

Cydney Delaney

William Delmo

Camille Dickerson

Cai Diggs

Karla Dizon

Randell Dofat

Joshua Doughty

Chase Drewery

Trinity Durham

Madison Edmonds

Tinsaee Eshetu

Victor Estrella

Taylor Evans

Jordan Felton

Andrew Fick

Sofia Flores

Kennedy Ford

Trisha Francisco

Jaden Gant

Sarina Garity

Alyssa Gerhart

Elizabeth Gerstman

Kennedy Gooden

Emily Grace

Kaylon Guthrie

Amari Hale

Aaron Hampton

Kaitlyn Handwork

Taniera Harley

Dadani Harris

Nina Harris

Muhammad Hashim

Arianna Hawkins

Gavin Hayes

Kyle Heindel

Jada Herring

Ajay Hill

Derrick Hollie

Sabreeya Holly

Zsonae Holmes

Leilani Holt

Laila Howard

Christine Hudson

Kielin Huff

John Inaldo

Karly Iriarte

Jenae Jackson

Kimari Jackson

Tristan Jacobs

Sara Jarboe

Kayla Jenkins

Dorianna Johnson

Emma Johnson

Jordan Johnson

Sydney Johnson

Mekhya Jones

Morgan Jones

Skylar Jones

Dominic Jordan

Munreet Kaur

Madison Kavlick

Nevaeh Keith

Jaylen Kenerson

J’Miyah Keys

Antionette Knott

Nathaniel Kober

Christian Lafontant

Jared Lamanna

Tyrique Lassiter

Trinity Leigh

Katarina Lile

Cailyn Loftus

John Mabry

Madeline Malone

Tamara McGhee

Monae McMillan

Madison Meade

Jade Miles

Grace Millis

Kyla Mitchell

Griselda Monge

Thanh Ngo

Justin Nguyen

Alyssa Norris

Olujimi Ojo-Ade

Joseph Papagno

Sydni Parker

Areini Partis

Sahil Patel

Shakithia Pelham

Alicia Pickeral

Rawlinson Pointer

Anna Marie Policarpio

Robert Polk

J’Niya Portis

Sydney Prince

Taniyah Proctor

Sky Reed

Estid Reedy

Jada Reid

Alyssa Rios

Takiyah Roberts

Cameron Robey

Zinnia Robinson

Cayla Rodgers

Erica Rodriguez

Steven Roy

Sydney Rumsey

Alexandra Sagun

Kadin Satchwell

Sarah Sbordone

Aria Scott

Austin Scott

Melvyn Sears

Erin Seepersad

Gregory Shamenek

Shannon Short

Monique Skeete

Autumn Smith

Carissa Smith

Jacob Stern

Stephanie Stewart

Alexandra Sturge

Ethan Tacastacas

Abigail Talcott

Yazmin Taylor

Trinidee Thomas

Jada Thompson

Hassan Turay

Nadia Turner

Heather Van Brunt

Jennifer Vasquez-Victoria

Morgan Vicha

Alejandro Villanueva

Aileen Villarroel Inturias

Tamera Washington

Rhaigan Whatley

Azaria Whited

Emily Willey

Arianna Williams

Jaeda Wilson

Aaliyah Winford

Mackenzie Wright

Michelle Zhang

High honors

Michael Aldridge

D’Yara Alston

Areeba Asim

Brendon Barksdale

Vaughn Barnes

Zander Barrow

Daniel Beasley

Jamae Berrien

Cohen Bible

Benjamin Bleam

Brandon Blizzard

Thomas Brill

Heath Brocato

Joshua Brown

Jalynn Brunson

Jade Mark Cabatbat

Giovanni Carias-Torres

Jalen Carter

Walter Carter

Zane Casto

Jennifer Chen

Janay Cobb

Jayla Cobb

Aseanna Coleman

DeMarco Cuffey

Kemari Dixon

Dylan Dulany

Jakima Dyson

Cameron Evans

Ta’miya Franks

Kennedy Frazier

Miyan Gainey

Tedros Gleaton

Jaden Golding

James Goodwin

Brian Gordon

Diamond Gordon

Dorian Gray

Erika Griffin

Victor Harley

Anthony Herrera

Bria Hill

Aiyanna Holmes

Ifeanyi Ijezie

Taylor Jackson

Vincent Jameson

Sydney Johnson

Josiah Klarmann

Steven Kline

Siyana Lalanne

Nathan Levi

Hadiyah Lewis

John Lusk

Matthew Markley

Lauren Mathis

Ryan McLaughlin

William McRae

Leo Middleton

Lillian Mitchell

Dione Moore

Aamari Morris

Josiah Murray

Kroy Myers

Caleb Null

Laura O’Bier

Kedesh Pace

JaKhari Palmer

Andrew Parent

Mitchell Park

Israel Parker

Emil Perro

Maya Phelps

Aaliyah Pickeral

Ana Pinkney

Adam Price

Sahrya Ra

Madison Roche

Torrance Scales

Myles Scott

Darlene Segui

Rashaun Sibley

Anthony Simmons

Joy Sterling

Stellan Strom

Cameron Swain

Chloe Tolson

Christiana Umstead-Sullivan

Cassandra Vaccaro

Ethan Wansel

Sophia Warner

Mia Wathen

Erik Wells

Kasey Wharton

Canaan Williams

Erika Williams

Kelan Williams

Jaivon Wilson

Carlee Winters

Ajani Witherspoon

Christopher Wright

Jasmin Wright

Qi Wu

Ohaji Yarborough

Honors

Charity Adams

Christiana Akumah

Andrew Alexander

Jayvon Allen

Jaleel Anderson

Kane Archie

Anyai Belle

Cameron Blaine

Amaiya Branch

Emil Brisbane

Nadaudley Brown

Ian Carpenter

Corrinne Casto

Emily Cloutier

Matthew Coccaro

Michaeyla Coffman

J’Lyn Cooks

Sharon Cruz Arevalo

Michael Cunningham

Marquis Dawson

Briana Deas

Ania Donald

Mikayla Ferguson

Alexander Graham

Terrence Gray

Mashrur Hakim

Omar Hill

Faith Jackson

Kayla Jackson

Louis Jackson

Sydney James

Jaheim Jennings

Deja Joseph

Silas Kelly

Drake Kham

Courtney King-Walker

Jordan Liddell

Dantee Long

Dekari Lovett

Christian Lyles

Xander Madyun

Amna Mansur

Neah Martin

Delaney Mayo

Jackson McDowell

Keyara McNeill

Amira Moore

Chaize Moore

Layla Morgan

Jalayah Muhammad

Kareem Muhammad

Carter Murray

Cara Myers

Stepfany Newkirk-Johnson

Asriel Nicholas

Madison Norton

Bryson Owens

Jasmin Paraoan

Christina Parris

Jordan Perkins

Madison Poole

Brandon Porter

Tristan Praytor

Megan Prusia

Gyani Riley

Madison Rivera

Lasalle Rose

Sohail Samar

Mesha Shupe

Jamia Smith-Cleere

Ross Spangler

Brittany Thomas

Kennedy Thomas

Chase Tyler

Joshua Waldon

Semira Wallace-Stewart

Sean Wells

Raveen Wilson

Abigail Wooddell

Kyree Wright

Elijah Young

12th grade

Principal’s honors

Naseem Abujuma

Maurice Allen

Myasha Allen

Shannon Austria

Fernando Avila

Elizabeth Ayers

Carmela Balacuit

Chandler Bell

Ryan Berry

Emily Bikowski

Maryam Bint-Shafeeq

Kristen Blais

Aliah Brown-Motley

Jalen Brown

Ka’von Burks

Randal Burks

Angelo Capati

Ariana Capati

Katelyn Carman

Kyle Carter

Lauren Chandler

Tamara Chase

Dorian Cheney

Natalie Chirinos De Leon

Christopher Clark

Kourtlan Copeland

Madeleine Craven

Gabriella Cross

Madison Crossley

Janelle Curtis

Kristina Dawkins

Nihya Dejene

Courtney DeLoatch-Hill

Gabrielle Digiovannantonio

Jade Dofat

Victoria Doughty

Deborah Dwomoh

Chris Esmele

Alyssa Estell

Kyla Farmer

Alaysia Ford

Zymon Jairus Fortaleza

Eric Fotang

Jasmine Glover

Caila Gonnella

Joana Gonzales

Taylor Goodwill

Hertchel Griffin

Jaryn Griggs

Kayla Harrington

Donovan Harris

Jacob Harty

Christopher Hernandez

Kaci Hernandez

Nina Hicks

Shelby Hiens

Niya Hill

Jamie Hodges

Jessyka Holland

Amanda Ihama

Yentell James

Jamarr Joshua Johnson

Marcus Johnson

Rachel Johnson

Joey Kam

Addison Kindrick

Kai Ko

Jasmine Kooy-Bernal

Joshua Kuhn

Jalyn Lee

Logan Lepiscopo

Kristof Lile

Micaiah Lloyd

Campbell Locco

Jalisa Logan

Jonathan Luna

Aliyah Malazarte

Bryce Mason

Trinity Mays

Heather McBeth

Simone McCarter-Dadzie

Jesu’ Jeush Mendoza

Maurice Leonard Mendoza

Richard Miller

Aaron Mitchell

Kayla Moore

Christopher Moreno

Jalen Murray

Jacob Nagel

Amelda Nicholson

Ivie Noel

Valencia Nwanwa

Colin Oakes

Michael Ogunsemowo

Mary Anne Onianwah

Taylor Page

Sasha Pankey

Aryan Patel

Marquise Pearson

Tyler Perrie

Gavin Phillips

Brandon Pineda

Alexis Plater

Taylor Poole

Autumn Potts

Madison Powell

Madison Prasad

Allegra Proctor

Sania Pullen

Shane Purnell

Kyrene Ramirez

Dasha Refour

Christian Reid

Mikel Reyes

Arely Rico-Morales

Lilibeth Rios

Marcus Robinson

Axel Rodriguez

Hailey Rodriguez

Nevaeh Ross

Mehr Singh

Kyra Smith

Braydon Sokolowski

Joelle Starling

Maxwell Stine

Craig Storm

Jasmine Stuart

Danielle Sullivan

Malakai-Shaun Tabion

Ave Kay Tavares

Kameron Taylor

Tanaja Thomas

Brenden Thompson

Monique Thompson

Serenity Thompson

Jafari Townsell

Valerie Tsitsiwu

Caitlyn Ulmer

Savanna Ulmschneider

Valerie Velasco

Amber Wachowski

Allegria Wahle

Elizabeth Wash

William Wegand

Lelany Wells

Jordan Williams

Sade Williams

Susanna Wynne

Kritchanan Yampai

Natalie Yeager

Jackie Zhang

High honors

Kylah Barnes

Tremaine Barrow

Jordan Baugh

Rhamiel Beltran

Angelica Bermudes

Kayla Berry

Thaddeus Boyd

Bradley Brown

Kayla Brown

Kolton Brown

Temari Brown

Shanell Bush

Samarra Bynum

Caelen Carson

Zachary Castillo

Antonio Chase

Ethan Cox

Shantia Creek-Barrett

Aubrie Crehan

Cierra Culp-Mason

Marcus Cusaac

Angela Dance

William Davidson

Alana Davis

Denazia Day

Melanie Denis

Matheu Douglas

Makayla Dove

Victoria Duncan

Taylor Edwards

Samari Ellison

Anthony Engle

Isaiah Fisher

Cody Flerlage

Joselyn Forbes

Michael Foxx

Aidan Gilman

Tia Gray

India Griffin

Yasmin Hauwert

Dezyre Hawkins

Tristan Haywood

Jada Henderson

Anthony Hernandez

Jalin Hill

Kristal Hines-Pressley

Michael Hoffman

Christopher Hoggs

Jae Huh

Jessica Hunter

Zymire Hunter

Breyah Jackson

Elliot Jackson

Davia Jenifer

Corey Johnson

Destiny Johnson

Jabari Johnson

Koby Kegler

Taylor Kennedy

Jared Kutsushi

Jasmine Lassiter

Jalen Logan

Elena Lucio

Isaiah Mason

Shannell Matthews

Eric McCoy

Amira Mubarak

Casey Nottingham

Oreoluwa Ogunbona

Valente Ortiz

Zakiya Parker-Vance

Liam Perella

Nadia Phillips

Mekayle Powell

Devin Proctor

Kalila Queen

Madison Reid

Patrick Robinson

Mark Rodgers

Myles Rucker

Jada Ruiz

Jayla Simmons

Michelle Skinner

Alysha Smith

Kaya Smith

Khalid Smith

Tyrus Smith

Kennedy Spriggs

Jordan Stancell

Christopher Stevens

Jordan Stewart

Krystal Stewart

Tre’ Stewart

Gregory Stokes

Korrin Swinton

Faith Tayman

Brent Thigpen

Havalynn Thorn

Rebecca Tillman

Bobbi Timberlake

Travis Tran

Benjamin Waite

Lawrence Weeden

Howard White

Dion Wilkins

Tehmina Willett

Akilah Williams

Asa Williams

Honors

Jaylin Alleyne

Efren Balancio

Cayla Beach

Tatyana Myra Bowdoin

Andre Brantley

Jayvin Brown

Devion Bryant

Jacob Burnett

Stephan Burney

Christian Calacan

Keiara Carey

Joshua Cooke

Samuel Covert

Cierra Craig

Reginald Crump

Kaila Davis

Alana Dixon

Jillian Edwards

Miya Felder

Reece Fletcher

Brianna Francisco

Tania Frederick-Allen

Sidney Fugar

Huedell George

Alex Gilbert

Makayla Glover

Jewel Goldsberry

Jenae Grant

Dominique Griggs

MaKenzie Harvey

Alijah Hill-Thompson

Carlos Hoggs

Ian Humphries

Noelle Ivey

LaShay Johnson

Shelton Johnson

Cierra Jones

Isaac Katz

Arbaaz Khan

Mark Kirkland

Sammantha Krikstan

Melina Lane

Camari Logan

Aniyah Mallette

Omar Mansur

Tiffany Mason

Isaiah Massey

Shane Mauzey

Helena Meza

Matthew Milstead

Phiroze Mistry

Autumn Nelson

Nakyiah Nichols

Mark Posey

Dominic Reid

Derrick Rhone

Jason Rowland

Aniya Roy

Dane Salazar

Jessica Saxon

Kamonte Shelton

Aniya Simmons

Rahsaan Simpson

Jailynn Smikle-Johnson

Jhiya Smith-Mason

Shelby Stephens

Kennya Street

Xavier Suber

Faith Thomas

Terrence Thomas

Tennyson Thompson

Ryland Tibbs

Kayla Tiller

Tahir Vanterpool

Noah Vermillion

Masia Vicente

Alexandra Waltemyer

Rheyna Washington

Jaden Webster

Ashley Wells

Nicholas Whittington

Ian Wiley

Amir Williams

Josiah Wolfe

Isaiah Woody