Ninth grade
Principal’s honors
Amira Abujuma
Amulya Akula
Cayla Alexander
Jasmin Ali
Taylor Allen
Shyla Allgood
Annmarie Anderson
Tyler Andries
Christine Baker
Reina Barbour
Peter Beil
Nova Belcher
Kyrie Belfield
Renee Michelle Bernard
Benita Besa
John Bishop
Andru Blaney
Kathryn Brill
Ronia Brown
Leilah Browne
Shaelyn Bryant
Alizah Carter
Rashaad Carter
Maggie Chen
Mya Clark-Bonilla
Jaysiana Cobb
Jacobi Conward
Jase Crawford
Samara Cross
Alyssa Cummings
William Dautrich
Jordyn Davis
Heavyn Dinkins
Paige Dugan
Antoine DuQuesnay
Matthew Duron
Camille Emerson
Sophia Estreba-Delmo
Bianca Etheridge
Ezekiel Faumuina
Anna Fields
Nicholas Ford
Dailyn Gaines
James Garcia-Herrera
Jenesys Gassop
Kalynn Gates
Maxwell Gaynor
Sophia Gerstman
Daniella Ghonda
Michael Gibbs
Roxana Gomez
Dauuccio Grier
Ethan Grzyb
David Hardy
Jordan Hawes
Lorraine Hay
Benjamin Hedrick
Nathan Hill
Richard Hoffman
Devon Hopson
Danae Hudson
Harrison Hudson
Connor Huff
Joseph Hyman
Vassay Iqbal
Jalen Jones
Yanai Jordan
James Joynes
Caitlyn Kelly
Alexis Larregui
Mykle Lee
Karis Lehosky
Evan Leszczynski
Luke Machnicki
Daniel Madigan
Kamron Mason
Samantha Mason
Keirstin Mauzey
April McGrath
Olivia McNeil
Melanie Mendez
Alayna Metzgar
Gabrielle Moore
Jesslyn Mulbah
Olivia Murray
Aniyah Norman
James Olmsted
Adebola Oluyede
Lara Camille Oribello
Sabinna Osang
Ramon Padilla
Christine Paez
Khushi Pannu
Madison Parker
Kaelan Parkin
Karra Paulson
Toni Paylor
Keirstin Perez
Leah Pierce
Hayley Pinggoy
Matthew Placek
Theresa Policarpio
Kevin Presley
Sydney Price
Michaela Raqueno
Tineya Ray
Delaney Reid
Matthew Reyes
Cannon Reynolds
Kayla Rhodes
Jaiden Richardson
Jazmine Richardson
Jordyn Riley
Donzel Roach
Ashley Roberts
Olivia Robinson
Shakira Rodriguez
Talia Ross
Taylor Rozell
Alexa Ruiz
Maame Sarpong
Pranjal Savani
Jayla Scott
Kaylee Secrist
Aaron Sellow
Carissa Shamberger
Briana Shaw
Orande’ Sherman
Lauryn Simpson
Jiya Singh
Alyssa Soriano
Noah Strawberry
Brianna Terry
Kiya Thomas
Cameron Thompson
Julianne Tinana
Caleb Tuttle
Hooria Umer
Erika Urrego
Nico Vaccaro
Joshua Vann
Charlize Krysten Villanueva
Kasey Vitko Castillo
Lydia Wiles
Savion Williams
Benjamin Williamson
Gabrielle Wimbush
Chloe Wooden
Brooke Wright
Ta’ziyah Wright
Donovan Young
Roman Zakutney
High honors
Juel Adams
Ojuolape Agbaje
Neil Agravante
Damanni Anderson
Jaeden Anderson
Mya Anderson
Parris Anderson
Ibrahim Aslam
Angela Alexis Bautista
Kaiser Ira Berdin
Andrew Bethea
Hannah Bolton
London Bowie-Bey
Madison Bozeman
Andre’ Brooks
Christian Brown
Isabella Brown
Zora Brown
Milana Browner
Justin Byers
Natalia Cannon
Jordan Cauthen-Gyimah
Courtney Cephas
Amani Chapman
Jonathan Cheng
A’Icsis Cole
Kassidy Coleman
Ian Cox
Mya Crawford
Terrence Cunningham
Danarii Cupid
Rolando De Castro
Victoria De Jesus
Nyla Dickerson
Ivan Dixon
Myles-Xavier Dorroh
Royce Rodnuel Edejer
Anthony English
Malcolm Foxx
Khya Gillum
Angelina Greaves
Talia Green
Desaray Green-Quartey
Amir Hennigan
Madisyn Hercules
Elyssa Hernandez
Jason Herrera
Olivia Herring
Erica Hill
Harmony Holmes
Tyrone Hudson
Bettie Hunt
Ibrahim Idris
Jahlil Isaac
Jaeden Jackson
Lawrence Jackson
Zakiya Jackson
Paulina Jibodu
Antonio Johnson
Jaylah Jones
Kylie Jones
Selina Jorge
Brendan Keyes
Xavier King
Kaylyn Kirby
Anastacyia Klarmann
Ava Leonard
Amaya Lightfoot
Bryanna Little
Mario Lloyd
William Locco
Miriam Lujan
Kelsie Luna
Danielle Mallette
Brooklyn Malone
Joshua Manley
Christian Martin
Haven Mays
Lena McBride
Nevaeh Mckinney
Logan Meadows
Helen Mehari
Brent Melendres
Victoria Middleton
Sonya Mistry
Micah Monegain
Nevaeh Mordecai
Neelah Mtui
Alex Nagy
Sherise Newson
Alexander Nicholson
Sydney Nicholson
Sierra Noland
Ikenna Nwosu
Sonya Osang
Morayo Owopetu
Nijiyah Pace
Alexander Paul
Victor Pena
Andrew Pham
Vincent Phillips
Cohen Porter
Caleb Price
Aaron Proctor
Lee-Ann Quashie
Delaney Reed
Kendall Reed
Yoselin Reyes-Flores
Angelina Robertson
Naeema Roye
Geneva Russell
Christopher Shamberger
Alia Smalls-Ojuolape
Alexandra Smith
Lajae Smith
Connor Sowers
Isabelle Spencer
Kiyah Tate
Freeman Taylor
Kevin Taylor
Gabriel Tellez
Kanae Thomas
Antonio Vaccaro
Nadiyah Vaughan
Anthony Vazquez
Jeremy Viveros-Baez
Elijah Ward
Ashton Washington
Braxton Washington
Journei West
Braxton Wheeler
Emmalynn White
Sayanni White
Rickey Williamson
Deacan Wilson
Bryson Wingate
Vincent Winter
Keren Wright
Mara Wright
Trenton Wright
Honors
KeAndre Adams
Jabaree Alfred
Wisdom Ann Anderson
Alanna Austin
Robert Bennett
Alex Busby
Peters Carter
Jaylen Chisley
Diovionne Chittams
Onyea Coumarbatch
Zyon Cutchember
Chance Davin
Caden Diggs
Branford Edmonds
Anthony Edwards
Julia Elebeke
Adaeze Eluwa
Robert Foard
Douglas Garmon
Nyla Garrison
Ian Goelling
Miles Goffe
William Gormas
William Gray
Jalynn Gregory
James Hans-Moevi Akue
Zahria Hawkins-Lee
Xavier Herbert
Kevin Hudson
Troy Humes
Matthew Hunt
Christina Hunter
Bryah Jarmon
Alyssandra Johnson
Marcus Johnson
Samira Jones
Adreyona King
Shamarr Lancaster
Corell Lee
Connor Leonard
Olivia Loboda
Ashley Massey
Jordan Massey
Josiah Mayo
Hannah McKeithan
Diego Miles
Logan Modlin
Jayden Mosley
Keila Mureya
Sa-Vonne Murphy
Sholom Murphy
Paris Norman
Oyeyemi Ogunbona
Nathan Osborn
Avaniya Pal
Shakiya Pelham
Jamiya Price
Shamiah Proctor
Kenya Queen
Kareem Redding
Omar Rios
Aidan Rivenburg
Shabrya Robbins
Anthony Robinson
Diamond Robinson
Shenyah Robinson
Aaron Samuel
Mekhi Slye
Heaven Sutton
Tyler Taylor
Topaz Templeman
Jaida Thompson
David Whitley
Jelani Wiggins
Mylah Wilson
Kyree Wimberly
10th grade
Principal’s honors
Lawrence Uriel Acas
Gabriel Alleyne
Allissa Barnes
Kameryn Benn
Devynne Best
Jordyn Best
Justin Beverly
Timothy Bodamer
Anthony Bonaccorsy
D’Kairi Boone
Aija Branson
James Brent
Hope-Elizabeth Brizzi
Chrislyn Brown
Arielle Therese Bruce
Isis Burgess
Matthew Butler
Selah Calacan
Madison Campbell
Brooke Carman
Torry Carpenter
Sophia Carpentier
Ishaan Chada
Angela Cho
Camille Collins
Joshua Copeland
Katlyn Cox
Toluwanimi Dapo-Adeyemo
Kendra Defilippo
Nicholas Delpesche
Isaiah Diggs
Daril Ekalle Grace
Destiny Erugo
Amarachinasom Eze
Madyson Ferrer
Ange Ravidelle Fikoue Tchamani
Jiselle Floyd
Anthony Forrest
Cameron Frazier
Landon Garrity
Kallyn Gold
Jack Goodwin
Liliana Gordon
Alena Gray
Ali Hajjeh
Nyjae’ Harley
Olukemi Harris
Taylor Hawes
Analecia Hawkins
Arnel Heathington
Madison Hill
Jonathan Hubbard
Abigail Hydock
Christina Jensen
Param Jhala
Camryn Jones
Selena Kooy-Bernal
Roman Lakner
Jared Lambeth
Marissa Lassiter
Nevin Lawrence
Ava Leblanc
Caitlyn Lewis
Kaylyn Lewis
Morgan Lewis
Parth Madaan
Joseph Martin
Melissa Mason
Julissia Mayers
Blythe McCammon
Daniele McCluney
Michael McDonald
Nolan McDougal
Rose McKentry
Nathan Mickens
Kaylin Misko
Kelsea Misko
Carolyne Myers
Gerica Narain
Kelsey Njembu
Anujin Nyamgaltaa
Olivia Ogne
Manita Opoku
Larry Osborne
Queen Osei
Ariyanna Padgett
Emily Padilla
Shayla Pankey
Joscelynne Pannone
Naijah Passee
Camden Perella
Jessica Proctor
Erika Quenano
Jeremiah Adrien Quenano
Julie Ray
Ethan Reno
Bruce Michael Reyes
Reyna Reyes-Spellers
Jasmin Riley
Aja Robinson
Kaden Robinson
Leah Ross
Rayyan Saghir
Kaitlyn Faith Sanchez
Abdiel Santos Molina
Jasmine Sciarillo
Mia Simms
Zaria Smith
Ajinkya Soumas
Erica Spicer
Dena Stallings
Tin’ajah Stanley
Dwight Stephens
Thaddaeus Stine
Ellie Stokes
Reginald Straughn
Nehemiah Strawberry
Danielle Strong
Dillon Talactac
Laila Terry
Jada Thomas
Tarryn Thomas
Kira Thompson
D’Annccie Thurston
Jaymison Tillery
Jada Tinsley
Lilymar Torres Santana
Steven Tran
Brianna Triplett
Chasity Tucker
Micah Turner
Sebastian Ulmschneider
Yusra Umer
Kaylin Urrego-Gallo
Jalen Vincent
Nicolas Wallace
Danae Ward
Raniya Washington
Alyson Whitaker
Niyah Woodard
Iyanna Woody
Telissa Wrolson
Karla Wyatt
Kritchanin Yampai
Renee Young
High honors
Abigail Abujuma
Grace Adams
Sean Adams
Emily Agans
Adrian Allen
Madison Baker
Makayla Beasley
Nevaeh Blackman
Aaliyah Blackmon
Amina Blackson
Paige Brazelton
Kenon Brooks
Jackson Brown
Renee Bunn
Vondel Butler
Geno Cantor
Jaylah Carson
Louis Chen
James Coleman
Gyselle Collins
Kevin Collins
Alessandra Contreras
McKenzee Cooper
Mia Corbin
Michael Craig
Zinnia Daniel
Jayla Davis
Julianna Day
Deonte Debrew
Alfred Dixon
Ashleigh Dyson
Taya Eastman
Sumaiya El-Amin
Mya Erwin
Emma Everett
Grace Ferrell
Jasmine Fisher
Tyler Francisco
Stephanie Galdamez
Darien Gamble
Dawvi’ay Gardner
Lance Gardner
Lance Gimmel
Corey Goddard
Zalyiah Grant
Antonio Green
Xavier Green
Eryn Griffin
Vincent Hangarter
Khari Harriday
Chloe Harris
Jasmine Harris
Michael Harris
Nevaeh Hicks
Dylan Hills
Maurisa Hocker
Christian Homer
Isaiah Hopkins
Michael Horan
Cara Hunter
Jada Irving
Zairen Jackson
Jose Mari Jaluag
Nia Jenkins-DePeiza
Brianna Johansen
Kayla Johnson
Natalie Johnson
Ahmad Khan
Hannah King
Taylor King-Walker
Amaya Landis
Jorrell Lawton
William Ledford
Sydney Lewis
Dakarai Lewis-Wilhite
Michaella Leyson
Alyssa Linkins
Rodney Loper
Bryson Marshall
Dave Marteja
Charles Martin
Dakota Mason
Alexandra Maynor
Joshua Miles
Amir Moore
Daija Moore
Laylah Moore
Darius Motley
Kali Norman
Isaiah Nwokeuku
Kritika Oli
Leslie Oligie
Michael Onianwah
Khalon Parker
McKayla Parker
Schumy Pascal
Marin Patterson
Jarred Paul-Quashie
Landen Pessagno
Matthew Phillips
Keith Ragin
Niani Randall
Jadon Reeves
Lauryn Rice
Tayloni Ricks
Jeffery Robinson
Nathan Robinson
Trinity Roscoe
Enya Rouss Quiles
Brandon Sandidge
Kayleen Say
Talia Smith
Martin Spinner
Peyton Starks
Makai Tarjamo
Azjah Tate
Kendall Taylor
Ajaiya Thomas
Asia Thomas
Iyan Tookes
Mariana Trivino Lareau
Emily Tyrrell
Johnny Watkins
Jazmine Whitsett
Shawne Whittington
Corey Wooden
Joshua Wright
Honors
Alan Acquah-Cornelius
Fernando Alegria
Vincent Alexander
Asya Anderson
Xavier Arboleda
Liberty Barner
Aniya Bell
Regan Berg
Layla Blake
Byron Booker
Austin Boswell
Cornesha Broadus
Kennedy Brooks
Jay’len Butler
Mason Campbell
Marshe Canada
Semaj Capers
Isabella Capitani
Diamonte’ Carey
Kamari Cherry
Cameron Coffey
Kevin Cole
Marissa Coltrane
Christopher Crosby
Yosselin Cuadra Torres
Charity Cunningham
Calalia Dade
Jessica Dawson
Richard Defreitas
Ameen Dibba
Khalil Dixon
Jasmine Dobbs
Sabrina Dong
Jessica Dore
Richard Eaglin
Kevin Enslin
Isaiah Frink
Jaelyn Gale
Valerie Neaveh Gale
Sanaa Garris
Solomon Griggs
Kyjuan Guffey
Brian Harris
Lee Harris
Alaysia Hendricks
Cheyenne Hicks
De’Janae Hicks
Paul Hudson
Sabriena Huynh
Noah Ivey
Micah Kosh
Michael Lawyer
Wynter Lee
Devin Little
Andrea Lizano
Jordan Mack
Lisa Madison
Kevin Majano Santos
Steven Matthews
Jeremiah McKnight
Sean McLeod
Christian Middleton
Michael Milstead
Amaya Mitchell
Tyler Mitchell
Tavon Moorer
Amir Mubarak
Kameron Nichols
Darlington Nwanwa
Pearl Nyambi
Lotanna Okoye
Kyra Parker
Kaycee Patterson
Demetrius Perkins
Jacob Pickerall
Jase Pierce
Mauriel Proctor
Chance Pryor
Monae Richards
Kenneth Richmond
Christian Rigoroso
Kadin Riley
Gabriela Rodriguez
Jadyn Roots
James Russell
Sidney Samuel
Isaiah Simmons
Jayla Smiley
Christopher Smith
Ki’asia Smith
Janiyah Smith-Cleere
Jasmin Sorrell
Maddox Stewart
Christian Taylor
Christina Taylor
Niko Thaxton
Michael Toppin
Ian Valle
Amari West
Sincere Whitaker
Ahmari White
Cameron Wilson
Chase Wilson
11th grade
Principal’s honors
Jana Abelende
Anna Able
Yasmeen Adeleke
Reginald Alexander
Samantha Allison
Tyler Alo
Kayla Ashford
Eugene Atiase
Elaina Ayers
Jordan Ball
Kayla Barrow
Lara Julianne Bassig
Amiya Bell
Kylie Bell
Nicole Marie Beltran
Kennedy Bennett
Abigail Benton
Sloane Berg
Ali Beshir
Lexi Blanco
Jada Blount
Kaitlyn Bowman
Knaheim Bragg
Janiyah Brand
Shilah Bremond
Amina Brown
Kailynne Bullock
Jai Burnett
Damon Burnette
Justin Butler
Morey Campbell
Nia Carey-Proctor
Jeremi Carlos-Figueroa
Kobe Cheng
Lamont Coates
Xamara Coleman
Jehiyah Coles
Hunter Connolly
Kaia Contes
Caiya Cortner
Connor Cox
Andrew Cullen
Aja Curry
Gabriel Damasco
Keith Davenport
Bailey Davis
Carly Davis
James Davis
Johna Davis
Taylor Davis
Lena Defilippo
Sofia Dehoyos
Cydney Delaney
William Delmo
Camille Dickerson
Cai Diggs
Karla Dizon
Randell Dofat
Joshua Doughty
Chase Drewery
Trinity Durham
Madison Edmonds
Tinsaee Eshetu
Victor Estrella
Taylor Evans
Jordan Felton
Andrew Fick
Sofia Flores
Kennedy Ford
Trisha Francisco
Jaden Gant
Sarina Garity
Alyssa Gerhart
Elizabeth Gerstman
Kennedy Gooden
Emily Grace
Kaylon Guthrie
Amari Hale
Aaron Hampton
Kaitlyn Handwork
Taniera Harley
Dadani Harris
Nina Harris
Muhammad Hashim
Arianna Hawkins
Gavin Hayes
Kyle Heindel
Jada Herring
Ajay Hill
Derrick Hollie
Sabreeya Holly
Zsonae Holmes
Leilani Holt
Laila Howard
Christine Hudson
Kielin Huff
John Inaldo
Karly Iriarte
Jenae Jackson
Kimari Jackson
Tristan Jacobs
Sara Jarboe
Kayla Jenkins
Dorianna Johnson
Emma Johnson
Jordan Johnson
Sydney Johnson
Mekhya Jones
Morgan Jones
Skylar Jones
Dominic Jordan
Munreet Kaur
Madison Kavlick
Nevaeh Keith
Jaylen Kenerson
J’Miyah Keys
Antionette Knott
Nathaniel Kober
Christian Lafontant
Jared Lamanna
Tyrique Lassiter
Trinity Leigh
Katarina Lile
Cailyn Loftus
John Mabry
Madeline Malone
Tamara McGhee
Monae McMillan
Madison Meade
Jade Miles
Grace Millis
Kyla Mitchell
Griselda Monge
Thanh Ngo
Justin Nguyen
Alyssa Norris
Olujimi Ojo-Ade
Joseph Papagno
Sydni Parker
Areini Partis
Sahil Patel
Shakithia Pelham
Alicia Pickeral
Rawlinson Pointer
Anna Marie Policarpio
Robert Polk
J’Niya Portis
Sydney Prince
Taniyah Proctor
Sky Reed
Estid Reedy
Jada Reid
Alyssa Rios
Takiyah Roberts
Cameron Robey
Zinnia Robinson
Cayla Rodgers
Erica Rodriguez
Steven Roy
Sydney Rumsey
Alexandra Sagun
Kadin Satchwell
Sarah Sbordone
Aria Scott
Austin Scott
Melvyn Sears
Erin Seepersad
Gregory Shamenek
Shannon Short
Monique Skeete
Autumn Smith
Carissa Smith
Jacob Stern
Stephanie Stewart
Alexandra Sturge
Ethan Tacastacas
Abigail Talcott
Yazmin Taylor
Trinidee Thomas
Jada Thompson
Hassan Turay
Nadia Turner
Heather Van Brunt
Jennifer Vasquez-Victoria
Morgan Vicha
Alejandro Villanueva
Aileen Villarroel Inturias
Tamera Washington
Rhaigan Whatley
Azaria Whited
Emily Willey
Arianna Williams
Jaeda Wilson
Aaliyah Winford
Mackenzie Wright
Michelle Zhang
High honors
Michael Aldridge
D’Yara Alston
Areeba Asim
Brendon Barksdale
Vaughn Barnes
Zander Barrow
Daniel Beasley
Jamae Berrien
Cohen Bible
Benjamin Bleam
Brandon Blizzard
Thomas Brill
Heath Brocato
Joshua Brown
Jalynn Brunson
Jade Mark Cabatbat
Giovanni Carias-Torres
Jalen Carter
Walter Carter
Zane Casto
Jennifer Chen
Janay Cobb
Jayla Cobb
Aseanna Coleman
DeMarco Cuffey
Kemari Dixon
Dylan Dulany
Jakima Dyson
Cameron Evans
Ta’miya Franks
Kennedy Frazier
Miyan Gainey
Tedros Gleaton
Jaden Golding
James Goodwin
Brian Gordon
Diamond Gordon
Dorian Gray
Erika Griffin
Victor Harley
Anthony Herrera
Bria Hill
Aiyanna Holmes
Ifeanyi Ijezie
Taylor Jackson
Vincent Jameson
Sydney Johnson
Josiah Klarmann
Steven Kline
Siyana Lalanne
Nathan Levi
Hadiyah Lewis
John Lusk
Matthew Markley
Lauren Mathis
Ryan McLaughlin
William McRae
Leo Middleton
Lillian Mitchell
Dione Moore
Aamari Morris
Josiah Murray
Kroy Myers
Caleb Null
Laura O’Bier
Kedesh Pace
JaKhari Palmer
Andrew Parent
Mitchell Park
Israel Parker
Emil Perro
Maya Phelps
Aaliyah Pickeral
Ana Pinkney
Adam Price
Sahrya Ra
Madison Roche
Torrance Scales
Myles Scott
Darlene Segui
Rashaun Sibley
Anthony Simmons
Joy Sterling
Stellan Strom
Cameron Swain
Chloe Tolson
Christiana Umstead-Sullivan
Cassandra Vaccaro
Ethan Wansel
Sophia Warner
Mia Wathen
Erik Wells
Kasey Wharton
Canaan Williams
Erika Williams
Kelan Williams
Jaivon Wilson
Carlee Winters
Ajani Witherspoon
Christopher Wright
Jasmin Wright
Qi Wu
Ohaji Yarborough
Honors
Charity Adams
Christiana Akumah
Andrew Alexander
Jayvon Allen
Jaleel Anderson
Kane Archie
Anyai Belle
Cameron Blaine
Amaiya Branch
Emil Brisbane
Nadaudley Brown
Ian Carpenter
Corrinne Casto
Emily Cloutier
Matthew Coccaro
Michaeyla Coffman
J’Lyn Cooks
Sharon Cruz Arevalo
Michael Cunningham
Marquis Dawson
Briana Deas
Ania Donald
Mikayla Ferguson
Alexander Graham
Terrence Gray
Mashrur Hakim
Omar Hill
Faith Jackson
Kayla Jackson
Louis Jackson
Sydney James
Jaheim Jennings
Deja Joseph
Silas Kelly
Drake Kham
Courtney King-Walker
Jordan Liddell
Dantee Long
Dekari Lovett
Christian Lyles
Xander Madyun
Amna Mansur
Neah Martin
Delaney Mayo
Jackson McDowell
Keyara McNeill
Amira Moore
Chaize Moore
Layla Morgan
Jalayah Muhammad
Kareem Muhammad
Carter Murray
Cara Myers
Stepfany Newkirk-Johnson
Asriel Nicholas
Madison Norton
Bryson Owens
Jasmin Paraoan
Christina Parris
Jordan Perkins
Madison Poole
Brandon Porter
Tristan Praytor
Megan Prusia
Gyani Riley
Madison Rivera
Lasalle Rose
Sohail Samar
Mesha Shupe
Jamia Smith-Cleere
Ross Spangler
Brittany Thomas
Kennedy Thomas
Chase Tyler
Joshua Waldon
Semira Wallace-Stewart
Sean Wells
Raveen Wilson
Abigail Wooddell
Kyree Wright
Elijah Young
12th grade
Principal’s honors
Naseem Abujuma
Maurice Allen
Myasha Allen
Shannon Austria
Fernando Avila
Elizabeth Ayers
Carmela Balacuit
Chandler Bell
Ryan Berry
Emily Bikowski
Maryam Bint-Shafeeq
Kristen Blais
Aliah Brown-Motley
Jalen Brown
Ka’von Burks
Randal Burks
Angelo Capati
Ariana Capati
Katelyn Carman
Kyle Carter
Lauren Chandler
Tamara Chase
Dorian Cheney
Natalie Chirinos De Leon
Christopher Clark
Kourtlan Copeland
Madeleine Craven
Gabriella Cross
Madison Crossley
Janelle Curtis
Kristina Dawkins
Nihya Dejene
Courtney DeLoatch-Hill
Gabrielle Digiovannantonio
Jade Dofat
Victoria Doughty
Deborah Dwomoh
Chris Esmele
Alyssa Estell
Kyla Farmer
Alaysia Ford
Zymon Jairus Fortaleza
Eric Fotang
Jasmine Glover
Caila Gonnella
Joana Gonzales
Taylor Goodwill
Hertchel Griffin
Jaryn Griggs
Kayla Harrington
Donovan Harris
Jacob Harty
Christopher Hernandez
Kaci Hernandez
Nina Hicks
Shelby Hiens
Niya Hill
Jamie Hodges
Jessyka Holland
Amanda Ihama
Yentell James
Jamarr Joshua Johnson
Marcus Johnson
Rachel Johnson
Joey Kam
Addison Kindrick
Kai Ko
Jasmine Kooy-Bernal
Joshua Kuhn
Jalyn Lee
Logan Lepiscopo
Kristof Lile
Micaiah Lloyd
Campbell Locco
Jalisa Logan
Jonathan Luna
Aliyah Malazarte
Bryce Mason
Trinity Mays
Heather McBeth
Simone McCarter-Dadzie
Jesu’ Jeush Mendoza
Maurice Leonard Mendoza
Richard Miller
Aaron Mitchell
Kayla Moore
Christopher Moreno
Jalen Murray
Jacob Nagel
Amelda Nicholson
Ivie Noel
Valencia Nwanwa
Colin Oakes
Michael Ogunsemowo
Mary Anne Onianwah
Taylor Page
Sasha Pankey
Aryan Patel
Marquise Pearson
Tyler Perrie
Gavin Phillips
Brandon Pineda
Alexis Plater
Taylor Poole
Autumn Potts
Madison Powell
Madison Prasad
Allegra Proctor
Sania Pullen
Shane Purnell
Kyrene Ramirez
Dasha Refour
Christian Reid
Mikel Reyes
Arely Rico-Morales
Lilibeth Rios
Marcus Robinson
Axel Rodriguez
Hailey Rodriguez
Nevaeh Ross
Mehr Singh
Kyra Smith
Braydon Sokolowski
Joelle Starling
Maxwell Stine
Craig Storm
Jasmine Stuart
Danielle Sullivan
Malakai-Shaun Tabion
Ave Kay Tavares
Kameron Taylor
Tanaja Thomas
Brenden Thompson
Monique Thompson
Serenity Thompson
Jafari Townsell
Valerie Tsitsiwu
Caitlyn Ulmer
Savanna Ulmschneider
Valerie Velasco
Amber Wachowski
Allegria Wahle
Elizabeth Wash
William Wegand
Lelany Wells
Jordan Williams
Sade Williams
Susanna Wynne
Kritchanan Yampai
Natalie Yeager
Jackie Zhang
High honors
Kylah Barnes
Tremaine Barrow
Jordan Baugh
Rhamiel Beltran
Angelica Bermudes
Kayla Berry
Thaddeus Boyd
Bradley Brown
Kayla Brown
Kolton Brown
Temari Brown
Shanell Bush
Samarra Bynum
Caelen Carson
Zachary Castillo
Antonio Chase
Ethan Cox
Shantia Creek-Barrett
Aubrie Crehan
Cierra Culp-Mason
Marcus Cusaac
Angela Dance
William Davidson
Alana Davis
Denazia Day
Melanie Denis
Matheu Douglas
Makayla Dove
Victoria Duncan
Taylor Edwards
Samari Ellison
Anthony Engle
Isaiah Fisher
Cody Flerlage
Joselyn Forbes
Michael Foxx
Aidan Gilman
Tia Gray
India Griffin
Yasmin Hauwert
Dezyre Hawkins
Tristan Haywood
Jada Henderson
Anthony Hernandez
Jalin Hill
Kristal Hines-Pressley
Michael Hoffman
Christopher Hoggs
Jae Huh
Jessica Hunter
Zymire Hunter
Breyah Jackson
Elliot Jackson
Davia Jenifer
Corey Johnson
Destiny Johnson
Jabari Johnson
Koby Kegler
Taylor Kennedy
Jared Kutsushi
Jasmine Lassiter
Jalen Logan
Elena Lucio
Isaiah Mason
Shannell Matthews
Eric McCoy
Amira Mubarak
Casey Nottingham
Oreoluwa Ogunbona
Valente Ortiz
Zakiya Parker-Vance
Liam Perella
Nadia Phillips
Mekayle Powell
Devin Proctor
Kalila Queen
Madison Reid
Patrick Robinson
Mark Rodgers
Myles Rucker
Jada Ruiz
Jayla Simmons
Michelle Skinner
Alysha Smith
Kaya Smith
Khalid Smith
Tyrus Smith
Kennedy Spriggs
Jordan Stancell
Christopher Stevens
Jordan Stewart
Krystal Stewart
Tre’ Stewart
Gregory Stokes
Korrin Swinton
Faith Tayman
Brent Thigpen
Havalynn Thorn
Rebecca Tillman
Bobbi Timberlake
Travis Tran
Benjamin Waite
Lawrence Weeden
Howard White
Dion Wilkins
Tehmina Willett
Akilah Williams
Asa Williams
Honors
Jaylin Alleyne
Efren Balancio
Cayla Beach
Tatyana Myra Bowdoin
Andre Brantley
Jayvin Brown
Devion Bryant
Jacob Burnett
Stephan Burney
Christian Calacan
Keiara Carey
Joshua Cooke
Samuel Covert
Cierra Craig
Reginald Crump
Kaila Davis
Alana Dixon
Jillian Edwards
Miya Felder
Reece Fletcher
Brianna Francisco
Tania Frederick-Allen
Sidney Fugar
Huedell George
Alex Gilbert
Makayla Glover
Jewel Goldsberry
Jenae Grant
Dominique Griggs
MaKenzie Harvey
Alijah Hill-Thompson
Carlos Hoggs
Ian Humphries
Noelle Ivey
LaShay Johnson
Shelton Johnson
Cierra Jones
Isaac Katz
Arbaaz Khan
Mark Kirkland
Sammantha Krikstan
Melina Lane
Camari Logan
Aniyah Mallette
Omar Mansur
Tiffany Mason
Isaiah Massey
Shane Mauzey
Helena Meza
Matthew Milstead
Phiroze Mistry
Autumn Nelson
Nakyiah Nichols
Mark Posey
Dominic Reid
Derrick Rhone
Jason Rowland
Aniya Roy
Dane Salazar
Jessica Saxon
Kamonte Shelton
Aniya Simmons
Rahsaan Simpson
Jailynn Smikle-Johnson
Jhiya Smith-Mason
Shelby Stephens
Kennya Street
Xavier Suber
Faith Thomas
Terrence Thomas
Tennyson Thompson
Ryland Tibbs
Kayla Tiller
Tahir Vanterpool
Noah Vermillion
Masia Vicente
Alexandra Waltemyer
Rheyna Washington
Jaden Webster
Ashley Wells
Nicholas Whittington
Ian Wiley
Amir Williams
Josiah Wolfe
Isaiah Woody