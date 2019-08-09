Ninth grade
Principal’s honors
Lawrence Uriel Acas
Catherine Acosta-Delfin
Emily Agans
Mauriah Allen
Gabriel Alleyne
Allissa Barnes
Kameryn Benn
Devynne Best
Jordyn Best
Justin Beverly
Amina Blackson
Anthony Bonaccorsy
D’Kairi Boone
Aija Branson
James Brent
Hope-Elizabeth Brizzi
Chrislyn Brown
Arielle Therese Bruce
Isis Burgess
Matthew Butler
Selah Calacan
Madison Campbell
Torry Carpenter
Sophia Carpentier
Ishaan Chada
Angela Cho
Camille Collins
Kevin Collins
Alessandra Contreras
McKenzee Cooper
Joshua Copeland
Zinnia Daniel
Toluwanimi Dapo-Adeyemo
Kendra Defilippo
Nicholas Delpesche
Destiny Erugo
Mya Erwin
Amarachinasom Eze
Madyson Ferrer
Jiselle Floyd
Anthony Forrest
Sara Fox
Cameron Frazier
Stephanie Galdamez
Landon Garrity
Kallyn Gold
Jack Goodwin
Liliana Gordon
Alena Gray
Eryn Griffin
Ali Hajjeh
Chloe Harris
Jasmine Harris
Olukemi Harris
Taylor Hawes
Analecia Hawkins
Arnel Heathington
Nevaeh Hicks
Madison Hill
Jonathan Hubbard
Cara Hunter
Abigail Hydock
Christina Jensen
Param Jhala
Cayla Johnson
Hannah King
Selena Kooy-Bernal
Roman Lakner
Jared Lambeth
Marissa Lassiter
Caitlyn Lewis
Kaylyn Lewis
Sydney Lewis
Michaella Leyson
Parth Madaan
Joseph Martin
Joshua Jireh Maserin
Melissa Mason
Trenton Mason
Julissia Mayers
Blythe McCammon
Daniele McCluney
Michael McDonald
Rose McKentry
Kaylin Misko
Kelsea Misko
Laylah Moore
Brendon Murphy
Graciella Ndjampa
Kelsey Njembu
Kali Norman
Anujin Nyamgaltaa
Olivia Ogne
Kritika Oli
Manita Opoku
Larry Osborne
Shayla Pankey
Joscelynne Pannone
Naijah Passee
Camden Perella
Jessica Proctor
Erika Quenano
Jeremiah Adrien Quenano
Keith Ragin
Niani Randall
Ethan Reno
Bruce Michael Reyes
Reyna Reyes-Spellers
Christian Rigoroso
Jasmin Riley
Kaden Robinson
Leah Ross
Rayyan Saghir
Kayleen Say
Jasmine Sciarillo
Mia Simms
Talia Smith
Zaria Smith
Ajinkya Soumas
Erica Spicer
Martin Spinner
Peyton Starks
Thaddaeus Stine
Ellie Stokes
Reginald Straughn
Nehemiah Strawberry
Danielle Strong
Dillon Talactac
Laila Terry
Jada Thomas
Tarryn Thomas
Kira Thompson
D’Annccie Thurston
Jaymison Tillery
Iyan Tookes
Lilymar Torres Santana
Steven Tran
Emily Tyrrell
Sebastian Ulmschneider
Yusra Umer
Kaylin Urrego-Gallo
Raniya Washington
Alyson Whitaker
Niyah Woodard
Karla Wyatt
Kritchanin Yampai
Renee Young
High honors
Abigail Abujuma
Rhys Aguirre
Katherine Akins
Madison Baker
Makayla Beasley
Aniya Bell
Nevaeh Blackman
Aaliyah Blackmon
Timothy Bodamer
Austin Boswell
Brooke Carman
Jaylah Carson
Gyselle Collins
Katlyn Cox
Charity Cunningham
Jayla Davis
Julianna Day
Deonte Debrew
Isaiah Diggs
Alfred Dixon
Sabrina Dong
Jessica Dore
Taya Eastman
Grace Ferrell
Jasmine Fisher
Lance Gardner
Lance Gimmel
Zalyiah Grant
Xavier Green
Vincent Hangarter
Nyjae’ Harley
Khari Harriday
Maurisa Hocker
Parker Hollenbeck
Christian Homer
Michael Horan
Jose Mari Jaluag
Kayla Johnson
Natalie Johnson
Camryn Jones
Ahmad Khan
Micah Kosh
Jorrell Lawton
Michael Lawyer
Ava Leblanc
William Ledford
Wynter Lee
Morgan Lewis
Jordan Mack
Charles Martin
Steven Matthews
Alexandra Maynor
Nolan McDougal
Joshua Miles
Amir Moore
Darius Motley
Carolyne Myers
Isaiah Nwokeuku
Pearl Nyambi
Leslie Oligie
Ariyanna Padgett
Emily Padilla
McKayla Parker
Schumy Pascal
Mauriel Proctor
Julie Ray
Tayloni Ricks
Aja Robinson
Jeffery Robinson
Nathan Robinson
Jhalen Rose
Sidney Samuel
Abdiel Santos Molina
Jasmin Sorrell
Dena Stallings
Tin’ajah Stanley
Kendall Taylor
Ajaiya Thomas
Asia Thomas
Jada Tinsley
Brianna Triplett
Chasity Tucker
Micah Turner
Ian Valle
Nicolas Wallace
Johnny Watkins
Shawne Whittington
Cameron Wilson
Karissa Winegar
Corey Wooden
Joshua Wright
Telissa Wrolson
Honors
Sean Adams
Fernando Alegria
Sydni Alexander
Asya Anderson
Ayzha Andrews
Liberty Barner
Regan Berg
Byron Booker
Paige Brazelton
Isaiah Burgess
Jay’len Butler
Kristen Butler
Vondel Butler
Marshe Canada
Geno Cantor
Cameron Coffey
Kevin Cole
Armitius Coleman
Lance Contee
Michael Craig
Ashleigh Dyson
Sumaiya El-Amin
Kevin Enslin
Emma Everett
Valerie Neaveh Gale
Darien Gamble
Dawvi’ay Gardner
Sanaa Garris
Antonio Green
Kyjuan Guffey
Michael Harris
De’Janae Hicks
Jada Irving
Zackery Isaac
Zairen Jackson
Ryan Jaffier
Taylor King-Walker
Amaya Landis
Nevin Lawrence
Devin Little
Kevin Majano Santos
Dakota Mason
Jeremiah McKnight
Damarkus Mobley
Daija Moore
Amir Mubarak
Michael Onianwah
Queen Osei
Kyra Parker
Nicolas Pascarella
Marin Patterson
Landen Pessagno
Matthew Phillips
Jacob Pickerall
Chance Pryor
Jadon Reeves
Lauryn Rice
Monae Richards
Kenneth Richmond
Jadyn Roots
Trinity Roscoe
Kaitlyn Faith Sanchez
Makai Tarjamo
Kennedy Terrell
Niko Thaxton
Mariana Trivino Lareu
Danae Ward
Amari West
Ahmari White
Jazmine Whitsett
10th grade
Principal’s honors
Anna Able
Yasmeen Adeleke
Elizabeth Allen
Eugene Atiase
Jordan Ball
Kayla Barrow
Zander Barrow
Nicole Marie Beltran
Kennedy Bennett
Abigail Benton
Jamae Berrien
Ali Beshir
Knaheim Bragg
Janiyah Brand
Shilah Bremond
Amina Brown
Kayla Brown
Damon Burnette
Justin Butler
Charlyn Rae Canonizado
Nia Carey-Proctor
Kobe Cheng
Lamont Coates
Jehiyah Coles
Hunter Connolly
Caiya Cortner
Andrew Cullen
Aja Curry
Keith Davenport
Bailey Davis
James Davis
Taylor Davis
Lena Defilippo
Sofia Dehoyos
Cydney Delaney
William Delmo
Cai Diggs
Karla Dizon
Joshua Doughty
Chase Drewery
Madison Edmonds
Taylor Evans
Jordan Felton
Andrew Fick
Sofia Flores
Kennedy Ford
Trisha Joy Francisco
Kennedy Frazier
Sarina Garity
Alyssa Gerhart
Elizabeth Gerstman
Amari Hale
Taniera Harley
Muhammad Hashim
Arianna Hawkins
Kyle Heindel
Jada Herring
Ajay Hill
Bria Hill
Marcus Holmes
Leilani Holt
Laila Howard
Christine Hudson
Kielin Huff
Jenae Jackson
Kimari Jackson
Sara Jarboe
Dorianna Johnson
Jordan Johnson
Sydney Johnson
Madison Kavlick
Nathaniel Kober
Christian Lafontant
Trinity Leigh
Katarina Lile
Cailyn Loftus
John Mabry
Madeline Malone
Monae McMillan
Madison Meade
Jade Miles
Justin Nguyen
Alyssa Norris
Sahil Patel
Aaliyah Pickeral
Alicia Pickeral
Robert Polk
Estid Reedy
Alyssa Rios
Takiyah Roberts
Cameron Robey
Zinnia Robinson
Erica Rodriguez
Sydney Rumsey
Alexandra Sagun
Sohail Samar
Kadin Satchwell
Sarah Sbordone
Austin Scott
Erin Seepersad
Gregory Shamenek
Shannon Short
Autumn Smith
Carissa Smith
Jacob Stern
Ethan Tacastacas
Yazmin Taylor
Hassan Turay
Nadia Turner
Morgan Vicha
Inturias Aileen Villarroel
Mia Wathen
Rhaigan Whatley
Emily Willey
Jaeda Wilson
Aaliyah Winford
Ajani Witherspoon
Mackenzie Wright
Michelle Zhang
High honors
Jana Abelende
Reginald Alexander
Jayvon Allen
Samantha Allison
Tyler Alo
Kayla Ashford
Areeba Asim
Elaina Ayers
Vaughn Barnes
Lara Julianne Bassig
Daniel Beasley
Amiya Bell
Kylie Bell
Cohen Bible
Lexi Blanco
Brandon Blizzard
Jada Blount
Kaitlyn Bowman
Kailynne Bullock
Jai Burnett
Giovanni Carias-Torres
Jeremi Carlos-Figueroa
Zane Casto
Jaylen Coates
Michaeyla Coffman
Ajan Coleman
Xamara Coleman
Connor Cox
Gabriel Damasco
Carly Davis
Johna Davis
Dylan Dulany
Victor Estrella
Cameron Evans
Ta’miya Franks
Miyan Gainey
Jaden Gant
Jaden Golding
Diamond Gordon
Emily Grace
Alexander Graham
Erika Griffin
Kaitlyn Handwork
Dadani Harris
Gavin Hayes
Anthony Herrera
Zsonae Holmes
Ifeanyi Ijezie
John Inaldo
Karly Iriarte
Faith Jackson
Vincent Jameson
Kayla Jenkins
Emma Johnson
Sydney Johnson
Mekhya Jones
Morgan Jones
Skylar Jones
Dominic Jordan
Munreet Kaur
Nevaeh Keith
Steven Kline
Antionette Knott
Jared Lamanna
John Lusk
Samurai Matthews
Tamara McGhee
Ryan McLaughlin
Griselda Monge
Dione Moore
Kroy Myers
Louis Neal
Laura O’Bier
Olujimi Ojo-Ade
JaKhari Palmer
Joseph Papagno
Israel Parker
Christina Parris
Areini Partis
Shakithia Pelham
Jacquelyn Person
Anna Policarpio
Madison Poole
Brandon Porter
Sydney Prince
Taniyah Proctor
Jada Reid
Cayla Rodgers
Steven Roy
Aria Scott
Myles Scott
Melvyn Sears
Mesha Shupe
Monique Skeete
Ross Spangler
Stephanie Stewart
Stellan Strom
Trinidee Thomas
Jada Thompson
Chloe Tolson
Elissa Tuten
Cassandra Vaccaro
Jennifer Vasquez-Victoria
Alejandro Villanueva
Tamera Washington
Azaria Whited
Arianna Williams
Dylan Zimmer
Honors
Charity Adams
Michael Aldridge
Andrew Alexander
D’Yara Alston
Jacin Anderson
Benjamin Bleam
Amaiya Branch
Thomas Brill
Joshua Brown
Jade Mark Cabatbat
Morey Campbell
Ian Carpenter
Jalen Carter
Walter Carter
Jennifer Chen
Emily Cloutier
Matthew Coccaro
DeMarco Cuffey
Michael Cunningham
Camille Dickerson
Kemari Dixon
Ania Donald
Trinity Durham
Jakima Dyson
Tedros Gleaton
James Goodwin
Dorian Gray
Jasmine Grier
Kaylon Guthrie
Mashrur Hakim
Aaron Hampton
Victor Harley
Nina Harris
Omar Hill
Yurias Hill
Derrick Hollie
Sabreeya Holly
Aiyanna Holmes
Taylor Jackson
Tristan Jacobs
Sydney James
Frank Jenkins
Tariq Johnson
Nathan Levi
Christian Lyles
Jordan Marriott
Marcus Mason
Lauren Mathis
Delaney Mayo
Jackson McDowell
William McRae
Grace Millis
Kyla Mitchell
Lillian Mitchell
Amira Moore
Layla Morgan
Aamari Morris
Jalayah Muhammad
Josiah Murray
Cara Myers
Madison Norton
Caleb Null
Jordan Perkins
Emil Perro
Maya Phelps
Sky Reed
Milan Reynolds
Lasalle Rose
Rashaun Sibley
Anthony Simmons
Jamia Smith-Cleere
Joy Sterling
Mark Stubbs
Alexandra Sturge
Abigail Talcott
Kennedy Thomas
Chase Tyler
Heather Van Brunt
Tabitha Varner
Ethan Wansel
Sophia Warner
Erik Wells
Kasey Wharton
Canaan Williams
Raveen Wilson
Abigail Wooddell
Jasmin Wright
Qi Wu
Naysa Young
11th grade
Principal’s honors
Naseem Abujuma
Shannon Austria
Fernando Avila
Elizabeth Ayers
Carmela Balacuit
Tremaine Barrow
Angelica Bermudes
Aliah Brown
Bradley Brown
Devion Bryant
Randal Burks
Angelo Capati
Ariana Capati
Katelyn Carman
Kyle Carter
Lauren Chandler
Antonio Chase
Natalie Chirinos De Leon
Christopher Clark
Kourtlan Copeland
Ethan Cox
Madeleine Craven
Gabriella Cross
Madison Crossley
Cierra Culp-Mason
Janelle Curtis
Kennedy Davis
Kristina Dawkins
Denazia Day
Nihya Dejene
Courtney Deloatch-Hill
Gabrielle Digiovannantonio
Jade Dofat
Matheu Douglas
Victoria Duncan
Deborah Dwomoh
Taylor Edwards
Samari Ellison
Chris Esmele
Alyssa Estell
Alaysia Ford
Zymon Jairus Fortaleza
Eric Fotang
Jasmine Glover
Caila Gonnella
Joana Gonzales
Taylor Goodwill
Jaryn Griggs
Kayla Harrington
Donovan Harris
Jacob Harty
Kaci Hernandez
Shelby Hiens
Niya Hill
Kristal Hines-Pressley
Amanda Ihama
Noelle Ivey
Yentell James
Jamarr Joshua Johnson
Marcus Johnson
Rachel Johnson
Taylor Kennedy
Addison Kindrick
Kai Ko
Jasmine Kooy-Bernal
Joshua Kuhn
Jalyn Lee
Logan Lepiscopo
Kristof Lile
Micaiah Lloyd
Campbell Locco
Aliyah Malazarte
Trinity Mays
Heather McBeth
Simone McCarter-Dadzie
Jesu’Jeush Mendoza
Maurice Leonard Mendoza
Richard Miller
Aaron Mitchell
Kayla Moore
Christopher Moreno
Micaela Morrison
Matthew Moses
Amira Mubarak
Jalen Murray
Jacob Nagel
Casey Nottingham
Valencia Nwanwa
Colin Oakes
Oreoluwa Ogunbona
Michael Ogunsemowo
Mary Anne Onianwah
Taylor Page
Sasha Pankey
Zakiya Parker-Vance
Aryan Patel
Tyler Perrie
Gavin Phillips
Brandon Pineda
Alexis Plater
Autumn Potts
Madison Powell
Allegra Proctor
Shane Purnell
Kyrene Ramirez
Christian Reid
Dominic Reid
Madison Reid
Mikel Reyes
Rukiya Richards
Arely Rico-Morales
Lilibeth Rios
Marcus Robinson
Nevaeh Ross
Mehr Singh
Kyra Smith
Tyrus Smith
Joelle Starling
Krystal Stewart
Maxwell Stine
Jasmine Stuart
Danielle Sullivan
Nayeli Suyo Torrico
Malakai-Shaun Tabion
Ave Tavares
Brenden Thompson
Serenity Thompson
Bobbi Timberlake
Jafari Townsell
Valerie Tsitsiwu
Caitlyn Ulmer
Masia Vicente
Amber Wachowski
Allegria Wahle
Benjamin Waite
Elizabeth Wash
William Wegand
Ashley Wells
Lelany Wells
Sade Williams
Kritchanan Yampai
Natalie Yeager
Jackie Zhang
High honors
Myasha Allen
Jaylin Alleyne
Chandler Bell
Rhamiel Beltran
Kayla Berry
Ryan Berry
Emily Bikowski
Maryam Bint-Shafeeq
Kristen Blais
Tatyana Myra Bowdoin
Jalen Brown
Jayvin Brown
Kolton Brown
Temari Brown
Samarra Bynum
Caelen Carson
Tamara Chase
Dorian Cheney
Kaylei Collins
Shantia Creek-Barrett
Aubrie Crehan
Marcus Cusaac
Alana Davis
Melanie Denis
Chancelle Diago
Alana Dixon
Victoria Doughty
Makayla Dove
Joselyn Forbes
Michael Foxx
MaKenzie Harvey
Dezyre Hawkins
Rheanna Hawthorne
Jada Henderson
Anthony Hernandez
Christopher Hernandez
Jalin Hill
Jamie Hodges
Michael Hoffman
Christopher Hoggs
Jae Huh
Jessica Hunter
Davia Jenifer
Jabari Johnson
Joey Kam
Koby Kegler
Arbaaz Khan
Mark Kirkland
Jalisa Logan
Jonathan Luna
Omar Mansur
Bryce Mason
Shannell Matthews
Andreas Mattocks
Samantha Murillo
Autumn Nelson
Amelda Nicholson
Marquise Pearson
Liam Perella
Taylor Poole
Madison Prasad
Sania Pullen
Patrick Robinson
Mark Rodgers
Jessica Saxon
Jayla Simmons
Rahsaan Simpson
Alysha Smith
Kaya Smith
Braydon Sokolowski
Kennedy Spriggs
Shelby Stephens
Gregory Stokes
Craig Storm
Kameron Taylor
Brent Thigpen
Elijah Thomas
Tanaja Thomas
Monique Thompson
Tennyson Thompson
Havalynn Thorn
Rebecca Tillman
Travis Tran
Savanna Ulmschneider
Valerie Velasco
Jaden Webster
Lawrence Weeden
Tehmina Willett
Asa Williams
Jordan Williams
Susanna Wynne
Honors
Kylah Barnes
Kobe Brown
Ka’von Burks
Jacob Burnett
Shanell Bush
Christian Calacan
Zachary Castillo
Casby Coffey
Samuel Covert
Cierra Craig
Angela Dance
Trevon Dyson
Jillian Edwards
Anthony Engle
Kyla Farmer
Miya Felder
Isaiah Fisher
Cody Flerlage
Reece Fletcher
Tania Frederick-Allen
Alex Gilbert
Aidan Gilman
Makayla Glover
Jewel Goldsberry
Tia Gray
Hertchel Griffin
Dominique Griggs
Carlos Hoggs
Zymire Hunter
Alannah Hutchinson
Elliot Jackson
Corey Johnson
Destiny Johnson
Shelton Johnson
Cierra Jones
Isaac Katz
Malachi Kifalme
Jasmine Lassiter
Elena Lucio
Aniyah Mallette
Luke Malone
Isaiah Massey
Eric McCoy
Helena Meza
Sarah Miles
Phiroze Mistry
Ivie Noel
Janik Ogunlade
Valente Ortiz
Nadia Phillips
Christopher Piazza
Mekayle Powell
Amadi Proctor
Micah Pr’out
Kalila Queen
Jason Rowland
Dane Evan Salazar
Kamonte Shelton
Michelle Skinner
Maya Stephens
Christopher Stevens
Tre’ Stewart
Faith Tayman
Terrence Thomas
Tahir Vanterpool
Jarred Wade
Alexandra Waltemyer
Rheyna Washington
Howard White
Nicholas Whittington
Amir Williams
12th grade
Principal’s honors
Adolf Accad
G’Kai Allen-Haro
Christina Alvarez
Mary Ardita
Shara Balancio
Peyton Barnes
Sascha Barnes
Melanie Battle
Apryle Bennett
Grace Bowie
Francesca Bruce
John Canonizado
Jasmine Carrino
Karissa Chancio
Caila Coates
Gabrielle Collins
Ashley Cooley
Adam Cullen
Katariina Delph
Rida Dhanani
Eric Dwomoh
Courtney Edelen
Michelle Esparza-Pulido
Patrick Estevez
Shonen Estrada
Andrew Fan
Yoel Fortaleza
Alexander Frazier
Christian Frazier
Chontelle Freeman
Samantha Frias
Amara Gammon
Samantha Garner
Nia Goss
Madison Grace
Bethany Griffin
Alycia Hancock
Shayna Hancock
Logan Handwork
Jeremy Harley
Kiara Hayes
Carmen Henderson
Jonathan Heng
Erik Henson
Queenie Hernandez
Joshua Hijazi
Keyshon Holley
Emma Hollyfield
Azanaa Hutchison
Jada Johnson
La’niya Johnson
Malcolm Johnson
Anna Jones
Jakobeh Jones
Alissa Kenney
Alexis Lepe
Lauryn Lewis
Vincent Lusi
Briana Madigan
Liliana Majano
Teana Maloney
Matteo Marchi
Sydney Marohn-Johnson
Benjamin Martin
Faith Martin
Joshua Martin
Ethan Martinez
Niyah Martinez
John McKay
Kerrigan McMillen
Jenna Middleton
Brianna Morris
Eric Morrissey
Courtney Moss
Trisha Norwood
Tolani Olaosebikan
Allan Oliver
Jeana Papagno
Evan Patterson
Kayla Pearson
Zoye Phillips
Phillip Reed
Bethany Richardson
Domonique Rinaldi
Mya Rivenburg
Megan Rogers
Teagan Rohrbaugh
Leah Russell
Lexi Rye
Nicholas Sagun
Brendan Salinas
Isabelle Sanchez
Rachel Schuessler
Abigail Semarge
Ariel Simmons
Jeremiah Skeete
Joshua Sokol
Jada Swales
James Tabourne
Megan Thomas
Kiara Thompson
Caroline Tristani
Tyler Ulmschneider
Kaia Ungerer
Mederlyn Varela
Kennedi Vaughan
Fave Viduya
Andres Villarroel Inturias
Carl Wachowski
Christen Watson
Kent Weeks
Chandler Williams
Madison Williams
Steven Williams
Taylor Williams
Sakura Wilson
High honors
Jorge Acevedo
Jamar Arthur
Satchel Ball
Timothy Barnes
Denise Nicole Bautista
Amiliana Berry
Regianni Bland
Jacob Catloth
Sanaya Clark
Nathan Dewey
Julia Dick
Alicia Edwards
Hailey Farrell
Kyla Ferguson
Jasmine Forbes
Jason Gale
Caleb Griffith
Kassidy Hairston
Michael Handy
Katie Harper
Tyonna Harrison
Briana Hicks
Garrett Hinson
Richard Hoff
Devin Hott
Jonathan Hutchinson
Abigail Isaacson
Kristopher Jews
Alanah Johnson
Chelsea Johnson
Monet Johnson
Sydney Jones
Nicholas Jordan
Amre Keyes
Alexander Lee
Zane Lehosky
Michael Linton
Jalen Logan
Asante Ma’at
Calvin Mason
Jordan McKenzie
Erin McNeil
Cayleigh Morgan
Dasani Nicholson
Mason Nunn
Adenike Oluyede
Savannah Parks
Christian Parrales
Nishil Patel
Nina Pettus
Kaitlyn Proctor
Christianna Reed
Erica Mae Rigoroso
Whitney Sampson
Savannah Santos
Iman Scott
Jeffrey Seaton
Aniya Sorrell
Summer Stachura
Hailey Stern
John Sullivan
Camille Summers
Chase Sylver
Brian Thomas
Malcolm Tucker
Ryan Wagus
Taylor Watkins
D’Mia Watson
Amari Williams
Marcus Williams
Howard Willis
Tashay Willis
Brooke Young
Shaun Young
David Zhang
Mary Zhang
Honors
Andie Angel
Danny Beverly
Rajaa Bint-Idris
Stephen Bleam
Ross Bonaguro
Ashley Bowman
Garrett Bradford
Donnell Carter
Miles Carter
Taahlyejah Cobb
Phoenix Crutchfield
Jhane Curtis
Gillianne Damasco
Wesley Dogan
Zenia Douglas
Ariana Duckett
Avery Ekwi
Iyanla Fagan
Adam Fenton
Raynard Flowers
Collin Fournier
Adara Gamble
Edine Gebreyesus
Austin Geier
Benjamin Haner
Antonio Haskins
Takaiya Humes
Daniel Jones
Steven Jones
Megan King
Jordan Kirkland
Denae Lancaster
Caryn Law
Ashanti Lawrence
Maverick Lehmann
Daniela Lepe
Jaisen Logan
Molly Manuel
Notah McCabe
Arieanna Meyer
William Micknick
Lanijah Mordecai
Chinedu Mpi
De’Von Muhammad
Gennifer Newby
Ja’len Nicholson
Malik Patterson
David Payne
Vincent Pendergrast
Alexandria Ponson
Mylia Poole
Natalie Rea
Kristy Rios
Tyreik Shaw
Sarah Shay
Adrianna Sibley
Tamari Simms
Marcelo Soriano
Daryl Strickland
Tyler Stygles
Alex Sullivan
Jacob Tuiasosopo
Allison Vasquez-Victoria
Gabrielle Vaughan
Julian Williams
Jayda Winter