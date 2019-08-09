Ninth grade

Principal’s honors

Lawrence Uriel Acas

Catherine Acosta-Delfin

Emily Agans

Mauriah Allen

Gabriel Alleyne

Allissa Barnes

Kameryn Benn

Devynne Best

Jordyn Best

Justin Beverly

Amina Blackson

Anthony Bonaccorsy

D’Kairi Boone

Aija Branson

James Brent

Hope-Elizabeth Brizzi

Chrislyn Brown

Arielle Therese Bruce

Isis Burgess

Matthew Butler

Selah Calacan

Madison Campbell

Torry Carpenter

Sophia Carpentier

Ishaan Chada

Angela Cho

Camille Collins

Kevin Collins

Alessandra Contreras

McKenzee Cooper

Joshua Copeland

Zinnia Daniel

Toluwanimi Dapo-Adeyemo

Kendra Defilippo

Nicholas Delpesche

Destiny Erugo

Mya Erwin

Amarachinasom Eze

Madyson Ferrer

Jiselle Floyd

Anthony Forrest

Sara Fox

Cameron Frazier

Stephanie Galdamez

Landon Garrity

Kallyn Gold

Jack Goodwin

Liliana Gordon

Alena Gray

Eryn Griffin

Ali Hajjeh

Chloe Harris

Jasmine Harris

Olukemi Harris

Taylor Hawes

Analecia Hawkins

Arnel Heathington

Nevaeh Hicks

Madison Hill

Jonathan Hubbard

Cara Hunter

Abigail Hydock

Christina Jensen

Param Jhala

Cayla Johnson

Hannah King

Selena Kooy-Bernal

Roman Lakner

Jared Lambeth

Marissa Lassiter

Caitlyn Lewis

Kaylyn Lewis

Sydney Lewis

Michaella Leyson

Parth Madaan

Joseph Martin

Joshua Jireh Maserin

Melissa Mason

Trenton Mason

Julissia Mayers

Blythe McCammon

Daniele McCluney

Michael McDonald

Rose McKentry

Kaylin Misko

Kelsea Misko

Laylah Moore

Brendon Murphy

Graciella Ndjampa

Kelsey Njembu

Kali Norman

Anujin Nyamgaltaa

Olivia Ogne

Kritika Oli

Manita Opoku

Larry Osborne

Shayla Pankey

Joscelynne Pannone

Naijah Passee

Camden Perella

Jessica Proctor

Erika Quenano

Jeremiah Adrien Quenano

Keith Ragin

Niani Randall

Ethan Reno

Bruce Michael Reyes

Reyna Reyes-Spellers

Christian Rigoroso

Jasmin Riley

Kaden Robinson

Leah Ross

Rayyan Saghir

Kayleen Say

Jasmine Sciarillo

Mia Simms

Talia Smith

Zaria Smith

Ajinkya Soumas

Erica Spicer

Martin Spinner

Peyton Starks

Thaddaeus Stine

Ellie Stokes

Reginald Straughn

Nehemiah Strawberry

Danielle Strong

Dillon Talactac

Laila Terry

Jada Thomas

Tarryn Thomas

Kira Thompson

D’Annccie Thurston

Jaymison Tillery

Iyan Tookes

Lilymar Torres Santana

Steven Tran

Emily Tyrrell

Sebastian Ulmschneider

Yusra Umer

Kaylin Urrego-Gallo

Raniya Washington

Alyson Whitaker

Niyah Woodard

Karla Wyatt

Kritchanin Yampai

Renee Young

High honors

Abigail Abujuma

Rhys Aguirre

Katherine Akins

Madison Baker

Makayla Beasley

Aniya Bell

Nevaeh Blackman

Aaliyah Blackmon

Timothy Bodamer

Austin Boswell

Brooke Carman

Jaylah Carson

Gyselle Collins

Katlyn Cox

Charity Cunningham

Jayla Davis

Julianna Day

Deonte Debrew

Isaiah Diggs

Alfred Dixon

Sabrina Dong

Jessica Dore

Taya Eastman

Grace Ferrell

Jasmine Fisher

Lance Gardner

Lance Gimmel

Zalyiah Grant

Xavier Green

Vincent Hangarter

Nyjae’ Harley

Khari Harriday

Maurisa Hocker

Parker Hollenbeck

Christian Homer

Michael Horan

Jose Mari Jaluag

Kayla Johnson

Natalie Johnson

Camryn Jones

Ahmad Khan

Micah Kosh

Jorrell Lawton

Michael Lawyer

Ava Leblanc

William Ledford

Wynter Lee

Morgan Lewis

Jordan Mack

Charles Martin

Steven Matthews

Alexandra Maynor

Nolan McDougal

Joshua Miles

Amir Moore

Darius Motley

Carolyne Myers

Isaiah Nwokeuku

Pearl Nyambi

Leslie Oligie

Ariyanna Padgett

Emily Padilla

McKayla Parker

Schumy Pascal

Mauriel Proctor

Julie Ray

Tayloni Ricks

Aja Robinson

Jeffery Robinson

Nathan Robinson

Jhalen Rose

Sidney Samuel

Abdiel Santos Molina

Jasmin Sorrell

Dena Stallings

Tin’ajah Stanley

Kendall Taylor

Ajaiya Thomas

Asia Thomas

Jada Tinsley

Brianna Triplett

Chasity Tucker

Micah Turner

Ian Valle

Nicolas Wallace

Johnny Watkins

Shawne Whittington

Cameron Wilson

Karissa Winegar

Corey Wooden

Joshua Wright

Telissa Wrolson

Honors

Sean Adams

Fernando Alegria

Sydni Alexander

Asya Anderson

Ayzha Andrews

Liberty Barner

Regan Berg

Byron Booker

Paige Brazelton

Isaiah Burgess

Jay’len Butler

Kristen Butler

Vondel Butler

Marshe Canada

Geno Cantor

Cameron Coffey

Kevin Cole

Armitius Coleman

Lance Contee

Michael Craig

Ashleigh Dyson

Sumaiya El-Amin

Kevin Enslin

Emma Everett

Valerie Neaveh Gale

Darien Gamble

Dawvi’ay Gardner

Sanaa Garris

Antonio Green

Kyjuan Guffey

Michael Harris

De’Janae Hicks

Jada Irving

Zackery Isaac

Zairen Jackson

Ryan Jaffier

Taylor King-Walker

Amaya Landis

Nevin Lawrence

Devin Little

Kevin Majano Santos

Dakota Mason

Jeremiah McKnight

Damarkus Mobley

Daija Moore

Amir Mubarak

Michael Onianwah

Queen Osei

Kyra Parker

Nicolas Pascarella

Marin Patterson

Landen Pessagno

Matthew Phillips

Jacob Pickerall

Chance Pryor

Jadon Reeves

Lauryn Rice

Monae Richards

Kenneth Richmond

Jadyn Roots

Trinity Roscoe

Kaitlyn Faith Sanchez

Makai Tarjamo

Kennedy Terrell

Niko Thaxton

Mariana Trivino Lareu

Danae Ward

Amari West

Ahmari White

Jazmine Whitsett

10th grade

Principal’s honors

Anna Able

Yasmeen Adeleke

Elizabeth Allen

Eugene Atiase

Jordan Ball

Kayla Barrow

Zander Barrow

Nicole Marie Beltran

Kennedy Bennett

Abigail Benton

Jamae Berrien

Ali Beshir

Knaheim Bragg

Janiyah Brand

Shilah Bremond

Amina Brown

Kayla Brown

Damon Burnette

Justin Butler

Charlyn Rae Canonizado

Nia Carey-Proctor

Kobe Cheng

Lamont Coates

Jehiyah Coles

Hunter Connolly

Caiya Cortner

Andrew Cullen

Aja Curry

Keith Davenport

Bailey Davis

James Davis

Taylor Davis

Lena Defilippo

Sofia Dehoyos

Cydney Delaney

William Delmo

Cai Diggs

Karla Dizon

Joshua Doughty

Chase Drewery

Madison Edmonds

Taylor Evans

Jordan Felton

Andrew Fick

Sofia Flores

Kennedy Ford

Trisha Joy Francisco

Kennedy Frazier

Sarina Garity

Alyssa Gerhart

Elizabeth Gerstman

Amari Hale

Taniera Harley

Muhammad Hashim

Arianna Hawkins

Kyle Heindel

Jada Herring

Ajay Hill

Bria Hill

Marcus Holmes

Leilani Holt

Laila Howard

Christine Hudson

Kielin Huff

Jenae Jackson

Kimari Jackson

Sara Jarboe

Dorianna Johnson

Jordan Johnson

Sydney Johnson

Madison Kavlick

Nathaniel Kober

Christian Lafontant

Trinity Leigh

Katarina Lile

Cailyn Loftus

John Mabry

Madeline Malone

Monae McMillan

Madison Meade

Jade Miles

Justin Nguyen

Alyssa Norris

Sahil Patel

Aaliyah Pickeral

Alicia Pickeral

Robert Polk

Estid Reedy

Alyssa Rios

Takiyah Roberts

Cameron Robey

Zinnia Robinson

Erica Rodriguez

Sydney Rumsey

Alexandra Sagun

Sohail Samar

Kadin Satchwell

Sarah Sbordone

Austin Scott

Erin Seepersad

Gregory Shamenek

Shannon Short

Autumn Smith

Carissa Smith

Jacob Stern

Ethan Tacastacas

Yazmin Taylor

Hassan Turay

Nadia Turner

Morgan Vicha

Inturias Aileen Villarroel

Mia Wathen

Rhaigan Whatley

Emily Willey

Jaeda Wilson

Aaliyah Winford

Ajani Witherspoon

Mackenzie Wright

Michelle Zhang

High honors

Jana Abelende

Reginald Alexander

Jayvon Allen

Samantha Allison

Tyler Alo

Kayla Ashford

Areeba Asim

Elaina Ayers

Vaughn Barnes

Lara Julianne Bassig

Daniel Beasley

Amiya Bell

Kylie Bell

Cohen Bible

Lexi Blanco

Brandon Blizzard

Jada Blount

Kaitlyn Bowman

Kailynne Bullock

Jai Burnett

Giovanni Carias-Torres

Jeremi Carlos-Figueroa

Zane Casto

Jaylen Coates

Michaeyla Coffman

Ajan Coleman

Xamara Coleman

Connor Cox

Gabriel Damasco

Carly Davis

Johna Davis

Dylan Dulany

Victor Estrella

Cameron Evans

Ta’miya Franks

Miyan Gainey

Jaden Gant

Jaden Golding

Diamond Gordon

Emily Grace

Alexander Graham

Erika Griffin

Kaitlyn Handwork

Dadani Harris

Gavin Hayes

Anthony Herrera

Zsonae Holmes

Ifeanyi Ijezie

John Inaldo

Karly Iriarte

Faith Jackson

Vincent Jameson

Kayla Jenkins

Emma Johnson

Sydney Johnson

Mekhya Jones

Morgan Jones

Skylar Jones

Dominic Jordan

Munreet Kaur

Nevaeh Keith

Steven Kline

Antionette Knott

Jared Lamanna

John Lusk

Samurai Matthews

Tamara McGhee

Ryan McLaughlin

Griselda Monge

Dione Moore

Kroy Myers

Louis Neal

Laura O’Bier

Olujimi Ojo-Ade

JaKhari Palmer

Joseph Papagno

Israel Parker

Christina Parris

Areini Partis

Shakithia Pelham

Jacquelyn Person

Anna Policarpio

Madison Poole

Brandon Porter

Sydney Prince

Taniyah Proctor

Jada Reid

Cayla Rodgers

Steven Roy

Aria Scott

Myles Scott

Melvyn Sears

Mesha Shupe

Monique Skeete

Ross Spangler

Stephanie Stewart

Stellan Strom

Trinidee Thomas

Jada Thompson

Chloe Tolson

Elissa Tuten

Cassandra Vaccaro

Jennifer Vasquez-Victoria

Alejandro Villanueva

Tamera Washington

Azaria Whited

Arianna Williams

Dylan Zimmer

Honors

Charity Adams

Michael Aldridge

Andrew Alexander

D’Yara Alston

Jacin Anderson

Benjamin Bleam

Amaiya Branch

Thomas Brill

Joshua Brown

Jade Mark Cabatbat

Morey Campbell

Ian Carpenter

Jalen Carter

Walter Carter

Jennifer Chen

Emily Cloutier

Matthew Coccaro

DeMarco Cuffey

Michael Cunningham

Camille Dickerson

Kemari Dixon

Ania Donald

Trinity Durham

Jakima Dyson

Tedros Gleaton

James Goodwin

Dorian Gray

Jasmine Grier

Kaylon Guthrie

Mashrur Hakim

Aaron Hampton

Victor Harley

Nina Harris

Omar Hill

Yurias Hill

Derrick Hollie

Sabreeya Holly

Aiyanna Holmes

Taylor Jackson

Tristan Jacobs

Sydney James

Frank Jenkins

Tariq Johnson

Nathan Levi

Christian Lyles

Jordan Marriott

Marcus Mason

Lauren Mathis

Delaney Mayo

Jackson McDowell

William McRae

Grace Millis

Kyla Mitchell

Lillian Mitchell

Amira Moore

Layla Morgan

Aamari Morris

Jalayah Muhammad

Josiah Murray

Cara Myers

Madison Norton

Caleb Null

Jordan Perkins

Emil Perro

Maya Phelps

Sky Reed

Milan Reynolds

Lasalle Rose

Rashaun Sibley

Anthony Simmons

Jamia Smith-Cleere

Joy Sterling

Mark Stubbs

Alexandra Sturge

Abigail Talcott

Kennedy Thomas

Chase Tyler

Heather Van Brunt

Tabitha Varner

Ethan Wansel

Sophia Warner

Erik Wells

Kasey Wharton

Canaan Williams

Raveen Wilson

Abigail Wooddell

Jasmin Wright

Qi Wu

Naysa Young

11th grade

Principal’s honors

Naseem Abujuma

Shannon Austria

Fernando Avila

Elizabeth Ayers

Carmela Balacuit

Tremaine Barrow

Angelica Bermudes

Aliah Brown

Bradley Brown

Devion Bryant

Randal Burks

Angelo Capati

Ariana Capati

Katelyn Carman

Kyle Carter

Lauren Chandler

Antonio Chase

Natalie Chirinos De Leon

Christopher Clark

Kourtlan Copeland

Ethan Cox

Madeleine Craven

Gabriella Cross

Madison Crossley

Cierra Culp-Mason

Janelle Curtis

Kennedy Davis

Kristina Dawkins

Denazia Day

Nihya Dejene

Courtney Deloatch-Hill

Gabrielle Digiovannantonio

Jade Dofat

Matheu Douglas

Victoria Duncan

Deborah Dwomoh

Taylor Edwards

Samari Ellison

Chris Esmele

Alyssa Estell

Alaysia Ford

Zymon Jairus Fortaleza

Eric Fotang

Jasmine Glover

Caila Gonnella

Joana Gonzales

Taylor Goodwill

Jaryn Griggs

Kayla Harrington

Donovan Harris

Jacob Harty

Kaci Hernandez

Shelby Hiens

Niya Hill

Kristal Hines-Pressley

Amanda Ihama

Noelle Ivey

Yentell James

Jamarr Joshua Johnson

Marcus Johnson

Rachel Johnson

Taylor Kennedy

Addison Kindrick

Kai Ko

Jasmine Kooy-Bernal

Joshua Kuhn

Jalyn Lee

Logan Lepiscopo

Kristof Lile

Micaiah Lloyd

Campbell Locco

Aliyah Malazarte

Trinity Mays

Heather McBeth

Simone McCarter-Dadzie

Jesu’Jeush Mendoza

Maurice Leonard Mendoza

Richard Miller

Aaron Mitchell

Kayla Moore

Christopher Moreno

Micaela Morrison

Matthew Moses

Amira Mubarak

Jalen Murray

Jacob Nagel

Casey Nottingham

Valencia Nwanwa

Colin Oakes

Oreoluwa Ogunbona

Michael Ogunsemowo

Mary Anne Onianwah

Taylor Page

Sasha Pankey

Zakiya Parker-Vance

Aryan Patel

Tyler Perrie

Gavin Phillips

Brandon Pineda

Alexis Plater

Autumn Potts

Madison Powell

Allegra Proctor

Shane Purnell

Kyrene Ramirez

Christian Reid

Dominic Reid

Madison Reid

Mikel Reyes

Rukiya Richards

Arely Rico-Morales

Lilibeth Rios

Marcus Robinson

Nevaeh Ross

Mehr Singh

Kyra Smith

Tyrus Smith

Joelle Starling

Krystal Stewart

Maxwell Stine

Jasmine Stuart

Danielle Sullivan

Nayeli Suyo Torrico

Malakai-Shaun Tabion

Ave Tavares

Brenden Thompson

Serenity Thompson

Bobbi Timberlake

Jafari Townsell

Valerie Tsitsiwu

Caitlyn Ulmer

Masia Vicente

Amber Wachowski

Allegria Wahle

Benjamin Waite

Elizabeth Wash

William Wegand

Ashley Wells

Lelany Wells

Sade Williams

Kritchanan Yampai

Natalie Yeager

Jackie Zhang

High honors

Myasha Allen

Jaylin Alleyne

Chandler Bell

Rhamiel Beltran

Kayla Berry

Ryan Berry

Emily Bikowski

Maryam Bint-Shafeeq

Kristen Blais

Tatyana Myra Bowdoin

Jalen Brown

Jayvin Brown

Kolton Brown

Temari Brown

Samarra Bynum

Caelen Carson

Tamara Chase

Dorian Cheney

Kaylei Collins

Shantia Creek-Barrett

Aubrie Crehan

Marcus Cusaac

Alana Davis

Melanie Denis

Chancelle Diago

Alana Dixon

Victoria Doughty

Makayla Dove

Joselyn Forbes

Michael Foxx

MaKenzie Harvey

Dezyre Hawkins

Rheanna Hawthorne

Jada Henderson

Anthony Hernandez

Christopher Hernandez

Jalin Hill

Jamie Hodges

Michael Hoffman

Christopher Hoggs

Jae Huh

Jessica Hunter

Davia Jenifer

Jabari Johnson

Joey Kam

Koby Kegler

Arbaaz Khan

Mark Kirkland

Jalisa Logan

Jonathan Luna

Omar Mansur

Bryce Mason

Shannell Matthews

Andreas Mattocks

Samantha Murillo

Autumn Nelson

Amelda Nicholson

Marquise Pearson

Liam Perella

Taylor Poole

Madison Prasad

Sania Pullen

Patrick Robinson

Mark Rodgers

Jessica Saxon

Jayla Simmons

Rahsaan Simpson

Alysha Smith

Kaya Smith

Braydon Sokolowski

Kennedy Spriggs

Shelby Stephens

Gregory Stokes

Craig Storm

Kameron Taylor

Brent Thigpen

Elijah Thomas

Tanaja Thomas

Monique Thompson

Tennyson Thompson

Havalynn Thorn

Rebecca Tillman

Travis Tran

Savanna Ulmschneider

Valerie Velasco

Jaden Webster

Lawrence Weeden

Tehmina Willett

Asa Williams

Jordan Williams

Susanna Wynne

Honors

Kylah Barnes

Kobe Brown

Ka’von Burks

Jacob Burnett

Shanell Bush

Christian Calacan

Zachary Castillo

Casby Coffey

Samuel Covert

Cierra Craig

Angela Dance

Trevon Dyson

Jillian Edwards

Anthony Engle

Kyla Farmer

Miya Felder

Isaiah Fisher

Cody Flerlage

Reece Fletcher

Tania Frederick-Allen

Alex Gilbert

Aidan Gilman

Makayla Glover

Jewel Goldsberry

Tia Gray

Hertchel Griffin

Dominique Griggs

Carlos Hoggs

Zymire Hunter

Alannah Hutchinson

Elliot Jackson

Corey Johnson

Destiny Johnson

Shelton Johnson

Cierra Jones

Isaac Katz

Malachi Kifalme

Jasmine Lassiter

Elena Lucio

Aniyah Mallette

Luke Malone

Isaiah Massey

Eric McCoy

Helena Meza

Sarah Miles

Phiroze Mistry

Ivie Noel

Janik Ogunlade

Valente Ortiz

Nadia Phillips

Christopher Piazza

Mekayle Powell

Amadi Proctor

Micah Pr’out

Kalila Queen

Jason Rowland

Dane Evan Salazar

Kamonte Shelton

Michelle Skinner

Maya Stephens

Christopher Stevens

Tre’ Stewart

Faith Tayman

Terrence Thomas

Tahir Vanterpool

Jarred Wade

Alexandra Waltemyer

Rheyna Washington

Howard White

Nicholas Whittington

Amir Williams

12th grade

Principal’s honors

Adolf Accad

G’Kai Allen-Haro

Christina Alvarez

Mary Ardita

Shara Balancio

Peyton Barnes

Sascha Barnes

Melanie Battle

Apryle Bennett

Grace Bowie

Francesca Bruce

John Canonizado

Jasmine Carrino

Karissa Chancio

Caila Coates

Gabrielle Collins

Ashley Cooley

Adam Cullen

Katariina Delph

Rida Dhanani

Eric Dwomoh

Courtney Edelen

Michelle Esparza-Pulido

Patrick Estevez

Shonen Estrada

Andrew Fan

Yoel Fortaleza

Alexander Frazier

Christian Frazier

Chontelle Freeman

Samantha Frias

Amara Gammon

Samantha Garner

Nia Goss

Madison Grace

Bethany Griffin

Alycia Hancock

Shayna Hancock

Logan Handwork

Jeremy Harley

Kiara Hayes

Carmen Henderson

Jonathan Heng

Erik Henson

Queenie Hernandez

Joshua Hijazi

Keyshon Holley

Emma Hollyfield

Azanaa Hutchison

Jada Johnson

La’niya Johnson

Malcolm Johnson

Anna Jones

Jakobeh Jones

Alissa Kenney

Alexis Lepe

Lauryn Lewis

Vincent Lusi

Briana Madigan

Liliana Majano

Teana Maloney

Matteo Marchi

Sydney Marohn-Johnson

Benjamin Martin

Faith Martin

Joshua Martin

Ethan Martinez

Niyah Martinez

John McKay

Kerrigan McMillen

Jenna Middleton

Brianna Morris

Eric Morrissey

Courtney Moss

Trisha Norwood

Tolani Olaosebikan

Allan Oliver

Jeana Papagno

Evan Patterson

Kayla Pearson

Zoye Phillips

Phillip Reed

Bethany Richardson

Domonique Rinaldi

Mya Rivenburg

Megan Rogers

Teagan Rohrbaugh

Leah Russell

Lexi Rye

Nicholas Sagun

Brendan Salinas

Isabelle Sanchez

Rachel Schuessler

Abigail Semarge

Ariel Simmons

Jeremiah Skeete

Joshua Sokol

Jada Swales

James Tabourne

Megan Thomas

Kiara Thompson

Caroline Tristani

Tyler Ulmschneider

Kaia Ungerer

Mederlyn Varela

Kennedi Vaughan

Fave Viduya

Andres Villarroel Inturias

Carl Wachowski

Christen Watson

Kent Weeks

Chandler Williams

Madison Williams

Steven Williams

Taylor Williams

Sakura Wilson

High honors

Jorge Acevedo

Jamar Arthur

Satchel Ball

Timothy Barnes

Denise Nicole Bautista

Amiliana Berry

Regianni Bland

Jacob Catloth

Sanaya Clark

Nathan Dewey

Julia Dick

Alicia Edwards

Hailey Farrell

Kyla Ferguson

Jasmine Forbes

Jason Gale

Caleb Griffith

Kassidy Hairston

Michael Handy

Katie Harper

Tyonna Harrison

Briana Hicks

Garrett Hinson

Richard Hoff

Devin Hott

Jonathan Hutchinson

Abigail Isaacson

Kristopher Jews

Alanah Johnson

Chelsea Johnson

Monet Johnson

Sydney Jones

Nicholas Jordan

Amre Keyes

Alexander Lee

Zane Lehosky

Michael Linton

Jalen Logan

Asante Ma’at

Calvin Mason

Jordan McKenzie

Erin McNeil

Cayleigh Morgan

Dasani Nicholson

Mason Nunn

Adenike Oluyede

Savannah Parks

Christian Parrales

Nishil Patel

Nina Pettus

Kaitlyn Proctor

Christianna Reed

Erica Mae Rigoroso

Whitney Sampson

Savannah Santos

Iman Scott

Jeffrey Seaton

Aniya Sorrell

Summer Stachura

Hailey Stern

John Sullivan

Camille Summers

Chase Sylver

Brian Thomas

Malcolm Tucker

Ryan Wagus

Taylor Watkins

D’Mia Watson

Amari Williams

Marcus Williams

Howard Willis

Tashay Willis

Brooke Young

Shaun Young

David Zhang

Mary Zhang

Honors

Andie Angel

Danny Beverly

Rajaa Bint-Idris

Stephen Bleam

Ross Bonaguro

Ashley Bowman

Garrett Bradford

Donnell Carter

Miles Carter

Taahlyejah Cobb

Phoenix Crutchfield

Jhane Curtis

Gillianne Damasco

Wesley Dogan

Zenia Douglas

Ariana Duckett

Avery Ekwi

Iyanla Fagan

Adam Fenton

Raynard Flowers

Collin Fournier

Adara Gamble

Edine Gebreyesus

Austin Geier

Benjamin Haner

Antonio Haskins

Takaiya Humes

Daniel Jones

Steven Jones

Megan King

Jordan Kirkland

Denae Lancaster

Caryn Law

Ashanti Lawrence

Maverick Lehmann

Daniela Lepe

Jaisen Logan

Molly Manuel

Notah McCabe

Arieanna Meyer

William Micknick

Lanijah Mordecai

Chinedu Mpi

De’Von Muhammad

Gennifer Newby

Ja’len Nicholson

Malik Patterson

David Payne

Vincent Pendergrast

Alexandria Ponson

Mylia Poole

Natalie Rea

Kristy Rios

Tyreik Shaw

Sarah Shay

Adrianna Sibley

Tamari Simms

Marcelo Soriano

Daryl Strickland

Tyler Stygles

Alex Sullivan

Jacob Tuiasosopo

Allison Vasquez-Victoria

Gabrielle Vaughan

Julian Williams

Jayda Winter