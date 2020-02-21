Sixth grade

Principal’s honors

Avoney F. Borja

Christopher G. Burtch

Fearn E. Castleberry

Grace A. Dinnea

Qiang X. Fawls

Sydney N. Gilmore

Ethan A. Harris

Megan C. Holcomb

Heidi E. Holmes

Isabelle M. King

Dillan P. Kuhl

Lexi K. Kuhl

Samantha R. Mojica

Nicholas R. Mudd

Gracelynn M. Nicklis

Sarah L. Owens

Sophia D. Pierce

Peyton L. Raymond

Adam J. Roberts

Jean L. Rodriguez-Perez

Neala M. Rooney

Aiden D. Schneider

Aidan C. Selkirk

Kaine J. Simon

Christopher R. Spell

Elizabeth N. Tober

Addison K. Will

High honors

Hannah L. Baggarly

Ryder L. Bahen

Mia M. Bowie

Parker R. Coffey

Alyssa R. Davis

Cameron L. Geades

Tyler W. Hancock

Marisa A. Heier

Carisma E. Ho

Thomas J. Koch

Zachary M. McChesney

Addison M. Mudd

Kinsey S. Mudd

Allie D. Myers

Mikayla W. Nairn

Earl M. Walker Jr.

Aiden R. Williams

Joshua J. Williams

Brett A. Wood

Honors

Justin E. Bean

Miley D. Bookwalter

Asia E. Brooks

Alana V. Craig

Meadow J. Donoho

Aidan L. Drumm

Sheilah A. Edwards

Ashley P. Elliott

Hayden C. Foss

Bailey M. Friedrich

Dillon J. Gordon

Savannah E. Hamilton

Kyle M. Jackson

Nathan L. McAlwee

Michael F. McGuigan

Michael J. Metz

Jeremiah J. Nairn

Noah D. Padua

Cory L. Robertson

Jalynn D. Rosier

Gianluca Z. Santoro

Bryan J. Smallwood

Brent E. Spangler

Carter J. Steinhauser

Aaliyia A. Thompson

Jennifer R. Tippett

Catherine E. Trice

Mason E. Truesdell

Alessa L. Unruh

Ava M. Vance

Adin R. Walters

Alyssa C. Wathen

Jack M. Whitley

Seventh grade

Principal’s honors

Corban J. Ackerman

Aurianey Jeressa F. Borja

Claire M. Bright

Lauren G. Compton

Dwight T. Conrad III

Caroline J. Earnshaw

Alexandra E. Ellin

Ilee S. Emhoff

Haley J. Gandee

Allen F. Garner Jr.

Derek B. Gilroy

Edward J. Holt IV

Payton E. Jones

Ashia T. Kelley

Sophia D. Kilinski

Adassa Y. Kingsley-Ramirez

Eli C. Kumbar

Theresa R. Lennon

Lucy A. Mudd

Janie A. Pratta

Catherine M. Presley

Sean B. Robertson

Madison T. Rybarczyk

Kya J. Schoen

Addison M. Sheridan

Bella G. Winder

Patrick T. Wutka

High honors

Landon D. Andrews

Charlee M. Blaxton

Hailee P. Boyd

Nalijah N. Brooks

Jackson L. Broome

Brayden T. Castiglia

Rex P. Coffey

Makayla L. Cross

Ashlyn M. Dean

Charles A. Dement

Ella E. Dennison

Ximei N. Fawls

Jessica M. Foster

Cameron M. Gill

Jase R. Gouldman

William R. Greathouse

Morgan E. Grove

Leah S. Hamilton

Leah A. Hayes

Garrett T. Higdon

Christian A. Holland

Olivia G. Hutchins

Jayden W. Hyon

Subira Z. Kibali

Gabriella G. Kinder

Adora M. Latham

Josie M. Morris

Nathaniel W. Paik

Zoe E. Petricoin

Bailey N. Plass

Lindsay M. Raley

Tyler W. Ramer

Madison A. Rich

Samuel M. Ritter

Caleb M. Rogalski

Daisy K. Rojas

Nicholas T. Ross

Logan W. Seman

Dylan J. Severson

Jayson E. Sprouse

Rylee M. Tevault-Peregoy

Shelby L. Wade

Austin J. Wood

Honors

Gavin E. Abelende

Cole C. Barrett

Adam J. Bowling

Dolan E. Bragunier

Jacob B. Burris

Sara E. Calvache

Jayla F. Cayabyab

Amber L. Chedester

Jack D. Connell

Gavin A. Gerald

Kara E. Goff

Miranda K. Goldey

Jordyn L. Graves

Connor M. Gray

Sarah Hussein-Echeverria

Darren L. Ladd

Bradley P. Lafon

Darby Q. Latimer

Audrey L. McSorley

Shelby M. Payne

Camille M. Plunkett

Dakota J. Severson

Janiaya L. Simms

Steven J. Smith

Alejandra R. Spargo

Allison P. Valentine

Londyn R. White

Patrick D. Wilson Jr.

Eighth grade

Principal’s honors

Kaitlyn M. Bassford

Drew C. Bowling

Emma E. Curry

Noah J. Cusack

Evie L. Emhoff

Aiden J. Gibney

Patrick R. Hernandez

Hailey M. Leonard

Jolie B. Lombardi

Kaylee D. Lyon

Mason E. McVerry

Alexandra G. Merchant

Karley H. Nicholl

Addison K. Pfleegor

Emily V. Roberts

Olivia J. Wendell

Isabella K. Windsor

High honors

Parker M. Beebe

Miranda J. Benjamin

Abigail G. Brennan

John L. Brown III

Benjamin L. Cottle

Faith M. Croson

Bryce A. Davis

Shelby R. Garner

Harley N. Gilroy

Isabella R. Grimsley

Sequoia R. Hamill

Dylan H. Hannah

Shelby R. Herbert

Taylor M. Hyon

Abigael P. Jones

Christopher Q. Jozwik

Aaron J. Kingsley-Ramirez

Michel L. Lepre Arias

Camille M. Love

Milla R. Magno

Ethan O. McClure

Mackenzie P. Meiser

Ella G. Moody

Lauren E. Mudd

Krisha J. Patel

Thania M. Requena-Palencia

Savonna L. Smyser

Kyle B. Stone

AnnMarie V. Truesdell

Vivienne E. Wackerle

Jackson W. Wilkinson

Jenna R. Wood

Carson R. Yowell

Honors

Nathan P. Anderson

Emma P. Bicknell

Jillian E. Bowling

Ethan J. Brion

Dominic J. Buchanan

Cole J. Castiglia

Avery E. Cole

Joel C. Conner

Mason J. Dickinson

Jaden N. Fauntleroy

Catrina A. Foster

Jacob M. Goldsmith

Owen R. Hall

Riley J. Herbert

Daniel J. Herrera

Cole J. Jackson

Carly M. Klotz

Lauren E. Ladd

Megan A. LeDoux

Savannah M. Limrick

Michael G. Lyddane

Jamiah D. McFadden

Joseph N. Mehall

Mark W. Merchant Jr.

Kendall R. Miller

Kemper G. O’Connor

Abigail L. Owens

Anna L. Palchak

Zachary P. Raymond

Ilaria C. Santoro

Bryce A. Shannon

Skylar M. Slattery

Tyler J. Stewart

Gizelle M. Swann

Savannah N. Trice

Emily M. Weaver

Taylor A. Weaver

Twitter: @JamieACIndyNews