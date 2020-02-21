Sixth grade
Principal’s honors
Avoney F. Borja
Christopher G. Burtch
Fearn E. Castleberry
Grace A. Dinnea
Qiang X. Fawls
Sydney N. Gilmore
Ethan A. Harris
Megan C. Holcomb
Heidi E. Holmes
Isabelle M. King
Dillan P. Kuhl
Lexi K. Kuhl
Samantha R. Mojica
Nicholas R. Mudd
Gracelynn M. Nicklis
Sarah L. Owens
Sophia D. Pierce
Peyton L. Raymond
Adam J. Roberts
Jean L. Rodriguez-Perez
Neala M. Rooney
Aiden D. Schneider
Aidan C. Selkirk
Kaine J. Simon
Christopher R. Spell
Elizabeth N. Tober
Addison K. Will
High honors
Hannah L. Baggarly
Ryder L. Bahen
Mia M. Bowie
Parker R. Coffey
Alyssa R. Davis
Cameron L. Geades
Tyler W. Hancock
Marisa A. Heier
Carisma E. Ho
Thomas J. Koch
Zachary M. McChesney
Addison M. Mudd
Kinsey S. Mudd
Allie D. Myers
Mikayla W. Nairn
Earl M. Walker Jr.
Aiden R. Williams
Joshua J. Williams
Brett A. Wood
Honors
Justin E. Bean
Miley D. Bookwalter
Asia E. Brooks
Alana V. Craig
Meadow J. Donoho
Aidan L. Drumm
Sheilah A. Edwards
Ashley P. Elliott
Hayden C. Foss
Bailey M. Friedrich
Dillon J. Gordon
Savannah E. Hamilton
Kyle M. Jackson
Nathan L. McAlwee
Michael F. McGuigan
Michael J. Metz
Jeremiah J. Nairn
Noah D. Padua
Cory L. Robertson
Jalynn D. Rosier
Gianluca Z. Santoro
Bryan J. Smallwood
Brent E. Spangler
Carter J. Steinhauser
Aaliyia A. Thompson
Jennifer R. Tippett
Catherine E. Trice
Mason E. Truesdell
Alessa L. Unruh
Ava M. Vance
Adin R. Walters
Alyssa C. Wathen
Jack M. Whitley
Seventh grade
Principal’s honors
Corban J. Ackerman
Aurianey Jeressa F. Borja
Claire M. Bright
Lauren G. Compton
Dwight T. Conrad III
Caroline J. Earnshaw
Alexandra E. Ellin
Ilee S. Emhoff
Haley J. Gandee
Allen F. Garner Jr.
Derek B. Gilroy
Edward J. Holt IV
Payton E. Jones
Ashia T. Kelley
Sophia D. Kilinski
Adassa Y. Kingsley-Ramirez
Eli C. Kumbar
Theresa R. Lennon
Lucy A. Mudd
Janie A. Pratta
Catherine M. Presley
Sean B. Robertson
Madison T. Rybarczyk
Kya J. Schoen
Addison M. Sheridan
Bella G. Winder
Patrick T. Wutka
High honors
Landon D. Andrews
Charlee M. Blaxton
Hailee P. Boyd
Nalijah N. Brooks
Jackson L. Broome
Brayden T. Castiglia
Rex P. Coffey
Makayla L. Cross
Ashlyn M. Dean
Charles A. Dement
Ella E. Dennison
Ximei N. Fawls
Jessica M. Foster
Cameron M. Gill
Jase R. Gouldman
William R. Greathouse
Morgan E. Grove
Leah S. Hamilton
Leah A. Hayes
Garrett T. Higdon
Christian A. Holland
Olivia G. Hutchins
Jayden W. Hyon
Subira Z. Kibali
Gabriella G. Kinder
Adora M. Latham
Josie M. Morris
Nathaniel W. Paik
Zoe E. Petricoin
Bailey N. Plass
Lindsay M. Raley
Tyler W. Ramer
Madison A. Rich
Samuel M. Ritter
Caleb M. Rogalski
Daisy K. Rojas
Nicholas T. Ross
Logan W. Seman
Dylan J. Severson
Jayson E. Sprouse
Rylee M. Tevault-Peregoy
Shelby L. Wade
Austin J. Wood
Honors
Gavin E. Abelende
Cole C. Barrett
Adam J. Bowling
Dolan E. Bragunier
Jacob B. Burris
Sara E. Calvache
Jayla F. Cayabyab
Amber L. Chedester
Jack D. Connell
Gavin A. Gerald
Kara E. Goff
Miranda K. Goldey
Jordyn L. Graves
Connor M. Gray
Sarah Hussein-Echeverria
Darren L. Ladd
Bradley P. Lafon
Darby Q. Latimer
Audrey L. McSorley
Shelby M. Payne
Camille M. Plunkett
Dakota J. Severson
Janiaya L. Simms
Steven J. Smith
Alejandra R. Spargo
Allison P. Valentine
Londyn R. White
Patrick D. Wilson Jr.
Eighth grade
Principal’s honors
Kaitlyn M. Bassford
Drew C. Bowling
Emma E. Curry
Noah J. Cusack
Evie L. Emhoff
Aiden J. Gibney
Patrick R. Hernandez
Hailey M. Leonard
Jolie B. Lombardi
Kaylee D. Lyon
Mason E. McVerry
Alexandra G. Merchant
Karley H. Nicholl
Addison K. Pfleegor
Emily V. Roberts
Olivia J. Wendell
Isabella K. Windsor
High honors
Parker M. Beebe
Miranda J. Benjamin
Abigail G. Brennan
John L. Brown III
Benjamin L. Cottle
Faith M. Croson
Bryce A. Davis
Shelby R. Garner
Harley N. Gilroy
Isabella R. Grimsley
Sequoia R. Hamill
Dylan H. Hannah
Shelby R. Herbert
Taylor M. Hyon
Abigael P. Jones
Christopher Q. Jozwik
Aaron J. Kingsley-Ramirez
Michel L. Lepre Arias
Camille M. Love
Milla R. Magno
Ethan O. McClure
Mackenzie P. Meiser
Ella G. Moody
Lauren E. Mudd
Krisha J. Patel
Thania M. Requena-Palencia
Savonna L. Smyser
Kyle B. Stone
AnnMarie V. Truesdell
Vivienne E. Wackerle
Jackson W. Wilkinson
Jenna R. Wood
Carson R. Yowell
Honors
Nathan P. Anderson
Emma P. Bicknell
Jillian E. Bowling
Ethan J. Brion
Dominic J. Buchanan
Cole J. Castiglia
Avery E. Cole
Joel C. Conner
Mason J. Dickinson
Jaden N. Fauntleroy
Catrina A. Foster
Jacob M. Goldsmith
Owen R. Hall
Riley J. Herbert
Daniel J. Herrera
Cole J. Jackson
Carly M. Klotz
Lauren E. Ladd
Megan A. LeDoux
Savannah M. Limrick
Michael G. Lyddane
Jamiah D. McFadden
Joseph N. Mehall
Mark W. Merchant Jr.
Kendall R. Miller
Kemper G. O’Connor
Abigail L. Owens
Anna L. Palchak
Zachary P. Raymond
Ilaria C. Santoro
Bryce A. Shannon
Skylar M. Slattery
Tyler J. Stewart
Gizelle M. Swann
Savannah N. Trice
Emily M. Weaver
Taylor A. Weaver