St. Charles High School first quarter honor rolls
Grade 9
Principal’s honors
Ayobami Abudu
Marie-Joanna Ahoussou
Delanna Albertson
Brandon Alford
Jasmyn Anyu
Jamiyah Bonds
Jordan Bowling
Damontae” Brawner
Chanze’ Coates
Danielle Coore
Billie Cunningham
Samantha Custis
Alyssa Davis
Chloe Del Rosario
Laila Dupree
Cadence Dye
William Gibbs
Kameran Gray
Sydney Gunther
Camryn Hawk
Elizabeth Holmes
Diamond James
Mechelle Johnson-Reeves
Aniya Jones
Kadiatou Kouroum
Aliana Lampkin
Nevaeh Leftwich
Khloe Lynch
Kamara McCune
Eric Melton
Joseph Miller
Erica Nakalembe
Lorenzo Parker
Forum Patel
Jazmyne Ramirez
Carmen Rich
Sydney Richardson
Jarel Ringold
Kaitlyn Rios
Aaliyah Ruth
Alina Saboor
John Shorter
Kylie Smoth
Zoe Spann
Gerald Tabe
Donald Uzoukwu
Bianca Walter
Miracle Washington
Thomas Wills
Gabrielle Wimbush
High honors
Richard Adams
Grace Adeniyi
Drew Ballard-Bey
Dylan Bridgewater
Bailey Bristow
Norlynn Broadnax
Anais Brooks
Brandon Canty-Nelson
Fallon Coles
Alexandra Cooke
Anyah Corley-Latham
Mychaela Crosby
Dabriah Crouch
Destiny Dalton
Lameria Davis
Camryn Dickerson
Dominique Dixon
Damiya Dyk
Gabrielle Eubanks
Nyzaiah Garnett
Nia Gatling
Taylor Goines
Gabriel Golson
Arieanna Gomez-Lopez
Laelle Haines
Dearon Harris
Donnell Holmes
Daniel Hughes
Ka’Leah Johnson
Ka’Mani Johnson
Vincent Jones
Cameron Joyner
Ali Kamara
Kaniece Konan
Randy Lathern
Oluwadamilola Lawal
Milinda Luis
Samara Lynch
Shanti Mattocks
Shondra Mattocks
Jaiden Minor
Dahmari Moody
Thong Nguyen
Monique Patrick
Anna Proctor
Brishawna Robinson
Destini Rudd
Mattox Slaughter
Samari Spooner
Grace Taylor
Israel Thompson
Rogers Thompson
Laura Wallace
Gabrielle Washington
Jayvon Williams
Danielle Wright
Nathaniel Yoseph
Nia Young
Honors
Aniyah Allen
Shannen Anderson
Melvin Arana Lopez
Kennedy Bailey
Tashira Bland
Christopher Brown
Xavier Buchanan
Alaya Burnett
Alicea Burnett
T’Niya Bush
Mya Carroll
Munachimso Chiedozie
Natalie Clever
Khylen Cox
Elijah Dixon
Brandon Evans
Ayden Geades
Timothy Green
Jaden Gross
Tyler Hamm
Ayla Hawkins
James Hill
Jaiden Holly
Debra Hyde
Jonathan Jaigobin
Tyliyah Johnson
Kierra Kelly
Zion Kosh
Makyia Lynch
Najah Mayton
Gernard McCormick
Alyssa McCullough
Serenity McMillon
Amariana McNeil
Nikia Miller
Justin Patterson
Ara Pitts
Emerson Reyes Galan
Kaila Richardson
Linwood Robinson
Mathais Savoy
Isaiah Smith
Jamarri Smith
Tiara Stinnie
Shanara Stringer
Shamir Taylor
John Trespeces
Adam Warder
Devon Wells
Taylor Whidbee
Danae White
Andrew Wingate
Alisha Young
Grade 10
Principal’s honors
Christiana Allen
Kayla Alston
ZaNiyah Avans
Robert Banks
John Battle
Liana Berry
Aashiyana Brown
Aziza Brown
Logan Brown
Dyllan Bullock
Tyeson Butler
Fatima Butt
Jessica Calungcagin
Vanness Chen
Kayla Crum
Alyssa Darago
Lalah Darko
Maya Dixon
Joelle Dorsey
Summer Duker
Samarya Dupree
Nevaeh Evans
Elliot Finch
Monet Fisette
AuMaria Foster
Janya Franklin
Anthony Grady
Dayteen Grinnage
Ammanawit Haines
Zoe Hakim
Alivia Herbert
Jonathan Hightower
Delaney Hinton
Danan Holloway
Khalil Holmes
Jayla Jackson
Jaylon Jackson
Kenneth Jarvis
Destiny Johnson
Nevaeh Johnson
Darrion Kierce
Ariannah Lasker
Jaiden Lumsden
Sandra Marcos
Michelle Marshall
Dylan Medley
Mason Miles
Andrew Miller
Elizabeth Nambooze
Aliyona Naves
Anthony Oquendo
Awwal Osinuga
Kareem Perrin
Shayla Pradier
Terrell Pullen
Red Rama
Katelyn Ray
Sean Redd
Savanah Revoir
Markellas Robinson
Kobe Ruth
Kailynn Sarsozo
Jazmine Scot
Taliana Singleton
Brian Smith-Swann
Jordan Starling
Adelya Stewart
Mikala Swann
Demetrius Vailes
Diamond Venson
Gina Weng
Sabria Wheeler
Gabrielle Williams
Naomi Williams
Alyssa Yalung
High honors
Oluwajomi Akinwumi
Kordell Batten
Dominic Bell
Samaria Berry
Jada Brent
Keegan Brown
Hudaa Butt
Aaliyah Colvin
Ameshia Conyers
Christina Cox
Alaysha Davis
Keondre Drake
Brandon Estep
Demarco Fleming
Chani Fletcher
Brayden Fong
Anthony Gaston
Jeremiah Gay
Kahari Goodwin
Faith Halikman
Edward Holloway
Eric Hunter
Amarion Jackson
Leslie Johnson
Mia Johnson
Alysha Jones
Janihya Jones
Mason Jones
Sydney Kotei
Ashley Lall
Joshua McCain
Anya McCollough
Marissa Myers
Lorin Napper
Dakarei Nixon
Chloe Parker
Nathan Parker
Ryan Preval
Selam Roach
Journi Robinson
Anthony Smith
Thomas Southernland
Zari Stewart
Morgan Sullivan
Isaiah Threewitts
Bryana Tucker
Taniya Turner
Ulan Villalobos
Jaidyn Welborne
Adrian Westney
Destiny Williams
Orenthal Womack
Jarren Woodward
Jarren Woodward
Rachel Wylie
Jayden Young
Honors
Adrianna Alicka
Xavier Battle
Madoson Bowman
Darren Bullock
Ta’Liyaah Cannon
Khalayla Chase
Sarai Cormack
Skyler Dillard
Andreus Estrada
Ashlyn Ferguson
Trinity Fraser
Langston Gibson
Samone Green
Hunter Griffen
Madison Harris
Harmony Hunter
Shawn Jacks
Eupsher Jackson
Damien Jones
Kaniiyah Jones
Miranda Jones
Tavarys Jones
Braylon Kindrick
Nevaeh Lilly
Taneyah McKeiver
Malijah Moorer
Danay Murphy
Raymari Owens
Davion Potts
Kydese Queen
Victoria Shackelford
Heaven Smith
Tyler Smith
Mouhammed Sow
Amoni Taylor
Kevin Taylor
Kierra Tunnell
Alayna Turacy
Leopoldo Vivar-Vargas
Brian Williams
Jade Williams
Grade 11
Principal’s honors
Ayomide Abudu
Amari Alexander
Jada Alvarez Pannell
Amarria Anderson
Loren Anderson
Marla Arroyo Rosado
Taysia Beaty-Brown
Mya Blagmon
Elizabeth Bowling
Mark Bradford
Kayla Brooks
London Brooks
Cynae Butler
Hejab Butt
Jeremy Call
Davon Carter
Natalie Castillo
Kierah Cephas
Tristen Clark
Christopher Combs
John Cook III
Clinisha Copeland
Michael Cross
Khayla Davenport
Laila Day
JacQuelynn Dickerson
London Dinkins
Anaya Florence
Simone Fullilove
Devoni Gale
Nylaysia Grant
Samantha Harper
Serenity Height
William Hightower
Ontario Huddleston
Acouyai Jackson
Kailyn Jackson
Kadriana Jenkins
Isaiah Jover
Solara Kelly
Tyrik Kelly
Andrea Kornegay
Amaya Langston
Brooke Latty
Rayshon Lawrence II
Mya Lawson
Janiaha Lee-Williams
Jordan Lewis
Chris Lord
Brianna Marshall
Emma O’Rourke
Dominique Patrick
Mohamet Sarr
Shemyha Scott
Mahi Shah
Larissa Simonds
Caden Simpson
Zakiah Singletary
Mekhi Slaughter
Victoria St. John
Yeabsira Temesgen
Lanaia Thompson
Aniya Tucker
Dajah Veneszee.
High honors
Faarooq Amosu
Brent Boswell
Abigail Caaya
Ayanna Carroll
Obioma Chiedozie
Gregorio Cooper
Brianna Cusick
Amir Dade
Mackenzie Day
Timothy Diggs
Samarra Douglas
Michael Edwards
Michelle Edwards
Khalil Elie-Adams
Jayden Elkins
Matthew Febus
Christian Geades
Asael Gonzalez
Shawn Green
Wallace Harris
James Hernandez
Trevor Herscher
Alexander Hopkins
Hannah Hyde
Elijah Kay
Alexus Labanowski
Amaya Lucas
Angelique Mallari
Kiana McArthur
Terrell McSears
Jalae’ Mitchell
Lindsay Mumford
Daniel Nguyen
Timothy Niemi
Akira Nunes
Kenneth Pearson
Noel Pearson
Manoah Pitt
Kristina Proksch
La Zaria Rickman
Tawnee Safewright
Michael Slagle
Zion Spann
Aubrey Stancil
Aubrey Stancil
Haley Summers
Tyla Todd
Ahman Trasada
Alexis Warder
Genesis Watson
Deion Willis
Michael Wilson
Honors
Amanual Alexander
Ayden Anderson
Jaydon Barnes
Jaylen Betts
Tiyona Brown
Javon Bullock
Jerius Butler
Kharii Butler
Angel Campana
Marquis Campbell
Mikael Carr
Khoury Carroll-Tanner
Roosevelt Cauthen
Spencer Chamberlain
Tae’ya Cleveland
Keiry Cruz
Francois Diago
Donald Dixon
Demetrius Evans
Jabril Fagan
Mercedes Gaither
Lizaura Gonzalez
Demmi Goodman
A’Niyha Gray
Justyn Hagans
Marcus Hairston
Jaden Hendricks
Carlos Holloway
Cory Honaker
Da’marco Hughes
Devin Jordan
Brice Latty
Jahbari Lisk
Desmond Mason
Charles Miller
Aiden Payne
Saniahn Payne
Walter-James Phillips
Shaznee Pittman
Synia Proctor
Joshua Quick
Nathaniel Quick
Spencir Redd
Lyniesha Renaud
William Robinson Jr.
Davon Smith
Nia Strong
Brenzell Tait
Britney Thume
Lyric Turnbull
Christian Vidal
Jadyn Wages
Mia Washington
Damontae White
Dillon Williams
Mariah Winward
Gekia Wright
RaVeon Yates
Grade 12
Principal’s honors
Maryam Amosu
Malcom Brooks
Brooke Brown
Destenee Brown
Kayla Brown
Ryann Brown
Kyle Bryson
Madisyn Byrd
Kieante Cauley
Faith Chesley
Marcellus Coney
Katheryne Correa Lopez
Jazmyne De Shields
Andrea Eichstadt
Kelsa Enow
Adair Flores-Aguilar
Alexis Fraser
Katherine Fuentes
Michael Gandy
Jada Geter
Evangeline Gilmer
Christian Gomez
Kemani Goode
Cierra Grady
Thema Green
Robertney Harlan
Tamia Harrell
Jevon Hart
Trayonna Hart
Ellis Hatch
Rachel Hightower
Martin Jean
Kaiden Jenkins
Kameron Jenkins
Camryn Jeziorowski
Armari Johnson
Bradley Jones
Kayla Jones
Rylee Josephs
Noah Kanter
Georgette Kelley
Mica’iah Lee
Bryce Lewis
Takylia Mason
Antoineus Mattocks
Bria McCallam
Jamie McCawley
Kimberlyn McMurray
Jacob Miller
Lillian Otero
Abena Poku
Diamond Porter
Kasey Proksch
Mya Savoy
Samuel Slay
Loraye Smith
Malakhi Smith
Sherrin Smith
Tyler Smith
Tayler Somerville
Julian Sparks
Kevin Stewart
Marylyn Uzoukwu
Wilfredo Villalobos
Lauryn Wallace
Zachary Warren
Zaria Wilson
Kort Wise
High honors
Haleigh Adams
Armande Alexander
Cristina Amaro
Damon Anderson
Anthony Barbee
Jamie Boulware
Joshua Boulware
Shellee Brevard
Nicholas Brown
Jaiden Butler
Mia Caligiuri
Shanell Carter
Angela Chase
Areanna Cole
Cassidy Conte
Katelynn Crump
Stephanie Cruz
Elvis Dangan
Da’marco Davis
Lisa Fleet
Bryce Folawiyo
Arien Gatling
Armani Givens
A’Nia Gray
Sterling Green II
Zy’Aere Gridine
Ariahna Hemsley
Noah Hinton
Laila Johnson
Marcell Johnson
Skylar Jones
Jordan Little
Justin Mack
Jasmine Mathis
Isaiah Maxwell
Naomi Miller
Damaris Moore
Jordan Moss
Brionna Murray
Sierra Murray
Donovan Newkirk
Jayden Nickens
Kenzy Offei
Michael Parham
Imani Pearson
Mason Price
Zyara Riley
Kianna Russell
Eqlima Saboor
Aaniah Sanders
Tarod Simms
Taniah Smith
Tiernan Stephenson
Mateo Stowe
Trinity Taylor
Eric Ward
Nicholas Webster
Joiner-Serenity Williams
Kristin Williams
Sanaya Williams
Skylar Williams
Honors
Zayd Al-Farooq
Makeen Allen
Kyree Burrell
Damonte Clemons
Ajan Coleman
Benjamin Collins
D’Yonna Daniels
Ramerick Daniels
Markeiya Evans
Nicholas Fennell
Shianne Ferguson
Justus Gatewood
Chauncy Harris
Marcus Hawkins
Sharline Hidalgo-Infante
Janayia Jefferson
Dy’iamond Jones
Niambi King
Levar McCauley
Ellycia Moore
Imani Pearson
Jamie Reed
Corey Stokes
Oliver Torralba
Anyah Turner
Cyrani Ware
Darrell Whipple
Elijah Woodard
Jasmine Woody
Sulaiman Yousaf