St. Charles High School first quarter honor rolls

Grade 9

Principal’s honors

Ayobami Abudu

Marie-Joanna Ahoussou

Delanna Albertson

Brandon Alford

Jasmyn Anyu

Jamiyah Bonds

Jordan Bowling

Damontae” Brawner

Chanze’ Coates

Danielle Coore

Billie Cunningham

Samantha Custis

Alyssa Davis

Chloe Del Rosario

Laila Dupree

Cadence Dye

William Gibbs

Kameran Gray

Sydney Gunther

Camryn Hawk

Elizabeth Holmes

Diamond James

Mechelle Johnson-Reeves

Aniya Jones

Kadiatou Kouroum

Aliana Lampkin

Nevaeh Leftwich

Khloe Lynch

Kamara McCune

Eric Melton

Joseph Miller

Erica Nakalembe

Lorenzo Parker

Forum Patel

Jazmyne Ramirez

Carmen Rich

Sydney Richardson

Jarel Ringold

Kaitlyn Rios

Aaliyah Ruth

Alina Saboor

John Shorter

Kylie Smoth

Zoe Spann

Gerald Tabe

Donald Uzoukwu

Bianca Walter

Miracle Washington

Thomas Wills

Gabrielle Wimbush

High honors

Richard Adams

Grace Adeniyi

Drew Ballard-Bey

Dylan Bridgewater

Bailey Bristow

Norlynn Broadnax

Anais Brooks

Brandon Canty-Nelson

Fallon Coles

Alexandra Cooke

Anyah Corley-Latham

Mychaela Crosby

Dabriah Crouch

Destiny Dalton

Lameria Davis

Camryn Dickerson

Dominique Dixon

Damiya Dyk

Gabrielle Eubanks

Nyzaiah Garnett

Nia Gatling

Taylor Goines

Gabriel Golson

Arieanna Gomez-Lopez

Laelle Haines

Dearon Harris

Donnell Holmes

Daniel Hughes

Ka’Leah Johnson

Ka’Mani Johnson

Vincent Jones

Cameron Joyner

Ali Kamara

Kaniece Konan

Randy Lathern

Oluwadamilola Lawal

Milinda Luis

Samara Lynch

Shanti Mattocks

Shondra Mattocks

Jaiden Minor

Dahmari Moody

Thong Nguyen

Monique Patrick

Anna Proctor

Brishawna Robinson

Destini Rudd

Mattox Slaughter

Samari Spooner

Grace Taylor

Israel Thompson

Rogers Thompson

Laura Wallace

Gabrielle Washington

Jayvon Williams

Danielle Wright

Nathaniel Yoseph

Nia Young

Honors

Aniyah Allen

Shannen Anderson

Melvin Arana Lopez

Kennedy Bailey

Tashira Bland

Christopher Brown

Xavier Buchanan

Alaya Burnett

Alicea Burnett

T’Niya Bush

Mya Carroll

Munachimso Chiedozie

Natalie Clever

Khylen Cox

Elijah Dixon

Brandon Evans

Ayden Geades

Timothy Green

Jaden Gross

Tyler Hamm

Ayla Hawkins

James Hill

Jaiden Holly

Debra Hyde

Jonathan Jaigobin

Tyliyah Johnson

Kierra Kelly

Zion Kosh

Makyia Lynch

Najah Mayton

Gernard McCormick

Alyssa McCullough

Serenity McMillon

Amariana McNeil

Nikia Miller

Justin Patterson

Ara Pitts

Emerson Reyes Galan

Kaila Richardson

Linwood Robinson

Mathais Savoy

Isaiah Smith

Jamarri Smith

Tiara Stinnie

Shanara Stringer

Shamir Taylor

John Trespeces

Adam Warder

Devon Wells

Taylor Whidbee

Danae White

Andrew Wingate

Alisha Young

Grade 10

Principal’s honors

Christiana Allen

Kayla Alston

ZaNiyah Avans

Robert Banks

John Battle

Liana Berry

Aashiyana Brown

Aziza Brown

Logan Brown

Dyllan Bullock

Tyeson Butler

Fatima Butt

Jessica Calungcagin

Vanness Chen

Kayla Crum

Alyssa Darago

Lalah Darko

Maya Dixon

Joelle Dorsey

Summer Duker

Samarya Dupree

Nevaeh Evans

Elliot Finch

Monet Fisette

AuMaria Foster

Janya Franklin

Anthony Grady

Dayteen Grinnage

Ammanawit Haines

Zoe Hakim

Alivia Herbert

Jonathan Hightower

Delaney Hinton

Danan Holloway

Khalil Holmes

Jayla Jackson

Jaylon Jackson

Kenneth Jarvis

Destiny Johnson

Nevaeh Johnson

Darrion Kierce

Ariannah Lasker

Jaiden Lumsden

Sandra Marcos

Michelle Marshall

Dylan Medley

Mason Miles

Andrew Miller

Elizabeth Nambooze

Aliyona Naves

Anthony Oquendo

Awwal Osinuga

Kareem Perrin

Shayla Pradier

Terrell Pullen

Red Rama

Katelyn Ray

Sean Redd

Savanah Revoir

Markellas Robinson

Kobe Ruth

Kailynn Sarsozo

Jazmine Scot

Taliana Singleton

Brian Smith-Swann

Jordan Starling

Adelya Stewart

Mikala Swann

Demetrius Vailes

Diamond Venson

Gina Weng

Sabria Wheeler

Gabrielle Williams

Naomi Williams

Alyssa Yalung

High honors

Oluwajomi Akinwumi

Kordell Batten

Dominic Bell

Samaria Berry

Jada Brent

Keegan Brown

Hudaa Butt

Aaliyah Colvin

Ameshia Conyers

Christina Cox

Alaysha Davis

Keondre Drake

Brandon Estep

Demarco Fleming

Chani Fletcher

Brayden Fong

Anthony Gaston

Jeremiah Gay

Kahari Goodwin

Faith Halikman

Edward Holloway

Eric Hunter

Amarion Jackson

Leslie Johnson

Mia Johnson

Alysha Jones

Janihya Jones

Mason Jones

Sydney Kotei

Ashley Lall

Joshua McCain

Anya McCollough

Marissa Myers

Lorin Napper

Dakarei Nixon

Chloe Parker

Nathan Parker

Ryan Preval

Selam Roach

Journi Robinson

Anthony Smith

Thomas Southernland

Zari Stewart

Morgan Sullivan

Isaiah Threewitts

Bryana Tucker

Taniya Turner

Ulan Villalobos

Jaidyn Welborne

Adrian Westney

Destiny Williams

Orenthal Womack

Jarren Woodward

Jarren Woodward

Rachel Wylie

Jayden Young

Honors

Adrianna Alicka

Xavier Battle

Madoson Bowman

Darren Bullock

Ta’Liyaah Cannon

Khalayla Chase

Sarai Cormack

Skyler Dillard

Andreus Estrada

Ashlyn Ferguson

Trinity Fraser

Langston Gibson

Samone Green

Hunter Griffen

Madison Harris

Harmony Hunter

Shawn Jacks

Eupsher Jackson

Damien Jones

Kaniiyah Jones

Miranda Jones

Tavarys Jones

Braylon Kindrick

Nevaeh Lilly

Taneyah McKeiver

Malijah Moorer

Danay Murphy

Raymari Owens

Davion Potts

Kydese Queen

Victoria Shackelford

Heaven Smith

Tyler Smith

Mouhammed Sow

Amoni Taylor

Kevin Taylor

Kierra Tunnell

Alayna Turacy

Leopoldo Vivar-Vargas

Brian Williams

Jade Williams

Grade 11

Principal’s honors

Ayomide Abudu

Amari Alexander

Jada Alvarez Pannell

Amarria Anderson

Loren Anderson

Marla Arroyo Rosado

Taysia Beaty-Brown

Mya Blagmon

Elizabeth Bowling

Mark Bradford

Kayla Brooks

London Brooks

Cynae Butler

Hejab Butt

Jeremy Call

Davon Carter

Natalie Castillo

Kierah Cephas

Tristen Clark

Christopher Combs

John Cook III

Clinisha Copeland

Michael Cross

Khayla Davenport

Laila Day

JacQuelynn Dickerson

London Dinkins

Anaya Florence

Simone Fullilove

Devoni Gale

Nylaysia Grant

Samantha Harper

Serenity Height

William Hightower

Ontario Huddleston

Acouyai Jackson

Kailyn Jackson

Kadriana Jenkins

Isaiah Jover

Solara Kelly

Tyrik Kelly

Andrea Kornegay

Amaya Langston

Brooke Latty

Rayshon Lawrence II

Mya Lawson

Janiaha Lee-Williams

Jordan Lewis

Chris Lord

Brianna Marshall

Emma O’Rourke

Dominique Patrick

Mohamet Sarr

Shemyha Scott

Mahi Shah

Larissa Simonds

Caden Simpson

Zakiah Singletary

Mekhi Slaughter

Victoria St. John

Yeabsira Temesgen

Lanaia Thompson

Aniya Tucker

Dajah Veneszee.

High honors

Faarooq Amosu

Brent Boswell

Abigail Caaya

Ayanna Carroll

Obioma Chiedozie

Gregorio Cooper

Brianna Cusick

Amir Dade

Mackenzie Day

Timothy Diggs

Samarra Douglas

Michael Edwards

Michelle Edwards

Khalil Elie-Adams

Jayden Elkins

Matthew Febus

Christian Geades

Asael Gonzalez

Shawn Green

Wallace Harris

James Hernandez

Trevor Herscher

Alexander Hopkins

Hannah Hyde

Elijah Kay

Alexus Labanowski

Amaya Lucas

Angelique Mallari

Kiana McArthur

Terrell McSears

Jalae’ Mitchell

Lindsay Mumford

Daniel Nguyen

Timothy Niemi

Akira Nunes

Kenneth Pearson

Noel Pearson

Manoah Pitt

Kristina Proksch

La Zaria Rickman

Tawnee Safewright

Michael Slagle

Zion Spann

Aubrey Stancil

Aubrey Stancil

Haley Summers

Tyla Todd

Ahman Trasada

Alexis Warder

Genesis Watson

Deion Willis

Michael Wilson

Honors

Amanual Alexander

Ayden Anderson

Jaydon Barnes

Jaylen Betts

Tiyona Brown

Javon Bullock

Jerius Butler

Kharii Butler

Angel Campana

Marquis Campbell

Mikael Carr

Khoury Carroll-Tanner

Roosevelt Cauthen

Spencer Chamberlain

Tae’ya Cleveland

Keiry Cruz

Francois Diago

Donald Dixon

Demetrius Evans

Jabril Fagan

Mercedes Gaither

Lizaura Gonzalez

Demmi Goodman

A’Niyha Gray

Justyn Hagans

Marcus Hairston

Jaden Hendricks

Carlos Holloway

Cory Honaker

Da’marco Hughes

Devin Jordan

Brice Latty

Jahbari Lisk

Desmond Mason

Charles Miller

Aiden Payne

Saniahn Payne

Walter-James Phillips

Shaznee Pittman

Synia Proctor

Joshua Quick

Nathaniel Quick

Spencir Redd

Lyniesha Renaud

William Robinson Jr.

Davon Smith

Nia Strong

Brenzell Tait

Britney Thume

Lyric Turnbull

Christian Vidal

Jadyn Wages

Mia Washington

Damontae White

Dillon Williams

Mariah Winward

Gekia Wright

RaVeon Yates

Grade 12

Principal’s honors

Maryam Amosu

Malcom Brooks

Brooke Brown

Destenee Brown

Kayla Brown

Ryann Brown

Kyle Bryson

Madisyn Byrd

Kieante Cauley

Faith Chesley

Marcellus Coney

Katheryne Correa Lopez

Jazmyne De Shields

Andrea Eichstadt

Kelsa Enow

Adair Flores-Aguilar

Alexis Fraser

Katherine Fuentes

Michael Gandy

Jada Geter

Evangeline Gilmer

Christian Gomez

Kemani Goode

Cierra Grady

Thema Green

Robertney Harlan

Tamia Harrell

Jevon Hart

Trayonna Hart

Ellis Hatch

Rachel Hightower

Martin Jean

Kaiden Jenkins

Kameron Jenkins

Camryn Jeziorowski

Armari Johnson

Bradley Jones

Kayla Jones

Rylee Josephs

Noah Kanter

Georgette Kelley

Mica’iah Lee

Bryce Lewis

Takylia Mason

Antoineus Mattocks

Bria McCallam

Jamie McCawley

Kimberlyn McMurray

Jacob Miller

Lillian Otero

Abena Poku

Diamond Porter

Kasey Proksch

Mya Savoy

Samuel Slay

Loraye Smith

Malakhi Smith

Sherrin Smith

Tyler Smith

Tayler Somerville

Julian Sparks

Kevin Stewart

Marylyn Uzoukwu

Wilfredo Villalobos

Lauryn Wallace

Zachary Warren

Zaria Wilson

Kort Wise

High honors

Haleigh Adams

Armande Alexander

Cristina Amaro

Damon Anderson

Anthony Barbee

Jamie Boulware

Joshua Boulware

Shellee Brevard

Nicholas Brown

Jaiden Butler

Mia Caligiuri

Shanell Carter

Angela Chase

Areanna Cole

Cassidy Conte

Katelynn Crump

Stephanie Cruz

Elvis Dangan

Da’marco Davis

Lisa Fleet

Bryce Folawiyo

Arien Gatling

Armani Givens

A’Nia Gray

Sterling Green II

Zy’Aere Gridine

Ariahna Hemsley

Noah Hinton

Laila Johnson

Marcell Johnson

Skylar Jones

Jordan Little

Justin Mack

Jasmine Mathis

Isaiah Maxwell

Naomi Miller

Damaris Moore

Jordan Moss

Brionna Murray

Sierra Murray

Donovan Newkirk

Jayden Nickens

Kenzy Offei

Michael Parham

Imani Pearson

Mason Price

Zyara Riley

Kianna Russell

Eqlima Saboor

Aaniah Sanders

Tarod Simms

Taniah Smith

Tiernan Stephenson

Mateo Stowe

Trinity Taylor

Eric Ward

Nicholas Webster

Joiner-Serenity Williams

Kristin Williams

Sanaya Williams

Skylar Williams

Honors

Zayd Al-Farooq

Makeen Allen

Kyree Burrell

Damonte Clemons

Ajan Coleman

Benjamin Collins

D’Yonna Daniels

Ramerick Daniels

Markeiya Evans

Nicholas Fennell

Shianne Ferguson

Justus Gatewood

Chauncy Harris

Marcus Hawkins

Sharline Hidalgo-Infante

Janayia Jefferson

Dy’iamond Jones

Niambi King

Levar McCauley

Ellycia Moore

Imani Pearson

Jamie Reed

Corey Stokes

Oliver Torralba

Anyah Turner

Cyrani Ware

Darrell Whipple

Elijah Woodard

Jasmine Woody

Sulaiman Yousaf