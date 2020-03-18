Ninth grade

Principal’s honors

ZaNiyah Avans

Robert L. Banks III

Liana Berry

Aashinaya Brown

Logan Brown

Tyeson Butler

Fatima Butt

Ta’Liyaah Cannon

Vanness Chen

Kayla Crum

Alyssa Darago

Joelle Dorsey

Samarya Dupree

Elliot Finch Jr.

Monet Fisette

Jaden Gaddy

Kyla George

Dayteen Grinnage

Mahrush Hakim

Zoe Hakim

Raelynn Hood

Darrion Kierce

Jaiden Lumsden

Sandra Marcos

Dylan Medley

Andrew Miller

Elizabeth Nambooze

Shayla Pradier

Katelyn Ray

Kailynn Sarsozo

Jazmine Scott

Diamond Venson

Gabrielle Williams

Naomi Williams

High honors

Oluwajomi Akinwumi

Kayla Alston

Aziza Brown

Hudaa Butt

Ameshia Conyers

Sarai Cormack

Lalah Darko

Hunter Decker

Keondre Drake

Summer Duker

Chani Fletcher

Evelin Flores Aguilar

AuMaria Foster

Janya Franklin

Trinity Fraser

Jeremiah Gay

Kahari Goodwin

Anthony Grady

Ammanawit Haines

Jordynn Hawkins

Jonathan Hightower

Delaney Hinton

Danan Holloway

Edward Holloway III

Khalil Holmes

Jayla Jackson

Kenneth Jarvis III

Nevaeh Johnson

Alysha Jones

Angel Jones

Mason Jones

Braylon Kindrick

Sydney Kotei

Nevaeh Lilly

Michelle Marshall

Anya McCullough

Aliyona Naves

Alana Nwosu

Kareem Perrin

Kydese Queen

Selam Roach

Taliana Singleton

Brian Smith-Swann

Mouhamed Sow

Jordan Starling

Taniya Turner

Demetrius Vailes

Isaac Vasquez

Gina Weng

Sabria Wheeler

Destiny Williams

Alyssa Yalung

Jayden Young

Honors

Akim Bakarr

Kordell Batten

Xavier Battle

Dominic Bell

Samaria Berry

Rasaan Best

Amar Birmingham

Madison Bowman

Jada Brent

Maaliyah Carey

Adeliz Cuevas Romero

Alaysha Davis

Andreus Estrada

Ashlyn Ferguson

Zion Francis

Kania Freeman

Anthony Gaston

A’Niyha Gray

Joshua Gray

Samone Green

Faith Halikman

Marcus Hardy

Shawn Harley

Madison Harris

Jeweliana Holmes

Eric Hunter Jr.

Aiyanna Jackson

Eupsher Jackson

Leslie Johnson

Mia Johnson

Alija Jones

Kaniiyah Jones

Miranda Jones

Ashley Lall

Angie Martinez

Michael Matthews

Joshua McCain

Mason Miles

Marissa Myers

Dakarei Nixon

Anthony Oquendo

Chloe Parker

Nathan Parker

Terrell Pullen

Sean Redd

Christien Reid

Savanah Revoir

Brian Reyes Gutierrez

Markellas Robinson

Javier Rosas Jr.

Justin Saunders

Anthony Smith

Tyler Smith

Thomas Southerland Jr.

Adelya Stewart

Morgan Sullivan

Ulan Villalobos

Leopoldo Vivar-Vargas

Jaidyn Welborne

Josiah Woodard

Samuel Worthington

Karen Young

10th grade

Principal’s honors

Ayomide Abudu

Jada Alvarez Pannell

Faarooq Amosu

Marla Arroyo Rosado

Mya Blagmon

Elizabeth Bowling

Kayla Brooks

London Brooks

Abigail Caaya

Natalie Castillo

Kierah Cephas

Tristen Clark

Amir Dade

Devoni Gale

Nylaysia Grant

James Hernandez

Hannah Hyde

Isaiah Jover

Solara Kelly

Tyrik Kelly

Dominic Kendall

Amaya Langston

Janiaha Lee-Williams

Jordan Lewis

Chris Lord

Brianna Marshall

Madison Moody

Lindsay Mumford

Emma O’Rourke

Mahi Shah

Larissa Simonds

Caden Simpson

Mekhi Slaughter

Davon Smith

Victoria St. John

Moeha Toi

Lyric Turnbull

Dajah Veneszee

High honors

Courtney Adams

Amari Alexander

Landon Arnold

Taysia Beaty-Brown

Mark Bradford

Brandon Burton

Kharii Butler

Hejab Butt

Ayanna Carroll

Davon Carter

Obioma Chiedozie

Christopher Combs

John Cook III

Natalia Cordova

Joshua Crossley

Brianna Cusick

Khayla Davenport

Samarra Douglas

Michael Edwards

Michelle Edwards

Khalil Elie-Adams

Jayden Elkins

Jameer Fitzgerald

Anaya Florence

Christian Geades

Asael Gonzalez

Lizaura Gonzalez

Shawn Green

Trevor Herscher

William Hightower

Alexander Hopkins

Kailyn Jackson

Kadriana Jenkins

Jeremiah Johnson

Anyia Kendall

Rayshon Lawrence II

Mya Lawson

Angelique Mallari

Terrell McSears

Halle Moore

Daniel Nguyen

Akira Nunes

Walter-James Phillips Jr.

Synia Proctor

Joshua Quick

La Zaria Rickman

Tawnee Safewright

Shemyha Scott

Michael Slagle

Aubrey Stancil

Destiny Stith

Nia Strong

Yeabsira Temesgen

Aniya Tucker

Christian Vidal

Devin Walker

Alexis Warder

Michael Wilson Jr.

Honors

Abdul Ali

Amarria Anderson

Blake Bailey II

Jaydon Barnes

Tiyona Brown

Javon Bullock

Jeremy Call

Angel Campana

Briyona Carey

Khoury Carroll-Tanner

Shaun Chaney

Clinisha Copeland

Taylor Corley

Michael Cross III

Laila Day

Mackenzie Day

JacQuelynn Dickerson

London Dinkins

Demetrius Evans

Cameron Ferguson

Demmi Goodman

Marcus Hairston II

Wallace Harris Jr.

Acouyai Jackson

Elijah Kay

Rebekah Kreunen

Alexus Labanowski

Brice Latty

Braylen Lawson

Angelo Loynes

Jamar Mason

Kiana McArthur

Rae’Nysa Montgomery

Thimothy Niemi

Dominique Patrick

Aiden Payne

Saniah Payne

Kenneth Pearson

Manoah Pitt

Shaznee Pittman

Montrell Reeves

Lyniesha Renaud

William Robinson Jr.

Talaya Scott

Aaliyah Shields

Zakiah Singletary

Pape Sow Jr.

Zion Spann

Haley Summers

Brenzell Tait

Lanaia Thompson

Britney Thume

Tyla Todd

Matthew Vasquez

Charles Walker II

Mia Washington,

Genesis Watson

Camron Wesley-Wiggins

Adrianna Williams

Amiya Williams

Mariah Winward

Mattie Wright

11th grade

Principal’s honors

Maryam Amosu

Ryann Brown

Kyle Bryson

Madisyn Byrd

Marcellus Coney

Katelynn Crump

Kent De Los Santos

Jazmyne De Shields

Andrea Eichstadt

Shianne Ferguson

Jamie Fleury

Adair Flores-Aguilar

Alexis Fraser

Katherine Fuentes

Michael Gandy

Evangeline Gilmer

Christian Gomez

Kemani Goode

Cierra Grady

Thema Green

Robertney Harlan

Tamia Harrell

Jevon Hart

Trayonna Hart

Rachel Hightower

Kaiden Jenkins

Kameron Jenkins

Camryn Jeziorowski

Kayla Jones

Skylar Jones

Rylee Josephs

Noah Kanter

Georgette Kelley

Bryce Lewis,

Malika Marshall

Bria McCallam

Kimberlyn McMurray

Jacob Miller

Jordan Moss

Ian-Simplice Obare

Emma Phillips

Abena Poku

Diamond Porter

Daja Prather

Kasey Proksch

Aaniah Sanders

Malakhi Smith

Sherrin Smith

Tayler Somerville

Julian Sparks

Mateo Stowe

Marylyn Uzoukwu

Kimberly Viveros-Baez

Kort Wise

High honors

Haleigh Adams

Makeen Allen

Damon Anderson

Deandre Battle

Jaime Boulware

Malcolm Brooks

Brooke Brown

Destenee Brown

Shanell Carter

Angela Chase

Talayah Chesley

Areanna Cole

Ajan Coleman

Cassidy Conte

Katheryne Correa Lopez

Stephanie Cruz

Kim Dumas

Lisa Fleet

Jada Geter

Armani Givens

Kylie Goodwin

A’Nia Gray

Sterling Green II

Zy’Aere Gridine

Ariahna Hemsley

Noah Hinton

Destiny Hunter

Janayia Jefferson

Armari Johnson

Laila Johnson

Bradley Jones

Christopher Martin

Takylia Mason

Antoineus Mattocks

Nicholas McKoy

Sarah McKoy

Natalie Murphy

Brionna Murray

Lilian Otero

Marissa Parks

Imani Pearson

Mason Price

Jamie Reed

Taliyah Ricks

Tanaeja Riley

Mya Savoy

Samuel Slay

Loraye Smith

Tyler Smith

Trinity Solomon

David Steo

Corey Stokes

Wilfredo Villalobos

Eric Ward

Zachary Warren

Joiner-Serenity Williams

Skylar Williams

Zaria Wilson

Jasmine Woody

Sulaiman Yousaf

Honors

Alexander Alicka

Cristina Amaro

Ra’Sheed Beamon

Isiah Belcher

Cameron Beverly

Alexis Boswell

Shellee Brevard

Kayla Brown

Mia Caligiuri

Pamela Canterbury

Kieante Cauley

Faith Chesley

Elvin Dangan

D’Yonna Daniels

Ramerick Daniels

Markeiya Evans

Nicholas Fennell

Caleb Ferguson

Bryce Folawiyo

Elijahaun Freeman

Justus Gatewood

Arien Gatling

Tanae Hicks

Sharline Hidalgo-Infante

Jacob Higgs

Dasia Hill

Ranier Holmes Jr.

Issac Hyson

Martin Jean Jr.

Amir Jones

Dy’iamond Jones

Amara Kazim

Lazarus Kearse

Ziana Marable

Caleb Marlatt

Jamie McCawley

Kristopher McDonald

Aliya McLamb

Naomi Miller

Damaris Moore

Logan Murphy

Angelo Pelham

David Queen Jr.

Zyara Riley

Samara Robinson

Kianna Russell

Taniah Smith

Kevin Stewart Jr.

Leslie Teran

Lauryn Wallace

Amari Washington

Nicholas Webster

Bruce Wellington Jr.

Darrell Whipple

Payton Whisler

Kristin Williams

12th grade

Principal’s honors

Orlando Aguilar

Aaliah Amosu

Courtney Bartlette

Tahmyah Beaty-Brown

Ahmiya Bellamy

Reginald Black

Jared Bramell

Cameron Brown

Camden Burroughs

Tajae Byer

Helena Caaya

Ciani Carter

Sebastian Chamberlain

Samantha Clark

Nicholas Conn

McKenzie Curtis

Morgan Curtis

Karen Damien

Angel Davis

Savanna Duduk

Gianni Estrada

Jalen Freeman

Christian Joriel Gloria

Austin Gosford

Samiya Green

Garrett Gulley

Amir Heflin

Merresha-Racaar Henry

Leila Ibrahim

Nakaya Jackson

Xavier Jackson

Jaida Jernagin

Danielle Johnson

Leah Johnson

Moriah Jones

Rachel Jover

Michael Krawczyk

Bryan Lehosky

Taviah Levenson

Rubi Long

D”Montae Mason

Krisha Marie Melchor

Ashlyn Milstead

Rikayla Mitchell

Nyla Morrison

Vi P. Nguyen

Abiola Ojo

Jasmine Olawole

Lausanne Lee Oliver

Michaela Pape

Keiana Poindexter

Marc Queen

Kyle Reigel

Ronald Robinson Jr.

Joshua Santos

Reginald Seigler Jr.

Courtney Smith

Rana Smith

Taylor Stone

Meklit Teclehamanot

Cornelius Thompson

Joe Mike Christ Trespeces

Valine Uzoukwu

Leslie Vivar

Ahriel Walker

Jala Walker

Carnell Warner II

Faith Washington

Nyrhae Williams

Isaiah Woods

High honors

Francis X. Abaquita

Christine Akpan

Muhammad Ali

Nya Allen

Matthew Ashburn

Asia Barnes

Klayton Batten

Sean Bean

Shannon Biggs

Nathaneal Bradd

Dominic Brooks

Sade Broughton

Derrick Butler Jr.

Vincent Butler III

Mikayla Calahan

Damia Carter

Mikiah Chavis

Micah Cole

Daushae Corley-Nelson

Kalea Covington

Nicholas Crain

Liyah Curry

Ranius Daramola

Myron Davis

Brianna Day

Colwin Devlin

Chancelle Diago

Darin Dornberger

Da’Naja Dozier

Oriah Felix

Michael Fletcher Jr.

Robert Folson III

Aurelien Fone’ Tokam

Konner Foster

Tavon Freeman

Ariell Garrison

Ethan Hall

Abigail Harold

Kaylah Harris

Saniya Harris

Symone Harrison

Shaheed Hedgepeth

Koah Hedgspeth

Aileen Hernandez

Aricia Howard

Marcus Hunter

Jadah Huntley

Talla Jagne

Corissa Jenkins

Brandon Johnson

Bria Johnson

Lauren Johnson

Alexandrya King

Evelynn Kreunen

Kierstyn Lewis-Minor

Lianna McKenney

Taj Al Deen McKnight

Jennifer Mendoza

Ayanna Milliner

Ashlyn Morgan

Brooklyn Murray

Isonose Nelson

Isis Nichols

Tyrique Patrick

Alaina Portlock

Kyli Queen

Travis Reyes

Kolby Robinson

Kevin Smith II

Tiffany Solis

Langston Staton

Tyler Stroy

Taylor Stuart

Kyla Sutton

Taylor Swanson

Evan Taburton

Blen Tesfaye

Jalexus Thomas

Cornell Thompson

Emily Vanhoozier

Jaila Walton

Warren Whitaker

LaDainian Williams

Jala Winters

Eriq Witherspoon

Shane Wood

Matthew Woodward

Jordyn Woody

Jordyn Worme

Zoe Worthington

Diamond Zetty

Honors

Deondre Awkard

Sydney Ball

Kadasia Barnes

Amiya Batchelor

Deon Bond

Destiny Brettler

Jada Brown

Kissaiah Brown

Ramon Bush

Shemar Butler

Antone’ Cauley

Chukwuka Chiedozie

Kalyha Clark

Jalen Coates

Keith Dickerson Jr.

Yasmine Duckenfield

Travis Dye

Brian Edmonds II

Jayce Esposito

Dy’men Fisher

Monique Fisher

Jameelah Fuller

Khoryn Gatewood

Lauren Grove

Victoria Hanbury

Dylan Hardesty

Dana Harty

Jelani Henderson

Ryan Jamison

Mitchell Kanter

Cirak Kine

Kouame Konan

Brandon Lewis

BriNya Maddox

Mikal McCray

Dylan McCullough

Jaden McGarrah

Cedric McKoy

Deonte McNeill

Joseph Mobley

Michael Moore

Ceres Murry

Lorenzo Pelham

Richard Peterson

Caleb Quick

Tyron Rex-Campbell

Gabriella Rodriguez

Autumn Russell

Shawn Savage

Lovely Tatum

Michaiah Underdue

Aaliyah Vaughan

Aeja Williams