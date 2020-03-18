Ninth grade
Principal’s honors
ZaNiyah Avans
Robert L. Banks III
Liana Berry
Aashinaya Brown
Logan Brown
Tyeson Butler
Fatima Butt
Ta’Liyaah Cannon
Vanness Chen
Kayla Crum
Alyssa Darago
Joelle Dorsey
Samarya Dupree
Elliot Finch Jr.
Monet Fisette
Jaden Gaddy
Kyla George
Dayteen Grinnage
Mahrush Hakim
Zoe Hakim
Raelynn Hood
Darrion Kierce
Jaiden Lumsden
Sandra Marcos
Dylan Medley
Andrew Miller
Elizabeth Nambooze
Shayla Pradier
Katelyn Ray
Kailynn Sarsozo
Jazmine Scott
Diamond Venson
Gabrielle Williams
Naomi Williams
High honors
Oluwajomi Akinwumi
Kayla Alston
Aziza Brown
Hudaa Butt
Ameshia Conyers
Sarai Cormack
Lalah Darko
Hunter Decker
Keondre Drake
Summer Duker
Chani Fletcher
Evelin Flores Aguilar
AuMaria Foster
Janya Franklin
Trinity Fraser
Jeremiah Gay
Kahari Goodwin
Anthony Grady
Ammanawit Haines
Jordynn Hawkins
Jonathan Hightower
Delaney Hinton
Danan Holloway
Edward Holloway III
Khalil Holmes
Jayla Jackson
Kenneth Jarvis III
Nevaeh Johnson
Alysha Jones
Angel Jones
Mason Jones
Braylon Kindrick
Sydney Kotei
Nevaeh Lilly
Michelle Marshall
Anya McCullough
Aliyona Naves
Alana Nwosu
Kareem Perrin
Kydese Queen
Selam Roach
Taliana Singleton
Brian Smith-Swann
Mouhamed Sow
Jordan Starling
Taniya Turner
Demetrius Vailes
Isaac Vasquez
Gina Weng
Sabria Wheeler
Destiny Williams
Alyssa Yalung
Jayden Young
Honors
Akim Bakarr
Kordell Batten
Xavier Battle
Dominic Bell
Samaria Berry
Rasaan Best
Amar Birmingham
Madison Bowman
Jada Brent
Maaliyah Carey
Adeliz Cuevas Romero
Alaysha Davis
Andreus Estrada
Ashlyn Ferguson
Zion Francis
Kania Freeman
Anthony Gaston
A’Niyha Gray
Joshua Gray
Samone Green
Faith Halikman
Marcus Hardy
Shawn Harley
Madison Harris
Jeweliana Holmes
Eric Hunter Jr.
Aiyanna Jackson
Eupsher Jackson
Leslie Johnson
Mia Johnson
Alija Jones
Kaniiyah Jones
Miranda Jones
Ashley Lall
Angie Martinez
Michael Matthews
Joshua McCain
Mason Miles
Marissa Myers
Dakarei Nixon
Anthony Oquendo
Chloe Parker
Nathan Parker
Terrell Pullen
Sean Redd
Christien Reid
Savanah Revoir
Brian Reyes Gutierrez
Markellas Robinson
Javier Rosas Jr.
Justin Saunders
Anthony Smith
Tyler Smith
Thomas Southerland Jr.
Adelya Stewart
Morgan Sullivan
Ulan Villalobos
Leopoldo Vivar-Vargas
Jaidyn Welborne
Josiah Woodard
Samuel Worthington
Karen Young
10th grade
Principal’s honors
Ayomide Abudu
Jada Alvarez Pannell
Faarooq Amosu
Marla Arroyo Rosado
Mya Blagmon
Elizabeth Bowling
Kayla Brooks
London Brooks
Abigail Caaya
Natalie Castillo
Kierah Cephas
Tristen Clark
Amir Dade
Devoni Gale
Nylaysia Grant
James Hernandez
Hannah Hyde
Isaiah Jover
Solara Kelly
Tyrik Kelly
Dominic Kendall
Amaya Langston
Janiaha Lee-Williams
Jordan Lewis
Chris Lord
Brianna Marshall
Madison Moody
Lindsay Mumford
Emma O’Rourke
Mahi Shah
Larissa Simonds
Caden Simpson
Mekhi Slaughter
Davon Smith
Victoria St. John
Moeha Toi
Lyric Turnbull
Dajah Veneszee
High honors
Courtney Adams
Amari Alexander
Landon Arnold
Taysia Beaty-Brown
Mark Bradford
Brandon Burton
Kharii Butler
Hejab Butt
Ayanna Carroll
Davon Carter
Obioma Chiedozie
Christopher Combs
John Cook III
Natalia Cordova
Joshua Crossley
Brianna Cusick
Khayla Davenport
Samarra Douglas
Michael Edwards
Michelle Edwards
Khalil Elie-Adams
Jayden Elkins
Jameer Fitzgerald
Anaya Florence
Christian Geades
Asael Gonzalez
Lizaura Gonzalez
Shawn Green
Trevor Herscher
William Hightower
Alexander Hopkins
Kailyn Jackson
Kadriana Jenkins
Jeremiah Johnson
Anyia Kendall
Rayshon Lawrence II
Mya Lawson
Angelique Mallari
Terrell McSears
Halle Moore
Daniel Nguyen
Akira Nunes
Walter-James Phillips Jr.
Synia Proctor
Joshua Quick
La Zaria Rickman
Tawnee Safewright
Shemyha Scott
Michael Slagle
Aubrey Stancil
Destiny Stith
Nia Strong
Yeabsira Temesgen
Aniya Tucker
Christian Vidal
Devin Walker
Alexis Warder
Michael Wilson Jr.
Honors
Abdul Ali
Amarria Anderson
Blake Bailey II
Jaydon Barnes
Tiyona Brown
Javon Bullock
Jeremy Call
Angel Campana
Briyona Carey
Khoury Carroll-Tanner
Shaun Chaney
Clinisha Copeland
Taylor Corley
Michael Cross III
Laila Day
Mackenzie Day
JacQuelynn Dickerson
London Dinkins
Demetrius Evans
Cameron Ferguson
Demmi Goodman
Marcus Hairston II
Wallace Harris Jr.
Acouyai Jackson
Elijah Kay
Rebekah Kreunen
Alexus Labanowski
Brice Latty
Braylen Lawson
Angelo Loynes
Jamar Mason
Kiana McArthur
Rae’Nysa Montgomery
Thimothy Niemi
Dominique Patrick
Aiden Payne
Saniah Payne
Kenneth Pearson
Manoah Pitt
Shaznee Pittman
Montrell Reeves
Lyniesha Renaud
William Robinson Jr.
Talaya Scott
Aaliyah Shields
Zakiah Singletary
Pape Sow Jr.
Zion Spann
Haley Summers
Brenzell Tait
Lanaia Thompson
Britney Thume
Tyla Todd
Matthew Vasquez
Charles Walker II
Mia Washington,
Genesis Watson
Camron Wesley-Wiggins
Adrianna Williams
Amiya Williams
Mariah Winward
Mattie Wright
11th grade
Principal’s honors
Maryam Amosu
Ryann Brown
Kyle Bryson
Madisyn Byrd
Marcellus Coney
Katelynn Crump
Kent De Los Santos
Jazmyne De Shields
Andrea Eichstadt
Shianne Ferguson
Jamie Fleury
Adair Flores-Aguilar
Alexis Fraser
Katherine Fuentes
Michael Gandy
Evangeline Gilmer
Christian Gomez
Kemani Goode
Cierra Grady
Thema Green
Robertney Harlan
Tamia Harrell
Jevon Hart
Trayonna Hart
Rachel Hightower
Kaiden Jenkins
Kameron Jenkins
Camryn Jeziorowski
Kayla Jones
Skylar Jones
Rylee Josephs
Noah Kanter
Georgette Kelley
Bryce Lewis,
Malika Marshall
Bria McCallam
Kimberlyn McMurray
Jacob Miller
Jordan Moss
Ian-Simplice Obare
Emma Phillips
Abena Poku
Diamond Porter
Daja Prather
Kasey Proksch
Aaniah Sanders
Malakhi Smith
Sherrin Smith
Tayler Somerville
Julian Sparks
Mateo Stowe
Marylyn Uzoukwu
Kimberly Viveros-Baez
Kort Wise
High honors
Haleigh Adams
Makeen Allen
Damon Anderson
Deandre Battle
Jaime Boulware
Malcolm Brooks
Brooke Brown
Destenee Brown
Shanell Carter
Angela Chase
Talayah Chesley
Areanna Cole
Ajan Coleman
Cassidy Conte
Katheryne Correa Lopez
Stephanie Cruz
Kim Dumas
Lisa Fleet
Jada Geter
Armani Givens
Kylie Goodwin
A’Nia Gray
Sterling Green II
Zy’Aere Gridine
Ariahna Hemsley
Noah Hinton
Destiny Hunter
Janayia Jefferson
Armari Johnson
Laila Johnson
Bradley Jones
Christopher Martin
Takylia Mason
Antoineus Mattocks
Nicholas McKoy
Sarah McKoy
Natalie Murphy
Brionna Murray
Lilian Otero
Marissa Parks
Imani Pearson
Mason Price
Jamie Reed
Taliyah Ricks
Tanaeja Riley
Mya Savoy
Samuel Slay
Loraye Smith
Tyler Smith
Trinity Solomon
David Steo
Corey Stokes
Wilfredo Villalobos
Eric Ward
Zachary Warren
Joiner-Serenity Williams
Skylar Williams
Zaria Wilson
Jasmine Woody
Sulaiman Yousaf
Honors
Alexander Alicka
Cristina Amaro
Ra’Sheed Beamon
Isiah Belcher
Cameron Beverly
Alexis Boswell
Shellee Brevard
Kayla Brown
Mia Caligiuri
Pamela Canterbury
Kieante Cauley
Faith Chesley
Elvin Dangan
D’Yonna Daniels
Ramerick Daniels
Markeiya Evans
Nicholas Fennell
Caleb Ferguson
Bryce Folawiyo
Elijahaun Freeman
Justus Gatewood
Arien Gatling
Tanae Hicks
Sharline Hidalgo-Infante
Jacob Higgs
Dasia Hill
Ranier Holmes Jr.
Issac Hyson
Martin Jean Jr.
Amir Jones
Dy’iamond Jones
Amara Kazim
Lazarus Kearse
Ziana Marable
Caleb Marlatt
Jamie McCawley
Kristopher McDonald
Aliya McLamb
Naomi Miller
Damaris Moore
Logan Murphy
Angelo Pelham
David Queen Jr.
Zyara Riley
Samara Robinson
Kianna Russell
Taniah Smith
Kevin Stewart Jr.
Leslie Teran
Lauryn Wallace
Amari Washington
Nicholas Webster
Bruce Wellington Jr.
Darrell Whipple
Payton Whisler
Kristin Williams
12th grade
Principal’s honors
Orlando Aguilar
Aaliah Amosu
Courtney Bartlette
Tahmyah Beaty-Brown
Ahmiya Bellamy
Reginald Black
Jared Bramell
Cameron Brown
Camden Burroughs
Tajae Byer
Helena Caaya
Ciani Carter
Sebastian Chamberlain
Samantha Clark
Nicholas Conn
McKenzie Curtis
Morgan Curtis
Karen Damien
Angel Davis
Savanna Duduk
Gianni Estrada
Jalen Freeman
Christian Joriel Gloria
Austin Gosford
Samiya Green
Garrett Gulley
Amir Heflin
Merresha-Racaar Henry
Leila Ibrahim
Nakaya Jackson
Xavier Jackson
Jaida Jernagin
Danielle Johnson
Leah Johnson
Moriah Jones
Rachel Jover
Michael Krawczyk
Bryan Lehosky
Taviah Levenson
Rubi Long
D”Montae Mason
Krisha Marie Melchor
Ashlyn Milstead
Rikayla Mitchell
Nyla Morrison
Vi P. Nguyen
Abiola Ojo
Jasmine Olawole
Lausanne Lee Oliver
Michaela Pape
Keiana Poindexter
Marc Queen
Kyle Reigel
Ronald Robinson Jr.
Joshua Santos
Reginald Seigler Jr.
Courtney Smith
Rana Smith
Taylor Stone
Meklit Teclehamanot
Cornelius Thompson
Joe Mike Christ Trespeces
Valine Uzoukwu
Leslie Vivar
Ahriel Walker
Jala Walker
Carnell Warner II
Faith Washington
Nyrhae Williams
Isaiah Woods
High honors
Francis X. Abaquita
Christine Akpan
Muhammad Ali
Nya Allen
Matthew Ashburn
Asia Barnes
Klayton Batten
Sean Bean
Shannon Biggs
Nathaneal Bradd
Dominic Brooks
Sade Broughton
Derrick Butler Jr.
Vincent Butler III
Mikayla Calahan
Damia Carter
Mikiah Chavis
Micah Cole
Daushae Corley-Nelson
Kalea Covington
Nicholas Crain
Liyah Curry
Ranius Daramola
Myron Davis
Brianna Day
Colwin Devlin
Chancelle Diago
Darin Dornberger
Da’Naja Dozier
Oriah Felix
Michael Fletcher Jr.
Robert Folson III
Aurelien Fone’ Tokam
Konner Foster
Tavon Freeman
Ariell Garrison
Ethan Hall
Abigail Harold
Kaylah Harris
Saniya Harris
Symone Harrison
Shaheed Hedgepeth
Koah Hedgspeth
Aileen Hernandez
Aricia Howard
Marcus Hunter
Jadah Huntley
Talla Jagne
Corissa Jenkins
Brandon Johnson
Bria Johnson
Lauren Johnson
Alexandrya King
Evelynn Kreunen
Kierstyn Lewis-Minor
Lianna McKenney
Taj Al Deen McKnight
Jennifer Mendoza
Ayanna Milliner
Ashlyn Morgan
Brooklyn Murray
Isonose Nelson
Isis Nichols
Tyrique Patrick
Alaina Portlock
Kyli Queen
Travis Reyes
Kolby Robinson
Kevin Smith II
Tiffany Solis
Langston Staton
Tyler Stroy
Taylor Stuart
Kyla Sutton
Taylor Swanson
Evan Taburton
Blen Tesfaye
Jalexus Thomas
Cornell Thompson
Emily Vanhoozier
Jaila Walton
Warren Whitaker
LaDainian Williams
Jala Winters
Eriq Witherspoon
Shane Wood
Matthew Woodward
Jordyn Woody
Jordyn Worme
Zoe Worthington
Diamond Zetty
Honors
Deondre Awkard
Sydney Ball
Kadasia Barnes
Amiya Batchelor
Deon Bond
Destiny Brettler
Jada Brown
Kissaiah Brown
Ramon Bush
Shemar Butler
Antone’ Cauley
Chukwuka Chiedozie
Kalyha Clark
Jalen Coates
Keith Dickerson Jr.
Yasmine Duckenfield
Travis Dye
Brian Edmonds II
Jayce Esposito
Dy’men Fisher
Monique Fisher
Jameelah Fuller
Khoryn Gatewood
Lauren Grove
Victoria Hanbury
Dylan Hardesty
Dana Harty
Jelani Henderson
Ryan Jamison
Mitchell Kanter
Cirak Kine
Kouame Konan
Brandon Lewis
BriNya Maddox
Mikal McCray
Dylan McCullough
Jaden McGarrah
Cedric McKoy
Deonte McNeill
Joseph Mobley
Michael Moore
Ceres Murry
Lorenzo Pelham
Richard Peterson
Caleb Quick
Tyron Rex-Campbell
Gabriella Rodriguez
Autumn Russell
Shawn Savage
Lovely Tatum
Michaiah Underdue
Aaliyah Vaughan
Aeja Williams