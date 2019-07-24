Ninth grade

Principal’s honors

Alyssa Adams

Jenna Albertson

Farooq Amosu

Mya Blagmon

London Brooks

Ayanna Carroll

Natalie Castillo

Louis Chen

Ashlee Clanton

Tristen Clark

Natalia Cordova

Devoni Gale

Asael Gonzalez

Nylaysia Grant

Kaitlyn Jennings

Jania Jones

Elijah Kay

Solara Kelly

Tyrik Kelly

Amaya Langston

Brooke Latty

Janiaha Lee-Williams

Jordan Lewis

Chris Lord

Brianna Marshall

Lindsay Mumford

Jenna Ring

Mahi Shah

Larissa Simonds

Caden Simpson

Mekhi Slaughter

Victoria St. John

Yeabsira Temesgen

Ashlyn Young

High honors

Ayomide Abudu

Courtney Adams

Amari Alexander

Amarria Anderson

Justin Arjun-Odle

Landon Arnold

Marla Arroyo Rosado

Liam Barber

Taysia Beaty-Brown

Haakon Berglund

Elizabeth Bowling

Mark Bradford Jr.

Kharii Butler

Hejab Butt

Jeremy Call

Khoury Carroll-Tanner

Davon Carter

Vernida Zanne Charfauros

Brianna Cusick

Amir Dade

Khayla Davenport

Aliyah Douglas

Samarra Douglas

Tat’yanna Eaddy

Michael Edwards

Michelle Edwards

Jabril Fagan

Anaya Florence

Shawn Green,Jr.

Wallace Harris Jr.

James Hernandez

William Hightower

Hannah Hyde

Kadriana Jenkins

Trevor Jenkins

Isaiah Jover

Anyia Kendall

Brice Latty

Rayshon Lawrenve

Mya Lawson

Angelique Mallari

Daniel Nguyen

Emma O’Rourke

Jarred Paul-Quashie

Synia Proctor

Joshua Quick

Montrell Reeves

Tawnee Safewright

Brandon Sandidge

Shemyha Scott

Talaya Scott

Dion Senn

Davon Smith

Edward Waltmyer

Alexis Warder

Genesis Watson

Michael Wilson

Mariah Winward

Honors

Abdul Ali

Kanyree Brooks

Benjamin Brown

Mikeyia Brown

Perri Browne

Abigail Caaya

Marquis Campbell

Roosevelt Cauthen

John Cook III

Lee Craddieth

Michael Cross

Joshua Crossley

JacQuelynn Dickerson

Timothy Diggs

Demetrius Evans

Simone Fullilove

Demmi Goodman

Jaden Hendricks

Paris Henson

Alexander Hopkins

Kailyn Jackson

Di’andre Jefferson

Timothy Niemi

Akira Nunes

Sean Oliver

Saniah Payne

Manoah Pitt

Shaznee Pittman

Kristina Proksch

Kay Prude

William Robinson Jr.

Sabella Saleh

Michael Slagle

Victor Smith Jr.

Pape Sow Jr.

Zion Spann

Destiny Stith

Nia Strong

Lanaia Thompson

Aniya Tucker

Matthew Vasquez

Dajah Veneszee

Christian Vidal

Alena Wilkinson

Joaquin Wilson

Mattie Wright

10th grade

Principal’s honors

Maryam Amosu

Brooke Brown

Destenee Brown

Ryann Brown

Kyle Bryson

Marcellus Coney

Julia Davis

Kent De Los Santos

Andrea Eichstadt

Jamie Fleury

Adair Flores-Aguilar

Alexis Fraser

Michael Gandy

Evangeline Gilmer

Christian Gomez

Kemani Goode

Cierra Grady

Thema Green

Robertney Harlan

Jevon Hart

Jeilani Harvey

Ariahna Hemsley

Jacob Higgs

Rachel Hightower

Alyssa Hill

Kaiden Jenkins

Kameron Jenkins

Camryn Jeziorowski

Bradley Jones

Kayla Jones

Noah Kanter

Amara Kazim

Georgette Kelley

Antoineus Mattocks

Bria McCallam

Nicholas McKoy

Sarah McKoy

Brianna McMillon

Kimberlyn McMurray

Jacob Miller

Jordan Moss

Abena Poku

Diamond Porter

Mason Price

Kasey Proksch

Taliya Ricks

Mya Savoy

Loraye Smith

Malakhi Smith

Sherrin Smith

Tyler Smith

Tayler Somerville

Marylyn Uzoukwu

Kimberly Viveros-Baez

Zaria Wilson

Kort Wise

High honors

Alexis Adams

Alexis Boswell

Jaime Boulware

Kayla Brown

Maasai Brown

Shanell Carter

Areanna Cole

Cassidy Conte

Katelynn Crump

Stephanie Cruz

Deja Epps

Nya Epps

Lisa Fleet

Monique French

Armani Givens

Kylie Goodwin

A’Nia Gray

Sterling Green

Tamia Harrell

Trayonna Hart

Sharline Hidalgo Infante

Armari Johnson

Skylar Jones

Rylee Josephs

Caleb Marlatt

Takylia Mason

Jasmine Mathis

Damaris Moore

Sidney Moorman

Breanna Neal

Zyara Riley

Aaniah Sanders

Samuel Slay

Julian Sparks

Janel Twyman

Eric Ward

Zachary Warren

Nicholas Webster

Honors

Haleigh Adams

Zayd Al-Farooq

Damon Anderson

Joshua Boulware

Cameron Bowles

Shellee Brevard

Pamela Canterbury

Faith Chesley

Kalyha Clark

Angel Collins

Taylor Covington

Era Cox

Jamari Cumberbatch

Dominic Digeno

Markeiya Evans

Shianne Ferguson

Bryce Folawiyo

Jada Geter

Destiny Hunter

Janayia Jefferson

Tyrek Johnson

Amir Jones

Dy’iamond Jones

Lazarus Kearse

Mica’iah Lee

Bryce Lewis

Brandon Marion

Christopher Martin

Isaiah Maxwell

Jamie McCawley

Jordan McGuffey

Naomi Miller

Brionna Murray

Marissa Parks

Angelo Pelham

Kaitlynn Proctor

Jamie Reed

Tanaeja Riley

Christopher Snyder

Trinity Salomon

Kevin Stewart

Corey Stokes

Noah Taylor

Leslie Teran

Wilfredo Villalobos

Lauryn Wallace

Amari Washington

Ajanea West

Kristin Williams

Skylar Williams

Miles Winters

Jasmine Woody

11th grade

Principal’s honors

Orlando Aguilar

Aaliah Amosu

Asia Barnes

Tahmyah Beaty-Brown

Ahmiya Bellamy

Shannon Biggs

Reginald Black

Jared Bramell

Sade Broughton

Cameron Brown

Jada Brown

Camden Burroughs

Tajae Byer

Anna Bylan

Helena Caaya

Ciani Carter

Damia Carter

Sebastian Chamberlain

Nicholas Conn

Liyah Curry

McKenzie Curtis

Morgan Curtis

Karen Damien

Ranius Daramola

Angel Davis

Quinn Duffy

Christian Jorie Gloria

Samiya Green

Garrett Gulley

Amir Heflin

Jadah Huntley

Leila Ibrahim

Nakaya Jackson

Xavier Jackson

Jaida Jernagin

Danielle Johnson

Rachel Jover

Michael Krawczyk

Taviah Levenson

Kierstyn Lewis

Taj McKnight

Krisha Marie Melchor

Ashlyn Milstead

Rikayla Mitchell

Nyla Morrison

Vi P. Nguyen

Abiola Ojo

Lausanne Lee Oliver

Michaela Pape

Andrew Pedigo

Keiana Poindexter

Alaina Portlock

Kyli Queen

Marc Queen

Ronald Robinson Jr.

Reginald Seigler Jr.

Courtney Smith

Rana Smith

Taylor Stone

Kyla Sutton

Meklit Teclehamanot

Blen Tesfaye

Cornelius Thompson

Cornell Thompson

Joe Mike Christ Trespeces

Valine Uzoukwu

Ahriel Walker

Jala Walker

Carnell Warner

Faith Washington

Nyrhae Williams

High honors

Christine Akpan

Muhammad Ali

Nya Allen

Deon Bond

Kissaiah Brown

Derrick Butler Jr.

Vincent Butler III

Mikayla Calahan

Mikiah Chavis

Samantha Clark

Micah Cole

Eriyana Cooks

Brianna Day

Da’Naja Dozier

Yasmine Duckenfield

Savannah Duduk

Jayce Esposito

Robert Folson III

Aurelien Fone Tokam

Konner Foster

Jalen Freeman

Tavon Freeman

Ariell Garrison

Austin Gosford

Abigail Harold

Symone Harrison

Dana Harty

Koah Hedgspeth

Merresha-Racaar Henry

Aricia Howard

Talla Jagne

Corissa Jenkins

Bria Johnson

Lauren Johnson

Leah Johnson

Arica Jones

Moriah Jones

Alexandrya King

Alyssa Knight

Bryan Lehosky

Rubi Long

Lauryn Maxwell

Mikal McCray

Jaden McGarrah

Ashlyn Morgan

Kyle Reigel

Maurice Robinson II

Autumn Russell

Joshua Santos

Shawn Savage

Langston Staton

Tyler Stroy

Taylor Swanson

Jalexus Thomas

Leslie Vivar

Eriq Witherspoon

Savannah Wood

Matthew Woodward

Jordyn Woody

Jordyn Worme

Autumn Young

Diamond Zetty

Honors

Ashanti Armstrong

Matthew Ashburn

Sydney Ball

Amiya Batchelor

Sean Bean

Nathaneal Bradd

Anaya Brooks

Shemar Butler

D’Angelo Carroll

Antone’ Cauley

Daushae Corley-Nelson

Kalea Covington

Nicholas Crain

Myron Davis

David Day

Colwin Devlin

Darin Dornberger

Lakayja Dotson

Kevon Douglas

Oriah Felix

Dy’men Fisher

Joshua Fisher

Monique Fisher

Divine Forte

Khoryn Gatewood

Niya Gillum

Kianna Gwynn

Ethan Hall

Saniya Harris

Andre Heard

Khairy Jones

Justin Jordan

Mitchell Kanter

BriNya Maddox

Jordan Mathis

Dylan McCullough

Omar McGann

Lianna McKenney

Deonte McNeill

Jennifer Mendoza

Cabria Moore

Michael Moore

Brooklyn Murray

Isis Nichols

Richard Peterson

Eli Plitt

Caleb Quick

Travis Reyes

Kolby Robinson

Elizabeth Rogers

Kevin Smith II

Tiffany Solis

Lillyan Susalla

Lovely Tatum

Shamia Taylor

LaDainian Williams

Jala Winters

Shane Wood

Isaiah Williams

Zoe Worthington

12th grade

Principal’s honors

Brianna Alston

Krissia Arana Lopez

Maliya Baxter

Kaylin Bing

Desiree Black

Ava Brooks

Rarday Burrell

Keonna Bushrod

Nyah Callahan

Alexis Campbell

Hannah Collier

Tamara Contee

Darius Dantzler

Alyssa Davis

Pierre Elijah Dela Cruz

Renee Deminne

Dejah Dorsey

Onieka Duncan

Stephen Duranske

Vernon Edejer

Cheyenne Farias

Brady Ferruzza

Eyram Fiakpoe

Cierra Francois

Herryete Frias

Alaina Galope

Andrew Gordon

Robersha Harlan

Rachel Hendricks

Savanna Hendricks

Cornelius Hightower III

Dalyn Hinton

Taylor Holland

Elizabeth Hooper

Tamia Jackson

Ariyan Johnso

Toby Juico

Ashley Kress

Immanuel Leonard

Nakhyla Ligonde

Ethan Lord

Kaicee Lord

Mikhail Malloy

Jessa Mae Monreal

Anthony Morgan

Tanijah Neal-Davis

Lynne Ngo Gwet

Katherine O’Meara

Jasmine Pardo

Dorchelle Parker

Taylor Phillips

Ayanna Proctor

Danaisha Proctor

Lashay Renaud

Brieyana Richards

Alexandra Risinger

Arrin Sanders

Jarren Sandidge

Mackenzie Shughart

Korrie Smith

Perri Smith

Tishanna Smith

George Southworth IV

Tiki Staples

Aja Nae Swinney

Madelyn Varela

Jahari Williams

Jala Williams

Brianna Young

High honors

Sarah Absher

Tiara Adams

Alexandra Atkinson

Armani Barnes

Makayla Benjamin

Mariah Burnside

Derrell Butler

Tyrone Butler

Samiah Cadlett

Deion Carter

Erica Cole

Calise Conrad

Adonaijah Curtis

Tyana Dancy

Bishop Dietrich

Hope Duker

Meah Eackles

Kameron Epps

Jordan Eversley

Kierra Ferrell

Sherrod Frye

Ranodia Gills

William Gordon III

Alanna Hallums

Jordyn Hawkins

Janiah Huntley

Fyre Jackson

Michael B. Johnson

Shaniah Johnson

Aysia Jones

Davon Kemngang

Leondra Lewis

Christina Marion

Carmen Marshall

Rashad Matthews

Kristin McAlpine

Andrew McKinght

Antoinette Monzon

Alani Nicholson

Jashae Offutt

Victoria Palmer

Kush Patel

David Porter

Abel Rhoden

Tayler Rooths

Robert Shackelford

Zaccheus Spann

Nyia Stancil

Bryan Stephenson

Brianna Strong

Jaslyn Tabourne

Marcellus Taylor

Asia Thompson

Raelen Todd

Asha-Ashanti Turner

Kayla Turner

Bianca Washington

Taylor Wilson

Kiyah Woods

Honors

Elija Azevedo

Kameron Blount

Amaya Bradford

DeShaun Broadnax

Mariah Brown

Dominic Cantor

Sharniece Chase

Antonio Coward Jr.

Abriana Day

Alexis Dekle

Justin Frye

Ezra Fulton

Mesioni Green-Gore

Ashley Hagan Bijou

Jevon Hamilton

Ma’kayla Handy

Gregory Hollins

Spencer Hooker

Heaven Huntley

Trayevon Johnson

Amenia Jones

Desiree Jones

Keyshaun Jones

Thoradon Manley

Donya Muse

Destiny Neal

Tatiana Neal

Isaiah Neely-Gibbs

Frank Owens III

Clinique Pryor

Aniya Purvey

Justin Purvis

Mikayle Qawwee

Malayah Robinson

Jalen Shanks

Dorien Sharpe

Sanaa Shropshire

Rupert Stephens

Glendy Teran-Sosa

Madison Turner

Damon Washington

Josiah Washington

Asante Watson

Jasmine White

Da’micah Wilkins

Dakota Wise

Sade Yeager