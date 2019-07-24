Ninth grade
Principal’s honors
Alyssa Adams
Jenna Albertson
Farooq Amosu
Mya Blagmon
London Brooks
Ayanna Carroll
Natalie Castillo
Louis Chen
Ashlee Clanton
Tristen Clark
Natalia Cordova
Devoni Gale
Asael Gonzalez
Nylaysia Grant
Kaitlyn Jennings
Jania Jones
Elijah Kay
Solara Kelly
Tyrik Kelly
Amaya Langston
Brooke Latty
Janiaha Lee-Williams
Jordan Lewis
Chris Lord
Brianna Marshall
Lindsay Mumford
Jenna Ring
Mahi Shah
Larissa Simonds
Caden Simpson
Mekhi Slaughter
Victoria St. John
Yeabsira Temesgen
Ashlyn Young
High honors
Ayomide Abudu
Courtney Adams
Amari Alexander
Amarria Anderson
Justin Arjun-Odle
Landon Arnold
Marla Arroyo Rosado
Liam Barber
Taysia Beaty-Brown
Haakon Berglund
Elizabeth Bowling
Mark Bradford Jr.
Kharii Butler
Hejab Butt
Jeremy Call
Khoury Carroll-Tanner
Davon Carter
Vernida Zanne Charfauros
Brianna Cusick
Amir Dade
Khayla Davenport
Aliyah Douglas
Samarra Douglas
Tat’yanna Eaddy
Michael Edwards
Michelle Edwards
Jabril Fagan
Anaya Florence
Shawn Green,Jr.
Wallace Harris Jr.
James Hernandez
William Hightower
Hannah Hyde
Kadriana Jenkins
Trevor Jenkins
Isaiah Jover
Anyia Kendall
Brice Latty
Rayshon Lawrenve
Mya Lawson
Angelique Mallari
Daniel Nguyen
Emma O’Rourke
Jarred Paul-Quashie
Synia Proctor
Joshua Quick
Montrell Reeves
Tawnee Safewright
Brandon Sandidge
Shemyha Scott
Talaya Scott
Dion Senn
Davon Smith
Edward Waltmyer
Alexis Warder
Genesis Watson
Michael Wilson
Mariah Winward
Honors
Abdul Ali
Kanyree Brooks
Benjamin Brown
Mikeyia Brown
Perri Browne
Abigail Caaya
Marquis Campbell
Roosevelt Cauthen
John Cook III
Lee Craddieth
Michael Cross
Joshua Crossley
JacQuelynn Dickerson
Timothy Diggs
Demetrius Evans
Simone Fullilove
Demmi Goodman
Jaden Hendricks
Paris Henson
Alexander Hopkins
Kailyn Jackson
Di’andre Jefferson
Timothy Niemi
Akira Nunes
Sean Oliver
Saniah Payne
Manoah Pitt
Shaznee Pittman
Kristina Proksch
Kay Prude
William Robinson Jr.
Sabella Saleh
Michael Slagle
Victor Smith Jr.
Pape Sow Jr.
Zion Spann
Destiny Stith
Nia Strong
Lanaia Thompson
Aniya Tucker
Matthew Vasquez
Dajah Veneszee
Christian Vidal
Alena Wilkinson
Joaquin Wilson
Mattie Wright
10th grade
Principal’s honors
Maryam Amosu
Brooke Brown
Destenee Brown
Ryann Brown
Kyle Bryson
Marcellus Coney
Julia Davis
Kent De Los Santos
Andrea Eichstadt
Jamie Fleury
Adair Flores-Aguilar
Alexis Fraser
Michael Gandy
Evangeline Gilmer
Christian Gomez
Kemani Goode
Cierra Grady
Thema Green
Robertney Harlan
Jevon Hart
Jeilani Harvey
Ariahna Hemsley
Jacob Higgs
Rachel Hightower
Alyssa Hill
Kaiden Jenkins
Kameron Jenkins
Camryn Jeziorowski
Bradley Jones
Kayla Jones
Noah Kanter
Amara Kazim
Georgette Kelley
Antoineus Mattocks
Bria McCallam
Nicholas McKoy
Sarah McKoy
Brianna McMillon
Kimberlyn McMurray
Jacob Miller
Jordan Moss
Abena Poku
Diamond Porter
Mason Price
Kasey Proksch
Taliya Ricks
Mya Savoy
Loraye Smith
Malakhi Smith
Sherrin Smith
Tyler Smith
Tayler Somerville
Marylyn Uzoukwu
Kimberly Viveros-Baez
Zaria Wilson
Kort Wise
High honors
Alexis Adams
Alexis Boswell
Jaime Boulware
Kayla Brown
Maasai Brown
Shanell Carter
Areanna Cole
Cassidy Conte
Katelynn Crump
Stephanie Cruz
Deja Epps
Nya Epps
Lisa Fleet
Monique French
Armani Givens
Kylie Goodwin
A’Nia Gray
Sterling Green
Tamia Harrell
Trayonna Hart
Sharline Hidalgo Infante
Armari Johnson
Skylar Jones
Rylee Josephs
Caleb Marlatt
Takylia Mason
Jasmine Mathis
Damaris Moore
Sidney Moorman
Breanna Neal
Zyara Riley
Aaniah Sanders
Samuel Slay
Julian Sparks
Janel Twyman
Eric Ward
Zachary Warren
Nicholas Webster
Honors
Haleigh Adams
Zayd Al-Farooq
Damon Anderson
Joshua Boulware
Cameron Bowles
Shellee Brevard
Pamela Canterbury
Faith Chesley
Kalyha Clark
Angel Collins
Taylor Covington
Era Cox
Jamari Cumberbatch
Dominic Digeno
Markeiya Evans
Shianne Ferguson
Bryce Folawiyo
Jada Geter
Destiny Hunter
Janayia Jefferson
Tyrek Johnson
Amir Jones
Dy’iamond Jones
Lazarus Kearse
Mica’iah Lee
Bryce Lewis
Brandon Marion
Christopher Martin
Isaiah Maxwell
Jamie McCawley
Jordan McGuffey
Naomi Miller
Brionna Murray
Marissa Parks
Angelo Pelham
Kaitlynn Proctor
Jamie Reed
Tanaeja Riley
Christopher Snyder
Trinity Salomon
Kevin Stewart
Corey Stokes
Noah Taylor
Leslie Teran
Wilfredo Villalobos
Lauryn Wallace
Amari Washington
Ajanea West
Kristin Williams
Skylar Williams
Miles Winters
Jasmine Woody
11th grade
Principal’s honors
Orlando Aguilar
Aaliah Amosu
Asia Barnes
Tahmyah Beaty-Brown
Ahmiya Bellamy
Shannon Biggs
Reginald Black
Jared Bramell
Sade Broughton
Cameron Brown
Jada Brown
Camden Burroughs
Tajae Byer
Anna Bylan
Helena Caaya
Ciani Carter
Damia Carter
Sebastian Chamberlain
Nicholas Conn
Liyah Curry
McKenzie Curtis
Morgan Curtis
Karen Damien
Ranius Daramola
Angel Davis
Quinn Duffy
Christian Jorie Gloria
Samiya Green
Garrett Gulley
Amir Heflin
Jadah Huntley
Leila Ibrahim
Nakaya Jackson
Xavier Jackson
Jaida Jernagin
Danielle Johnson
Rachel Jover
Michael Krawczyk
Taviah Levenson
Kierstyn Lewis
Taj McKnight
Krisha Marie Melchor
Ashlyn Milstead
Rikayla Mitchell
Nyla Morrison
Vi P. Nguyen
Abiola Ojo
Lausanne Lee Oliver
Michaela Pape
Andrew Pedigo
Keiana Poindexter
Alaina Portlock
Kyli Queen
Marc Queen
Ronald Robinson Jr.
Reginald Seigler Jr.
Courtney Smith
Rana Smith
Taylor Stone
Kyla Sutton
Meklit Teclehamanot
Blen Tesfaye
Cornelius Thompson
Cornell Thompson
Joe Mike Christ Trespeces
Valine Uzoukwu
Ahriel Walker
Jala Walker
Carnell Warner
Faith Washington
Nyrhae Williams
High honors
Christine Akpan
Muhammad Ali
Nya Allen
Deon Bond
Kissaiah Brown
Derrick Butler Jr.
Vincent Butler III
Mikayla Calahan
Mikiah Chavis
Samantha Clark
Micah Cole
Eriyana Cooks
Brianna Day
Da’Naja Dozier
Yasmine Duckenfield
Savannah Duduk
Jayce Esposito
Robert Folson III
Aurelien Fone Tokam
Konner Foster
Jalen Freeman
Tavon Freeman
Ariell Garrison
Austin Gosford
Abigail Harold
Symone Harrison
Dana Harty
Koah Hedgspeth
Merresha-Racaar Henry
Aricia Howard
Talla Jagne
Corissa Jenkins
Bria Johnson
Lauren Johnson
Leah Johnson
Arica Jones
Moriah Jones
Alexandrya King
Alyssa Knight
Bryan Lehosky
Rubi Long
Lauryn Maxwell
Mikal McCray
Jaden McGarrah
Ashlyn Morgan
Kyle Reigel
Maurice Robinson II
Autumn Russell
Joshua Santos
Shawn Savage
Langston Staton
Tyler Stroy
Taylor Swanson
Jalexus Thomas
Leslie Vivar
Eriq Witherspoon
Savannah Wood
Matthew Woodward
Jordyn Woody
Jordyn Worme
Autumn Young
Diamond Zetty
Honors
Ashanti Armstrong
Matthew Ashburn
Sydney Ball
Amiya Batchelor
Sean Bean
Nathaneal Bradd
Anaya Brooks
Shemar Butler
D’Angelo Carroll
Antone’ Cauley
Daushae Corley-Nelson
Kalea Covington
Nicholas Crain
Myron Davis
David Day
Colwin Devlin
Darin Dornberger
Lakayja Dotson
Kevon Douglas
Oriah Felix
Dy’men Fisher
Joshua Fisher
Monique Fisher
Divine Forte
Khoryn Gatewood
Niya Gillum
Kianna Gwynn
Ethan Hall
Saniya Harris
Andre Heard
Khairy Jones
Justin Jordan
Mitchell Kanter
BriNya Maddox
Jordan Mathis
Dylan McCullough
Omar McGann
Lianna McKenney
Deonte McNeill
Jennifer Mendoza
Cabria Moore
Michael Moore
Brooklyn Murray
Isis Nichols
Richard Peterson
Eli Plitt
Caleb Quick
Travis Reyes
Kolby Robinson
Elizabeth Rogers
Kevin Smith II
Tiffany Solis
Lillyan Susalla
Lovely Tatum
Shamia Taylor
LaDainian Williams
Jala Winters
Shane Wood
Isaiah Williams
Zoe Worthington
12th grade
Principal’s honors
Brianna Alston
Krissia Arana Lopez
Maliya Baxter
Kaylin Bing
Desiree Black
Ava Brooks
Rarday Burrell
Keonna Bushrod
Nyah Callahan
Alexis Campbell
Hannah Collier
Tamara Contee
Darius Dantzler
Alyssa Davis
Pierre Elijah Dela Cruz
Renee Deminne
Dejah Dorsey
Onieka Duncan
Stephen Duranske
Vernon Edejer
Cheyenne Farias
Brady Ferruzza
Eyram Fiakpoe
Cierra Francois
Herryete Frias
Alaina Galope
Andrew Gordon
Robersha Harlan
Rachel Hendricks
Savanna Hendricks
Cornelius Hightower III
Dalyn Hinton
Taylor Holland
Elizabeth Hooper
Tamia Jackson
Ariyan Johnso
Toby Juico
Ashley Kress
Immanuel Leonard
Nakhyla Ligonde
Ethan Lord
Kaicee Lord
Mikhail Malloy
Jessa Mae Monreal
Anthony Morgan
Tanijah Neal-Davis
Lynne Ngo Gwet
Katherine O’Meara
Jasmine Pardo
Dorchelle Parker
Taylor Phillips
Ayanna Proctor
Danaisha Proctor
Lashay Renaud
Brieyana Richards
Alexandra Risinger
Arrin Sanders
Jarren Sandidge
Mackenzie Shughart
Korrie Smith
Perri Smith
Tishanna Smith
George Southworth IV
Tiki Staples
Aja Nae Swinney
Madelyn Varela
Jahari Williams
Jala Williams
Brianna Young
High honors
Sarah Absher
Tiara Adams
Alexandra Atkinson
Armani Barnes
Makayla Benjamin
Mariah Burnside
Derrell Butler
Tyrone Butler
Samiah Cadlett
Deion Carter
Erica Cole
Calise Conrad
Adonaijah Curtis
Tyana Dancy
Bishop Dietrich
Hope Duker
Meah Eackles
Kameron Epps
Jordan Eversley
Kierra Ferrell
Sherrod Frye
Ranodia Gills
William Gordon III
Alanna Hallums
Jordyn Hawkins
Janiah Huntley
Fyre Jackson
Michael B. Johnson
Shaniah Johnson
Aysia Jones
Davon Kemngang
Leondra Lewis
Christina Marion
Carmen Marshall
Rashad Matthews
Kristin McAlpine
Andrew McKinght
Antoinette Monzon
Alani Nicholson
Jashae Offutt
Victoria Palmer
Kush Patel
David Porter
Abel Rhoden
Tayler Rooths
Robert Shackelford
Zaccheus Spann
Nyia Stancil
Bryan Stephenson
Brianna Strong
Jaslyn Tabourne
Marcellus Taylor
Asia Thompson
Raelen Todd
Asha-Ashanti Turner
Kayla Turner
Bianca Washington
Taylor Wilson
Kiyah Woods
Honors
Elija Azevedo
Kameron Blount
Amaya Bradford
DeShaun Broadnax
Mariah Brown
Dominic Cantor
Sharniece Chase
Antonio Coward Jr.
Abriana Day
Alexis Dekle
Justin Frye
Ezra Fulton
Mesioni Green-Gore
Ashley Hagan Bijou
Jevon Hamilton
Ma’kayla Handy
Gregory Hollins
Spencer Hooker
Heaven Huntley
Trayevon Johnson
Amenia Jones
Desiree Jones
Keyshaun Jones
Thoradon Manley
Donya Muse
Destiny Neal
Tatiana Neal
Isaiah Neely-Gibbs
Frank Owens III
Clinique Pryor
Aniya Purvey
Justin Purvis
Mikayle Qawwee
Malayah Robinson
Jalen Shanks
Dorien Sharpe
Sanaa Shropshire
Rupert Stephens
Glendy Teran-Sosa
Madison Turner
Damon Washington
Josiah Washington
Asante Watson
Jasmine White
Da’micah Wilkins
Dakota Wise
Sade Yeager