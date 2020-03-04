Third grade

All A’s

Carly Birmingham

Paul Blachek

Hailey Davis

Kaiden Davis

Aiyani Gardiner

Addison Huffer

Brayden Valenzuela

A’s and B’s

Franklin Brauns

Anthony Briggs

Camryn Brinkley

Hunter Buchanan

Zyier Covington

Noah Garcia

Masyn Hemphill

Keirsten Humphries

Jeremy Kamden

Anabella Kirby

Kennedi Knott

Luke Lopez

Aaliyah Mason

Noah Mayfield

Lily Mellott

Joseph Nelms

Kendall Nelson

Bristol Patrick

Zaidyn Perry

Zachary Pratt

Michaela Rose

Max Shlagel

Olivia Sylvain

Kyndel Tucker

Madison Turner

Ruby Turner

Rylee Williams

Jaxon Winstead

Sean Zopelis

Fourth grade

All A’s

Amira Brown

Karaganne Burroughs

Londyn Claros

Ashlyn Lagana

Mayson Magill

Addison Robinson

A’s and B’s

Madelyn Bell

Elizabeth Bostwick

Jacob Boswell

Mariah Bowling

Raleigh Bowling

Hayden Brock

Chase Brown

Dylan Chambers

Harley Connolly

Makayla Crim

Morgan Dalton

James Darago

Mason Hudler

Carly Kendrick

Brendan Marshall

James McDonald

Elijah Merkle

Ellie Poole

Landon Prout

Benje Spargo

Dylan Vides

Mackenzie Williams

Katelynn Wood

Fifth grade

All A’s

Madison Goelling

Brendan Nagel

Sophia Voehl

Abigail Webber

Shannon Wenzlick

A’s and B’s

Addyson Bouton

Madison Brewer

Kendall Coughlan

Damari Dixon

London Drumgole

Jakob Ferguson

Isabella Foard

Samantha Garrido Perez

Kalynn Gutrick

George Hamilton

Grady Hutchins

Hayden Houser

Micah Lee

Myles McAfee

Kerrigan McAlpine

Allison Miller

Riley Niner

Jayden Pinkney

Aiden Robles

Talyia Spencer-Blake

Karson Stewart

Judah Sylvain

Ethan Todd

Andrew Turner

Ulyanna Villalobos

Brianna Williams

Jay’nel Wilson

William Zopelis