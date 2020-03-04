Third grade
All A’s
Carly Birmingham
Paul Blachek
Hailey Davis
Kaiden Davis
Aiyani Gardiner
Addison Huffer
Brayden Valenzuela
A’s and B’s
Franklin Brauns
Anthony Briggs
Camryn Brinkley
Hunter Buchanan
Zyier Covington
Noah Garcia
Masyn Hemphill
Keirsten Humphries
Jeremy Kamden
Anabella Kirby
Kennedi Knott
Luke Lopez
Aaliyah Mason
Noah Mayfield
Lily Mellott
Joseph Nelms
Kendall Nelson
Bristol Patrick
Zaidyn Perry
Zachary Pratt
Michaela Rose
Max Shlagel
Olivia Sylvain
Kyndel Tucker
Madison Turner
Ruby Turner
Rylee Williams
Jaxon Winstead
Sean Zopelis
Fourth grade
All A’s
Amira Brown
Karaganne Burroughs
Londyn Claros
Ashlyn Lagana
Mayson Magill
Addison Robinson
A’s and B’s
Madelyn Bell
Elizabeth Bostwick
Jacob Boswell
Mariah Bowling
Raleigh Bowling
Hayden Brock
Chase Brown
Dylan Chambers
Harley Connolly
Makayla Crim
Morgan Dalton
James Darago
Mason Hudler
Carly Kendrick
Brendan Marshall
James McDonald
Elijah Merkle
Ellie Poole
Landon Prout
Benje Spargo
Dylan Vides
Mackenzie Williams
Katelynn Wood
Fifth grade
All A’s
Madison Goelling
Brendan Nagel
Sophia Voehl
Abigail Webber
Shannon Wenzlick
A’s and B’s
Addyson Bouton
Madison Brewer
Kendall Coughlan
Damari Dixon
London Drumgole
Jakob Ferguson
Isabella Foard
Samantha Garrido Perez
Kalynn Gutrick
George Hamilton
Grady Hutchins
Hayden Houser
Micah Lee
Myles McAfee
Kerrigan McAlpine
Allison Miller
Riley Niner
Jayden Pinkney
Aiden Robles
Talyia Spencer-Blake
Karson Stewart
Judah Sylvain
Ethan Todd
Andrew Turner
Ulyanna Villalobos
Brianna Williams
Jay’nel Wilson
William Zopelis