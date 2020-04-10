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Theodore G. Davis Middle School 3rd quarter honor roll

Sixth grade

Principal’s honors

Alassim B. Abdoulkader-Djilani

Mary Elaine V. Balancio

Jaden G. Cain-Parker

Christopher G. Chubbs Jr.

Arjun K. Garg

Kamille G. Jordan-Cotton

Asalah L. Keita

Jacinda F. McCall

Matthew Lord P. Mendoza

Terra R. Newcamp

Adeyosola T. Odubiyi

Boma E. Samuel-Horsfall

Cristian J. Solomon

Dayna E. Thompson

Logan Q. Wachsmuth

Anthony J. Williams

Noah D. Williams

Journey M. Wooden

High honors

Jamaal Adams-Kamara

Luke V. Allen II

Shamya Z. Barnes

Julian A. Barratt

Mia J. Binsol

Mabel A. Brantuo

Michael J. Brill

Marcus D. Burnette

Dylan M. Cauthen-Gyimah

Arzelle A. Cayetano

Isabella C. Chavez

Eric Chen

Gianna Cheng

Reagan M. Curtis

Delaney L. Darnes

Alani F. Davis

Simon M. Dean

Gilaya M. Dyson

Brianna N. Easterling

Aidan J. Espejo

Jayden E. Estologa

Connor J. Farrell

Faith L. Fisher

Gabrielle D. Giles

Taylor A. Glover

Sharmayne L. Goodwin

Olivia L. Gorzka

Isaiah D. Grant

Tahir M. Harding

Jahasya A. Harris

Cooper W. Harrison II

Dayana S. Hines

Christiaan H. Holmes

Demetrius M. Hunter

Thomas Huynh

Harmoni A. James

Nathanael S. Jean-Gilles

Meghan A. Jordan

Brooklyn N. Lee

Joshua D. Longmire

Matthew C. McAlpine

Erykah R. McCray

Maximus G. Meiser

Austin J. Michael

Olujire A. Ojo-Ade

Yizelle L. Orellana

Delight C. Oyediran

Jazelle A. Padilla

Joshua E. Ponce Guzman

Jordyn E. Riley

Jade L. Rossellini

Phillip S. Sikes II

Kristen E. Small

Landon W. Smith

Alea M. Smothers

Imani L. Spencer

Kaiya S. Stancil

Zahria M. Standley

Christien W. Stewart

Cayla L. Sutton

Sian A. Thigpen

Dylan J. Thir

Charlize M. Thomas

Maurice J. Jr White

Alex E. Windsor

Honors

Essence S. Adams

Aaliyah C. Akins

Sawyer W. Amende

Josef Stanley D. Bassig

Jayla V. Bell

Autumn M. Bennett

Ayden M. Berkebile

Wesley J. Boyd Jr.

A’Jah R. Butler

Jennifer E. Cardoza

Ismael T. Castor

Tamia A. Chase

Ashly P. Chavarria Villatoro

Isaiah L. Clark

Calen M. Coney

Jeremiah T. Couser II

Jayden A. Dahn

Caden W. Delaney

Josiah J. Eldridge-Scott

Patrick H. Jr Ellis

Leitoriana M. Faumuina

Jailyn O. Gettis-Cruz

Angelique E. Graham

Isaac F. Graham

Devin J. Hall

Azariah M. Hancock

Khalil A. Haynes

Darien L. Holly

Ryan M. Hughes

Christian A. Jemison

Kamarie J. Johnson

Ariana K. Josiah

Gabrielle J. Lewis

Mitchell T. IV Lewis

Regan M. Mague

Jah’leel T. Manson-Walker

Kaci E. McCain-Shannon

Lindsey M. McGee

Giovanni V. Mercado

Jamari G. Middelton

Jada M. Miller

Joshua S. Montano

Orlando G. III Moss

Iva M. Njoroge’Macharia

Gianna C. Nwokeuku

Naomi L. Padameli

Layla A. Page

Dawn M. Pena

William M. Perkins

Adanne Y. Perla

Juan A. Pimentel

Tristan M. Proctor

Xavier J. Pullen

Karla E. Reyes Gutierrez

Dejon J. Richardson

Elijah A. Richey

Jalen M. Rogers

Arianna F. Scott

Elizabeth J. Stranges

Kalon L. Taylor

Cori A. Thompson

Anthony E. Thwaites Jr.

Faith A. Walmsley

Rebecca M. Ward

Kendall J. Weaver

Troy T. Weyer

Taniah F. Whitsett

Zoriah G. Wilkins

Maya L. Williams

Aniyah M. Young

Seventh grade

Principal’s honors

Kamaria O. Battle

Carson E. Burwell

Danna Althea A. Calabag

Mandy Chen

Zion M. Goldring

Arianna A. Hissom

Olivia C. Leonard

Martina M. Marchi

Ty’Yonna V. McNeal

Nia M. Parker

India D. Pitts

Biobele N. Samuel-Horsfall

Theodore Settles IV

Sabrina E. Spencer

Arianna J. Tucker

Cayden A. Wagus

Noah R. Whittaker

High honors

Alyssa N. Adams

Mopileola O. Agbaje

Riana E. Aguirre

Rebekah E. Ainerua

Jordynn Y. Akuoko

Duae S. Anjum

Megan M. Bearden

Josiah F. Bello

Amani R. Berry

Hope L. Betts

Noah M. Birke

Kayla N. Boyd

Kennedy N. Butler

Ariyanna G. Camon

Ryan S. Casas

Yarelis Cortes-Torres

Sophie A. Cox

Nathanael E. Dates

Gavin A. Diggs

Aaliyah L. Fisher

Vicquel T. Fostion

Aniya G. Gaskins

Anaiah K. Gill

Lamar D. Greene Jr.

Jason C. Gregory

Davion J. Gross

Zykeyiah S. Hart

Brianna Hernandez Carino

Amarachi V. Ijezie

Christian G. Jenkins-DePeiza

Leia M. Johnson

Mia S. Johnson

Miles C. Johnson

Aidan M. Jones

Camryn J. Lehn

Ashley E. Lewis

Brianna M. Lewis

Makaila N. Lowe

Javaughn Q. Mallory

Timothy A. Martinez

Sydney N. Mavritte

Desia M. McCann

Larissa B. Miller

Marcus G. Moore

Skye S. Morris

Candace D. Moss

Leilah R. Moss

Darian I. Motley

Christian D. Muschette

Angelina V. Nguyen

Trina Nguyen

Maria I. Olay

Mack C. III Osborne

Sapriya E. Ottley

Xavier M. Proctor

Mariah J. Richards

Sasha M. Sanders

Batrisyia Y. Seldon

Demi K. Stevenson

Mikayla D. Stewart

Cameron R. Stokes

Chauncey H. Tillman

Angel Z. Tyler

Laila K. Umrani-Sanders

Clarissa Velasco

Ava J. Watson

Shaniya K. Watson

Aiyona J. Williams

Kamila B. Williams-Johnson

Karima B. Williams-Johnson

Teion K. Winslow

Jaiden T. Wismer

Honors

Folashade S. Akinde

Vivian A. Arboleda

Nadiyah A. Banks

William E. Jr Barnes

Brianna S. Barrow

Khaleil X. Blagmon

Donovan A. Brown

Dalonta W. Butler

Christian T. Carter

Destiny N. Clark

Gregory D. Collins III

Cohren M. Corbin

Amara T. Cox

Nicholas A. Cruz

Caliyah M. Donaldson

Cameron L. Dyer

Keenan J. Frisby

Derek R. Garcia

Eric R. Ghrist

Ameir I. Gibson

Camryn M. Goldsmith

Nigel M. Green

Jeremy L. Haigh

Jazmyn G. Hanks

Jordyn J. Harmon

Madison D. Harris

Morgan B. Hawkins

Nilson I. Hernandez-Mendez

Samaria R. Herriott

Diamond A. Hines

Lewis J. Holmes

Logan A. Holmes

Josiah N. Jackson

Russell J. Jackson

William D. Jemison

Jhenea C. Johnson

Saphyra T. Lagang-Souders

Will A. Larios

Amari J. Lloyd

Emmalyn L. Lovell

Jonathan E. Mack

Selena A. McBride

Nevaeh R. McNeill

Rhachel Anne B. Milan

Derrick I. Nolan

Shealyn C. Oakes

Malak F. Obeid

Joshua D. Oliveros

Gabriela Z. Osorio-Cruz

Arthur L. Pierre-Antoine

R’ielle J. Pinkney

Diana G. Portillo-Mejia

Kyiesha S. Price

Raynna M. Ratchford

Tra’Nae M. Rawlings

Bryce J. Rawlins

Tristan F. Reed

Ashleigh N. Reynolds

Charley T. Samuels

Kamea N. Self

Sabella G. Sibilia-De Paz

Zaria O. Smalls-Ojuolape

Devin M. Smith

Iyana N. Stewart

Brynne A. Suber

Malachi E. Tate

Hadassah J. Thompson

Malachi E. Tolson

Makenzie A. Waisome

Isaiah Z. Whittaker

Taleah K. Woodland

Camille A. Zachmann

Zakiah L. Ziegler

Eighth grade

Principal’s honors

Suki T. Aumavae

Rachel E. Bennett

Aniya R. Brown

Nina N. Brown

Kaelyn A. Buoy

Nathan J. Castelo

Shreeya M. Chada

Margareth H. Dagamac

Trinity A. Duncan

Melanie G. Garcia

Ria Garg

Taylor M. Hill

Cherish S. Kahungwa

Karen Kumra

Rachel C. Patrick

Celia L. Salazar-Walker

Christina M. Simms

Chantel M. Thompson

Zoe M. Wheeler

Kalen B. Williams

High honors

Lawrence Bowlding

Zena A. Brantuo

Lilianna R. Covarrubias

Jordan C. Covert

Charlene V. Drennen

Allyse A. Espejo

Collin C. Farmer

Myah L. Ferguson

Amari G. Ford

Kalyn C. Fortune

Julissa B. Garcia-Portillo

London S. Gaskins

Takayla M. Gillum

Mackenzie G. Gold

Terrence V. Green Jr.

Jade L. Hammond

Jasmine M. Harris

Nathan N. Ihama

Aaliyah A. Jamison

Addyson R. Jordan

Brie C. Landers

Nolan E. Lawrence

Christian I. Levy

Stephen L. Neal

Mikayla L. Newman

Leah N. Nix

Asia A. O’Neal

Francesca C. Onianwah

Light D. Oyediran

Dominic D. Queen

Celayna Rivera

Hannah E. Rogers

Brandon V. Sampang

Kyla A. Smith

Alita L. Sorrell

Zoe S. Stokes

Jackson M. Taylor

Earl V Thomas

Jazmine I. Thomas

Gabrielle A. Thompson

Ryan P. Torres

Raquel I. Villa

Brady B. Ward

Ryleigh C. Washington

Darius J. Watson

Elise M. Wiman

Amber M. Wimbish

Jayla R. Winters

Jocelyn L. Young

Honors

Daniel O. Ainerua

Taylor M. Atkinson

Adam A. Belayachi

Amir T. Beshir

Jonathon E. Brooks

Jordan G. Burnette

Madison K. Burnette

Joshua D. Butler

Kayla M. Callands

Benjamin B. Carter

Daniela N. Chavez-Pineda

George E. Childs

Caleb E. Coleman

Andrea A. Cordova

Jayden D. Davis

Nya K. Dorsey

Dion C. Jr Dupree

Makenzie A. Earle

Tamia M. Estep

Addison J. Firullo

Kaliyah S. Ford

Jayla C. Ford-Glenn

Steven A. Garcia-Sorto

Micah E. Gilbert

Taylor L. Gray

Noura N. Green

Tariq J. Gurley

Jayden M. Hall

Miles J. Hancock

Jaia S. Hardaway

Ramsey R. Haynes

Ranya D. Hewlett

Ahmar A. Hilton

Anaya N. Hutchins

Fatima B. Jagne

Chris M. Jr Johnson

Mohamed A. Keita

Nicholas D. Kennerly

Aiden G. Lane

Sanaa A. Lee McDuffie

Nia A. Loper

Ciara A. Martin

Joel I. Martinez Alfaro

Evan J. McCray

Noelle M. Messick

Izaiah T. Miles

Carmelito A. Newsome

Jackson T. Nguyen

Naomi W. Njoroge’macharia

Mickaila J. Nwokeuku

Adegboyega A. Odubiyi

Joseph I. Olay

Claire V. O’Rourke

Da’Marco T. Pannell

Anthony G. Pereira-Lara

Artisha L. Pierre-Antoine

Mackenzie V. Pinkney

Morgan E. Purvis

Serenity J. Revell

Giselle B. Rodriguez

Keaon Samar

Jordan P. Shanks

Champion C. Shipley

Dakhari J. Shorter

Kylar S. Stephens

Roberto D. Tejeda-Reyes

Rediet T. Tesfaun

Deaira J. Tolliver

Selena A. Vera

Shemira J. Washington

Adrian D. Jr Webster

Dorien M. Williamson

Sashah R. Wilson-Thompson

Wesley E. Jr Windsor

Jheveya C. Wright

Tyrin D. Wright

Jason Zhu

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