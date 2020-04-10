Theodore G. Davis Middle School 3rd quarter honor roll

Sixth grade
Principal’s honors
Alassim B. Abdoulkader-Djilani
Mary Elaine V. Balancio
Jaden G. Cain-Parker
Christopher G. Chubbs Jr.
Arjun K. Garg
Kamille G. Jordan-Cotton
Asalah L. Keita
Jacinda F. McCall
Matthew Lord P. Mendoza
Terra R. Newcamp
Adeyosola T. Odubiyi
Boma E. Samuel-Horsfall
Cristian J. Solomon
Dayna E. Thompson
Logan Q. Wachsmuth
Anthony J. Williams
Noah D. Williams
Journey M. Wooden
High honors
Jamaal Adams-Kamara
Luke V. Allen II
Shamya Z. Barnes
Julian A. Barratt
Mia J. Binsol
Mabel A. Brantuo
Michael J. Brill
Marcus D. Burnette
Dylan M. Cauthen-Gyimah
Arzelle A. Cayetano
Isabella C. Chavez
Eric Chen
Gianna Cheng
Reagan M. Curtis
Delaney L. Darnes
Alani F. Davis
Simon M. Dean
Gilaya M. Dyson
Brianna N. Easterling
Aidan J. Espejo
Jayden E. Estologa
Connor J. Farrell
Faith L. Fisher
Gabrielle D. Giles
Taylor A. Glover
Sharmayne L. Goodwin
Olivia L. Gorzka
Isaiah D. Grant
Tahir M. Harding
Jahasya A. Harris
Cooper W. Harrison II
Dayana S. Hines
Christiaan H. Holmes
Demetrius M. Hunter
Thomas Huynh
Harmoni A. James
Nathanael S. Jean-Gilles
Meghan A. Jordan
Brooklyn N. Lee
Joshua D. Longmire
Matthew C. McAlpine
Erykah R. McCray
Maximus G. Meiser
Austin J. Michael
Olujire A. Ojo-Ade
Yizelle L. Orellana
Delight C. Oyediran
Jazelle A. Padilla
Joshua E. Ponce Guzman
Jordyn E. Riley
Jade L. Rossellini
Phillip S. Sikes II
Kristen E. Small
Landon W. Smith
Alea M. Smothers
Imani L. Spencer
Kaiya S. Stancil
Zahria M. Standley
Christien W. Stewart
Cayla L. Sutton
Sian A. Thigpen
Dylan J. Thir
Charlize M. Thomas
Maurice J. Jr White
Alex E. Windsor
Honors
Essence S. Adams
Aaliyah C. Akins
Sawyer W. Amende
Josef Stanley D. Bassig
Jayla V. Bell
Autumn M. Bennett
Ayden M. Berkebile
Wesley J. Boyd Jr.
A’Jah R. Butler
Jennifer E. Cardoza
Ismael T. Castor
Tamia A. Chase
Ashly P. Chavarria Villatoro
Isaiah L. Clark
Calen M. Coney
Jeremiah T. Couser II
Jayden A. Dahn
Caden W. Delaney
Josiah J. Eldridge-Scott
Patrick H. Jr Ellis
Leitoriana M. Faumuina
Jailyn O. Gettis-Cruz
Angelique E. Graham
Isaac F. Graham
Devin J. Hall
Azariah M. Hancock
Khalil A. Haynes
Darien L. Holly
Ryan M. Hughes
Christian A. Jemison
Kamarie J. Johnson
Ariana K. Josiah
Gabrielle J. Lewis
Mitchell T. IV Lewis
Regan M. Mague
Jah’leel T. Manson-Walker
Kaci E. McCain-Shannon
Lindsey M. McGee
Giovanni V. Mercado
Jamari G. Middelton
Jada M. Miller
Joshua S. Montano
Orlando G. III Moss
Iva M. Njoroge’Macharia
Gianna C. Nwokeuku
Naomi L. Padameli
Layla A. Page
Dawn M. Pena
William M. Perkins
Adanne Y. Perla
Juan A. Pimentel
Tristan M. Proctor
Xavier J. Pullen
Karla E. Reyes Gutierrez
Dejon J. Richardson
Elijah A. Richey
Jalen M. Rogers
Arianna F. Scott
Elizabeth J. Stranges
Kalon L. Taylor
Cori A. Thompson
Anthony E. Thwaites Jr.
Faith A. Walmsley
Rebecca M. Ward
Kendall J. Weaver
Troy T. Weyer
Taniah F. Whitsett
Zoriah G. Wilkins
Maya L. Williams
Aniyah M. Young
Seventh grade
Principal’s honors
Kamaria O. Battle
Carson E. Burwell
Danna Althea A. Calabag
Mandy Chen
Zion M. Goldring
Arianna A. Hissom
Olivia C. Leonard
Martina M. Marchi
Ty’Yonna V. McNeal
Nia M. Parker
India D. Pitts
Biobele N. Samuel-Horsfall
Theodore Settles IV
Sabrina E. Spencer
Arianna J. Tucker
Cayden A. Wagus
Noah R. Whittaker
High honors
Alyssa N. Adams
Mopileola O. Agbaje
Riana E. Aguirre
Rebekah E. Ainerua
Jordynn Y. Akuoko
Duae S. Anjum
Megan M. Bearden
Josiah F. Bello
Amani R. Berry
Hope L. Betts
Noah M. Birke
Kayla N. Boyd
Kennedy N. Butler
Ariyanna G. Camon
Ryan S. Casas
Yarelis Cortes-Torres
Sophie A. Cox
Nathanael E. Dates
Gavin A. Diggs
Aaliyah L. Fisher
Vicquel T. Fostion
Aniya G. Gaskins
Anaiah K. Gill
Lamar D. Greene Jr.
Jason C. Gregory
Davion J. Gross
Zykeyiah S. Hart
Brianna Hernandez Carino
Amarachi V. Ijezie
Christian G. Jenkins-DePeiza
Leia M. Johnson
Mia S. Johnson
Miles C. Johnson
Aidan M. Jones
Camryn J. Lehn
Ashley E. Lewis
Brianna M. Lewis
Makaila N. Lowe
Javaughn Q. Mallory
Timothy A. Martinez
Sydney N. Mavritte
Desia M. McCann
Larissa B. Miller
Marcus G. Moore
Skye S. Morris
Candace D. Moss
Leilah R. Moss
Darian I. Motley
Christian D. Muschette
Angelina V. Nguyen
Trina Nguyen
Maria I. Olay
Mack C. III Osborne
Sapriya E. Ottley
Xavier M. Proctor
Mariah J. Richards
Sasha M. Sanders
Batrisyia Y. Seldon
Demi K. Stevenson
Mikayla D. Stewart
Cameron R. Stokes
Chauncey H. Tillman
Angel Z. Tyler
Laila K. Umrani-Sanders
Clarissa Velasco
Ava J. Watson
Shaniya K. Watson
Aiyona J. Williams
Kamila B. Williams-Johnson
Karima B. Williams-Johnson
Teion K. Winslow
Jaiden T. Wismer
Honors
Folashade S. Akinde
Vivian A. Arboleda
Nadiyah A. Banks
William E. Jr Barnes
Brianna S. Barrow
Khaleil X. Blagmon
Donovan A. Brown
Dalonta W. Butler
Christian T. Carter
Destiny N. Clark
Gregory D. Collins III
Cohren M. Corbin
Amara T. Cox
Nicholas A. Cruz
Caliyah M. Donaldson
Cameron L. Dyer
Keenan J. Frisby
Derek R. Garcia
Eric R. Ghrist
Ameir I. Gibson
Camryn M. Goldsmith
Nigel M. Green
Jeremy L. Haigh
Jazmyn G. Hanks
Jordyn J. Harmon
Madison D. Harris
Morgan B. Hawkins
Nilson I. Hernandez-Mendez
Samaria R. Herriott
Diamond A. Hines
Lewis J. Holmes
Logan A. Holmes
Josiah N. Jackson
Russell J. Jackson
William D. Jemison
Jhenea C. Johnson
Saphyra T. Lagang-Souders
Will A. Larios
Amari J. Lloyd
Emmalyn L. Lovell
Jonathan E. Mack
Selena A. McBride
Nevaeh R. McNeill
Rhachel Anne B. Milan
Derrick I. Nolan
Shealyn C. Oakes
Malak F. Obeid
Joshua D. Oliveros
Gabriela Z. Osorio-Cruz
Arthur L. Pierre-Antoine
R’ielle J. Pinkney
Diana G. Portillo-Mejia
Kyiesha S. Price
Raynna M. Ratchford
Tra’Nae M. Rawlings
Bryce J. Rawlins
Tristan F. Reed
Ashleigh N. Reynolds
Charley T. Samuels
Kamea N. Self
Sabella G. Sibilia-De Paz
Zaria O. Smalls-Ojuolape
Devin M. Smith
Iyana N. Stewart
Brynne A. Suber
Malachi E. Tate
Hadassah J. Thompson
Malachi E. Tolson
Makenzie A. Waisome
Isaiah Z. Whittaker
Taleah K. Woodland
Camille A. Zachmann
Zakiah L. Ziegler
Eighth grade
Principal’s honors
Suki T. Aumavae
Rachel E. Bennett
Aniya R. Brown
Nina N. Brown
Kaelyn A. Buoy
Nathan J. Castelo
Shreeya M. Chada
Margareth H. Dagamac
Trinity A. Duncan
Melanie G. Garcia
Ria Garg
Taylor M. Hill
Cherish S. Kahungwa
Karen Kumra
Rachel C. Patrick
Celia L. Salazar-Walker
Christina M. Simms
Chantel M. Thompson
Zoe M. Wheeler
Kalen B. Williams
High honors
Lawrence Bowlding
Zena A. Brantuo
Lilianna R. Covarrubias
Jordan C. Covert
Charlene V. Drennen
Allyse A. Espejo
Collin C. Farmer
Myah L. Ferguson
Amari G. Ford
Kalyn C. Fortune
Julissa B. Garcia-Portillo
London S. Gaskins
Takayla M. Gillum
Mackenzie G. Gold
Terrence V. Green Jr.
Jade L. Hammond
Jasmine M. Harris
Nathan N. Ihama
Aaliyah A. Jamison
Addyson R. Jordan
Brie C. Landers
Nolan E. Lawrence
Christian I. Levy
Stephen L. Neal
Mikayla L. Newman
Leah N. Nix
Asia A. O’Neal
Francesca C. Onianwah
Light D. Oyediran
Dominic D. Queen
Celayna Rivera
Hannah E. Rogers
Brandon V. Sampang
Kyla A. Smith
Alita L. Sorrell
Zoe S. Stokes
Jackson M. Taylor
Earl V Thomas
Jazmine I. Thomas
Gabrielle A. Thompson
Ryan P. Torres
Raquel I. Villa
Brady B. Ward
Ryleigh C. Washington
Darius J. Watson
Elise M. Wiman
Amber M. Wimbish
Jayla R. Winters
Jocelyn L. Young
Honors
Daniel O. Ainerua
Taylor M. Atkinson
Adam A. Belayachi
Amir T. Beshir
Jonathon E. Brooks
Jordan G. Burnette
Madison K. Burnette
Joshua D. Butler
Kayla M. Callands
Benjamin B. Carter
Daniela N. Chavez-Pineda
George E. Childs
Caleb E. Coleman
Andrea A. Cordova
Jayden D. Davis
Nya K. Dorsey
Dion C. Jr Dupree
Makenzie A. Earle
Tamia M. Estep
Addison J. Firullo
Kaliyah S. Ford
Jayla C. Ford-Glenn
Steven A. Garcia-Sorto
Micah E. Gilbert
Taylor L. Gray
Noura N. Green
Tariq J. Gurley
Jayden M. Hall
Miles J. Hancock
Jaia S. Hardaway
Ramsey R. Haynes
Ranya D. Hewlett
Ahmar A. Hilton
Anaya N. Hutchins
Fatima B. Jagne
Chris M. Jr Johnson
Mohamed A. Keita
Nicholas D. Kennerly
Aiden G. Lane
Sanaa A. Lee McDuffie
Nia A. Loper
Ciara A. Martin
Joel I. Martinez Alfaro
Evan J. McCray
Noelle M. Messick
Izaiah T. Miles
Carmelito A. Newsome
Jackson T. Nguyen
Naomi W. Njoroge’macharia
Mickaila J. Nwokeuku
Adegboyega A. Odubiyi
Joseph I. Olay
Claire V. O’Rourke
Da’Marco T. Pannell
Anthony G. Pereira-Lara
Artisha L. Pierre-Antoine
Mackenzie V. Pinkney
Morgan E. Purvis
Serenity J. Revell
Giselle B. Rodriguez
Keaon Samar
Jordan P. Shanks
Champion C. Shipley
Dakhari J. Shorter
Kylar S. Stephens
Roberto D. Tejeda-Reyes
Rediet T. Tesfaun
Deaira J. Tolliver
Selena A. Vera
Shemira J. Washington
Adrian D. Jr Webster
Dorien M. Williamson
Sashah R. Wilson-Thompson
Wesley E. Jr Windsor
Jheveya C. Wright
Tyrin D. Wright
Jason Zhu