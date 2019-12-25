Ninth grade

Principal’s honors

Adesola Akinwale

Christiana Allen

Aneesa Azar

Lanna Check

Isabella Coleman

Jasmine Cueva

Riley Dunbar

Ts’Vealah Dunn

Kyra Elkassar

Raven Figueroa

Ariyanna Ford

Paulene Grier

Jordan Hargrove

Taelor Hunter

Bryan Jaimes-Zuniga

Donovan Jones

Ana Linares-Flores

Anya McIlwain

Justin Morgan

Nico Pratt

Jonathan Rand-Crawford

Madison Smith

Sydney Thomas

Kaitlyn Truss

Gabrielle Tsitsiwu

Samantha Vance

Kayleigh Waddell

Olivia Warren

Adriana Young

High honors

Daniella Abeng

Micah Agyeman

Dior Anderson

Nicole Banks

Destinee Board

Lynne Brevard

Misa Collins

Jedd Concepcion

Lhays Costa Alfaro

Gavin Dobbins

Niyehma Garland

Samantha Garland

Bailea Garrett

Michael J. Gowin

Mya Green

Takiya Henson

Destani Holt

Elizabeth Howl

James Johnson

Elijah Jordan

Cuinn Keller

Christopher Lamb

Kaylyn Long

Annie Mackenzie

Rahul Mahato

Jason Martinez-Rivera

Kissandra Matias Figueroa

Dhane McCloud

Justin McMahon

Mireya Morataya-Torres

Jelani Morgan

Angelica Proctor

Ja’Niyah Reed

Kyle Roberts

Heaven Smith

Trinity Swann

Kiara Thomas

Nyla Thompson

Terrick Toyer

Lizbeth Valenzuela-Delacruz

Dayanna Vinson

Kyree Williams

Daniele Wilson

Honors

Toyosi Adedeji

Maria Aguilar Pena

DeYana Anderson

Allyson Atkins

Sydney Baker

Tyra Barnes

Bron S. Baylor

Malachi Benjamin

Lashay Bethea

Elijah Boyd

Caleb Butler

Tira Cooper

Lucas Deale

Leah Dockery

A’niyah Douglas

Jackson Duvall

Angelica Emory

Bryan Flores

Savannah Frazier

Milton Fuentes Bonilla

Gabrielle Henderson

Ronald D. Henderson

Takiya Holley

Immanuel Ingram

Amari Johnson

Kayla Johnson

Christian A. Kelly

Zakiya Keys

Diallo Long

Nelson Lopez

Abdullah Mansur

Romeo E. Marshall

Taryn McClelland

Joel Menjivar Aquino

Monae Mosby

Sienna Muse

Saniah O’Bryant

Inibokun Odia

Ananuella Otto

Rochelle Proctor

Gavin Robinson

Autumn Rush

Ryen Sakyi

Alexander Segaria

Latavia Stewart

Amiya Washington

Nikko White

Trinity White

Ashley Williams

Paul Williams

10th grade

Principal’s honors

Catherine Acosta-Delfin

Kylie Auth

Olivia Auth

Andi Bailey

Seven Blackwell

Maya-Rose Boma

Emely Carcamo Saravia

Micaiah Carr

Wilfredo Castillo

Ka’Tiah Corbett

Quincy Day

Hermela Demissie

Gabrielle Dorsey

Zachary Dryden

Synai Ferrell

Gissell Garrido Bautista

Skye Gaston

Jada Green

Talaya Hayden

Eryn Huber

Clayton Jameson

Dedrick John

Dina Jones

Aydan King

Minjing Li

Makayla Linassi

Zania Lopez

Kahlil McCain

Nya McCowan

Faith Meadows

Madison Petschk

Enmanuel Rosa Cubias

Alyson Smallhorn

Trinity Smallwood

Angelina Smith

Julian Smith

Mikayla Smith

Princess Taylor

Christian White

Riyan Young

High honors

Alvin Abarca

Riley Ajero

Miryana Alexander

Sindy Avila Galvan

Moises Ayala

Bailey Bowie

Brieana Bright

Savannah Brown

Jashonn Butler

Jalen Charlton

Davione Coates

Tah’kiyah Coleman

Corbin Cooke

Kelvin Deanoo

Deondre’ Douglas

Charles Dudley

Janiya Dutch

Sincere Elliott

Dillon Evans

John Gaskins

Alyssa George

Jorel Gibson

Taylor Gormas

Nathanial Grapes

Javoni Gray

Ritzi Guerra Martinez

Gilder Guzman Avila

Helen Guzman Vasquez

Tonivee Harley

Brooke Hayes

Brian Hernandez-Echeverria

Jamin Hunt

Madeline Imholtz

McKenzie Javier

Joanna Jimenez-Cervantes

Sanaa’ Kelly

Viviana Leon-Bejar

Aniyah Lewis

Ximara Mason

Yaquelin Montesino Perez

Dylan Murphy

Travon Neal

Jaylin Offutt

Cameron Orfield

Bryan Ortiz

Demoni Perry

Morrigan Petherick

Adriana Petruzzi

Anala Phelps

Kimberly Rosas-Vazquez

Jazln Rush

Sabella Saleh

Elijah Saleik

Luciano Saravia

Shaunice Staton

Andrea Swearinger

Jadyn Thomas

Emma Truby

Karen Vasquez Leon

Lindsay Wallace

Maimanatu Ward

Morgan Williams

Elian Wilson

Jasmine Wilson

Victoria Wilson

Honors

Jaydon Barnes

Felipe Barrientos Saenz

Demetrius Bennett

George C. Bowie

Kamiyah Bracey

Charde Burton

Kemaje’ Byrd

Jordyn Cooksey

Corey Cooper

Rodrigo Cruz-Alegria

Zyair De Gale

Za-Miaya Dempsey

Imani Dendy

Ian Dillon

Angel Dixon

Mackenzie Dyson

Jonathan Estrada

Bishop Fields

Kyla Guthrie

Ericks Guzman Vasquez

Aidan Higgs

Kaylah Hurt

Deligh Jacks

T’Naya Johnson

Conall Keller

Lacey Kyte

Teagan Levy

Kurtis Liburd-King

Leanna Masagca

Adrian Matias Figueroa

Ana Menjivar Duran

Charlize Mills

Jalae’ Mitchell

Traevon Mitchell

Axel Montoya Avila

Caleb Offutt

Amar Parr

Elijah Pender

Daniah Peterson

Kennedi Price

Kayla Reid

Amelio Rodriguez

Chase Roper

Jaevon Ross

Imani Ruff

Aramis Sanchez

Edward Smith

Justin Snelbaker

Abril Solis Rivera

Joseph Stallworth

Bryson Sykes

Jalen Teixeira

Elijah Thomas

David Vazquez

Ashley Villa-Lopez

Deonte’ Wilhite

Jacory Wilkes-Blakeney

Jameer Williams

Kayla Williams

Niko Woodland

11th grade

Principal’s honors

Kyle Ayres

Zoie Baker

Andrea Barreto-Miranda

Egypt Butler

Era Cox

Pashince Daniels-Francis

Denise Demontagnac

Brook Ellis

Casey Forsee

Rafael Fungo

Jahiem Fyffe

Isabelle Garcia

Brianna Green

Ajanae Gross

Jair Guillen

Jamara Hickman

Deonna Johnson

Davonte Jones

Tyler Kelly

Sasha Louisy-Gilliard

Yachi Madaan

Hallie Maloney

Braulio Matus

Makayla Moore

Brady Morrison

Autumn Murphy

Zaden Murry

Azjure Patterson

Johnathan Powell

Jamie Roberts

Karter Robertson

Bryan Rodriguez-Ortiz

Sindy Ruiz

Tierra Rush

Tamia Smith

Jessica Snelbaker

Nicholas Truss

Emily Vance

Joaquin Vanderhorst

Jamari Wheeler

Laila Wiley

Brian Wilson

Ruby Zheng

High honors

Marvin Amaya Herrera

Haley Arch

Nielesse Ayre

Emma Barbour

Zachary Barbour

Sophia Bartsch

Amya Braxton

Roderick Brown

Deonta Butler

Mustafa Calhoun

Christaly Castillo-Echeverria

Stephany Castillo-Echeverria

Diamond Crooks

Aniyah Curtis

Rachel Degen

Aniya Duncan

Paige Forsee

Khalyra Geter

Kalaya Hall

Chyia Hamilton

Tahira Henson

Adasia Horton

Walter Howl

Troi Humes

Amir Ingram

Christian Irven

Cora Jameson

Carresa Jenkins

Jennifer Jimenez-Ochoa

Imari Johnson

O’Shey Johnson

Walter Mauricio Esquivel

Makayla McCrae

Lindsey Miles

Tyler Nancarrow

La Marr Patterson

Malin Rainey

Gabriel Rogers

Christian Ross

Nyla Saunders

Riley Seaman

Emmanuel Sharpe

Daevaun Shepherd

Glenna Siewe-Noubibou

Jaiyonah Smith

Naomi Spencer

Ahmar Stokes

Makenzie Swann

Roselyn Taylor

Sydney Timmons

Blaize Turner

Tevin Venson

David O. Warren

Ian Webb

Kailla Winegar

Honors

Angelica Acevedo Ortiz

Mi-Jin Adjahou

Jordan Aiken

Kevin L. Ayres

Zalahn Bailey

Tonda’lia Baker

Jeanya Barnes

Caitlin Baxter

Daryl Bea

Davon Bea

Crisley Beza Alvarez

Joshua Blackwell

Demarre Blocker

Dominic Bright

Jordan Burns

Clemon S. Butler

Jaqual Butler

Nicholas Campbell

Gwendolyn Carrington

Vanessa Castellanos Avila

Colin Chlosta

Joshua Cole

Christian Collins

Imani Curtis

Zytyra Davis

Nathian Foote

Ja’lon Francis

Christopher Gaines

Diamond Gonzalez

Gabriele Gonzalez

Michael D. Green

Aniya Hawkins

Harmony Higgins

Mychela Hymes

Serenity Jackson

Angelea Jenkins

Jaelon Leonard

Henrique Limage

Angelo H. Lloyd

Octavia Lockman-Newton

Keylin Marquez Dubon

Bryce Melton, Marston Neal

Chiwueze Onyekuru

Fernando Orellana Alegria

Samuel H. Patterson

Jonia Poles

Lennard C. Proctor

Jordyn Robb

Jaden Roney

Omareon Shorter

Jaire Smiley

Stephanie Thompson

Noah Tinker

Asani Warren

Natali White

Lanaiya Wilson

Tyra Wilson

London Young

12th grade

Principal’s honors

Jose Acosta-Delfin

Adebola Akinwale

Dani Bailey

Ivan Barrientos-Martir

Briyana Basden

Jordan Bennett

Jordan Blakely

Erykah Borrero Vergara

Gabriel Broadwater

James T. Brown

Erin Cannaday

Osei Cartledge

Davone Costin

Elizabeth Daniel

Ashani Davis

Donnesha Dee

Malaya Douglas

Jewel Erugo

Amber Ewing

Jaden Ferriera

Shepherd Fields

Oralia Flores

Darryl Freeman

Guy R Gabriel

Nicholas Gallegos

Christian Garland

Rose Garrison

Nicco Gonzales

Celeste Goodell

Joyce Gworlekaju

Jeremy Heilmeier

Zion Huntley

Sydney Martinez

Diante Milstead

Alejandra Mitchell

Nathaniel Mudd

Treneyah Oliver

Chelsea Perez

Sema’j Potter

Ashley Pumphrey

Christopher Rand-Crawford

Ashley Rhoads

Marlon Rodriquez-Menjivar

Liliana Sachsel

Carmel Clare Marie Saguban

Shaneya Sheff

Abigail Showunmi

Tyler Simmons

Laycie Smith-Thompson

Destiny Smoot

Alexandria Spencer

Jessi Spencer

Donovan Stanley-Reeves

Jason M. Teixeira

William H. Twyman

Jacob Waddell

Bianca Wheeler

Kayla Williamson

Justin Wood

Dejuan L. Woods

High honors

Caleb Alvarez-Sierra

Aliah Amaya

Ivett Aparicio-Perez

Demarco Armfield

Brianna Avent

Donovan Barnes

Emily Barron

John Bergling

Donnell C. Blassingame

Dana Francesca Bommarito

Isaiah Bradshaw

Brodie Brookbank

Gemma Calderon

Francis E. Cartwright

Mary Cartwright

Breyonci Cherry

Taylor Colbert

Iyanna Cooper

Brihton Cuff

Jada Daniels

Emani Dantley

Zaveon Douglas

Yania Ford-Rollins

Kire Hines

Chantel Hinton

Angelo Jackson

Rashad Jackson

Joshua Jamison

Jax Keen

Eadaoin Keller

Riley King

Zykerria Knott

Alexa Lawson

McKaylah Lee

Deavanti Levy

Abony Liner

Leonardo Lowis

Wilson Samuel Mair

Ne’Vaeh Nalty

Tristain Palmer

Nashai Parker

Maurice Prather

Brooke Quade

Erzen Ramos

London Roberson

Michael Robinson

Yasudee Scott

Aidan Sellow

Leah Shaw

D’Vontre Simmons

Devonte Simms

Vaniece Smith

Sydney Snow

Janae Talley

Antonio Taylor

Diallo Thomas

Ja’Niya Thomas

Summer Thurman

Justin Truitt

Nickolas Vargas

Aaliyah Walls

Khalil Ward

John T. Whalen

Jada Williams

Brandon Williamson

Christopher Wilson

Marquis Wilson

Tamia Wilson

Honors

Jesus Acosta-Delfin

China Alston

Ingris Avila

Nilsen Ayala

Jalyn Butler

Dakarri Campbell

Ronnell Carter

Gerardo Castro

Mya Chapman

Jasmin Cheron-Aparicio

Madysan Chisholm

Malachi Cobey

Yaseen Dabney

John W. Dockett

Seth Duncan

Alexia Espinoza Diaz

Clayton Groves

Kiyah Hall

Kaeden Hart

BraNae’ Hightower

Jhytorea’ Holts

Cheyenne Ingram

Alexandria Jaycox

Anihya Makle

Apphia Makle

Breanna Martin

Charlotte Maryott

Marquise Mason-Wills

Elijah Mitchell

Cody O’Neill

Nasaiya Prather

Genevieve Riley

Isaiah Robinson

Loviann Sanchez

Danya Smith

Dashawn Thomason

Yhane Toure

Sahmaad Tullis

Tremare’ Vernon

Alaya Whitener

Arthur S. Williams

Michael Williams

Chalaya Wright

Anastasia Wyne-Banks