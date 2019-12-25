Ninth grade
Principal’s honors
Adesola Akinwale
Christiana Allen
Aneesa Azar
Lanna Check
Isabella Coleman
Jasmine Cueva
Riley Dunbar
Ts’Vealah Dunn
Kyra Elkassar
Raven Figueroa
Ariyanna Ford
Paulene Grier
Jordan Hargrove
Taelor Hunter
Bryan Jaimes-Zuniga
Donovan Jones
Ana Linares-Flores
Anya McIlwain
Justin Morgan
Nico Pratt
Jonathan Rand-Crawford
Madison Smith
Sydney Thomas
Kaitlyn Truss
Gabrielle Tsitsiwu
Samantha Vance
Kayleigh Waddell
Olivia Warren
Adriana Young
High honors
Daniella Abeng
Micah Agyeman
Dior Anderson
Nicole Banks
Destinee Board
Lynne Brevard
Misa Collins
Jedd Concepcion
Lhays Costa Alfaro
Gavin Dobbins
Niyehma Garland
Samantha Garland
Bailea Garrett
Michael J. Gowin
Mya Green
Takiya Henson
Destani Holt
Elizabeth Howl
James Johnson
Elijah Jordan
Cuinn Keller
Christopher Lamb
Kaylyn Long
Annie Mackenzie
Rahul Mahato
Jason Martinez-Rivera
Kissandra Matias Figueroa
Dhane McCloud
Justin McMahon
Mireya Morataya-Torres
Jelani Morgan
Angelica Proctor
Ja’Niyah Reed
Kyle Roberts
Heaven Smith
Trinity Swann
Kiara Thomas
Nyla Thompson
Terrick Toyer
Lizbeth Valenzuela-Delacruz
Dayanna Vinson
Kyree Williams
Daniele Wilson
Honors
Toyosi Adedeji
Maria Aguilar Pena
DeYana Anderson
Allyson Atkins
Sydney Baker
Tyra Barnes
Bron S. Baylor
Malachi Benjamin
Lashay Bethea
Elijah Boyd
Caleb Butler
Tira Cooper
Lucas Deale
Leah Dockery
A’niyah Douglas
Jackson Duvall
Angelica Emory
Bryan Flores
Savannah Frazier
Milton Fuentes Bonilla
Gabrielle Henderson
Ronald D. Henderson
Takiya Holley
Immanuel Ingram
Amari Johnson
Kayla Johnson
Christian A. Kelly
Zakiya Keys
Diallo Long
Nelson Lopez
Abdullah Mansur
Romeo E. Marshall
Taryn McClelland
Joel Menjivar Aquino
Monae Mosby
Sienna Muse
Saniah O’Bryant
Inibokun Odia
Ananuella Otto
Rochelle Proctor
Gavin Robinson
Autumn Rush
Ryen Sakyi
Alexander Segaria
Latavia Stewart
Amiya Washington
Nikko White
Trinity White
Ashley Williams
Paul Williams
10th grade
Principal’s honors
Catherine Acosta-Delfin
Kylie Auth
Olivia Auth
Andi Bailey
Seven Blackwell
Maya-Rose Boma
Emely Carcamo Saravia
Micaiah Carr
Wilfredo Castillo
Ka’Tiah Corbett
Quincy Day
Hermela Demissie
Gabrielle Dorsey
Zachary Dryden
Synai Ferrell
Gissell Garrido Bautista
Skye Gaston
Jada Green
Talaya Hayden
Eryn Huber
Clayton Jameson
Dedrick John
Dina Jones
Aydan King
Minjing Li
Makayla Linassi
Zania Lopez
Kahlil McCain
Nya McCowan
Faith Meadows
Madison Petschk
Enmanuel Rosa Cubias
Alyson Smallhorn
Trinity Smallwood
Angelina Smith
Julian Smith
Mikayla Smith
Princess Taylor
Christian White
Riyan Young
High honors
Alvin Abarca
Riley Ajero
Miryana Alexander
Sindy Avila Galvan
Moises Ayala
Bailey Bowie
Brieana Bright
Savannah Brown
Jashonn Butler
Jalen Charlton
Davione Coates
Tah’kiyah Coleman
Corbin Cooke
Kelvin Deanoo
Deondre’ Douglas
Charles Dudley
Janiya Dutch
Sincere Elliott
Dillon Evans
John Gaskins
Alyssa George
Jorel Gibson
Taylor Gormas
Nathanial Grapes
Javoni Gray
Ritzi Guerra Martinez
Gilder Guzman Avila
Helen Guzman Vasquez
Tonivee Harley
Brooke Hayes
Brian Hernandez-Echeverria
Jamin Hunt
Madeline Imholtz
McKenzie Javier
Joanna Jimenez-Cervantes
Sanaa’ Kelly
Viviana Leon-Bejar
Aniyah Lewis
Ximara Mason
Yaquelin Montesino Perez
Dylan Murphy
Travon Neal
Jaylin Offutt
Cameron Orfield
Bryan Ortiz
Demoni Perry
Morrigan Petherick
Adriana Petruzzi
Anala Phelps
Kimberly Rosas-Vazquez
Jazln Rush
Sabella Saleh
Elijah Saleik
Luciano Saravia
Shaunice Staton
Andrea Swearinger
Jadyn Thomas
Emma Truby
Karen Vasquez Leon
Lindsay Wallace
Maimanatu Ward
Morgan Williams
Elian Wilson
Jasmine Wilson
Victoria Wilson
Honors
Jaydon Barnes
Felipe Barrientos Saenz
Demetrius Bennett
George C. Bowie
Kamiyah Bracey
Charde Burton
Kemaje’ Byrd
Jordyn Cooksey
Corey Cooper
Rodrigo Cruz-Alegria
Zyair De Gale
Za-Miaya Dempsey
Imani Dendy
Ian Dillon
Angel Dixon
Mackenzie Dyson
Jonathan Estrada
Bishop Fields
Kyla Guthrie
Ericks Guzman Vasquez
Aidan Higgs
Kaylah Hurt
Deligh Jacks
T’Naya Johnson
Conall Keller
Lacey Kyte
Teagan Levy
Kurtis Liburd-King
Leanna Masagca
Adrian Matias Figueroa
Ana Menjivar Duran
Charlize Mills
Jalae’ Mitchell
Traevon Mitchell
Axel Montoya Avila
Caleb Offutt
Amar Parr
Elijah Pender
Daniah Peterson
Kennedi Price
Kayla Reid
Amelio Rodriguez
Chase Roper
Jaevon Ross
Imani Ruff
Aramis Sanchez
Edward Smith
Justin Snelbaker
Abril Solis Rivera
Joseph Stallworth
Bryson Sykes
Jalen Teixeira
Elijah Thomas
David Vazquez
Ashley Villa-Lopez
Deonte’ Wilhite
Jacory Wilkes-Blakeney
Jameer Williams
Kayla Williams
Niko Woodland
11th grade
Principal’s honors
Kyle Ayres
Zoie Baker
Andrea Barreto-Miranda
Egypt Butler
Era Cox
Pashince Daniels-Francis
Denise Demontagnac
Brook Ellis
Casey Forsee
Rafael Fungo
Jahiem Fyffe
Isabelle Garcia
Brianna Green
Ajanae Gross
Jair Guillen
Jamara Hickman
Deonna Johnson
Davonte Jones
Tyler Kelly
Sasha Louisy-Gilliard
Yachi Madaan
Hallie Maloney
Braulio Matus
Makayla Moore
Brady Morrison
Autumn Murphy
Zaden Murry
Azjure Patterson
Johnathan Powell
Jamie Roberts
Karter Robertson
Bryan Rodriguez-Ortiz
Sindy Ruiz
Tierra Rush
Tamia Smith
Jessica Snelbaker
Nicholas Truss
Emily Vance
Joaquin Vanderhorst
Jamari Wheeler
Laila Wiley
Brian Wilson
Ruby Zheng
High honors
Marvin Amaya Herrera
Haley Arch
Nielesse Ayre
Emma Barbour
Zachary Barbour
Sophia Bartsch
Amya Braxton
Roderick Brown
Deonta Butler
Mustafa Calhoun
Christaly Castillo-Echeverria
Stephany Castillo-Echeverria
Diamond Crooks
Aniyah Curtis
Rachel Degen
Aniya Duncan
Paige Forsee
Khalyra Geter
Kalaya Hall
Chyia Hamilton
Tahira Henson
Adasia Horton
Walter Howl
Troi Humes
Amir Ingram
Christian Irven
Cora Jameson
Carresa Jenkins
Jennifer Jimenez-Ochoa
Imari Johnson
O’Shey Johnson
Walter Mauricio Esquivel
Makayla McCrae
Lindsey Miles
Tyler Nancarrow
La Marr Patterson
Malin Rainey
Gabriel Rogers
Christian Ross
Nyla Saunders
Riley Seaman
Emmanuel Sharpe
Daevaun Shepherd
Glenna Siewe-Noubibou
Jaiyonah Smith
Naomi Spencer
Ahmar Stokes
Makenzie Swann
Roselyn Taylor
Sydney Timmons
Blaize Turner
Tevin Venson
David O. Warren
Ian Webb
Kailla Winegar
Honors
Angelica Acevedo Ortiz
Mi-Jin Adjahou
Jordan Aiken
Kevin L. Ayres
Zalahn Bailey
Tonda’lia Baker
Jeanya Barnes
Caitlin Baxter
Daryl Bea
Davon Bea
Crisley Beza Alvarez
Joshua Blackwell
Demarre Blocker
Dominic Bright
Jordan Burns
Clemon S. Butler
Jaqual Butler
Nicholas Campbell
Gwendolyn Carrington
Vanessa Castellanos Avila
Colin Chlosta
Joshua Cole
Christian Collins
Imani Curtis
Zytyra Davis
Nathian Foote
Ja’lon Francis
Christopher Gaines
Diamond Gonzalez
Gabriele Gonzalez
Michael D. Green
Aniya Hawkins
Harmony Higgins
Mychela Hymes
Serenity Jackson
Angelea Jenkins
Jaelon Leonard
Henrique Limage
Angelo H. Lloyd
Octavia Lockman-Newton
Keylin Marquez Dubon
Bryce Melton, Marston Neal
Chiwueze Onyekuru
Fernando Orellana Alegria
Samuel H. Patterson
Jonia Poles
Lennard C. Proctor
Jordyn Robb
Jaden Roney
Omareon Shorter
Jaire Smiley
Stephanie Thompson
Noah Tinker
Asani Warren
Natali White
Lanaiya Wilson
Tyra Wilson
London Young
12th grade
Principal’s honors
Jose Acosta-Delfin
Adebola Akinwale
Dani Bailey
Ivan Barrientos-Martir
Briyana Basden
Jordan Bennett
Jordan Blakely
Erykah Borrero Vergara
Gabriel Broadwater
James T. Brown
Erin Cannaday
Osei Cartledge
Davone Costin
Elizabeth Daniel
Ashani Davis
Donnesha Dee
Malaya Douglas
Jewel Erugo
Amber Ewing
Jaden Ferriera
Shepherd Fields
Oralia Flores
Darryl Freeman
Guy R Gabriel
Nicholas Gallegos
Christian Garland
Rose Garrison
Nicco Gonzales
Celeste Goodell
Joyce Gworlekaju
Jeremy Heilmeier
Zion Huntley
Sydney Martinez
Diante Milstead
Alejandra Mitchell
Nathaniel Mudd
Treneyah Oliver
Chelsea Perez
Sema’j Potter
Ashley Pumphrey
Christopher Rand-Crawford
Ashley Rhoads
Marlon Rodriquez-Menjivar
Liliana Sachsel
Carmel Clare Marie Saguban
Shaneya Sheff
Abigail Showunmi
Tyler Simmons
Laycie Smith-Thompson
Destiny Smoot
Alexandria Spencer
Jessi Spencer
Donovan Stanley-Reeves
Jason M. Teixeira
William H. Twyman
Jacob Waddell
Bianca Wheeler
Kayla Williamson
Justin Wood
Dejuan L. Woods
High honors
Caleb Alvarez-Sierra
Aliah Amaya
Ivett Aparicio-Perez
Demarco Armfield
Brianna Avent
Donovan Barnes
Emily Barron
John Bergling
Donnell C. Blassingame
Dana Francesca Bommarito
Isaiah Bradshaw
Brodie Brookbank
Gemma Calderon
Francis E. Cartwright
Mary Cartwright
Breyonci Cherry
Taylor Colbert
Iyanna Cooper
Brihton Cuff
Jada Daniels
Emani Dantley
Zaveon Douglas
Yania Ford-Rollins
Kire Hines
Chantel Hinton
Angelo Jackson
Rashad Jackson
Joshua Jamison
Jax Keen
Eadaoin Keller
Riley King
Zykerria Knott
Alexa Lawson
McKaylah Lee
Deavanti Levy
Abony Liner
Leonardo Lowis
Wilson Samuel Mair
Ne’Vaeh Nalty
Tristain Palmer
Nashai Parker
Maurice Prather
Brooke Quade
Erzen Ramos
London Roberson
Michael Robinson
Yasudee Scott
Aidan Sellow
Leah Shaw
D’Vontre Simmons
Devonte Simms
Vaniece Smith
Sydney Snow
Janae Talley
Antonio Taylor
Diallo Thomas
Ja’Niya Thomas
Summer Thurman
Justin Truitt
Nickolas Vargas
Aaliyah Walls
Khalil Ward
John T. Whalen
Jada Williams
Brandon Williamson
Christopher Wilson
Marquis Wilson
Tamia Wilson
Honors
Jesus Acosta-Delfin
China Alston
Ingris Avila
Nilsen Ayala
Jalyn Butler
Dakarri Campbell
Ronnell Carter
Gerardo Castro
Mya Chapman
Jasmin Cheron-Aparicio
Madysan Chisholm
Malachi Cobey
Yaseen Dabney
John W. Dockett
Seth Duncan
Alexia Espinoza Diaz
Clayton Groves
Kiyah Hall
Kaeden Hart
BraNae’ Hightower
Jhytorea’ Holts
Cheyenne Ingram
Alexandria Jaycox
Anihya Makle
Apphia Makle
Breanna Martin
Charlotte Maryott
Marquise Mason-Wills
Elijah Mitchell
Cody O’Neill
Nasaiya Prather
Genevieve Riley
Isaiah Robinson
Loviann Sanchez
Danya Smith
Dashawn Thomason
Yhane Toure
Sahmaad Tullis
Tremare’ Vernon
Alaya Whitener
Arthur S. Williams
Michael Williams
Chalaya Wright
Anastasia Wyne-Banks