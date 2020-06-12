Westlake High School 3rd quarter honor roll

Ninth grade
Principal’s honors
Isaac Baez
Jayla Cannon
Taniya Claiborne
Julianna Covarrubias
Christopher De La Torre-Castillo
Nina Dizon
Jamari Draughn
Kenneth Fadojutimi
Aniyah Graham
Cassandra Huber
Olurotimi Isaacs
Nathan Londres
Cornell Lowe
Elaina Mangum
Ta’kwon Mason
Catalyst Mosby
Jolie Prasad
Ashley Rodriguez
Sienna Scott
Shane Sheffield
Kameron Veney
Mariah Watters
Rayna Williams
High honors
Darrius Adams
Gabriela Alcantara
Anisha Azille
Khalila Bailey
Devon Barker
Rubina Batton
Henry Beard
Markel Branch
Jocelyn Burrell
Caleb Butler
Ryen Cherry
Jahziah Christian
Makayla Cooper
Jamir Gaillard
Devyn Greene
Misty Greene-Boyd
Miles Harrison-Vinson
Chloe Hashman
Monae Herman
Immanuel Ingram
Jasolyn Johnson
Elijah Jones
Stefanie Kanu
Jada Kelly
Carter Ketcham
Kanya Kondo
Sean Lattany
Sydney Lee
Jamari Lewis
Tyler Lloyd
Nayeli Lovo Guevara
Chad Lutu
Jaden Mangum
Ahjah Matthew
Katherine Menendez Villalta
Myaje Myles-Long
Iwinosa Otokiti
Amaya Parker
Mahi Patel
Deven Perry
Deron Pope
Elyce Shanklin
Amari Sherman
Carlton Shoulders
Kaci Smith
Tyler Spicer
Kaelynn Tellez
Manuel Urias Velasquez
Ana Velasquez Martinez
John Washington
Justin Young
Honors
Madeline Amaya Saravia
Jeremiah Baskerville
Keilen Beeman
Malachi Belfield
Ronnie Benitez
Jamauri Bluford
Kaiya Booker
Brandon Brimmage
Brooke Carney
Symone Cole
Sini’yah Connelly
Kamari Copeland
Kayani Dalton
Lakaya Davenport
Unique Eubanks
Kai Fountain
Sasha Hamlette
Ali Jebur
Avery Lawson
Nina Lumban
Juan Mercado Sosa
Natalie Moorer
Valterra Morfaw
Ayden Morgan
Sanaa Morrow
Oyeyemi Ogunbona
Saniyah Payne
Adrian Pena Rodriguez
Christopher Pereira
Jackson Prince
Tocarra Qualls
Analise Reyes-Spellers
Kamari Riddick
Jeremy Santos Ixcot
Jordan Savoy
Princesa Sibilia-Depaz
Brandon Smith
Kevin Smith
Solomon Thomas
Kamiyah Tinsley
Orlando Toppin
Dayauna Tripp
Jacob Raphael Villaflor
Kristin Wall
Myla Weathers
Kyah West
Jaylen Williams
10th grade
Principal’s honors
Samirah Ansari
I’Ami Argueta
Loyiso Asante
Rachel Azcona
Jordin Bailey
Hamidreza Baradaran
Kieron Best
Karrun Bhullar
Jalayah Brooks
Nya Brooks
Kaliya Bryant
Jean Carias-Torres
Esther Choi
Michaela Coward
Christina Elebeke
Makayla Estevez
Zecariya Fenwick
Deidre Gilliard
Deja Grayson
Janetia Hall
Avery Holmes
Karmelo Hughley
Madison Johnson
Marcus Johnson
Robert Jones
Raven Kennedy
Kaelyn Kolberg
Gregory Lawton
Nyah Lee
Ahnia Long
Seth Lunceford
Gabriella McDuffie
Timeyah McNeil
Casey Metzger
Mia Mulrine
Briona Nash
Kennedy Nwosu
Madison Parrish
Veronica Payne
Charles Reid
Jamy Robinson
Jayda Robinson
Zaire Roulhac
Diana Ruiz-Cruz
Trequan Thompson
Christopher Tyler
Ann Ubaka
Jaiden Wheeler
Saharra Williams
Chaniya Wright
High honors
Trumal Alcantar
Maquela Bell
Harmony Blackmon
Mikayla Boykins
Alexis Caldwell
Austin Caldwell
Cameron Carter
Amiyah Cobb
Alana Covington
Anna-Maria De Souza
Akouvi Helene Djodji
Joycelyn Duhon
Jah-Zuri Edmund
Logan Elias
Jaylah Fields
Delaney Fitzgerald
Joel Fornah
Briyette Victoria Garcia
Robert Gore
Kaitlyn Inscoe
Gabrielle Isaac
Junor Johnson
Karmen Johnson
Malachi Jones
Uriah Jones
Madison Jordan
Jalen Joynes
Z’Khyia Lucas
Titiana McCall
Jacob McKenzie
Chanta McNeill
Corinth Urim Mendoza
Malik Middleton-Fauntroy
Leah Miles
Lavarr Mitchell
Maricia-Cecile Odeyemi
Yash Patel
Nevaeh Patterson
Germiyah Ragland
D’Niyah Rowell
Roger Sandifer
Maurice Smalls
Jaelin Stoner
Bailey Tarman
Aliyah Thompson
Morgan Tompkins
Daniela Urias
Jalen Walker
Michael Washington
Anayah West
Brooklynn Williams
Honors
Jamarri Abrams
Olushola Akinde
Hibah Al-Qublani
Miles Anderson
Jade Bentley
Travis Brewer
Julian Chavez
Christian Eldridge
Mya Evertez
Jenna Frenz
Kendelin Garcia Recinos
Jaelyn Gibson
Indya Hagans
Kendall Hall
Tanisha Harris
Maya Hawkins
Monzell Hicks
Justin Hill
Roland Hudson
Amaad Hughes
Chelsea Jeanpiere
Taylor Jefferson
Wayne Johnson
Wesley Jones
Chyna Lewis
Mikal Lisk
Nomar Lizardi Vargas
Kenya Logan
Tanzania McLaurin Johnson
Ervin Mitchell
Markel Mitchell
Ashley Morris
Esso-Ham Padameli
Cladiyah Pierce
Amya Pinkney
Andrea Savoy
Jevon Simmons
Jalil Singleton
Torie Smith
Edward Smith-Mason
James Sorsby
Keon Swann
Ashley Taylor
Tyreke Taylor
Jalen Thomas
Tijela Wagstaff
Daeshaun Ware
Ezekiel Warren
Zion Warren
Amyia Whitfield
Sidney Whitfield
Amura Willett-Carroll
Briana Williams
Savoy Young
Daniel Yum
11th grade
Principal’s honors
Skyler Adams
Joshua Balagtas
Imani Best
Joshua Binsol
Ashani Bolton
Taylor Brown
Brooke-Lynn Chapman
Benny Cherry
Tyler Cooper
David Cosio
Alisa Crawford
Hanoke Dawit
Majyste Days
Alexandria DuBuclet
Malia Foreman
Nyah Franklin
Imri Gore
Alexis Hicks
Jordan Hudson
Jazlyn Ilamni
Christopher Jurew
Kendyl Lane
Cashmere Longshore
Aliya Malloy
Jeremiah Maxwell
Maya Mistry
K Rissa Moore
Deja Osbey
Leasia Parker
Sierra Peyton
Jada Phillips
Nasya Pleasant
Jonathan Price
Kamari Ramsey
Noah Sampson
Faizaan Siddique
Elijah Smith
Maija Tarjamo
Aspen Tomasello
Kaila Toppin
Vince Tucker
Juan Marcel Villaflor
Zacarri Walker
Eecarie Welch
Natalie Whitley
Clarice Yekeh
High honors
Christopher Alexander
Samya Alexander
Beatrice Amoah
Dayvon Baugh
Zeynel Bazemore
Christian Bipat
Ameen Butler
Aniya Butler
Aidan Caldwell
Lauryn Cole
Eddyrleen Cordova-Salazar
Sa’Niyah Council
Jasmine Dixon
Khang Doan
Benjamin Donley
Keanu Drinkard
Ucheoma Emechebe
Zsakia Ford
Jerome Gomez
Briyah Haggins
James Hillyer
Mya Holland
Erick Hunter
Ianee Maj Jaluag
Jamia Jefferies
Niyah Johnson
Samiya Jones
Nevaeh Jordan
Priya Joshi
Mackenzie Kearney
Jailynn Lee
Natasha Lee
Janiya Lewis
Jamyah Lofton
Girbaud Mallari
James McKinney
Savannah Mizelle-Penn
Blaise Newman
Tanolia Nickens
Damon Powell
Jayel Rolling
David Schuyler
Devin Selph
Selwyn Sheen Seno
Faith Spencer
Demari Stepney
Imani Tookes
Kendall Trent
Chanelle Washington
Jordan Winters
Byrom Zelaya-Saucedo
Honors
Rosa Aguilar Echeverria
Dominique Alexander
Zakara Baker
Jeri Barnes
Sharoda Bobb
Devin Burrell
Richard Burriss
Sharif Butler
Ethan Chapple
Imani Clark
Jalen Crump
Deidre Dennis
Benjamin Gausepohl
Jaliyah Graham
Maya Graham
Garrison Gray
Shaddai Gray
Mikailah Hamilton
Ryan Hargrove
Michael Harris
K’Vonta Harvey
Aaliyah Johnson
Zachary Leyson
Shimarya Martin
Micah McConnell
Giovanni Myrick
Alicia Nelson
Jaiquan Nielsen
Folasade Ogedengbe Oluwole
Veronica Pena Cortez
Latrell Perkins
Tamani Peterson
Breeana Posey
Ciara Powell
Kelsey Ramsey
Daniel Richardson
Malik Richardson
Bryan Neilzen Seno
Cassaundra Shoulders
Bryce Simmons
Mikaile Sowell
Janiya Strader
Jasmine Sutton
Heather Taylor
Brent Thompson
Isaiah Thompson
Alan Umana Santos
Maegan Vaughn
Jason Velasquez-Osorto
Diana Ventura-Cruz
Desmond Washington
Jovaughn Watkins
Kevon West
Trenton Winters
12th grade
Principal’s honors
Jordan Bellamy
Logan Brown
Jordan Callicutt
Trinity Campfield
Mya Cantillano
Caroline Carter
Sydney Coley
Justin Darden
Iyoube Degefe
Muhammad Shabil Dixon
Alix Dove
Alyssa Espeleta
Taylor Estep
Jenelle Fields
Nitrell Freeman
Leigha Gary
Gillian Gibson
Alexander Grove
Makyia Henderson
Taishaun Henderson
Carlos Hernandez
Jamia Hicks
Ja’lynn Johnson
Leah Johnson
Inajah Jones
Hailey Kolberg
Beatrice Lawson
Angelique Martinez
Kathleen Martinez
Kyle Murphy
Victoria Otey
Fredellin Padilla
Nimer Pannu
Deiron Peter-Thomas
Megan Pierce
Julissa Ramirez
Nyla Sampson
Raphael Jose Santos
Hanna Schaffner
Royal Severe
Bryce Sewell
Synia Slater
Jayda Smith
Durahjn St. Clair
Kayla Strong
Shayna Thompson
Adriana Umana Santos
Eleni Varlas
Andre Jumaine Vergara
Jaden Watkins
Emilee Willey
Niya Williams
Briana Wright
Xavier Young
Matthew Zimmerman
High honors
Lizbeth Alvarado
Madeline Archila
Amari Baker
Tiara Baker
Demetri’s Beale
Taylor Blackman
Mario Bonilla-Ortiz
Alyssa Bowman
Shaniya Brandon
Jayden Brown
Karen Brutus
Thaj Burrell
Makayla Butler
Lenisha Chance
Xavier Collier
Isabella Corradi
Asia Davis
Joshua Dixon
David Elliott
Torrell Fitzgerald
Arianna Foreman
Reginald Fronda
Kelly Allyson Gaetos
Ryan Graves
Janiya Greenfield
Zakiya Hamilton-Evans
Ahmad Hamlett
Shannon Holmes
James Howell
Vincent Ingram
Justin Jarmon
Kai Jones
Robyn Jones
Aja Logan
Aziel Mateus
Alyssa Morris
Antoine Payne
Bryanna Phillips
Sharronya Price
Jonathan Proctor
Desiree Ricks
Janyla Robinson
Jaylon Ryans
Kyshon Scott
Legacy Severe
Madison Soto
Amari Spears
Cameran Thompson
Tashaelyn Trader
Jaden Veney
Allyiah Woodard
Honors
Shalani Bedford
Kenni Bell
Joseph Broussard
Jeremiah Brown
Monique Butler
Aria Caldwell
Imelda Chagolla Barriga
Christopher Chandler
Ryon Clements
Griffin Contat
Christian Decker
Sharmane Dela Cruz
Samaya Fallings
Darian Galloway
James E Goodrum
D’Mahni Gray
Brian Hebou
Abraham Holmes
Dakayla Hunter
Joylisa Jackson
Ajani Johnson
Dyamond Johnson
Brianna Jones
Marques Jones
Tristan Ketcham
Alayah Kirby
Maireth Martinez
Walter Martinez
Dylan Penkert
Charles Perkins
Grace Potter
Jonathan Ramirez
Mia Reyes-Spellers
Delonte Roberts
Jaeden Robinson
Camryn Savoy
Haaliyah Scott
Aliyah Sescoe
Devin Smith
Talayziah Smith
Mikale Taylor
Akello Thompson
Jackson Tross
Cameron Tweedy
Faith Ukaegbu
Nathan Van-Eck
Likiya Warren
Dasantre Washington
Kinara Washington
LaDahlia Washington
Jada West
Aaron Williams
Malachi Williams
Christian Winfree-Givens
Quentin Winters
Sarah Woods
Javaun Wright