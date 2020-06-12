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Westlake High School 3rd quarter honor roll

Ninth grade

Principal’s honors

Isaac Baez

Jayla Cannon

Taniya Claiborne

Julianna Covarrubias

Christopher De La Torre-Castillo

Nina Dizon

Jamari Draughn

Kenneth Fadojutimi

Aniyah Graham

Cassandra Huber

Olurotimi Isaacs

Nathan Londres

Cornell Lowe

Elaina Mangum

Ta’kwon Mason

Catalyst Mosby

Jolie Prasad

Ashley Rodriguez

Sienna Scott

Shane Sheffield

Kameron Veney

Mariah Watters

Rayna Williams

High honors

Darrius Adams

Gabriela Alcantara

Anisha Azille

Khalila Bailey

Devon Barker

Rubina Batton

Henry Beard

Markel Branch

Jocelyn Burrell

Caleb Butler

Ryen Cherry

Jahziah Christian

Makayla Cooper

Jamir Gaillard

Devyn Greene

Misty Greene-Boyd

Miles Harrison-Vinson

Chloe Hashman

Monae Herman

Immanuel Ingram

Jasolyn Johnson

Elijah Jones

Stefanie Kanu

Jada Kelly

Carter Ketcham

Kanya Kondo

Sean Lattany

Sydney Lee

Jamari Lewis

Tyler Lloyd

Nayeli Lovo Guevara

Chad Lutu

Jaden Mangum

Ahjah Matthew

Katherine Menendez Villalta

Myaje Myles-Long

Iwinosa Otokiti

Amaya Parker

Mahi Patel

Deven Perry

Deron Pope

Elyce Shanklin

Amari Sherman

Carlton Shoulders

Kaci Smith

Tyler Spicer

Kaelynn Tellez

Manuel Urias Velasquez

Ana Velasquez Martinez

John Washington

Justin Young

Honors

Madeline Amaya Saravia

Jeremiah Baskerville

Keilen Beeman

Malachi Belfield

Ronnie Benitez

Jamauri Bluford

Kaiya Booker

Brandon Brimmage

Brooke Carney

Symone Cole

Sini’yah Connelly

Kamari Copeland

Kayani Dalton

Lakaya Davenport

Unique Eubanks

Kai Fountain

Sasha Hamlette

Ali Jebur

Avery Lawson

Nina Lumban

Juan Mercado Sosa

Natalie Moorer

Valterra Morfaw

Ayden Morgan

Sanaa Morrow

Oyeyemi Ogunbona

Saniyah Payne

Adrian Pena Rodriguez

Christopher Pereira

Jackson Prince

Tocarra Qualls

Analise Reyes-Spellers

Kamari Riddick

Jeremy Santos Ixcot

Jordan Savoy

Princesa Sibilia-Depaz

Brandon Smith

Kevin Smith

Solomon Thomas

Kamiyah Tinsley

Orlando Toppin

Dayauna Tripp

Jacob Raphael Villaflor

Kristin Wall

Myla Weathers

Kyah West

Jaylen Williams

10th grade

Principal’s honors

Samirah Ansari

I’Ami Argueta

Loyiso Asante

Rachel Azcona

Jordin Bailey

Hamidreza Baradaran

Kieron Best

Karrun Bhullar

Jalayah Brooks

Nya Brooks

Kaliya Bryant

Jean Carias-Torres

Esther Choi

Michaela Coward

Christina Elebeke

Makayla Estevez

Zecariya Fenwick

Deidre Gilliard

Deja Grayson

Janetia Hall

Avery Holmes

Karmelo Hughley

Madison Johnson

Marcus Johnson

Robert Jones

Raven Kennedy

Kaelyn Kolberg

Gregory Lawton

Nyah Lee

Ahnia Long

Seth Lunceford

Gabriella McDuffie

Timeyah McNeil

Casey Metzger

Mia Mulrine

Briona Nash

Kennedy Nwosu

Madison Parrish

Veronica Payne

Charles Reid

Jamy Robinson

Jayda Robinson

Zaire Roulhac

Diana Ruiz-Cruz

Trequan Thompson

Christopher Tyler

Ann Ubaka

Jaiden Wheeler

Saharra Williams

Chaniya Wright

High honors

Trumal Alcantar

Maquela Bell

Harmony Blackmon

Mikayla Boykins

Alexis Caldwell

Austin Caldwell

Cameron Carter

Amiyah Cobb

Alana Covington

Anna-Maria De Souza

Akouvi Helene Djodji

Joycelyn Duhon

Jah-Zuri Edmund

Logan Elias

Jaylah Fields

Delaney Fitzgerald

Joel Fornah

Briyette Victoria Garcia

Robert Gore

Kaitlyn Inscoe

Gabrielle Isaac

Junor Johnson

Karmen Johnson

Malachi Jones

Uriah Jones

Madison Jordan

Jalen Joynes

Z’Khyia Lucas

Titiana McCall

Jacob McKenzie

Chanta McNeill

Corinth Urim Mendoza

Malik Middleton-Fauntroy

Leah Miles

Lavarr Mitchell

Maricia-Cecile Odeyemi

Yash Patel

Nevaeh Patterson

Germiyah Ragland

D’Niyah Rowell

Roger Sandifer

Maurice Smalls

Jaelin Stoner

Bailey Tarman

Aliyah Thompson

Morgan Tompkins

Daniela Urias

Jalen Walker

Michael Washington

Anayah West

Brooklynn Williams

Honors

Jamarri Abrams

Olushola Akinde

Hibah Al-Qublani

Miles Anderson

Jade Bentley

Travis Brewer

Julian Chavez

Christian Eldridge

Mya Evertez

Jenna Frenz

Kendelin Garcia Recinos

Jaelyn Gibson

Indya Hagans

Kendall Hall

Tanisha Harris

Maya Hawkins

Monzell Hicks

Justin Hill

Roland Hudson

Amaad Hughes

Chelsea Jeanpiere

Taylor Jefferson

Wayne Johnson

Wesley Jones

Chyna Lewis

Mikal Lisk

Nomar Lizardi Vargas

Kenya Logan

Tanzania McLaurin Johnson

Ervin Mitchell

Markel Mitchell

Ashley Morris

Esso-Ham Padameli

Cladiyah Pierce

Amya Pinkney

Andrea Savoy

Jevon Simmons

Jalil Singleton

Torie Smith

Edward Smith-Mason

James Sorsby

Keon Swann

Ashley Taylor

Tyreke Taylor

Jalen Thomas

Tijela Wagstaff

Daeshaun Ware

Ezekiel Warren

Zion Warren

Amyia Whitfield

Sidney Whitfield

Amura Willett-Carroll

Briana Williams

Savoy Young

Daniel Yum

11th grade

Principal’s honors

Skyler Adams

Joshua Balagtas

Imani Best

Joshua Binsol

Ashani Bolton

Taylor Brown

Brooke-Lynn Chapman

Benny Cherry

Tyler Cooper

David Cosio

Alisa Crawford

Hanoke Dawit

Majyste Days

Alexandria DuBuclet

Malia Foreman

Nyah Franklin

Imri Gore

Alexis Hicks

Jordan Hudson

Jazlyn Ilamni

Christopher Jurew

Kendyl Lane

Cashmere Longshore

Aliya Malloy

Jeremiah Maxwell

Maya Mistry

K Rissa Moore

Deja Osbey

Leasia Parker

Sierra Peyton

Jada Phillips

Nasya Pleasant

Jonathan Price

Kamari Ramsey

Noah Sampson

Faizaan Siddique

Elijah Smith

Maija Tarjamo

Aspen Tomasello

Kaila Toppin

Vince Tucker

Juan Marcel Villaflor

Zacarri Walker

Eecarie Welch

Natalie Whitley

Clarice Yekeh

High honors

Christopher Alexander

Samya Alexander

Beatrice Amoah

Dayvon Baugh

Zeynel Bazemore

Christian Bipat

Ameen Butler

Aniya Butler

Aidan Caldwell

Lauryn Cole

Eddyrleen Cordova-Salazar

Sa’Niyah Council

Jasmine Dixon

Khang Doan

Benjamin Donley

Keanu Drinkard

Ucheoma Emechebe

Zsakia Ford

Jerome Gomez

Briyah Haggins

James Hillyer

Mya Holland

Erick Hunter

Ianee Maj Jaluag

Jamia Jefferies

Niyah Johnson

Samiya Jones

Nevaeh Jordan

Priya Joshi

Mackenzie Kearney

Jailynn Lee

Natasha Lee

Janiya Lewis

Jamyah Lofton

Girbaud Mallari

James McKinney

Savannah Mizelle-Penn

Blaise Newman

Tanolia Nickens

Damon Powell

Jayel Rolling

David Schuyler

Devin Selph

Selwyn Sheen Seno

Faith Spencer

Demari Stepney

Imani Tookes

Kendall Trent

Chanelle Washington

Jordan Winters

Byrom Zelaya-Saucedo

Honors

Rosa Aguilar Echeverria

Dominique Alexander

Zakara Baker

Jeri Barnes

Sharoda Bobb

Devin Burrell

Richard Burriss

Sharif Butler

Ethan Chapple

Imani Clark

Jalen Crump

Deidre Dennis

Benjamin Gausepohl

Jaliyah Graham

Maya Graham

Garrison Gray

Shaddai Gray

Mikailah Hamilton

Ryan Hargrove

Michael Harris

K’Vonta Harvey

Aaliyah Johnson

Zachary Leyson

Shimarya Martin

Micah McConnell

Giovanni Myrick

Alicia Nelson

Jaiquan Nielsen

Folasade Ogedengbe Oluwole

Veronica Pena Cortez

Latrell Perkins

Tamani Peterson

Breeana Posey

Ciara Powell

Kelsey Ramsey

Daniel Richardson

Malik Richardson

Bryan Neilzen Seno

Cassaundra Shoulders

Bryce Simmons

Mikaile Sowell

Janiya Strader

Jasmine Sutton

Heather Taylor

Brent Thompson

Isaiah Thompson

Alan Umana Santos

Maegan Vaughn

Jason Velasquez-Osorto

Diana Ventura-Cruz

Desmond Washington

Jovaughn Watkins

Kevon West

Trenton Winters

12th grade

Principal’s honors

Jordan Bellamy

Logan Brown

Jordan Callicutt

Trinity Campfield

Mya Cantillano

Caroline Carter

Sydney Coley

Justin Darden

Iyoube Degefe

Muhammad Shabil Dixon

Alix Dove

Alyssa Espeleta

Taylor Estep

Jenelle Fields

Nitrell Freeman

Leigha Gary

Gillian Gibson

Alexander Grove

Makyia Henderson

Taishaun Henderson

Carlos Hernandez

Jamia Hicks

Ja’lynn Johnson

Leah Johnson

Inajah Jones

Hailey Kolberg

Beatrice Lawson

Angelique Martinez

Kathleen Martinez

Kyle Murphy

Victoria Otey

Fredellin Padilla

Nimer Pannu

Deiron Peter-Thomas

Megan Pierce

Julissa Ramirez

Nyla Sampson

Raphael Jose Santos

Hanna Schaffner

Royal Severe

Bryce Sewell

Synia Slater

Jayda Smith

Durahjn St. Clair

Kayla Strong

Shayna Thompson

Adriana Umana Santos

Eleni Varlas

Andre Jumaine Vergara

Jaden Watkins

Emilee Willey

Niya Williams

Briana Wright

Xavier Young

Matthew Zimmerman

High honors

Lizbeth Alvarado

Madeline Archila

Amari Baker

Tiara Baker

Demetri’s Beale

Taylor Blackman

Mario Bonilla-Ortiz

Alyssa Bowman

Shaniya Brandon

Jayden Brown

Karen Brutus

Thaj Burrell

Makayla Butler

Lenisha Chance

Xavier Collier

Isabella Corradi

Asia Davis

Joshua Dixon

David Elliott

Torrell Fitzgerald

Arianna Foreman

Reginald Fronda

Kelly Allyson Gaetos

Ryan Graves

Janiya Greenfield

Zakiya Hamilton-Evans

Ahmad Hamlett

Shannon Holmes

James Howell

Vincent Ingram

Justin Jarmon

Kai Jones

Robyn Jones

Aja Logan

Aziel Mateus

Alyssa Morris

Antoine Payne

Bryanna Phillips

Sharronya Price

Jonathan Proctor

Desiree Ricks

Janyla Robinson

Jaylon Ryans

Kyshon Scott

Legacy Severe

Madison Soto

Amari Spears

Cameran Thompson

Tashaelyn Trader

Jaden Veney

Allyiah Woodard

Honors

Shalani Bedford

Kenni Bell

Joseph Broussard

Jeremiah Brown

Monique Butler

Aria Caldwell

Imelda Chagolla Barriga

Christopher Chandler

Ryon Clements

Griffin Contat

Christian Decker

Sharmane Dela Cruz

Samaya Fallings

Darian Galloway

James E Goodrum

D’Mahni Gray

Brian Hebou

Abraham Holmes

Dakayla Hunter

Joylisa Jackson

Ajani Johnson

Dyamond Johnson

Brianna Jones

Marques Jones

Tristan Ketcham

Alayah Kirby

Maireth Martinez

Walter Martinez

Dylan Penkert

Charles Perkins

Grace Potter

Jonathan Ramirez

Mia Reyes-Spellers

Delonte Roberts

Jaeden Robinson

Camryn Savoy

Haaliyah Scott

Aliyah Sescoe

Devin Smith

Talayziah Smith

Mikale Taylor

Akello Thompson

Jackson Tross

Cameron Tweedy

Faith Ukaegbu

Nathan Van-Eck

Likiya Warren

Dasantre Washington

Kinara Washington

LaDahlia Washington

Jada West

Aaron Williams

Malachi Williams

Christian Winfree-Givens

Quentin Winters

Sarah Woods

Javaun Wright

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