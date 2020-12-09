Westlake High School first quarter honor rolls
Grade 9
Principal’s honors
Holmes Abraham
Amere Keon
Mercy Agwu
Adam Alattas
Kennedy Alleyne
Amarachi Anyanwu
Nia Batoon
Gabrielle Caldwell
Alyssia Cano
Enrico Vicente Coloma
Lilianna Covarrubias
Niya Cox
Jordan Cozart
Margareth Dagamac
Lauren Davis
Evelin Diaz Fuentes
Delonte Edmonds
Angel Eubanks
Ria Garg
London Gaskins
Ariyah Gay
Kaliyah Hawkins
Ramsey Haynes
Michael Hines Jr.
Kyla Istvan
Richard Johnson
Julia Knapp
Sydney Lewis
Waldine Mathieu
Simone Melson
Madison Nabinett
Amalachukwu Okoye
Oluwakemisola Olufade
Light Oyediran
Joshua Pelzer
Artisha Pierre Antoine
Kameryn Robinson
Kalynn Rucker
Myah Scott
Janasia Thomas
Jazmine Thomas
Leyna Tran
Jorden Turner
Ugonna Udoji
Michaela Walker
Darius Watson
Zoe Wheeler
Elise Wiman
High honors
Taylor Atkinson
Justice Carter
Nya Dorsey
Jayla Ford-Glenn
Christopher Fortes
Micah Gilbert
Miles Harley
Lailah Hawkins
Savannah Hudson
Cherish Kahungwa
Eli Leach Comas
Sean Lema
Jada Manley
Soula Meundan
Emanuel Miller
Mikayla Newman
Carmelito Newsome
Greysun Niehaus
Adegboyega Odubiyi
Kamiyah Olumba Hill
Jordan Parker
Kaylah Pratt
Amanda Ramirez
Jhordyn Robinson
Blue Summer Saquilayan
Kevin Smith Jr.
Alita Sorrell
Chantel Thompson
Avionna Vaughan
Selena Vera
Dante Walker
Jayla Winters
Honors
Jaden Anderson
Mario Bailey
Aiden Bean
Nowella Bolden
Robert Calhoun III
Darian Canty
Travares Chapman
Xavier Council
Isabelle Daproza
Joshua Dawson
Charne’ Dixson
Brandon Edens
Gabrielle Garner
Darnel Gerald Janifer
Aarielle Gumbs
Miles Hancock
Angelo Herron
Aamir Hughes-Razzak
Taniya Jefferson
Carl Johnson III
Christopher Johnson Jr.
Jonathan King
Jeremiah Medlin
Noelle Messick
Madison Penkert
Rico Pride
Daniel Prosper
Keaon Samar
Nancy Santos Ixcot
Kyndal Savoy
Kylar Stephens
Joshua Trinidad
Kendall Tyson
Shemira Washington
Kaitlyn Weyer
Anaiah Williams
Grade 10
Principal’s honors
Gabriela Alcantara
Anisha Azille
Isaac Baez
Devon Barker
Rubina Batton
Jocelyn Burrell
Caleb Butler
Jayla Cannon
Josie Christensen
Julianna Covarrubias
Kayani Dalton
Nina Dizon
Unique Eubanks
Kenneth Fadojutimi
Cassandra Huber
Immanuel Ingram
Olurotimi Isaacs
Delancy Johnson
Jada Kelly
Nathan Londres
Cornell Lowe
Chad Lutu
Elaina Mangum
Jaden Mangum
Katherine Menendez Villalta
Valterra Morfaw
Brooklyn Padmore
Amaya Parker
Saniyah Payne
Jolie Prasad
David Reid
Ashley Rodriguez
Elyce Shanklin
Amari Sherman
Kaci Smith
Kameron Veney
Kristin Wall
Mariah Watters
Rayna Williams
High honors
Henry Beard IV
Markel Branch
Brandon Brimmage
Brooke Carney
Ryen Cherry
Aiden Clark
Chase Crosby
Gerald Curry
Lakaya Davenport
Jamari Draughn
Nakayla Figgins
Jamir Gaillard
Aniyah Graham
Misty Greene-Boyd
Joseph Harper
Miles Harrison-Vinson
Monae Herman
Noel Ingram
Ali Jebur
Stefanie Kanu
Nina Lumban
Tariq Amir Mitchell
Ricardo Morris
Caleb Ogburn
Tatiana Plummer
Jackson Prince
Kamari Riddick
Carlton Shoulders
Savaun Sibley
Tyler Spicer
Ke’Shau Swann
Ana Velasquez Martinez
Jaloni White
Jaylen Williams
Honors
Madison Akintunde
Khalila Bailey
Keilen Beeman
Malachi Belfield
Sini'yah Connelly
Kamerion Costley
Isaiah Ezebuiro Turner
Kai Fountain
Basir Fuller
Jonathan Gonzalez
Simaye’ Hall
Sasha Hamlette
Jhonny Jama Velez
Jasolyn Johnson
Sean Knapp
Jalen Langhorne
Sydney Lee
Anari McCurdy Garrett
Iwinosa Otokiti
Janiya Proctor
Tocarra Qualls
Analise Reyes Spellers
Sienna Scott
Noah Shaw
Shane Sheffield
Princesa Sibilia Depaz
Ke’marva Swann
Kaelynn Tellez
Solomon Thomas
Kamiyah Tinsley
Tamir Tomlin
Dayauna Tripp
Shanon Wallace
Dyllan Waller
Marlon Williams
Justin Young
Grade 11
Principal’s honors
Trumal Alcantar
Samirah Ansari
I'Ami Argueta
Loyiso Asante
Rachel Azcona
Mojolaoluwa Babafemi
Jordin Bailey
Hamidreza Baradaran
Maquela Bell
Jade Bentley
Kieron Best
Karrun Bhullar
Jalayah Brooks
Nya Brooks
Kaliya Bryant
Esther Choi
Amiyah Cobb
Alana Covington
Michaela Coward
Christina Elebeke
Makayla Estevez
Zecariya Fenwick
Delaney Fitzgerald
Aasiyah Foulks
Briyette Victoria Garcia
Deja Grayson
Karmelo Hughley
Kaitlyn Inscoe
Gabrielle Isaac
Ameerah Johnson
Karmen Johnson
Marcus Johnson
Malachi Jones
Uriah Jones
Kaelyn Kolberg
Gregory Lawton
Nyah Lee
Ahnia Long
Z'Khyia Lucas
Gabriella McDuffie
Jacob McKenzie
Timeyah McNeil
Corinth Urim Mendoza
Leah Miles
Briona Nash
Kennedy Nwosu
Maricia-Cecile Odeyemi
Madison Parrish
Nevaeh Patterson
Veronica Payne
Jamy Robinson
Jayda Robinson
Zaire Roulhac
Kaden Russell
Giovanni Sanchez
Roger Sandifer III
Aliyah Thompson
Trequan Thompson
Morgan Tompkins
Christopher Tyler
Ann Ubaka
Elijah Watkins
Jaiden Wheeler
Saharra Williams
Chaniya Wright
High honors
Olushola Akinde
Harmony Blackmon
Adrian Bryant
Alexis Caldwell
Makayla Calhoun
Jean Carias Torres
Morgan Daniels
Anna Maria De Souza
Akouvi Helene Djodji
Logan Elias
Joel Fornah
Deidre Gilliard
Robert Gore
Jada Green
Shayla Haynes
Avery Holmes
Chelsea Jeanpiere
Taylor Jefferson
Talya Johnson
Jalen Joynes
Raven Kennedy
Nomar Lizardi Vargas
Saniyah Mathis
Titiana McCall
Chanta McNeill
Lavarr Mitchell
Yash Patel
Nevaeh Peoples
Micheko Reid
Diana Ruiz-Cruz
Red Ashley Frenchesca Saquilayan OK
Havyn Scott
Jalil Singleton
Maurice Smalls
Edward Smith Mason
James Sorsby Jr.
Jaelin Stoner
Ashley Taylor
Tijela Wagstaff
Jalen Walker
Jade West
Amura Willett Carroll
Briana Williams
Honors
Caroline Adeloye
Kayden Battiste
Travis Brewer Jr.
Matthew Brown
Shayla Brown
Andrew Burgess
Cameron Carter
Julian Chavez
Micah Cooper
Deonte Demus
Mya Evertez
Janetia Hall
Raina Halsey
Maya Hawkins
Roland Hudson
Dheryn Hueston
Myles Jackson
Makayla Johnson
Telion Johnson Jr.
Madison Jordan
Mikal Lisk
Cornelia Mansaray
Tanzania McLaurin Johnson
Esso Ham Padameli
Paige Pannell
Amya Pinkney
Jason Pratt Jr.
Germiyah Ragland
D’Niyah Rowell
Jevon Simmons
Torie Smith
Alan Stewart
Ahmad Taylor
Jalen Thomas
Kayla Thompson
Anthony Ubaka
Chidozie Udoji
Ezekiel Warren
Zion Warren
Michael Washington Jr.
Anayah West
Brooklynn Williams
B’Jean Woodland Baer
Savoy Young
Daniel Yum
Grade 12
Principal’s honors
Skyler Adams
Beatrice Amoah
Zakara Baker
Joshua Balagtas
Jeri Barnes
Dayvon Baugh
Zeynel Bazemore
Imani Best
Joshua Binsol
Christian Bipat
Ashani Bolton
Makayla Brawley
Taylor Brown
Devin Burrell
Ameen Butler
Gia Mari Castaneda
Brooke Lynn Chapman
Benny Cherry Jr.
Tyler Cooper
David Cosio
Sa’Niyah Council
Alisa Crawford
Hanoke Dawit
Jasmine Dixon
Alexandria DuBuclet
Ucheoma Emechebe
Gabriela Espinosa Alfaro
Zsakia Ford
Malia Foreman
Nyah Franklin
Jerome Gomez
K’Vonta Harvey
Alexis Hicks
Alfonzo Iglesias
Jazlyn Ilamni
Ianee Maj Jaluag
Aaliyah Johnson
Priya Joshi
Christopher Jurew
Mekhi King
Kendyl Lane
Natasha Lee
Girbaud Mallari
Aliya Malloy
Demarley Martiny
Jeremiah Maxwell
Maya Mistry
Monty Montgomery Jr.
Rissa Moore
Alicia Nelson
Chika Obi
Deja Osbey
Leasia Parker
Sierra Peyton
Jada Phillips
Nasya Pleasant
Jonathan Price
Malik Richardson
David Schuyler
Selwyn Sheen Seno
Faizaan Siddique
Demari’ Stepney
Maija Tarjamo
Brent Thompson Jr.
Isaiah Thompson
Aspen Tomasello
Imani Tookes
Kaila Toppin
Kendall Trent
Diana Ventura Cruz
Juan Marcel Villaflor
Zacarri Walker
Jovaughn Watkins
Clarice Yekeh
Byrom Zelaya-Saucedo
High honors
Carlos Inigo Aguila
Christopher Alexander
Samya Alexander
Lamia Allen
Matyhew Braswell
Tyshawn Brownfield
Jason Buckhanan Jr.
Richard Burriss
Aniya Butler
Lauryn Cole
Eddyrleen Cordova Salazar
Majyste Days
Deidre Dennis
Jaliyah Graham
Briyah Haggins
Mikailah Hamilton
Michael Harris
Mya Holland
Erick Hunter
Nooralhuda Jebur
Jamia Jefferies
Samiya Jones
Robyn Lane
Trinity Lansberry
Zachary Leyson Jr.
Cashmere Longshore
Shimarya Martin
James McKinney
Jahmir Moore
Tiffany Nguyen
Tanolia Nickens
Jaiquan Nielsen
Nchedo Obi
Folasade Ogedengbe Oluwole
Ciara Powell
Kamari Ramsey
Kelsey Ramsey
Daniel Richardson
Jayel Rolling
Bryan Neilzen Seno
Bryce Simmons
Elijah Smith
Mikaile Sowell
Faith Spencer
Heather Taylor
Tamyra Timmons
Alan Umana Santos
Maegan Vaughn
Chanelle Washington
Kevon West
Alyson Wheeler
Larnell White Jr.
Natalie Whitley
Jordan Winters
Adam Young
Honors
Rosa Aguilar Echeverria
Dominique Alexander
Brittany Baker
Theodore Bennett
Sharif Butler
Devin Chandler
Ethan Chapple
Imani Clark
Jalen Crump
Khang Doan
Keanu Drinkard
Benjamin Gausepohl
Imri Gore
Jirdan Hudson
Aniya Johnson
Niyah Johnson
Paul Johnson II
Mackenzie Kearney
John Knight
Jamyah Lofton
Desmond Mason
Savannah Mizelle Penn
Giovanni Myrick
Latrell Perkins
Krysteana Sanders
Nicholas Scott
Janiya Strader
Tirharqah Thomas
Aron Tongue
Vince Tucker Jr.
Sean Walker
Trinity Waugh
Trenton Winters