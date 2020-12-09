Westlake High School first quarter honor rolls

Grade 9

Principal’s honors

Holmes Abraham

Amere Keon

Mercy Agwu

Adam Alattas

Kennedy Alleyne

Amarachi Anyanwu

Nia Batoon

Gabrielle Caldwell

Alyssia Cano

Enrico Vicente Coloma

Lilianna Covarrubias

Niya Cox

Jordan Cozart

Margareth Dagamac

Lauren Davis

Evelin Diaz Fuentes

Delonte Edmonds

Angel Eubanks

Ria Garg

London Gaskins

Ariyah Gay

Kaliyah Hawkins

Ramsey Haynes

Michael Hines Jr.

Kyla Istvan

Richard Johnson

Julia Knapp

Sydney Lewis

Waldine Mathieu

Simone Melson

Madison Nabinett

Amalachukwu Okoye

Oluwakemisola Olufade

Light Oyediran

Joshua Pelzer

Artisha Pierre Antoine

Kameryn Robinson

Kalynn Rucker

Myah Scott

Janasia Thomas

Jazmine Thomas

Leyna Tran

Jorden Turner

Ugonna Udoji

Michaela Walker

Darius Watson

Zoe Wheeler

Elise Wiman

High honors

Taylor Atkinson

Justice Carter

Nya Dorsey

Jayla Ford-Glenn

Christopher Fortes

Micah Gilbert

Miles Harley

Lailah Hawkins

Savannah Hudson

Cherish Kahungwa

Eli Leach Comas

Sean Lema

Jada Manley

Soula Meundan

Emanuel Miller

Mikayla Newman

Carmelito Newsome

Greysun Niehaus

Adegboyega Odubiyi

Kamiyah Olumba Hill

Jordan Parker

Kaylah Pratt

Amanda Ramirez

Jhordyn Robinson

Blue Summer Saquilayan

Kevin Smith Jr.

Alita Sorrell

Chantel Thompson

Avionna Vaughan

Selena Vera

Dante Walker

Jayla Winters

Honors

Jaden Anderson

Mario Bailey

Aiden Bean

Nowella Bolden

Robert Calhoun III

Darian Canty

Travares Chapman

Xavier Council

Isabelle Daproza

Joshua Dawson

Charne’ Dixson

Brandon Edens

Gabrielle Garner

Darnel Gerald Janifer

Aarielle Gumbs

Miles Hancock

Angelo Herron

Aamir Hughes-Razzak

Taniya Jefferson

Carl Johnson III

Christopher Johnson Jr.

Jonathan King

Jeremiah Medlin

Noelle Messick

Madison Penkert

Rico Pride

Daniel Prosper

Keaon Samar

Nancy Santos Ixcot

Kyndal Savoy

Kylar Stephens

Joshua Trinidad

Kendall Tyson

Shemira Washington

Kaitlyn Weyer

Anaiah Williams

Grade 10

Principal’s honors

Gabriela Alcantara

Anisha Azille

Isaac Baez

Devon Barker

Rubina Batton

Jocelyn Burrell

Caleb Butler

Jayla Cannon

Josie Christensen

Julianna Covarrubias

Kayani Dalton

Nina Dizon

Unique Eubanks

Kenneth Fadojutimi

Cassandra Huber

Immanuel Ingram

Olurotimi Isaacs

Delancy Johnson

Jada Kelly

Nathan Londres

Cornell Lowe

Chad Lutu

Elaina Mangum

Jaden Mangum

Katherine Menendez Villalta

Valterra Morfaw

Brooklyn Padmore

Amaya Parker

Saniyah Payne

Jolie Prasad

David Reid

Ashley Rodriguez

Elyce Shanklin

Amari Sherman

Kaci Smith

Kameron Veney

Kristin Wall

Mariah Watters

Rayna Williams

High honors

Henry Beard IV

Markel Branch

Brandon Brimmage

Brooke Carney

Ryen Cherry

Aiden Clark

Chase Crosby

Gerald Curry

Lakaya Davenport

Jamari Draughn

Nakayla Figgins

Jamir Gaillard

Aniyah Graham

Misty Greene-Boyd

Joseph Harper

Miles Harrison-Vinson

Monae Herman

Noel Ingram

Ali Jebur

Stefanie Kanu

Nina Lumban

Tariq Amir Mitchell

Ricardo Morris

Caleb Ogburn

Tatiana Plummer

Jackson Prince

Kamari Riddick

Carlton Shoulders

Savaun Sibley

Tyler Spicer

Ke’Shau Swann

Ana Velasquez Martinez

Jaloni White

Jaylen Williams

Honors

Madison Akintunde

Khalila Bailey

Keilen Beeman

Malachi Belfield

Sini'yah Connelly

Kamerion Costley

Isaiah Ezebuiro Turner

Kai Fountain

Basir Fuller

Jonathan Gonzalez

Simaye’ Hall

Sasha Hamlette

Jhonny Jama Velez

Jasolyn Johnson

Sean Knapp

Jalen Langhorne

Sydney Lee

Anari McCurdy Garrett

Iwinosa Otokiti

Janiya Proctor

Tocarra Qualls

Analise Reyes Spellers

Sienna Scott

Noah Shaw

Shane Sheffield

Princesa Sibilia Depaz

Ke’marva Swann

Kaelynn Tellez

Solomon Thomas

Kamiyah Tinsley

Tamir Tomlin

Dayauna Tripp

Shanon Wallace

Dyllan Waller

Marlon Williams

Justin Young

Grade 11

Principal’s honors

Trumal Alcantar

Samirah Ansari

I'Ami Argueta

Loyiso Asante

Rachel Azcona

Mojolaoluwa Babafemi

Jordin Bailey

Hamidreza Baradaran

Maquela Bell

Jade Bentley

Kieron Best

Karrun Bhullar

Jalayah Brooks

Nya Brooks

Kaliya Bryant

Esther Choi

Amiyah Cobb

Alana Covington

Michaela Coward

Christina Elebeke

Makayla Estevez

Zecariya Fenwick

Delaney Fitzgerald

Aasiyah Foulks

Briyette Victoria Garcia

Deja Grayson

Karmelo Hughley

Kaitlyn Inscoe

Gabrielle Isaac

Ameerah Johnson

Karmen Johnson

Marcus Johnson

Malachi Jones

Uriah Jones

Kaelyn Kolberg

Gregory Lawton

Nyah Lee

Ahnia Long

Z'Khyia Lucas

Gabriella McDuffie

Jacob McKenzie

Timeyah McNeil

Corinth Urim Mendoza

Leah Miles

Briona Nash

Kennedy Nwosu

Maricia-Cecile Odeyemi

Madison Parrish

Nevaeh Patterson

Veronica Payne

Jamy Robinson

Jayda Robinson

Zaire Roulhac

Kaden Russell

Giovanni Sanchez

Roger Sandifer III

Aliyah Thompson

Trequan Thompson

Morgan Tompkins

Christopher Tyler

Ann Ubaka

Elijah Watkins

Jaiden Wheeler

Saharra Williams

Chaniya Wright

High honors

Olushola Akinde

Harmony Blackmon

Adrian Bryant

Alexis Caldwell

Makayla Calhoun

Jean Carias Torres

Morgan Daniels

Anna Maria De Souza

Akouvi Helene Djodji

Logan Elias

Joel Fornah

Deidre Gilliard

Robert Gore

Jada Green

Shayla Haynes

Avery Holmes

Chelsea Jeanpiere

Taylor Jefferson

Talya Johnson

Jalen Joynes

Raven Kennedy

Nomar Lizardi Vargas

Saniyah Mathis

Titiana McCall

Chanta McNeill

Lavarr Mitchell

Yash Patel

Nevaeh Peoples

Micheko Reid

Diana Ruiz-Cruz

Red Ashley Frenchesca Saquilayan OK

Havyn Scott

Jalil Singleton

Maurice Smalls

Edward Smith Mason

James Sorsby Jr.

Jaelin Stoner

Ashley Taylor

Tijela Wagstaff

Jalen Walker

Jade West

Amura Willett Carroll

Briana Williams

Honors

Caroline Adeloye

Kayden Battiste

Travis Brewer Jr.

Matthew Brown

Shayla Brown

Andrew Burgess

Cameron Carter

Julian Chavez

Micah Cooper

Deonte Demus

Mya Evertez

Janetia Hall

Raina Halsey

Maya Hawkins

Roland Hudson

Dheryn Hueston

Myles Jackson

Makayla Johnson

Telion Johnson Jr.

Madison Jordan

Mikal Lisk

Cornelia Mansaray

Tanzania McLaurin Johnson

Esso Ham Padameli

Paige Pannell

Amya Pinkney

Jason Pratt Jr.

Germiyah Ragland

D’Niyah Rowell

Jevon Simmons

Torie Smith

Alan Stewart

Ahmad Taylor

Jalen Thomas

Kayla Thompson

Anthony Ubaka

Chidozie Udoji

Ezekiel Warren

Zion Warren

Michael Washington Jr.

Anayah West

Brooklynn Williams

B’Jean Woodland Baer

Savoy Young

Daniel Yum

Grade 12

Principal’s honors

Skyler Adams

Beatrice Amoah

Zakara Baker

Joshua Balagtas

Jeri Barnes

Dayvon Baugh

Zeynel Bazemore

Imani Best

Joshua Binsol

Christian Bipat

Ashani Bolton

Makayla Brawley

Taylor Brown

Devin Burrell

Ameen Butler

Gia Mari Castaneda

Brooke Lynn Chapman

Benny Cherry Jr.

Tyler Cooper

David Cosio

Sa’Niyah Council

Alisa Crawford

Hanoke Dawit

Jasmine Dixon

Alexandria DuBuclet

Ucheoma Emechebe

Gabriela Espinosa Alfaro

Zsakia Ford

Malia Foreman

Nyah Franklin

Jerome Gomez

K’Vonta Harvey

Alexis Hicks

Alfonzo Iglesias

Jazlyn Ilamni

Ianee Maj Jaluag

Aaliyah Johnson

Priya Joshi

Christopher Jurew

Mekhi King

Kendyl Lane

Natasha Lee

Girbaud Mallari

Aliya Malloy

Demarley Martiny

Jeremiah Maxwell

Maya Mistry

Monty Montgomery Jr.

Rissa Moore

Alicia Nelson

Chika Obi

Deja Osbey

Leasia Parker

Sierra Peyton

Jada Phillips

Nasya Pleasant

Jonathan Price

Malik Richardson

David Schuyler

Selwyn Sheen Seno

Faizaan Siddique

Demari’ Stepney

Maija Tarjamo

Brent Thompson Jr.

Isaiah Thompson

Aspen Tomasello

Imani Tookes

Kaila Toppin

Kendall Trent

Diana Ventura Cruz

Juan Marcel Villaflor

Zacarri Walker

Jovaughn Watkins

Clarice Yekeh

Byrom Zelaya-Saucedo

High honors

Carlos Inigo Aguila

Christopher Alexander

Samya Alexander

Lamia Allen

Matyhew Braswell

Tyshawn Brownfield

Jason Buckhanan Jr.

Richard Burriss

Aniya Butler

Lauryn Cole

Eddyrleen Cordova Salazar

Majyste Days

Deidre Dennis

Jaliyah Graham

Briyah Haggins

Mikailah Hamilton

Michael Harris

Mya Holland

Erick Hunter

Nooralhuda Jebur

Jamia Jefferies

Samiya Jones

Robyn Lane

Trinity Lansberry

Zachary Leyson Jr.

Cashmere Longshore

Shimarya Martin

James McKinney

Jahmir Moore

Tiffany Nguyen

Tanolia Nickens

Jaiquan Nielsen

Nchedo Obi

Folasade Ogedengbe Oluwole

Ciara Powell

Kamari Ramsey

Kelsey Ramsey

Daniel Richardson

Jayel Rolling

Bryan Neilzen Seno

Bryce Simmons

Elijah Smith

Mikaile Sowell

Faith Spencer

Heather Taylor

Tamyra Timmons

Alan Umana Santos

Maegan Vaughn

Chanelle Washington

Kevon West

Alyson Wheeler

Larnell White Jr.

Natalie Whitley

Jordan Winters

Adam Young

Honors

Rosa Aguilar Echeverria

Dominique Alexander

Brittany Baker

Theodore Bennett

Sharif Butler

Devin Chandler

Ethan Chapple

Imani Clark

Jalen Crump

Khang Doan

Keanu Drinkard

Benjamin Gausepohl

Imri Gore

Jirdan Hudson

Aniya Johnson

Niyah Johnson

Paul Johnson II

Mackenzie Kearney

John Knight

Jamyah Lofton

Desmond Mason

Savannah Mizelle Penn

Giovanni Myrick

Latrell Perkins

Krysteana Sanders

Nicholas Scott

Janiya Strader

Tirharqah Thomas

Aron Tongue

Vince Tucker Jr.

Sean Walker

Trinity Waugh

Trenton Winters