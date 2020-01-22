Ninth grade
Principal’s honors
Madelline G. Amaya Saravia
Isaac Baez
Jayla S. Cannon
Taniya N. Claiborne
Nina E. Dizon
Jamari S. Draughn
Unique S. Eubanks
Kenneth O. Fadojutimi
Aniyah C. Graham
Cassandra E. Huber
Olurotimi O. Isaacs
Nayeli G. Lovo Guevara
Cornell L. Lowe
Elaina B. Mangum
Catalyst A. Mosby
Amaya J. Parker
Mahi H. Patel
Taviani R. Pettus
Jolie E.Prasad
Analise C. Reyes-Spellers
Ashley J. Rodriguez
Sienna S. Scott
Elyce S. Shanklin
Ana Velasquez Martinez
Mariah C. Watters
Rayna L. Williams
High honors
Gabriela Alcantara
Anisha M. Azille
Khalila M. Bailey
Devon L. Barker
Rubina L. Batton
Henry F. Beard IV
Jocelyn A. Burrell
Caleb M. Butler
Ryen M. Cherry
Jahziah M. Christian
Kamari D. Copeland
Chase T. Crosby
Kayani L. Dalton
Lakaya E. Davenport
Jamir W. Gaillard
Misty E. Greene-Boyd
Monae R. Herman
Elijah E. Jones
Stefanie G. Kanu
Kanya N. Kondo
Sydney N. Lee
Jamari K. Lewis
Tyler J. Lloyd
Nathan S. Londres
Nina M. Lumban
Chad J. Lutu
Jaden S. Mangum
Natalie N. Moorer
Myaje’ T. Myles-Long
Saniyah M. Payne
Deven N. Perry
Kamari A. Riddick
Jeremy A. Santos Ixcot
Shane L. Sheffield
Amari S. Sherman
Princesa L. Sibilia-Depaz
Tyler M. Spicer
Kaelynn J. Tellez
Dayauna A. Tripp
Tamir H. Vaughan
Kameron D. Veney
Kristin N. Wall
Justin M. Young
Honors
Jose A. Argueta Hernandez
Jeremiah D. Baskerville
Malachi E. Belfield
Ronnie A. Benitez
Katherine L. Blansett
Markel J. Branch
Brandon L. Brimmage
Jada N. Buggs
Brooke M. Carney
Laurence J. Cary Jr.
Tavon O. Claiborne
Symone A. Cole
Sini’yah L. Connelly
Kayla M. Contee
Makayla M. Cooper
Muhammad Shahim I. Dixon
Samuel R. Donley
A’Zayna E. Ganaway
Dolores L. Garcia-Lopez
Celsa C. Gomez Pineda
Miles R. Harrison-Vinson
Ali H. Jebur
Delancy S. Johnson
Carter A. Ketcham
La’nyia M. Keyes
Sean M. Knapp
Sean A. Lattany
Avery D. Lawson
Katherine N. Menendez Villalta
Tariq Amir S. Mitchell
Sanaa D. Morrow
Julian R. Nunez Jr.
Deron M. Pope
Tocarra J. Qualls
Jordan A. Savoy
Carlton C. Shoulders
Kaci A. Smith
Kevin D. Smith
Kaleb R. Sturgis
Solomon T. Thomas
Kamiyah C. Tinsley
Manuel I. Urias Velasquez
Madison P. Vanzego
Jacob Raphael D. Villaflor
Myla M, Weathers
Kyah S. West
Tyler B. Whiting
Jaylen R. Williams
10th grade
Principal’s honors
Samirah R. Ansari
I’Ami S. Argueta
Loyiso A. Asante
Rachel Azcona
Jordin S. Bailey
Hamidreza Baradaran
Kieron M. Best
Karrun S. Bhullar
Mikayla A. Boykins
Nya M. Brooks
Kaliya J. Bryant
Cameron D. Carter
Esther Choi
Alana N. Covington
Michaela D. Coward
Christina P. Elebeke
Makayla M. Estevez
Zecariya S. Fenwick
Jaelyn R. Gibson
Deidre D. Gilliard
Deja A. Grayson
Raven S. Kennedy
Kaelyn R. Kolberg
Gregory L. Lawton
Nyah S. Lee
Seth W. Lunceford
Gabriella S. McDuffie
Timeyah N. McNeil
Corinth Urim G. Mendoza
Casey J. Metzger
Mia K. Mulrine
Briona A. Nash
Kennedy A. Nwosu
Madison R. Parrish
Veronica D. Payne
Amya D. Pinkney
Charles A. Reid III
Jamy E. Robinson
Jayda S. Robinson
Diana E. Ruiz-Cruz
Maurice D. Smalls
Bailey E. Tarman
Morgan D. Tompkins
Christopher A. Tyler Jr.
Ann O. Ubaka
Anthony O. Ubaka
Briana N. Williams
Saharra D. Williams
Chaniya N. Wright
High honors
Trumal B. Alcantar
Miles M. Anderson
Harmony M Blackmon
Jalayah D. Brooks
Alexis M. Caldwell
Austin M. Caldwell
Jean P. Carias-Torres
Julian J. Chavez
Morgan L. Daniels
Anna-Maria E. De Souza
Akouvi Helene Djodji
Jah-Zuri A. Edmund
Christian C. Eldridge
Logan A. Elias
Jaylah I. Fields
Briyette Victoria P. Garcia
Raina L. Halsey
Aaron D. Herron
Avery Q. Holmes
Amaad M. Hughes
Karmelo M. Hughley
Mason F. Humphries
Kaitlyn M. Inscoe
Gabrielle N. Isaac
Myles S. Jackson
Taylor H. Jefferson
Junor L. Johnson
Karmen A. Johnson
Wayne V. Johnson Jr.
Uriah A. Jones
Chyna M. Lewis
Kenya L. Logan
Ahnia T. Long
Z’Khyia J. Lucas
Quentin R. McCullough
Tanzania L. McLaurin Johnson
Chanta C. McNeill
Leah A. Miles
Lavarr D. Mitchell
Maricia-Cecile A. Odeyemi
Esso-Ham F. Padameli
Yash D. Patel
Nevaeh S. Patterson
Jason R. Pratt Jr.
Germiyah B. Ragland
Zaire E. Roulhac
D’Niyah I. Rowell
Roger L. Sandifer III
Havyn A. Scott
Jevon I. Simmons
Jalil M. Singleton
Jaelin A. Stoner
Ashley M. Taylor
Aliyah R. Thompson
Trequan M. Thompson
Daniela C. Urias
Jalen A. Walker
Daeshaun L. Ware
Robbie J. Warren Jr.
Michael D. Washington Jr.
Jaiden M. Wheeler
Amyia C. Whitfield
Brooklynn B. Williams
Jazmeen E. Williams
Savoy N. Young
Honors
Jamarri L. Abrams
Daryl K. Agbobli-Dougno
Maquela M. Bell
Shayla J. Brown
Brianna S. Bryant
Kyndra T. Clements
Amiyah V. Cobb
Joycelyn A. Duhon
Mya E. Evertez
Delaney M. Fitzgerald
Angel M. Flores-Hernandez
Joel I. Fornah
Aasiyah N. Foulks
Kendelin Y. Garcia Recinos
Robert J. Gore
Trenton C. Greenidge
Kendall G. Hall
Maya D. Hawkins
Turhan A. Hicks
Roland T. Hudson
Kaedon O. Hutchins
Chelsea L. Jeanpiere
Ameerah N. Johnson
Mekhi L. Johnson
Talya R. Johnson
Malachi A. Jones
Wesley L. Jones
Xavier M. Jones
Jalen K. Joynes
Anabela D. Leon Morales
Mikal D. Lisk
Nomar R. Lizardi Vargas
Deandre J. Malloy
Corneilia M. Mansaray
Jasiah J. Mason
Ervin Z. Mitchell
Ashley S. Morris
Amiyah L. Purvis
Andrea J. Savoy
Torie S. Smith
Edward G. Smith-Mason
Alan A. Stewart
Keon K. Swann
Ahmad A. Taylor
Andrew M. Thomas
Jalen D. Thomas
Jaedan K. Treakle
Tijela M. Wagstaff
Ezekiel J. Warren
Elijah J. Watkins
Makhi W. Whalen
Amura N. Willett-Carroll
Daniel K. Yum
11th grade
Principal’s honors
Skyler R. Adams
Kwame Adu-Nsafoa
Samya S. Alexander
Joshua D. Balagtas
Imani D. Best
Joshua T. Binsol
Christian J. Bipat
Ashani J. Bolton
Taylor J. Brown
Brooke-Lynn P. Chapman
Lauryn A. Cole
Tyler W. Cooper
Sa’Niyah N. Council
Alisa F. Crawford
Hanoke Dawit
Majyste K. Days
Nyah A. Franklin
Alexis S. Hicks
Mya D. Holland
Jazlyn L Ilamni
Priya Joshi
Kendyl A. Lane
Jailynn S. Lee
Cashmere Q. Longshore
Aliya D. Malloy
Jeremiah D. Maxwell
Maya G. Mistry
K Rissa N. Moore
Deja B. Osbey
Sierra L. Peyton
Jada A. Phillips
Nasya L. Pleasant
Jonathan A. Price
David F. Schuyler
Faizaan Siddique
Elijah Z. Smith
Maija R. Tarjamo
Aspen S. Tomasello
Kaila A. Toppin
Vince E. Tucker Jr.
Juan Marcel D. Villaflor
Zacarri A. Walker
Natalie M. Whitley
Clarice K. Yekeh
High Honors
Beatrice A. Amoah
Zakara R. Baker
Dayvon K. Baugh
Zeynel Y. Bazemore
Peyton C. Broussard
Tyshawn W. Brownfield
Devin V. Burrell
Ameen A. Butler
Aniya L. Butler
Ethan I. Chapple
Benny A. Cherry Jr.
Imani O. Clark
Eddyrleen M. Cordova-Salazar
David L. Cosio
Jasmine C. Dixon
Alexandria M. DuBuclet
Ucheoma G. Emechebe
Zsakia B. Ford
Malia S. Foreman
Benjamin N. Gausepohl
Maya A. Graham
Briyah S. Haggins
Aaliyah A. Johnson
Samiya A. Jones
Christopher M. Jurew
Mackenzie D. Kearney
Natasha M. Lee
Jamyah L. Lofton
Jalil R. Malik
Girbaud D. Mallari
Savannah V. Mizelle-Penn
Blaise E. Newman
Tanolia M. Nickens
Leasia Z. Parker
Kamari A. Ramsey
Kelsey M. Ramsey
Jayel E. Rolling
Noah A. Sampson
Krysteana B. Sanders
Bryan Neilzen R. Seno
Selwyn Sheen R. Seno
Mikaile A. Sowell
Faith C. Spencer
Janiya M. Strader
Isaiah J. Thompson
Imani C. Tookes
Chanelle A. Washington
Desmond J. Washington
Jovaughn M. Watkins
Eecarie N. Welch
Alyson R. Wheeler
Honors
Carlos Inigo A. Aguila
Rosa D. Aguilar Echeverria
Christopher T. Alexander
Lamia D. Allen
Jeri N. Barnes
Sharoda A. Bobb
Olivia G. Bogan
Matthew C. Braswell
Makayla K. Brawley
Jalen A. Crump
Deidre A. Dennis
Khang T. Doan
Keanu C. Drinkard
Gabriela Espinosa Alfaro
Kayla I. Ford
Josue V. Funez Urbina
Jerome D. Gomez
Imri K. Gore
Si’monte I. Gray
Robert A. Green
Mikailah J. Hamilton
Ryan C. Hargrove
K’Vonta M. Harvey
Erick A. Hunter
Ianee Maj C. Jaluag
Nooralhuda H. Jebur
Jamia H. Jefferies
Aniya R. Johnson
Niyah C. Johnson
Nevaeh A. Jordan
Robyn C. Lane
Trinity L. Lansberry
Janiya T. Lewis
Zachary J. Leyson
Desmond T. Mason
Micah J. McConnell
James V. McKinney
Jahmir A. Moore
Folasade J. Ogedengbe Oluwole
Veronica M. Pena Cortez
Tamani T. Peterson
Cherish S. Poole
Ciara L. Powell
Hezekiah M. Revell
Devin R. Selph
Cassaundra C. Shoulders
Bryce A. Simmons
Demari’ C. Stepney
Taylor, Aasiyah N.
Heather J. Taylor
Dante’dreshan H. Thomas
Brent L. Thompson Jr.
Kendall C. Trent
Maegan E. Vaughn
Jason A. Velasquez-Osorto
Diana E. Ventura-Cruz
Kevon J. West
Israel C. Williams
Jordan D. Winters
Byrom E. Zelaya-Saucedo
12th grade
Principal’s honors
Lizbeth S. Alvarado
Jordan R. Bellamy
Taylor R. Blackman
Logan S. Brown
Karen T. Brutus
Thaj J. Burrell
Makayla J. Butler
Monique J. Butler
Jordan J. Callicutt
Mya E. Cantillano
Caroline E. Carter
Lenisha D. Chance
Ryon J. Clements
Sydney A. Coley
Iyoube Y. Degefe
Alix D. Dove
Taylor S. Estep
Jenelle M. Fields
Nitrell M. Freeman
Gillian P. Gibson
Alexander X. Grove
Makyia B. Henderson
Taishaun J. Henderson
Jamia A. Hicks
Leah J. Johnson
Brianna R. Jones
Hailey D. Kolberg
Angelique J. Martinez
Kathleen G. Martinez
Aziel I. Mateus
Kyle D. Murphy
Nimer K. Pannu
Bryanna D. Phillips
Megan A. Pierce
Julissa A. Ramirez
Desiree P. Ricks
Janyla E. Robinson
Hanna P. Schaffner
Haaliyah A. Scott
Bryce J. Sewell
Synia C. Slater
Jayda M. Smith
Kayla D. Strong
Shayna D. Thompson
Adriana M. Umana Santos
Eleni O. Varlas
Andre Jumaine R. Vergara
LaDahlia Washington
Jaden S. Watkins
Niya A. Williams
Javaun A. Wright
High honors
Tiara N. Baker
Kenni A. Bell
Donovan C. Billingsley
Alyssa S. Bowman
Shaniya M. Brandon
Joseph M. Broussard
Jeremiah D. Brown
Xavier D. Collier
Gabriella Correa
Justin A. Darden
Deric A. Davis
Christian N. Decker
Keivon C. Diggs
Muhammad Shabil I. Dixon
David T. Elliott.
Alyssa M. Espeleta
Samaya L. Fallings
Arianna L. Foreman
Kelly Allyson D. Gaetos
Leigha A. Gary
Janiya T. Greenfield
Carlos A. Hernandez Jr.
Segen M. Himmelheber
Shannon M. Holmes
Vincent D. Ingram
Dyamond J. Johnson
Ja’lynn L. Johnson
Inajah R. Jones
Kai N. Jones
Robyn A. Jones
Amar H. Lewis
Marco S. Moore III
Alyssa J. Morris
Victoria L. Otey
Fredellin P. Padilla
Antoine M. Payne Jr.
Charles E. Perkins Jr.
Sharronya A. Price
Mia C. Reyes-Spellers
Delonte A. Roberts
Jaylon R. Ryans
Raphael Jose F. Santos
Camryn L. Savoy
Keysha D. Scott
Devin R. Smith
Cameron J. Tweedy
Nathan W. Van-Eck
Dasantre W. Washington
Emilee G. Willey
Briana C. Wright
Xavier T. Young
Matthew B. Zimmerman
Honors
Madeline P. Archila
Cammera L. Askins
Demetri’s E. Beale
Shalani M. Bedford
Desean E. Bennett
Abigail M. Bogan
Malcolm A. Branch
Jayden D. Brown
Jaylen R. Butler
Aria N. Caldwell
Trinity A. Campfield
Imelda Chagolla Barriga
Griffin L. Contat
Isabella A. Corradi
Asia R. Davis
Evan D. Davis
Sharmane L. Dela Cruz
Anaya R. Diggs
Joshua S. Dixon
Quinten O. Echard
Torrell K. Fitzgerald
Jawesont S. Frazier
Darian S. Galloway
Ryan J. Graves
D’Mahni M. Gray
Zakiya M. Hamilton-Evans
Ahmad Q. Hamlett
Stanley M. Harley III
Brian A. Hebou
James B. Howell
Dakayla S. Hunter
Justin T. Jarmon
Jordan M. Johnson
Marques D. Jones Jr.
Tristan H. Ketcham
Alayah I. Kirby
Beatrice M. Lawson
Aja M. Logan
Kayla C. McGuire
Ebenizer C. Mpi
Nia D. Parson
Dylan W. Penkert
Deiron F. Peter-Thomas
Grace E. Potter
Kymari A. Randolph-Ottey
Jaeden D.Robinson
Marvin A. Ruiz-Roca
Nyla N. Sampson
Kyshon E. Scott
Aliyah T. Sescoe
Aniya V. Sescoe
Legacy Z. Severe
Royal D. Severe
Jondae L. Smith Jr.
Talayziah K. Smith
Francis B. Smoak IV
Madison E. Soto
Amari Spears
Mikale L. Taylor
Cameran A. Thompson
Tashaelyn O. Trader
Jackson W. Tross
Faith A. Ukaegbu
Jaden L. Veney
Likiya Warren
Kinara F. Washington
Christopher D. Williams
Christian S. Winfree-Givens
Jasmine E. Young