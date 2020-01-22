Ninth grade

Principal’s honors

Madelline G. Amaya Saravia

Isaac Baez

Jayla S. Cannon

Taniya N. Claiborne

Nina E. Dizon

Jamari S. Draughn

Unique S. Eubanks

Kenneth O. Fadojutimi

Aniyah C. Graham

Cassandra E. Huber

Olurotimi O. Isaacs

Nayeli G. Lovo Guevara

Cornell L. Lowe

Elaina B. Mangum

Catalyst A. Mosby

Amaya J. Parker

Mahi H. Patel

Taviani R. Pettus

Jolie E.Prasad

Analise C. Reyes-Spellers

Ashley J. Rodriguez

Sienna S. Scott

Elyce S. Shanklin

Ana Velasquez Martinez

Mariah C. Watters

Rayna L. Williams

High honors

Gabriela Alcantara

Anisha M. Azille

Khalila M. Bailey

Devon L. Barker

Rubina L. Batton

Henry F. Beard IV

Jocelyn A. Burrell

Caleb M. Butler

Ryen M. Cherry

Jahziah M. Christian

Kamari D. Copeland

Chase T. Crosby

Kayani L. Dalton

Lakaya E. Davenport

Jamir W. Gaillard

Misty E. Greene-Boyd

Monae R. Herman

Elijah E. Jones

Stefanie G. Kanu

Kanya N. Kondo

Sydney N. Lee

Jamari K. Lewis

Tyler J. Lloyd

Nathan S. Londres

Nina M. Lumban

Chad J. Lutu

Jaden S. Mangum

Natalie N. Moorer

Myaje’ T. Myles-Long

Saniyah M. Payne

Deven N. Perry

Kamari A. Riddick

Jeremy A. Santos Ixcot

Shane L. Sheffield

Amari S. Sherman

Princesa L. Sibilia-Depaz

Tyler M. Spicer

Kaelynn J. Tellez

Dayauna A. Tripp

Tamir H. Vaughan

Kameron D. Veney

Kristin N. Wall

Justin M. Young

Honors

Jose A. Argueta Hernandez

Jeremiah D. Baskerville

Malachi E. Belfield

Ronnie A. Benitez

Katherine L. Blansett

Markel J. Branch

Brandon L. Brimmage

Jada N. Buggs

Brooke M. Carney

Laurence J. Cary Jr.

Tavon O. Claiborne

Symone A. Cole

Sini’yah L. Connelly

Kayla M. Contee

Makayla M. Cooper

Muhammad Shahim I. Dixon

Samuel R. Donley

A’Zayna E. Ganaway

Dolores L. Garcia-Lopez

Celsa C. Gomez Pineda

Miles R. Harrison-Vinson

Ali H. Jebur

Delancy S. Johnson

Carter A. Ketcham

La’nyia M. Keyes

Sean M. Knapp

Sean A. Lattany

Avery D. Lawson

Katherine N. Menendez Villalta

Tariq Amir S. Mitchell

Sanaa D. Morrow

Julian R. Nunez Jr.

Deron M. Pope

Tocarra J. Qualls

Jordan A. Savoy

Carlton C. Shoulders

Kaci A. Smith

Kevin D. Smith

Kaleb R. Sturgis

Solomon T. Thomas

Kamiyah C. Tinsley

Manuel I. Urias Velasquez

Madison P. Vanzego

Jacob Raphael D. Villaflor

Myla M, Weathers

Kyah S. West

Tyler B. Whiting

Jaylen R. Williams

10th grade

Principal’s honors

Samirah R. Ansari

I’Ami S. Argueta

Loyiso A. Asante

Rachel Azcona

Jordin S. Bailey

Hamidreza Baradaran

Kieron M. Best

Karrun S. Bhullar

Mikayla A. Boykins

Nya M. Brooks

Kaliya J. Bryant

Cameron D. Carter

Esther Choi

Alana N. Covington

Michaela D. Coward

Christina P. Elebeke

Makayla M. Estevez

Zecariya S. Fenwick

Jaelyn R. Gibson

Deidre D. Gilliard

Deja A. Grayson

Raven S. Kennedy

Kaelyn R. Kolberg

Gregory L. Lawton

Nyah S. Lee

Seth W. Lunceford

Gabriella S. McDuffie

Timeyah N. McNeil

Corinth Urim G. Mendoza

Casey J. Metzger

Mia K. Mulrine

Briona A. Nash

Kennedy A. Nwosu

Madison R. Parrish

Veronica D. Payne

Amya D. Pinkney

Charles A. Reid III

Jamy E. Robinson

Jayda S. Robinson

Diana E. Ruiz-Cruz

Maurice D. Smalls

Bailey E. Tarman

Morgan D. Tompkins

Christopher A. Tyler Jr.

Ann O. Ubaka

Anthony O. Ubaka

Briana N. Williams

Saharra D. Williams

Chaniya N. Wright

High honors

Trumal B. Alcantar

Miles M. Anderson

Harmony M Blackmon

Jalayah D. Brooks

Alexis M. Caldwell

Austin M. Caldwell

Jean P. Carias-Torres

Julian J. Chavez

Morgan L. Daniels

Anna-Maria E. De Souza

Akouvi Helene Djodji

Jah-Zuri A. Edmund

Christian C. Eldridge

Logan A. Elias

Jaylah I. Fields

Briyette Victoria P. Garcia

Raina L. Halsey

Aaron D. Herron

Avery Q. Holmes

Amaad M. Hughes

Karmelo M. Hughley

Mason F. Humphries

Kaitlyn M. Inscoe

Gabrielle N. Isaac

Myles S. Jackson

Taylor H. Jefferson

Junor L. Johnson

Karmen A. Johnson

Wayne V. Johnson Jr.

Uriah A. Jones

Chyna M. Lewis

Kenya L. Logan

Ahnia T. Long

Z’Khyia J. Lucas

Quentin R. McCullough

Tanzania L. McLaurin Johnson

Chanta C. McNeill

Leah A. Miles

Lavarr D. Mitchell

Maricia-Cecile A. Odeyemi

Esso-Ham F. Padameli

Yash D. Patel

Nevaeh S. Patterson

Jason R. Pratt Jr.

Germiyah B. Ragland

Zaire E. Roulhac

D’Niyah I. Rowell

Roger L. Sandifer III

Havyn A. Scott

Jevon I. Simmons

Jalil M. Singleton

Jaelin A. Stoner

Ashley M. Taylor

Aliyah R. Thompson

Trequan M. Thompson

Daniela C. Urias

Jalen A. Walker

Daeshaun L. Ware

Robbie J. Warren Jr.

Michael D. Washington Jr.

Jaiden M. Wheeler

Amyia C. Whitfield

Brooklynn B. Williams

Jazmeen E. Williams

Savoy N. Young

Honors

Jamarri L. Abrams

Daryl K. Agbobli-Dougno

Maquela M. Bell

Shayla J. Brown

Brianna S. Bryant

Kyndra T. Clements

Amiyah V. Cobb

Joycelyn A. Duhon

Mya E. Evertez

Delaney M. Fitzgerald

Angel M. Flores-Hernandez

Joel I. Fornah

Aasiyah N. Foulks

Kendelin Y. Garcia Recinos

Robert J. Gore

Trenton C. Greenidge

Kendall G. Hall

Maya D. Hawkins

Turhan A. Hicks

Roland T. Hudson

Kaedon O. Hutchins

Chelsea L. Jeanpiere

Ameerah N. Johnson

Mekhi L. Johnson

Talya R. Johnson

Malachi A. Jones

Wesley L. Jones

Xavier M. Jones

Jalen K. Joynes

Anabela D. Leon Morales

Mikal D. Lisk

Nomar R. Lizardi Vargas

Deandre J. Malloy

Corneilia M. Mansaray

Jasiah J. Mason

Ervin Z. Mitchell

Ashley S. Morris

Amiyah L. Purvis

Andrea J. Savoy

Torie S. Smith

Edward G. Smith-Mason

Alan A. Stewart

Keon K. Swann

Ahmad A. Taylor

Andrew M. Thomas

Jalen D. Thomas

Jaedan K. Treakle

Tijela M. Wagstaff

Ezekiel J. Warren

Elijah J. Watkins

Makhi W. Whalen

Amura N. Willett-Carroll

Daniel K. Yum

11th grade

Principal’s honors

Skyler R. Adams

Kwame Adu-Nsafoa

Samya S. Alexander

Joshua D. Balagtas

Imani D. Best

Joshua T. Binsol

Christian J. Bipat

Ashani J. Bolton

Taylor J. Brown

Brooke-Lynn P. Chapman

Lauryn A. Cole

Tyler W. Cooper

Sa’Niyah N. Council

Alisa F. Crawford

Hanoke Dawit

Majyste K. Days

Nyah A. Franklin

Alexis S. Hicks

Mya D. Holland

Jazlyn L Ilamni

Priya Joshi

Kendyl A. Lane

Jailynn S. Lee

Cashmere Q. Longshore

Aliya D. Malloy

Jeremiah D. Maxwell

Maya G. Mistry

K Rissa N. Moore

Deja B. Osbey

Sierra L. Peyton

Jada A. Phillips

Nasya L. Pleasant

Jonathan A. Price

David F. Schuyler

Faizaan Siddique

Elijah Z. Smith

Maija R. Tarjamo

Aspen S. Tomasello

Kaila A. Toppin

Vince E. Tucker Jr.

Juan Marcel D. Villaflor

Zacarri A. Walker

Natalie M. Whitley

Clarice K. Yekeh

High Honors

Beatrice A. Amoah

Zakara R. Baker

Dayvon K. Baugh

Zeynel Y. Bazemore

Peyton C. Broussard

Tyshawn W. Brownfield

Devin V. Burrell

Ameen A. Butler

Aniya L. Butler

Ethan I. Chapple

Benny A. Cherry Jr.

Imani O. Clark

Eddyrleen M. Cordova-Salazar

David L. Cosio

Jasmine C. Dixon

Alexandria M. DuBuclet

Ucheoma G. Emechebe

Zsakia B. Ford

Malia S. Foreman

Benjamin N. Gausepohl

Maya A. Graham

Briyah S. Haggins

Aaliyah A. Johnson

Samiya A. Jones

Christopher M. Jurew

Mackenzie D. Kearney

Natasha M. Lee

Jamyah L. Lofton

Jalil R. Malik

Girbaud D. Mallari

Savannah V. Mizelle-Penn

Blaise E. Newman

Tanolia M. Nickens

Leasia Z. Parker

Kamari A. Ramsey

Kelsey M. Ramsey

Jayel E. Rolling

Noah A. Sampson

Krysteana B. Sanders

Bryan Neilzen R. Seno

Selwyn Sheen R. Seno

Mikaile A. Sowell

Faith C. Spencer

Janiya M. Strader

Isaiah J. Thompson

Imani C. Tookes

Chanelle A. Washington

Desmond J. Washington

Jovaughn M. Watkins

Eecarie N. Welch

Alyson R. Wheeler

Honors

Carlos Inigo A. Aguila

Rosa D. Aguilar Echeverria

Christopher T. Alexander

Lamia D. Allen

Jeri N. Barnes

Sharoda A. Bobb

Olivia G. Bogan

Matthew C. Braswell

Makayla K. Brawley

Jalen A. Crump

Deidre A. Dennis

Khang T. Doan

Keanu C. Drinkard

Gabriela Espinosa Alfaro

Kayla I. Ford

Josue V. Funez Urbina

Jerome D. Gomez

Imri K. Gore

Si’monte I. Gray

Robert A. Green

Mikailah J. Hamilton

Ryan C. Hargrove

K’Vonta M. Harvey

Erick A. Hunter

Ianee Maj C. Jaluag

Nooralhuda H. Jebur

Jamia H. Jefferies

Aniya R. Johnson

Niyah C. Johnson

Nevaeh A. Jordan

Robyn C. Lane

Trinity L. Lansberry

Janiya T. Lewis

Zachary J. Leyson

Desmond T. Mason

Micah J. McConnell

James V. McKinney

Jahmir A. Moore

Folasade J. Ogedengbe Oluwole

Veronica M. Pena Cortez

Tamani T. Peterson

Cherish S. Poole

Ciara L. Powell

Hezekiah M. Revell

Devin R. Selph

Cassaundra C. Shoulders

Bryce A. Simmons

Demari’ C. Stepney

Taylor, Aasiyah N.

Heather J. Taylor

Dante’dreshan H. Thomas

Brent L. Thompson Jr.

Kendall C. Trent

Maegan E. Vaughn

Jason A. Velasquez-Osorto

Diana E. Ventura-Cruz

Kevon J. West

Israel C. Williams

Jordan D. Winters

Byrom E. Zelaya-Saucedo

12th grade

Principal’s honors

Lizbeth S. Alvarado

Jordan R. Bellamy

Taylor R. Blackman

Logan S. Brown

Karen T. Brutus

Thaj J. Burrell

Makayla J. Butler

Monique J. Butler

Jordan J. Callicutt

Mya E. Cantillano

Caroline E. Carter

Lenisha D. Chance

Ryon J. Clements

Sydney A. Coley

Iyoube Y. Degefe

Alix D. Dove

Taylor S. Estep

Jenelle M. Fields

Nitrell M. Freeman

Gillian P. Gibson

Alexander X. Grove

Makyia B. Henderson

Taishaun J. Henderson

Jamia A. Hicks

Leah J. Johnson

Brianna R. Jones

Hailey D. Kolberg

Angelique J. Martinez

Kathleen G. Martinez

Aziel I. Mateus

Kyle D. Murphy

Nimer K. Pannu

Bryanna D. Phillips

Megan A. Pierce

Julissa A. Ramirez

Desiree P. Ricks

Janyla E. Robinson

Hanna P. Schaffner

Haaliyah A. Scott

Bryce J. Sewell

Synia C. Slater

Jayda M. Smith

Kayla D. Strong

Shayna D. Thompson

Adriana M. Umana Santos

Eleni O. Varlas

Andre Jumaine R. Vergara

LaDahlia Washington

Jaden S. Watkins

Niya A. Williams

Javaun A. Wright

High honors

Tiara N. Baker

Kenni A. Bell

Donovan C. Billingsley

Alyssa S. Bowman

Shaniya M. Brandon

Joseph M. Broussard

Jeremiah D. Brown

Xavier D. Collier

Gabriella Correa

Justin A. Darden

Deric A. Davis

Christian N. Decker

Keivon C. Diggs

Muhammad Shabil I. Dixon

David T. Elliott.

Alyssa M. Espeleta

Samaya L. Fallings

Arianna L. Foreman

Kelly Allyson D. Gaetos

Leigha A. Gary

Janiya T. Greenfield

Carlos A. Hernandez Jr.

Segen M. Himmelheber

Shannon M. Holmes

Vincent D. Ingram

Dyamond J. Johnson

Ja’lynn L. Johnson

Inajah R. Jones

Kai N. Jones

Robyn A. Jones

Amar H. Lewis

Marco S. Moore III

Alyssa J. Morris

Victoria L. Otey

Fredellin P. Padilla

Antoine M. Payne Jr.

Charles E. Perkins Jr.

Sharronya A. Price

Mia C. Reyes-Spellers

Delonte A. Roberts

Jaylon R. Ryans

Raphael Jose F. Santos

Camryn L. Savoy

Keysha D. Scott

Devin R. Smith

Cameron J. Tweedy

Nathan W. Van-Eck

Dasantre W. Washington

Emilee G. Willey

Briana C. Wright

Xavier T. Young

Matthew B. Zimmerman

Honors

Madeline P. Archila

Cammera L. Askins

Demetri’s E. Beale

Shalani M. Bedford

Desean E. Bennett

Abigail M. Bogan

Malcolm A. Branch

Jayden D. Brown

Jaylen R. Butler

Aria N. Caldwell

Trinity A. Campfield

Imelda Chagolla Barriga

Griffin L. Contat

Isabella A. Corradi

Asia R. Davis

Evan D. Davis

Sharmane L. Dela Cruz

Anaya R. Diggs

Joshua S. Dixon

Quinten O. Echard

Torrell K. Fitzgerald

Jawesont S. Frazier

Darian S. Galloway

Ryan J. Graves

D’Mahni M. Gray

Zakiya M. Hamilton-Evans

Ahmad Q. Hamlett

Stanley M. Harley III

Brian A. Hebou

James B. Howell

Dakayla S. Hunter

Justin T. Jarmon

Jordan M. Johnson

Marques D. Jones Jr.

Tristan H. Ketcham

Alayah I. Kirby

Beatrice M. Lawson

Aja M. Logan

Kayla C. McGuire

Ebenizer C. Mpi

Nia D. Parson

Dylan W. Penkert

Deiron F. Peter-Thomas

Grace E. Potter

Kymari A. Randolph-Ottey

Jaeden D.Robinson

Marvin A. Ruiz-Roca

Nyla N. Sampson

Kyshon E. Scott

Aliyah T. Sescoe

Aniya V. Sescoe

Legacy Z. Severe

Royal D. Severe

Jondae L. Smith Jr.

Talayziah K. Smith

Francis B. Smoak IV

Madison E. Soto

Amari Spears

Mikale L. Taylor

Cameran A. Thompson

Tashaelyn O. Trader

Jackson W. Tross

Faith A. Ukaegbu

Jaden L. Veney

Likiya Warren

Kinara F. Washington

Christopher D. Williams

Christian S. Winfree-Givens

Jasmine E. Young