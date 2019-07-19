Ninth grade

Principal’s honors

Kisanet M. Abraha

Miles M. Anderson

Samirah R. Ansari

I’Ami S. Argueta

Loyiso A. Asante

Rachel Azcona

Hamidreza Baradaran

Kieron M. Best

Karrun S. Bhullar

Nya, M. Brooks

Kaliya J. Bryant

Alexis M. Caldwell

Jean P. Carias-Torres

Michaela D. Coward

Violet A. Drennon

Christina P. Elebeke

Zecariya S. Fenwick

Deidre D. Gilliard

Deja A. Grayson

Dylan D. Hills

Avery Q. Holmes

Madison T. Johnson

Madison T. Jordan

Kaelyn R. Kolberg

Nyah S. Lee

Seth W. Lunceford

Gabriella McDuffie

Corinth Urim Mendoza

Casey, J. Metzger

Mia K. Mulrine

Briona A. Nash

Kennedy A. Nwosu

Maricia-Cecile A. Odeyemi

Madison R. Parrish

Jamy E. Robinson

Jayda, S. Robinson

Havyn A. Scott

Bailey E. Tarman

Aliyah R. Thompson

Trequan M. Thompson

Morgan D. Tompkins

Christopher A. Tyler

Ann O. Ubaka

Anthony Ubaka

High honors

Dorian M. Aust

Jalayah D. Brooks

Kayla E. Brooks

Esther Choi

Akouvi Helene Djodji

Logan A. Elias

Maya D. Hawkins

Justin M. Hill

Gabrielle N. Isaac

Myles S. Jackson

Junor L. Johnson

Marcus E. Johnson

Robert A. Jones

Isaiah A. Kifalme

Andrea S. Lizano

Timeyah N. McNeil

Leah A. Miles

Veronica D. Payne

Amya D. Pinkney

Charles A. Reid III

Diana E. Ruiz-Cruz

Jayden S. Rutledge

Roger L. Sandifer III

Jevon I. Simmons

Aniya R. Smith

Edward G. Smith-Mason

Daeshaun L, Ware

Briana N. Williams

Saharra D. Williams

Honors

Caroline I. Adeloye

Olushola F. Akinde

Ruben Alburez Cuz

Irma A. Arita Melendrez

Jordin S. Bailey

Maquela M. Bell

Jade D. Bentley

Harmony M. Blackmon

Matthew R. Brown

Amiyah V. Cobb

Alana N. Covington

Morgan L. Daniels

Jah-Zuri A. Edmund

Makayla M. Estevez

Diego T. Farmer

Briyette Victoria P. Garcia

Indya R. Hagans

Janetia S. Hall

Aaron D. Herron

Ricky V. Hunt

Kaitlyn M. Inscoe

Karmen A. Johnson

Talya R. Johnson

Wesley L. Jones

Jalen K. Joynes

Raven S. Kennedy

Z’Khyia J. Lucas

Jacob K. McKenzie

Paige J. Pannell

Yash D. Patel

Nevaeh S. Patterson

Jason R. Pratt Jr,

Germiyah B. Ragland

Jalil M. Singleton

Maurice D. Smalls

Kevin D. Smith

Summer I. Stewart

Jaelin A. Stoner

Azjah A. Tate

Christina A. Taylor

Michael A. Toppin

Jalen A. Walker

Amura N. Willett-Carroll

Brooklynn B. Williams

Jazmeen E. Williams

Ty’janay S. Willis

D’Mone N. Wilson

Daniel K. Yum

10th grade

Principal’s honors

Skyler R. Adams

Samya S. Alexander

Joshua D. Balagtas

Zeynel Y. Bazemore

Imani D. Best

Joshua T. Binsol

Christian J. Bipat

Taylor J. Brown

Ameen A. Butler

Aniya L. Butler

Brooke-Lynn P. Chapman

Benny A. Cherry Jr.

Kaia M. Contes

Sa’Niyah N. Council

Alisa F. Crawford

Majyste K. Days

Jasmine C. Dixon

Alexandria M. DuBuclet

Malia S. Foreman

Nyah A. Franklin

Daisha A. Green

Briyah S. Haggins

Alexis S. Hicks

Jazlyn L. Ilamni

Ianee Maj C. Jaluag

Niyah C. Johnson

Priya Joshi

Kendyl A. Lane

Gabriel Anthony A. Lawas

Jimmy Lin

Benjamin P. Lumban

Girbaud D. Mallari

Aliya D. Malloy

Jeremiah D. Maxwell

Maya G. Mistry

K Rissa N. Moore

Deja B. Osbey

Leasia Z.Parker

Sierra L. Peyton

Jada A. Phillips

Jonathan A. Price

Noah A. Sampson

David F. Schuyler

Abdullah Shahzad

Cassaundra C. Shoulders

Faizaan Siddique

Elijah Z. Smith

Demari’ C. Stepney

Maija R. Tarjamo

Aspen S. Tomasello

Imani C. Tookes

Kaila A. Toppin

Natalie M. Whitley

Clarice K.Yekeh

High honors

Kwame Adu-Nsafoa

Rosa D. Aguilar Echeverria

Maria M. Argueta Menjivar

Dayvon K. Baugh

Olivia G. Bogan

Ashani J. Bolton

Malcolm I. Brooks

Lauryn A. Cole

Eddyrleen M. Cordova-Salazar

David L. Cosio

Hanoke Dawit

Deidre A. Dennis

Keanu C. Drinkard

Benjamin N. Gausepohl

Imri K. Gore

Maya A. Graham

Michael X. Harris

Erick A. Hunter

Derrick L. Jacobs Jr.

Aaliyah A. Johnson

Samiya A. Jones

Christopher M. Jurew

Mackenzie D. Kearney

Trinity L. Lansberry

Natasha M. Lee

Jamyah L. Lofton

Cashmere Q. Longshore

Demarley K. Martin

James V. McKinney

Hailey D. Melendez Olivero

Allaina M. Myers

Blaise E. Newman

Thanh T. Ngo

Nasya L. Pleasant

Cherish S. Poole

Kamari A. Ramsey

Jayel E. Rolling

Mikaile A. Sowell

Faith C. Spencer

Janiya M. Strader

Isaiah J. Thompson

Diana E. Ventura-Cruz

Juan Marcel D. Villaflor

Zacarri A. Walker

Chanelle A. Washington

Byrom E. Zelaya-Saucedo

Honors

Carlos Inigo A. Aguila

Christopher T. Alexander

Beatrice A. Amoah

Zakara R. Baker

Jeri N. Barnes

Tyshawn W. Brownfield

Devin V. Burrell

Richard N. Burriss

Kristopher M. Caine

Imani O. Clark

Shakeira J. Gassaway

Jerome D. Gomez

Si’monte I. Gray

James W. Hillyer

Tan Dat Ho

Mya D. Holland

De’jah Y. Inman

Jamia H. Jefferies

Robyn C. Lane

Jailynn S. Lee

Zachary J. Leyson

Jalil R. Malik

Shimarya R. Martin

Kevin F. Messick

Savannah V. Mizelle-Penn

Jahmir A. Moore

Sh’kai A. Moore

Alicia C. Nelson

Tanolia M. Nickens

Jaiquan I. Nielsen

Breeana J. Posey

Ciara L. Powell

Andrew D. Puzon

Kelsey M. Ramsey

Malik E. Richardson

Trinitee I. Rickards

Devin R. Selph

Bryce A. Simmons

Abisai Soto Rivera

Aasiyah N. Taylor

Heather J. Taylor

Brent L. Thompson Jr.

Kendall C. Trent

Alan R. Umana Santos

Sean Walker

Desmond J. Washington

Jovaughn M. Watkins

Eecarie N. Welch

Kevon J. West

Alyson R. Wheeler

Larnell L. White Jr.

Israel C. Williams

11th grade

Principal’s honors

Kenni A. Bell

Jordan R. Bellamy

Logan S. Brown

Mya E. Cantillano

Caroline E. Carter

Ryon J. Clements

Alix D. Dove

Alyssa M. Espeleta

Taylor S. Estep

Gianni Estrada

Jenelle M. Fields

Gillian P. Gibson

Makyia B. Henderson

Taishaun J. Henderson

Shannon M. Holmes

Leah J. Johnson

Robyn A. Jones

Hailey D. Kolberg

Angelique J. Martinez

Kathleen G. Martinez

Marco S. Moore III

Alyssa J. Morris

Memoona Munir

Kyle D. Murphy

Victoria L. Otey

Nimer K. Pannu

Bryanna D. Phillips

Megan A. Pierce

Julissa A. Ramirez

Shizza Rubab

Raphael Jose F. Santos

Hanna P. Schaffner

Keysha D. Scott

Jayda M. Smith

Kayla D. Strong

Adriana M. Umana Santos

Eleni O. Varlas

Andre Jumaine R. Vergara

Jaden S. Watkins

Emilee G. Willey

Niya A. Williams

Xavier T. Young

Matthew B. Zimmerman

High honors

Lizbeth S. Alvarado

Madeline P. Archila

Tiara N. Baker

Taylor R. Blackman

Alyssa S. Bowman

Shaniya M. Brandon

Jayden D. Brown

Makayla J. Butler

Sydney A. Coley

Xavier D. Collier

Isabella A. Corradi

Deric A. Davis

Christian N. Decker

Iyoube Y. Degefe

Nitrell M. Freeman

Kelly Allyson D. Gaetos

Leigha A. Gary

Ryan J. Graves

D’Mahni M. Gray

Alexander X. Grove

Angel M. Haigh

Carlos A. Hernandez Jr.

Reign B. Johnson

Aja M. Logan

Jael L. Mackell

Aziel I. Mateus

Antoine M. Payne Jr.

Jonathan R. Proctor

Mia C. Reyes-Spellers

Desiree P. Ricks

Nyla N. Sampson

Synia C. Slater

Cameran A. Thompson

Shayna D. Thompson

Tashaelyn O. Trader

Nneoma F. Udoji

Jaden L. Veney

LaDahlia I. Washington

Briana C. Wright

Honors

Khalid D. Adams

Amari L. Baker

Kadasia D. Barnes

Demetri’s E. Beale

Abigail M. Bogan

Mario J. Bonilla-Ortiz

Joseph M. Broussard

Karen T. Brutus

Thaj J. Burrell

Jaylen R. Butler

Monique J. Butler

Trinity A. Campfield

Christopher M. Chandler

Emani N. Dantley

Justin A. Darden

Asia R. Davis

Joshua S. Dixon

Jawesont S. Frazier

Darian S. Galloway

KriShauna S. Glover

Janiya T. Greenfield

Zakiya M. Hamilton-Evans

Stanley M. Harley III

Brian A. Hebou

Jamia A. Hicks

James B. Howell

Vincent D. Ingram

Justin T. Jarmon

Ja’lynn L. Johnson

Jordan M. Johnson

Inajah R. Jones

Kai N. Jones

Marques D. Jones

Alayah I. Kirby

Beatrice M. Lawson

Jamal R. Lester

TyJuan A. Mason

Angel L. McCall

Kayla C. McGuire

Samantha R. Meriweather

Ebenizer C. Mpi

Dylan W. Penkert

Deiron F. Peter-Thomas

Grace E. Potter

Alicia G. Price

Sharronya A. Price

Jaeden D. Robinson

Janyla E. Robinson

Jordan M. Robinson

Camryn L. Savoy

Haaliyah A. Scott

Aliyah T. Sescoe

Aniya V. Sescoe

Royal D. Severe

Bryce J. Sewell

Jondae L. Smith Jr.

Talayziah K. Smith

Francis B. Smoak IV

Madison N. Springer

Prince E. Thomas

Jackson W. Tross

Cameron J. Tweedy

Faith A. Ukaegbu

Nathan W. Van-Eck

Likiya Warren

Dasantre W. Washington

Shania I. Williams

Christian S. Winfree-Givens

Tifany M. Zelaya

12th grade

Principal’s honors

Sarina Alston

Alicia Brosco

Tristen Brown

Jalynn S. Burruss

Julianne Carr

Megan Carr

Aliaya Castle

Migue V. Darcera

Aryeh N. Davis

Matthew G. D’Haiti

Victoria A. D’Haiti

Carlos S. Eldridge

Alexandra K. Erhunmwunse

Ryleigh E. Farar

Olivia, R. Garner

Kiara J. Harris

Nadjia I. Haskins

Dawn L. Hicks

Kevin M. Hughley

Andre L. Jackson

Artez A. Jones

Dakaree K. Kondo-Banks

Xavier J. Lawrence

Tatiana M. Lizano Carrillo

Daniella Marie Macatula

Sanis Mahato

Keaira A. McKeithan

Jaquil T. Mitchell

Amaya C. Nelson

Krisha Patel

Odair Peporini Filho

Raven Ragland

Jamel Raiford

Glory Sebulime

Kaya Sherman

Kiarre Shepherd

Jalynn Swann

Alicia Walker

Adrianna Willis

Aaliyah Wilson

Brianna Wilson

Qi Qi Wu

High honors

Samiatajoke O. Adeyemi-Ariori

Jada M. Arroyo

Atiana M. Bean

Nery F. Benitez-Sosa

Sophia R. Binsol

Lillian S. Branch

Chrissiah C. Bromfield

Jada N. Burruss

Kativa D. Butler

Toni R. Cabbell

Caleb J. Caine

Keith K. Collier

Joshua T. Cox

Peter A. Dixon Jr.

Taniya M. Doublin

Kelvin T. Fadojutimi

Daijah A. Fanning

Hanna J. Forde

Tiaundra L. Foulks

Jalen M. Gholson

Adonai A. Gray

Nashay D. Green

Jackie D. Hills

Jahnyszia D. Irwin

Jaylin R. Jacob

Donte J. Johnson

Jaiden H. Johnson

Jesse J. Kelly Jr.

Xavier T. Kennerly

Taylor A. Lover

Brayden P. McClellan

Evan M. McNeil

Dayanni A. Nick

Tyler M. Oglesby

Amarhi L. Queen-Jones

Mekhai J. Randolph

Pamela A. Rentz

Carrana K. Revell

Nylah R. Ross

Courtney E. Schaefer

Shawnee I. Scott

Matthias P. Smartt

Earl S. Spicer Jr.

Cameron S. Stacks

Natalya B. Stern

Ryan I. Taylor

Brian P. Thomas

Luquay V. Washington Jr.

Christiana E. Williams

Honors

Leigh R. Allen III

Kamari N. Boykin

Noah A. Brundidge

Bria C. Campbell

Zayon J. Carter

Deja’ M.Chester

Michael A. Cole Jr.

Morgan A. Dingle

Damond A. Ellington

Brandon R. Fleetwood

Marcus C. Gaines

Alexaundra R. Greaves

Desiree F. Guy-Williams

Jordan D.Hanks

Ariana Q. Hansberry

Jordan M. Harley

Samaira J. Harley

Justus D. Harris

Toniyah S. Hawkins

Brijai R. Herman

Noah A. Higgs

Dequan M. Holly

Deshawn I. Holt

Sarah D. Hueston

Tilewa Hull

Jhared D. Hutchinson

De’lyia C. Inman

Amari D. Jones

Danielle N. Kemper

James D. Livingston Jr.

Danielle J. Mack

Janee M. Madison

Justin M. Martin

Jordan N. Miles

Myah J. Miller

Dakota A. Pereira

John W. Pittman Jr.

Cristy J. Reagan

Curtis J. Rivers

Hosea J. Robinson

Jeaden D. Santos

Jalon O. Spencer

Aliyah M. Staten

Morgan I. Sykes

Ahmad M. Thompson

Brook E. Washington

Natalie M. Watson

Jaelyn C. Whiting

Jontea L. Williams

Dwayne J. Wilson Jr.

Elijah I. Woody