Ninth grade
Principal’s honors
Kisanet M. Abraha
Miles M. Anderson
Samirah R. Ansari
I’Ami S. Argueta
Loyiso A. Asante
Rachel Azcona
Hamidreza Baradaran
Kieron M. Best
Karrun S. Bhullar
Nya, M. Brooks
Kaliya J. Bryant
Alexis M. Caldwell
Jean P. Carias-Torres
Michaela D. Coward
Violet A. Drennon
Christina P. Elebeke
Zecariya S. Fenwick
Deidre D. Gilliard
Deja A. Grayson
Dylan D. Hills
Avery Q. Holmes
Madison T. Johnson
Madison T. Jordan
Kaelyn R. Kolberg
Nyah S. Lee
Seth W. Lunceford
Gabriella McDuffie
Corinth Urim Mendoza
Casey, J. Metzger
Mia K. Mulrine
Briona A. Nash
Kennedy A. Nwosu
Maricia-Cecile A. Odeyemi
Madison R. Parrish
Jamy E. Robinson
Jayda, S. Robinson
Havyn A. Scott
Bailey E. Tarman
Aliyah R. Thompson
Trequan M. Thompson
Morgan D. Tompkins
Christopher A. Tyler
Ann O. Ubaka
Anthony Ubaka
High honors
Dorian M. Aust
Jalayah D. Brooks
Kayla E. Brooks
Esther Choi
Akouvi Helene Djodji
Logan A. Elias
Maya D. Hawkins
Justin M. Hill
Gabrielle N. Isaac
Myles S. Jackson
Junor L. Johnson
Marcus E. Johnson
Robert A. Jones
Isaiah A. Kifalme
Andrea S. Lizano
Timeyah N. McNeil
Leah A. Miles
Veronica D. Payne
Amya D. Pinkney
Charles A. Reid III
Diana E. Ruiz-Cruz
Jayden S. Rutledge
Roger L. Sandifer III
Jevon I. Simmons
Aniya R. Smith
Edward G. Smith-Mason
Daeshaun L, Ware
Briana N. Williams
Saharra D. Williams
Honors
Caroline I. Adeloye
Olushola F. Akinde
Ruben Alburez Cuz
Irma A. Arita Melendrez
Jordin S. Bailey
Maquela M. Bell
Jade D. Bentley
Harmony M. Blackmon
Matthew R. Brown
Amiyah V. Cobb
Alana N. Covington
Morgan L. Daniels
Jah-Zuri A. Edmund
Makayla M. Estevez
Diego T. Farmer
Briyette Victoria P. Garcia
Indya R. Hagans
Janetia S. Hall
Aaron D. Herron
Ricky V. Hunt
Kaitlyn M. Inscoe
Karmen A. Johnson
Talya R. Johnson
Wesley L. Jones
Jalen K. Joynes
Raven S. Kennedy
Z’Khyia J. Lucas
Jacob K. McKenzie
Paige J. Pannell
Yash D. Patel
Nevaeh S. Patterson
Jason R. Pratt Jr,
Germiyah B. Ragland
Jalil M. Singleton
Maurice D. Smalls
Kevin D. Smith
Summer I. Stewart
Jaelin A. Stoner
Azjah A. Tate
Christina A. Taylor
Michael A. Toppin
Jalen A. Walker
Amura N. Willett-Carroll
Brooklynn B. Williams
Jazmeen E. Williams
Ty’janay S. Willis
D’Mone N. Wilson
Daniel K. Yum
10th grade
Principal’s honors
Skyler R. Adams
Samya S. Alexander
Joshua D. Balagtas
Zeynel Y. Bazemore
Imani D. Best
Joshua T. Binsol
Christian J. Bipat
Taylor J. Brown
Ameen A. Butler
Aniya L. Butler
Brooke-Lynn P. Chapman
Benny A. Cherry Jr.
Kaia M. Contes
Sa’Niyah N. Council
Alisa F. Crawford
Majyste K. Days
Jasmine C. Dixon
Alexandria M. DuBuclet
Malia S. Foreman
Nyah A. Franklin
Daisha A. Green
Briyah S. Haggins
Alexis S. Hicks
Jazlyn L. Ilamni
Ianee Maj C. Jaluag
Niyah C. Johnson
Priya Joshi
Kendyl A. Lane
Gabriel Anthony A. Lawas
Jimmy Lin
Benjamin P. Lumban
Girbaud D. Mallari
Aliya D. Malloy
Jeremiah D. Maxwell
Maya G. Mistry
K Rissa N. Moore
Deja B. Osbey
Leasia Z.Parker
Sierra L. Peyton
Jada A. Phillips
Jonathan A. Price
Noah A. Sampson
David F. Schuyler
Abdullah Shahzad
Cassaundra C. Shoulders
Faizaan Siddique
Elijah Z. Smith
Demari’ C. Stepney
Maija R. Tarjamo
Aspen S. Tomasello
Imani C. Tookes
Kaila A. Toppin
Natalie M. Whitley
Clarice K.Yekeh
High honors
Kwame Adu-Nsafoa
Rosa D. Aguilar Echeverria
Maria M. Argueta Menjivar
Dayvon K. Baugh
Olivia G. Bogan
Ashani J. Bolton
Malcolm I. Brooks
Lauryn A. Cole
Eddyrleen M. Cordova-Salazar
David L. Cosio
Hanoke Dawit
Deidre A. Dennis
Keanu C. Drinkard
Benjamin N. Gausepohl
Imri K. Gore
Maya A. Graham
Michael X. Harris
Erick A. Hunter
Derrick L. Jacobs Jr.
Aaliyah A. Johnson
Samiya A. Jones
Christopher M. Jurew
Mackenzie D. Kearney
Trinity L. Lansberry
Natasha M. Lee
Jamyah L. Lofton
Cashmere Q. Longshore
Demarley K. Martin
James V. McKinney
Hailey D. Melendez Olivero
Allaina M. Myers
Blaise E. Newman
Thanh T. Ngo
Nasya L. Pleasant
Cherish S. Poole
Kamari A. Ramsey
Jayel E. Rolling
Mikaile A. Sowell
Faith C. Spencer
Janiya M. Strader
Isaiah J. Thompson
Diana E. Ventura-Cruz
Juan Marcel D. Villaflor
Zacarri A. Walker
Chanelle A. Washington
Byrom E. Zelaya-Saucedo
Honors
Carlos Inigo A. Aguila
Christopher T. Alexander
Beatrice A. Amoah
Zakara R. Baker
Jeri N. Barnes
Tyshawn W. Brownfield
Devin V. Burrell
Richard N. Burriss
Kristopher M. Caine
Imani O. Clark
Shakeira J. Gassaway
Jerome D. Gomez
Si’monte I. Gray
James W. Hillyer
Tan Dat Ho
Mya D. Holland
De’jah Y. Inman
Jamia H. Jefferies
Robyn C. Lane
Jailynn S. Lee
Zachary J. Leyson
Jalil R. Malik
Shimarya R. Martin
Kevin F. Messick
Savannah V. Mizelle-Penn
Jahmir A. Moore
Sh’kai A. Moore
Alicia C. Nelson
Tanolia M. Nickens
Jaiquan I. Nielsen
Breeana J. Posey
Ciara L. Powell
Andrew D. Puzon
Kelsey M. Ramsey
Malik E. Richardson
Trinitee I. Rickards
Devin R. Selph
Bryce A. Simmons
Abisai Soto Rivera
Aasiyah N. Taylor
Heather J. Taylor
Brent L. Thompson Jr.
Kendall C. Trent
Alan R. Umana Santos
Sean Walker
Desmond J. Washington
Jovaughn M. Watkins
Eecarie N. Welch
Kevon J. West
Alyson R. Wheeler
Larnell L. White Jr.
Israel C. Williams
11th grade
Principal’s honors
Kenni A. Bell
Jordan R. Bellamy
Logan S. Brown
Mya E. Cantillano
Caroline E. Carter
Ryon J. Clements
Alix D. Dove
Alyssa M. Espeleta
Taylor S. Estep
Gianni Estrada
Jenelle M. Fields
Gillian P. Gibson
Makyia B. Henderson
Taishaun J. Henderson
Shannon M. Holmes
Leah J. Johnson
Robyn A. Jones
Hailey D. Kolberg
Angelique J. Martinez
Kathleen G. Martinez
Marco S. Moore III
Alyssa J. Morris
Memoona Munir
Kyle D. Murphy
Victoria L. Otey
Nimer K. Pannu
Bryanna D. Phillips
Megan A. Pierce
Julissa A. Ramirez
Shizza Rubab
Raphael Jose F. Santos
Hanna P. Schaffner
Keysha D. Scott
Jayda M. Smith
Kayla D. Strong
Adriana M. Umana Santos
Eleni O. Varlas
Andre Jumaine R. Vergara
Jaden S. Watkins
Emilee G. Willey
Niya A. Williams
Xavier T. Young
Matthew B. Zimmerman
High honors
Lizbeth S. Alvarado
Madeline P. Archila
Tiara N. Baker
Taylor R. Blackman
Alyssa S. Bowman
Shaniya M. Brandon
Jayden D. Brown
Makayla J. Butler
Sydney A. Coley
Xavier D. Collier
Isabella A. Corradi
Deric A. Davis
Christian N. Decker
Iyoube Y. Degefe
Nitrell M. Freeman
Kelly Allyson D. Gaetos
Leigha A. Gary
Ryan J. Graves
D’Mahni M. Gray
Alexander X. Grove
Angel M. Haigh
Carlos A. Hernandez Jr.
Reign B. Johnson
Aja M. Logan
Jael L. Mackell
Aziel I. Mateus
Antoine M. Payne Jr.
Jonathan R. Proctor
Mia C. Reyes-Spellers
Desiree P. Ricks
Nyla N. Sampson
Synia C. Slater
Cameran A. Thompson
Shayna D. Thompson
Tashaelyn O. Trader
Nneoma F. Udoji
Jaden L. Veney
LaDahlia I. Washington
Briana C. Wright
Honors
Khalid D. Adams
Amari L. Baker
Kadasia D. Barnes
Demetri’s E. Beale
Abigail M. Bogan
Mario J. Bonilla-Ortiz
Joseph M. Broussard
Karen T. Brutus
Thaj J. Burrell
Jaylen R. Butler
Monique J. Butler
Trinity A. Campfield
Christopher M. Chandler
Emani N. Dantley
Justin A. Darden
Asia R. Davis
Joshua S. Dixon
Jawesont S. Frazier
Darian S. Galloway
KriShauna S. Glover
Janiya T. Greenfield
Zakiya M. Hamilton-Evans
Stanley M. Harley III
Brian A. Hebou
Jamia A. Hicks
James B. Howell
Vincent D. Ingram
Justin T. Jarmon
Ja’lynn L. Johnson
Jordan M. Johnson
Inajah R. Jones
Kai N. Jones
Marques D. Jones
Alayah I. Kirby
Beatrice M. Lawson
Jamal R. Lester
TyJuan A. Mason
Angel L. McCall
Kayla C. McGuire
Samantha R. Meriweather
Ebenizer C. Mpi
Dylan W. Penkert
Deiron F. Peter-Thomas
Grace E. Potter
Alicia G. Price
Sharronya A. Price
Jaeden D. Robinson
Janyla E. Robinson
Jordan M. Robinson
Camryn L. Savoy
Haaliyah A. Scott
Aliyah T. Sescoe
Aniya V. Sescoe
Royal D. Severe
Bryce J. Sewell
Jondae L. Smith Jr.
Talayziah K. Smith
Francis B. Smoak IV
Madison N. Springer
Prince E. Thomas
Jackson W. Tross
Cameron J. Tweedy
Faith A. Ukaegbu
Nathan W. Van-Eck
Likiya Warren
Dasantre W. Washington
Shania I. Williams
Christian S. Winfree-Givens
Tifany M. Zelaya
12th grade
Principal’s honors
Sarina Alston
Alicia Brosco
Tristen Brown
Jalynn S. Burruss
Julianne Carr
Megan Carr
Aliaya Castle
Migue V. Darcera
Aryeh N. Davis
Matthew G. D’Haiti
Victoria A. D’Haiti
Carlos S. Eldridge
Alexandra K. Erhunmwunse
Ryleigh E. Farar
Olivia, R. Garner
Kiara J. Harris
Nadjia I. Haskins
Dawn L. Hicks
Kevin M. Hughley
Andre L. Jackson
Artez A. Jones
Dakaree K. Kondo-Banks
Xavier J. Lawrence
Tatiana M. Lizano Carrillo
Daniella Marie Macatula
Sanis Mahato
Keaira A. McKeithan
Jaquil T. Mitchell
Amaya C. Nelson
Krisha Patel
Odair Peporini Filho
Raven Ragland
Jamel Raiford
Glory Sebulime
Kaya Sherman
Kiarre Shepherd
Jalynn Swann
Alicia Walker
Adrianna Willis
Aaliyah Wilson
Brianna Wilson
Qi Qi Wu
High honors
Samiatajoke O. Adeyemi-Ariori
Jada M. Arroyo
Atiana M. Bean
Nery F. Benitez-Sosa
Sophia R. Binsol
Lillian S. Branch
Chrissiah C. Bromfield
Jada N. Burruss
Kativa D. Butler
Toni R. Cabbell
Caleb J. Caine
Keith K. Collier
Joshua T. Cox
Peter A. Dixon Jr.
Taniya M. Doublin
Kelvin T. Fadojutimi
Daijah A. Fanning
Hanna J. Forde
Tiaundra L. Foulks
Jalen M. Gholson
Adonai A. Gray
Nashay D. Green
Jackie D. Hills
Jahnyszia D. Irwin
Jaylin R. Jacob
Donte J. Johnson
Jaiden H. Johnson
Jesse J. Kelly Jr.
Xavier T. Kennerly
Taylor A. Lover
Brayden P. McClellan
Evan M. McNeil
Dayanni A. Nick
Tyler M. Oglesby
Amarhi L. Queen-Jones
Mekhai J. Randolph
Pamela A. Rentz
Carrana K. Revell
Nylah R. Ross
Courtney E. Schaefer
Shawnee I. Scott
Matthias P. Smartt
Earl S. Spicer Jr.
Cameron S. Stacks
Natalya B. Stern
Ryan I. Taylor
Brian P. Thomas
Luquay V. Washington Jr.
Christiana E. Williams
Honors
Leigh R. Allen III
Kamari N. Boykin
Noah A. Brundidge
Bria C. Campbell
Zayon J. Carter
Deja’ M.Chester
Michael A. Cole Jr.
Morgan A. Dingle
Damond A. Ellington
Brandon R. Fleetwood
Marcus C. Gaines
Alexaundra R. Greaves
Desiree F. Guy-Williams
Jordan D.Hanks
Ariana Q. Hansberry
Jordan M. Harley
Samaira J. Harley
Justus D. Harris
Toniyah S. Hawkins
Brijai R. Herman
Noah A. Higgs
Dequan M. Holly
Deshawn I. Holt
Sarah D. Hueston
Tilewa Hull
Jhared D. Hutchinson
De’lyia C. Inman
Amari D. Jones
Danielle N. Kemper
James D. Livingston Jr.
Danielle J. Mack
Janee M. Madison
Justin M. Martin
Jordan N. Miles
Myah J. Miller
Dakota A. Pereira
John W. Pittman Jr.
Cristy J. Reagan
Curtis J. Rivers
Hosea J. Robinson
Jeaden D. Santos
Jalon O. Spencer
Aliyah M. Staten
Morgan I. Sykes
Ahmad M. Thompson
Brook E. Washington
Natalie M. Watson
Jaelyn C. Whiting
Jontea L. Williams
Dwayne J. Wilson Jr.
Elijah I. Woody