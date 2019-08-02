Third grade

All A’s

Stephanas Afful

Eliana Armah

Reena Asuncion

Irwin Jacob Bassig

Keith Battle

Ryan Bennett

Finnis Dean

Kendall Destry

Lindsey Feaster

Xavier Fortaleza

Rylee Frederick

Abigail Gorzka

Kyleigh Hogan

Alayna Jones

Randy Kamsu

Klayton Keller

DeLaney Little

Kingsley Okoli

Aaron Patrick Oribello

Alejandra Osorio Cruz

Ashley Pereira Lara

Makayla Russell

Jason Smith

Destiny Spriggs

Syriana Stitt

Marcellus White

Noah Whitney

Dominik Wieczorek

Jackson Williams

Amelia Williamson

Makayla Yupari

A and B’s

Alan Johnson

Elijah Keith

Jaxon McAlpine

Seth Mitchell

Guillermo Morales

Triston Nichols

Hailey Schofield

Micah Ticer

Milana West

Fourth grade

All A’s

Ruth Akumah

Jasmine Banks

Malina Beasley

Tristan Bundy

Leina Chen

LaNiya Chew

Destiny Decat

Eli Harris

Kassandra Hutchinson

Yan Ko

Shirley Luu

Samiya Moss

Morgan Nix

Desmond Nolan

Shantelle Puma

Zainab Ramakdawala

Kaylee Reid

Kayden Richardson

Omar Sillah

Lyla Smith

Sophie Tesfazion

Nalani Wilson

A’s and B’s

Aubrey Banks

Lindsey Bush

Zoey Francis Centeno

Cole Garrett

Alyssa Harris

Madison Manning

Isaiah Rodgers

Bria White

Nathan Whitfield

Alanah Wright

Fifth grade

All A’s

Madison Baker

Mary Elaine Balancio

Mabel Brantuo

Marcus Burnette

Eric Chen

Gianna Cheng

Delaney Darnes

Simon Dean

Keyaira Gaines

Olivia Gorzka

Sydney Ivory

Serenity Mack-Sutton

Matthew McAlpine

Ethan Mirabile

Natalie Moore

Kaitlyn Moyer

Ryan Tsemo Nana Kamsu

Iva Njoroge’Macharia

Kaitlyn Palmer

Varunya Pongvaramitchai

Boma Samuel-Horsfall

Elizabeth Sylvain

Dayna Thompson

Inayat Virk

Olivia Wieczorek

Journey Wooden

A’s and B’s

Essence Adams

Serina Chancio

Isabella Chavez

Laiah Davis

Jelani Freeman

Azariah Hancock

Christian Jemison

Al-Yuzhirah Niniola

Cooper Pollard

Colin Ratty

Jalen Rogers

Tristan Roy

Daisha Salley

Alea Smothers

Cary Spires

Christopher Thomas

Faith Walmsley