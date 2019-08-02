Third grade
All A’s
Stephanas Afful
Eliana Armah
Reena Asuncion
Irwin Jacob Bassig
Keith Battle
Ryan Bennett
Finnis Dean
Kendall Destry
Lindsey Feaster
Xavier Fortaleza
Rylee Frederick
Abigail Gorzka
Kyleigh Hogan
Alayna Jones
Randy Kamsu
Klayton Keller
DeLaney Little
Kingsley Okoli
Aaron Patrick Oribello
Alejandra Osorio Cruz
Ashley Pereira Lara
Makayla Russell
Jason Smith
Destiny Spriggs
Syriana Stitt
Marcellus White
Noah Whitney
Dominik Wieczorek
Jackson Williams
Amelia Williamson
Makayla Yupari
A and B’s
Alan Johnson
Elijah Keith
Jaxon McAlpine
Seth Mitchell
Guillermo Morales
Triston Nichols
Hailey Schofield
Micah Ticer
Milana West
Fourth grade
All A’s
Ruth Akumah
Jasmine Banks
Malina Beasley
Tristan Bundy
Leina Chen
LaNiya Chew
Destiny Decat
Eli Harris
Kassandra Hutchinson
Yan Ko
Shirley Luu
Samiya Moss
Morgan Nix
Desmond Nolan
Shantelle Puma
Zainab Ramakdawala
Kaylee Reid
Kayden Richardson
Omar Sillah
Lyla Smith
Sophie Tesfazion
Nalani Wilson
A’s and B’s
Aubrey Banks
Lindsey Bush
Zoey Francis Centeno
Cole Garrett
Alyssa Harris
Madison Manning
Isaiah Rodgers
Bria White
Nathan Whitfield
Alanah Wright
Fifth grade
All A’s
Madison Baker
Mary Elaine Balancio
Mabel Brantuo
Marcus Burnette
Eric Chen
Gianna Cheng
Delaney Darnes
Simon Dean
Keyaira Gaines
Olivia Gorzka
Sydney Ivory
Serenity Mack-Sutton
Matthew McAlpine
Ethan Mirabile
Natalie Moore
Kaitlyn Moyer
Ryan Tsemo Nana Kamsu
Iva Njoroge’Macharia
Kaitlyn Palmer
Varunya Pongvaramitchai
Boma Samuel-Horsfall
Elizabeth Sylvain
Dayna Thompson
Inayat Virk
Olivia Wieczorek
Journey Wooden
A’s and B’s
Essence Adams
Serina Chancio
Isabella Chavez
Laiah Davis
Jelani Freeman
Azariah Hancock
Christian Jemison
Al-Yuzhirah Niniola
Cooper Pollard
Colin Ratty
Jalen Rogers
Tristan Roy
Daisha Salley
Alea Smothers
Cary Spires
Christopher Thomas
Faith Walmsley