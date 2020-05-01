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Matthew Henson Middle School 3rd quarter honor roll

Sixth grade

Principal’s honors

Alondra Alvarez

Renata G. Ashton

Cori D. Avent

Jaiden O. Benitez

Danielle A. Concepcion

Melina Dominguez-Amaya

Gabriel L. Jones

Devin M. Kelley

Leland M. Kirk

Shyla D. Lancaster

Peyton B. Lewis

Isabelle G. Locco

Reagan O. Machemer

Giselle M. Oredugba

Kirsten N. Ross

Jordyn S. Scott

Siniya D. Shreeves

Jaylah C. Stephenson

Jonah A. Tarpley

High honors

Kyle N. Aftimos

Eleyeou M. Agbokou

Ayomide I. Ajibuwa

Alexander Arreaga

Zachary C. Baird

Madison F. Baker

Maribel Bonilla

Amber M. Boswell

Faith P. Bremond

Leah I. Bruce

Raphael W. Burch IV

Oscar A. Castro-Carrillo

William D. Chism IV

Kyla K. Coumarbatch

Naomi M. Dixon

Nathan G. Gehrmann

Zariah N. Griffin

Makayla C. Harris

Ciaro J. Ingram

Sydney M. Ivory

Skylar R. Jenkins

William D. Johnson Jr.

Tiber N. Kaywork

Jonathan A. Lancaster

Ronald M.Lee III

Dylan R. Leonard

Nathan A. Lim

Alexis M. Limerick

Heaven S. Linton

Shayla K. Mason

Elizabeth J. Matamoros-Ortiz

Mark R. McClain

Isabelle O. McCormick

Noelle A. Miles

Mechai C. Miller

Azori C. Milstead

Ethan A. Mirabile

Natalie G. Moore

James J. Morgan

Devin W. Moses

Kaitlyn R. Moyer

Jordyn M. Murphy

Ryan Tsemo Nana Kamsu

Julie G. Ogline

Joseph O. Ojukwu

Kaitlyn E. Palmer

Kayla J. Praylow

Keishaun D. Proctor

Alayah T. Richardson

Carter L. Rodriguez

Jadyn K. Simmons

Adrian J. Swift

Elizabeth G. Sylvain

Leah L. Thomas

Pouryea B. Totue

Reign Ysabelle Q. Veloza

Nadya S. Walker

Kellese L. Waymer

Miyah J. Young

Honors

Camryn H. Abernathy

Alana L. Allen

Diego E. Andrade

Marcus D. Ashton Jr.

Demontrez D. Bannister

Gabriel A. Booker

Dakari M. Brooks

Rayn B. Brown

Darryn M. Burch

Elizabeth T. Burch

Maria F. Cabello

Renee L. Carr

Serina M. Chancio

Alyssa R. Cheeks

Joseph A. Copeland

Jacob E. Davis

Maximus R. Davis

Kharylle A. Deramos

Aisatou M. Diallo

Nkechi D. Dickson

Sydney C. Diggs

Christopher S. Dow

Salecia J. Duma

Amari J. Edwards

Devin R. Embrey

Ava D. Fizer

Cohen L. Foote

Marla A. Fox

Kianna H. Garcia

Reaghan M. Goffe

Malik J. Gordon

Shaniya A. Harris

Omar S. Harrison Jr.

Toussaint C. Harvest Jr.

Amari Y. Harvey

Jaden A. Hawkins

Jalen A. Hawkins

Nylah R. Henderson

Zaria A. Isreal

Taniija Z. Jefferson

Jewel S. Jones

Isata Kabba

Zoey L. King

Dylan C. Leigh

Aaliyah J. Lynn

Rayhaan T. Manning

Isaac A. Marsh

Madison E. McCormick

Angel B. Milhouse

Madison G. Morton

Annabelle F. Nault

Kimora S. Neal

Juliean P. Nyankale-Thompson

Devon E. Payne

Gabrielle I. Peete

Madison I. Pinkney

Cooper S. Pollard

Michael P. Porter

Morgan R. Porter

Caleb D. Price

Aryana S. Proctor

Diamond M. Proctor

Alijah A. Queen

Colin S. Ratty

Kezia M. Reaves

Daniel A. Rosario

Jeidan M. Roy

Tristan M. Roy

Daisha N. Salley

Wilmer J. Sierra-Castellon

Ki’moni V. Smith

Angela J. Stringer

Kamiya J. Terry

Ja’zyere L. Thompson

Aiden A. Wagenbrenner

Avery L. Walker

Antonio S. Washington

Zoe A. Washington

Michael K. White

Mia B. Williams

Makayla C. Woods

Kimberly G. Zelaya-Morales

Seventh grade

Principal’s honors

Janiella Rhianne M. Batin

Rohan R. Bucknor Jr.

Alyssa M. Carter

Myles J. Crawford

Adriena A. Fotopoulos

Kelsey E. Garrity

Kristina M. Hammond

Allyn M. Harris

Johnathan E. Irvin

Monica Y. Jones

Carsyn B. Martin

Spencer S. McCarter-Dadzie

Kalia L. McClain

Nathaniel D. McLeod

Aydyn B. Meaders

Ariana J. Meriedy

Speedjay R. Navarro

Conley C. Onyeador

Eliot R. Puma

Jacob A. Reginald

Karmani M. Sesay

Jaylynne E. Taylor

Katie S.Thomas

Tokma W. Tolcha

Gabrielle S. Turner

High honors

Joseph-Benjamin E. Afful

Alise K. Billups

Ethyn R. Brown

Nicolas B. Brown

Julio F. Caballero

Ivan Cao

Brandon I. Catherine

Gabrielle C. Copeland

Kimorah S. Cupid

Janiyah M. Darden

Zamaiah D. Denis

Johann Vonmyzel L. Diaz

Christian T. Dinkins

Jadan A. Ebb

Mariah J. Echard

Amberleigh M. Eye

Elizabeth R. Fennell

Lilly A. Fennell

Miah M. Frank

Daniela B. Gomez-Barrios

Henry A. Gomez-Cabrera

Nylia K. Gray

Riyanna J. Green

Reece J. Hart

Dinari M. Hawkins

Isaiah M. Henson

Troy D. Henson

Braylon L. Jackson

Marcus G. Jackson

Damari C. Jenifer

Amiya A. Jones

Jacaree T. Jones

Amari R. Kelley

Brendon L. Laster II

Madison G. Lawrence

Zakiya L. Leak

Julian M. Leftwich

Devin C. Leigh

Morgan C. Matthews

Quincy K. McFadden

Devin K. McNair

Daimoni L. McNeill

Gabrielle O. Miranda

Adriana E. Moore

Cristian B. Moore

Olivia E. Moore

Savannah H. Moultrie

Zipporah L. Musa

Jaslyn Nguyen

Rodney P. Norman

Chinemerem U. Nwigwe

Jordyn M. Oliver

Chidimma E. Onunaku

Makiya A. Parker

Asha E. Patterson

Gable K. Pauole

Amya M. Prince

Jhaika D. Rabaya

Kristen T. Reed

Logan T. Robertson

Aniya M. Rustin-Getscher

Stiven D. Sanchez Martinez

Andrew J. Scott

Dalton J. Smith

Xavier A. Smith

Barrington E. Streat

Peyton M. Taylor III

Nevaeh T. Thomas

Cadence M. Tolbert

Drew J. Turner

Kai A. Walcott

Briana C. Watson

Shaina J. Whitt

Honors

Paola D. Aguilar-Gonzalez

Trinity S. Allen

Isaiah C. Belfield

Desmond A. Bexley

Octavia R. Brewster

Christopher J. Brown

Donovan M. Brown

Elaina M. Brown

Cybil A. Bryant

Noelle S. Carvana

Chase E. Coaster

Dornethelia E. Cocroft

Aaron M. Coleman

Aniya M. Copeland

Marc A. Copeland

Jadon E. Davis

Kyle Diaz

Thomas R. Emerson IV

Laney M. Fielder

Erikka G. Ford

Desjohn K. Gaines

Amalia C. Gillis

Chase C. Graham

Corey W. Grant Jr.

Isaiah L. Gray

Nolani D. Green

Willchelle S. Greene

Keena M. Hardie

Kendra A. Horton

Isaiah A. Jenkins

Amari E. Jennings

Ahman D. Johnson

Alana M. Johnson

Nia N. Johnson

Gregory G. Kariuki

Taylor M. Lawrence

Sahale E. Lennon

Niya A. Lewis

Danaori A. Lopez Chavez

Reagan A. Mason

Lesly D. Medina-Bonilla

Angel J. Mencia Sanchez

Kamal C. Miller

Wyatt A. Muller

Elana M. Noble

Cody A. Pennington

Caleb J. Pickeral

Chloe J. Rodgers

Rico X. Ross

Macario T. Savannah

Victoria S. Shepherd

Kimberly A. Sorto

Donald M. Stancell III

Mason I. Staton

Kylar N. Strother

Alyssa L. Thomas

Domonique S. Thomas

Koran M. Thomas

Tristian A. Townes

Trent L. Wagenbrenner

Zoey A. Washington

Nicholas C. Webb

Aniya E. White

Khairi X. Wiggins

Eighth grade

Principal’s honors

Mackenzie C. Baird

Charlene U. Carlos

Danielle E. Emretane

Madison E. Gaynor

Griffin J. Hayes

Laila C. Holloway

Isabel M. Jefferson

Kourtney S. Johnson

Devin T. Knott

Nevaeh K. Leftwich

Daniel A. Leon

Jaleen C. Loving

Charlize B. Martin

Emily Francine R. Matundan

Mahnoor L. Mirza

Wesley C. Moore

Lauren R. Pearl

Denitsa O. Peneva

Zahra I. Ramakdawala

Molly K. Reitzel

Skyla P. Rene’

Haley R. Rickett

Aniyah K. Rodwell

Aidan T. Schultz

Amelia K. Tarpley

Charles R. Wagenbrenner Jr.

Ciara M. Washington

Matthew T. Winn

High honors

Alaiya K. Abdullah

Micayla D. Baylor

Nickolas A. Bonilla

Darrian D. Brown

Kyle D. Danan

Maria G. Dixon

Anthony A. El’rasheed

Jordan C. Freeland

Amaya G. Gardner

Evelyn J. Gomez Flores

Olivia M. Grier

Dakotah A. Harris

Makenzie C. Harris

Joshua Hong

Daniel A. Howard

Daniel W. Hunte

Makenna G. James

Aaliyah J. Jegels

Sani M. Johnson

Zoie S. Johnson

Aminah L. Jones

Rachel N. Jones

Haja M. Kabba

NyJai A. King

Morgan L. Kirk

Diamond L. Koon

Farah B. Leblanc

Giselle D. Leblanc

Chelsey M. Lockhart

Kendall A. Lott

Mark-Alexander T. Mareko

Jackson K. McLemore

Malya L. Milstead

Mila N. Milstead

Sanaa’ K. Milstead

Aurielle E. Mitchell

Lauren A. Mode’

Robin Asher C. Ordonez

Kaydence A. Pannone

Morgan K. Penn

Tristynn A. Phillips

Bryce A. Porter

Jordan E. Porter

Nadeya B. Regala

Jaeda D. Reynolds

Jayden D. Rivera-Corbett

Ja’nai M. Robinson

Domonique J. Rodgers

Renard L. Smith

Taniya N. Stewart

Dexter R. Street Jr.

Shajee’ah N. Taylor

Kamyah S. Thomas

Syniah A. Thompson

Aleya M. Tyson

Chaya J. Walker

Maize A. Wimbush

Honors

Gabriel A. Andrade

G Joren Y. Ayim

Adesuyi I. Ayokanmi

Ayomide D. Bakare

Jadon A. Baker

Keandra D. Barnes

Ania M. Batoon

Zion M. Belfield

Corey E.Bexley Jr.

Shanelle D. Bradley

Shaniah L. Burns

Maleysia J. Campbell

Xavier D. Chase

Macaya E. Chisholm

Casey R. Cortner

Makalah J. Datcher

Kamille R. Davis

Amare L. Day

Cailin S. Dean

Asia B. Diggs

Dominique J. Dixon

Morgan L. Dow

Danielia R. Doyle

De’Zaria L. Drew

D’Ary J. Epps

Autumn D. Eye

Dakari J. Garces

Gerson U. Godinez Rivera

Tayshaun M. Grant

Jordan A. Gray

Jared R. Grosvenor

Alicia M. Hamn

Elijah C. Hawkins

Sean I. Hicks

Addison N. Hoiler

Robert L. Howard III

Damari J. Hughes

Jamal R. Jones Jr.

Andrew Lynn Jr.

Terrance X. Mathis

Joshua C. McIver

Kira N. Morgan

Alphonso W. Murray Jr.

Jada E. Neal

Elise N. Paxton

Alani D. Penny

Tyrik R. Petway

Xavier I. Pinkney

Donise A. Plank

Jonathan D. Polz

Moriona D. Proctor

Jamari N. Queen

Laila R. Queen

Jasmin B. Quinn

Amiya N. Richardson

Kyla E. Robinson

Lezlie A. Romero

Ethan A. Scott

Nakayla S. Sparrow-Young

Angel S. Stewart

Elijah I. Stewart

Jacob G. Sweeney

Reniyah C. Taylor

Aliyah M. Thompson

Eric L. Ward II

Kennedy D. Washington

Lay’onie L. Washington

David A. Watson

Shannon G. Webster

Brianna E. Whitt

Brenden C. Williams

Paris D. Williams

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