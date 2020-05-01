Matthew Henson Middle School 3rd quarter honor roll

Sixth grade
Principal’s honors
Alondra Alvarez
Renata G. Ashton
Cori D. Avent
Jaiden O. Benitez
Danielle A. Concepcion
Melina Dominguez-Amaya
Gabriel L. Jones
Devin M. Kelley
Leland M. Kirk
Shyla D. Lancaster
Peyton B. Lewis
Isabelle G. Locco
Reagan O. Machemer
Giselle M. Oredugba
Kirsten N. Ross
Jordyn S. Scott
Siniya D. Shreeves
Jaylah C. Stephenson
Jonah A. Tarpley
High honors
Kyle N. Aftimos
Eleyeou M. Agbokou
Ayomide I. Ajibuwa
Alexander Arreaga
Zachary C. Baird
Madison F. Baker
Maribel Bonilla
Amber M. Boswell
Faith P. Bremond
Leah I. Bruce
Raphael W. Burch IV
Oscar A. Castro-Carrillo
William D. Chism IV
Kyla K. Coumarbatch
Naomi M. Dixon
Nathan G. Gehrmann
Zariah N. Griffin
Makayla C. Harris
Ciaro J. Ingram
Sydney M. Ivory
Skylar R. Jenkins
William D. Johnson Jr.
Tiber N. Kaywork
Jonathan A. Lancaster
Ronald M.Lee III
Dylan R. Leonard
Nathan A. Lim
Alexis M. Limerick
Heaven S. Linton
Shayla K. Mason
Elizabeth J. Matamoros-Ortiz
Mark R. McClain
Isabelle O. McCormick
Noelle A. Miles
Mechai C. Miller
Azori C. Milstead
Ethan A. Mirabile
Natalie G. Moore
James J. Morgan
Devin W. Moses
Kaitlyn R. Moyer
Jordyn M. Murphy
Ryan Tsemo Nana Kamsu
Julie G. Ogline
Joseph O. Ojukwu
Kaitlyn E. Palmer
Kayla J. Praylow
Keishaun D. Proctor
Alayah T. Richardson
Carter L. Rodriguez
Jadyn K. Simmons
Adrian J. Swift
Elizabeth G. Sylvain
Leah L. Thomas
Pouryea B. Totue
Reign Ysabelle Q. Veloza
Nadya S. Walker
Kellese L. Waymer
Miyah J. Young
Honors
Camryn H. Abernathy
Alana L. Allen
Diego E. Andrade
Marcus D. Ashton Jr.
Demontrez D. Bannister
Gabriel A. Booker
Dakari M. Brooks
Rayn B. Brown
Darryn M. Burch
Elizabeth T. Burch
Maria F. Cabello
Renee L. Carr
Serina M. Chancio
Alyssa R. Cheeks
Joseph A. Copeland
Jacob E. Davis
Maximus R. Davis
Kharylle A. Deramos
Aisatou M. Diallo
Nkechi D. Dickson
Sydney C. Diggs
Christopher S. Dow
Salecia J. Duma
Amari J. Edwards
Devin R. Embrey
Ava D. Fizer
Cohen L. Foote
Marla A. Fox
Kianna H. Garcia
Reaghan M. Goffe
Malik J. Gordon
Shaniya A. Harris
Omar S. Harrison Jr.
Toussaint C. Harvest Jr.
Amari Y. Harvey
Jaden A. Hawkins
Jalen A. Hawkins
Nylah R. Henderson
Zaria A. Isreal
Taniija Z. Jefferson
Jewel S. Jones
Isata Kabba
Zoey L. King
Dylan C. Leigh
Aaliyah J. Lynn
Rayhaan T. Manning
Isaac A. Marsh
Madison E. McCormick
Angel B. Milhouse
Madison G. Morton
Annabelle F. Nault
Kimora S. Neal
Juliean P. Nyankale-Thompson
Devon E. Payne
Gabrielle I. Peete
Madison I. Pinkney
Cooper S. Pollard
Michael P. Porter
Morgan R. Porter
Caleb D. Price
Aryana S. Proctor
Diamond M. Proctor
Alijah A. Queen
Colin S. Ratty
Kezia M. Reaves
Daniel A. Rosario
Jeidan M. Roy
Tristan M. Roy
Daisha N. Salley
Wilmer J. Sierra-Castellon
Ki’moni V. Smith
Angela J. Stringer
Kamiya J. Terry
Ja’zyere L. Thompson
Aiden A. Wagenbrenner
Avery L. Walker
Antonio S. Washington
Zoe A. Washington
Michael K. White
Mia B. Williams
Makayla C. Woods
Kimberly G. Zelaya-Morales
Seventh grade
Principal’s honors
Janiella Rhianne M. Batin
Rohan R. Bucknor Jr.
Alyssa M. Carter
Myles J. Crawford
Adriena A. Fotopoulos
Kelsey E. Garrity
Kristina M. Hammond
Allyn M. Harris
Johnathan E. Irvin
Monica Y. Jones
Carsyn B. Martin
Spencer S. McCarter-Dadzie
Kalia L. McClain
Nathaniel D. McLeod
Aydyn B. Meaders
Ariana J. Meriedy
Speedjay R. Navarro
Conley C. Onyeador
Eliot R. Puma
Jacob A. Reginald
Karmani M. Sesay
Jaylynne E. Taylor
Katie S.Thomas
Tokma W. Tolcha
Gabrielle S. Turner
High honors
Joseph-Benjamin E. Afful
Alise K. Billups
Ethyn R. Brown
Nicolas B. Brown
Julio F. Caballero
Ivan Cao
Brandon I. Catherine
Gabrielle C. Copeland
Kimorah S. Cupid
Janiyah M. Darden
Zamaiah D. Denis
Johann Vonmyzel L. Diaz
Christian T. Dinkins
Jadan A. Ebb
Mariah J. Echard
Amberleigh M. Eye
Elizabeth R. Fennell
Lilly A. Fennell
Miah M. Frank
Daniela B. Gomez-Barrios
Henry A. Gomez-Cabrera
Nylia K. Gray
Riyanna J. Green
Reece J. Hart
Dinari M. Hawkins
Isaiah M. Henson
Troy D. Henson
Braylon L. Jackson
Marcus G. Jackson
Damari C. Jenifer
Amiya A. Jones
Jacaree T. Jones
Amari R. Kelley
Brendon L. Laster II
Madison G. Lawrence
Zakiya L. Leak
Julian M. Leftwich
Devin C. Leigh
Morgan C. Matthews
Quincy K. McFadden
Devin K. McNair
Daimoni L. McNeill
Gabrielle O. Miranda
Adriana E. Moore
Cristian B. Moore
Olivia E. Moore
Savannah H. Moultrie
Zipporah L. Musa
Jaslyn Nguyen
Rodney P. Norman
Chinemerem U. Nwigwe
Jordyn M. Oliver
Chidimma E. Onunaku
Makiya A. Parker
Asha E. Patterson
Gable K. Pauole
Amya M. Prince
Jhaika D. Rabaya
Kristen T. Reed
Logan T. Robertson
Aniya M. Rustin-Getscher
Stiven D. Sanchez Martinez
Andrew J. Scott
Dalton J. Smith
Xavier A. Smith
Barrington E. Streat
Peyton M. Taylor III
Nevaeh T. Thomas
Cadence M. Tolbert
Drew J. Turner
Kai A. Walcott
Briana C. Watson
Shaina J. Whitt
Honors
Paola D. Aguilar-Gonzalez
Trinity S. Allen
Isaiah C. Belfield
Desmond A. Bexley
Octavia R. Brewster
Christopher J. Brown
Donovan M. Brown
Elaina M. Brown
Cybil A. Bryant
Noelle S. Carvana
Chase E. Coaster
Dornethelia E. Cocroft
Aaron M. Coleman
Aniya M. Copeland
Marc A. Copeland
Jadon E. Davis
Kyle Diaz
Thomas R. Emerson IV
Laney M. Fielder
Erikka G. Ford
Desjohn K. Gaines
Amalia C. Gillis
Chase C. Graham
Corey W. Grant Jr.
Isaiah L. Gray
Nolani D. Green
Willchelle S. Greene
Keena M. Hardie
Kendra A. Horton
Isaiah A. Jenkins
Amari E. Jennings
Ahman D. Johnson
Alana M. Johnson
Nia N. Johnson
Gregory G. Kariuki
Taylor M. Lawrence
Sahale E. Lennon
Niya A. Lewis
Danaori A. Lopez Chavez
Reagan A. Mason
Lesly D. Medina-Bonilla
Angel J. Mencia Sanchez
Kamal C. Miller
Wyatt A. Muller
Elana M. Noble
Cody A. Pennington
Caleb J. Pickeral
Chloe J. Rodgers
Rico X. Ross
Macario T. Savannah
Victoria S. Shepherd
Kimberly A. Sorto
Donald M. Stancell III
Mason I. Staton
Kylar N. Strother
Alyssa L. Thomas
Domonique S. Thomas
Koran M. Thomas
Tristian A. Townes
Trent L. Wagenbrenner
Zoey A. Washington
Nicholas C. Webb
Aniya E. White
Khairi X. Wiggins
Eighth grade
Principal’s honors
Mackenzie C. Baird
Charlene U. Carlos
Danielle E. Emretane
Madison E. Gaynor
Griffin J. Hayes
Laila C. Holloway
Isabel M. Jefferson
Kourtney S. Johnson
Devin T. Knott
Nevaeh K. Leftwich
Daniel A. Leon
Jaleen C. Loving
Charlize B. Martin
Emily Francine R. Matundan
Mahnoor L. Mirza
Wesley C. Moore
Lauren R. Pearl
Denitsa O. Peneva
Zahra I. Ramakdawala
Molly K. Reitzel
Skyla P. Rene’
Haley R. Rickett
Aniyah K. Rodwell
Aidan T. Schultz
Amelia K. Tarpley
Charles R. Wagenbrenner Jr.
Ciara M. Washington
Matthew T. Winn
High honors
Alaiya K. Abdullah
Micayla D. Baylor
Nickolas A. Bonilla
Darrian D. Brown
Kyle D. Danan
Maria G. Dixon
Anthony A. El’rasheed
Jordan C. Freeland
Amaya G. Gardner
Evelyn J. Gomez Flores
Olivia M. Grier
Dakotah A. Harris
Makenzie C. Harris
Joshua Hong
Daniel A. Howard
Daniel W. Hunte
Makenna G. James
Aaliyah J. Jegels
Sani M. Johnson
Zoie S. Johnson
Aminah L. Jones
Rachel N. Jones
Haja M. Kabba
NyJai A. King
Morgan L. Kirk
Diamond L. Koon
Farah B. Leblanc
Giselle D. Leblanc
Chelsey M. Lockhart
Kendall A. Lott
Mark-Alexander T. Mareko
Jackson K. McLemore
Malya L. Milstead
Mila N. Milstead
Sanaa’ K. Milstead
Aurielle E. Mitchell
Lauren A. Mode’
Robin Asher C. Ordonez
Kaydence A. Pannone
Morgan K. Penn
Tristynn A. Phillips
Bryce A. Porter
Jordan E. Porter
Nadeya B. Regala
Jaeda D. Reynolds
Jayden D. Rivera-Corbett
Ja’nai M. Robinson
Domonique J. Rodgers
Renard L. Smith
Taniya N. Stewart
Dexter R. Street Jr.
Shajee’ah N. Taylor
Kamyah S. Thomas
Syniah A. Thompson
Aleya M. Tyson
Chaya J. Walker
Maize A. Wimbush
Honors
Gabriel A. Andrade
G Joren Y. Ayim
Adesuyi I. Ayokanmi
Ayomide D. Bakare
Jadon A. Baker
Keandra D. Barnes
Ania M. Batoon
Zion M. Belfield
Corey E.Bexley Jr.
Shanelle D. Bradley
Shaniah L. Burns
Maleysia J. Campbell
Xavier D. Chase
Macaya E. Chisholm
Casey R. Cortner
Makalah J. Datcher
Kamille R. Davis
Amare L. Day
Cailin S. Dean
Asia B. Diggs
Dominique J. Dixon
Morgan L. Dow
Danielia R. Doyle
De’Zaria L. Drew
D’Ary J. Epps
Autumn D. Eye
Dakari J. Garces
Gerson U. Godinez Rivera
Tayshaun M. Grant
Jordan A. Gray
Jared R. Grosvenor
Alicia M. Hamn
Elijah C. Hawkins
Sean I. Hicks
Addison N. Hoiler
Robert L. Howard III
Damari J. Hughes
Jamal R. Jones Jr.
Andrew Lynn Jr.
Terrance X. Mathis
Joshua C. McIver
Kira N. Morgan
Alphonso W. Murray Jr.
Jada E. Neal
Elise N. Paxton
Alani D. Penny
Tyrik R. Petway
Xavier I. Pinkney
Donise A. Plank
Jonathan D. Polz
Moriona D. Proctor
Jamari N. Queen
Laila R. Queen
Jasmin B. Quinn
Amiya N. Richardson
Kyla E. Robinson
Lezlie A. Romero
Ethan A. Scott
Nakayla S. Sparrow-Young
Angel S. Stewart
Elijah I. Stewart
Jacob G. Sweeney
Reniyah C. Taylor
Aliyah M. Thompson
Eric L. Ward II
Kennedy D. Washington
Lay’onie L. Washington
David A. Watson
Shannon G. Webster
Brianna E. Whitt
Brenden C. Williams
Paris D. Williams