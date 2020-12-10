Huntingtown High School first quarter honor rolls
Grade 9
High honors
Amelia D. Bache
Faith A. Balderson
Lucia V. Bellafiore
Laney C. Bennett
Kaitlin C. Benthin
Anna E. Berube
Alison N. Birchfield
Shane M. Borowski
Natalie D. Bozman
Dominic A. Cardella
Ashley Chen
Brietta C. Dalzell
Reilly E. Damalouji
Maya K. Devan
Tess L. Devey
Nathan J. Dudley
Eaton Ekarintaragun
Teya A. Fields
Ryan B. Flynn
Abigail C. Foss
Logan P. Hastings
Logan D. Jensen
Josie F. Krolczyk
Lily A. Lagimoniere
Jessica N. Mayfield
Tristen S. Millsaps
Katelyn C. Montgomery
David L. Moomaw
Emma M. Mooney
Caitlin C. Morey
Jackson W. Morrissey
Madden R. Mullaney
Lyndzy S. Palensky
William B. Parsons V
Irelynn M. Phelps
Gregory S. Proctor
Jadyn M. Riggs
Kayla M. Rogers
Michael R. Smiley
Madison S. Stokes
Alex J. Tovar
Rhys W. Venable
Rylan M. Venable
Bianca M. Waller
Taylor L. Webster
Bella M. White
Mariah B. Wiseman
Owen P. Yeatman
Samantha S. Yuen
Mackinsie M. Ziegler
Honors
Michelle L. Arhar
Allison O. Baird
Ava M. Balderson
Kathleen E. Baldwin
Lexi M. Ballinger
Kelsie M. Bandelow
Temiloluwa E. Bankole
William M. Barry
Noah G. Barth
Taylor S. Basiliko
India M. Batts
Olivia M. Becraft
Rylee M. Becraft
Thomas D. Biehn
Grayson J. Blake
Makayla C. Bodmer
Jonathan A. Bolin
Nickolas A. Bonilla
Journey B. Bosquez
Lauren N. Bowen
Emilee M. Brewer
Lance E. Brinkmeyer
E'Lexa C. Bush
Cameron M. Bynum
Caroline M. Calamoneri
Natalie C. Caldwell
Molly E. Carver
Riley T. Cassidy
Lindsey N. Claude
Bryce L. Clausen
Joseph D. Coates
Aidan M. Colby
Katie L. Cooke
Hayley J. Corcoran
Sophia M. Cordero
Breanna Q. Cornio
Christina J. Cox
Lauany Da Silva Santos
Xavier G. Dailey
Noah W. DeGrange
Isabell L. DeMent
Katherine E. Demouy-Dyett
Carinna M. DeSantis
Kylee A. Dettmer
Emily A. Dove
Gabrielle R. Duchak
Taylor C. Eversole
Johnathon D. Ferrante
Katelyn R. Ford
Cole J. Galdieri
Molly P. Galdieri
Mia L. Gerber
Tyler M. Gibson
William N. Gilreath
Gavin R. Goldring
Aidan E. Goldsmith
Olivia J. Gosnell
Leah J. Gullace
Mercaydez L. Haire
Duncan S. Hand
Parker R. Hartge
Nathan C. Hawley
Nathan M. Hays
Reagan S. Hersh
Michael T. Heys
Cole A. Hopkins
James D. Horning
Kinsey E. Howard
Benjamin C. Humphreys
Kira L. Ireland
Kate E. Jacobson
Roger L. Jones Jr.
Kennedi D. Jones
Tanner A. Jung
Hunter M. King
Kiara M. Kirkman
Alexandra R. Kreutzer
Sara M. Krohnert
Max R. Krolczyk
Andrew T. Lamb
Riley M. Laudenberger
Kelsey A. Lawrence
Matthew Le
Ryan C. Le
Jordan L. Lewis
Talyssa R. Link
Kaelin B. Lively
Austyn S. Lockwood
Trenton D. Lynch
Sean D. Manley
Duncan A. McDowell
Isaura R. Merritt
Carmen M. Mileo
Zac A. Mileo
Serenity Z. Mitchell
Aidan W. Moses
Clint M. Newnam
Tanner M. Nosich
Kiley G. Page
Jordan T. Palat
Joseph W. Parran III
Kurt J. Perpuse
Markala J. Pharr
Miles T. Plater
Darian J. Poetzman
Catherine L. Polo
Ridgeway A. Porritt
Jodi R. Przybocki
Warner P. Quinn
Alan C. Reed
William T. Reedy
Cole M. Roschel
Braeden T. Sawyer
Ryanne K. Schmidt
Daniel L. Scott
Gianna M. Seger
Emma Sepulveda
Justin R. Shirey
Maurice T. Smith Jr.
Abigayle L. Smith
Evan L. Smith
Layla A. Snow
Emilee M. Sparks
Summer E. Spencer
Rian L. Stalnaker
Sofia E. Sweetman
Cole J. Tayman
Darius D. Thomas
Braeden W. Tiralla
Amelia R. Turnidge
Giana J. Venturini
Michael A. Villarreal
Elicia L. Ward
Kayli Watson
Kaylin W. Wells
William P. White II
Samantha E. White
Stephanie C. White
Travis D. Winston
Kaleigh J. Wiseman
Andrew J. Xander
Victoria F. Yuhase
Grade 10
High honors
Kristine I. Ataviado
Jadyn M. Atkins
Jalon S. Bain
Meg R. Behe
John D. Boley
Carter V. Boswell
Katrina G. Callahan
Cole G. Chapman
Lilly A. Christley
Kimiko M. Coleman
Ella-Rae G. Cox
Taylor A. Crow
Anaia C. Daniel
Courtney S. Easton
Caleb A. Evans
Aidan T. Ford
Nolan J. Frazita
Caroline G. Garrett
Grace M. Genelin
Warren J. Gorman
Lillian P. Greenwell
Madison N. Harris
Bailee A. Hess
Austin T. Hickey
Seth I. Hilton
Madison M. Hinton
Megan A. Hinton
Kaylee E. Holston
Alexander T. Huynh
Anna K. Ims
Bridget G. Incorvia
Emily E. Ingle
Kylie A. Jenkins
Laura G. Jones
Zachary M. Kane
Hayden R. Kelly
Grace C. McGirr
Victoria C. Minakowski
James T. Mullaney
Olivia G. Norris
Nicholas R. Novak
Jacob M. Parsons
Elizabeth M. Polo
Zachary T. Powell
Isabella M. Rosasco
Jessica F. Rosnage
Oscar A. Ruiz
Lillian M. Sakai
Dalyce E. Schmidt
Jacob S. Sharpe
Riley E. Sydnor
William R. Walton
Ella M. Williams
Honors
Marisabelle Aponte Martinez
Isabella G. Aqueche
Christian M. Arias
Jayda Bennett
Aaron S. Birchfield
Richard E. Blackburn
Fisher T. Bobbitt
Riley E. Bomgardner
Samuel R. Bond
Isabela A. Bonilla
William Z. Bowen
Kyleigh E. Bray
Madelyn E. Bren
Regan M. Brosnahan
Mika M. Buck
Chloe E. Canchola
Thomas W. Carey
Sean A. Carson
Jonah S. Caudle
Khalil M. Chew
Nicolas A. Clarke
Haley S. Clarkston
Sean J. Coffren
Taylor E. Comstock
Isabella S. Cost
Damon T. Costello
Nathan E. Coston
Aaron M. Cox
Landon T. Currie
Sidney M. Daniels
Rylan B. Dansereau
Megan L. Devine
Canon J. Drummond
Nathaniel P. Duvall
Kendal M. Faber
Austin E. Ferreira
Lorena I. Flanders
Dean S. Ford
Daniel Forman
Sean C. Foss
Aasya D. Freeland
Andrew R. Ghrist
Thomas M. Gorman
Michaela R. Graham
Lexin J. Granlund
Isaac B. Grater
Dylan E. Grenier
Cody J. Grove
Lorenzo D. Guttadauro
Andrew J. Hand
Rachael C. Heagy
Emma J. Helwig
Jana M. Hendricks
Blake L. Hill
Kelsey E. Hill
Garrett D. Hook
Gavin A. Hook
Olivia L. Hudson
Katelynne D. Janssen
David A. Johnson
Marcus L. Jones
Cameron D. Kapiskosky
Lauren M. Kleist
Aidan J. Kyle
Emily R. Latvala
Logan A. Latvala
Cassandra R. Lee
Brayden J. Lockwood
Sofia D. Lopez
Marley A. Mattingly
Marissa L. May
Myra E. McEntee
Christian E. Mitchell
Emily E. Moehle
Kayla M. Moffit
Spencer C. Moreland
Aidan P. Murray
Hannah M. Naron
Emerson J. Neal
Trent L. Newman
Blake A. Nichols
Peter T. Nowak
Ruvimbo N. Nzuwah
Cassie A. Olsen
Zander T. Overly
Jackson T. Parker-Mabbott
Matthew E. Piriz
Brandy R. Proctor
Taylor L. Ramberg
Camilo A. Riano
Amelia G. Richards
Jacob L. Richards
Natalie H. Richards
Gabriel J. Roach
Cole D. Romano
Conner F. Romano
Sofia G. Ronan
Alexander J. Ronn
Ryan D. Russey-Thyes
Joseph J. Scheungrab
Quinn A. Schuler
Emily H. Scrivener
Ashley J. Shawyer
Dakota C. Shelley
Elaina A. Shepardson
Braeden W. Smith
Evan W. Smith
Makayla M. Smith
Olivia L. Sparks
Xhayla N. Strickland
Gabrielle L. Sturdevant
Katrina R. Swanson
Ariana L. Tanouye
David J. Thompson
Katelyn R. Tkach
Yudith A. Torres
Jamison J. White
Kayleigh A. White
Robert B. Whitley
Alexander J. Wooge
David C. Wright
Isabella M. Zabec
Deva H. Zeybek
Doga Z. Zeybek
Grade 11
High honors
Emma J. Biehn
Dylan M. Bishop
Kiera J. Blunt
David M. Bolin
Drew L. Brinson
Jenna B. Catlett
Emily Y. Chan
Darrah L. Clime
Chad W. Connolly
Emma G. Cox
Caili R. Cunningham
Bre'Elle A. Dean
Chyrissa J. DeSantis
Zoe A. Dettmer
Ryan A. Dickson-Burke
Rachel M. Dorn
Sarah E. Dudley
Mackenzie E. Eversole
Nicholas P. Farber
Adam M. Fee
Thomas R. Foulkes
Aiden J. Fowler
Gabrielle S. Fox
Gage O. Gehrke
Darcia G. Gleason
Koy J. Greenwell
Kathryn R. Hanovich
Ian T. Hays
Juliana E. Hendricks
Summer I. Herbertson
Cameron L. Hodges
Megan N. Hollinshead
Joshua R. Hotchkiss
Jennifer G. Izaguirre Martinez
Zane R. Jacquot
Emma C. Johnson
Cecilia M. Kachurak
Bryce S. LaFollette
Amanda S. Lessard
Jeremy D. Litka
Ella P. Lively
Jessalee Loc
Jocelyn G. Luckett
Samuel N. Luckett
Molly K. McMaster
Aiden F. McPhillips
Jenna P. Moan
Madelyn M. Montgomery
Lauren N. Moorlag
Kyle C. Nielsen
Dominic J. Pellock
Donovan M. Powell
Carly A. Proctor
Amelia E. Rhonehouse
Grace L. Sawyer
Hannah T. Schiemer
Gabrielle R. Schmidt
Daniel T. Schneider
Andrew A. Schug
Taylor E. Stalnaker
Sadie R. Storm
Graham A. Tillett
Taylor N. Turley
Alyssa J. Vasko
Michael R. Warner
Allison M. Weaver
Honors
Kiersten N. Albright
Caroline G. Banholzer
Logan Q. Barger
Justin G. Barth
Ana R. Bolet Diaz
Gabrielle N. Bollino
Natalie P. Borowski
Alex D. Bowers
Shavonah A. Brooks
Joshua A. Bryan
McKenna R. Bryant
Charleigh M. Buckmaster
Violette F. Campbell
Samantha N. Chafin
Morgan J. Conner
Ashley M. Cooke
Isabella H. Cordero
Alyson E. Cox
Garrett R. Cox
Jacob K. Crain
Jacey L. Cramer
Elizabeth S. Crane
Jessica A. Cunningham
Gabriella M. DeCesaris
Layla A. Dunning
Leela C. Feehan
Aryanna M. Ferguson
Jackson T. Ferguson
Jamie V. Forgione
Michelle P. Forgione
Hugo C. Frazier
Mollie B. Garner
Jace C. Gass
Destiny M. Gates
Kamayah A. Grainger
Starra D. Grajales Murphy
Blessing O. Grant
Torrie S. Gray
Jack M. Greene
Deja M. Greenfield
Gabrielle M. Grim
Alayna M. Gruzenski
Mikale J. Gullace
Tyler S. Hager
Alayna K. Hall
Sean M. Heppe
Albert N. Herb
Connor D. Hoffman
Cameron P. Holmes
Aidan D. Holt
Travis B. Hook
Jewel L. Horsmon
Shania A. Hudson
Savannah R. Jackson
Kyle A. Jones
Koral E. Kent
Griffin J. Kinkade
Nicholas G. Kirschbaum
Michael J. Klepacz
Emma L. Koteff
Tyler J. Lacombe
Tyler R. Lawrence
Steven A. Lewis
Kirsten N. Lively
Jack A. Loeffler
Peace A. Manning
Alyssa C. Marshall
Jessica P. Matthews
Brianna N. McCabe
Hailey M. McCormack
Haile E. McCoy
Julie M. McLain
Alexander L. Merz
Hannah E. Miller
Nasir D. Miller
Ella J. Morrissey
Marisa V. Mozzetta
Ryan P. Mozzetta
Rhianna C. Munoz
Aidan J. Nahas
Jayden B. Newcomer
Chance A. Norvell
Kyle A. Norvell
Annabell M. Norwood
Alyssa F. Nuthall
Sophia I. Olivo
Judith E. Oller
Ariel N. Ozbaltaci
Tobey W. Page
Gabriele M. Parreira
Alex M. Parrish
Taylor J. Perez
Arianna N. Peters
Clara M. Phelps
Eli J. Piovesan
Matthew A. Plater
Norah E. Plater
Wyatt J. Powell
Guy T. Railey IV
Ellie C. Richardson
Braden A. Rodriguez
Jacob D. Rollins
John P. Ronan
Javonda D. Rowe
Christina L. Scott
Alyssa N. Sealey
Avery E. Shannon
Aaron J. Smith
Kailey K. Smith
Katie A. Souza
Brandon C. Stein
Kenneth R. Steuart
Taylor R. Stevenson
Jonathan R. Stoneburner
Lillian M. Swann
Adam L. Szatanek
Rolegh Leiben G. Tapungot
Josiah P. Taylor
Juliana R. Thomas
Dayvonte R. Threatt
Heidi H. Torre
Eric W. Umphries
Laura M. Vance
Lawson G. Vieley
Christopher M. Wade
Aiden J. Walker
Amarelis E. Walker
Madelyn R. Walter
Collin J. Walton
Kenneth E. Ward
Alyssa Watson
Bria Watson
Gavin A. Weaver
David A. Weeks
Austin W. Welch
Hannah M. White
Allie M. Wick
Joseph K. Williams
Lucas B. Woodburn
Brian W. Yates
Taylor A. York
Jesse T. Zeigler
LeOra G. Ziegler
Grade 12
High honors
Hannah L. Akil
Alexander J. Argeles
Preston R. Arnstein
Katherine T. Ataviado
Sydney N. Atkins
Brooke K. Ball
Essahe M. Barber
Seraphina C. Barberio
Candice L. Bauer
Lauren E. Bauer
James L. Bennett
Skye J. Bielstein
William B. Brinkmeyer
Emily A. Brosofsky
Julie A. Camden
Emily N. Ciardiello
Nina R. Clarke
Mei-Lien T. Cooley
Wesley I. Coston
Shylar M. Doster
Jordan A. Ealley
Abigail C. Elliott
Harrison M. Faidley
Brian J. Ferreira
Benjamin J. Futchko
Shawna E. Ganley
Lacey M. Garner
Olivia P. Gehrke
Wyatt V. Geisler
Amber H. Gieske
Claire E. Gilreath
Jane M. Gorman
Kelly M. Gorman
Kayla J. Granlund
Genesis G. Grant
Brianna L. Habbert
Maxwell T. Harris
Anela K. Harvey
Taylor E. Hastings
Brianna M. Henson
Andrew W. Hickey
Frances E. Hill
Quintin J. Hilton
Lena J. Hoetzlein-Sirman
Taya M. Hoetzlein-Sirman
Hizikiel M. Holloman
Lillian T. Huynh
Leonard M. Johnson
Rhiley S. Jones
Sara E. Jones
Michael W. Joseph
Breanna M. Kekesi
Anna E. Kleist
Jacob A. Krell
Catelynn M. Kreutzer
Carson M. Kyle
Chloe E. Marlette
Sarah E. Mauser
Victoria R. McAnney
Cole T. McCarthy
Jayden T. McDonald
Jenna E. McMaster
Kimberly J. Miller
Quinn M. Mulvihill
An K. Nguyen
Chloe F. Niedzielski
Lena M. Olsen
Elizabeth G. Poissant
Hannah G. Rocks
David N. Rodriguez Prelipcean
Alivia A. Rogers
Molly C. Ruiz
Audry W. Rush
Reese A. Scarlata
Andrew M. Schneider Jr.
Jaron E. Scott
Jeremiah S. Soper
Shaina D. Taylor
Connor L. Thrasher
Cameron A. Vinson
Callie C. Walker
Carlie J. Wiseman
Trevor S. Wolf
Patrick C. Zawislak
Honors
Tyler W. Aikin
Amanda M. Anderson
Joshua J. Anderson
Samuel Q. Antonielli
Leandra C. Bache
Shelby L. Bandelow
Jaylen A. Bennett
Mitchell S. Bennett
Kailah M. Beveridge
Lawrence D. Binns
Kyree J. Blunt
Grant A. Boswell
Armando D. Bracero
Arriyana S. Bracero
Jacob R. Brickell
Zachary W. Bruce
Brendan M. Buck
John K. Calamoneri
James C. Canchola
Kelly J. Cartagena Yestramski
Jack W. Carver
Tyler J. Cassidy
Lucien R. Claude
Mary E. Cook
Emily L. Corcoran
Tymothy J. Cranford
Jacob S. D'Leon
Kirsten B. Daugherty
Brynna R. Donor
Clara R. Drummond
Amber L. Elliott
Donovan W. Elliott
Shane M. Elliott
Shannon C. Feehan
Rosalia M. Ferrante
Ian A. Flanders
Leanna A. Frame
Geremey A. Freeman
Sophie E. Futchko
Kayla M. Gray
Mallory E. Gray
Nicole R. Gray
Hayden L. Gribble
Giuliano R. Guttadauro
Todd W. Harrod Jr.
Kylie N. Hartwell
Savannah L. Hersh
Amanda M. Hewitt
Taylor N. Higgs
Todd M. Ireland Jr.
Robert J. Ireland
Colin W. Jacobson
Brynan M. Janssen
James R. Jeffries
Matthew Z. Johnson Jr.
Chardonnae L. Jones
Hayley R. Jones
Hunter J. Kasulke
Faith A. Keller
Alexander B. Kinkade
Chase A. Krolczyk
Christopher A. Kulp
Preston J. LaBonte
Cheyenne J. Leagan
Richard C. Lewis Jr
Ayanna L. Mackall
Nadia G. Magsamen
Tyler J. Matti
Hannah E. Moren
Caroline V. Morey
Diaya N. Moss
Alyssa R. Murphy
Jacob P. Murphy
Jennifer C. Nixdorf
Camille E. Nobles
David F. Nobles
Joseph P. Nowak
Kelsey M. Phipps
Emma M. Pike
Shannon L. Prout
Arianna M. Rice
Jessica M. Riggs
Grashay K. Roberts
Christopher D. Roper
Emma J. Schiemer
Emily Sepulveda
Brady M. Sharp
Christian B. Shepardson
John P. Shoemaker
Keleigh M. Smith
Reagan E. Smith
Michael I. Solomon
Shane H. Stencel
Reagan S. Steuart
Eric M. Svendgard
Ashton T. Toledo
Hailey G. Unger
Hannah E. Vance
Colin M. Wargo
Gabrielle A. White
Edward L. Williams III
Christian A. Wood
Robert S. Wood
Dakota D. Wright
Alyssa N. Xander
Justin D. Young
Adam A. Zahringer
Dylan G. Zimmer