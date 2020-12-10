Huntingtown High School first quarter honor rolls

Grade 9

High honors

Amelia D. Bache

Faith A. Balderson

Lucia V. Bellafiore

Laney C. Bennett

Kaitlin C. Benthin

Anna E. Berube

Alison N. Birchfield

Shane M. Borowski

Natalie D. Bozman

Dominic A. Cardella

Ashley Chen

Brietta C. Dalzell

Reilly E. Damalouji

Maya K. Devan

Tess L. Devey

Nathan J. Dudley

Eaton Ekarintaragun

Teya A. Fields

Ryan B. Flynn

Abigail C. Foss

Logan P. Hastings

Logan D. Jensen

Josie F. Krolczyk

Lily A. Lagimoniere

Jessica N. Mayfield

Tristen S. Millsaps

Katelyn C. Montgomery

David L. Moomaw

Emma M. Mooney

Caitlin C. Morey

Jackson W. Morrissey

Madden R. Mullaney

Lyndzy S. Palensky

William B. Parsons V

Irelynn M. Phelps

Gregory S. Proctor

Jadyn M. Riggs

Kayla M. Rogers

Michael R. Smiley

Madison S. Stokes

Alex J. Tovar

Rhys W. Venable

Rylan M. Venable

Bianca M. Waller

Taylor L. Webster

Bella M. White

Mariah B. Wiseman

Owen P. Yeatman

Samantha S. Yuen

Mackinsie M. Ziegler

Honors

Michelle L. Arhar

Allison O. Baird

Ava M. Balderson

Kathleen E. Baldwin

Lexi M. Ballinger

Kelsie M. Bandelow

Temiloluwa E. Bankole

William M. Barry

Noah G. Barth

Taylor S. Basiliko

India M. Batts

Olivia M. Becraft

Rylee M. Becraft

Thomas D. Biehn

Grayson J. Blake

Makayla C. Bodmer

Jonathan A. Bolin

Nickolas A. Bonilla

Journey B. Bosquez

Lauren N. Bowen

Emilee M. Brewer

Lance E. Brinkmeyer

E'Lexa C. Bush

Cameron M. Bynum

Caroline M. Calamoneri

Natalie C. Caldwell

Molly E. Carver

Riley T. Cassidy

Lindsey N. Claude

Bryce L. Clausen

Joseph D. Coates

Aidan M. Colby

Katie L. Cooke

Hayley J. Corcoran

Sophia M. Cordero

Breanna Q. Cornio

Christina J. Cox

Lauany Da Silva Santos

Xavier G. Dailey

Noah W. DeGrange

Isabell L. DeMent

Katherine E. Demouy-Dyett

Carinna M. DeSantis

Kylee A. Dettmer

Emily A. Dove

Gabrielle R. Duchak

Taylor C. Eversole

Johnathon D. Ferrante

Katelyn R. Ford

Cole J. Galdieri

Molly P. Galdieri

Mia L. Gerber

Tyler M. Gibson

William N. Gilreath

Gavin R. Goldring

Aidan E. Goldsmith

Olivia J. Gosnell

Leah J. Gullace

Mercaydez L. Haire

Duncan S. Hand

Parker R. Hartge

Nathan C. Hawley

Nathan M. Hays

Reagan S. Hersh

Michael T. Heys

Cole A. Hopkins

James D. Horning

Kinsey E. Howard

Benjamin C. Humphreys

Kira L. Ireland

Kate E. Jacobson

Roger L. Jones Jr.

Kennedi D. Jones

Tanner A. Jung

Hunter M. King

Kiara M. Kirkman

Alexandra R. Kreutzer

Sara M. Krohnert

Max R. Krolczyk

Andrew T. Lamb

Riley M. Laudenberger

Kelsey A. Lawrence

Matthew Le

Ryan C. Le

Jordan L. Lewis

Talyssa R. Link

Kaelin B. Lively

Austyn S. Lockwood

Trenton D. Lynch

Sean D. Manley

Duncan A. McDowell

Isaura R. Merritt

Carmen M. Mileo

Zac A. Mileo

Serenity Z. Mitchell

Aidan W. Moses

Clint M. Newnam

Tanner M. Nosich

Kiley G. Page

Jordan T. Palat

Joseph W. Parran III

Kurt J. Perpuse

Markala J. Pharr

Miles T. Plater

Darian J. Poetzman

Catherine L. Polo

Ridgeway A. Porritt

Jodi R. Przybocki

Warner P. Quinn

Alan C. Reed

William T. Reedy

Cole M. Roschel

Braeden T. Sawyer

Ryanne K. Schmidt

Daniel L. Scott

Gianna M. Seger

Emma Sepulveda

Justin R. Shirey

Maurice T. Smith Jr.

Abigayle L. Smith

Evan L. Smith

Layla A. Snow

Emilee M. Sparks

Summer E. Spencer

Rian L. Stalnaker

Sofia E. Sweetman

Cole J. Tayman

Darius D. Thomas

Braeden W. Tiralla

Amelia R. Turnidge

Giana J. Venturini

Michael A. Villarreal

Elicia L. Ward

Kayli Watson

Kaylin W. Wells

William P. White II

Samantha E. White

Stephanie C. White

Travis D. Winston

Kaleigh J. Wiseman

Andrew J. Xander

Victoria F. Yuhase

Grade 10

High honors

Kristine I. Ataviado

Jadyn M. Atkins

Jalon S. Bain

Meg R. Behe

John D. Boley

Carter V. Boswell

Katrina G. Callahan

Cole G. Chapman

Lilly A. Christley

Kimiko M. Coleman

Ella-Rae G. Cox

Taylor A. Crow

Anaia C. Daniel

Courtney S. Easton

Caleb A. Evans

Aidan T. Ford

Nolan J. Frazita

Caroline G. Garrett

Grace M. Genelin

Warren J. Gorman

Lillian P. Greenwell

Madison N. Harris

Bailee A. Hess

Austin T. Hickey

Seth I. Hilton

Madison M. Hinton

Megan A. Hinton

Kaylee E. Holston

Alexander T. Huynh

Anna K. Ims

Bridget G. Incorvia

Emily E. Ingle

Kylie A. Jenkins

Laura G. Jones

Zachary M. Kane

Hayden R. Kelly

Grace C. McGirr

Victoria C. Minakowski

James T. Mullaney

Olivia G. Norris

Nicholas R. Novak

Jacob M. Parsons

Elizabeth M. Polo

Zachary T. Powell

Isabella M. Rosasco

Jessica F. Rosnage

Oscar A. Ruiz

Lillian M. Sakai

Dalyce E. Schmidt

Jacob S. Sharpe

Riley E. Sydnor

William R. Walton

Ella M. Williams

Honors

Marisabelle Aponte Martinez

Isabella G. Aqueche

Christian M. Arias

Jayda Bennett

Aaron S. Birchfield

Richard E. Blackburn

Fisher T. Bobbitt

Riley E. Bomgardner

Samuel R. Bond

Isabela A. Bonilla

William Z. Bowen

Kyleigh E. Bray

Madelyn E. Bren

Regan M. Brosnahan

Mika M. Buck

Chloe E. Canchola

Thomas W. Carey

Sean A. Carson

Jonah S. Caudle

Khalil M. Chew

Nicolas A. Clarke

Haley S. Clarkston

Sean J. Coffren

Taylor E. Comstock

Isabella S. Cost

Damon T. Costello

Nathan E. Coston

Aaron M. Cox

Landon T. Currie

Sidney M. Daniels

Rylan B. Dansereau

Megan L. Devine

Canon J. Drummond

Nathaniel P. Duvall

Kendal M. Faber

Austin E. Ferreira

Lorena I. Flanders

Dean S. Ford

Daniel Forman

Sean C. Foss

Aasya D. Freeland

Andrew R. Ghrist

Thomas M. Gorman

Michaela R. Graham

Lexin J. Granlund

Isaac B. Grater

Dylan E. Grenier

Cody J. Grove

Lorenzo D. Guttadauro

Andrew J. Hand

Rachael C. Heagy

Emma J. Helwig

Jana M. Hendricks

Blake L. Hill

Kelsey E. Hill

Garrett D. Hook

Gavin A. Hook

Olivia L. Hudson

Katelynne D. Janssen

David A. Johnson

Marcus L. Jones

Cameron D. Kapiskosky

Lauren M. Kleist

Aidan J. Kyle

Emily R. Latvala

Logan A. Latvala

Cassandra R. Lee

Brayden J. Lockwood

Sofia D. Lopez

Marley A. Mattingly

Marissa L. May

Myra E. McEntee

Christian E. Mitchell

Emily E. Moehle

Kayla M. Moffit

Spencer C. Moreland

Aidan P. Murray

Hannah M. Naron

Emerson J. Neal

Trent L. Newman

Blake A. Nichols

Peter T. Nowak

Ruvimbo N. Nzuwah

Cassie A. Olsen

Zander T. Overly

Jackson T. Parker-Mabbott

Matthew E. Piriz

Brandy R. Proctor

Taylor L. Ramberg

Camilo A. Riano

Amelia G. Richards

Jacob L. Richards

Natalie H. Richards

Gabriel J. Roach

Cole D. Romano

Conner F. Romano

Sofia G. Ronan

Alexander J. Ronn

Ryan D. Russey-Thyes

Joseph J. Scheungrab

Quinn A. Schuler

Emily H. Scrivener

Ashley J. Shawyer

Dakota C. Shelley

Elaina A. Shepardson

Braeden W. Smith

Evan W. Smith

Makayla M. Smith

Olivia L. Sparks

Xhayla N. Strickland

Gabrielle L. Sturdevant

Katrina R. Swanson

Ariana L. Tanouye

David J. Thompson

Katelyn R. Tkach

Yudith A. Torres

Jamison J. White

Kayleigh A. White

Robert B. Whitley

Alexander J. Wooge

David C. Wright

Isabella M. Zabec

Deva H. Zeybek

Doga Z. Zeybek

Grade 11

High honors

Emma J. Biehn

Dylan M. Bishop

Kiera J. Blunt

David M. Bolin

Drew L. Brinson

Jenna B. Catlett

Emily Y. Chan

Darrah L. Clime

Chad W. Connolly

Emma G. Cox

Caili R. Cunningham

Bre'Elle A. Dean

Chyrissa J. DeSantis

Zoe A. Dettmer

Ryan A. Dickson-Burke

Rachel M. Dorn

Sarah E. Dudley

Mackenzie E. Eversole

Nicholas P. Farber

Adam M. Fee

Thomas R. Foulkes

Aiden J. Fowler

Gabrielle S. Fox

Gage O. Gehrke

Darcia G. Gleason

Koy J. Greenwell

Kathryn R. Hanovich

Ian T. Hays

Juliana E. Hendricks

Summer I. Herbertson

Cameron L. Hodges

Megan N. Hollinshead

Joshua R. Hotchkiss

Jennifer G. Izaguirre Martinez

Zane R. Jacquot

Emma C. Johnson

Cecilia M. Kachurak

Bryce S. LaFollette

Amanda S. Lessard

Jeremy D. Litka

Ella P. Lively

Jessalee Loc

Jocelyn G. Luckett

Samuel N. Luckett

Molly K. McMaster

Aiden F. McPhillips

Jenna P. Moan

Madelyn M. Montgomery

Lauren N. Moorlag

Kyle C. Nielsen

Dominic J. Pellock

Donovan M. Powell

Carly A. Proctor

Amelia E. Rhonehouse

Grace L. Sawyer

Hannah T. Schiemer

Gabrielle R. Schmidt

Daniel T. Schneider

Andrew A. Schug

Taylor E. Stalnaker

Sadie R. Storm

Graham A. Tillett

Taylor N. Turley

Alyssa J. Vasko

Michael R. Warner

Allison M. Weaver

Honors

Kiersten N. Albright

Caroline G. Banholzer

Logan Q. Barger

Justin G. Barth

Ana R. Bolet Diaz

Gabrielle N. Bollino

Natalie P. Borowski

Alex D. Bowers

Shavonah A. Brooks

Joshua A. Bryan

McKenna R. Bryant

Charleigh M. Buckmaster

Violette F. Campbell

Samantha N. Chafin

Morgan J. Conner

Ashley M. Cooke

Isabella H. Cordero

Alyson E. Cox

Garrett R. Cox

Jacob K. Crain

Jacey L. Cramer

Elizabeth S. Crane

Jessica A. Cunningham

Gabriella M. DeCesaris

Layla A. Dunning

Leela C. Feehan

Aryanna M. Ferguson

Jackson T. Ferguson

Jamie V. Forgione

Michelle P. Forgione

Hugo C. Frazier

Mollie B. Garner

Jace C. Gass

Destiny M. Gates

Kamayah A. Grainger

Starra D. Grajales Murphy

Blessing O. Grant

Torrie S. Gray

Jack M. Greene

Deja M. Greenfield

Gabrielle M. Grim

Alayna M. Gruzenski

Mikale J. Gullace

Tyler S. Hager

Alayna K. Hall

Sean M. Heppe

Albert N. Herb

Connor D. Hoffman

Cameron P. Holmes

Aidan D. Holt

Travis B. Hook

Jewel L. Horsmon

Shania A. Hudson

Savannah R. Jackson

Kyle A. Jones

Koral E. Kent

Griffin J. Kinkade

Nicholas G. Kirschbaum

Michael J. Klepacz

Emma L. Koteff

Tyler J. Lacombe

Tyler R. Lawrence

Steven A. Lewis

Kirsten N. Lively

Jack A. Loeffler

Peace A. Manning

Alyssa C. Marshall

Jessica P. Matthews

Brianna N. McCabe

Hailey M. McCormack

Haile E. McCoy

Julie M. McLain

Alexander L. Merz

Hannah E. Miller

Nasir D. Miller

Ella J. Morrissey

Marisa V. Mozzetta

Ryan P. Mozzetta

Rhianna C. Munoz

Aidan J. Nahas

Jayden B. Newcomer

Chance A. Norvell

Kyle A. Norvell

Annabell M. Norwood

Alyssa F. Nuthall

Sophia I. Olivo

Judith E. Oller

Ariel N. Ozbaltaci

Tobey W. Page

Gabriele M. Parreira

Alex M. Parrish

Taylor J. Perez

Arianna N. Peters

Clara M. Phelps

Eli J. Piovesan

Matthew A. Plater

Norah E. Plater

Wyatt J. Powell

Guy T. Railey IV

Ellie C. Richardson

Braden A. Rodriguez

Jacob D. Rollins

John P. Ronan

Javonda D. Rowe

Christina L. Scott

Alyssa N. Sealey

Avery E. Shannon

Aaron J. Smith

Kailey K. Smith

Katie A. Souza

Brandon C. Stein

Kenneth R. Steuart

Taylor R. Stevenson

Jonathan R. Stoneburner

Lillian M. Swann

Adam L. Szatanek

Rolegh Leiben G. Tapungot

Josiah P. Taylor

Juliana R. Thomas

Dayvonte R. Threatt

Heidi H. Torre

Eric W. Umphries

Laura M. Vance

Lawson G. Vieley

Christopher M. Wade

Aiden J. Walker

Amarelis E. Walker

Madelyn R. Walter

Collin J. Walton

Kenneth E. Ward

Alyssa Watson

Bria Watson

Gavin A. Weaver

David A. Weeks

Austin W. Welch

Hannah M. White

Allie M. Wick

Joseph K. Williams

Lucas B. Woodburn

Brian W. Yates

Taylor A. York

Jesse T. Zeigler

LeOra G. Ziegler

Grade 12

High honors

Hannah L. Akil

Alexander J. Argeles

Preston R. Arnstein

Katherine T. Ataviado

Sydney N. Atkins

Brooke K. Ball

Essahe M. Barber

Seraphina C. Barberio

Candice L. Bauer

Lauren E. Bauer

James L. Bennett

Skye J. Bielstein

William B. Brinkmeyer

Emily A. Brosofsky

Julie A. Camden

Emily N. Ciardiello

Nina R. Clarke

Mei-Lien T. Cooley

Wesley I. Coston

Shylar M. Doster

Jordan A. Ealley

Abigail C. Elliott

Harrison M. Faidley

Brian J. Ferreira

Benjamin J. Futchko

Shawna E. Ganley

Lacey M. Garner

Olivia P. Gehrke

Wyatt V. Geisler

Amber H. Gieske

Claire E. Gilreath

Jane M. Gorman

Kelly M. Gorman

Kayla J. Granlund

Genesis G. Grant

Brianna L. Habbert

Maxwell T. Harris

Anela K. Harvey

Taylor E. Hastings

Brianna M. Henson

Andrew W. Hickey

Frances E. Hill

Quintin J. Hilton

Lena J. Hoetzlein-Sirman

Taya M. Hoetzlein-Sirman

Hizikiel M. Holloman

Lillian T. Huynh

Leonard M. Johnson

Rhiley S. Jones

Sara E. Jones

Michael W. Joseph

Breanna M. Kekesi

Anna E. Kleist

Jacob A. Krell

Catelynn M. Kreutzer

Carson M. Kyle

Chloe E. Marlette

Sarah E. Mauser

Victoria R. McAnney

Cole T. McCarthy

Jayden T. McDonald

Jenna E. McMaster

Kimberly J. Miller

Quinn M. Mulvihill

An K. Nguyen

Chloe F. Niedzielski

Lena M. Olsen

Elizabeth G. Poissant

Hannah G. Rocks

David N. Rodriguez Prelipcean

Alivia A. Rogers

Molly C. Ruiz

Audry W. Rush

Reese A. Scarlata

Andrew M. Schneider Jr.

Jaron E. Scott

Jeremiah S. Soper

Shaina D. Taylor

Connor L. Thrasher

Cameron A. Vinson

Callie C. Walker

Carlie J. Wiseman

Trevor S. Wolf

Patrick C. Zawislak

Honors

Tyler W. Aikin

Amanda M. Anderson

Joshua J. Anderson

Samuel Q. Antonielli

Leandra C. Bache

Shelby L. Bandelow

Jaylen A. Bennett

Mitchell S. Bennett

Kailah M. Beveridge

Lawrence D. Binns

Kyree J. Blunt

Grant A. Boswell

Armando D. Bracero

Arriyana S. Bracero

Jacob R. Brickell

Zachary W. Bruce

Brendan M. Buck

John K. Calamoneri

James C. Canchola

Kelly J. Cartagena Yestramski

Jack W. Carver

Tyler J. Cassidy

Lucien R. Claude

Mary E. Cook

Emily L. Corcoran

Tymothy J. Cranford

Jacob S. D'Leon

Kirsten B. Daugherty

Brynna R. Donor

Clara R. Drummond

Amber L. Elliott

Donovan W. Elliott

Shane M. Elliott

Shannon C. Feehan

Rosalia M. Ferrante

Ian A. Flanders

Leanna A. Frame

Geremey A. Freeman

Sophie E. Futchko

Kayla M. Gray

Mallory E. Gray

Nicole R. Gray

Hayden L. Gribble

Giuliano R. Guttadauro

Todd W. Harrod Jr.

Kylie N. Hartwell

Savannah L. Hersh

Amanda M. Hewitt

Taylor N. Higgs

Todd M. Ireland Jr.

Robert J. Ireland

Colin W. Jacobson

Brynan M. Janssen

James R. Jeffries

Matthew Z. Johnson Jr.

Chardonnae L. Jones

Hayley R. Jones

Hunter J. Kasulke

Faith A. Keller

Alexander B. Kinkade

Chase A. Krolczyk

Christopher A. Kulp

Preston J. LaBonte

Cheyenne J. Leagan

Richard C. Lewis Jr

Ayanna L. Mackall

Nadia G. Magsamen

Tyler J. Matti

Hannah E. Moren

Caroline V. Morey

Diaya N. Moss

Alyssa R. Murphy

Jacob P. Murphy

Jennifer C. Nixdorf

Camille E. Nobles

David F. Nobles

Joseph P. Nowak

Kelsey M. Phipps

Emma M. Pike

Shannon L. Prout

Arianna M. Rice

Jessica M. Riggs

Grashay K. Roberts

Christopher D. Roper

Emma J. Schiemer

Emily Sepulveda

Brady M. Sharp

Christian B. Shepardson

John P. Shoemaker

Keleigh M. Smith

Reagan E. Smith

Michael I. Solomon

Shane H. Stencel

Reagan S. Steuart

Eric M. Svendgard

Ashton T. Toledo

Hailey G. Unger

Hannah E. Vance

Colin M. Wargo

Gabrielle A. White

Edward L. Williams III

Christian A. Wood

Robert S. Wood

Dakota D. Wright

Alyssa N. Xander

Justin D. Young

Adam A. Zahringer

Dylan G. Zimmer