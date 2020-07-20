Mill Creek Middle

Dalanie Agambar

Ryley Allen

Damien Allen

Samuel Alston

Anthony Amadio

Michael Amadio

Griffin Anthony

Laura Armiger

Jaiden Arrington

Trajan Ayers

Erik Baker Jr.

Mason Banks

Justin Barkwill

Summer Barnett

Livy Biggans

Abigail Birch

Drew Bishop

Hailey Bissonette

Tristin Borgholthaus

Kyli Bowen

Michael Brawley

Brooke Bryant

Kam'Ron Bryant

Jaliyah Buck

Nickolas Burnett

Christopher Castillo

Jessica Cecil

Anysha Chase

Jeramiah Chatman

Melvin Cheng

Caleb Clauser

William Clay

Kaycee Clements

Katie Clutts

Chelsea Cogborn

Angelina Corbin

Alexander Cumers

Emma Curtin

Trevor Dalton

Caleb Davila

Talen Davis

Carmella DelGiudice

Jessica Dodson

Jackson Dole

Dominic Dorwart

Justin Dykstra Jr.

Tanner Eaches

Lillian Erickson

Alexa Estrada

Nathan Farley

Taylen Fenton

Stefan Fernandez

Jaden Fowler

Allison Gallagher

Dominique Gantt

Kaleb Ghadaki

Ashton Gilbert

Lillian Grabarek

Moier Graham

Jaliyah Gray

Hailey Gray

Madison Gschwend

William Hagan

Darren Hairston

Chloe Harrell

Malayesha Harrod

Malik Harrod

Lydia Hart

Ace Harvey

Charles Harvey

Jonathan Harvey

Cadence Hawkins

Taylor Hawkins

Daemon Hecht

Cory Herbinko

Antonio'Ya Hines

Christian Hoad

Karmyn Hoffman

Kera Holland

Brooke Hollingsworth

Taylor Holman

Ethan Hood

Phoenix Jackson

Devin Jackson

Lillian Jacobs

Juliana Johns

Jakiya Johnson

Robert Johnson

Amber Jones

Dashawn Jones

Journey Kalins

Kevin Knott

Caleb Koscielniak

Gwen Lacouture

Lilly Lankford

Katherine Latham

Jahmere Leach

Heidi Lehan

Catherine Lehman

Shayne Robert Long

Brooklyn Lopez

Shakeya Mackall

Morgan Mackler-Metcalfe

Abigail Marburger

Sydney Marchek

Dakota Mazyck

Kevin McCaffity

Victoria McCreary

Keniyah McGill

Joshua Messink

Aidan Meunier

Mackenzie Milby

Alicyn Miles

Conner Milliken

Tanishk Modi

Mi'chaelyn Morris

Lily Murillo

Peyton Murphy

Jonathan Musser

Austin Nancarrow

Callie Nicholson

Camren Norwood

Amy Ontko

Adrianna O'Palko

Kathleen Orr

Christopher Ortiz

Isaac Otrompke

Zaire Parker

India Parker

Branson Perkins

Brian Platz

Jason Platz

Nya Pledger

Angelina Polk

Warner Quinn

Gavin Reed

Brooklyn Remus

Malachi Richard

Shelby Ripp

Isabel Romero

Theodore Santos

Elena Saucedo

Hannah Scaggs

Hayden Scott

Jayla Sergent

Sophia Shiffer

Benjamin Shifflett

Demitry Simmons

Elizabeth Sisson

Gavin Sleeth

Kyla Smith

Dustin Stephens

Caroline Stewart

Devin Stewart

Macie Stillwell

Mason Suite

Maegan Swales

Emmanuel Thompson

Chelsea Thorne

Katelynn Tinsley

Ryan Townsend

Kyra Turnbloom

William Van Hooser

Natalie VanDeVander

Avery Vaulina

Daniel Velasquez

Suha Wahid

Eliena Watts

Kaileigh Weems

Robert Weir

Braden White

Chamya White

Darienne White

Ragen Wilkinson

Johnathon Willoughby

Summer Wilson

Brooklyn Winfrey

Bradley Winfrey

Chase Wood

Andrew Wroten

Kaylee Yates

Randolph Young Jr.

Ashley Zachary