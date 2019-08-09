Grade 9

High honors

Annabelle Argeles

Robert Baggett

Peter Bendle

Mackenzie Blackwell

William Bradshaw

Camden Brooks

Amanda Brower

Isabella Crum

Chloe Cunningham

Julia Devine

Marco Dorsett

Brooke Ellis

Samantha Flowers

Jace Gause

Madison Goehle

Jane Hance

Emily Hayden

Sommer Hill

Cordell Holland Jr.

Samuel Horn

Aamaly Hossain

Kathryn Hoyle

Sophie Hubbard

Megan Humm

Tessa Hunt

Elijah Jones

Sarah Jones

Sofia Jones

Summer Keefe-Strickler

Hannah Ketcham

Cameron King

Rebecca Knoops

Ian Kolaja

Bradley LeFever

Joseph LoVecchio

Jack MacMillan

Jacob McConnell

Nathaniel McConnell

Alexa McKay

Connor McLaughlin

Riley McLaughlin

Brynn Oakley

MaKiyah Parker

Sydney Parlett

Carissa Parmer

Callie Patterson

Nicholas Pirchio

Ryan Polk

Zoe Posch

Marisa Powell

Kendall Purcell

Gregory Puttlitz

Hayden Reeves

Madelyn Renzi

Jon Salo

Joshua Shank

Hailey Slone

Aidan Smyth

George Spence IV

Abigail Spence

Michael St. Marie

Claire Summa

Jack Thornton

Hallie Tran

Adam Valesky

Matthew Wenk

Mackenzie Wheelock

Ava Wilson

Ella Womer

Ella Wyrostek

Sydney Yankanich

Gigi Zhuo

Honors

Parsa Akbari

Brooke Allman

Nathan Amani Luiru

Luke Andrews

Owen Andriani

Morgan Anglim

Amreen Anowar

Kamila Avila

Alexander Awalt

Chance Azevedo

Sydney Balkman

Faith Ball

Katelyn Barbarino

Avey Barillaro

Jacob Barksdale

James Barry

Ashley Beaudin

Anthony Berberian

Jack Bertram

Hannah Bingham

Mackenzie Bingham

Nathaniel Blackwelder

Zachary Blankenship

Dane Bodmer

Abigail Boley

Lucie Boyd

Cason Bradford

Mackenzie Bronk

Michael Bronk

Christopher Brophy

Sophia Brumley

Alexander Byrd

Shelby Caruso

Elise Case

Megan Cashman

Shayna Catucci

Tyler Chaney

Adriana Ciccone

Kayla Clark

Hayden Cleary

Eliza Cochran

Fallyn Collins

Cameran Colombo

Michael Constantino

Aubrey Cook

Zachary Crounse

Corinne Daley-Heisey

Caitlin Daniels

Anna Delgado

Korbin Dick

Ariel DiToto

Zack Dobson

Veronica Dolan

Melissa Donaldson

Benjamin Dorsett

Savannah Downey

Leonidas Duckett

Madison Dunn

Mara Durham

Taleah Epps

Julia Erickson

William Fairweather

William Fleitz IV

Ty Fleming

Lindsay Fleshman

Jacob Forsht

Anthony Frazier

Allie Frederickson

Morgan Futrell

Leandro Garcia-Chavez

Maxwell Gingue

Corbin Glass

Giovanni Gomez

Natalie Greever

Samiah Gross

Aaron Hall

Andrew Hall

Sierra Hammond

Benjamin Handler

Nicholas Harbaugh

Madison Harkness

Kyra Harper

Jason Harrington Jr.

Maliyah Hatchell

Garrett Heiston

Luz Hernandez

Benjamin Heyer

April Higgs

Shatore Hill

Dymon Hines

Samantha Hodges

Cody Howard

Samuel Hubbard

Seth Humler

Caleb Hyder

Brian Irving

Nathan Jarman

Jayla Jimenez

Cameron Jones

James Jones

John Jones

Ty Kashporenko

Bradley Kelly

Dakhiya Kelly

Dominic Kendrick

Ethan Keppler

Ethan Knepper

Cayla Kriner

Kaitlyn Kuczynski

Sophia Laserna

Christopher Lehr

Destiny Lewis

Holly Lewis

Ryan Lindsey

Kyle Luckett

Carson Mack

Morgan Malatesta

Madelyn Mallonee-Reed

Seth Markowitz

Sophia Violeta Marti

Makaylee Martin

Michael Mathis

Lauren McCauley

Brenna McLaren

Sydney McVicker

Tanner Meterko

Coy Mills

Aliyah Morgan

Julia Mozingo

Aiden Murphy

Payton Nagi

Kate Nealon

Nathan Newton

Riley Nikolaus

Thomas Nisson

Delaney O’Conner

Jordan O’Donnell

Zachary Olson

Layla Oppong

Dillon Otero

Sarah Parks

Austin Passemante

James Patin

Megan Perry

Abigail Peterson

Hayden Phillips

Mackenzie Pierce

Benjamin Pinto

Leah Powell

Layla Preston

Devin Prinsen

Elizabeth Pulliam

Owen Raley

Ashton Reedy

Kelly Regan

Marissa Reggettz

Kristen Renner

Christine Roberts

Seren Roberts

Christina Rose

Hayden Rose

Kaleb Ross

Olivia Rossi

Madison Ruhl

Eric Scheleur

Abigail Sellner

Kylie Sellner

Madelyn Sellner

Cole Simpson

Sukhman Singh

Emily Smith

Ethan Sparks

Brandon Stein

Connor Stokes

Katelyn Sypolt

Alexa Szyjka

Jacob Tavani

Canon TeSelle

Jack Thon

Alyssa Timko

Carley Tolson

Presleigh Vagnier

Rose Van Dyke

Tabetha Vermette

Donnell Wallace

Travon Wallace

Lacy Walter

Jacob Weatherly

Mya Webb

Lucy Weisburgh

Emma Welch

Alexis Wentela

Gavin Whittington

Gavin Wilbur

Riva Will

Andrew Winternitz

Ryan Wood

Alayna Wooten

Rebecca Wright

Asher Zwick

Grade 10

High honors

Esha Ahmad

Ruhaan Ahmad

Camryn Baker

Isabel Bateman

Camryn Beaver

Rheanna Bissett

Madalynn Bowen

Olivia Brague

Sydney Brooke

Nathaniel Carey

Noelle Carpenter

Jacob Carter

Brooklyn Colona

Anna Corteville

Rachel Deresky

Leigha Dick

Joseph DiPietri

Allison Droneberger

Jade Durham

Sarah Eliff

Declan Fitzgerald

Connor Fortenbery

Garett Gaare

Megan Gaare-Frazee

Joel Galarza

Jasmine Heminger

Grace Henderson

Eastan Hutchison

Alissa Jester

Shelby Johnson

Caroline Jurney

Haley Lawson

Teiajanae Leake

Marissa Lee Sang

Abigail Litton

Sophia MacDonald

Olivia Martin

Hailey Mattison

Timothy McKirgan

Hunter McNamee

Olivia Miller

Joseph Munley

Parker Nickels

Nicholas Olson

Oakley Olson

Kaiya Pankey

Brianna Pierce

Brooke Poirier

William Rathgeb

Leanne Rupp

Abigail Setzfand

Caleb Shank

Sophia Skolnick

Cemille Smedley

Dominic Smith

Kaitlyn Straub

Isabelle Summers

Nima Talebi

Olivia Thompson

Mackenzie Thorne

Jenna Tompkins

Kayla Turner

Claire Voshell

Rachel Wilmot

Alex Younkers

Honors

Ryan Adams

Ariana Alvarez Morales

Kaitlyn Anglim

Ryan Arias

Cody Baxa

Isabelle Beach

Alanna Bell

Sophie Benedict

Sidra Blackwelder

Raven Sky Boehm

TaMia Bradshaw

Svetlana Brannon

Audrey Buckler

Isaiah Burger

Abby Burke

Rachel Burley

Jenna Busl

Kealy Carter

Jocelyn Castillo

Vivian Chambers

Johnny Chen

Sean Coates

Edward Coffren V

Isabella Cogliandolo

Samantha Collins

Cassidy Cooper

Christopher Cordova

Melissa Corrado

Natalie Crawford

Alina Creek

Jaylee Crum

Kellen Cundiff

Peyton Curl

Ethan Dabbs

Destiny Dandridge

Allana DeHart

Hunter Deibler

Mackenzie Detoto

Danielle Dimitch

Kylie DonBullian

Griffin Donnelly

Ian Downs

Logan Duerr

Dominick Duvall

Hailey Edwards

Gabrielle Elbrecht

Samantha Elliott

Zachary Ellis

Luke Emory

Tia Epps

Samuel Erickson

Olivia Ervin

Anna Finn

Sean Flynn Jr.

Samuel Foltz

Daniel Fowler

Nicole Fullmer

Vianna Garcia

Dylan Garrett

Sarina Gaub

Rachel Gazelle

Erin Glasier

Aidan Gordon

Coriel Grannis-Ezell

Savannah Graves

YaRon Gray

Camdyn Gregory

Catherine Grier

Delaney Grierson

Ariyanna Gross

Kaelyn Grupper

Cheyenne Guimond

Lauren Hale

Lael Hameed

Emma Hansen

Jackson Harbaugh

Hudson Harper

Amber Harris

Griffin Harris

Leah Hartley

Jayda Hawkins

Natalie Herchenroeder

Jacob Heyer

Hannah Hillyer

Jaimie Hooe

Ellen House

Caitlin Huey

Keara Huey

Lilyan Hunt

Garrett Hurley

Ricky Jiang

Adelaide Johnson

James Johnson

Ashley Jones

Jahanah Jones

Jacob Kalb

Karoline Kampsen

Jillian Karbett

Gurleen Kaur

Ava Kneale

Bradley Krick

Sarah Krivitzky

Rachel LaChance

Dahlia Lamb

Kathryn Lawless

Eliseo Lazo

Lincoln LeHew

Craig Lester

Tosawi Lynch

Hannah Mack

Madison MacWilliams

Noah Mangen

Akira Markham

Nicole Marquis

Madison Martin

Robert Martin

Emmalee Mayor

Delia Melters

Karlie Menoche

Nina Mignardi

Savannah Miles

Dylan Miller

Kailey Miller

Gabriel Mirasola

Adriana Money

Atheena Montiel-Lopez

Makayla Morgan

David Morris

Joseph Mueller

Daniel Murray

Rian Neal

Joe Nicholson

Mackenzie Nicolas

Bre Nonnemacher

Alton Norris

Nathaniel Norris

Kamryn Norton

Quinn Noyes-Warnick

Lauren O’Brien

Bree Oakley

Kaci Oliver

Ryan Ortenzo

Christopher Osborne

Jacob Osterloh

Giulianna Petrillo

Olivia Phillips

Jerome Pickeral

Aidan Pinkham

Patrick Pizzillo

Nijel Pressley

Eliya Price

Kaila Pruitt

Lucy Ramos

Kaitlyn Rayfield

Jonathan Redhage

Anniston Reeves

Ashley Rae Remz

Tory Ridgeway

Jacob Riggleman

Riley Robeson

Steven Robinson

Malayasia Rodriguez

Madison Rusk

Aaron Sanders Jr.

Emma Sanders

Kyle Sarrett

Hannah Scheibach

Rebecca Schlehuber

Hayden Schleper

Cayley Schofield

Dana Seeram

Jacob Sharpe

Kendall Shaver

Lennon Sherman

Evan Short

Nicco Siciliano

Richard Simpson III

Michael Simpson

Mariah Singh

Turner Smigelski

Kira Spargo

Samantha Spears

Tyler Stanbery

Kayla Stevens

William Stevenson

Tamara Stewart

Rylee Strickland

Jacob Stringham

Jordyn Talbott

Ashton Tatum

Connor Therrien

Spencer Tucker

Shyla Tyree

Raymond Valentine

Caitlin Walling

Nolan Walters

Lake Walton IV

Jacquelynn Wealer

Hannah Weyand

Gerald Whittington

Natalie Williams

Madelyn Wilson

Adriana Wimmer

Jordan Wood

Nicholas Wood

Brooke Yates

Tyler Zehring

Oliver Zwinge

Grade 11

High honors

Sarah Ashe

Elisabeth Ballard

Alonzo Barber

Abrielle Bender

Andrew Brower

Lauren Butz

Elizabeth Coffren

Julia Cooper

Ashley Cope

Matthew Crigler

Jada Davis

Zachary Detoto

Nathan DiGirolamo

Celia Doherty

Annabelle Dorsett

Hannah Doyle

Leah Emerson

Sara Fields

Charlotte Gause

Peyton Gregory

Nyah Hartwell

Brooke Heiston

Kylie Hillen

Nathaniel Horn

Aaransa Hossain

Anthony Hotton

Bryce Howard

Ethan Hunt

Jake Hurley

Matthew Jarman

Hannah Johnson

Ryan Keller

Jordan Kinzler

Tegan Leese

Diamond Lewis

Rachel McGovern

Jason McNult

Kayla McVey

Sarah Meador

Ansley Meccia

Alexandra Monaghan

Kaleigh Mulligan

Julia Murphy

Sallie Negus

Abigail Nguyen

Emma Orange

Alexandra Pinkham

Lesley Porterfield

Jaidyn Raby

Savannah Richardson

Aaliyah Roach

Shannon Salo

Rachel Sanders

Charity Smith

Caroline Stansbury

John Sulier

Tiffany Taylor

Devin Tran

Erek Valesky

Kylie Varney

Amanda Vecchio

Honors

Toni Abney

Thomas Akers

Gabriel Amisano Colon

Courtney Anderson

Sean Andraka

Raymond Andrews

Phoebe Bailey

Nicholas Ball

Maggie Barrick

Cole Bauguess

Joshua Bauman

Christina Beach

Savanna Beaulac

Harlan Belanger

Nathanial Bell

AnnaGrace Berry

Robert Blasetti

Steven Brissette III

Madelyn Bronk

Alexa Brumley

Serena Buckler

Mary Buettner

Christa Calderwood

Paige Carmean

Sophia Carter

Ian Case

Mason Case

Nikky Chen

Noah Chin

Hailey Croce

Wesley Crofoot

Joanna Crowe

Madison Cucuzza

Kelsey Culbert

Elizabeth Cullens

Jason Daly

DeAndre Dandridge

Jonathan Davis

Angela Denny

Natalie Devine

Michela Dorsett

Naomi Dorsett

Jason Duke

Tyler Eckenrode

Joseph Enfinger

Justin Evans

Brian Falvey

Trace Farrar

Jack Fiacco

Rex Fleming

Kristian Font

Samantha Forsht

Sydney Futrell

Joseph Gallo

Shaun Geare

Kelsie Gibson

Kerbie Gibson

Cooper Girard

Gavin Glaubitz

Jamie Griffith

Camden Hall

Rayonna Harcum

Grace Hayden

Casey Heim

Brooklyn Heise

Christian Hemberger

Hannah Higginbotham

Calvin Holland Jr.

Hannah Homick

Jacob Hunting

Sydney Hutchinson

Tia Jackson

Isabelle Janusz

Jens Jensen

Joshua Johnson

Aidan Johnston

Amaya Jones

Raychel Jones

Helena Jost

Jenna Kidd

Camille Kinder

Bailey King

Ricky Kong

Julia Lee

Shelby Lin

Jarrett Loeffler

Mason Longfellow

Grace Malba

Alexander Marquis

Jillian Martin

Steven Mathias

Chantele McCray

Eliza McLane

Morgen McLaughlin

Noah McNamee

Natalie Mellen

Taylor Michael

Justin Middledorf

Riley Minner

London Mirasola

Benita Misago

Peyton Mitchell

Nyla Moore

Olivia Mordecai

Savannah Morris

Lauren Murphy

Sydney Nauman

Madison Neall

Jade Nelson

Apollo Nguyen

Andrew Noe

Ryan-Alan O’Leary

Joshua Okoroji Schaeffer

Chimnenye Okoroji

Keith Parks

Aynia Paschall

Geena Peckman

Joshua Penn

Emily Peterson

Brandon Phelps

Ben Pigg

Lindsey Pirchio

Nya Plater

Reston Potter

Amanda Prestipino

Scott Purcell

Grace Raby

Kaitlyn Renner

Thea Rogers

Zoe Roth

Isabella Russo

William Schatz

Alexander Sheehan

Jessica Sheets

Alex Shilling

Cecelia Shilling

Nicholas Simirtzakis II

Emily Sloskey

Tyler Smith

Marquise Spriggs

Marlena St. Jean

Zachary Staver

Scott Stewart Jr.

Angel Stringer

Jessica Taber

Gabriel Teets

Megan Tillini

Allison Timbario

Taylor Tolson

Kayla Torres

Alaina Triantafilledes

Angela Tucker

Lindsay Twining

Mara Wagner

Hailey Watkins

Zachary Weatherbee

Tyler Will

Sydney Williams

Jayla Wilson

Brandon Woehlke

Parker Wolf

Elizabeth Wyrostek

Michael Yankanich

Grade 12

High honors

Janae Ackerman

Luke Brunworth

Catherine Bubser

Jenna Carpenter

Peyton Caylor

Elizabeth Cerrito

Regan Collins

Ethan Connor

Nicholas Cook

Joseph Crunkleton III

Mason Davidson

Journey Davis

Rhoan Dennis Jr.

Kendall Dent

Sarah Donaldson

Logan Douglas

Ethan Droneberger

Nathaniel Evans

Erin Fagan

Rose Fiacco

Margaret Fowler

William Fraher

Luke Hakun

Sean Hale

Delany Hardisty

Keely Harper

Katherine Hartwell

Michaela Hawkins

Alexandra Herrera

Emma Hillyer

Trinity Holland

Mae Howlin

Natalie Ivy

Amy Jiang

Robert Jones

Skyler Jones

Daezha Kirk

Samantha Koch

Kevin Laing

Megan Layman

Marcus Lee Sang

Jack Lehnhardt

Bryce Leslie

Zoey Masters

Andrew McKay

Jenna Mehls

Joseph Melcher

Gabriel Mignardi

Daniel Miller

Rachel Munley

Allison O’Brien

Emma O’Kane

Kaitlyn Parks

Johnna Parlett

Valerie Parmer

Anna Patterson

Mi’Angela Plater

Victoria Plaudis

Rachel Plumley

Rashawn Pressley

Ryan Purcell

Ciera Roach

Skylar Simpson

Preston Southan

Jacob Spruill

Nathaniel Therrien

John Tilton

Dillinger Weis

Abigail Weyand

Nicholas White

Rachael Yocum

Andrew Younkers

Hannah Zwick

Honors

Amanda Adams

Samson Allen

Madeline Ashworth

Elise Bailey

Maura Baker

Evan Basom

Eric Bennett

Madison Bishop

Isaac Boone

Eden Bradshaw

Christopher Brandts

Isabelle Buckler

Leah Bullocks-Haynes

Brittney Burke

Khloe Byrne

Elias Campbell

Casey Camponeschi

Joseph Carter III

Kailey Catucci

Alison Chase

Kailyn Chase

Jackson Chewning

Anthony Ciccone

Dajon Claggett

Edward Cleary

Cameron Cole

Cullen Colgan

Oneka Connor

Dakota Cress

Garrett Cullember

Jade Delvalle

Claudia Dolan

James Doonan

Gabriel Duff

Emily Dunsmore

Bryan Endres

Christopher Endress

Peter Ervin Jr.

Christopher Evans

Tanner Everhart

Kaitlyn Farrar

Hallie Fedorchak

William Fields III

Brian Freschi

Isabella Gallagher

Catherine Garcia

Hannah Garcia

Stewart Gibson

Isaiah Green

Joshua Greenwell

Arianna Griffin

Dylan Guss

Joshua Hall

Gabriela Harmon

Jacob Harten

Brett Hartman

Kayla Hatfield

Brady Heiges

Jasmine Holland

Justin Holland

Austin Hood

Jillian Howell

Dylan Hyland

Liam Jackson

Corinne Jarboe

Emily Jester

Zachery Johnson

Lauren Johnston

Brianna Keegan

Carson King

Abigayle Kingsbury

Abraham Kla

Madison Kotoriy

Sydney Krakat

Wren Lake

Isabel Laserna

Noah Lee

Taylor LeGrand

Grayson Lewis

Alessa Locke

Thomas Mackall Jr.

Miah Magallanes

Gabriel Maglaqui

Lindsey Marquardt

Emily Maslanik

Samantha McGregor

Daniel McKirgan

Aliyah Miller

Brent Moffatt

Reanna Mohammed

Madison Mooney

Matthew Muffley

Ryan Nebel

Anh Khoa Nguyen

Ben Ogle

Rebecca Oldham

Jordan Olson

Kirra Orescan

Rebecca Ortenzo

Taylor Parker

Courtney Pelkey

Chasady Penner

Haylee Plaudis

Samantha Plumley

Jacob Purcell

Dylan Rayfield

Jason Remington

Reece Remington

Ashly Reyes-Leal

Dominick Richardson

Thomas Ridenour

Justin Ross

Jake Schutt

Tatumn Scott

Nicholas Sikora

Anthony Simpson

Emma Smialek

Jenna Smith

Luke Smith

Noah Stawinski

Alexis Stefanic

Kierra Stevens

Abigail Sutphin

Kennedy Tatum

Marianne Thayer

Amara Thomas

Jacob Thompson

Lindsey Thompson

Zoe Toribio

Ethan Turner

Carson Vaeth

Meredith Walters

Tytieonna Watkins

Dana Weckel

Tatyana White

Nathan Williams

Cameron Wilson

Haylee Womer

Quentin Woodall

Ashley Woodson