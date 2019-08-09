Grade 9
High honors
Annabelle Argeles
Robert Baggett
Peter Bendle
Mackenzie Blackwell
William Bradshaw
Camden Brooks
Amanda Brower
Isabella Crum
Chloe Cunningham
Julia Devine
Marco Dorsett
Brooke Ellis
Samantha Flowers
Jace Gause
Madison Goehle
Jane Hance
Emily Hayden
Sommer Hill
Cordell Holland Jr.
Samuel Horn
Aamaly Hossain
Kathryn Hoyle
Sophie Hubbard
Megan Humm
Tessa Hunt
Elijah Jones
Sarah Jones
Sofia Jones
Summer Keefe-Strickler
Hannah Ketcham
Cameron King
Rebecca Knoops
Ian Kolaja
Bradley LeFever
Joseph LoVecchio
Jack MacMillan
Jacob McConnell
Nathaniel McConnell
Alexa McKay
Connor McLaughlin
Riley McLaughlin
Brynn Oakley
MaKiyah Parker
Sydney Parlett
Carissa Parmer
Callie Patterson
Nicholas Pirchio
Ryan Polk
Zoe Posch
Marisa Powell
Kendall Purcell
Gregory Puttlitz
Hayden Reeves
Madelyn Renzi
Jon Salo
Joshua Shank
Hailey Slone
Aidan Smyth
George Spence IV
Abigail Spence
Michael St. Marie
Claire Summa
Jack Thornton
Hallie Tran
Adam Valesky
Matthew Wenk
Mackenzie Wheelock
Ava Wilson
Ella Womer
Ella Wyrostek
Sydney Yankanich
Gigi Zhuo
Honors
Parsa Akbari
Brooke Allman
Nathan Amani Luiru
Luke Andrews
Owen Andriani
Morgan Anglim
Amreen Anowar
Kamila Avila
Alexander Awalt
Chance Azevedo
Sydney Balkman
Faith Ball
Katelyn Barbarino
Avey Barillaro
Jacob Barksdale
James Barry
Ashley Beaudin
Anthony Berberian
Jack Bertram
Hannah Bingham
Mackenzie Bingham
Nathaniel Blackwelder
Zachary Blankenship
Dane Bodmer
Abigail Boley
Lucie Boyd
Cason Bradford
Mackenzie Bronk
Michael Bronk
Christopher Brophy
Sophia Brumley
Alexander Byrd
Shelby Caruso
Elise Case
Megan Cashman
Shayna Catucci
Tyler Chaney
Adriana Ciccone
Kayla Clark
Hayden Cleary
Eliza Cochran
Fallyn Collins
Cameran Colombo
Michael Constantino
Aubrey Cook
Zachary Crounse
Corinne Daley-Heisey
Caitlin Daniels
Anna Delgado
Korbin Dick
Ariel DiToto
Zack Dobson
Veronica Dolan
Melissa Donaldson
Benjamin Dorsett
Savannah Downey
Leonidas Duckett
Madison Dunn
Mara Durham
Taleah Epps
Julia Erickson
William Fairweather
William Fleitz IV
Ty Fleming
Lindsay Fleshman
Jacob Forsht
Anthony Frazier
Allie Frederickson
Morgan Futrell
Leandro Garcia-Chavez
Maxwell Gingue
Corbin Glass
Giovanni Gomez
Natalie Greever
Samiah Gross
Aaron Hall
Andrew Hall
Sierra Hammond
Benjamin Handler
Nicholas Harbaugh
Madison Harkness
Kyra Harper
Jason Harrington Jr.
Maliyah Hatchell
Garrett Heiston
Luz Hernandez
Benjamin Heyer
April Higgs
Shatore Hill
Dymon Hines
Samantha Hodges
Cody Howard
Samuel Hubbard
Seth Humler
Caleb Hyder
Brian Irving
Nathan Jarman
Jayla Jimenez
Cameron Jones
James Jones
John Jones
Ty Kashporenko
Bradley Kelly
Dakhiya Kelly
Dominic Kendrick
Ethan Keppler
Ethan Knepper
Cayla Kriner
Kaitlyn Kuczynski
Sophia Laserna
Christopher Lehr
Destiny Lewis
Holly Lewis
Ryan Lindsey
Kyle Luckett
Carson Mack
Morgan Malatesta
Madelyn Mallonee-Reed
Seth Markowitz
Sophia Violeta Marti
Makaylee Martin
Michael Mathis
Lauren McCauley
Brenna McLaren
Sydney McVicker
Tanner Meterko
Coy Mills
Aliyah Morgan
Julia Mozingo
Aiden Murphy
Payton Nagi
Kate Nealon
Nathan Newton
Riley Nikolaus
Thomas Nisson
Delaney O’Conner
Jordan O’Donnell
Zachary Olson
Layla Oppong
Dillon Otero
Sarah Parks
Austin Passemante
James Patin
Megan Perry
Abigail Peterson
Hayden Phillips
Mackenzie Pierce
Benjamin Pinto
Leah Powell
Layla Preston
Devin Prinsen
Elizabeth Pulliam
Owen Raley
Ashton Reedy
Kelly Regan
Marissa Reggettz
Kristen Renner
Christine Roberts
Seren Roberts
Christina Rose
Hayden Rose
Kaleb Ross
Olivia Rossi
Madison Ruhl
Eric Scheleur
Abigail Sellner
Kylie Sellner
Madelyn Sellner
Cole Simpson
Sukhman Singh
Emily Smith
Ethan Sparks
Brandon Stein
Connor Stokes
Katelyn Sypolt
Alexa Szyjka
Jacob Tavani
Canon TeSelle
Jack Thon
Alyssa Timko
Carley Tolson
Presleigh Vagnier
Rose Van Dyke
Tabetha Vermette
Donnell Wallace
Travon Wallace
Lacy Walter
Jacob Weatherly
Mya Webb
Lucy Weisburgh
Emma Welch
Alexis Wentela
Gavin Whittington
Gavin Wilbur
Riva Will
Andrew Winternitz
Ryan Wood
Alayna Wooten
Rebecca Wright
Asher Zwick
Grade 10
High honors
Esha Ahmad
Ruhaan Ahmad
Camryn Baker
Isabel Bateman
Camryn Beaver
Rheanna Bissett
Madalynn Bowen
Olivia Brague
Sydney Brooke
Nathaniel Carey
Noelle Carpenter
Jacob Carter
Brooklyn Colona
Anna Corteville
Rachel Deresky
Leigha Dick
Joseph DiPietri
Allison Droneberger
Jade Durham
Sarah Eliff
Declan Fitzgerald
Connor Fortenbery
Garett Gaare
Megan Gaare-Frazee
Joel Galarza
Jasmine Heminger
Grace Henderson
Eastan Hutchison
Alissa Jester
Shelby Johnson
Caroline Jurney
Haley Lawson
Teiajanae Leake
Marissa Lee Sang
Abigail Litton
Sophia MacDonald
Olivia Martin
Hailey Mattison
Timothy McKirgan
Hunter McNamee
Olivia Miller
Joseph Munley
Parker Nickels
Nicholas Olson
Oakley Olson
Kaiya Pankey
Brianna Pierce
Brooke Poirier
William Rathgeb
Leanne Rupp
Abigail Setzfand
Caleb Shank
Sophia Skolnick
Cemille Smedley
Dominic Smith
Kaitlyn Straub
Isabelle Summers
Nima Talebi
Olivia Thompson
Mackenzie Thorne
Jenna Tompkins
Kayla Turner
Claire Voshell
Rachel Wilmot
Alex Younkers
Honors
Ryan Adams
Ariana Alvarez Morales
Kaitlyn Anglim
Ryan Arias
Cody Baxa
Isabelle Beach
Alanna Bell
Sophie Benedict
Sidra Blackwelder
Raven Sky Boehm
TaMia Bradshaw
Svetlana Brannon
Audrey Buckler
Isaiah Burger
Abby Burke
Rachel Burley
Jenna Busl
Kealy Carter
Jocelyn Castillo
Vivian Chambers
Johnny Chen
Sean Coates
Edward Coffren V
Isabella Cogliandolo
Samantha Collins
Cassidy Cooper
Christopher Cordova
Melissa Corrado
Natalie Crawford
Alina Creek
Jaylee Crum
Kellen Cundiff
Peyton Curl
Ethan Dabbs
Destiny Dandridge
Allana DeHart
Hunter Deibler
Mackenzie Detoto
Danielle Dimitch
Kylie DonBullian
Griffin Donnelly
Ian Downs
Logan Duerr
Dominick Duvall
Hailey Edwards
Gabrielle Elbrecht
Samantha Elliott
Zachary Ellis
Luke Emory
Tia Epps
Samuel Erickson
Olivia Ervin
Anna Finn
Sean Flynn Jr.
Samuel Foltz
Daniel Fowler
Nicole Fullmer
Vianna Garcia
Dylan Garrett
Sarina Gaub
Rachel Gazelle
Erin Glasier
Aidan Gordon
Coriel Grannis-Ezell
Savannah Graves
YaRon Gray
Camdyn Gregory
Catherine Grier
Delaney Grierson
Ariyanna Gross
Kaelyn Grupper
Cheyenne Guimond
Lauren Hale
Lael Hameed
Emma Hansen
Jackson Harbaugh
Hudson Harper
Amber Harris
Griffin Harris
Leah Hartley
Jayda Hawkins
Natalie Herchenroeder
Jacob Heyer
Hannah Hillyer
Jaimie Hooe
Ellen House
Caitlin Huey
Keara Huey
Lilyan Hunt
Garrett Hurley
Ricky Jiang
Adelaide Johnson
James Johnson
Ashley Jones
Jahanah Jones
Jacob Kalb
Karoline Kampsen
Jillian Karbett
Gurleen Kaur
Ava Kneale
Bradley Krick
Sarah Krivitzky
Rachel LaChance
Dahlia Lamb
Kathryn Lawless
Eliseo Lazo
Lincoln LeHew
Craig Lester
Tosawi Lynch
Hannah Mack
Madison MacWilliams
Noah Mangen
Akira Markham
Nicole Marquis
Madison Martin
Robert Martin
Emmalee Mayor
Delia Melters
Karlie Menoche
Nina Mignardi
Savannah Miles
Dylan Miller
Kailey Miller
Gabriel Mirasola
Adriana Money
Atheena Montiel-Lopez
Makayla Morgan
David Morris
Joseph Mueller
Daniel Murray
Rian Neal
Joe Nicholson
Mackenzie Nicolas
Bre Nonnemacher
Alton Norris
Nathaniel Norris
Kamryn Norton
Quinn Noyes-Warnick
Lauren O’Brien
Bree Oakley
Kaci Oliver
Ryan Ortenzo
Christopher Osborne
Jacob Osterloh
Giulianna Petrillo
Olivia Phillips
Jerome Pickeral
Aidan Pinkham
Patrick Pizzillo
Nijel Pressley
Eliya Price
Kaila Pruitt
Lucy Ramos
Kaitlyn Rayfield
Jonathan Redhage
Anniston Reeves
Ashley Rae Remz
Tory Ridgeway
Jacob Riggleman
Riley Robeson
Steven Robinson
Malayasia Rodriguez
Madison Rusk
Aaron Sanders Jr.
Emma Sanders
Kyle Sarrett
Hannah Scheibach
Rebecca Schlehuber
Hayden Schleper
Cayley Schofield
Dana Seeram
Jacob Sharpe
Kendall Shaver
Lennon Sherman
Evan Short
Nicco Siciliano
Richard Simpson III
Michael Simpson
Mariah Singh
Turner Smigelski
Kira Spargo
Samantha Spears
Tyler Stanbery
Kayla Stevens
William Stevenson
Tamara Stewart
Rylee Strickland
Jacob Stringham
Jordyn Talbott
Ashton Tatum
Connor Therrien
Spencer Tucker
Shyla Tyree
Raymond Valentine
Caitlin Walling
Nolan Walters
Lake Walton IV
Jacquelynn Wealer
Hannah Weyand
Gerald Whittington
Natalie Williams
Madelyn Wilson
Adriana Wimmer
Jordan Wood
Nicholas Wood
Brooke Yates
Tyler Zehring
Oliver Zwinge
Grade 11
High honors
Sarah Ashe
Elisabeth Ballard
Alonzo Barber
Abrielle Bender
Andrew Brower
Lauren Butz
Elizabeth Coffren
Julia Cooper
Ashley Cope
Matthew Crigler
Jada Davis
Zachary Detoto
Nathan DiGirolamo
Celia Doherty
Annabelle Dorsett
Hannah Doyle
Leah Emerson
Sara Fields
Charlotte Gause
Peyton Gregory
Nyah Hartwell
Brooke Heiston
Kylie Hillen
Nathaniel Horn
Aaransa Hossain
Anthony Hotton
Bryce Howard
Ethan Hunt
Jake Hurley
Matthew Jarman
Hannah Johnson
Ryan Keller
Jordan Kinzler
Tegan Leese
Diamond Lewis
Rachel McGovern
Jason McNult
Kayla McVey
Sarah Meador
Ansley Meccia
Alexandra Monaghan
Kaleigh Mulligan
Julia Murphy
Sallie Negus
Abigail Nguyen
Emma Orange
Alexandra Pinkham
Lesley Porterfield
Jaidyn Raby
Savannah Richardson
Aaliyah Roach
Shannon Salo
Rachel Sanders
Charity Smith
Caroline Stansbury
John Sulier
Tiffany Taylor
Devin Tran
Erek Valesky
Kylie Varney
Amanda Vecchio
Honors
Toni Abney
Thomas Akers
Gabriel Amisano Colon
Courtney Anderson
Sean Andraka
Raymond Andrews
Phoebe Bailey
Nicholas Ball
Maggie Barrick
Cole Bauguess
Joshua Bauman
Christina Beach
Savanna Beaulac
Harlan Belanger
Nathanial Bell
AnnaGrace Berry
Robert Blasetti
Steven Brissette III
Madelyn Bronk
Alexa Brumley
Serena Buckler
Mary Buettner
Christa Calderwood
Paige Carmean
Sophia Carter
Ian Case
Mason Case
Nikky Chen
Noah Chin
Hailey Croce
Wesley Crofoot
Joanna Crowe
Madison Cucuzza
Kelsey Culbert
Elizabeth Cullens
Jason Daly
DeAndre Dandridge
Jonathan Davis
Angela Denny
Natalie Devine
Michela Dorsett
Naomi Dorsett
Jason Duke
Tyler Eckenrode
Joseph Enfinger
Justin Evans
Brian Falvey
Trace Farrar
Jack Fiacco
Rex Fleming
Kristian Font
Samantha Forsht
Sydney Futrell
Joseph Gallo
Shaun Geare
Kelsie Gibson
Kerbie Gibson
Cooper Girard
Gavin Glaubitz
Jamie Griffith
Camden Hall
Rayonna Harcum
Grace Hayden
Casey Heim
Brooklyn Heise
Christian Hemberger
Hannah Higginbotham
Calvin Holland Jr.
Hannah Homick
Jacob Hunting
Sydney Hutchinson
Tia Jackson
Isabelle Janusz
Jens Jensen
Joshua Johnson
Aidan Johnston
Amaya Jones
Raychel Jones
Helena Jost
Jenna Kidd
Camille Kinder
Bailey King
Ricky Kong
Julia Lee
Shelby Lin
Jarrett Loeffler
Mason Longfellow
Grace Malba
Alexander Marquis
Jillian Martin
Steven Mathias
Chantele McCray
Eliza McLane
Morgen McLaughlin
Noah McNamee
Natalie Mellen
Taylor Michael
Justin Middledorf
Riley Minner
London Mirasola
Benita Misago
Peyton Mitchell
Nyla Moore
Olivia Mordecai
Savannah Morris
Lauren Murphy
Sydney Nauman
Madison Neall
Jade Nelson
Apollo Nguyen
Andrew Noe
Ryan-Alan O’Leary
Joshua Okoroji Schaeffer
Chimnenye Okoroji
Keith Parks
Aynia Paschall
Geena Peckman
Joshua Penn
Emily Peterson
Brandon Phelps
Ben Pigg
Lindsey Pirchio
Nya Plater
Reston Potter
Amanda Prestipino
Scott Purcell
Grace Raby
Kaitlyn Renner
Thea Rogers
Zoe Roth
Isabella Russo
William Schatz
Alexander Sheehan
Jessica Sheets
Alex Shilling
Cecelia Shilling
Nicholas Simirtzakis II
Emily Sloskey
Tyler Smith
Marquise Spriggs
Marlena St. Jean
Zachary Staver
Scott Stewart Jr.
Angel Stringer
Jessica Taber
Gabriel Teets
Megan Tillini
Allison Timbario
Taylor Tolson
Kayla Torres
Alaina Triantafilledes
Angela Tucker
Lindsay Twining
Mara Wagner
Hailey Watkins
Zachary Weatherbee
Tyler Will
Sydney Williams
Jayla Wilson
Brandon Woehlke
Parker Wolf
Elizabeth Wyrostek
Michael Yankanich
Grade 12
High honors
Janae Ackerman
Luke Brunworth
Catherine Bubser
Jenna Carpenter
Peyton Caylor
Elizabeth Cerrito
Regan Collins
Ethan Connor
Nicholas Cook
Joseph Crunkleton III
Mason Davidson
Journey Davis
Rhoan Dennis Jr.
Kendall Dent
Sarah Donaldson
Logan Douglas
Ethan Droneberger
Nathaniel Evans
Erin Fagan
Rose Fiacco
Margaret Fowler
William Fraher
Luke Hakun
Sean Hale
Delany Hardisty
Keely Harper
Katherine Hartwell
Michaela Hawkins
Alexandra Herrera
Emma Hillyer
Trinity Holland
Mae Howlin
Natalie Ivy
Amy Jiang
Robert Jones
Skyler Jones
Daezha Kirk
Samantha Koch
Kevin Laing
Megan Layman
Marcus Lee Sang
Jack Lehnhardt
Bryce Leslie
Zoey Masters
Andrew McKay
Jenna Mehls
Joseph Melcher
Gabriel Mignardi
Daniel Miller
Rachel Munley
Allison O’Brien
Emma O’Kane
Kaitlyn Parks
Johnna Parlett
Valerie Parmer
Anna Patterson
Mi’Angela Plater
Victoria Plaudis
Rachel Plumley
Rashawn Pressley
Ryan Purcell
Ciera Roach
Skylar Simpson
Preston Southan
Jacob Spruill
Nathaniel Therrien
John Tilton
Dillinger Weis
Abigail Weyand
Nicholas White
Rachael Yocum
Andrew Younkers
Hannah Zwick
Honors
Amanda Adams
Samson Allen
Madeline Ashworth
Elise Bailey
Maura Baker
Evan Basom
Eric Bennett
Madison Bishop
Isaac Boone
Eden Bradshaw
Christopher Brandts
Isabelle Buckler
Leah Bullocks-Haynes
Brittney Burke
Khloe Byrne
Elias Campbell
Casey Camponeschi
Joseph Carter III
Kailey Catucci
Alison Chase
Kailyn Chase
Jackson Chewning
Anthony Ciccone
Dajon Claggett
Edward Cleary
Cameron Cole
Cullen Colgan
Oneka Connor
Dakota Cress
Garrett Cullember
Jade Delvalle
Claudia Dolan
James Doonan
Gabriel Duff
Emily Dunsmore
Bryan Endres
Christopher Endress
Peter Ervin Jr.
Christopher Evans
Tanner Everhart
Kaitlyn Farrar
Hallie Fedorchak
William Fields III
Brian Freschi
Isabella Gallagher
Catherine Garcia
Hannah Garcia
Stewart Gibson
Isaiah Green
Joshua Greenwell
Arianna Griffin
Dylan Guss
Joshua Hall
Gabriela Harmon
Jacob Harten
Brett Hartman
Kayla Hatfield
Brady Heiges
Jasmine Holland
Justin Holland
Austin Hood
Jillian Howell
Dylan Hyland
Liam Jackson
Corinne Jarboe
Emily Jester
Zachery Johnson
Lauren Johnston
Brianna Keegan
Carson King
Abigayle Kingsbury
Abraham Kla
Madison Kotoriy
Sydney Krakat
Wren Lake
Isabel Laserna
Noah Lee
Taylor LeGrand
Grayson Lewis
Alessa Locke
Thomas Mackall Jr.
Miah Magallanes
Gabriel Maglaqui
Lindsey Marquardt
Emily Maslanik
Samantha McGregor
Daniel McKirgan
Aliyah Miller
Brent Moffatt
Reanna Mohammed
Madison Mooney
Matthew Muffley
Ryan Nebel
Anh Khoa Nguyen
Ben Ogle
Rebecca Oldham
Jordan Olson
Kirra Orescan
Rebecca Ortenzo
Taylor Parker
Courtney Pelkey
Chasady Penner
Haylee Plaudis
Samantha Plumley
Jacob Purcell
Dylan Rayfield
Jason Remington
Reece Remington
Ashly Reyes-Leal
Dominick Richardson
Thomas Ridenour
Justin Ross
Jake Schutt
Tatumn Scott
Nicholas Sikora
Anthony Simpson
Emma Smialek
Jenna Smith
Luke Smith
Noah Stawinski
Alexis Stefanic
Kierra Stevens
Abigail Sutphin
Kennedy Tatum
Marianne Thayer
Amara Thomas
Jacob Thompson
Lindsey Thompson
Zoe Toribio
Ethan Turner
Carson Vaeth
Meredith Walters
Tytieonna Watkins
Dana Weckel
Tatyana White
Nathan Williams
Cameron Wilson
Haylee Womer
Quentin Woodall
Ashley Woodson