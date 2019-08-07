Grade 6

High honors

Vittorio Barberio

Preston Bayne

Sellenn Beck

Brooke Blackburn

Kayla Blunt

Evan Boley

Kaitlyn Brewer

Jillian Catlett

Ryan Chan

Sophia Cheng

Courtney Cox

Morgan Cranford

Madelyn Crawford

Alexander Crofcheck

Shannon Cunningham

Bryce Douglas

Jasmyn Dudley

Emily Ealley

Jocelyn Earp

Hunter Gehrke

Nicole Gorberg

Makayla Gray

Laniya Harris

Jack Herbert

Matthew Hindle

Sofia Hoetzlein-Sirman

Caleb Holbrook

Sean Incorvia

Brody Jacquot

Luke Johnson

Madelynn Kelly

Brody King

Lelia-Marie Knight

Heather Krell

Lia Lacombe

Andrew Lieux Jr.

Jazmyne Logan

Nina Markie

Jalena Mason

E’Jay Merritt

Sarah Moore

Aidan Moreland

Samantha Moroney

Allison Nagle

Megan O’Connor

Benjamin Parmer

Jacob Parrish

Benjamin Parsons

Tyler Quinn

Kayla Ripple

Ashley Rodriguez

Mia Sanborn

Emily Schuessler

Michael Schuessler

Carol Thompson

Jasmine Urena

Stephen Vance

Grace Wardrup

Honors

Ian Atwood

Ashley Baldwin

Lillian Barrick

Dominick Best

Emily Bevard

Kallie Bevard

Meghan Bevard

Chase Blumenstein

Jacob Bomgardner

Jacob Bowen

Courtney Brady

Beanon Bruckner

Sydney Bryant

Reagan Buckmaster

Melanie Carter

Aidan Cassidy

Jack Cassidy

Brandon Chrones

Cameron Chrones

Michael Colaianni

Laylah Collins

Lillian D’Agostino

Megan Davidson

Connor DePhillip

Charles Derfler

Tucker Drummond

Kayleigh Dubois

Robert Dubois

Kara Duffy

Kylie Duffy

Abigail Earp

Morgan Elliott

Daniel Esser

Angelica Finney

Tamyra Fletcher

Olivia Fowler

Caden Fridman

Connor Ganley

Quinn Grant

Tye Gray

Zion Green

Payton Griffin

Robert Head Jr.

Matthew Heagy

Sean Heidzig

John Hill III

Corbin Hilton

Kylie Hoffman

John Hollinshead

Kaitlyn Hook

Marissa Huffman

Jack Jones

Mitchell Jones

Spencer Jones

Blake Kagle

Alexander Kan

Abigail Kim

Bailey Kressley

Elvis Kressley

Morgan Landolt

Sophia Lee

Charlee Lewis

Kevin Lewis

Zoey Lisbon-Brown

Connor Loeffler

Cooper Lowe

Nicholas Manco

Sean Matteson

Carson McCarthy

Bryce McClain

Michael McDermott

Jaden Mealy

Dale Miller Jr.

Morgan Montgomery

Gregory Mullen

Isaiah Nail

ZyAnne O’Neill

Macy Odell

Grayson Olsen

Alexandra Orpin

Mitchel Piriz

Evan Powell

Julianna Powell

Jacqueline Reeves

Kaleb Richman

Juliana Rodriguez

Miles Roger

Allana Rosario

Nolan Roschel

Gianna Russell

Madelyn Salta

Ciara Scaggs

Lance Schiemer Jr.

Julia Shirey

Aaidan Spriggs

Dominic Stallings

Kyle Starks

Brady Swann

Jadyn Toronto

Wesley Truslow

Brooke Vaartjes

Hayden Vieley

Erin Walker

Chase Wick

Hayleigh Wilkerson

Samuel Wilks

Mason Young

Grade 7

High honors

Michelle Arhar

Allison Baird

Kathleen Baldwin

William Barry

Rylee Becraft

Laney Bennett

Alison Birchfield

Grayson Blake

Jonathan Bolin

Natalie Bozman

Ashley Chen

Bryce Clausen

Sophia Cordero

Fletcher Cordry

Christina Cox

Reilly Damalouji

Maya Devan

Tess Devey

Colleen Doty

Eaton Ekarintaragun

William Ellison

Taylor Eversole

Abigail Foss

Molly Galdieri

Aidan Goldsmith

Leah Gullace

Nathan Hawley

Nathan Hays

Cariana Holland

Kennedi Jones

Elizabeth Joseph

Sean Manley

Jessica Mayfield

Alyssa McLane

Isaura Merritt

Tristen Millsaps

David Moomaw

Emma Mooney

Caitlin Morey

Jackson Morrissey

Madden Mullaney

William Parsons V

Sophie Penix

Irelynn Phelps

Jacob Powers

Jodi Przybocki

McCartnie Rea

Brooklyn Reamy

Jadyn Riggs

Kayla Rogers

Lauryn Schlip

Ryanne Schmidt

Rhys Venable

Rylan Venable

Bianca Waller

Taylor Webster

Colbey Willson

Kaleigh Wiseman

Honors

Victoria Alcock

Brianna Aponte

Lexi Ballinger

Taylor Basiliko

Lucia Bellafiore

Deshaun Berry

Ty Boone

Lauren Bowen

Alec Bridges

Rowan Brown

William Buckmaster

Owen Burris

Cameron Bynum

Natalie Caldwell

Justin Carver

Molly Carver

Riley Cassidy

Lindsey Claude

Aidan Colby

Caleb Coleman

Katie Cooke

Hayley Corcoran

Isabell DeMent

Katherine Demouy-Dyett

Devin Denton

Carinna DeSantis

Emily Dove

Gabrielle Duchak

Nathan Dudley

Cami Duffy

Natalie Edmonds

William Elliott Jr.

Zackary Ervie

Olivia Eyler

Frank Farrall Jr.

Cole Galdieri

Zoe Galyean

Caden Garcia

William Gilreath

Gavin Goldring

Mercaydez Haire

Tyler Harrison

Reagan Hersh

James Horning

Kinsey Howard

Kira Ireland

Roger Jones Jr.

Lily Kagle

Olivia Kaufman

Callie King

Kiara Kirkman

Caleb Koscielniak

Annika Kowaluk

Alexandra Kreutzer

Sara Krohnert

Andrew Lamb

Riley Laudenberger

Matthew Le

Ryan Le

Jordan Lewis

Kaelin Lively

Austyn Lockwood

Duncan McDowell

Carmen Mileo

Zac Mileo

Abbygael Mirando

Lanez Mitchell Jr.

Jackson Montague

Katelyn Montgomery

Kelis Moore

Luke Olson

Kiley Page

Jordan Palat

Joseph Parran III

Kurt Perpuse

Markus Perrey

Miles Plater

Catherine Polo

Alan Reed

William Reedy

Jacob Roberson

Cole Roschel

Benjamin Sarns

Leah Scaggs

Emma Sepulveda

Alexandra Shenk

Justin Shirey

Faith Shockley

Abigayle Smith

Evan Smith

Emilee Sparks

Madison Stokes

Nicholas Strachan

Darius Thomas

Claire Tobias

Andy Torres-Hernandez

Marissa Totaro

Amelia Turnidge

Henry Valentin

Jackson Vieley

Kaylin Wells

Samantha White

Mariah Wiseman

Grade 8

High honors

Marisabelle Aponte Martinez

Christian Arias

Kristine Ataviado

Samantha Blasey

John Boley

Riley Bomgardner

Lilly Christley

Taylor Crow

Emily Cummings

Canon Drummond

Caleb Evans

Nolan Frazita

Caroline Garrett

Ryan Gerlach

Madison Harris

Seth Hilton

Garrett Hook

Gavin Hook

Alexander Huynh

Anna Ims

Bridget Incorvia

Emily Ingle

Kylie Jenkins

David Johnson

Laura Jones

Hayden Kelly

Linnae Krohnert

Marissa May

James Mullaney

Cassie Olsen

Jacob Parsons

Jacob Rea

Camilo Riano

Gabriel Roach

Alexander Ronn

Jessica Rosnage

Lillian Sakai

Dalyce Schmidt

Xhayla Strickland

David Thompson

Katelyn Tkach

Jamison White

Honors

Connor Adamson Wilkerson

Zari Archer

Anthony Banua

Austin Barley

Khari Beveridge

Aaron Birchfield

Richard Blackburn

KaMya Blackiston

Fisher Bobbitt

Kaden Boggs

Samuel Bond

William Brady V

Maxwell Brexler

Regan Brosnahan

Ella Bryant

Bridget Buck

Chloe Canchola

Thomas Carey

Andrew Casey

Ashleigh Catlett

Mikayla Chapman

Abigail Cianciolo

Haley Clarkston

Damon Costello

Aaron Cox

Elijah Cristo

Anaia Daniel

Sidney Daniels

Megan Devine

Joseph Duggan

Nathaniel Duvall

Kendal Faber

Bryce Fisher

Dean Ford

Sean Foss

Aasya Freeland

Michaela Graham

Lexin Granlund

Isaac Grater

Dylan Grenier

Ava Halsey

Lacey Hancock

Colin Harmon

Rachael Heagy

Emma Helwig

Bailee Hess

Kelsey Hill

Tyler Hoff

Nicco Holland

Christian Howe

Olivia Hudson

Colby Ireland

Domenion Jacobs

Nathan Johnson

Asher Jolley

Marcus Jones

Zachary Kane

Jais Kirkman

Kelsey Kitchen

Lauren Kleist

Garrett Krohnert

Nathan Lagimoniere

Ashleigh Lourcey

Grant Mabry

Sophia Magsamen

Marley Mattingly

Kenneth McCarthy

Matthew McCormick

Taylor McGowan

Kayla Moffit

Savana Mokshefski

Ty Montgomery

Spencer Moreland

Emerson Neal

Trent Newman

Blake Nichols

Sandra Noland

Olivia Norris

Romeo Norris

Zander Overly

William Patton III

Matthew Piriz

Elizabeth Polo

Zachary Powell

Kylie Price

Christopher Quinn Jr.

Ella Reid

Keira Roberts

Michael Rodriguez

Derek Rush

Isabella Russell

Emily Scrivener

Ashley Shawyer

Elaina Shepardson

Georgia Smith

Makayla Smith

Olivia Sparks

Hannah Staley

Savannah Stewart

Gabrielle Sturdevant

Evan Swartz

Yudith Torres

Aidan VanDuzer

Jack Waid

Alysha Walker

Kaylee Weiss

Shelbey Willson

Alexander Wooge

John York IV