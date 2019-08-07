Grade 6
High honors
Vittorio Barberio
Preston Bayne
Sellenn Beck
Brooke Blackburn
Kayla Blunt
Evan Boley
Kaitlyn Brewer
Jillian Catlett
Ryan Chan
Sophia Cheng
Courtney Cox
Morgan Cranford
Madelyn Crawford
Alexander Crofcheck
Shannon Cunningham
Bryce Douglas
Jasmyn Dudley
Emily Ealley
Jocelyn Earp
Hunter Gehrke
Nicole Gorberg
Makayla Gray
Laniya Harris
Jack Herbert
Matthew Hindle
Sofia Hoetzlein-Sirman
Caleb Holbrook
Sean Incorvia
Brody Jacquot
Luke Johnson
Madelynn Kelly
Brody King
Lelia-Marie Knight
Heather Krell
Lia Lacombe
Andrew Lieux Jr.
Jazmyne Logan
Nina Markie
Jalena Mason
E’Jay Merritt
Sarah Moore
Aidan Moreland
Samantha Moroney
Allison Nagle
Megan O’Connor
Benjamin Parmer
Jacob Parrish
Benjamin Parsons
Tyler Quinn
Kayla Ripple
Ashley Rodriguez
Mia Sanborn
Emily Schuessler
Michael Schuessler
Carol Thompson
Jasmine Urena
Stephen Vance
Grace Wardrup
Honors
Ian Atwood
Ashley Baldwin
Lillian Barrick
Dominick Best
Emily Bevard
Kallie Bevard
Meghan Bevard
Chase Blumenstein
Jacob Bomgardner
Jacob Bowen
Courtney Brady
Beanon Bruckner
Sydney Bryant
Reagan Buckmaster
Melanie Carter
Aidan Cassidy
Jack Cassidy
Brandon Chrones
Cameron Chrones
Michael Colaianni
Laylah Collins
Lillian D’Agostino
Megan Davidson
Connor DePhillip
Charles Derfler
Tucker Drummond
Kayleigh Dubois
Robert Dubois
Kara Duffy
Kylie Duffy
Abigail Earp
Morgan Elliott
Daniel Esser
Angelica Finney
Tamyra Fletcher
Olivia Fowler
Caden Fridman
Connor Ganley
Quinn Grant
Tye Gray
Zion Green
Payton Griffin
Robert Head Jr.
Matthew Heagy
Sean Heidzig
John Hill III
Corbin Hilton
Kylie Hoffman
John Hollinshead
Kaitlyn Hook
Marissa Huffman
Jack Jones
Mitchell Jones
Spencer Jones
Blake Kagle
Alexander Kan
Abigail Kim
Bailey Kressley
Elvis Kressley
Morgan Landolt
Sophia Lee
Charlee Lewis
Kevin Lewis
Zoey Lisbon-Brown
Connor Loeffler
Cooper Lowe
Nicholas Manco
Sean Matteson
Carson McCarthy
Bryce McClain
Michael McDermott
Jaden Mealy
Dale Miller Jr.
Morgan Montgomery
Gregory Mullen
Isaiah Nail
ZyAnne O’Neill
Macy Odell
Grayson Olsen
Alexandra Orpin
Mitchel Piriz
Evan Powell
Julianna Powell
Jacqueline Reeves
Kaleb Richman
Juliana Rodriguez
Miles Roger
Allana Rosario
Nolan Roschel
Gianna Russell
Madelyn Salta
Ciara Scaggs
Lance Schiemer Jr.
Julia Shirey
Aaidan Spriggs
Dominic Stallings
Kyle Starks
Brady Swann
Jadyn Toronto
Wesley Truslow
Brooke Vaartjes
Hayden Vieley
Erin Walker
Chase Wick
Hayleigh Wilkerson
Samuel Wilks
Mason Young
Grade 7
High honors
Michelle Arhar
Allison Baird
Kathleen Baldwin
William Barry
Rylee Becraft
Laney Bennett
Alison Birchfield
Grayson Blake
Jonathan Bolin
Natalie Bozman
Ashley Chen
Bryce Clausen
Sophia Cordero
Fletcher Cordry
Christina Cox
Reilly Damalouji
Maya Devan
Tess Devey
Colleen Doty
Eaton Ekarintaragun
William Ellison
Taylor Eversole
Abigail Foss
Molly Galdieri
Aidan Goldsmith
Leah Gullace
Nathan Hawley
Nathan Hays
Cariana Holland
Kennedi Jones
Elizabeth Joseph
Sean Manley
Jessica Mayfield
Alyssa McLane
Isaura Merritt
Tristen Millsaps
David Moomaw
Emma Mooney
Caitlin Morey
Jackson Morrissey
Madden Mullaney
William Parsons V
Sophie Penix
Irelynn Phelps
Jacob Powers
Jodi Przybocki
McCartnie Rea
Brooklyn Reamy
Jadyn Riggs
Kayla Rogers
Lauryn Schlip
Ryanne Schmidt
Rhys Venable
Rylan Venable
Bianca Waller
Taylor Webster
Colbey Willson
Kaleigh Wiseman
Honors
Victoria Alcock
Brianna Aponte
Lexi Ballinger
Taylor Basiliko
Lucia Bellafiore
Deshaun Berry
Ty Boone
Lauren Bowen
Alec Bridges
Rowan Brown
William Buckmaster
Owen Burris
Cameron Bynum
Natalie Caldwell
Justin Carver
Molly Carver
Riley Cassidy
Lindsey Claude
Aidan Colby
Caleb Coleman
Katie Cooke
Hayley Corcoran
Isabell DeMent
Katherine Demouy-Dyett
Devin Denton
Carinna DeSantis
Emily Dove
Gabrielle Duchak
Nathan Dudley
Cami Duffy
Natalie Edmonds
William Elliott Jr.
Zackary Ervie
Olivia Eyler
Frank Farrall Jr.
Cole Galdieri
Zoe Galyean
Caden Garcia
William Gilreath
Gavin Goldring
Mercaydez Haire
Tyler Harrison
Reagan Hersh
James Horning
Kinsey Howard
Kira Ireland
Roger Jones Jr.
Lily Kagle
Olivia Kaufman
Callie King
Kiara Kirkman
Caleb Koscielniak
Annika Kowaluk
Alexandra Kreutzer
Sara Krohnert
Andrew Lamb
Riley Laudenberger
Matthew Le
Ryan Le
Jordan Lewis
Kaelin Lively
Austyn Lockwood
Duncan McDowell
Carmen Mileo
Zac Mileo
Abbygael Mirando
Lanez Mitchell Jr.
Jackson Montague
Katelyn Montgomery
Kelis Moore
Luke Olson
Kiley Page
Jordan Palat
Joseph Parran III
Kurt Perpuse
Markus Perrey
Miles Plater
Catherine Polo
Alan Reed
William Reedy
Jacob Roberson
Cole Roschel
Benjamin Sarns
Leah Scaggs
Emma Sepulveda
Alexandra Shenk
Justin Shirey
Faith Shockley
Abigayle Smith
Evan Smith
Emilee Sparks
Madison Stokes
Nicholas Strachan
Darius Thomas
Claire Tobias
Andy Torres-Hernandez
Marissa Totaro
Amelia Turnidge
Henry Valentin
Jackson Vieley
Kaylin Wells
Samantha White
Mariah Wiseman
Grade 8
High honors
Marisabelle Aponte Martinez
Christian Arias
Kristine Ataviado
Samantha Blasey
John Boley
Riley Bomgardner
Lilly Christley
Taylor Crow
Emily Cummings
Canon Drummond
Caleb Evans
Nolan Frazita
Caroline Garrett
Ryan Gerlach
Madison Harris
Seth Hilton
Garrett Hook
Gavin Hook
Alexander Huynh
Anna Ims
Bridget Incorvia
Emily Ingle
Kylie Jenkins
David Johnson
Laura Jones
Hayden Kelly
Linnae Krohnert
Marissa May
James Mullaney
Cassie Olsen
Jacob Parsons
Jacob Rea
Camilo Riano
Gabriel Roach
Alexander Ronn
Jessica Rosnage
Lillian Sakai
Dalyce Schmidt
Xhayla Strickland
David Thompson
Katelyn Tkach
Jamison White
Honors
Connor Adamson Wilkerson
Zari Archer
Anthony Banua
Austin Barley
Khari Beveridge
Aaron Birchfield
Richard Blackburn
KaMya Blackiston
Fisher Bobbitt
Kaden Boggs
Samuel Bond
William Brady V
Maxwell Brexler
Regan Brosnahan
Ella Bryant
Bridget Buck
Chloe Canchola
Thomas Carey
Andrew Casey
Ashleigh Catlett
Mikayla Chapman
Abigail Cianciolo
Haley Clarkston
Damon Costello
Aaron Cox
Elijah Cristo
Anaia Daniel
Sidney Daniels
Megan Devine
Joseph Duggan
Nathaniel Duvall
Kendal Faber
Bryce Fisher
Dean Ford
Sean Foss
Aasya Freeland
Michaela Graham
Lexin Granlund
Isaac Grater
Dylan Grenier
Ava Halsey
Lacey Hancock
Colin Harmon
Rachael Heagy
Emma Helwig
Bailee Hess
Kelsey Hill
Tyler Hoff
Nicco Holland
Christian Howe
Olivia Hudson
Colby Ireland
Domenion Jacobs
Nathan Johnson
Asher Jolley
Marcus Jones
Zachary Kane
Jais Kirkman
Kelsey Kitchen
Lauren Kleist
Garrett Krohnert
Nathan Lagimoniere
Ashleigh Lourcey
Grant Mabry
Sophia Magsamen
Marley Mattingly
Kenneth McCarthy
Matthew McCormick
Taylor McGowan
Kayla Moffit
Savana Mokshefski
Ty Montgomery
Spencer Moreland
Emerson Neal
Trent Newman
Blake Nichols
Sandra Noland
Olivia Norris
Romeo Norris
Zander Overly
William Patton III
Matthew Piriz
Elizabeth Polo
Zachary Powell
Kylie Price
Christopher Quinn Jr.
Ella Reid
Keira Roberts
Michael Rodriguez
Derek Rush
Isabella Russell
Emily Scrivener
Ashley Shawyer
Elaina Shepardson
Georgia Smith
Makayla Smith
Olivia Sparks
Hannah Staley
Savannah Stewart
Gabrielle Sturdevant
Evan Swartz
Yudith Torres
Aidan VanDuzer
Jack Waid
Alysha Walker
Kaylee Weiss
Shelbey Willson
Alexander Wooge
John York IV