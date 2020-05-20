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Plum Point Middle School

Grade 6

High honors

Matthew Boley

Anastasia Bortchevsky

Angelina Bosak

Erik Carey

Daniel Caton

Issac Chen

Miyana Coleman

Evelyn Dale

Alyssa Despres

Mae Devey

Chloe Donnells

Jonathan Doty

Rhyan Dunbar

Tyler Dunn

Amy Ekarintaragun

Joseph Ellis

Hailey Ervie

Eli Gabrielson

Audrey Golden

Kendall Griner

Dash Hartman

Joslyn Hendricks

Emily Hoff

Ashley Jenkins

McKenna Joffe

Addison Kelsey

Rondy Le

Hannah Litts

Isabella Lugones

Ashton Marszalek

Carly McCarthy

Samantha McClain

Sydney McClain

Corey McClellan

Haley Mercurio

Mikayla Millsaps

Jadyn Minnigh

Kaitlin Moffit

Mykenzie Monroe

Caitlyn Moomaw

Katherine Norris

Blake Palyo

Olivia Rappaport

Madison Reamy

Lucy Richards

Hailey Richardson

Wallace Schmidt

Ashleigh Scrivener

Makaela Shomo

Ava Skiados

Wyatt Smith

Payton Snyder

Seidi Sosa

Lucy Staley

Madelyn Stay

Isha Vaidya

Caley Walls

Camryn Wolff

Honors

Brayden Aqueche

Brady Arigo

Toluwanimi Bankole

Haley Barley

Desiree Bazan

James Bellosi

Landon Bennett

Cooper Bobbitt

Jordin Bodden

Taylor Bodmer

Gracelyn Boerum

Ryder Bolger

John Bowen

Evan Bozman

Addison Brennan

Ella Brinson

Cameron Carle

Randall Christensen III

Liam Clark

Brady Clausen

Drake Clime

Trey Cobb

Garrett Coffey

James Colburn

Abigail Coleman

Ryan Cooper

Brayden Crissman

James Danford Jr.

James Doane

Joseph Dolce

Brooke Dove

Garrett Endress

Jayden Eversole

Camryn Faber

Isabella Finney

Ella Gagliardi

Jolina Gilbert

Marli Gingell

Ethan Goldsmith

Joseph Gorman

Tatym Graves

Jami Gray

Kaleigh Gray

Alexis Hall

Juliet Hanks

Owen Harrington

Makayla Harrod

Cadence Harvey

Mason Haug

Ava Helwig

Dylan Herbert

Jordin Hicks

Maggie Holmes

Mark Holson Jr.

Racheal Howell

Spencer James

Allison Johnson

Kai Jones

Brynn Kaufman

Ryan King

Savannah King

Joshua Kirschbaum

Benjamin Kulp

Max LaFollette

Olivia Lagimoniere

Soren Lamb

Megan Laudenberger

Lyllian Leagan

Jackson Leitch

Taylor Lewis

Anthony Lipperini

Annalise Lively

Ava Marrocco

Olivia Mason

Lily Mattingly

Madison McDermott

Samuel McDermott

Chad Meadows

Aidan Miller

Isabella Miranda

Maria Leonor Miranda

Jackson Mobley

Brooklyn Morsell

Emma Myers

Bailey Newman

Jonathan Parran

Lilly Payne

Aibhlin Phelps

Cameron Pultz

Alexis Pumphrey

Gabrielle Pyle

Kameron Rawlings

Carlo Riano

Dara Richardson

Josie Riggs

Ryan Ripple

Chaz Rogers

Emiley Ruffin

Matthew Sawyer

Connor Shamburg

Cheyenne Shockley

Natalie Smawley

Trey Smith

Kelsyn Stefanik

Braeden Stevens

Dominick Stevenson

Ciena Stonestreet

London Sutton

Brendan Svendgard

Kayla Taylor

Catalina Thornton

Sophia Tiberie

Rabee Toseef

James Totaro

Ashton Turnidge

Alani Walker

Nolan Watts

Tai Webster

Grace Weedn

Kennedy Wiseman

Ethan Wolf

Chase Wringer

Addison Zimmer

Grade 7

High honors

Evan Boley

Jillian Catlett

Ryan Chan

Courtney Cox

Morgan Cranford

Madelyn Crawford

Kylie Duffy

Emily Ealley

Jocelyn Earp

Hunter Gehrke

Nicole Gorberg

Makayla Gray

Jack Herbert

Matthew Hindle

Sofia Hoetzlein-Sirman

Caleb Holbrook

Sean Incorvia

Brody Jacquot

Madelynn Kelly

Lia Lacombe

Andrew Lieux Jr.

Zoey Lisbon-Brown

Carter Lord

Jalena Mason

Carson McCarthy

Jaden Mealy

Sarah Moore

Aidan Moreland

Samantha Moroney

Allison Nagle

Grayson Olsen

Benjamin Parmer

Jacob Parrish

Benjamin Parsons

Kayla Ripple

Nolan Roschel

Mia Sanborn

Emily Schuessler

Kyle Starks

Carol Thompson

Jadyn Toronto

Jasmine Urena

Stephen Vance

Mason Young

Honors

Adam Akins

Ashley Baldwin

Vittorio Barberio

Lillian Barrick

Preston Bayne

Emily Bevard

Kallie Bevard

Brooke Blackburn

Kayla Blunt

Kaitlyn Brewer

Aaliyah Broome

Beanon Bruckner

Reagan Buckmaster

Isabella Callan

Melanie Carter

Aidan Cassidy

Jack Cassidy

Sophia Cheng

Brandon Chrones

Cameron Chrones

Michael Colaianni

Laylah Collins

Edwin Crandell Jr.

Alexander Crofcheck

Shannon Cunningham

Connor DePhillip

Bryce Douglas

Tucker Drummond

Kayleigh Dubois

Robert Dubois

Jasmyn Dudley

Kara Duffy

Abigail Earp

Harper Eaton

Brett Eide

Morgan Elliott

Daniel Esser

Angelica Finney

Tamyra Fletcher

Olivia Fowler

Haley Freeman

Kayla Freeman

Caden Fridman

Connor Ganley

Katie Gonyea

Laniya Harris

Makaylee Havey

Robert Head Jr.

Sean Heidzig

Corbin Hilton

Kylie Hoffman

John Hollinshead

Mayce Holson

Kaitlyn Hook

Juliana Huffman

Marissa Huffman

Luke Johnson

Jack Jones

Mitchell Jones

Alexander Kan

Lelia-Marie Knight

Heather Krell

Elvis Kressley

David Kunselman

Sophia Lee

Charlee Lewis

Jazmyne Logan

Cooper Lowe

Nina Markie

Claire Merkle

E’Jay Merritt

Dale Miller Jr.

Brianna Mondshour

Morgan Montgomery

Gregory Mullen

Dylan Neri

ZyAnne O’Neill

Macy Odell

Jaleya Pagan

Mitchel Piriz

Julianna Powell

Peyton Powell

Tyler Quinn

Kaleb Richman

Ashley Rodriguez

Juliana Rodriguez

Miles Roger

Allana Rosario

Samantha Ross-Hampshire

Lance Schiemer Jr.

Michael Schuessler

Helen Schuler

Julia Shirey

Bryce Smith

Cameron Smith

Aaidan Spriggs

Brady Swann

Ethan Swartz

Wesley Truslow

Brooke Vaartjes

Erin Walker

Grace Wardrup

Taylor White

Chase Wick

Marshall Wilcher

Hayleigh Wilkerson

Samuel Wilks

Grade 8

High honors

Kathleen Baldwin

Laney Bennett

Grayson Blake

Lauren Bowen

Natalie Bozman

Ashley Chen

Fletcher Cordry

Christina Cox

Reilly Damalouji

Carinna DeSantis

Maya Devan

Tess Devey

Colleen Doty

Eaton Ekarintaragun

Abigail Foss

Molly Galdieri

Caden Garcia

Aidan Goldsmith

Leah Gullace

Nathan Hays

Cariana Holland

Kinsey Howard

Kennedi Jones

Andrew Lamb

Jessica Mayfield

Duncan McDowell

Alyssa McLane

Isaura Merritt

Tristen Millsaps

David Moomaw

Emma Mooney

Caitlin Morey

Jackson Morrissey

Madden Mullaney

Luke Olson

William Parsons V

Sophie Penix

Ryanne Schmidt

Michael Smiley

Marissa Totaro

Rylan Venable

Bianca Waller

Taylor Webster

Samantha White

Honors

Landon Aikin

Victoria Alcock

Michelle Arhar

Allison Baird

Lexi Ballinger

Kelsie Bandelow

Temiloluwa Bankole

William Barry

Taylor Basiliko

Rylee Becraft

Lucia Bellafiore

Deshaun Berry

Alison Birchfield

Jonathan Bolin

Ty Boone

Owen Burris

Cameron Bynum

Natalie Caldwell

Molly Carver

Riley Cassidy

Lindsey Claude

Bryce Clausen

Aidan Colby

Caleb Coleman

Katie Cooke

Hayley Corcoran

Sophia Cordero

Isabell DeMent

Katherine Demouy-Dyett

Devin Denton

Emily Dove

Gabrielle Duchak

Nathan Dudley

Natalie Edmonds

William Ellison

Zackary Ervie

Taylor Eversole

Frank Farrall Jr.

Katelyn Ford

Cole Galdieri

George Garbers III

Gavin Goldring

Mercaydez Haire

Tyler Harrison

Nathan Hawley

Reagan Hersh

Michael Hicks

Cole Hopkins

James Horning

Kira Ireland

Roger Jones Jr.

Elizabeth Joseph

Lily Kagle

Olivia Kaufman

Callie King

Hunter King

Kiara Kirkman

Alexandra Kreutzer

Sara Krohnert

Lily Lagimoniere

Riley Laudenberger

Matthew Le

Ryan Le

Jordan Lewis

Sean Manley

Carmen Mileo

Zac Mileo

Serenity Mitchell

Bradden Monroe

Jackson Montague

Katelyn Montgomery

Kiley Page

Jordan Palat

Joseph Parran III

Kurt Perpuse

Irelynn Phelps

Miles Plater

Catherine Polo

Jacob Powers

Jodi Przybocki

McCartnie Rea

Alan Reed

William Reedy

Jadyn Riggs

Emmanuel Roberts

Kayla Rogers

Cole Roschel

Destiny Ryan

Benjamin Sarns

Gianna Seger

Alexandra Shenk

Justin Shirey

Faith Shockley

Abigayle Smith

Evan Smith

Emilee Sparks

Madison Stokes

Cole Tayman

Darius Thomas

Amelia Turnidge

Henry Valentin

Rhys Venable

Michael Villarreal

Lily Volloy

Kaylin Wells

William White II

Colbey Willson

Dylan Wilson

Kaleigh Wiseman

Mariah Wiseman

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