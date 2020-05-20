Plum Point Middle School

Grade 6
High honors
Matthew Boley
Anastasia Bortchevsky
Angelina Bosak
Erik Carey
Daniel Caton
Issac Chen
Miyana Coleman
Evelyn Dale
Alyssa Despres
Mae Devey
Chloe Donnells
Jonathan Doty
Rhyan Dunbar
Tyler Dunn
Amy Ekarintaragun
Joseph Ellis
Hailey Ervie
Eli Gabrielson
Audrey Golden
Kendall Griner
Dash Hartman
Joslyn Hendricks
Emily Hoff
Ashley Jenkins
McKenna Joffe
Addison Kelsey
Rondy Le
Hannah Litts
Isabella Lugones
Ashton Marszalek
Carly McCarthy
Samantha McClain
Sydney McClain
Corey McClellan
Haley Mercurio
Mikayla Millsaps
Jadyn Minnigh
Kaitlin Moffit
Mykenzie Monroe
Caitlyn Moomaw
Katherine Norris
Blake Palyo
Olivia Rappaport
Madison Reamy
Lucy Richards
Hailey Richardson
Wallace Schmidt
Ashleigh Scrivener
Makaela Shomo
Ava Skiados
Wyatt Smith
Payton Snyder
Seidi Sosa
Lucy Staley
Madelyn Stay
Isha Vaidya
Caley Walls
Camryn Wolff
Honors
Brayden Aqueche
Brady Arigo
Toluwanimi Bankole
Haley Barley
Desiree Bazan
James Bellosi
Landon Bennett
Cooper Bobbitt
Jordin Bodden
Taylor Bodmer
Gracelyn Boerum
Ryder Bolger
John Bowen
Evan Bozman
Addison Brennan
Ella Brinson
Cameron Carle
Randall Christensen III
Liam Clark
Brady Clausen
Drake Clime
Trey Cobb
Garrett Coffey
James Colburn
Abigail Coleman
Ryan Cooper
Brayden Crissman
James Danford Jr.
James Doane
Joseph Dolce
Brooke Dove
Garrett Endress
Jayden Eversole
Camryn Faber
Isabella Finney
Ella Gagliardi
Jolina Gilbert
Marli Gingell
Ethan Goldsmith
Joseph Gorman
Tatym Graves
Jami Gray
Kaleigh Gray
Alexis Hall
Juliet Hanks
Owen Harrington
Makayla Harrod
Cadence Harvey
Mason Haug
Ava Helwig
Dylan Herbert
Jordin Hicks
Maggie Holmes
Mark Holson Jr.
Racheal Howell
Spencer James
Allison Johnson
Kai Jones
Brynn Kaufman
Ryan King
Savannah King
Joshua Kirschbaum
Benjamin Kulp
Max LaFollette
Olivia Lagimoniere
Soren Lamb
Megan Laudenberger
Lyllian Leagan
Jackson Leitch
Taylor Lewis
Anthony Lipperini
Annalise Lively
Ava Marrocco
Olivia Mason
Lily Mattingly
Madison McDermott
Samuel McDermott
Chad Meadows
Aidan Miller
Isabella Miranda
Maria Leonor Miranda
Jackson Mobley
Brooklyn Morsell
Emma Myers
Bailey Newman
Jonathan Parran
Lilly Payne
Aibhlin Phelps
Cameron Pultz
Alexis Pumphrey
Gabrielle Pyle
Kameron Rawlings
Carlo Riano
Dara Richardson
Josie Riggs
Ryan Ripple
Chaz Rogers
Emiley Ruffin
Matthew Sawyer
Connor Shamburg
Cheyenne Shockley
Natalie Smawley
Trey Smith
Kelsyn Stefanik
Braeden Stevens
Dominick Stevenson
Ciena Stonestreet
London Sutton
Brendan Svendgard
Kayla Taylor
Catalina Thornton
Sophia Tiberie
Rabee Toseef
James Totaro
Ashton Turnidge
Alani Walker
Nolan Watts
Tai Webster
Grace Weedn
Kennedy Wiseman
Ethan Wolf
Chase Wringer
Addison Zimmer
Grade 7
High honors
Evan Boley
Jillian Catlett
Ryan Chan
Courtney Cox
Morgan Cranford
Madelyn Crawford
Kylie Duffy
Emily Ealley
Jocelyn Earp
Hunter Gehrke
Nicole Gorberg
Makayla Gray
Jack Herbert
Matthew Hindle
Sofia Hoetzlein-Sirman
Caleb Holbrook
Sean Incorvia
Brody Jacquot
Madelynn Kelly
Lia Lacombe
Andrew Lieux Jr.
Zoey Lisbon-Brown
Carter Lord
Jalena Mason
Carson McCarthy
Jaden Mealy
Sarah Moore
Aidan Moreland
Samantha Moroney
Allison Nagle
Grayson Olsen
Benjamin Parmer
Jacob Parrish
Benjamin Parsons
Kayla Ripple
Nolan Roschel
Mia Sanborn
Emily Schuessler
Kyle Starks
Carol Thompson
Jadyn Toronto
Jasmine Urena
Stephen Vance
Mason Young
Honors
Adam Akins
Ashley Baldwin
Vittorio Barberio
Lillian Barrick
Preston Bayne
Emily Bevard
Kallie Bevard
Brooke Blackburn
Kayla Blunt
Kaitlyn Brewer
Aaliyah Broome
Beanon Bruckner
Reagan Buckmaster
Isabella Callan
Melanie Carter
Aidan Cassidy
Jack Cassidy
Sophia Cheng
Brandon Chrones
Cameron Chrones
Michael Colaianni
Laylah Collins
Edwin Crandell Jr.
Alexander Crofcheck
Shannon Cunningham
Connor DePhillip
Bryce Douglas
Tucker Drummond
Kayleigh Dubois
Robert Dubois
Jasmyn Dudley
Kara Duffy
Abigail Earp
Harper Eaton
Brett Eide
Morgan Elliott
Daniel Esser
Angelica Finney
Tamyra Fletcher
Olivia Fowler
Haley Freeman
Kayla Freeman
Caden Fridman
Connor Ganley
Katie Gonyea
Laniya Harris
Makaylee Havey
Robert Head Jr.
Sean Heidzig
Corbin Hilton
Kylie Hoffman
John Hollinshead
Mayce Holson
Kaitlyn Hook
Juliana Huffman
Marissa Huffman
Luke Johnson
Jack Jones
Mitchell Jones
Alexander Kan
Lelia-Marie Knight
Heather Krell
Elvis Kressley
David Kunselman
Sophia Lee
Charlee Lewis
Jazmyne Logan
Cooper Lowe
Nina Markie
Claire Merkle
E’Jay Merritt
Dale Miller Jr.
Brianna Mondshour
Morgan Montgomery
Gregory Mullen
Dylan Neri
ZyAnne O’Neill
Macy Odell
Jaleya Pagan
Mitchel Piriz
Julianna Powell
Peyton Powell
Tyler Quinn
Kaleb Richman
Ashley Rodriguez
Juliana Rodriguez
Miles Roger
Allana Rosario
Samantha Ross-Hampshire
Lance Schiemer Jr.
Michael Schuessler
Helen Schuler
Julia Shirey
Bryce Smith
Cameron Smith
Aaidan Spriggs
Brady Swann
Ethan Swartz
Wesley Truslow
Brooke Vaartjes
Erin Walker
Grace Wardrup
Taylor White
Chase Wick
Marshall Wilcher
Hayleigh Wilkerson
Samuel Wilks
Grade 8
High honors
Kathleen Baldwin
Laney Bennett
Grayson Blake
Lauren Bowen
Natalie Bozman
Ashley Chen
Fletcher Cordry
Christina Cox
Reilly Damalouji
Carinna DeSantis
Maya Devan
Tess Devey
Colleen Doty
Eaton Ekarintaragun
Abigail Foss
Molly Galdieri
Caden Garcia
Aidan Goldsmith
Leah Gullace
Nathan Hays
Cariana Holland
Kinsey Howard
Kennedi Jones
Andrew Lamb
Jessica Mayfield
Duncan McDowell
Alyssa McLane
Isaura Merritt
Tristen Millsaps
David Moomaw
Emma Mooney
Caitlin Morey
Jackson Morrissey
Madden Mullaney
Luke Olson
William Parsons V
Sophie Penix
Ryanne Schmidt
Michael Smiley
Marissa Totaro
Rylan Venable
Bianca Waller
Taylor Webster
Samantha White
Honors
Landon Aikin
Victoria Alcock
Michelle Arhar
Allison Baird
Lexi Ballinger
Kelsie Bandelow
Temiloluwa Bankole
William Barry
Taylor Basiliko
Rylee Becraft
Lucia Bellafiore
Deshaun Berry
Alison Birchfield
Jonathan Bolin
Ty Boone
Owen Burris
Cameron Bynum
Natalie Caldwell
Molly Carver
Riley Cassidy
Lindsey Claude
Bryce Clausen
Aidan Colby
Caleb Coleman
Katie Cooke
Hayley Corcoran
Sophia Cordero
Isabell DeMent
Katherine Demouy-Dyett
Devin Denton
Emily Dove
Gabrielle Duchak
Nathan Dudley
Natalie Edmonds
William Ellison
Zackary Ervie
Taylor Eversole
Frank Farrall Jr.
Katelyn Ford
Cole Galdieri
George Garbers III
Gavin Goldring
Mercaydez Haire
Tyler Harrison
Nathan Hawley
Reagan Hersh
Michael Hicks
Cole Hopkins
James Horning
Kira Ireland
Roger Jones Jr.
Elizabeth Joseph
Lily Kagle
Olivia Kaufman
Callie King
Hunter King
Kiara Kirkman
Alexandra Kreutzer
Sara Krohnert
Lily Lagimoniere
Riley Laudenberger
Matthew Le
Ryan Le
Jordan Lewis
Sean Manley
Carmen Mileo
Zac Mileo
Serenity Mitchell
Bradden Monroe
Jackson Montague
Katelyn Montgomery
Kiley Page
Jordan Palat
Joseph Parran III
Kurt Perpuse
Irelynn Phelps
Miles Plater
Catherine Polo
Jacob Powers
Jodi Przybocki
McCartnie Rea
Alan Reed
William Reedy
Jadyn Riggs
Emmanuel Roberts
Kayla Rogers
Cole Roschel
Destiny Ryan
Benjamin Sarns
Gianna Seger
Alexandra Shenk
Justin Shirey
Faith Shockley
Abigayle Smith
Evan Smith
Emilee Sparks
Madison Stokes
Cole Tayman
Darius Thomas
Amelia Turnidge
Henry Valentin
Rhys Venable
Michael Villarreal
Lily Volloy
Kaylin Wells
William White II
Colbey Willson
Dylan Wilson
Kaleigh Wiseman
Mariah Wiseman