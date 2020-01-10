152 Cleary (N) pinned Heglar, :58

160 Irving (N) pinned Vance, 2:37

170 Whittington (N) pinned Evans, 3:18

182 Fleming (N) pinned Shabani, 2:20

195 Payne (McD) pinned Zanelotti, 1:47

220 Terrill (N) pinned DeJesus, 1:52

285 Getsinger (N) pinned Stephenson, 1:23

106 Montgomery (N) pinned Robertson, 1:06

113 Bronk (N) won by forfeit

120 Hudler (McD) pinned Phillips, 3:42

126 Rodriguez (McD) pinned Shutt, 2:25

132 Yankanich (N) pinned Rama, :45

138 Adriani (N) pinned Coombs, :57

145 Dolina (N) won by forfeit

Twitter: @tblacksomds1