152 Cleary (N) pinned Heglar, :58
160 Irving (N) pinned Vance, 2:37
170 Whittington (N) pinned Evans, 3:18
182 Fleming (N) pinned Shabani, 2:20
195 Payne (McD) pinned Zanelotti, 1:47
220 Terrill (N) pinned DeJesus, 1:52
285 Getsinger (N) pinned Stephenson, 1:23
106 Montgomery (N) pinned Robertson, 1:06
113 Bronk (N) won by forfeit
120 Hudler (McD) pinned Phillips, 3:42
126 Rodriguez (McD) pinned Shutt, 2:25
132 Yankanich (N) pinned Rama, :45
138 Adriani (N) pinned Coombs, :57
145 Dolina (N) won by forfeit