Team
1. Kings Landing 284, 2. Maximum Velocity Propulsion (D.C.) 257.5, 3. Adelphi 231, 4. Strathmore Bel Pre 202, 5. Montpelier 120, 6. Smallwood Village 93.5
Boys results
Triple winners: Kominski (SBP) 10-U 25 fly, 9-10 50 free, 9-10 25 back; Hunt (MVP) 11-12 50 fly, 11-12 50 free, 12-U 100 IM; Badrak (A) 13-14 50 fly, 13-14 50 breast, 13-14 100 IM; Smith (MVP) 15-18 50 fly, 15-18 100 free, 15-18 100 IM
Single winners: Mudd (KLS) 8-U 25 free; Staggs (SBP) 13-14 50 free; Zaidi (KLS) 8-U 25 breast; Gabriel (MVP) 9-10 25 breast; Widman (A) 11-12 50 breast; Taylor (SBP) 15-18 50 breast; Roy (A) 11-12 50 back; Orlic (MVP) 13-14 50 back; Dennes (KLS) 15-18 50 back; Bryant (KLS) 8-U 25 back; MVP 18-U medley relay; Kings Landing mixed 8-U 100 free relay; Adelphi 9-18 200 free relay
Girls results
Triple winners: A.Galladet (KLS) 11-12 50 fly, 11-12 50 breast, 12-U 100 IM;
Double winners: Tamara-Quinteros (SBP) 15-18 50 fly, 15-18 50 back; Saarinen (M) 8-U 25 free, 25 back; Becraft (A) 9-10 50 free, 9-10 25 breast; Orlic (MVP) 11-12 50 free, 11-12 50 back; Zaidi (KLS) 13-14 50 back
Single winners: Islam (M) 10-U 25 fly; Biehn (KLS) 13-14 50 fly; Smith (KLS) 13-14 50 free; Rivenburg (SVA) 15-18 100 free; Randsmith (MVP) 8-U 25 breast; Kim (A) 13-14 50 breast; Geary (SBP) 15-18 50 breast; Olson (A) 9-10 25 back; Widman (A) 15-18 100 IM; Kings Landing 18-under medley relay; Kings Landing 9-18 200 free relay