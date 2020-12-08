Thomas Stone High School first quarter honor rolls
Grade 9
Principal's honors
Zachary Barzykin
Haly Bermudez-Funes
Dejah Bishop
Carley Bowie
Nisian Bradley
Alana Casey
Maya Cauley
Jordyn Champion
Mason Cheng
Nyla Deluca-Thomas
Amiyah Gardner
Colin Gilday
Annie Gonzales
Lauryn Howard
Leron Howard
Korrin Lewis
Jiansheng Li
Quentin Mahoney
Gabrielle Malone
Scott Morrison
Briana Ntuka
Noah Prado
Hailey Pumphrey
Mahnoor Raja
Cecilia Rivas-Turcio
Cesar Rosas-Vazquez
Kiya Smith
Ta'Shayla Thompson
Kamaree Walker
Jayden Washington
High honors
Fatima Attaria
Ryan Bennett
Duron Bruce
Jayveon Butler
Davianna Chigbue
Maya Cooper
Taylor Dickerson
Omar Emory
Cecilia Euceda Cueva
Laniya Faulk
Dayana Gore
Hope Hall
Nina Hardy
Khalil Lewis
Matthew Loveless
Johanna Montesino Perez
Casey Murphy
Yuridia Parada-Guevara
Charlene Payne
David Rodriguez
Allyn Sanchez Lopez
Jacob Spears
Tyrese Sutton
Masiyah Trice
Caroline Wieland
Honors
Jocelyn Amaya Romero
Phillip Avent
Tyrye Board
Raighn Burks
Candace Carrington
Abigail Cummiskey
Jason Evans
Jayda Folston
Moises Granados
Christopher Greene
Tremayne Hawkins
Jaylin Holtz
Artini Jackson
Jose Jimenez Ochoa
Aaron Johnson
Kyla Jones
Saniya Lewis
Laila Magby
Medina Mata
Zion Offutt
Ja'von Rush
Chase Rutledge
Thomas Shields
Siyon Signez
Emonie Smith
Hunter Smith-Thompson
Kayla Stanley
Antonette Taylor
Bailey Washington
Jeylon White
Carliece Wiggins
Jeevan Williams
Camryn Wills
Jalen Wilson
Grade 10
Principal's honors
Aneesa Azar
Lynne Brevard
Isabella Coleman
Jedd Concepcion
Gavin Dobbins
A'niyah Douglas
Riley Dunbar
Ts'Vealah Dunn
Kyra Elkassar
Raven Figueroa
Paulene Grier
Taelor Hunter
Donovan Jones
Cuinn Kelle
Anya McIlwain
Jelani Morgan
Jonathan Rand-Crawford
Ja'Niyah Reed
Kiela Roseboro
Nyla Thompson
Michael Toney
Kaitlyn Truss
Gabrielle Tsitsiwu
Lizbeth Valenzuela-Delacruz
Samantha Vance
Kayleigh Waddell
Olivia Warren
Josephine Williams-Bruggeman
High honors
Toyosi Adedeji
Micah Agyeman
Brianna Asamoah
Nicole Banks
T'Nykah Berne
Destinee Board
Mahari Craven
Lucas Deale
Angelica Emory
Ariyanna Ford
Jayden Frazier
Michael Gowin
Mya Green
Jordan Hargrove
Skye Harris
Destani Holt
Elizabeth Howl
Cheyenne Jackson
Elijah Jordan
De'von Lawrence
Romeo Marshall
Taryn McClellan
Dhane McCloud
Anijah Medley
Justin Morgan
Angelica Proctor
Trinity Swann
Sydney Thomas
Terrick Toyer
Nikko White
Trinity White
Jason Williams
Daniele Wilson
Adriana Young
Honors
Daniella Abeng
Maria Aguilar Pena
Aaron Austria
Bron Baylor
Malachi Benjamin
Lashay Bethea
Elijah Boyd
Matthew Buchannon
De'Nary Carroll
Misa Collins
Tira Cooper
Jasmine Cueva
Jaliah Diallo
Natalya Dickerson
Kaliyah Harvey
Gabrielle Henderson
Bryan Jaimes-Zuniga
Xavier Johnson
Christian Kelly
Asaiiyah Lucas
Annie Mackenzie
Leiyahna Makl
Jason Martinez-Rivera
Kissandra Matias Figueroa
Mireya Morataya-Torres
Sholom Murphy
Kayden Neal
Corey Phillips
Miah Price
Rochelle Proctor
Gavin Robinson
Ryen Sakyi
Alexander Segaria
Antoine Spencer
Amiya Washington
Javon Washington
Ashley Williams
Jayden Willis
Grade 11
Principal's honors
Alvin Abarca
Catherine Acosta-Delfin
Riley Ajero
Kylie Auth
Olivia Auth
Andi Bailey
Savannah Brown
Charde Burton
Kemaje' Byrd
Wilfredo Castillo
Tah'kiyah Coleman
Corbin Cooke
Quincy Day
Hermela Demissie
Imani Dendy
Ian Dillon
Gabrielle Dorsey
Zachary Dryden
Charles Dudley
Sincere Elliott
Synai Ferrell
John Gaskins
Samara Gaskins
Skye Gaston
Alyssa George
Talaya Hayden
Brooke Hayes
Brian Hernandez-Echeverria
Eryn Huber
Kaylah Hurt
Clayton Jameson
Dedrick John
Dina Jones
Teagan Levy
Aniyah Lewis
Minjing Li
Makayla Linassi
Jayden-Robert Lindsey
Kahlil McCain
Faith Meadows
Yaquelin Montesino Perez
Monique Mosby
Dylan Murphy
Elijah Pender
Morrigan Petherick
Chase Roper
Jazln Rush
Luciano Saravia
Alyson Smallhorn
Trinity Smallwood
Angelina Smith
Mikayla Smith
Leander Solomon-Cowling
Princess Taylor
Jadyn Thomas
Maimanatu Ward
Christian White
Riyan Young
Steven Zheng
High honors
Moises Ayala
George Bowie
Kamiyah Bracey
Javon Bradsher
Mekhi Bryant
Jalyn Burch
Emely Carcamo Saravia
Micaiah Carr
Jabari Champion
Tre'via Chase
Jaylah Cheeves
Kanisha Cousar
Tariq Davis
Kelvin Deanoo
Janiya Dutch
Dillon Evans
Javoni Gray
Noah Hamilton
Amara Hill
Kiyah Hurt
Madeline Imholtz
Deligh Jacks
Joanna Jimenez-Cervantes
Rajean Johnson
Aydan King
Zania Lopez
Jocelyn Malecki
Ximara Mason
Tyrek Matthews
Nya McCowan
Charlize Mills,
Caleb Offutt
Nia Palmer
Madison Petschk
Shania Reese
Kayla Reid
Hannah Robinson
Sabella Saleh
Elijah Saleik
Aramis Sanchez
Tyler Simmons
Juanita Smith
Destiny Stith
Bryson Syke
Jasmine Thompson
Kennedi Triplett
Dalton Tyson
Morgan Whitaker
Elian Wilson
Jaylen Womack
Honors
Trevon Baker
Tyra Barnes
Bailey Bowie
Jalen Charlton
Davione Coat
Corey Cooper
Kamani Diggs
Angel Dixon
Bishop Fields
Taurean Foreman
Nathanial Grapes
Gilder Guzman Avila
Aje Haskins
Amari Howard
T'Naya Johnson
Lacey Kyte
Antonio Meadows
Travon Neal
Amar Parr
Serenity Potter
Kennedi Price
Amelio Rodriguez
Imani Ruff
Edward Smith
Justin Snelbaker
Ayana Spruill
Lorenzo J Stewart
Andrea Swearinger
Nicole Torres Moultrie
Lesly Valenzuela-Delacruz
Jacory Wilkes-Blakeney
Kaleb Williams
Kayla Williams
Jasmine Wilson
Grade 12
Principal's honors
Zoie Baker
Caitlin Baxter
Amya Braxton
Roderick Brown
Egypt Butler
Mustafa Calhoun
Era Cox
Diamond Crooks
Pashince Daniels-Francis
Rachel Degen
Denise Demontagnac
Justin Edwards
Casey Forsee
Paige Forsee
Jahiem Fyffe
Isabelle Garcia
Gabriele Gonzalez
Ajanae Gross
Jair Guillen
Tahira Henson
Jamara Hickman
Troi Humes
Mychela Hymes
Deonna Johnson
Tyler Kelly
Octavia Lockman-Newton
Sasha Louisy-Gilliard
Yachi Madaan
Braulio Matus
Makayla Moore
McRoy Nkemtitah
Stalin Oaks
Azjure Patterson
Leala-Lael Pickett-Hall
Jamie Roberts
Karter Robertson
Sindy Ruiz
Tierra Rush
Glenna Siewe-Noubibou
Tamia Smith
Jessica Snelbaker
Nicholas Truss
Emily Vance
Joaquin Vanderhorst
Tevin Venson
David Warren
Laila Wiley
Ruby Zheng
High honors
Samara Bailey
Emma Barbour
Andrea Barreto-Miranda
Jaqual Butler
Jeremiah Butts
Christaly Castillo-Echeverria
Aniyah Curtis
Brook Ellis
Christopher Gaines
Khalyra Geter
Brianna Green
Kalaya Hall
Chyia Hamilton
Harmony Higgin
Adasia Horton
Serenity Jackson
Walter Mauricio Esquivel
Datrell McClellan-Givens
Jerrell McCready
Zaden Murry
Chiwueze Onyekuru
Samuel Patterson
Jonia Poles
Johnathan Powell
Bryan Rodriguez-Ortiz
Gabriel Rogers
Nyla Saunders
Omareon Shorter
Jaire Smiley
Joshua Stockley
Asani Warren
Lanaiya Wilson
Victoria Wilson
Honors
Haley Arch
Zalahn Bailey
Jeanya Barnes
Joshua Blackwell
Demarre Blocker
Markel Brown
Clemon Butler
Avila Castellanos Avila
Kelli Coleman
Christian Collins
Jamari Cumberbatch
Nathian Foote
Diamond Gonzalez
Shaniyah Henderson
Amir Ingram
Cora Jameson
Jennifer Jiminez-Ochoa
Calvin Johnson
O'Shey Johnson
Nia Lytes,
MaKayla McCrae
Bryce Melton
Malachi Naylor
Jasmine Payne
Elisa Roberts
Riley Seaman
Emmanuel Sharpe
Daevaun Shepherd
Naomi Spencer
Ahmar Stokes
Makenzie Swann
Danny Sweeney
Roselyn Taylor
Elijah Thomas
Ian Webb
Brian Wilson
Kailla Winegar