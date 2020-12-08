Thomas Stone High School first quarter honor rolls

Grade 9

Principal's honors

Zachary Barzykin

Haly Bermudez-Funes

Dejah Bishop

Carley Bowie

Nisian Bradley

Alana Casey

Maya Cauley

Jordyn Champion

Mason Cheng

Nyla Deluca-Thomas

Amiyah Gardner

Colin Gilday

Annie Gonzales

Lauryn Howard

Leron Howard

Korrin Lewis

Jiansheng Li

Quentin Mahoney

Gabrielle Malone

Scott Morrison

Briana Ntuka

Noah Prado

Hailey Pumphrey

Mahnoor Raja

Cecilia Rivas-Turcio

Cesar Rosas-Vazquez

Kiya Smith

Ta'Shayla Thompson

Kamaree Walker

Jayden Washington

High honors

Fatima Attaria

Ryan Bennett

Duron Bruce

Jayveon Butler

Davianna Chigbue

Maya Cooper

Taylor Dickerson

Omar Emory

Cecilia Euceda Cueva

Laniya Faulk

Dayana Gore

Hope Hall

Nina Hardy

Khalil Lewis

Matthew Loveless

Johanna Montesino Perez

Casey Murphy

Yuridia Parada-Guevara

Charlene Payne

David Rodriguez

Allyn Sanchez Lopez

Jacob Spears

Tyrese Sutton

Masiyah Trice

Caroline Wieland

Honors

Jocelyn Amaya Romero

Phillip Avent

Tyrye Board

Raighn Burks

Candace Carrington

Abigail Cummiskey

Jason Evans

Jayda Folston

Moises Granados

Christopher Greene

Tremayne Hawkins

Jaylin Holtz

Artini Jackson

Jose Jimenez Ochoa

Aaron Johnson

Kyla Jones

Saniya Lewis

Laila Magby

Medina Mata

Zion Offutt

Ja'von Rush

Chase Rutledge

Thomas Shields

Siyon Signez

Emonie Smith

Hunter Smith-Thompson

Kayla Stanley

Antonette Taylor

Bailey Washington

Jeylon White

Carliece Wiggins

Jeevan Williams

Camryn Wills

Jalen Wilson

Grade 10

Principal's honors

Aneesa Azar

Lynne Brevard

Isabella Coleman

Jedd Concepcion

Gavin Dobbins

A'niyah Douglas

Riley Dunbar

Ts'Vealah Dunn

Kyra Elkassar

Raven Figueroa

Paulene Grier

Taelor Hunter

Donovan Jones

Cuinn Kelle

Anya McIlwain

Jelani Morgan

Jonathan Rand-Crawford

Ja'Niyah Reed

Kiela Roseboro

Nyla Thompson

Michael Toney

Kaitlyn Truss

Gabrielle Tsitsiwu

Lizbeth Valenzuela-Delacruz

Samantha Vance

Kayleigh Waddell

Olivia Warren

Josephine Williams-Bruggeman

High honors

Toyosi Adedeji

Micah Agyeman

Brianna Asamoah

Nicole Banks

T'Nykah Berne

Destinee Board

Mahari Craven

Lucas Deale

Angelica Emory

Ariyanna Ford

Jayden Frazier

Michael Gowin

Mya Green

Jordan Hargrove

Skye Harris

Destani Holt

Elizabeth Howl

Cheyenne Jackson

Elijah Jordan

De'von Lawrence

Romeo Marshall

Taryn McClellan

Dhane McCloud

Anijah Medley

Justin Morgan

Angelica Proctor

Trinity Swann

Sydney Thomas

Terrick Toyer

Nikko White

Trinity White

Jason Williams

Daniele Wilson

Adriana Young

Honors

Daniella Abeng

Maria Aguilar Pena

Aaron Austria

Bron Baylor

Malachi Benjamin

Lashay Bethea

Elijah Boyd

Matthew Buchannon

De'Nary Carroll

Misa Collins

Tira Cooper

Jasmine Cueva

Jaliah Diallo

Natalya Dickerson

Kaliyah Harvey

Gabrielle Henderson

Bryan Jaimes-Zuniga

Xavier Johnson

Christian Kelly

Asaiiyah Lucas

Annie Mackenzie

Leiyahna Makl

Jason Martinez-Rivera

Kissandra Matias Figueroa

Mireya Morataya-Torres

Sholom Murphy

Kayden Neal

Corey Phillips

Miah Price

Rochelle Proctor

Gavin Robinson

Ryen Sakyi

Alexander Segaria

Antoine Spencer

Amiya Washington

Javon Washington

Ashley Williams

Jayden Willis

Grade 11

Principal's honors

Alvin Abarca

Catherine Acosta-Delfin

Riley Ajero

Kylie Auth

Olivia Auth

Andi Bailey

Savannah Brown

Charde Burton

Kemaje' Byrd

Wilfredo Castillo

Tah'kiyah Coleman

Corbin Cooke

Quincy Day

Hermela Demissie

Imani Dendy

Ian Dillon

Gabrielle Dorsey

Zachary Dryden

Charles Dudley

Sincere Elliott

Synai Ferrell

John Gaskins

Samara Gaskins

Skye Gaston

Alyssa George

Talaya Hayden

Brooke Hayes

Brian Hernandez-Echeverria

Eryn Huber

Kaylah Hurt

Clayton Jameson

Dedrick John

Dina Jones

Teagan Levy

Aniyah Lewis

Minjing Li

Makayla Linassi

Jayden-Robert Lindsey

Kahlil McCain

Faith Meadows

Yaquelin Montesino Perez

Monique Mosby

Dylan Murphy

Elijah Pender

Morrigan Petherick

Chase Roper

Jazln Rush

Luciano Saravia

Alyson Smallhorn

Trinity Smallwood

Angelina Smith

Mikayla Smith

Leander Solomon-Cowling

Princess Taylor

Jadyn Thomas

Maimanatu Ward

Christian White

Riyan Young

Steven Zheng

High honors

Moises Ayala

George Bowie

Kamiyah Bracey

Javon Bradsher

Mekhi Bryant

Jalyn Burch

Emely Carcamo Saravia

Micaiah Carr

Jabari Champion

Tre'via Chase

Jaylah Cheeves

Kanisha Cousar

Tariq Davis

Kelvin Deanoo

Janiya Dutch

Dillon Evans

Javoni Gray

Noah Hamilton

Amara Hill

Kiyah Hurt

Madeline Imholtz

Deligh Jacks

Joanna Jimenez-Cervantes

Rajean Johnson

Aydan King

Zania Lopez

Jocelyn Malecki

Ximara Mason

Tyrek Matthews

Nya McCowan

Charlize Mills,

Caleb Offutt

Nia Palmer

Madison Petschk

Shania Reese

Kayla Reid

Hannah Robinson

Sabella Saleh

Elijah Saleik

Aramis Sanchez

Tyler Simmons

Juanita Smith

Destiny Stith

Bryson Syke

Jasmine Thompson

Kennedi Triplett

Dalton Tyson

Morgan Whitaker

Elian Wilson

Jaylen Womack

Honors

Trevon Baker

Tyra Barnes

Bailey Bowie

Jalen Charlton

Davione Coat

Corey Cooper

Kamani Diggs

Angel Dixon

Bishop Fields

Taurean Foreman

Nathanial Grapes

Gilder Guzman Avila

Aje Haskins

Amari Howard

T'Naya Johnson

Lacey Kyte

Antonio Meadows

Travon Neal

Amar Parr

Serenity Potter

Kennedi Price

Amelio Rodriguez

Imani Ruff

Edward Smith

Justin Snelbaker

Ayana Spruill

Lorenzo J Stewart

Andrea Swearinger

Nicole Torres Moultrie

Lesly Valenzuela-Delacruz

Jacory Wilkes-Blakeney

Kaleb Williams

Kayla Williams

Jasmine Wilson

Grade 12

Principal's honors

Zoie Baker

Caitlin Baxter

Amya Braxton

Roderick Brown

Egypt Butler

Mustafa Calhoun

Era Cox

Diamond Crooks

Pashince Daniels-Francis

Rachel Degen

Denise Demontagnac

Justin Edwards

Casey Forsee

Paige Forsee

Jahiem Fyffe

Isabelle Garcia

Gabriele Gonzalez

Ajanae Gross

Jair Guillen

Tahira Henson

Jamara Hickman

Troi Humes

Mychela Hymes

Deonna Johnson

Tyler Kelly

Octavia Lockman-Newton

Sasha Louisy-Gilliard

Yachi Madaan

Braulio Matus

Makayla Moore

McRoy Nkemtitah

Stalin Oaks

Azjure Patterson

Leala-Lael Pickett-Hall

Jamie Roberts

Karter Robertson

Sindy Ruiz

Tierra Rush

Glenna Siewe-Noubibou

Tamia Smith

Jessica Snelbaker

Nicholas Truss

Emily Vance

Joaquin Vanderhorst

Tevin Venson

David Warren

Laila Wiley

Ruby Zheng

High honors

Samara Bailey

Emma Barbour

Andrea Barreto-Miranda

Jaqual Butler

Jeremiah Butts

Christaly Castillo-Echeverria

Aniyah Curtis

Brook Ellis

Christopher Gaines

Khalyra Geter

Brianna Green

Kalaya Hall

Chyia Hamilton

Harmony Higgin

Adasia Horton

Serenity Jackson

Walter Mauricio Esquivel

Datrell McClellan-Givens

Jerrell McCready

Zaden Murry

Chiwueze Onyekuru

Samuel Patterson

Jonia Poles

Johnathan Powell

Bryan Rodriguez-Ortiz

Gabriel Rogers

Nyla Saunders

Omareon Shorter

Jaire Smiley

Joshua Stockley

Asani Warren

Lanaiya Wilson

Victoria Wilson

Honors

Haley Arch

Zalahn Bailey

Jeanya Barnes

Joshua Blackwell

Demarre Blocker

Markel Brown

Clemon Butler

Avila Castellanos Avila

Kelli Coleman

Christian Collins

Jamari Cumberbatch

Nathian Foote

Diamond Gonzalez

Shaniyah Henderson

Amir Ingram

Cora Jameson

Jennifer Jiminez-Ochoa

Calvin Johnson

O'Shey Johnson

Nia Lytes,

MaKayla McCrae

Bryce Melton

Malachi Naylor

Jasmine Payne

Elisa Roberts

Riley Seaman

Emmanuel Sharpe

Daevaun Shepherd

Naomi Spencer

Ahmar Stokes

Makenzie Swann

Danny Sweeney

Roselyn Taylor

Elijah Thomas

Ian Webb

Brian Wilson

Kailla Winegar